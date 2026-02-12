Come utilizzare i prompt negativi di Midjourney per una migliore generazione delle immagini

Se le tue immagini generate dall'IA non vengono come vorresti, il problema potrebbe non essere ciò che stai chiedendo, ma ciò che "non" stai escludendo.

I generatori di immagini basati sull'IA, tra cui Midjourney, interpretano i prompt alla lettera, quindi non specificare gli elementi indesiderati può portare a risultati disordinati, irrealistici o irrilevanti. Mentre specifichi ciò che desideri, devi anche indicare al modello di IA ciò che "non" vuoi nel disegno.

Aggiungendo i prompt negativi, avrai un maggiore controllo sulla composizione, sullo stile e sulle distorsioni indesiderate.

In questo post del blog parleremo della potenza dei prompt negativi in Midjourney.

⏰ Riepilogo/riassunto in 60 secondi Ecco una breve panoramica sui prompt negativi di Midjourney: I prompt negativi aiutano a perfezionare le immagini generate dall'IA specificando quali elementi escludere

L'uso di due trattini seguiti dalla parola "no" rimuove gli elementi indesiderati, mentre i pesi negativi ne riducono la presenza senza eliminarli completamente

I prompt negativi ti fanno risparmiare tempo riducendo i tentativi e gli errori, garantendo la coerenza dello stile e perfezionando gli sfondi per immagini più pulite

I prompt negativi presentano tuttavia dei limiti: potrebbero non funzionare sempre come previsto, hanno una dipendenza forte dall'addestramento, faticano a gestire la complessità e richiedono una curva di apprendimento ripida. Spesso è necessaria una messa a punto

Cerca di non sovraccaricare il modello di IA con prompt multipli e fornisci istruzioni chiare sullo stile e altro ancora

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Cosa sono i prompt negativi di Midjourney?

I prompt negativi sono istruzioni che specificano ciò che non vuoi nella tua immagine. Considera i prompt negativi come dei filtri che indicano all'IA in modo specifico quali elementi evitare in un'immagine.

Ad esempio, se il tuo prompt Midjourney è "vivace campus universitario", potrebbe includere elementi come studenti, sentieri e altre strutture pertinenti.

Ma puoi generare un'immagine con estrema precisione tramite i prompt negativi. Ad esempio, se aggiungi due trattini seguiti dalle parole "no students" al tuo prompt, come nell'esempio qui sotto, indichi all'IA di escludere le immagini degli studenti, ottenendo così un risultato più pulito e mirato di un campus universitario.

Perché utilizzare i prompt negativi di Midjourney?

Non puoi semplicemente scrivere un altro prompt per creare una nuova immagine? Sarebbe più semplice, ma non otterresti gli stessi risultati del prompt negativo. Ecco come funziona il prompt negativo:

🎨 Maggiore controllo creativo

I modelli di progettazione basati sull'IA, tra cui Midjourney, funzionano sulla base di probabilità statistiche, generando immagini attingendo da vasti set di dati. Tuttavia, ciò significa che a volte l'IA introduce elementi che non hai esplicitamente richiesto. Un prompt negativo indica a Midjourney di evitare i dettagli indesiderati, perfezionando le tue immagini.

🔁 Coerenza stilistica

A volte Midjourney ha un aspetto predefinito, come lo stile anime o cyberpunk, a seconda del suo addestramento. Se desideri creare un look unico, i prompt negativi aiutano a rimuovere gli stili interferenti. Ad esempio, digitando due trattini seguiti da "no comic book style" ti assicuri che la tua opera d'arte non contenga elementi illustrativi in stile fumetto.

⏳ Efficienza in termini di tempo

Senza i prompt negativi, potresti dover rigenerare le immagini più volte per ottenere il risultato desiderato. I prompt negativi riducono significativamente questo processo di tentativi ed errori, poiché istruisci il modello di IA a escludere elementi specifici, risparmiando tempo di modifica.

🖼️ Sfondi e composizioni perfezionati

A volte, le immagini generate dall'IA includono elementi di sfondo superflui che ingombrano la composizione. Ad esempio, se hai bisogno di un semplice ritratto, potresti digitare due trattini seguiti da "no background" per concentrarti esclusivamente sul soggetto. Ciò è particolarmente utile per la fotografia di prodotto, dove è preferibile un aspetto pulito.

I prompt negativi in Midjourney consentono di usufruire di livelli più profondi di personalizzazione, ma non sono una soluzione miracolosa. L'uso dei prompt negativi richiede un'attenta progettazione e sperimentazione per ottenere i risultati desiderati, proprio come dovresti scrivere un prompt dettagliato per ChatGPT o Claude.ia per generare un testo significativo.

📖 Per saperne di più: Le migliori idee per prompt artistici basati sull'IA per stimolare la tua creatività

Come funzionano i prompt negativi in Midjourney?

Leggendo le sezioni precedenti, avrai notato che abbiamo utilizzato "–no". Cosa significa nel contesto dei prompt negativi? Fondamentalmente, esistono due modi principali per utilizzare i prompt negativi: il parametro "–no" e i pesi dei prompt negativi. Di seguito te li illustriamo in dettaglio:

1. I due trattini seguiti dal parametro "no"

Questo è il metodo più semplice per rimuovere gli elementi indesiderati. Basta aggiungere due trattini (senza spazio tra loro) e la parola "no", seguiti dagli oggetti, dagli stili o dai colori che non desideri. Guarda l'esempio qui sotto.

📌 Come funziona: Midjourney analizza il proprio set di dati, riconosce i modelli associati agli elementi indesiderati e richiede un lavoro per escluderli dall'immagine finale.

🌻 Esempio: Vuoi una scena serena sul lago, ma non vuoi che ci siano barche o persone. Il tuo prompt e il risultato sarebbero simili a questi:

Tuttavia, non è sempre perfetto: alcuni elementi potrebbero insinuarsi a causa delle associazioni contestuali. Se ciò dovesse accadere, prova a utilizzare sinonimi aggiuntivi o ad ampliare l'elenco di esclusione.

2. Ponderazione dei prompt negativi

Mentre il metodo dei due trattini e della parola "no" elimina completamente un elemento, i pesi negativi ti consentono di ridurre la presenza di un elemento piuttosto che rimuoverlo del tutto. Questo metodo è utile quando vuoi influenzare l'immagine senza imporre un'esclusione assoluta.

📌 Come funziona: Midjourney ti permette di assegnare pesi positivi o negativi a diverse parti del tuo prompt utilizzando la sintassi "::". Un peso pari a 1 è neutro, un numero più alto aumenta l'importanza, mentre un numero negativo riduce la presenza dell'elemento.

In sostanza, non stai rimuovendo completamente un elemento tramite i pesi, ma stai dicendo a Midjourney di attenuarne l'enfasi.

🌻 Esempio: Vuoi generare l'immagine di una strada trafficata con delle auto, ma le auto non devono essere il soggetto principale. Il tuo prompt potrebbe essere simile a questo:

Midjourney interpreta questo comando come: "Includi un'auto, ma rendila importante solo la metà rispetto alla strada." Il risultato? Un'impostazione stradale in cui le auto appaiono più piccole o si confondono con lo sfondo.

Ma cosa succede se vuoi ridurre ulteriormente la presenza dell'auto, senza rimuoverla completamente? Usa un peso negativo.

In questo caso, Midjourney riduce attivamente le auto nell'immagine. Potrebbe renderle appena visibili collocandole in un angolo in ombra o rimuoverle del tutto se non si adattano alla composizione (come puoi vedere nell'immagine sopra).

💡 Suggerimento da esperto: Se vuoi eliminare completamente qualcosa, i pesi negativi da soli potrebbero non essere sufficienti: potrebbe essere necessario combinarli con "–no" o modificarli e regolarli per ottenere i risultati desiderati. Se vuoi utilizzare più prompt, usa i due punti doppi (::) per separarli.

Forse ti starai chiedendo: "Ehi, perché non posso semplicemente usare 'non' e terminare la questione?" Beh, è una domanda legittima. Ma abbiamo una spiegazione.

Perché "non" non funziona?

Molti pensano che scrivere "non" o "senza" in un prompt induca Midjourney a evitare determinati elementi. Ma non funziona così. Quando scrivi "non includere la pioggia", l'IA non interpreta intrinsecamente "non" come una negazione. Al contrario, elabora l'intera frase come una descrizione che include la parola "pioggia".

Questo può paradossalmente portare l'IA a concentrarsi sul concetto di pioggia, anche se la tua intenzione era quella di escluderla.

Come risolvere il problema: ❌ Prompt: Un castello fantasy, senza draghi. ✅ Prompt: Un castello fantasy ⁃ ⁃ senza draghi ✅ Prompt: Un castello fantastico magico::1, draghi::-1

La seconda e la terza opzione assicurano che Midjourney capisca bene cosa evitare, mentre la prima potrebbe effettivamente creare un castello con i draghi.

🧠 Lo sapevi? Midjourney è disponibile su Discord e richiede una sottoscrizione a pagamento per generare immagini basate sull'IA! È anche il server Discord più popolare.

Come creare prompt negativi Midjourney efficaci?

Ecco alcuni consigli su come creare prompt negativi Midjourney efficaci:

Identifica gli elementi indesiderati: capisci cosa non vuoi nell'immagine. Si tratta di un colore, un oggetto o uno stile? Una volta individuato, aggiungi "⁃ ⁃no" seguito dall'elemento indesiderato. Ad esempio, "⁃ ⁃no dettagli sfocati" o "⁃ ⁃no stile cartoonesco" possono rendere i tuoi risultati più nitidi

Sii specifico: invece di termini vaghi come "⁃ ⁃niente cose brutte", usa descrizioni precise come "⁃ ⁃niente colori troppo saturi" o "⁃ ⁃niente volti distorti". Più sei chiaro, meglio Midjourney capirà le tue intenzioni

Sperimenta con combinazioni e pesi: se stai generando un paesaggio urbano futuristico ma continuano a comparire alberi, prova "trees::-0.5, ⁃ ⁃ no greenery" o qualcosa di simile. Questo restringe il campo, assicurando che lo strumento di IA si attenga alla tua visione

💡Consiglio da esperto: usa i prompt negativi solo quando necessario e per esclusioni precise, piuttosto che per restrizioni generiche. Ad esempio, invece di dire "Evita i disegni disordinati", opta per "Un layout pulito e minimalista con ampio spazio bianco e un chiaro punto focale" per ottenere l'aspetto desiderato.

Oltre 20 prompt negativi di Midjourney per diversi casi d'uso

Abbiamo selezionato oltre 20 esempi di prompt negativi di Midjourney in diversi scenari, così potrai evitare tentativi ed errori, alimentare le tue idee e tecniche creative e sfruttare al meglio Midjourney.

Prompt 1: Tramonto su una spiaggia pulita

Caso d'uso: Rimuovere il disordine o gli elementi superflui per creare un'immagine più pulitaPrompt: "Tramonto su una spiaggia tranquilla, riflessi dorati sulle onde calme ⁃ ⁃ nessuna persona, rifiuti, impronte, barche, edifici, legni trasportati dalla corrente"

Prompt 2: Skyline urbano minimalista

Caso d'uso: Evitare distrazioni per un'estetica moderna e pulitaPrompt: "Skyline futuristico di una città di notte, riflessi al neon sulle strade bagnate⁃ ⁃ niente auto, pedoni, cartelloni pubblicitari, graffiti, nebbia"

Prompt 3: Sereno paesaggio montano

Caso d'uso: Esaltare la bellezza naturale rimuovendo gli oggetti artificialiPrompt: "Maestose montagne innevate, morbida luce mattutina, cielo limpido ⁃ ⁃ niente linee elettriche, case, impianti di risalita, persone, strade, cartelli"

Prompt 4: Sentiero tranquillo nel bosco

Caso d'uso: Mantenere l'attenzione sulla natura senza l'influenza umanaPrompt: "Sentiero tortuoso nel bosco ricoperto di foglie autunnali, morbida luce dorata che filtra tra gli alberi ⁃ ⁃ niente panchine, cartelli, cestini, persone, biciclette"

Prompt 5: Cielo notturno da sogno

Caso d'uso: Creazione di una scena celeste mozzafiato e priva di distrazioniPrompt: "Galassia con nebulose vivide e innumerevoli stelle, tonalità di viola intenso e blu ⁃ ⁃ senza satelliti, aerei, luci della città, testo, filigrane"

Prompt 6: Majestosa cascata

Caso d'uso: Mantenere la natura incontaminata e intattaPrompt: "Cascata a cascata in una giungla rigogliosa e verde, nebbia che sale dal basso ⁃ ⁃ nessun ponte, turista, barca, cartello, recinzione"

Prompt 7: Fotografia di prodotto elegante

Caso d'uso: Foto di prodotti commerciali miratePrompt: "Elegante smartwatch nero su una superficie riflettente, illuminazione d'effetto ⁃ ⁃ nessun testo, logo, riflesso, disordine, mani o persone"

Prompt 8: Castello fantastico

Caso d'uso: Migliorare un'impostazione magica senza elementi moderniPrompt: "Grande castello medievale su una collina avvolta dalla nebbia, con calde torce accese ⁃ ⁃ senza linee elettriche, edifici moderni, automobili, antenne, strade"

Prompt 9: Giardino zen

Caso d'uso: Mantenere un'estetica serena e minimalistaPrompt: "Giardino zen giapponese con sabbia rastrellata e bonsai, illuminazione d'ambiente soffusa ⁃ ⁃ nessuna statua, cartello, panchina, persona o turista"

Prompt 10: Rovine antiche

Caso d'uso: Preservare la bellezza storica senza elementi moderniPrompt: "Rovine di un antico tempio ricoperte dalla vegetazione in una fitta giungla, rampicanti che si arrampicano sulle pietre ⁃ ⁃ nessun turista, recinzioni, cartelli, impalcature, rifiuti"

Prompt 11: Fotografia gastronomica perfetta

Caso d'uso: Mettere il cibo al centro dell'attenzione senza distrazioniPrompt: "Hamburger gourmet su un tagliere di legno, luce soffusa, vapore che sale ⁃ ⁃ niente piatti, mani, posate, tovaglioli, disordine sullo sfondo"

Prompt 12: Paesaggio cosmico

Caso d'uso: Concentrarsi sullo spazio senza distrazioni terrenePrompt: "Pianeta alieno con piante bioluminescenti, due lune nel cielo ⁃ ⁃ niente astronavi, astronauti, satelliti, testo, filigrane"

Prompt 13: Fotografia di strada vintage

Caso d'uso: Catturare l'autenticità storica senza distrazioni modernePrompt: "Strada acciottolata degli anni '40, calde tonalità seppia, luci soffuse della sera ⁃ ⁃ niente auto moderne, persone con telefoni, cartelloni pubblicitari, insegne al neon"

Prompt 14: Configurazione di una scrivania ordinata

Caso d'uso: Creare un'area di lavoro esteticamente gradevole e ordinataPrompt: "Configurazione della scrivania moderna e minimalista, laptop elegante, illuminazione d'ambiente calda ⁃ ⁃ nessun cavo aggrovigliato, tazze da caffè, libri, fogli, disordine"

Prompt 15: Scena tranquilla sull'oceano

Caso d'uso: Migliorare una tranquilla vista sull'oceano rimuovendo gli elementi di distrazionePrompt: "Vasto orizzonte oceanico sotto un'alba rosa, onde dolci che si infrangono ⁃ ⁃ nessuna barca, persona, edificio, rifiuti, boe"

Prompt 16: Nuvole temporalesche spettacolari

Caso d'uso: Concentrarsi sulla potenza della natura senza interferenzePrompt: "Nuvole scure di tempesta su un vasto campo vuoto, fulmini crepitanti ⁃ ⁃ nessun edificio, auto, persone, cartelli, antenne"

Prompt 17: Dune desertiche isolate

Caso d'uso: Mantenere un paesaggio desertico incontaminato e grezzoPrompt: "Dune di sabbia dorata che si estendono all'infinito, luce soffusa al tramonto ⁃ ⁃ nessuna impronta, veicoli, persone, cartelli, edifici"

Prompt 18: Foresta incantata

Caso d'uso: Mantenere un'impostazione fantasy coinvolgente e misteriosaPrompt: "Funghi luminosi in una foresta incantata avvolta dalla nebbia, luci fiabesche soffuse ⁃ ⁃ nessuna persona, edifici moderni, recinzioni, lampioni"

Prompt 19: Fotografia di auto di lusso

Caso d'uso: Mettere in risalto l'auto senza distrazioni inutiliPrompt: "Elegante auto sportiva nera sotto una morbida illuminazione da studio, riflessi lucidi ⁃ ⁃ nessun logo, persone, sfondo da showroom, testo, filigrane"

Prompt 20: Vista aerea di un'isola tropicale

Caso d'uso: Mantenere un'impostazione paradisiaca incontaminataPrompt: "Acque turchesi cristalline che circondano un'isola verdeggiante, spiagge di sabbia dorata ⁃ ⁃ nessuna barca, molo, hotel, turista, inquinamento"

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Diamo un'occhiata anche ad alcuni esempi di pesi dei prompt negativi:

Prompt 21: Foresta incantata

Caso d'uso: Creazione di una scena mistica nel boscoPrompt: Alberi secolari::2, funghi luminosi::1,5, nebbia soffusa::-1

Prompt 22: Vicolo cyberpunk

Caso d'uso: Catturare un'atmosfera urbana futuristicaPrompt: Vicolo illuminato da luci al neon::3, riflessi della pioggia::1,5, skyline in lontananza::-0,5

Prompt 23: Tigre maestosa

Caso d'uso: Realizzazione di un potente ritratto di animalePrompt: Tigre bianca::2 , occhi blu penetranti::1,5 , texture morbida del pelo::1

Prompt 24: Guerriero vichingo

Caso d'uso: Raffigurare la forza storicaPrompt: Guerriero vichingo::2, armatura consumata dalla battaglia::1. 5, sfondo nebbioso::1 –nessun elemento fantascientifico

Prompt 25: Biblioteca accogliente

Caso d'uso: Creazione di un accogliente spazio di letturaPrompt: Librerie in legno::2, illuminazione calda::1,5, libri antichi::1 ⁃ ⁃ nessun ripiano vuoto:: -1

📖 Per saperne di più: Alternative a Dall-E per creare immagini con l'IA

Errori comuni da evitare con i prompt negativi di Midjourney

I prompt negativi possono sembrare un superpotere, ma è facile commettere errori se non stai attento. Ecco alcuni errori da evitare:

❗Sovraccarico di prompt: uno degli errori più comuni è sovraccaricare il prompt con troppe esclusioni. Ad esempio, aggiungere ⁃ ⁃ niente auto, alberi, persone, edifici, cloud o animali potrebbe sembrare esaustivo, ma può confondere l'IA, portando a risultati inaspettati o addirittura inutilizzabili. Concentrati invece sugli elementi più critici che vuoi escludere e mantieni il tuo elenco conciso

❗Casualità: un'altra insidia è essere troppo vaghi. Dire “⁃ ⁃ no objects” non fornisce all'IA indicazioni sufficienti. Che tipo di oggetti? Mobili? Veicoli? Sii sempre specifico. Ad esempio, se stai creando un paesaggio minimalista, usa ⁃ ⁃ no cars, buildings, or power lines per garantire chiarezza

❗Ignorare i conflitti di stile: i prompt negativi non si limitano a rimuovere oggetti; possono anche alterare lo stile. Ad esempio, se dici “⁃ ⁃ no anime” e l’IA continua a propendere per l’arte stilizzata, ciò potrebbe essere dovuto ad altri elementi del prompt che influenzano involontariamente il risultato. Assicurati che il tuo prompt sia estremamente chiaro riguardo allo stile

📖 Per saperne di più: Modelli IA per risparmiare tempo e migliorare la produttività

Limiti dell'utilizzo di Midjourney

Quando Midjourney è stato lanciato, le sue capacità hanno suscitato grande scalpore nel mercato della generazione di immagini. Sebbene la piattaforma di IA abbia rivoluzionato il processo di generazione delle immagini, presenta comunque una serie di limiti.

Difficoltà con scene complesse

Midjourney funziona bene con immagini a soggetto singolo, ma ha difficoltà a gestire scene affollate con più personaggi.

🌻 Esempio: Se provi a generare un mercato affollato, un gruppo di persone che interagiscono o una battaglia dettagliata, spesso qualcosa va storto. I caratteri potrebbero avere arti mancanti, espressioni facciali strane o oggetti posizionati in modo bizzarro. Anche l'illuminazione e la prospettiva possono sembrare fuori posto, rendendo l'immagine innaturale.

Sebbene sia possibile migliorare le immagini di Midjourney con prompt più efficaci, ottenere il risultato perfetto richiede molte prove ed errori.

Forte dipendenza dalla chiarezza del prompt

Midjourney interpreta letteralmente tutto ciò che digiti, quindi prompt vaghi o generici possono portare a risultati completamente diversi da quelli previsti. Come abbiamo accennato in precedenza, il processo creativo dell'IA è diverso dal nostro.

🌻 Esempio: Chiedere una "città futuristica" senza fornire dettagli potrebbe portare a risultati che vanno da uno skyline cyberpunk luminoso a un mondo deserto e in rovina. L'IA non "indovina" cosa intendi, quindi se tralasci dettagli importanti, può cambiare l'aspetto complessivo dell'immagine generata dall'IA.

Difficoltà nell'interpretazione di concetti astratti

Midjourney è ottimo per creare oggetti che esistono nel mondo reale o in impostazioni fantastiche, ma ha difficoltà con idee più profonde, emotive o simboliche.

🌻 Esempio: Se aggiungi il prompt "la sensazione di solitudine", l'IA probabilmente genererà solo una persona seduta da sola, senza riuscire a cogliere le sfumature dell'isolamento, del desiderio o della malinconia.

In altre parole, non è in grado di cogliere o interpretare appieno le emozioni per fornire i risultati desiderati.

Curva di apprendimento ripida

Sebbene Midjourney sia facile da usare, ottenere risultati accurati può richiedere tempo. Funzionalità/funzioni come i prompt negativi e i pesi dei prompt richiedono pratica. Molti principianti potrebbero avere difficoltà a rimuovere elementi indesiderati, creare stili coerenti o perfezionare le immagini.

Inoltre, a differenza di altri strumenti di progettazione in cui è possibile correggere gli errori, Midjourney non offre l'opzione di "modificare il prompt". Ciò significa che devi continuare a provare e reinserire i prompt per ottenere i risultati migliori.

Dati di addestramento limitati

Midjourney può generare immagini solo sulla base di ciò su cui è stato addestrato. Se provi a creare qualcosa di unico, come uno stile artistico culturale specifico o un'ambientazione storica insolita, l'IA potrebbe creare una versione molto generica o fallire completamente.

🌻 Esempio: se richiedi un tipo raro di architettura antica, potrebbe confonderla con qualcosa di più comune. Questo la rende meno affidabile quando hai bisogno di qualcosa di molto specifico o culturalmente accurato.

Quindi, sebbene Midjourney sia uno strumento straordinario, non è una soluzione valida per tutti.

✨Curiosità: Nella seconda metà del 2024, durante le elezioni statunitensi, Midjourney ha imposto restrizioni alla generazione di immagini di Joe Biden e Donald Trump.

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