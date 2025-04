Modelli Excel gratis per report di progetto per un monitoraggio efficiente

La metà di tutti i progetti aziendali subisce ritardi e un terzo non viene mai completato. Sono numeri impressionanti! Tuttavia, gestire più scadenze e attività durante il monitoraggio del progetto non deve sembrare un numero impossibile da gestire.

È qui che i modelli Excel per i report di progetto danno il meglio di sé. Questi strumenti di facile utilizzo affrontano le sfide del project management organizzando i dati, visualizzando lo stato di avanzamento e fornendo aggiornamenti chiari in un unico posto.

Dite addio al caos e date il benvenuto alla chiarezza!

Cosa rende un modello Excel per la reportistica di un progetto efficace?

La selezione del modello giusto può migliorare notevolmente la gestione e l'analisi dei dati di progetto. Ma cosa distingue un modello di base da uno veramente efficace?

Ecco alcune funzionalità/funzioni chiave dei modelli Excel per report di progetto che forniscono assistenza in ogni fase del ciclo di project management:

*campi personalizzabili per esigenze specifiche del progetto: regola facilmente i campi per il monitoraggio delle metriche specifiche del tuo progetto, come i KPI specifici per attività o le attività cardine personalizzate

Calcoli automatizzati dei dati: Elimina gli errori manuali e risparmia tempo con le formule integrate per il monitoraggio dello stato, gli aggiornamenti del budget e le metriche di allocazione delle risorse

Dashboard visive per informazioni in tempo reale: Utilizza grafici interattivi per visualizzare i dati chiave come i tassi di completamento delle attività o l'utilizzo del budget

*capacità di integrazione perfetta: connessione con altri strumenti o piattaforme per un monitoraggio del progetto senza interruzioni e senza dover cambiare sistema

Meccanismi di controllo degli errori: evidenziano i dati mancanti o incoerenti per mantenere l'accuratezza nel processo di reportistica

*sezioni strutturate per ogni fase del progetto: Fornire layout organizzati per l'avvio, la pianificazione, l'esecuzione, il monitoraggio e la chiusura per allinearsi al ciclo di vita del progetto

👀Lo sapevi? I fogli di calcolo sono ancora i re del mondo! Uno studio ha dimostrato che il 55% delle organizzazioni fa ancora i propri piani aziendali, inclusi quelli commerciali e di previsione, su fogli di calcolo!

Ciò evidenzia la necessità di strumenti più efficaci per il monitoraggio e la reportistica, compresi modelli di facile utilizzo per mantenere i progetti in carreggiata.

Modelli Excel per report di progetto

Abbiamo curato i migliori modelli Excel per report di progetto per project manager, dirigenti, clienti e membri di team in settori come software, costruzioni, IT e non solo, progettati per migliorare l'organizzazione e semplificare la reportistica.

Diamo un'occhiata:

1. Modello di report sullo stato del progetto di ProjectManager

tramite ProjectManager

Se non monitori lo stato del tuo progetto, stai gestendo nel buio. Senza una chiara visualizzazione della situazione, è difficile sapere se sei sulla buona strada o se stai affrontando degli ostacoli.

Questo modello gratis per il report sullo stato di avanzamento del progetto migliora la comunicazione con gli stakeholder e i membri del team. Mantiene gli aggiornamenti chiari, organizzati e facili da presentare.

Il modello di report sullo stato del progetto di ProjectManager riduce il lavoro manuale. Consente di accedere rapidamente e aggiornare le informazioni chiave per i report giornalieri o periodici.

Rimanere organizzati aiuta a prendere decisioni più intelligenti e ad affrontare potenziali problemi prima che interrompano lo sviluppo del progetto.

*ideale per: Project manager, membri del team di progetto e stakeholder, compresi sponsor o clienti del progetto.

2. Modello di dashboard KPI del progetto di ProjectManager

tramite ProjectManager

Il monitoraggio delle metriche chiave è fondamentale per migliorare le prestazioni e lo stato di avanzamento. Senza gli strumenti giusti, è difficile sapere se le cose stanno andando secondo i piani. È qui che entra in gioco un modello di dashboard per progetti KPI.

Il modello di dashboard KPI del progetto ti aiuta a monitorare le prestazioni di team, individui, progetti e dell'intera organizzazione. Ti offre inoltre una chiara visualizzazione della salute finanziaria e dello stato di avanzamento verso gli obiettivi strategici.

Una dashboard KPI ti consente di individuare rapidamente le tendenze e identificare quando le metriche chiave vanno fuori rotta. Questa conoscenza ti consente di reagire più rapidamente alle sfide e alle opportunità, rendendo il processo decisionale più basato sui dati.

*ideale per: project manager, program manager e uffici di project management (PMO), manager di funzione o capi reparto, top management team e dirigenti di livello C.

3. Modello per la formattazione dei report di progetto da Template.net

Vuoi un modo semplice ma efficace per monitorare lo stato di avanzamento del tuo progetto? Il modello di report di progetto di Template.net fa al caso tuo.

Ti aiuta a organizzare e presentare i dettagli chiave del progetto in un formato chiaro e strutturato. Copre tutto ciò di cui hai bisogno: obiettivi del progetto, attività, scadenze e stato, rendendo gli aggiornamenti facili sia per te che per il tuo project manager.

È inoltre possibile evidenziare attività cardine, rischi e risultati, per essere certi di non trascurare nulla.

Con questo modello, la reportistica richiede meno tempo, così puoi concentrarti sul portare avanti il progetto. Un report ben organizzato mantiene il tuo team allineato e supporta un migliore processo decisionale.

*ideale per: project manager, membri del team di progetto e stakeholder.

🧠Curiosità: Microsoft Excel è stato lanciato per la prima volta nel 1985 e, quasi 40 anni dopo, rimane uno degli strumenti più potenti per il monitoraggio dei progetti!

4. Modello per il monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori di Template.net

Un monitoraggio dello stato è indispensabile per mantenere il progetto in carreggiata. Questo modello consente di monitorare lo stato, le attività e le scadenze in un unico posto. È perfetto per i team che devono rimanere organizzati.

Con questo modello di Status Tracker di Template.net, è possibile aggiornare e visualizzare facilmente i dettagli chiave come i titolari delle attività, le date di scadenza e lo stato di completamento. Individuare tempestivamente i potenziali ritardi e agire più rapidamente per mantenere le cose in movimento.

Grazie a una panoramica chiara e aggiornata del progetto, la comunicazione con il team e le parti interessate diventa più semplice. Resta organizzato, resta informato e mantieni il tuo progetto senza intoppi.

*ideale per: gestori di progetti, capi team e team interfunzionali.

5. Modello di report settimanale da Template.net

Il modello di report settimanale di Template.net ti aiuta a organizzarti ed evitare che i progetti vadano in ritardo o vengano abbandonati.

Consente di documentare aggiornamenti chiave, attività completate, sfide e obiettivi per la settimana successiva, tutto in un unico posto. Con una chiara istantanea dello stato di avanzamento, è possibile tenere informati il team e le parti interessate senza ulteriori problemi.

Utilizzando questo modello regolarmente, si mantengono aggiornamenti coerenti e utilizzabili che supportano scadenze, budget e aspettative. È semplice da compilare ma è uno strumento potente per mantenere il progetto in carreggiata.

*ideale per: project manager, gestori del team e capi reparto.

🧠 Curiosità: Pensi di conoscere Excel alla perfezione? Puoi iscriverti al campionato mondiale di Microsoft Excel e risolvere problemi sul software: il "Superbowl dei nerd di Excel"!

6. Modello di Project Tracker di Microsoft

tramite Microsoft

Questo modello di Project Tracker ti aiuta a organizzarti monitorando attività, categorie e membri assegnati al team. Inoltre, evidenzia le prestazioni eccessive o insufficienti con un calcolatore automatico.

Utilizza questo semplice modello Excel per rendere il monitoraggio del progetto più semplice ed efficiente.

*ideale per: project manager, gestori del team e supervisori.

Leggi anche: Modelli gratis per il monitoraggio dello stato di avanzamento del progetto per il project management

7. Modello di progetto per il monitoraggio dei problemi di Microsoft

Tramite Microsoft

Sapevi che i progetti software hanno in genere da 15 a 50 difetti ogni 1.000 righe di codice? I bug sono inevitabili, motivo per cui è necessario un solido sistema di monitoraggio dei bug.

Questo modello per il monitoraggio dei problemi relativi al prodotto ti aiuta a registrare, assegnare e monitorare i bug dall'inizio alla fine. È facile da usare e completamente personalizzabile per adattarsi alle esigenze del tuo progetto.

Questo modello Excel semplice ma efficace ti consente di organizzarti, individuare i problemi in anticipo e portare avanti il tuo progetto.

*ideale per: sviluppatori software, team di controllo qualità, project manager e titolari di prodotti.

Limiti dell'utilizzo di Excel per il monitoraggio dei progetti

Sebbene Excel sia uno strumento diffuso per il monitoraggio dei progetti, alcuni limiti possono influire sulla sua efficacia man mano che i progetti crescono in dimensioni e complessità.

Ecco alcuni svantaggi chiave:

Aggiornamenti ed errori manuali : l'inserimento manuale frequente aumenta il rischio di errore umano, portando a un monitoraggio impreciso

Sfide di collaborazione : Excel non è progettato per la collaborazione in tempo reale e possono sorgere problemi di sincronizzazione quando più utenti modificano contemporaneamente

Scalabilità limitata : la gestione di grandi set di dati diventa complicata man mano che i progetti crescono, rallentando la navigazione e creando confusione

Mancanza di funzionalità avanzate : Excel manca di funzionalità come il monitoraggio del tempo, l'allocazione delle risorse e le dipendenze automatizzate delle attività che sono comuni negli strumenti di project management

Reportistica e visualizzazione limitate : i grafici di base di Excel richiedono più tempo per formattare report dettagliati, a differenza dei software specializzati per il project management

Problemi di sicurezza : la condivisione di file Excel tramite canali non sicuri espone i dati sensibili del progetto, a differenza degli strumenti di project management con migliori funzionalità/funzioni di sicurezza

Modelli rigidi: i modelli di Excel sono limitati nella personalizzazione e spesso richiedono soluzioni alternative che aumentano i tempi e gli errori

👀Lo sapevi? Oltre un milione di aziende in tutto il mondo utilizzano Microsoft 365, compreso Excel, e hanno oltre un milione di clienti solo negli Stati Uniti.

Alternativa ai modelli Excel per la reportistica dei progetti

I modelli Excel sono un ottimo punto di partenza per il monitoraggio dei progetti, ma altri strumenti offrono ancora più flessibilità e personalizzazione. ClickUp è una di queste piattaforme!

L'app Tutto per il lavoro vanta oltre 1.000 modelli su misura per un ampio intervallo di esigenze di project management. Che tu stia gestendo un semplice elenco di attività o un progetto complesso con più flussi di lavoro, i modelli di project management di ClickUp coprono tutto.

Ecco alcuni modelli alternativi che puoi usare al posto di Excel:

1. Il modello di report sullo stato di avanzamento ClickUp

Ottieni il modello gratis Tieni informati il tuo team e gli stakeholder esterni con il modello di report sullo stato di avanzamento ClickUp

Stai cercando un punto di partenza per la reportistica sullo stato di avanzamento del progetto? Il modello di report sullo stato di avanzamento di ClickUp è un'ottima opzione. Questo versatile modello offre tutto ciò di cui hai bisogno per creare report chiari ed efficienti utilizzando l'editor di documenti integrato di ClickUp, ClickUp Docs.

Fornisce un'istantanea del progetto, suddividendo i dettagli chiave come chi è coinvolto, cosa è stato terminato, lo stato attuale e le date di completamento previste. Potrai facilmente coprire gli aggiornamenti più importanti, tenendo informati il tuo team e gli stakeholder sullo stato e sui prossimi passi.

Utilizzando questo modello di report sullo stato di avanzamento, potrai delineare lo stato del progetto, le attività cardine, le attività imminenti e qualsiasi problema critico che le parti interessate dovrebbero conoscere. Inoltre, è completamente personalizzabile, il che lo rende adattabile a diversi tipi di progetti.

ideale per: *Responsabili di progetto, gestori del team e parti interessate che desiderano monitorare lo stato del progetto

2. Il modello ClickUp per la reportistica dei progetti

Ottieni il modello gratis Tieni sotto controllo lo stato degli elementi essenziali del progetto con il modello di reportistica ClickUp

Nel project management è fondamentale avere una chiara panoramica del piano del progetto, degli indicatori chiave di prestazione (KPI) e dello stato generale. Questo aiuta a identificare le aree che richiedono maggiore attenzione e ad adeguare il proprio approccio di conseguenza.

Il modello di report di progetto ClickUp semplifica il monitoraggio degli elementi essenziali del progetto, facilitando la definizione delle priorità di attività, spese ed elementi di azione in sospeso. Con questo modello, è possibile valutare rapidamente lo stato del progetto e identificare le aree che richiedono maggiore attenzione.

Questo modello semplice assicura che il tuo team rimanga allineato e che il tuo progetto rimanga in carreggiata.

ideale per: *Project manager, leader e titolari di aziende che necessitano di un modo semplice per monitorare le priorità, le spese e gli elementi di azione dei progetti.

3. Il modello ClickUp per il report sullo stato del progetto

Ottieni il modello gratis Ottieni il tuo report sullo stato del progetto con il modello ClickUp per il report sullo stato del progetto

Per un monitoraggio efficace del progetto, è necessario uno strumento che mostri lo stato e le aree di miglioramento. Il modello di report sullo stato del progetto ClickUp è eccellente (non è un gioco di parole!) in questo.

Questo modello fornisce un'istantanea chiara dello stato del progetto rispetto al piano originale. Fornisce inoltre uno spazio per affrontare i problemi e delineare i passaggi successivi. Aiuta a individuare i problemi in anticipo, a mantenere il programma in linea e ad aggiornare le parti interessate con un rapporto di avanzamento conciso.

Con codici colore per un facile monitoraggio e note adesive per evidenziare dettagli chiave o prompt di discussione del team, questo modello semplifica gli aggiornamenti sullo stato del progetto.

*ideale per: soggetti interessati come project manager o responsabili di team che necessitano di un modo rapido e visivo per monitorare lo stato di avanzamento del progetto e risolvere i problemi.

4. Il modello ClickUp per il monitoraggio dei progetti

Ottieni il modello gratis Monitoraggio dei progetti in tutta semplicità con il modello ClickUp Project Tracker

Il modello di monitoraggio del progetto di ClickUp è personalizzabile e perfetto per qualsiasi progetto, che si tratti di un'importante iniziativa organizzativa o di un progetto personale di minore entità. Progettato pensando ai principianti, ti aiuta a organizzare le attività, allocare le risorse e monitorare lo stato di avanzamento, il tutto all'interno della tua area di lavoro.

Grazie alle funzionalità/funzioni di monitoraggio del tempo di ClickUp, è possibile valutare rapidamente le prestazioni del team in qualsiasi fase del progetto. Ciò consente ai manager di identificare tempestivamente potenziali problemi e di adattarsi per rimanere in linea con il programma e il budget.

Combinando tutti questi elementi, la gestione del progetto dall'inizio alla fine diventa più semplice, con una maggiore efficienza per tutti i soggetti coinvolti.

*ideale per: coordinatori di progetto, capi reparto e chiunque gestisca progetti di qualsiasi dimensione e abbia bisogno di uno strumento semplice e personalizzabile per il monitoraggio dello stato di avanzamento.

💡Suggerimento: questo modello crea più tracker per progetti ripetibili. Dopo l'avvio di ogni progetto, ti farà risparmiare tempo, permettendoti di entrare subito in azione.

5. Il modello ClickUp per il report sullo stato della campagna

Ottieni il modello gratis Misurate l'esito positivo delle vostre campagne con il modello ClickUp per il report sullo stato della campagna

La reportistica delle campagne è necessaria ai team di marketing per misurare l'esito positivo e prendere decisioni basate sui dati. Un report ben organizzato aiuta a raccogliere tutti i dati della campagna in un unico posto, facilitando il monitoraggio delle metriche di performance chiave e l'acquisizione di informazioni.

Il modello di report della campagna ClickUp è progettato per aiutarti a monitorare e analizzare le prestazioni della tua campagna attraverso vari canali e team.

Con questo modello, puoi facilmente compilare i tuoi dati in un unico report, visualizzare i KPI e monitorare lo stato, identificando al contempo le aree di miglioramento.

Che tu stia gestendo campagne email o contenuti video, questo modello organizza il lavoro richiesto dal marketing e lo mantiene focalizzato sulla ricerca di risultati tangibili.

*ideale per: coordinatori marketing, responsabili dei contenuti e responsabili delle campagne che necessitano di uno strumento efficiente per il monitoraggio e l'analisi delle performance delle campagne.

Leggi anche: Modelli gratis per l'aggiornamento dei progetti in ClickUp e Word

6. Il modello ClickUp per il monitoraggio della produzione

Ottieni il modello gratis Produci video di qualità in tempo con il modello di monitoraggio della produzione ClickUp

Il modello di monitoraggio della produzione di ClickUp è una soluzione all-in-one per la gestione della produzione. Si integra perfettamente con la piattaforma ClickUp, consentendo di trasformare le attività in una linea di produzione in fabbrica, il tutto sfruttando strumenti avanzati di pianificazione dei progetti.

Questo modello consente di mappare le attività, gestire le risorse del progetto, impostare le priorità e monitorare le dipendenze. L'interfaccia intuitiva, combinata con funzionalità/funzioni di trascinamento, semplifica l'organizzazione delle attività.

Inoltre, le visualizzazioni multiple ti aiutano a visualizzare il flusso di lavoro, in modo da poter individuare tempestivamente i potenziali problemi e risolverli prima che abbiano un impatto sulla produzione.

Il modello fornisce anche spazio per feedback, note e aggiornamenti in tempo reale, assicurando che il tuo team rimanga allineato. Niente più email perse o confusione sulle versioni. Tutto ciò di cui hai bisogno è in un unico hub centralizzato: niente più email perse o confusione sulle versioni.

*ideale per: responsabili di produzione, coordinatori delle operazioni e team leader che necessitano di uno strumento completo per il monitoraggio e la gestione dei flussi di lavoro della produzione.

7. Il modello ClickUp per il report mensile sullo stato aziendale

Ottieni il modello gratis Aggiorna il supervisore sulle attività del tuo progetto utilizzando il modello di report mensile sullo stato aziendale di ClickUp

A volte, invece di visualizzare lo stato generale del progetto, potresti voler concentrarti sulle prestazioni di un membro specifico del team, soprattutto quando si valuta il suo flusso di lavoro o il suo contributo prima di una revisione annuale.

Il modello di report mensile sullo stato aziendale di ClickUp offre una panoramica concisa di una pagina del lavoro di un individuo per il mese. Evidenzia le attività completate, i compiti imminenti e i potenziali ostacoli.

Il modello fornisce anche aggiornamenti chiave su problemi critici come mancata consegna dei risultati del progetto, modifiche all'ambito e preoccupazioni relative al carico di lavoro che potrebbero influire sull'esito positivo del progetto.

ideale per: *Responsabili delle risorse umane, capi team e capi reparto che necessitano di un report focalizzato sulle prestazioni individuali per revisioni o valutazioni di progetti.

📮ClickUp Insight: Il 92% dei lavoratori utilizza metodi incoerenti per il monitoraggio degli elementi di azione, con il risultato di decisioni mancate e ritardi nell'esecuzione. Sia che si invino note di follow-up o che si utilizzino fogli di calcolo, il processo è spesso dispersivo e inefficiente. La soluzione di gestione delle attività di ClickUp garantisce una conversione senza soluzione di continuità delle conversazioni in attività, in modo che il team possa agire rapidamente e rimanere allineato.

8. Il modello ClickUp per il report settimanale sullo stato

Ottieni il modello gratis Invia facilmente aggiornamenti settimanali utilizzando il modello di report sullo stato settimanale ClickUp

Invece di iniziare da zero ogni settimana, il modello di report settimanale sullo stato di ClickUp fornisce un metodo standardizzato per il monitoraggio dello stato di avanzamento del progetto da parte degli stakeholder.

Questo modello include dettagli essenziali del progetto, come il nome del progetto, il responsabile e gli sponsor chiave. Inoltre, evidenzia i risultati chiave e si concentra sulle attività in corso e future, sulle priorità delle attività e sulle date di scadenza.

*ideale per: coordinatori di progetto, capi reparto e team leader che necessitano di un metodo efficiente e ripetibile per il monitoraggio e la reportistica settimanale sullo stato di avanzamento del progetto.

9. Il modello ClickUp per il report mensile sullo stato del progetto

Ottieni il modello gratis Ottieni dettagli sullo stato di avanzamento del progetto utilizzando il modello ClickUp per il rapporto mensile sullo stato del progetto

Il monitoraggio mensile dello stato di avanzamento del progetto è la chiave per rimanere in carreggiata. Il modello ClickUp per il report mensile sullo stato del progetto è la soluzione ideale per visualizzare i dati in modo chiaro e conciso.

Questo modello di project management ti aiuta a confrontare lo stato attuale del progetto con il tuo piano iniziale, concentrandoti sia sui mesi precedenti che su quelli successivi. Ti consente di valutare rapidamente cosa è in linea con i piani e cosa potrebbe richiedere attenzione, rendendo più facile tenere aggiornati mensilmente gli stakeholder del progetto.

Il modello è facile da usare e codificato per colore, evidenziando lo stato degli elementi chiave del progetto come sequenze, budget, qualità, ambito e gestione del rischio.

Inoltre, se la responsabilità è fondamentale, il modello include uno spazio per i revisori dei report e le parti interessate chiave per confermare di aver letto il report e aggiungere il proprio feedback.

ideale per: *Project manager, direttori di programma e gestori del team che necessitano di uno strumento semplice e visivo per monitorare lo stato mensile del progetto e garantire l'allineamento delle parti interessate.

10. Il modello ClickUp per il report sullo stato del progetto

Ottieni il modello gratis Tieni aggiornate le parti interessate e i progetti nei tempi previsti con il modello ClickUp per il report sullo stato dei progetti

Quando i dirigenti e gli stakeholder hanno bisogno di una rapida panoramica dei tuoi progetti, il modello ClickUp per il report sullo stato dei progetti è la soluzione ideale.

È possibile selezionare tra sette tipi di visualizzazione per visualizzare gli aggiornamenti chiave del progetto, come uno stato codificato a colori (rosso, giallo, verde) incentrato sul budget, la sequenza del progetto e la qualità. Il modello consente inoltre di ordinare in base allo stato delle attività secondarie o alle responsabilità del reparto.

Il formato elenco consente inoltre di personalizzare con 11 campi, tra cui Ambito, Salute del budget e Valutazione del progetto, per mostrare i dati più importanti per te e il tuo team.

*ideale per: dirigenti, senior manager e capi reparto che necessitano di una panoramica personalizzabile di alto livello sullo stato dei progetti per un rapido processo decisionale.

Vinci con i modelli di project management di ClickUp

Il monitoraggio dello stato di avanzamento del progetto è fondamentale tanto quanto il piano. Una volta che il progetto è avviato, si tratta di gestire le sequenze, le risorse e i budget, monitorando al contempo le prestazioni per mantenere tutto in carreggiata. E, naturalmente, aggiornare regolarmente le parti interessate è la chiave per mantenere la trasparenza e la fiducia.

I giusti modelli Excel per il project management sono fondamentali per un monitoraggio più agevole. Questi modelli organizzano i dati in modo efficiente, consentendo di concentrarsi sul prendere decisioni informate invece di perdere tempo a spulciare fogli di calcolo infiniti.

Che tu stia gestendo lo stato di avanzamento, i budget o le scadenze, i modelli ClickUp ti forniscono tutto ciò di cui hai bisogno per tenere sotto controllo il tuo progetto, supportato da centinaia di funzionalità/funzioni avanzate di project management.

Puoi usufruire di tutti questi modelli, oltre a più di 1.000 altri, iscrivendoti oggi stesso a ClickUp! È una soluzione vantaggiosa per tutti!