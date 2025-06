i 11 migliori strumenti per la pianificazione dei turni per una migliore pianificazione della forza lavoro

Gestire gli orari di lavoro può sembrare un puzzle in continuo cambiamento. Con la disponibilità e le preferenze del team in continua evoluzione, è un'attività che richiede molto tempo.

Un generatore di programmi di lavoro semplifica questa attività automatizzando il processo, risparmiando tempo, riducendo gli errori e creando programmi equilibrati. Se sei stanco dei processi di pianificazione manuale, questi strumenti possono semplificare il tuo flusso di lavoro per un processo più fluido ed efficiente.

Scopriamo insieme i 11 migliori strumenti per la pianificazione dei turni! 🎯

Cosa cercare in un programma di turni?

Trovare il giusto strumento per la pianificazione dei turni può semplificarti notevolmente la vita: niente più corse dell'ultimo minuto, confusione o incubi legati alla pianificazione manuale. Ma con così tante opzioni disponibili, come scegliere quella migliore?

Ecco le funzionalità/funzioni indispensabili da cercare quando si sceglie uno strumento per la pianificazione dei turni:

Pianificazione personalizzabile: Ogni azienda è diversa, quindi il tuo strumento di pianificazione dovrebbe consentirti di personalizzare turni, pause e rotazioni in base alle esigenze del tuo team

Aggiornamenti e notifiche in tempo reale: I piani cambiano; quando ciò accade, tutti devono saperlo immediatamente. Cerca strumenti che inviano avvisi istantanei per informazioni sui turni, modifiche, scambi e approvazioni

Integrazioni con il calendario: Un ottimo strumento di pianificazione dovrebbe sincronizzarsi con le app di calendario più diffuse, in modo che i dipendenti possano accedere ai propri programmi da qualsiasi luogo

Comunicazione integrata: le funzionalità di messaggistica aiutano a tenere tutti informati sui turni imminenti e sugli aggiornamenti dell'ultimo minuto

Analisi e reportistica: I report e le informazioni integrati ti aiutano a tenere traccia dei costi di manodopera, delle tendenze relative alle presenze e dell'efficienza della pianificazione

Semplicità drag-and-drop: La pianificazione dovrebbe essere facile. Uno strumento con funzionalità drag-and-drop rende la modifica di più turni un gioco da ragazzi

📮Approfondimento ClickUp: Solo il 7% dei professionisti si affida principalmente all'IA per la gestione e l'organizzazione delle attività. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che gli strumenti sono limitati ad app specifiche come calendari, elenchi di cose da fare o app di posta elettronica. Con ClickUp, la stessa IA alimenta la tua email o altri flussi di lavoro di comunicazione, il calendario, le attività e la documentazione. Basta chiedere: "Quali sono le mie priorità oggi?". ClickUp Brain cercherà nella tua area di lavoro e ti dirà esattamente cosa devi fare in base all'urgenza e all'importanza. Proprio così, ClickUp consolida più di 5 app in un'unica super app!

📖 Leggi anche: Come implementare un programma di lavoro 2-2-3

I migliori strumenti per la pianificazione dei turni

Gestire gli orari dei dipendenti può essere un'attività complessa e dispendiosa in termini di tempo, ma lo strumento di pianificazione giusto può fare la differenza.

Che tu abbia bisogno di automazione basata sull'IA, scambio di turni senza interruzioni o monitoraggio integrato delle buste paga e della conformità, i migliori creatori di programmi di lavoro aiutano le aziende a risparmiare tempo, ridurre gli errori e migliorare l'efficienza della forza lavoro.

Diamo un'occhiata ai 11 migliori strumenti per la pianificazione dei turni. 👀

1. ClickUp (ideale per la pianificazione e la gestione delle attività basate sull'IA)

Il lavoro oggi è disorganizzato. I nostri progetti, le nostre conoscenze e la nostra comunicazione sono sparsi su strumenti scollegati che ci rallentano. Ma pianificare i turni per la tua organizzazione non dovrebbe lasciarti sommerso da fogli di calcolo.

Ottieni il modello gratuito Gestisci al meglio il tempo del tuo team con il modello di pianificazione dei turni 2-2-3 di ClickUp

ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro, risolve facilmente questo caos. Combina progetti, conoscenze e chat in un unico posto, il tutto alimentato dall'IA che ti aiuta a lavorare in modo più veloce e intelligente.

ClickUp Brain

L'IA fa un ulteriore passaggio. Pensa a non dover mai più destreggiarti manualmente tra gli orari, trovare il momento migliore per le riunioni o affrontare conflitti dell'ultimo minuto. È qui che entra in gioco ClickUp Brain. Rende la pianificazione dei turni più intelligente ed efficiente. Non dovrai più passare ore a modificare le sequenze e a dare priorità alle attività; questo assistente basato sull'IA lo farà per te.

Ottimizza la tua pianificazione con i suggerimenti dell'IA per la prioritizzazione delle attività tramite ClickUp Brain

Analizza i carichi di lavoro, suggerisce gli orari ottimali per le riunioni e modifica automaticamente i programmi in base alle mutevoli esigenze dei progetti.

Inoltre, grazie all'integrazione con Google Calendar, Outlook e altri calendari esterni, non dovrai mai preoccuparti di perdere un aggiornamento: tutto rimane sincronizzato.

Oltre alla pianificazione, le informazioni basate sull'IA di ClickUp aiutano i team a gestire i carichi di lavoro assegnando priorità alle attività urgenti, riepilogando/riassumendo gli aggiornamenti dei progetti e persino redigendo note delle riunioni.

Calendario ClickUp

Se stai cercando un calendario intelligente e flessibile che vada oltre la semplice pianificazione, il Calendario ClickUp è quello che fa per te.

Progettato per consolidare attività, eventi e disponibilità del team in un unico posto, il Calendario di ClickUp semplifica la pianificazione, l'aggiornamento e il mantenimento del vantaggio competitivo senza dover passare da uno strumento all'altro.

Che tu stia coordinando i programmi del team, gestendo le sequenze dei progetti o pianificando i lanci, il Calendario di ClickUp ti consente di trascinare, rilasciare, riprogrammare e riassegnare senza alcuna difficoltà. Tutto rimane sincronizzato nell'area di lavoro, così nulla sfugge al tuo controllo.

Devi modificare un evento o riassegnare un'attività? Basta spostarlo: il Calendario di ClickUp lo aggiorna immediatamente, senza bisogno di modifiche manuali.

Modelli di pianificazione ClickUp

I numerosi modelli predefiniti di ClickUp ti aiutano a partire con il piede giusto quando si tratta di pianificare i turni di un team numeroso.

Ad esempio, il modello di blocco della pianificazione di ClickUp è uno strumento eccellente per tenere sotto controllo le attività e portare a termine i progetti. Pianifica programmi accurati, comprendi le dipendenze delle attività e organizza i blocchi di attività in modo intuitivo, tutto in un unico modello.

Il modello di pianificazione del team di ClickUp è uno strumento potente e flessibile per gestire in modo efficiente gli orari di lavoro. Dal coordinamento dei turni e dall'assegnazione delle attività al monitoraggio della disponibilità del team, questo modello offre una vista centralizzata dell'intera forza lavoro.

Ottieni un modello gratuito Tieni traccia degli orari dei membri del tuo team con il modello di pianificazione del team ClickUp

Gli utenti possono modificare i programmi in base ai propri flussi di lavoro specifici, sia che si tratti di gestire turni a rotazione, team remoti o lavori basati su progetti.

E se organizzare e gestire il personale diventa troppo impegnativo? Il modello di turni di lavoro ClickUp aiuta a gestire le ferie e garantisce che tutti siano disponibili quando necessario.

Funzionalità/funzioni migliori di ClickUp

Integrazione con strumenti per la forza lavoro: collega ClickUp con piattaforme di gestione delle buste paga, delle risorse umane e della comunicazione per allineare i turni di lavoro alla disponibilità dei dipendenti e alle politiche aziendali

Tieni traccia delle ore di lavoro senza sforzo: utilizza le funzionalità di monitoraggio del tempo e blocco del tempo per monitorare la durata dei turni, evitare sovrapposizioni e garantire la conformità alle normative sul lavoro

Automatizza la pianificazione dei turni: imposta programmi ricorrenti, assegna automaticamente i turni e modifica le richieste di ferie con imposta programmi ricorrenti, assegna automaticamente i turni e modifica le richieste di ferie con le automazioni di ClickUp

Sincronizzazione con la disponibilità dei dipendenti: Allinea i turni con la disponibilità in tempo reale e le richieste di ferie per evitare conflitti e cambiamenti dell'ultimo minuto

Abilita l'accesso mobile: consenti ai dipendenti di controllare gli orari, scambiare i turni e ricevere aggiornamenti da qualsiasi luogo utilizzando l'app mobile di ClickUp

Centralizza la comunicazione: conserva tutti i messaggi, gli aggiornamenti e i feedback relativi ai turni in un unico posto utilizzando conserva tutti i messaggi, gli aggiornamenti e i feedback relativi ai turni in un unico posto utilizzando la chat di ClickUp

Limiti di ClickUp

Curva di apprendimento ripida

Le sue funzionalità di personalizzazione possono essere eccessive per i principianti

Prezzi ClickUp

Valutazione e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.040 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

🔍 Lo sapevi? Nel 2017, American Airlines ha avuto un problema di programmazione che ha accidentalmente concesso troppi giorni di ferie ai piloti durante il periodo natalizio, causando il fermo di migliaia di voli.

2. Deputy (ideale per la pianificazione automatica basata sull'IA e la gestione della forza lavoro)

via Deputy

Lascia che l'IA gestisca la pianificazione della tua forza lavoro con l'avanzata funzionalità di pianificazione automatica di Deputy. Con un solo clic, Deputy crea turni ottimizzati per i dipendenti analizzando le previsioni della domanda, i dati commerciali e i costi del lavoro, garantendo che il personale giusto sia nel posto giusto al momento giusto.

Inoltre, la piattaforma migliora anche la flessibilità dei dipendenti, consentendo loro di sincronizzare i turni con i calendari personali, scambiare turni e richiedere permessi tramite l'app mobile. Gli aggiornamenti e le notifiche in tempo reale tengono tutti informati, riducendo le assenze ingiustificate e i conflitti di programmazione dell'ultimo minuto.

Migliori funzionalità/funzioni di Deputy

Crea turni utilizzando strumenti drag-and-drop o modelli di roster basati sulla disponibilità dei dipendenti per evitare errori

Tieni traccia delle ore di lavoro senza sforzo con il monitoraggio delle presenze in tempo reale, garantendo la correttezza delle buste paga e la conformità alle normative sul lavoro

Prevedi con precisione il fabbisogno di manodopera calcolando il personale necessario in base alla domanda, per controllare i costi e ottimizzare i turni dei dipendenti

Offri ai dipendenti strumenti self-service per visualizzare i programmi, inviare richieste e impostare le preferenze di disponibilità per una maggiore flessibilità

Limiti di Deputy

Non è possibile utilizzare un normale foglio di calcolo Excel o Fogli Google per caricare i turni

L'app mobile può occasionalmente presentare dei problemi tecnici, causando ritardi nella registrazione o nell'accesso ai programmi

Prezzi Deputy

Premium: 6 $ al mese per utente

Pianificazione: 4,50 $ al mese per utente

Orari e presenze: 4,50 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazione e recensioni di Deputy

G2: 4,6/5 (oltre 300 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 700 recensioni)

📖 Leggi anche: Come creare un programma di lavoro efficace

3. Homebase (ideale per una pianificazione e un monitoraggio del tempo semplici e intuitivi)

via Homebase

Per le aziende che necessitano di uno strumento di pianificazione facile da usare e senza inutili complessità, Homebase è la soluzione ideale. Offre un'interfaccia di pianificazione semplice ma potente che consente ai manager di creare turni in pochi minuti, monitorare le ore dei dipendenti e gestire la disponibilità senza sforzo. I promemoria e le notifiche automatici sui turni assicurano che i dipendenti sappiano sempre quando e dove devono essere.

Inoltre, la funzionalità di monitoraggio del tempo di questo software per la gestione dei turni si integra perfettamente con il libro paga, riducendo gli errori manuali e rendendo il giorno di paga privo di stress.

Funzionalità/funzioni migliori di Homebase

Trasforma qualsiasi dispositivo in un orologio marcatore con semplici funzionalità di timbratura in entrata/uscita, incluso il monitoraggio GPS per un monitoraggio accurato del tempo

Assumi e inserisci i nuovi dipendenti senza sforzo grazie alla pubblicazione integrata degli annunci di lavoro, al monitoraggio dei candidati e agli strumenti semplificati per l'inserimento

Semplifica l'elaborazione delle buste paga convertendo i modelli di tabelle orarie in report e integrandoli perfettamente con i provider di servizi di elaborazione paghe

Limiti di Homebase

L'integrazione del calendario è lenta e può creare più istanze nello stesso giorno per un singolo turno

Non è facile chiedere un giorno libero dopo aver lavorato tutta la notte o un turno extra

Prezzi Homebase

Base: Gratis

Essenziale: 24,95 $/posizione

In più: 59,95 $/posizione

All-In-One: 99,95 $/posizione

Valutazione e recensioni di Homebase

G2: 4,2/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 1.000 recensioni)

🧠 Curiosità: con la crescita dell'automazione, alcune aziende stanno sperimentando anche l'uso di bot e assistenti robotici basati sull'IA per la pianificazione!

4. ZoomShift (ideale per modelli di pianificazione personalizzabili e monitoraggio dei costi di manodopera in tempo reale)

tramite ZoomShift

ZoomShift è progettato per le aziende che necessitano di opzioni di pianificazione flessibili e personalizzate. A differenza dei rigidi strumenti di pianificazione, consente ai manager di creare e riutilizzare modelli di orari di lavoro, facilitando la pianificazione di orari su misura per esigenze specifiche. Ciò è particolarmente utile per le aziende con turni a rotazione, dipendenti a contratto o modelli di lavoro non tradizionali.

Inoltre, il monitoraggio in tempo reale dei costi di manodopera aiuta le aziende a rispettare il budget monitorando le spese salariali man mano che vengono creati i turni dei dipendenti.

Migliori funzionalità/funzioni di ZoomShift

Monitora i costi del lavoro in tempo reale con strumenti di previsione e integrazione delle buste paga per rispettare il budget

Semplifica il monitoraggio del tempo con orologi marcatore web e mobili, verifica GPS e gestione automatizzata delle timbrature

Migliora la comunicazione del team con la messaggistica in-app, le chat di gruppo e le conferme di lettura per un coordinamento migliore

Aumenta la responsabilità attraverso promemoria automatici dei turni, riducendo l'assenteismo e i problemi di pianificazione dell'ultimo minuto

Limiti di ZoomShift

Mancanza di funzionalità offline

Non è possibile approvare automaticamente le richieste di copertura dei turni

Prezzi ZoomShift

Essenziale: Gratis

Starter: 2,50 $ al mese per utente

Premium: 5 $ al mese per utente

Valutazione e recensioni di ZoomShift

G2: 4,9/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 100 recensioni)

💡 Suggerimento: consenti ai dipendenti di scambiarsi i turni all'interno dell'app, riducendo il carico di lavoro dei manager. Alcuni strumenti richiedono l'approvazione del manager per eliminare i turni, mentre altri consentono scambi automatici in base a regole prestabilite.

5. Sling (ideale per una pianificazione intuitiva e la comunicazione con il team)

via Sling

Sling semplifica la pianificazione delle attività, dando priorità a una comunicazione chiara all'interno dei team. I manager possono creare, modificare e assegnare i turni, tenendo tutti aggiornati grazie alla messaggistica e agli avvisi integrati. I dipendenti possono richiedere permessi, scambiare turni e ricevere aggiornamenti immediati su eventuali modifiche alla pianificazione.

Una caratteristica chiave di Sling è la sua funzionalità di gestione delle attività, che consente ai manager di assegnare attività specifiche ai dipendenti durante i loro turni. Ciò garantisce che i membri del team conoscano in anticipo le loro responsabilità, consentendo operazioni più fluide e riducendo i malintesi.

Funzionalità/funzioni principali di Sling

Offri ai dipendenti la possibilità di scambiarsi i turni, pianificare autonomamente i turni e ricevere promemoria automatici per ridurre i cambiamenti dell'ultimo minuto e migliorare la distribuzione del carico di lavoro

Garantite la conformità gestendo le richieste di ferie e rispettando le leggi sul lavoro grazie alle misure di sicurezza integrate nella pianificazione

Migliora le valutazioni delle prestazioni utilizzando strumenti di feedback a 360 gradi per valutare i dipendenti e supportare la crescita professionale

Monitora l'attività con una dashboard dedicata per aggiornamenti istantanei su presenze, produttività e prestazioni dell'intero team

Limiti di Sling

È difficile integrare Sling con altri software, compresi i sistemi di gestione delle buste paga come Gusto

Lo strumento non dispone di opzioni avanzate come la reportistica dettagliata per le organizzazioni più complesse

Prezzi Sling

Free

Premium: 2 $ al mese per utente

Business: 4 $ al mese per utente

Valutazione e recensioni di Sling

G2: 4,6/5 (oltre 80 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 150 recensioni)

🔍 Lo sapevi? Le aziende globali possono creare modelli di lavoro "follow-the-sun" senza soluzione di continuità con un software di pianificazione. I team in fusi orari diversi si passano le attività come in una staffetta senza fine, lavorando 24 ore su 24.

6. When I Work (Ideale per funzionalità/funzioni di pianificazione affidabili per la disponibilità dei dipendenti e lo scambio dei turni)

tramite When I Work

When I Work si concentra sulla creazione di programmi per aziende e dipendenti. La piattaforma consente ai dipendenti di impostare la propria disponibilità e le proprie preferenze, offrendo ai manager una visione più chiara di chi è disponibile prima di assegnare i turni.

Questa funzionalità aiuta a ridurre i conflitti di pianificazione e migliora la soddisfazione dei dipendenti garantendo che i turni siano in linea con le preferenze del personale, quando possibile. Inoltre, include la possibilità di scambiare i turni, consentendo ai dipendenti di sostituirsi con i colleghi e riducendo lo stress causato dai problemi di copertura dell'ultimo minuto.

Funzionalità/funzioni migliori di When I Work

Visualizza chiaramente gli orari dei dipendenti con calendari codificati a colori che aiutano i manager a organizzare i turni e individuare i conflitti a colpo d'occhio per una migliore pianificazione delle risorse

Tieni traccia del tempo con un orologio digitale che supporta la registrazione delle presenze tramite foto e promemoria automatici per garantire un'accurata registrazione delle presenze

Semplifica l'elaborazione delle buste paga con integrazioni per ADP, Gusto e Paychex, garantendo calcoli salariali senza intoppi

Limiti di When I Work

L'opzione di chat è lenta

Non è conforme alla legge HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act)

Prezzi di When I Work

Posizione singola o pianificazione: 2,50 $ al mese per utente

Posizioni o pianificazioni multiple: 4 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di When I Work

G2: 4,3/5 (oltre 290 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 1.000 recensioni)

🧠 Curiosità: alcuni sistemi di pianificazione analizzano i dati storici per prevedere in quali giorni i dipendenti sono più propensi a chiamare per assentarsi, specialmente dopo una festività o un grande evento.

via Planday

Per le aziende con esigenze di pianificazione complesse, Planday offre una soluzione potente che integra la pianificazione della forza lavoro con la gestione delle buste paga e delle risorse umane. La piattaforma semplifica la gestione di modelli di turni complessi, inclusi turni variabili, straordinari e conformità alle normative sul lavoro.

Sono inclusi anche strumenti HR per monitorare i dati dei dipendenti, gestire le richieste di ferie e monitorare le metriche delle prestazioni.

Funzionalità/funzioni migliori di Planday

Gestisci in modo efficiente le attività HR archiviando contratti, tabelle orarie e registri dei dipendenti

Sfrutta le informazioni basate sui dati con reportistica avanzata su costi di manodopera, ricavi e tendenze della forza lavoro per ottimizzare le decisioni relative al personale

Supervisiona più posizioni da un unico dashboard, garantendo operazioni fluide in diversi siti

Semplifica il monitoraggio del tempo con timbrature mobili, chioschi condivisi e geofencing per garantire registrazioni accurate delle presenze e calcolare le ore lavorate

Limiti di Planday

Cambiare l'orario estivo è un'attività manuale che richiede un lavoro aggiuntivo

Non è possibile visualizzare gli account delle ferie impostati per il personale senza modificare gli intervalli di date

Prezzi Planday

Starter: 2,99 € al mese per utente (circa 3,76 $ al mese per utente)

In più: 4,99 € al mese per utente (circa 6,28 $ al mese per utente)

Pro: Prezzi personalizzati

Valutazione e recensioni di Planday

G2: 4,5/5 (oltre 80 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 50 recensioni)

🔍 Lo sapevi? Alcuni sistemi high-tech di gestione della forza lavoro analizzano i dati sulle prestazioni dei dipendenti, le presenze e persino il tono delle email/messaggi per stimare la soddisfazione sul lavoro, consentendo ai manager di prevenire il burnout prima che si verifichi.

8. 7shifts (Ideale per l'ottimizzazione dei costi di manodopera e la pianificazione basata sulle previsioni commerciali)

via 7shifts

7shifts porta l'ottimizzazione della forza lavoro a un livello superiore utilizzando le previsioni commerciali e i dati sul traffico dei clienti per prevedere la domanda di manodopera. Analizza i dati storici sulle vendite e sui modelli di traffico pedonale per aiutare i manager a creare turni dei dipendenti in linea con le esigenze aziendali. Questa funzionalità copre le ore di punta evitando costi di manodopera superflui durante i periodi di calma.

La piattaforma si integra con i sistemi POS (point-of-sale) per raccogliere dati commerciali in tempo reale, offrendo informazioni accurate sulle esigenze di personale. La pianificazione automatizzata, le previsioni sul lavoro e le preferenze dei turni dei dipendenti garantiscono che i programmi siano convenienti ed equi.

Funzionalità/funzioni migliori di 7shifts

Controlla le spese di manodopera con analisi in tempo reale che forniscono informazioni dettagliate sui livelli di personale e sull'ottimizzazione dei costi

Integra perfettamente sistemi POS come Square e Toast per allineare i dati commerciali con le esigenze relative alle buste paga e al personale

Tieni traccia delle operazioni quotidiane con un Registro del responsabile centralizzato per registrare eventi importanti, note e attività

Adattati alle condizioni meteorologiche utilizzando strumenti di previsione per adeguare il personale in base al traffico pedonale previsto

Limiti di 7shifts

L'applicazione non salva le modifiche finché non chiudi il browser, il che causa problemi quando più persone stanno modificando un programma

La funzionalità/funzione suggerimenti non funziona con i punti per turno, ma solo con quelli orari

Prezzi di 7shifts

Free

Entrata: 31,99 $/mese per posizione

The Works: 69,99 $ al mese per posizione

Gourmet: 135 $ al mese per posizione

Valutazione e recensioni di 7shifts

G2: 4,5/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 1.100 recensioni)

🔍 Lo sapevi? I negozi di alimentari utilizzano strumenti di pianificazione avanzati per analizzare i modelli di acquisto, ad esempio come il maltempo porta a un aumento delle vendite, e programmare più personale prima che inizi l'ora di punta.

9. Factorial (ideale per la pianificazione integrata, il monitoraggio delle ferie e il controllo delle prestazioni)

via Factorial

Factorial offre una soluzione completa per la gestione delle risorse umane e della forza lavoro che va oltre la semplice pianificazione. I manager possono creare e gestire i turni monitorando la disponibilità dei dipendenti e le richieste di ferie, garantendo turni equilibrati e conformi alle normative.

Una delle funzionalità/funzioni più preziose di Factorial è il suo strumento di monitoraggio delle prestazioni. Questo strumento consente alle aziende di monitorare la produttività e il coinvolgimento dei dipendenti insieme ai dati di pianificazione. Aiuta i manager a identificare le tendenze e a prendere decisioni relative al personale basate sui dati.

Migliori funzionalità/funzioni di Factorial

Semplifica la gestione dei documenti archiviando i file delle risorse umane in modo sicuro e abilitando le firme elettroniche per i documenti legali

Tieni traccia delle presenze e degli orari con timbrature tramite codice QR, monitoraggio della geolocalizzazione e gestione degli straordinari per un calcolo accurato delle retribuzioni

Ottimizza il reclutamento e l'inserimento dei nuovi assunti utilizzando un sistema di monitoraggio dei candidati (ATS) che automatizza la selezione dei CV e la raccolta dei documenti

Scalabilità semplice grazie a una piattaforma HR centralizzata che integra pianificazione, gestione delle prestazioni e spazio di archiviazione dei documenti, adattandosi alla crescita della tua azienda

Limiti fattoriali

Opzioni di reportistica e personalizzazione limitate

La configurazione iniziale è complessa

L'integrazione con applicazioni di terze parti è lenta

Prezzi fattoriali

Prezzi personalizzati

Valutazione fattoriale e recensioni

G2: 4,4/5 (oltre 90 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 250 recensioni)

📖 Leggi anche: Le migliori app di calendario e pianificazione IA

10. Shiftbase (ideale per opzioni di pianificazione flessibili per il coinvolgimento e il feedback dei dipendenti)

via Shiftbase

Shiftbase è pensato per le aziende che desiderano offrire ai propri dipendenti maggiore flessibilità mantenendo l'efficienza operativa. I dipendenti possono impostare la propria disponibilità e le proprie preferenze, rendendo più facile per i manager creare turni di lavoro che funzionino sia per l'azienda che per la forza lavoro.

Lo strumento incoraggia inoltre la comunicazione bidirezionale consentendo ai dipendenti di fornire feedback sulla pianificazione, offrendo ai manager informazioni preziose sulle esigenze e le preferenze dei dipendenti.

Funzionalità/funzioni migliori di Shiftbase

Gestisci le attività delle risorse umane con i profili dei dipendenti, lo spazio di archiviazione dei documenti e l'integrazione con HoorayHR per l'onboarding e la pianificazione delle capacità

Tieni traccia del tempo dei dipendenti in modo accurato utilizzando timbracartellini, timbracartellini mobili e monitoraggio basato sulla posizione per evitare discrepanze

Crea pianificazioni settimanali ovunque ti trovi con un'app ottimizzata per dispositivi mobili che consente ai dipendenti di monitorare le ore, richiedere permessi e gestire la disponibilità

Limiti di Shiftbase

L'applicazione mobile non offre le stesse funzionalità/funzioni della versione web

Non dispone di opzioni integrate per la gestione dei giorni di ferie dei dipendenti part-time, che richiedono una gestione manuale tramite le impostazioni di disponibilità

Prezzi Shiftbase

Free

Base: 4,25 $ al mese per utente

Premium: 5,25 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazione e recensioni di Shiftbase

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 4,4/5 (oltre 190 recensioni)

11. Humanity (ideale per la pianificazione avanzata con approfondimenti basati sull'IA e assistenza per la conformità)

via Humanity

Humanity combina la pianificazione basata sull'IA con strumenti di conformità per creare una potente soluzione di gestione della forza lavoro.

La piattaforma sfrutta l'apprendimento automatico per analizzare la domanda di manodopera e generare automaticamente programmi convenienti e conformi. Ciò aiuta le aziende a evitare conflitti di programmazione, eccesso o carenza di personale, garantendo al contempo il rispetto delle leggi sul lavoro e dei contratti sindacali.

Le migliori funzionalità/funzioni

Automatizza la pianificazione dinamica e la pianificazione dei turni per eliminare gli errori di personale, ottimizzare i costi di manodopera e creare un'esperienza senza stress per manager e dipendenti

Unifica i tuoi sistemi di gestione della forza lavoro integrando Humanity Schedule con i principali provider di servizi di gestione delle buste paga e fornitori di soluzioni ERP/HCM come ADP, Oracle, Workday e molti altri

Utilizza lo Staffing Checker per identificare e risolvere le lacune nella copertura per ora e posizione, garantendo livelli ottimali di personale

Limiti umani

Non si integra con sistemi di pagamento come Dayforce e Ceridian

È lento con le cancellazioni dei turni e richiede una curva di apprendimento

Prezzi umani

Prezzi personalizzati

Valutazione e recensioni degli utenti

G2: 4,3/5 (oltre 1.000 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 290 recensioni)

💡 Suggerimento: invece di andare nel panico quando qualcuno si dà malato, mantieni un elenco di dipendenti disponibili a sostituirlo all'ultimo minuto. Molti strumenti di pianificazione ti consentono di impostare un sistema di "reperibilità" per sostituzioni rapide.

Passa a una pianificazione di successo con ClickUp

Creare il programma dei turni perfetto non deve essere una battaglia continua tra disponibilità, scambi e cambiamenti dell'ultimo minuto. Con gli strumenti giusti, puoi creare un sistema di pianificazione più fluido ed efficiente che mantenga il tuo team soddisfatto e la tua azienda senza intoppi.

ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro, è lo strumento perfetto per la pianificazione basata sull'IA, integrazioni perfette e aggiornamenti in tempo reale. Elimina lo stress della pianificazione e concentrati sull'esito positivo del tuo team!

Iscriviti oggi stesso a ClickUp gratis! ✅