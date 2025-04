i 13 migliori software di comunicazione per l'edilizia per il 2025

Le cofferdam hanno ridefinito il modo in cui costruiamo i ponti, le gru a torre ci hanno regalato lo skyline che conosciamo e le facciate in vetro senza telaio hanno trasformato l'architettura in arte.

L'edilizia è sempre stata una storia di innovazione, ma un settore rimane ostinatamente indietro: la comunicazione.

Sebbene i metodi di costruzione abbiano fatto passi da gigante, solo il 16% delle organizzazioni di costruzione ha adottato pienamente la tecnologia moderna per la collaborazione. Questo divario può rappresentare un costoso tallone d'Achille in un campo in cui la precisione e la tempistica sono tutto.

Ma ecco la buona notizia: i nuovi strumenti di comunicazione stanno cambiando il modo in cui un team di progetto nel settore edile si connette, collabora e supera le sfide.

In questo articolo esamineremo 13 delle migliori opzioni che vale la pena esplorare se sei pronto ad affrontare le sfide della comunicazione e a rendere i tuoi progetti più fluidi che mai.

⏰ Riepilogo/riassunto in 60 secondi Che tu stia pianificando progetti di costruzione su larga scala o piccole costruzioni, c'è uno strumento adatto a ogni esigenza:

Buildertrend: Il migliore per la gestione end-to-end dei cantieri edili

Procore: Ideale per il project management di livello aziendale

Fieldwire: Ideale per il coordinamento del team in cantiere

Houzz Pro: Ideale per studi di progettazione e costruzione

Autodesk Build: Ideale per il project management integrato e la collaborazione nella progettazione

Wrike: Ideale per un project management flessibile tra team diversi

Jobber: Ideale per piccoli team di costruzione e appaltatori

CoConstruct: Ideale per costruttori e ristrutturatori di case personalizzate

LetsBuild: Ideale per il monitoraggio e la reportistica dello stato di avanzamento dei lavori in cantiere

Connecteam: Ideale per la gestione dei team sul campo e delle operazioni quotidiane

Contractor Foreman: Ideale per le piccole imprese di costruzione

Knowify: Ideale per appaltatori specializzati e artigiani

Cosa cercare in un software di comunicazione per l'edilizia?

Quando valuti un software di comunicazione per l'edilizia, presta attenzione alle seguenti funzionalità/funzioni chiave:

Collaborazione in tempo reale : garantisci ai team la possibilità di condividere aggiornamenti, approvazioni e modifiche all'istante, sia in cantiere che in ufficio

Gestione centralizzata dei dati : cerca una piattaforma unica per archiviare documenti di progetto, programmi e comunicazioni, riducendo i silos e la confusione

Capacità di integrazione : assicurati che il software sia compatibile con strumenti quali software di project management, budgeting e pianificazione per semplificare i flussi di lavoro

Accessibilità mobile : fornisci ai team di cantiere un facile accesso agli aggiornamenti e agli strumenti sui loro dispositivi, indipendentemente dalla loro posizione

Interfaccia intuitiva : cerca un design semplice e intuitivo per incoraggiare l'adozione da parte di tutti i membri del team, dai manager agli operatori sul campo

Elevata sicurezza: sfrutta funzionalità/funzioni quali crittografia e autorizzazioni personalizzabili per gli utenti per proteggere i dati sensibili dei progetti

I 13 migliori software di comunicazione per l'edilizia

Ecco i 13 migliori software di comunicazione per l'edilizia che devi assolutamente prendere in considerazione prima di sceglierne uno per la tua organizzazione:

1. ClickUp (Il migliore per la gestione e la collaborazione di progetti di costruzione basati sull'IA)

ClickUp semplifica le complessità del project management nel settore edile riunendo tutto in un'unica piattaforma altamente adattabile.

Che si tratti di gestire le approvazioni dei permessi, il monitoraggio degli ordini di modifica o il coordinamento delle ispezioni in cantiere, ClickUp fornisce al tuo team di costruzione gli strumenti per avere tutto sotto controllo.

Le sue funzionalità/funzioni, come i grafici Gantt, i dashboard personalizzati e gli strumenti di monitoraggio del tempo, consentono ai project manager di supervisionare senza sforzo sequenze, budget e allocazione delle risorse senza dover passare da un'app all'altra.

Giuliano Peressini, Chief Technical Officer (CTO) di Casagrande, sottolinea il suo valore per la collaborazione:

ClickUp è sempre un'ottima scelta quando è necessario condividere informazioni tra più persone contemporaneamente e quando diversi team lavorano sullo stesso argomento da punti di vista diversi.

ClickUp è sempre un'ottima scelta quando è necessario condividere informazioni tra più persone contemporaneamente e quando diversi team lavorano sullo stesso argomento da punti di vista diversi.

Questa capacità di unificare i flussi di lavoro è preziosa per i team di costruzione, dove architetti, ingegneri, appaltatori e client devono rimanere tutti allineati.

Ma ciò che distingue ClickUp non è solo la sua flessibilità, bensì la profondità delle funzionalità progettate per affrontare ogni aspetto della gestione dei progetti di costruzione. Ecco uno sguardo più da vicino a queste funzionalità:

Software di gestione delle costruzioni ClickUp

Il software di project management per l'edilizia di ClickUp semplifica la gestione di sequenze, attività, budget e permessi, il tutto in un'unica piattaforma.

Gestisci programmi, permessi e attività senza soluzione di continuità con tutto in un'unica piattaforma centralizzata con il software di project management per l'edilizia di ClickUp

Ad esempio, è possibile utilizzare i grafici di Gantt per visualizzare le sequenze dei progetti e creare dipendenze tra le attività. In questo modo, qualsiasi ritardo in cantiere viene automaticamente segnalato al team e la pianificazione viene adeguata di conseguenza. È perfetto per garantire che subappaltatori, fornitori e personale d'ufficio siano sempre allineati e puntuali.

Infatti, Cemex, un'azienda leader nel settore dei materiali da costruzione, ha ridotto il time-to-market del 15% sfruttando le soluzioni di ClickUp. Questa è solo una delle tante storie di esito positivo.

La capacità di ClickUp di centralizzare la comunicazione, migliorare i flussi di lavoro e fornire informazioni in tempo reale lo rende uno strumento prezioso per progetti di costruzione di tutte le dimensioni, garantendo che la gestione del team rimanga in linea con gli obiettivi, i costi sotto controllo e i progetti completati in tempo.

ClickUp Chattare

Inoltre, ClickUp Chat funziona come un centro di comando centralizzato per la comunicazione del tuo team. Il personale sul campo può condividere aggiornamenti in tempo reale, segnalare problemi urgenti o discutere le attività direttamente con il personale dell'ufficio.

Poiché le chat sono collegate ad attività specifiche, non è necessario cercare dettagli critici in thread infiniti.

Collabora istantaneamente con il tuo team per condividere aggiornamenti, risolvere problemi e rimanere connesso con ClickUp Chat

Documenti ClickUp

Tenere traccia dei documenti di progetto come progetti, permessi e rapporti di ispezione è spesso caotico. ClickUp Docs semplifica la gestione dei documenti creando, archiviando e condividendo tutto in un unico posto.

Inoltre, i team possono collaborare in tempo reale su questi documenti, garantendo a tutti, dal personale sul campo ai client, l'accesso alla versione più recente.

Archivia e organizza progetti, contratti e dettagli dei progetti in documenti condivisibili e collaborativi con ClickUp Docs

Clip ClickUp

Per le attività che richiedono più del semplice testo, ClickUp Clips ti consente di registrare e condividere video.

Hai bisogno di mostrare come assemblare una struttura complessa o evidenziare un problema di sicurezza? Le clip ti consentono di comunicare questi dettagli in modo visivo, rendendole particolarmente utili per la formazione o la risoluzione dei problemi.

Cattura e condividi aggiornamenti o istruzioni video rapidi per mantenere tutti sulla stessa pagina con ClickUp Clips

ClickUp Rilevamento collaborazione

ClickUp Collaboration Detection elimina il rischio di duplicare il lavoro. Se due persone modificano la stessa attività o lo stesso documento di progettazione, il sistema avvisa tutte le persone coinvolte, risparmiando tempo e prevenendo errori.

Ciò è particolarmente utile per i project manager che gestiscono attività sovrapposte nei flussi di lavoro di costruzione.

Rimani informato con notifiche in tempo reale su chi sta lavorando a cosa per evitare duplicazioni con ClickUp Collaboration Detection

ClickUp Visualizza

ClickUp Views ti consente di vedere ciò che conta di più, sia in ufficio che in cantiere. Utilizza la vista Gantt per la pianificazione di progetti a lungo termine, la vista Calendario per le priorità quotidiane o la vista Kanban per monitorare i flussi di lavoro a colpo d'occhio.

Scegli tra grafici Gantt, calendari o bacheche delle attività per monitorare i progressi nel modo più adatto a te con le viste di ClickUp

Lavagne online ClickUp

ClickUp Le lavagne online offrono un modo visivo per pianificare il layout dei siti, fare brainstorming sui flussi di lavoro o risolvere problemi di progettazione. Sono perfette per sessioni di pianificazione collaborativa, sia che il tuo team sia tutto in una stanza o distribuito in diverse posizioni.

Mappa visivamente idee e flussi di lavoro con le lavagne online interattive ClickUp, create per la collaborazione in team

ClickUp Assign Comments conserva i feedback e gli aggiornamenti delle attività in un unico posto. Tagga i membri del team, assegna follow-up e mantieni le conversazioni legate ad attività specifiche in modo da non perdere mai il contesto. È un modo semplice per velocizzare le approvazioni e gli aggiornamenti in qualsiasi azienda di costruzioni senza infinite email avanti e indietro.

Usa ClickUp Assign Comments per chiarire i dettagli e mantenere le conversazioni organizzate e attuabili

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Personalizza la gestione delle attività con liste di controllo, monitoraggio del tempo ed etichette di priorità, garantendo un coordinamento perfetto del team

Ricevi notifiche in tempo reale per aggiornare istantaneamente i membri del team sulle modifiche o sul completamento delle attività

Personalizza le dashboard per visualizzare chiaramente lo stato di avanzamento dei progetti, assicurando che tutte le parti interessate siano sempre sulla stessa pagina

Consenti l'accesso mobile per garantire che i team sul campo possano aggiornare le attività e mantenere il flusso di comunicazione senza tornare in ufficio

Integra l'IA nei flussi di lavoro di costruzione per automatizzare i processi

Limiti di ClickUp

Una curva di apprendimento per i nuovi utenti a causa delle sue numerose funzionalità/funzioni

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Unlimited: 7 $ al mese per utente

Business: 12 $ al mese per utente

Enterprise: Contattaci per informazioni sui prezzi

ClickUp Brain: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 7 $ al mese per membro

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.900 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.300 recensioni)

💡 Suggerimento: imposta notifiche personalizzate nel tuo software di project management per avvisare le parti interessate solo degli aggiornamenti rilevanti per il loro ruolo, riducendo al minimo le distrazioni.

2. Buildertrend (Il migliore per la gestione completa dei cantieri)

via Buildertrend

Buildertrend è una piattaforma che gestisce tutto ciò che riguarda la gestione delle costruzioni, dalla prevendita al completamento del progetto. Progettato per costruttori edili, ristrutturatori e appaltatori specializzati, semplifica la pianificazione, la gestione finanziaria e la comunicazione con i clienti.

I team possono condividere aggiornamenti in tempo reale sulla pianificazione, monitorare gli ordini di modifica e gestire le consegne dei materiali, garantendo che tutte le parti interessate siano informate.

Il portale clienti è una funzionalità/funzione eccezionale. Offre ai clienti una visualizzazione trasparente delle sequenze dei progetti, dei pagamenti e persino delle foto dello stato di avanzamento, riducendo la necessità di aggiornamenti costanti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Buildertrend

Utilizza la messaggistica di progetto per consolidare le comunicazioni e tenere informati tutti gli stakeholder sugli sviluppi del progetto in un unico posto

Registra registri giornalieri per acquisire e condividere automaticamente gli aggiornamenti sullo stato di avanzamento del lavoro con i clienti e i membri del team

Mantieni aggiornati i documenti di progetto e condividili in tempo reale, assicurandoti che nessuno lavori con informazioni obsolete

Limiti di Buildertrend

Alcuni utenti segnalano che l'app mobile ha funzionalità limitate rispetto alla versione desktop

I prezzi possono essere elevati per i piccoli appaltatori

Prezzi di Buildertrend

Essenziale: 499 $/mese

Avanzato: 799 $/mese

Completo: 1.099 $/mese

Valutazioni e recensioni di Buildertrend

G2: 4,2/5 (oltre 150 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 1.600 recensioni)

3. Procore (Il migliore per il project management di livello aziendale)

tramite Procore

Se sei una grande impresa di costruzioni o un appaltatore generale che gestisce progetti complessi con più parti interessate, Procore è una buona scelta.

Il suo punto di forza è la centralizzazione dei flussi di lavoro di comunicazione: i team possono monitorare le richieste di informazioni, gli invii e gli ordini di modifica, condividendo gli aggiornamenti sullo stato di avanzamento in tutte le fasi del progetto.

La funzionalità di registro giornaliero di Procore consente ai responsabili sul campo di registrare in tempo reale le condizioni meteorologiche, la manodopera e i materiali, garantendo una comunicazione rapida con i team dell'ufficio. La piattaforma integra anche solidi strumenti finanziari, offrendo alle parti interessate visibilità su budget, fatture e ordini di modifica.

Le migliori funzionalità/funzioni di Procore

hub di comunicazione di progetto per consolidare tutte le email, le richieste di informazioni e i messaggi in una piattaforma centralizzata, Utilizza l'per consolidare tutte le email, le richieste di informazioni e i messaggi in una piattaforma centralizzata, riducendo le incomprensioni sul posto di lavoro

Condividi documenti in modo sicuro con i team di progetto, assicurando che tutti lavorino sulla versione più recente di progetti o contratti

Utilizza le notifiche in tempo reale per avvisare i membri del team di aggiornamenti importanti, assicurando che tutti rimangano informati

Limiti di Procore

I prezzi possono essere proibitivi per le aziende più piccole

Richiede formazione per utilizzare appieno le funzionalità/funzioni avanzate

Funzionalità offline limitate per cantieri remoti

Prezzi di Procore

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Procore

G2: 4,6/5 (oltre 3.200 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 2.700 recensioni)

4. Fieldwire (Il migliore per il coordinamento del team in cantiere)

via Fiel dwire

Fieldwire è stato appositamente progettato per colmare il divario tra i team sul campo e quelli in ufficio, rendendolo ideale per il coordinamento in loco. Anche la gestione delle attività è semplice e consente ai team di creare e assegnare attività direttamente dai cantieri.

La gestione dei progetti è la sua funzionalità/funzione distintiva, che consente agli utenti di caricare piani di comunicazione, annotarli e condividere aggiornamenti istantaneamente, garantendo che tutti lavorino con l'ultima versione.

La lista delle cose da fare e le liste di controllo delle ispezioni di Fieldwire aiutano a mantenere il controllo della qualità, mentre la funzionalità offline garantisce che i team remoti possano rimanere produttivi. Sebbene le sue integrazioni siano limitate rispetto alle piattaforme più grandi, la sua interfaccia intuitiva lo rende adatto a team di costruzione di piccole e medie dimensioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di Fieldwire

Mantieni il flusso di comunicazione tra l'ufficio e il campo con la sincronizzazione in tempo reale , garantendo che gli aggiornamenti accurati siano sempre condivisi

Condividi i file di progetto direttamente attraverso la piattaforma per garantire che non vi siano discrepanze nella documentazione o nei piani

Consenti ai team di aggiornare e monitorare lo stato di avanzamento dei lavori con funzionalità offline , garantendo ai lavoratori sul campo di lavorare senza una connessione Internet

Condividi i report di progetto istantaneamente, consentendo alle parti interessate di verificare lo stato di avanzamento e risolvere eventuali problemi senza ritardi

Limiti di Fieldwire

Opzioni di integrazione limitate rispetto alle piattaforme più grandi

Le funzionalità/funzioni di reportistica avanzate potrebbero essere più robuste

Prezzi di Fieldwire

Base: Gratis

Pro: 54 $ al mese per utente

Business: 74 $ al mese per utente

Business Plus: 104 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Fieldwire

G2: 4,5/5 (oltre 230 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 80 recensioni)

5. Houzz Pro (Ideale per studi di progettazione e costruzione)

via Houzz Pro

Combina il project management con potenti strumenti di comunicazione con i clienti in Houzz Pro, ideale per appaltatori residenziali e studi di progettazione e costruzione. Il suo portale clienti consente ai clienti di visualizzare gli aggiornamenti dei progetti, le sequenze e le foto dello stato di avanzamento, riducendo la necessità di frequenti controlli.

Il generatore di proposte è utile per creare preventivi accurati e dettagliati che i client possono approvare digitalmente, accelerando l'avvio dei progetti. Houzz Pro offre anche funzionalità/funzioni per la pianificazione e la gestione dei subappaltatori, garantendo una collaborazione fluida nelle fasi di progettazione e costruzione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Houzz Pro

Garantisci una comunicazione trasparente con portali client personalizzati con il tuo marchio

Mostra i concetti dei progetti con strumenti di progettazione visiva

Tieni informati i client e i team con la condivisione delle sequenze temporali

Condividi aggiornamenti rapidi e richiedi approvazioni con gli strumenti di messaggistica

Limiti di Houzz Pro

Opzioni di integrazione limitate con software di terze parti

I prezzi potrebbero non essere ideali per gli appaltatori che gestiscono progetti di piccole dimensioni

Prezzi di Houzz Pro

Essenziale: 149 $/mese

Pro: 249 $/mese

Personalizzato: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Houzz Pro

G2: Nessuna valutazione disponibile

Capterra: 4,3/5 (oltre 980 recensioni)

6. Autodesk Build (Il migliore per il project management integrato e la collaborazione nella progettazione)

tramite Autodesk Build

Autodesk Build è una potente piattaforma che integra la gestione delle costruzioni con la collaborazione nella progettazione.

Perfetto per progetti su larga scala, centralizza le richieste di informazioni, le presentazioni e gli aggiornamenti sullo stato di avanzamento in un unico posto, garantendo che i team lavorino sempre con informazioni accurate. I suoi strumenti di collaborazione alla progettazione consentono ad architetti, ingegneri e appaltatori di rivedere e commentare i modelli in tempo reale, riducendo i ritardi causati da comunicazioni errate.

Autodesk Build: le migliori funzionalità/funzioni

Ricevi aggiornamenti in tempo reale sullo stato di avanzamento dei lavori dai team sul campo

Risolvi rapidamente i conflitti con il monitoraggio dei problemi

Integrazione con altri prodotti Autodesk come AutoCAD e Revit

Limiti di Autodesk Build

Può essere costoso per le aziende o i progetti più piccoli

La curva di apprendimento è più ripida per i team che non hanno familiarità con l'ecosistema Autodesk

Prezzi di Autodesk Build

145 $ al mese per utente

Prezzi personalizzati per un numero illimitato di utenti

Valutazioni e recensioni di Autodesk Build

G2: 4,4/5 (oltre 3.900 recensioni)

Capterra: Nessuna valutazione disponibile

7. Wrike (Il migliore per un project management flessibile tra team)

tramite Wrike

Gestisci diversi progetti di costruzione, ciascuno con i propri requisiti specifici di project management? Wrike è uno strumento versatile con flussi di lavoro personalizzati, perfetto per te.

Le attività sono organizzate in hub in cui i team possono lasciare commenti, condividere file e monitorare lo stato di avanzamento, eliminando le comunicazioni sparse. La sua flessibilità consente agli appaltatori di personalizzare i flussi di lavoro per attività come il monitoraggio delle offerte o l'approvazione dei permessi.

Tuttavia, Wrike non dispone di strumenti specifici per il settore, come la gestione dei progetti, e può diventare costoso con l'aumentare delle dimensioni del team.

Le migliori funzionalità/funzioni di Wrike

Consenti una comunicazione specifica per ogni attività per una migliore organizzazione

Personalizza i flussi di lavoro per allinearli ai processi di costruzione

Visualizza le sequenze dei progetti con grafici Gantt e altre funzionalità/funzioni di collaborazione visiva

Integrazione perfetta con strumenti popolari come Slack e Google Drive

Limiti di Wrike

Funzionalità/funzioni specifiche per il settore edile limitate rispetto ad altri strumenti

Può diventare costoso con l'aumentare delle dimensioni dei team

Prezzi di Wrike

Free

Team: 10 $ al mese per utente

Business: 24,80 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Pinnacle: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Wrike

G2: 4,2/5 (oltre 3.700 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 2.700 recensioni)

💡 Suggerimento: riesamina periodicamente i flussi di lavoro di comunicazione del tuo team per assicurarti che nessuna informazione critica vada persa o subisca ritardi.

8. Jobber (Ideale per piccoli team di costruzione e appaltatori)

via Jobber

Jobber è progettato per piccoli team e liberi professionisti. Semplifica la pianificazione, la fatturazione e la comunicazione con i client, rendendolo un'opzione eccellente per artigiani e appaltatori specializzati.

Con Jobber, gli appaltatori possono rimanere in contatto con i clienti e le squadre. I team possono pianificare i lavori, inviare aggiornamenti e monitorare lo stato di avanzamento direttamente dall'app, garantendo una comunicazione fluida dall'inizio alla fine.

Il Client Hub consente ai clienti di visualizzare facilmente preventivi, approvare lavori e pagare fatture, migliorando la trasparenza e la fiducia.

Le migliori funzionalità/funzioni di Jobber

Genera fatture professionali con opzioni di pagamento online

Rimani connesso ovunque ti trovi con l'app mobile progettata per gli appaltatori

Automatizza i promemoria per ridurre i pagamenti mancati

Limiti di Jobber

Prezzi di Jobber

Core: 39 $ al mese per utente

Connect: 119 $/mese per utente (o 169 $/mese per team; fino a cinque utenti)

Grow: 199 $/mese per utente (o 349 $/mese per team; fino a 15 utenti)

Valutazioni e recensioni di Jobber

G2: 4,5/5 (oltre 290 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 930 recensioni)

9. CoConstruct (Ideale per costruttori e ristrutturatori di case personalizzate)

via CoConstruct

I costruttori e i ristrutturatori di case personalizzate si affidano a CoConstruct, che offre canali di comunicazione e strumenti che migliorano il coinvolgimento dei clienti, il project management e il monitoraggio finanziario.

Il suo portale rivolto ai client è una funzionalità/funzione eccezionale, che consente ai proprietari di case di rivedere gli aggiornamenti dei progetti, approvare le selezioni e comunicare direttamente con i costruttori.

Le migliori funzionalità/funzioni di CoConstruct

Semplifica la gestione finanziaria con l'integrazione di QuickBooks

Gestisci programmi, budget e selezioni con strumenti specializzati

Tieni traccia degli ordini di modifica e delle approvazioni in tempo reale

Limiti di CoConstruct

La ripida curva di apprendimento per i piccoli team

Funzionalità dell'app mobile limitate rispetto alla versione desktop

Prezzi di CoConstruct

Standard: 99 $/mese

IN PIÙ: A partire da 399 $ al mese

Valutazioni e recensioni di CoConstruct

G2 : 4,0/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 860 recensioni)

10. LetsBuild (Il migliore per il monitoraggio e la reportistica dello stato di avanzamento dei lavori in cantiere)

via LetsBuild

LetsBuild si concentra sull'aiutare i team di costruzione a mantenere i progetti in linea con il monitoraggio dello stato in tempo reale e strumenti di reportistica.

I grafici Gantt in tempo reale aiutano i project manager a visualizzare i ritardi e ad adattare i programmi in modo proattivo. Le migliori funzionalità/funzioni di LetsBuild

Condividi facilmente i documenti per mantenere i team allineati

Registra lo stato di avanzamento e carica foto dal campo senza sforzo

Semplifica la reportistica in cantiere con strumenti intuitivi

Limiti di LetsBuild

Prezzi di LetsBuild

LB Aproplan: Prezzi personalizzati

LB Geniebelt: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di LetsBuild

G2: 4,1/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: 4,2/5 (oltre 100 recensioni)

11. Connecteam (Il migliore per la gestione dei team sul campo e delle operazioni quotidiane)

via Conn ecteam

Hai grandi team che lavorano sul campo su più progetti? Connecteam offre strumenti per la comunicazione tra dipendenti, la gestione delle attività e il monitoraggio del tempo.

È perfetto per gli appaltatori che gestiscono i programmi e condividono gli aggiornamenti con le squadre in cantiere direttamente tramite dispositivi mobili. La funzionalità di orologio GPS garantisce un monitoraggio accurato del tempo, mentre i moduli e le liste di controllo semplificano le ispezioni e i controlli di sicurezza.

Le migliori funzionalità/funzioni di Connecteam

Gestisci le attività e comunica in tempo reale con annunci ottimizzati

Accedi a una piattaforma mobile-first progettata per i lavoratori in cantiere

Garantisci la sicurezza con moduli e liste di controllo integrati per audit e ispezioni

Limiti di Connecteam

Funzionalità avanzate di project management limitate

Non ideale per la gestione di progetti complessi con più parti interessate

Prezzi di Connecteam

Il piano Small Business: Gratis

Communications Basic: 35 $/mese (per i primi 30 utenti; 0,6 $/mese per ogni utente aggiuntivo)

Comunicazioni avanzate : 59 $/mese (per i primi 30 utenti; 1,8 $/mese per ogni utente aggiuntivo)

Communications Expert: 119 $/mese (per i primi 30 utenti; 3,6 $/mese per ogni utente aggiuntivo)

Valutazioni e recensioni di Connecteam

G2: 4,6/5 (oltre 1.700 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 340 recensioni)

12. Contractor Foreman (Ideale per piccole imprese edili)

tramite Contractor Foreman

Contractor Foreman copre molte funzionalità, tra cui project management, monitoraggio del tempo, preventivazione e fatturazione per piccole imprese di costruzioni.

Con oltre 35 strumenti integrati, i piccoli team possono gestire tutto, dai registri di sicurezza alle richieste di informazioni, senza dover passare da un'app all'altra.

Contractor Foreman: migliori funzionalità/funzioni

Garantite la conformità con i registri di sicurezza integrati

Approfitta delle opzioni di prezzo convenienti su misura per i piccoli team

Goditi la facilità di configurazione e un'interfaccia intuitiva per i nuovi utenti

Limiti di Contractor Foreman

Interfaccia obsoleta rispetto ad altri strumenti

Funzionalità mobile avanzata limitata

Prezzi di Contractor Foreman

Base: 49 $/mese (fatturato annualmente)

Standard: 99 $/mese (fatturato trimestralmente)

In più: 155 $/mese (fatturato trimestralmente)

Pro: 212 $/mese (fatturato trimestralmente)

Unlimited: 312 $/mese (fatturato trimestralmente)

Valutazioni e recensioni di Contractor Foreman

G2 : 4,5/5 (oltre 260 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 670 recensioni)

13. Knowify (Ideale per appaltatori specializzati e artigiani)

via Knowify

I subappaltatori e gli artigiani come idraulici, elettricisti e tecnici HVAC possono trovare strumenti per gestire le offerte, monitorare i costi di lavoro e creare fatture su Knowify. Il monitoraggio del budget in tempo reale aiuta gli appaltatori a monitorare le spese e a rimanere entro i margini.

La piattaforma si integra perfettamente con QuickBooks, automatizzando i flussi di lavoro contabili ed eliminando la doppia immissione dei dati. Gli strumenti di pianificazione di Knowify aiutano le squadre a gestire più lavori in diverse posizioni, garantendo efficienza e trasparenza.

Le migliori funzionalità/funzioni di Knowify

Consenti ai team sul campo di registrare le ore lavorative, aggiornare lo stato dei lavori e inviare note spese direttamente dai propri dispositivi mobili

Imposta notifiche automatiche quando un progetto rischia di superare il budget

Archivia documenti importanti come contratti, fatture e ricevute in una posizione sicura basata su cloud per un facile accesso

Limiti di Knowify

Funzionalità/funzioni di project management limitate per gli appaltatori generali

Non ideale per progetti di costruzione su larga scala

Prezzi di Knowify

Core: a partire da 149 $ al mese

Avanzato: a partire da 311 $ al mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Knowify

G2: 4,6/5 (oltre 60 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 90 recensioni)

Crea l'ambiente di comunicazione ideale per il tuo team con ClickUp

Scegliere il software di comunicazione aziendale giusto per i tuoi progetti di costruzione evita il caos, il mancato rispetto delle scadenze e costose rielaborazioni.

Ogni strumento che abbiamo presentato qui ha i suoi punti di forza, ma se stai cercando una soluzione all-in-one, ClickUp è difficile da battere.

Perché? Perché ClickUp non gestisce solo una parte del tuo flusso di lavoro, ma riunisce tutto in un unico posto. È ricco di funzionalità/funzioni come la messaggistica in tempo reale, i grafici Gantt e le integrazioni con i tuoi strumenti preferiti, così puoi eliminare le distrazioni e concentrarti su ciò che conta davvero: consegnare i progetti in tempo e nel rispetto del budget.

Per i team di costruzione, dove ogni passo falso costa tempo e denaro, ClickUp offre chiarezza e controllo in un'unica piattaforma.

Iscriviti gratis ora e scopri come trasformerà il lavoro del tuo team.