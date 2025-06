i 10 migliori software di comunicazione per il settore retail nel 2025

Immagina questo: è un sabato mattina frenetico nel tuo negozio al dettaglio. Il tuo team è indaffarato, cercando di gestire le richieste dei clienti, rifornire gli scaffali e gestire gli ordini, il tutto tenendo d'occhio l'orologio per i cambi di turno.

Ora, uno dei tuoi addetti alle vendite individua un problema con il sistema di inventario. Invece di cercare un responsabile o chiamarlo, invia un messaggio rapido tramite il tuo software di comunicazione per la vendita al dettaglio. Il problema viene risolto in pochi minuti e il tuo team può continuare a lavorare senza perdere tempo.

La piattaforma di comunicazione retail giusta può portare questa efficienza nelle tue operazioni. Ma con così tanti strumenti disponibili per aiutarti a raggiungere gli obiettivi di comunicazione del tuo team, scegliere quello giusto può sembrare un compito arduo.

Questo blog analizza i 10 migliori software di comunicazione per il settore retail, evidenziandone le funzionalità/funzioni distintive, i casi d'uso specifici per il settore e i limiti, in modo da aiutarti a trovare quello più adatto alla tua azienda.

⏰ Riepilogo/riassunto in 60 secondi Ecco una rapida panoramica di 60 secondi dei 10 migliori strumenti software di comunicazione per il settore retail disponibili oggi per una migliore collaborazione tra i team e operazioni più fluide: ClickUp (Il migliore per il project management e la collaborazione nel settore retail) Zipline (Ideale per la comunicazione e l'esecuzione delle attività dei team nel settore retail) BookKeeper (Il migliore per la contabilità e la gestione finanziaria nel settore retail) YOOBIC (Il migliore per il coinvolgimento dei dipendenti in prima linea e la gestione delle attività nel settore retail) Blink (Ideale per la comunicazione in tempo reale in un ambiente retail agile) Staffbase (ideale per le comunicazioni interne nelle grandi aziende di vendita al dettaglio) Zinc (ideale per comunicare con esperti in materia nelle operazioni di vendita al dettaglio) Slack (ideale per la comunicazione dei team di vendita al dettaglio con integrazioni di grandi dimensioni) Opterus (Ideale per la gestione completa delle attività e della comunicazione nel settore retail) SellPro (Ideale per la formazione e il coinvolgimento dei dipendenti nel settore retail)

Cosa cercare in un software di comunicazione per il settore retail?

Nel settore della vendita al dettaglio, la comunicazione può determinare il successo o il fallimento dell'esperienza del cliente. Pensaci. I tuoi clienti si aspettano un servizio rapido, accurato e personalizzato, sia che acquistino online, chiamino l'assistenza clienti o entrino nel tuo negozio. Ogni errore di comunicazione, che si tratti di un prodotto non disponibile, di una promozione non applicata o di un ritardo nella risposta a una richiesta, crea attrito.

Ma una comunicazione efficace non è frutto del caso. Richiede gli strumenti giusti per garantire che le informazioni fluiscano senza soluzione di continuità tra team, reparti e clienti. Ma cosa rende esattamente uno strumento di comunicazione la scelta giusta per il settore retail?

Analizziamo le funzionalità/funzioni chiave:

Strumenti di comunicazione per i dipendenti : scegli un software che supporti la comunicazione bidirezionale, consentendo aggiornamenti in tempo reale, assegnazione delle attività e condivisione dei feedback per i dipendenti del settore retail

Accessibilità mobile : assicurati che la piattaforma sia ottimizzata per i dispositivi mobili, consentendo ai dipendenti di rimanere connessi mentre sono in movimento, soprattutto in ambienti di vendita al dettaglio dinamici

Integrazione con i sistemi di vendita al dettaglio : cerca soluzioni che si integrino perfettamente con i sistemi esistenti, come POS, gestione dell'inventario e CRM, per garantire operazioni fluide

Messaggi diffusi e mirati : scegli un software che consenta sia annunci a tutto il negozio che messaggi personalizzati per una diffusione efficiente delle informazioni

Funzionalità/funzioni di coinvolgimento : strumenti come la collaborazione social, gli eventi virtuali e la gamification possono migliorare il morale del team e aumentare il coinvolgimento

Sicurezza e conformità : dai la priorità alle piattaforme con funzionalità/funzioni di sicurezza dei dati robuste per proteggere le informazioni dei clienti e operative

Analisi e approfondimenti: strumenti di reportistica completi che monitorano l'efficacia della comunicazione e le prestazioni operative sono fondamentali per prendere decisioni basate sui dati

💡Suggerimento: Scegli uno strumento di comunicazione completo che cresca insieme alla tua azienda. Inizia con funzionalità/funzioni essenziali come la messaggistica in tempo reale e la gestione delle attività, ma assicurati che offra opzioni scalabili come integrazioni e analisi avanzate per supportare la tua futura espansione nel settore retail.

I 10 migliori software di comunicazione per il settore retail

Che tu gestisca team in negozio, coordini più posizioni o allinei le operazioni quotidiane agli obiettivi aziendali, disporre di uno strumento di nuova generazione è essenziale per garantire flussi di lavoro fluidi e una migliore esperienza dei clienti.

Scopriamo insieme i 10 migliori software di comunicazione per il settore retail.

1. ClickUp (Il migliore per il project management e la collaborazione nel settore retail)

ClickUp è un'app completa per il lavoro che combina project management, documenti e comunicazione del team in un'unica potente piattaforma. Puoi utilizzarla per semplificare il processo di apertura dei negozi, coordinare le strategie di merchandising e garantire una comunicazione fluida tra i team in più posizioni.

Chatta con ClickUp

I responsabili dei negozi utilizzano ClickUp Chat per comunicare istantaneamente con i propri team durante i momenti importanti (come la ristrutturazione di un negozio o il lancio di un prodotto), assicurandosi che tutti siano aggiornati e che i problemi vengano risolti sul posto.

Conversi con il tuo team, tieni gli allegati a portata di mano e assegna attività dalla chat di ClickUp

Gli addetti alle vendite lo utilizzano per verificare rapidamente lo stato delle scorte con il reparto di gestione dell'inventario, fornendo risposte rapide ai clienti e migliorando l'esperienza in negozio.

Clip ClickUp

ClickUp Clips semplifica la formazione e la comunicazione. I manager possono registrare tutorial su tutto, dai sistemi POS alla gestione dell'inventario, consentendo al personale di imparare al proprio ritmo.

Quando c'è un nuovo layout del negozio o un aggiornamento del merchandising, i team possono condividere immagini e ottenere feedback più rapidamente utilizzando questo strumento di collaborazione visiva, garantendo la coerenza del marchio su tutta la linea.

Registra e condividi i tuoi input in modo visivo ed efficiente con ClickUp Clips

ClickUp Rilevamento della collaborazione

Per rimanere sincronizzati, il tuo team può utilizzare ClickUp Collaboration Detection. Mostra quando qualcun altro sta modificando o visualizzando le attività, promuovendo una comunicazione collaborativa non invadente, perfetta per i team che lavorano su campagne di marketing.

Scopri chi sta collaborando con te in tempo reale utilizzando il rilevamento della collaborazione di ClickUp

📮ClickUp Insight: Quasi il 42% dei knowledge worker preferisce l'email per comunicare con il team. Ma questo ha un costo. Poiché la maggior parte delle email raggiunge solo alcuni membri del team, le conoscenze rimangono frammentate, ostacolando la collaborazione e le decisioni rapide. Per migliorare la visibilità e accelerare la collaborazione, sfrutta un'app che fa tutto per il lavoro come ClickUp, che trasforma le tue email in attività concrete in pochi secondi!

ClickUp Visualizza

ClickUp Views offre una panoramica chiara di ogni reparto. La gestione delle attività diventa un gioco da ragazzi grazie alle opzioni personalizzabili, che aiutano i rivenditori e i manager a stabilire le priorità e a garantire il corretto funzionamento di tutto.

La vista Elenco è perfetta per il monitoraggio dell'inventario e delle attività quotidiane, mentre la vista Calendario organizza gli eventi e le promozioni del negozio utilizzando un calendario condiviso.

Aggiungi le tue attività a più viste elenco utilizzando le viste di ClickUp

La funzionalità/funzione Assegna commenti di ClickUp garantisce che le direttive importanti (ad esempio, il rifornimento di elementi specifici o l'aggiornamento dei display promozionali) vengano comunicate e monitorate all'interno dell'attività.

È possibile monitorare lo stato di avanzamento e confermare il completamento assegnando commenti, riducendo così il rischio di comunicazioni errate sul posto di lavoro.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Gestisci tutti i documenti critici per il retail, come piani di ristrutturazione, procedure operative standard o dettagli sui prodotti con ClickUp Docs

Crea e assegna attività con stati personalizzati per riflettere le fasi specifiche dei progetti di vendita al dettaglio, migliorando la trasparenza e l'efficienza del flusso di lavoro

Integrazione con i sistemi di vendita al dettaglio esistenti, come CRM e strumenti di gestione dell'inventario, per fornire una visualizzazione operativa unificata

Mappa il layout dei negozi o collabora visivamente alle idee di marketing, semplificando l'orientamento delle strategie e velocizzando il completamento delle attività con le lavagne online ClickUp

Limiti di ClickUp

I nuovi utenti potrebbero trovare le numerose funzionalità/funzioni eccessive e richiedere tempo per adattarsi e integrare completamente la piattaforma nei flussi di lavoro esistenti

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $ al mese per utente

Business : 12 $ al mese per utente

Enterprise : contattaci per informazioni sui prezzi

ClickUp Brain: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 7 $ al mese per membro

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Jennifer White, responsabile delle armi da fuoco presso Bridgeport Equipment & Tool, condivide la sua esperienza con ClickUp.

Nel nostro reparto gestiamo più progetti e sono in grado di separare il lavoro in modo che ogni singola attività sia registrata nel proprio spazio. Gestisco un team di 4 persone e ClickUp mi aiuta a delegare il lavoro e a vedere chi sta lavorando su quale attività, consentendomi di distribuire il lavoro in modo uniforme. L'inserimento delle date di scadenza per ogni attività ci aiuta a rimanere in linea con i nostri obiettivi.

🧠 Curiosità: Molti dei primi negozi a conduzione familiare degli Stati Uniti erano negozi generici o farmacie che vendevano di tutto, dai generi alimentari ai tessuti, dai giocattoli agli utensili.

2. Zipline (Ideale per la comunicazione e l'esecuzione delle attività dei team di vendita al dettaglio)

via Zipline

Zipline è stato creato appositamente per i team del settore retail, rendendo più facile per la sede centrale e i dipendenti in prima linea rimanere sulla stessa pagina. È una buona opzione per i negozi che desiderano semplificare la gestione delle attività, la comunicazione interna e le operazioni quotidiane.

Che si tratti di lanciare nuove promozioni o di stare al passo con le campagne stagionali, Zipline mantiene il personale di vendita connesso, informato e pronto a offrire un'esperienza cliente eccezionale.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zipline

Assegna e monitora le attività con scadenze personalizzate per scenari specifici del settore retail, come campagne stagionali o riassortimento dell'inventario, utilizzando la gestione delle attività

Combina messaggi, annunci e aggiornamenti in un unico posto, riducendo le incomprensioni grazie alla comunicazione centralizzata

Consenti ai dipendenti del negozio di accedere alle attività e agli aggiornamenti in mobilità grazie all'accesso mobile

Ottieni reportistica e analisi sul completamento delle attività e sul coinvolgimento nella comunicazione per ottenere informazioni operative approfondite

Limiti di Zipline

Gli utenti menzionano una curva di apprendimento per i nuovi membri del team che non hanno familiarità con i sistemi orientati alle attività

La reportistica può essere noiosa da redigere, in particolare i report di valutazione

Potresti riscontrare occasionali problemi tecnici, che il team del supporto risolverà prontamente

Prezzi Zipline

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Zipline

G2 : 4,8/5 (oltre 60 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

👀 Lo sapevi? Il primo prodotto a cui è stato scansionato un codice a barre è stato un pacchetto di gomme da masticare Wrigley nel 1974.

3. BookKeeper (Ideale per la contabilità e la gestione finanziaria nel settore retail)

tramite BookKeeper

Hai mai pensato che gestire le finanze sia più complicato che gestire il tuo negozio al dettaglio? BookKeeper semplifica la gestione finanziaria offrendo strumenti facili da usare per il monitoraggio delle vendite, la gestione dell'inventario e il controllo delle spese.

Progettato specificamente per le aziende retail, elimina le incertezze dalla contabilità, aiutandoti a gestire i tuoi account e garantendo il rispetto degli standard di reportistica finanziaria.

Le migliori funzionalità/funzioni di BookKeeper

Registra le transazioni giornaliere, monitora l'andamento delle entrate e crea automaticamente report commerciali per migliorare le operazioni di vendita al dettaglio utilizzando il monitoraggio delle transazioni commerciali

Sincronizza l'inventario con i dati commerciali per evitare esaurimenti o eccedenze di magazzino, garantendo ai dipendenti la possibilità di vendere con sicurezza grazie alla gestione dell'inventario in tempo reale

Automatizza il calcolo delle imposte, genera report fiscali e rispetta le normative fiscali locali utilizzando strumenti di conformità fiscale

Semplifica la fatturazione e il monitoraggio dei pagamenti con modelli pronti all'uso e promemoria automatici per clienti e fornitori grazie alla gestione dei clienti e dei fornitori

Limiti di BookKeeper

Non si integra con altre piattaforme di comunicazione per il retail o di gestione delle attività

Non offre funzionalità/funzioni avanzate come la codifica a colori dei pagamenti, la sincronizzazione in tempo reale su più dispositivi e il supporto multivaluta necessari per le grandi aziende di vendita al dettaglio con esigenze contabili estese

Prezzi di BookKeeper

Silver : 8 $ al mese per dispositivo

Gold : 12 $ al mese per dispositivo

Diamante: 12 $ al mese per dispositivo

Valutazioni e recensioni di BookKeeper

G2 : 4,2/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Leggi anche: Strumenti di collaborazione versatili per le piccole imprese

4. YOOBIC (Il migliore per il coinvolgimento dei dipendenti in prima linea e la gestione delle attività nel settore retail)

via Yoobic

Progettata pensando ai team in prima linea, YOOBIC è una piattaforma mobile-first che garantisce che la comunicazione, la gestione delle attività e la formazione siano sempre a portata di mano. Che si tratti di lanciare una nuova iniziativa o di mantenere le operazioni quotidiane in carreggiata, con questo software potrai mantenere il tuo team in sincronizzazione.

Grazie all'analisi in tempo reale, potrai visualizzare chiaramente lo stato di avanzamento e il coinvolgimento dei dipendenti, consentendo loro di prendere decisioni basate sui dati e migliorare l'efficienza nell'area commerciale.

Le migliori funzionalità/funzioni di YOOBIC

Consenti una pianificazione, un'assegnazione e un monitoraggio efficienti delle attività per affrontare con precisione le sfide operative specifiche dell'esecuzione

Crea opportunità di microlearning per i dipendenti del settore retail, migliorando la conoscenza dei prodotti e le competenze del servizio clienti attraverso moduli di formazione accessibili su dispositivi mobili

Facilita la comunicazione bidirezionale tra i dipendenti del negozio e la direzione

Limiti di YOOBIC

L'integrazione di YOOBIC si limita a un numero ridotto di sistemi di vendita al dettaglio esterni

Quando si adotta la piattaforma è necessario un periodo di adattamento iniziale o una curva di apprendimento, in particolare per quanto riguarda la navigazione delle sue funzionalità/funzioni complete

Prezzi YOOBIC

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di YOOBIC

G2 : 4,6/5 (oltre 130 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 60 recensioni)

🧠 Curiosità: Il primo programma fedeltà moderno è nato nel 1793, quando un commerciante di Sudbury, nel New Hampshire, ha regalato ai propri clienti dei token in rame da utilizzare per acquisti futuri. Questo ha stimolato le visite ripetute ed è diventato la base dei programmi fedeltà odierni!

5. Blink (Ideale per la comunicazione in tempo reale in un ambiente retail agile)

via Blink

Immagina uno strumento che renda la comunicazione nel settore retail semplice come chattare. Questo è Blink. Creato per ambienti retail frenetici, connette dipendenti e manager attraverso aggiornamenti e messaggi in tempo reale.

L'app mobile intuitiva di Blink aiuta i team a fornire un servizio clienti di prim'ordine senza perdere un colpo. Inoltre, la sua libreria di risorse centralizzata mantiene i materiali di formazione, le guide dei prodotti e i documenti importanti a portata di mano del tuo team.

Le migliori funzionalità/funzioni di Blink

Mantieni collaboratori e manager sempre aggiornati con comunicazioni istantanee tramite messaggi in tempo reale per aggiornamenti rapidi e risoluzione delle attività

Condividi annunci importanti, promozioni e approfondimenti specifici per il settore retail in tutte le posizioni dei negozi utilizzando un feed di notizie

Assegna attività con scadenze chiare, garantendo un'esecuzione efficiente delle operazioni in negozio grazie all'assegnazione e al monitoraggio delle attività

Utilizza sondaggi e meccanismi di feedback come strumenti di feedback dei dipendenti per comprendere le sfide del team e migliorare il coinvolgimento della forza lavoro

Supera i limiti

Si integra bene all'interno del proprio ecosistema, ma manca di un'assistenza completa per app di terze parti per alcuni sistemi specifici per il settore retail

Richiede un periodo di apprendimento per i dipendenti che non hanno familiarità con le piattaforme digitali

Prezzi Blink

Business : 4,5 $ al mese per utente

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni in un batter d'occhio

G2 : 4,7/5 (oltre 250 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 120 recensioni)

Leggi anche: Le migliori alternative all'email per la comunicazione aziendale

6. Staffbase (Ideale per le comunicazioni interne nelle grandi aziende di vendita al dettaglio)

via Staffbase

Una comunicazione efficace è la colonna portante del successo delle grandi organizzazioni retail e Staffbase è all'altezza della sfida. Staffbase fornisce aggiornamenti e risorse personalizzati a tutti, sia che si tratti di addetti alle vendite o di responsabili delle operazioni regionali.

È perfetto per le aziende retail che desiderano unificare la propria forza lavoro, migliorare la collaborazione e aumentare la produttività tra team interfunzionali.

Le migliori funzionalità/funzioni di Staffbase

Fornisci un'app personalizzata per i dipendenti e una rete intranet per la condivisione di notizie, aggiornamenti social e risorse chiave

Crea campagne di comunicazione personalizzate per fornire informazioni pertinenti a team, negozi o regioni specifici

Condividi feedback tramite sondaggi e questionari, aiutando i responsabili della vendita al dettaglio a comprendere le sfide e a migliorare l'efficienza operativa

Utilizza strumenti di gestione dei contenuti avanzati, come un calendario editoriale e strumenti di analisi, per pianificare e misurare l'efficacia delle comunicazioni interne all'interno della rete di vendita al dettaglio

Limiti di Staffbase

La curva di apprendimento è ripida per alcuni utenti

L'integrazione con alcuni sistemi di vendita al dettaglio di nicchia è una sfida e può influire sulla continuità del flusso di lavoro

Prezzi di Staffbase

SMB : prezzi personalizzati

Business : prezzi personalizzati

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Staffbase

G2 : 4,6/5 (oltre 200 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 70 recensioni)

7. Zinc (ideale per comunicare con esperti in materia nelle operazioni di vendita al dettaglio)

via Zinc

Quando le operazioni di vendita al dettaglio diventano intense, è fondamentale poter accedere rapidamente alle competenze necessarie e Zinc, parte di ServiceMax, lo rende possibile. Questa piattaforma consente la comunicazione in tempo reale tra i team di vendita al dettaglio e quelli di back-office, offrendo soluzioni rapide quando sorgono problemi durante le ore di punta.

Con messaggistica, voce, video e condivisione dei contenuti in un unico posto, Zinc garantisce una comunicazione senza interruzioni e migliora il servizio clienti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zinc

Ottieni condivisione di testo, voce, video e contenuti su un'unica piattaforma

Consenti la diffusione di annunci importanti o messaggi urgenti a tutto il personale addetto alla vendita al dettaglio, assicurando che tutti siano informati su promozioni, modifiche alle politiche o aggiornamenti critici

Integrazione con la suite di strumenti ServiceMax, che fornisce una piattaforma unificata per la gestione dell'esecuzione dei servizi e della comunicazione all'interno delle operazioni di vendita al dettaglio

Garantite che tutte le comunicazioni siano sicure e conformi agli standard di settore, come la crittografia FIPS 140 e TLS, per proteggere le informazioni aziendali sensibili e i dati dei clienti

Limiti di Zinc

Potresti riscontrare un periodo di adattamento iniziale quando adotti la piattaforma,

Le integrazioni con applicazioni di terze parti sono limitate a Salesforce Field Service, TrueContext, Aquant e Baxter Planning

Prezzi Zinc

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Zinc

G2 : 4,4/5 (oltre 30 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

8. Slack (ideale per la comunicazione dei team nel settore retail con ampie integrazioni)

tramite Slack

Slack è una piattaforma di comunicazione molto popolare nota per le sue funzionalità/funzioni di collaborazione in team. Fornisce messaggistica istantanea e si integra con una varietà di app. È possibile creare canali per diversi team o argomenti, inviare messaggi diretti e utilizzare thread per organizzare le conversazioni.

Consente inoltre di effettuare chiamate vocali e videochiamate, facilitando la connessione con team o posizioni remote. Tuttavia, sebbene Slack eccella nella comunicazione generale e nel project management, non è specificamente progettato per i team di vendita al dettaglio.

Le migliori funzionalità/funzioni di Slack

Crea canali dedicati per una comunicazione organizzata con team, negozi o progetti, garantendo discussioni mirate e un facile recupero delle informazioni

Condividi documenti, immagini e video relativi alla conoscenza dei prodotti, alle promozioni e ai materiali di formazione attraverso la condivisione integrata dei file

Accedi facilmente alle conversazioni e ai file passati tramite archivi ricercabili

Limiti di Slack

La versione gratuita limita l'accesso ai messaggi e alla cronologia dei file degli ultimi 90 giorni

Il piano a pagamento può diventare costoso per le grandi organizzazioni di vendita al dettaglio

Prezzi di Slack

Free

Pro : 6,67 $ al mese per utente

Plus : 12,50 $ al mese per utente

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Slack

G2 : 4,5/5 (oltre 30.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 22.000 recensioni)

9. Opterus (ideale per la gestione completa delle attività e della comunicazione nel settore retail)

via Opterus

Se gestisci una catena di negozi al dettaglio, Opterus offre OPSCENTER, uno strumento di collaborazione cloud multimodulare progettato per semplificare le operazioni di vendita al dettaglio. Il suo approccio modulare ti consente di adattare la piattaforma alle tue esigenze specifiche, che si tratti di gestione delle attività, comunicazione del team o monitoraggio delle prestazioni del negozio.

La funzionalità di gestione delle attività semplifica l'assegnazione, il monitoraggio e la gestione delle attività relative alla vendita al dettaglio in tutti i negozi, garantendo operazioni fluide e il raggiungimento efficace degli obiettivi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Opterus

Facilita le comunicazioni interne tra gli uffici aziendali e i dipendenti del settore retail utilizzando i moduli di comunicazione

Offri applicazioni mobili per iOS e Android, consentendo ai responsabili e ai collaboratori del settore retail di accedere alla piattaforma ovunque si trovino

Ottieni strumenti per caricare e approvare espositori di visual merchandising, garantendo coerenza e aderenza agli standard del marchio in tutte le posizioni di vendita al dettaglio

Utilizza l'assistente basato sull'IA per facilitare l'onboarding e le operazioni fornendo risposte rapide alle query dei dipendenti

Limiti di Opterus

È necessario tempo per adattarsi completamente alle funzionalità/funzioni complete della piattaforma

Integrazioni limitate con applicazioni di terze parti

Prezzi Opterus

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Opterus

G2 : 4,6/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: Nessuna recensione disponibile

Leggi anche: Modelli gratuiti per piani di comunicazione di progetto: Excel, Word e ClickUp

10. SellPro (Ideale per la formazione e il coinvolgimento dei dipendenti nel settore retail)

via SellPro

Vuoi trasformare il tuo personale di vendita in esperti del marchio? SellPro lo rende possibile con una formazione mobile-friendly coinvolgente ed efficace. Attraverso lezioni brevi, gamification e comunicazione in tempo reale, i dipendenti del negozio rimangono informati e motivati a offrire esperienze clienti eccezionali.

Inoltre, grazie a potenti strumenti di analisi, i manager possono monitorare facilmente lo stato di avanzamento della formazione e il livello di coinvolgimento, semplificando la messa a punto delle strategie di comunicazione e stimolando le vendite.

Le migliori funzionalità/funzioni di SellPro

Offri moduli di formazione brevi e ottimizzati per i dispositivi mobili per migliorare la conservazione delle conoscenze e l'applicazione delle competenze acquisite

Incorpora elementi ludici e incentivi per motivare i dipendenti, aumentando il coinvolgimento e la partecipazione ai programmi di formazione

Utilizza annunci, chat, sondaggi e forum per facilitare la comunicazione istantanea tra la direzione e i dipendenti del negozio

Organizza eventi virtuali e in negozio, come promozioni e sessioni di formazione

Limiti di SellPro

L'adozione della piattaforma richiede un periodo di apprendimento, data la sua gamma completa di funzionalità/funzioni

Le integrazioni con applicazioni di terze parti sono limitate a Stripe, HubSpot, ADP, Zendesk e Disqus

Prezzi di SellPro

Versione di prova gratuita, successivamente 500 $ al mese

Valutazioni e recensioni di SellPro

G2: Nessuna recensione disponibile

Capterra: Recensioni insufficienti

I migliori software di comunicazione per il settore retail

Trovare lo strumento di comunicazione giusto per il tuo team di vendita al dettaglio può fare la differenza nel modo in cui le cose funzionano e nella soddisfazione dei tuoi clienti.

Tra tutte le opzioni disponibili, ClickUp è la migliore. Ha tutto ciò di cui hai bisogno: project management, gestione del team, chat in tempo reale e integrazioni con i tuoi sistemi di vendita al dettaglio.

Perché non provarli?

Iscriviti oggi stesso a ClickUp e scopri come può semplificare la vita al tuo team!