le 10 migliori alternative a HARO per migliorare la tua strategia di PR nel 2025

Se hai lavorato nel settore dei media, HARO (Help a Reporter Out) è stato probabilmente una parte essenziale del tuo percorso. Come piattaforma online di riferimento per ottenere posizionamenti sui media e preziosi backlink da oltre un decennio, è stata una risorsa inestimabile.

Ma nel dicembre 2024, HARO (in seguito Connectively) ha ufficialmente chiuso i battenti. Cosa significa questo per te? La tua attività di outreach mediatico è giunta a un punto morto?

Niente affatto! Esistono ancora molte alternative valide che possono aiutarti a ottenere backlink di alta qualità e visibilità sui media.

Questo articolo esplorerà 10 alternative a HARO, le loro migliori funzionalità/funzioni, i limiti e i prezzi. Alla fine, capirai meglio quali strumenti di PR si adattano meglio alle tue esigenze e al tuo profilo utente.

⏰ Riepilogo/riassunto in 60 secondi Ecco 10 valide alternative a HARO: Qwoted: Ideale per specialisti di PR e fondatori di startup SourceBottle: Ideale per fonti esperte e professionisti delle pubbliche relazioni JustReachOut: Ideale per imprenditori individuali, brand manager e piccoli team di PR Muck Rack: Ideale per trovare e ricercare giornalisti Meltwater: Il migliore per l'intelligence mediatica ProfNet: Ideale per risultati di alta qualità In primo piano: Ideale per tassi di conversione elevati e tempi di risposta rapidi PitchRate: Il migliore per la copertura mediatica OnePitch: Ideale per semplificare la presentazione alla stampa Aiuta uno scrittore B2B: Ideale per nicchie di marketing

Cosa dovresti cercare nelle alternative a HARO?

Quando selezioni un'alternativa a HARO per il tuo lavoro di outreach, è fondamentale scegliere uno strumento in linea con i tuoi obiettivi aziendali e la tua comunicazione esterna.

Tieni a mente queste funzionalità/funzioni chiave quando valuti le opzioni disponibili: Tempi di risposta: risposte rapide da parte di giornalisti e reporter per aumentare le tue possibilità di ottenere visibilità sulla stampa

Integrazione con strumenti di PR: connessioni fluide con altri strumenti di PR o sistemi CRM per migliorare il flusso di lavoro delle tue attività di outreach

Reportistica e analisi: accesso a dati dettagliati, come tassi di risposta e posizionamenti di esito positivo, per monitorare lo stato di avanzamento e adeguare le strategie

Convenienza: una struttura dei prezzi vantaggiosa, soprattutto per un utilizzo a lungo termine

Monitoraggio dei backlink: funzionalità/funzioni per monitorare i backlink in modo da poter monitorare l'esito positivo delle tue campagne di link building

Database dei contatti dei media: un solido database di giornalisti, blogger e influencer per presentazioni mirate

Ora che abbiamo stabilito le funzionalità/funzioni chiave da cercare, esploriamo gli strumenti che offrono.

Le 10 migliori alternative a HARO

Per aiutarti a rendere efficaci le tue campagne di outreach mediatico, ecco un elenco delle 10 migliori alternative a HARO progettate per semplificare il lavoro richiesto per la comunicazione.

1. Qwoted (Ideale per specialisti di PR e fondatori di startup)

via Qwoted

Qwoted mette in contatto giornalisti con fonti esperte, aiutandoli a trovare informazioni preziose per i loro articoli. A differenza di HARO, è necessario candidarsi ed essere approvati come fonte prima di rispondere alle query. Inoltre, tutte le comunicazioni avvengono direttamente su Qwoted: nessuna informazione di contatto viene condivisa con i giornalisti.

Il processo di approvazione potrebbe significare meno persone in competizione per la stessa query, ma funziona anche a favore dei giornalisti. A seconda di quanto il tuo profilo corrisponde alle loro esigenze, i giornalisti potrebbero anche contattarti direttamente.

Per i professionisti delle PR, Qwoted aiuta a ottenere opportunità di stampa che si traducono in copertura mediatica per i marchi e gli esperti che rappresentano.

Le migliori funzionalità/funzioni di Qwoted

Crea un profilo con le tue credenziali e competenze per ricevere richieste dai media pertinenti

Rispondi alle query dei giornalisti direttamente all'interno della piattaforma

Fatti selezionare dai giornalisti in base alla tua posizione, al tuo sesso e alla tua esperienza

Limiti di Qwoted

Qwoted è più orientato alle agenzie di PR che alle agenzie focalizzate sulla SEO

I prezzi per gli account team possono essere costosi per i team di piccole dimensioni

Prezzi Qwoted

Base: Gratis

Pro : 99 $ al mese per utente

Teams: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Qwoted

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: N/A

2. SourceBottle (Ideale per fonti esperte e professionisti delle pubbliche relazioni)

via SourceBottle

Se stai cercando una piattaforma gratuita per aiutare giornalisti e blogger a trovare fonti esperte, SourceBottle potrebbe essere la soluzione ideale. Come HARO, mette in contatto i professionisti del settore con i media che necessitano di approfondimenti da parte di esperti. Puoi scegliere se trovare fonti o diventare tu stesso una fonte.

Ciò che distingue SourceBottle è il suo approccio personalizzato alla gestione delle PR. Puoi selezionare argomenti in linea con la tua esperienza. Questi includono business e finanza, salute e benessere, tecnologia, viaggi e tempo libero, genitorialità e lifestyle, cibo e moda.

Inoltre, il piano a pagamento ti permette di usufruire di funzionalità/funzioni aggiuntive come omaggi specifici, casi di studio e opportunità di presentazione ai media.

Migliori funzionalità/funzioni di SourceBottle

Accedi a una piattaforma globale con una portata internazionale più ampia

Proteggi la privacy con opzioni anonime

Ricevi avvisi gratuiti via email con funzionalità/funzioni di riduzione dello spam

Utilizza filtri di ricerca avanzati per settore e posizione

Raggiungi singoli professionisti e piccole aziende

Limiti di SourceBottle

Non offre la stessa ampia portata di HARO o delle piattaforme più grandi

Le funzionalità/funzioni sono relativamente basilari, senza opzioni premium per una maggiore visibilità

Prezzi di SourceBottle

Free

Profilo esperto: 25 $ al mese

Valutazioni e recensioni di SourceBottle

G2 : N/A

Capterra: N/A

3. JustReachOut (Ideale per imprenditori individuali, brand manager e piccoli team di PR)

via JustRea chOut

Fondata dall'esperto di PR Dmitry Dragilev nel 2014, JustReachOut è stata progettata per aiutare le persone con obiettivi ambiziosi nel campo delle PR a connettersi direttamente con i media.

Con il software di link building, puoi trovare e contattare giornalisti senza sforzo, attingendo a un enorme database di oltre 700.000 contatti. Se un giornalista non risponde alla tua proposta iniziale, puoi programmare follow-up automatici, assicurandoti di rimanere in primo piano senza alcun lavoro aggiuntivo.

Per la massima tranquillità, la piattaforma verifica manualmente gli indirizzi email per garantire che tu raggiunga la persona giusta.

Crea email personalizzate in pochi secondi, rompi il ghiaccio con i giornalisti senza immergerti nei loro articoli e ottieni persino riepiloghi/riassunti istantanei di tali articoli per capire cosa stanno cercando.

Le migliori funzionalità/funzioni di JustReachOut

Assicurati menzioni autentiche sulla stampa per i tuoi client

Ottieni funzionalità/funzioni sui podcast più importanti

Identifica rapidamente i link non funzionanti nella tua nicchia e migliora il tuo posizionamento su Google

Accedi agli strumenti di PR basati sull'IA per potenziare il tuo flusso di lavoro

Limiti di JustReachOut

Si concentra principalmente sulla divulgazione, non sulla gestione più ampia delle pubbliche relazioni

Richiede ai nuovi utenti di imparare a navigare tra tutte le funzionalità/funzioni

Prezzi JustReachOut

Smarter Outreach : 147 $ al mese per utente

Advanced Outreach : 247 $ al mese per due utenti

Unlimited Outreach: 497 $ al mese per cinque utenti

Valutazioni e recensioni di JustReachOut

G2 : valutazioni insufficienti

Capterra: N/A

👀Lo sapevi? Uno studio della BBC ha rilevato che le aziende con podcast brandizzati hanno registrato un impressionante aumento dell'89% nella riconoscibilità del marchio.

4. Muck Rack (il migliore per trovare e ricercare giornalisti)

tramite Muck Rack

Mentre l'82% dei team di PR misura regolarmente il lavoro richiesto, meno del 40% è "molto" o "estremamente" fiducioso delle metriche riportate.

E se esistesse un modo per automatizzare la misurazione e condividere facilmente i risultati con la leadership in pochi clic? Muck Rack potrebbe essere proprio ciò di cui hai bisogno.

Questa piattaforma di outreach aiuta le aziende e i privati a raggiungere i contatti media giusti. Puoi impostare avvisi per parole chiave relative al tuo campo, rendendo più facile trovare e contattare giornalisti che scrivono di argomenti di tua competenza.

Muck Rack fornisce anche un elenco completo di giornalisti e influencer, completo di dettagli di contatto. Questo ti consente di vagliare e identificare le persone giuste a cui rivolgerti. Tuttavia, sei responsabile della divulgazione e di rimanere aggiornato sugli argomenti di tendenza.

Le migliori funzionalità/funzioni di Muck Rack

Mantieni aggiornati gli elenchi dei media con informazioni in tempo reale

Imposta avvisi per parole chiave del settore per rimanere sempre aggiornato

Ricevi una notifica quando i giornalisti cambiano settore o iniziano a occuparsi di nuovi argomenti

Limiti di Muck Rack

Comporta molto lavoro amministrativo per la divulgazione e la gestione del database

Potrebbero mancare alcune informazioni in alcuni elenchi di contatti

Prezzi di Muck Rack

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Muck Rack

G2 : 4,6/5 (oltre 270 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 20 recensioni)

5. Meltwater (Il migliore per l'intelligence mediatica)

via Meltwater

Meltwater è una piattaforma di media intelligence progettata per aiutarti a monitorare la tua presenza e la tua portata sui media. Utilizzando parole chiave relative al tuo settore o alla tua azienda, puoi cercare pubblicazioni e giornalisti pertinenti.

La piattaforma ti consente di creare dashboard personalizzati per monitorare i dati chiave delle tue campagne di PR e content marketing, come il sentiment della copertura mediatica e le informazioni sul pubblico.

La piattaforma ti consente di generare newsletter per condividere le menzioni sui media con il tuo team o i tuoi client. Inoltre, puoi utilizzare lo strumento di intelligence di Meltwater per monitorare la copertura e la presenza sui social media dei tuoi concorrenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Meltwater

Ricevi newsletter giornaliere o settimanali per rimanere sempre informato

Accedi ai dettagli di contatto dei giornalisti per una copertura mirata

Monitora efficacemente la copertura mediatica per monitorare la presenza del tuo marchio

Limiti di Meltwater

Dotato di un dashboard poco intuitivo che può risultare difficile da navigare

Non adatto a singole fonti che desiderano costruire credibilità

Prezzi di Meltwater

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Meltwater

G2 : 4,0/5 (oltre 2.180 recensioni)

Capterra: 4,0/5 (oltre 90 recensioni)

6. ProfNet (Ideale per risultati di alta qualità)

tramite ProfNet

Potrebbero giornalisti rilevanti alla ricerca attiva di competenze atterrare ogni giorno nella tua finestra In arrivo? ProfNet offre questo servizio da PR Newswire, che vanta 20 anni di esperienza nel mettere in connessione professionisti delle PR e del marketing con contatti media desiderosi di collaborare. Ti fa risparmiare il tempo e il lavoro richiesto da infinite proposte a freddo.

ProfNet ti consente di accedere a opportunità esclusive che non sono disponibili su altre piattaforme. Con un numero inferiore di utenti, circa 14.000 professionisti delle pubbliche relazioni, le tue possibilità di essere selezionato da un giornalista sono significativamente più alte rispetto ad altri servizi di media outreach, come HARO, che vanta oltre 1 milione di utenti.

ProfNet si distingue per il suo sistema unico. In questo sistema, i giornalisti inviano query dettagliate sulle competenze di cui hanno bisogno, che vengono poi inviate agli esperti iscritti. Ciò consente una diffusione altamente mirata.

Le migliori funzionalità/funzioni di ProfNet

Ottieni tassi di conversione più elevati nei posizionamenti rispetto alla maggior parte delle alternative

Filtra le query in base al tipo di istituzione o alla posizione geografica per ottenere risultati più pertinenti

Ricevi immediatamente una notifica via email quando si presentano nuove opportunità

Limiti di ProfNet

Affronta un formato email obsoleto che sembra goffo rispetto agli strumenti moderni

La mancanza di dati SEO significa che devi ricercare autonomamente le valutazioni dei domini e i backlink

Prezzi ProfNet

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di ProfNet

G2 : N/A

Capterra: N/A

📮ClickUp Insight: l'83% dei knowledge worker si affida principalmente alle email e alla chat per comunicare con il proprio team. Tuttavia, quasi il 60% della loro giornata lavorativa viene perso passando da uno strumento all'altro e cercando informazioni. Con un'app che fa tutto per il lavoro come ClickUp, il project management, la messaggistica, le email e le chat convergono tutte in un unico posto, potenziate dall'IA integrata.

7. In primo piano (Ideale per tassi di conversione elevati e tempi di risposta rapidi)

Lanciata come Terkel nel 2021, la piattaforma è nata come un semplice hub per mettere in connessione le aziende con le opportunità offerte dai media. Nel settembre 2023, ha cambiato nome in Featured per concentrarsi maggiormente sulla presentazione di esperti di contenuti di alto livello.

Ora offre un modo semplice per proporre e monitorare la copertura mediatica, rendendo il processo molto più gestibile rispetto alla gestione di infinite thread di email come con HARO.

Un aspetto unico di Featured è il modo in cui consolida tutto in un dashboard intuitivo. Questa chiarezza significa che non dovrai più destreggiarti tra più piattaforme o cercare di tenere traccia delle proposte in catene di email caotiche.

Funzionalità/funzioni migliori in primo piano

Trova domande in linea con le tue conoscenze e competenze

Specializzati in domande e risposte scritte per funzionalità/funzioni degli articoli e approfondimenti di esperti

Gestisci le proposte e i follow-up con il minimo lavoro richiesto

Costruisci credibilità ottenendo funzionalità/funzioni in testate autorevoli

Limiti delle funzionalità/funzioni

Difficoltà con meno opportunità rispetto alle piattaforme più grandi menzionate in questo elenco

Si concentra solo sui contributi scritti; nessuna opzione per altri formati di contenuto

Prezzi in primo piano

Free

Pro: 49,75 al mese per utente

Business: 99 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni in primo piano

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

8. PitchRate (ideale per la copertura mediatica)

via PitchRate

PitchRate si concentra sull'abbinamento delle fonti con i giornalisti giusti, aumentando le tue possibilità di ottenere una risposta.

Una delle sue funzionalità/funzioni più importanti è la sala stampa online. Questo spazio consente alle aziende di mostrare le proprie risorse multimediali, i comunicati stampa e le idee per articoli, che i giornalisti possono sfogliare e consultare direttamente. Ciò aumenta la probabilità di creare connessioni significative.

Le migliori funzionalità/funzioni di PitchRate

Ricevi risposte pertinenti e di alta qualità dai giornalisti

Carica articoli di esperti con firma, fornendo ai giornalisti contenuti pronti all'uso

Accedi a risorse di formazione sulle PR, articoli e consigli per migliorare il tuo piano di outreach

Limiti di PitchRate

Ideale per campagne di PR su piccola scala piuttosto che su larga scala

Prezzi di PitchRate

Free

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di PitchRate

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

9. OnePitch (ideale per semplificare la presentazione alla stampa)

via OnePitch

Lanciata nel 2017, questa piattaforma è stata progettata per velocizzare il processo di presentazione delle proposte sia per i giornalisti che per i professionisti delle pubbliche relazioni. L'idea è semplice: invece di inviare proposte generiche, ne invii una su misura per le esigenze del giornalista.

Una delle migliori funzionalità/funzioni di questa piattaforma è Pitch Checker, che analizza la tua presentazione per garantire che soddisfi le aspettative dei giornalisti. Fornisce anche consigli sui giornalisti, suggerendo i contatti migliori in base alla tua presentazione, così non perderai tempo con lead irrilevanti.

Le migliori funzionalità/funzioni di OnePitch

Traccia le email per monitorare lo stato delle tue attività di outreach

Imposta promemoria di follow-up per rimanere aggiornato sulle risposte

Ricevi report via email per misurare l'esito positivo delle tue proposte

Limiti di OnePitch

Offre funzionalità/funzioni avanzate limitate per professionisti delle PR più esperti

Dipende fortemente dall'input dell'utente per generare i migliori risultati

Prezzi OnePitch

All Pitch: 50 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di OnePitch

G2 : valutazioni insufficienti

Capterra: valutazioni insufficienti

10. Aiuta uno scrittore B2B (ideale per nicchie di marketing)

tramite Aiuta uno scrittore B2B

Acquistata dalla comunità di content marketing Superpath nel 2023, questa piattaforma di nicchia offre silenziosamente valore ai professionisti del marketing, del commerciale e della tecnologia.

Ciò che distingue Help a B2B Writer (HaB2BW) è la sua capacità di mettere in contatto scrittori con esperti in materia, fondamentale quando si creano contenuti di alto livello. Se non sei un esperto, HaB2BW ti aiuta a trovare e comunicare con chi lo è.

Aiuta un autore B2B migliori funzionalità/funzioni

Accedi a un'ampia gamma di modelli per social media

Piattaforma gratuita senza costi di sottoscrizione o costi per ogni presentazione

Crea un ambiente privo di spam, offrendo opportunità di alta qualità

Aiuta un autore B2B limitazioni

Limita il suo utilizzo ai settori del marketing, della tecnologia o aziendale

Occasionali problemi tecnici, come problemi di consegna

Aiuta un autore B2B prezzi

Free

Aiuta un autore B2B valutazioni e recensioni

G2 : N/A

Capterra: N/A

Altri metodi degni di nota

Se ritieni che queste alternative a HARO non siano del tutto adeguate alle tue esigenze di outreach mediatico, ci sono altre opzioni. Alcune piattaforme consolidate offrono un approccio più interattivo e basato sulla community che potrebbe aiutarti a ottenere menzioni e backlink di valore.

Eccone alcune degne di nota:

X (precedentemente Twitter) (#journorequests)

X non serve solo per scorrere meme o gossip sulle celebrità. È una miniera d'oro per entrare in connessione con giornalisti che cercano attivamente opinioni di esperti.

Cerca l'hashtag #journorequests per query multimediali in tempo reale da giornalisti di tutti i settori. I giornalisti utilizzano questo hashtag per pubblicare opportunità di citazioni, interviste e approfondimenti di esperti. Il bello di X è la sua immediatezza e portata: puoi entrare subito nelle conversazioni e connetterti con un ampio intervallo di giornalisti.

Assicurati però che la tua presentazione sia concisa e personalizzata in base a ciascuna richiesta.

🧠 Curiosità: invece di limitarsi a inviare proposte a freddo, molti professionisti delle PR fanno attivamente networking su LinkedIn, offrendo leadership di pensiero o entrando a far parte di comunità mediatiche come PR Week o Media Relations 101.

Comunità Reddit (ad es. r/PRpros, r/Freelance)

Reddit è una gemma nascosta per la comunicazione con i media, con diverse comunità attive dedicate alle pubbliche relazioni e ai rapporti con i media.

Subreddit come r/PRpros e r/Freelance sono pieni di giornalisti e autori di contenuti che pubblicano richieste dei media e cercano opinioni di esperti. Queste comunità sono spesso più piccole e di nicchia, il che può essere un enorme vantaggio per trovare opportunità altamente rilevanti in linea con i tuoi obiettivi di PR

Tuttavia, segui le regole del subreddit ed evita contenuti eccessivamente promozionali: gli utenti di Reddit danno molto valore all'autenticità.

Comunità Slack

Molti professionisti delle PR e dei media utilizzano Slack per condividere opportunità e connettersi con giornalisti e influencer in tempo reale.

Canali come #PRdaily, #PublicRelations o #MediaRequests spesso consentono di pubblicare la propria disponibilità come fonte, condividere comunicati stampa o rispondere alle richieste dei giornalisti. Le community Slack eccellono grazie al loro stile di comunicazione informale e conversazionale, che incoraggia un coinvolgimento rapido.

Inoltre, tendono ad essere più esclusive, il che significa che spesso avrai accesso a opportunità di alta qualità.

Se vuoi migliorare il tuo outreach con i giornalisti e gestire le tue relazioni con i media, ClickUp è l'app che fa per te per realizzare tutto questo!

Il suo strumento all-in-one di project management e social media engagement per agenzie può aiutarti a gestire meglio la tua comunicazione con i media e la pianificazione mediatica. Ecco come:

🚀 Traccia le richieste dei media con moduli personalizzati

Crea moduli personalizzati per monitorare le richieste dei media

Che si tratti di raccogliere informazioni dai giornalisti o di monitorare le richieste dei media in arrivo, i moduli ClickUp ti consentono di acquisire tutti i dettagli rilevanti.

Una volta raccolte le informazioni, puoi automatizzare le attività e i follow-up in modo che il tuo team sappia esattamente quando agire. Ciò garantisce che la tua comunicazione con i media sia fluida e tempestiva.

🚀 Collabora alle strategie di PR con i documenti ClickUp

Ottimizza i tuoi contenuti per un impatto migliore con i documenti ClickUp

Con ClickUp Docs, il tuo team può collaborare in tempo reale alle strategie di PR e ai piani di outreach mediatico. Crea, modifica e condividi documenti con facilità, semplificando la stesura di bozze, la pianificazione di campagne o la revisione dei comunicati stampa.

I documenti ti consentono inoltre di organizzare i tuoi contenuti con funzionalità di formattazione avanzate, pagine nidificate e modelli per mantenere tutto allineato.

🚀 Genera idee con l'assistenza dell'IA

Chiedi a ClickUp Brain di generare contenuti social media per te

ClickUp Brain, un assistente basato sull'intelligenza artificiale, ti aiuta a generare nuove idee per il lavoro richiesto dalla tua attività di media outreach. Offre supporto immediato, consentendoti di elaborare strategie di contenuto, perfezionare gli obiettivi di PR o persino generare idee per campagne di outreach.

I suggerimenti dell'IA possono diventare attività concrete all'interno dei tuoi documenti, velocizzando il processo di creazione dei contenuti.

🚀 Automatizza le attività e i follow-up

Tagga i membri del tuo team con un semplice "@" con ClickUp Assegna commenti

Con le attività di ClickUp, puoi creare flussi di lavoro automatizzati per follow-up, monitoraggio delle attività di outreach e assegnazione delle attività. Imposta promemoria automatici per i follow-up dei media o assegna le attività ai membri del team giusti quando viene inviata una presentazione.

In questo modo, potrai mantenere le tue campagne di outreach sulla strada giusta con il minimo lavoro richiesto.

🚀 Comunicazione proattiva con Chat

Allo stesso modo, ClickUp Chat combina la comunicazione del team con la gestione delle attività. Discuti gli aggiornamenti delle campagne, condividi feedback sugli elenchi dei media o fai brainstorming di idee per presentazioni, tutto all'interno della stessa piattaforma.

Discuti le attività, assegna i problemi e fai molto altro con la chat di ClickUp

Chat si integra anche con le tue attività, così puoi collegare conversazioni significative direttamente a elementi specifici, rendendo più facile rimanere allineati.

🚀 Monitora lo stato con potenti dashboard

Visualizza la tua attività di outreach con le dashboard di ClickUp

Con le dashboard di ClickUp, puoi monitorare le metriche chiave, controllare le prestazioni delle campagne e adeguare le strategie in base alle necessità. Queste dashboard personalizzabili forniscono informazioni dettagliate sull'efficacia del lavoro richiesto, aiutandoti a prendere decisioni basate sui dati.

L'implementazione di ClickUp per la gestione dei nostri social media e della creazione di contenuti ha portato all'eliminazione con esito positivo dell'utilizzo di TUTTE le comunicazioni via email in questo progetto.

Centralizzando le attività, le comunicazioni e i documenti in un'unica piattaforma, ClickUp garantisce che la pianificazione dei media sia efficiente e produttiva. Che si tratti di redigere presentazioni, gestire i follow-up o collaborare alle strategie di outreach, ClickUp rende l'intero processo più fluido, organizzato ed efficace.

Scegliere la giusta alternativa a HARO

HARO potrebbe non esserci più, ma la comunicazione con i media è tutt'altro che finita. Con queste 10 alternative, hai a disposizione tantissimi modi per mantenere vivo e attivo il lavoro richiesto dalle PR e dal link building.

Ma come scegliere quello giusto per le tue esigenze?

Prova una combinazione di piattaforme gratuite e a pagamento per vedere quale si adatta meglio alla tua situazione. Qualunque sia la tua decisione, ricorda che le tue proposte devono offrire un valore reale. Questa è la chiave per ottenere backlink di qualità che rimarranno forti con l'algoritmo di Google nel tempo.

Con ClickUp, puoi gestire in modo efficiente la tua comunicazione con i media, monitorare gli obiettivi di PR e collaborare alle tue strategie di link building, tutto in un unico posto.

Registrati oggi stesso per un account ClickUp gratuito e porta il lavoro richiesto dalle tue PR al livello successivo!