Modelli gratuiti di roadmap di prodotto per PowerPoint

La cosa più importante al mondo non è tanto dove siamo, quanto la direzione in cui stiamo andando.

La cosa più importante al mondo non è tanto dove siamo, quanto la direzione in cui stiamo andando.

Questa citazione iconica, spesso attribuita a Oliver Wendell Holmes Jr. , ci ricorda che lo stato non è solo l'obiettivo finale, ma anche la direzione che prendiamo. Nello sviluppo dei prodotti, una roadmap fornisce quella direzione tanto necessaria, trasformando le idee in passaggi concreti.

Una roadmap dettagliata assegna priorità alle funzionalità/funzioni e tiene traccia dello stato, aiutandoti a rimanere concentrato nonostante i cambiamenti. Tuttavia, creare una roadmap da zero può richiedere molto tempo, soprattutto quando desideri comunicare le strategie in modo comprensibile a tutti.

I modelli di roadmap di prodotto offrono un punto di partenza strutturato per delineare rapidamente il tuo percorso. Con le opzioni gratuite disponibili oggi per i modelli PowerPoint di roadmap di prodotto, puoi creare roadmap professionali e visivamente accattivanti.

Esplora i migliori modelli di roadmap di prodotto offerti da PowerPoint per creare roadmap precise e creative per il tuo team.

Cosa rende un modello di roadmap di prodotto per PowerPoint efficace?

Un buon modello di roadmap di prodotto fornisce una struttura chiara pur rimanendo sufficientemente flessibile da adattarsi alle esigenze specifiche del progetto.

Ecco gli elementi chiave di un modello di roadmap efficace:

Chiarezza e semplicità: presenta le informazioni in un formato chiaro e ordinato con sezioni dedicate a priorità, sequenze e obiettivi

Opzioni di personalizzazione: struttura adattabile con funzionalità flessibili per modificare righe, colonne o categorie

Monitoraggio di sequenze temporali e attività cardine: include una include una sequenza temporale visiva del progetto con date chiave come il rilascio di funzionalità/funzioni o scadenze

Allineamento con gli obiettivi: garantisce che la roadmap rimanga coerente con gli obiettivi generali e la strategia di prodotto

Visibilità per gli stakeholder: è facilmente condivisibile e comprensibile da tutti gli stakeholder, con opzioni per assegnare la titolarità

Categorizzazione e definizione delle priorità: organizza le attività in base a priorità, fasi o set di funzionalità/funzioni per concentrarsi sugli elementi critici

Assistenza per elementi visivi: incorpora codici colore, barre di stato o icone per un layout accattivante e informativo

Integrazione con altri strumenti: compatibile con piattaforme come ClickUp, monday.com o Jira per aggiornamenti e monitoraggio senza interruzioni

👀 Lo sapevi? Secondo un rapporto sullo stato della gestione dei prodotti, oltre il 50% dei team di prodotto di grandi dimensioni (50 o più persone) cita la "coerenza delle roadmap e dei processi" come una sfida emergente.

Modelli di roadmap di prodotto per PowerPoint

Ecco un elenco di modelli di roadmap PowerPoint che potrebbero esserti utili:

1. Modello di roadmap di prodotto PowerPoint di SlideModel.com

Il modello PowerPoint Roadmap del prodotto di SlideModel è compatibile con PowerPoint e Keynote e consente ai manager di realizzare presentazioni di pianificazione dei progetti che mettono in mostra la loro visione.

Mette in evidenza la visione, il design, la ricerca e i risultati del prodotto. Offre inoltre tre tipi di roadmap: la roadmap di prodotto per UX, marketing e operazioni; la roadmap di campo per attività incentrate sull'UX; e la roadmap di specialità per sfide specifiche come il design di prodotto.

Con diapositive personalizzabili, animazioni e strumenti per organizzare le attività, questo modello semplifica la creazione di roadmap professionali e coinvolgenti per gli stakeholder.

Ideale per: Product manager, project manager e marketing manager che devono presentare una panoramica completa della strategia di prodotto

2. Modello di roadmap verticale del prodotto PowerPoint di SlideModel.com

Presenta le tue strategie di crescita utilizzando il modello PowerPoint Roadmap verticale del prodotto di SlideModel. Questo modello PowerPoint modificabile è progettato per i team di pianificazione. È dotato di tre diapositive in stile flip-book con effetto di animazione push, che rendono accattivanti le diapositive della presentazione della roadmap.

Ogni diapositiva include una tabella formattata 3×3 per tre fasi (Ora, Prossimo e Futuro) in cui è possibile aggiungere dettagli per una roadmap organizzata. Questo modello semplifica la pianificazione della roadmap, offre chiarezza ed è perfetto per riunioni con le parti interessate, presentazioni agli investitori o brainstorming di team.

Ideale per: Team di pianificazione, responsabili di progetto e dirigenti che devono presentare strategie di crescita a stakeholder, investitori o team interni

3. Roadmap trimestrale per il lancio di un prodotto di SlideTeam

tramite SlideTeam

La Roadmap trimestrale per il lancio di un prodotto di SlideTeam è un modello di presentazione PowerPoint modificabile progettato per aiutare i professionisti a mappare il lancio di un prodotto. Copre le attività cardine, lo sviluppo, il marketing e le attività commerciali in quattro trimestri.

Il modello fornisce un formato strutturato per le fasi di pre-lancio, lancio e post-lancio. Include anche una sequenza temporale per i test, gli audit UX, le campagne di PR e le attività di previsione commerciale.

Ideale per: Responsabili del lancio di prodotti, team di marketing e team commerciali che necessitano di un quadro strutturato per pianificare ed eseguire il lancio di prodotti

🧠 Curiosità: il termine "roadmap" è in realtà preso in prestito dalla cartografia. Una roadmap è una mappa dettagliata di una rete stradale che evidenzia il percorso verso una destinazione, proprio come una roadmap di prodotto mostra il percorso per raggiungere gli obiettivi di prodotto.

4. Modello di roadmap di prodotto PPT di Slideegg

tramite Slideegg

Dalle sequenze temporali dei progetti alle iniziative di formazione in evoluzione, il modello PPT Product Roadmap di Slideegg offre una soluzione versatile per visualizzare e presentare i tuoi piani. Utilizza più nodi in un formato tabulare per mostrare chiaramente le sequenze temporali, gli obiettivi e le strategie dei progetti.

Il layout colorato rende i dati accattivanti e facili da comprendere, catturando l'attenzione del pubblico. Disponibile nei formati 16:9 e 4:3, può essere scaricato immediatamente a un prezzo conveniente, offrendo una soluzione economica per presentazioni di grande impatto.

Ideale per: Project manager, titolari di prodotti e team leader che necessitano di un modo versatile e visivamente accattivante per comunicare sequenze, obiettivi e strategie di progetto

5. Modello PPT per roadmap di sviluppo prodotto di Slideegg

tramite Slideegg

Supponiamo che tu stia presentando il piano di sviluppo del tuo prodotto agli stakeholder. Hai bisogno di un modo chiaro, conciso e visivamente accattivante per mostrare le attività cardine, le sequenze e i passaggi strategici.

Il modello PPT Roadmap di sviluppo del prodotto di Slideegg è essenziale per i product manager e gli imprenditori per uno sviluppo strutturato dei prodotti. Questo modello completamente modificabile è una roadmap strategica che delinea i passaggi chiave e le attività cardine dal concetto al lancio.

Con diapositive personalizzabili in vari colori e nodi, puoi adattare ogni diapositiva alle esigenze del tuo progetto. Il modello è compatibile con PowerPoint e Google Slides ed è disponibile nei formati 16:9 e 4:3.

Ideale per: Product manager, imprenditori e fondatori di startup che devono presentare la loro visione dello sviluppo del prodotto, le attività cardine e le sequenze agli investitori, agli stakeholder o ai team interni

6. Modello di roadmap di prodotto PPT di Office Timeline

tramite Office Timeline

Il modello PPT Roadmap del prodotto di Office Timeline offre una panoramica chiara e completa della strategia di prodotto, in linea con la visione aziendale. Evidenzia in modo efficace le attività cardine, le attività e le versioni pianificate, mettendo in risalto gli aspetti strategici e pratici dell'offerta di prodotti.

Con corsie personalizzabili e attività evidenziate, rappresenta visivamente lo stato di avanzamento e semplifica la definizione di funzionalità/funzioni, iterazioni o versioni. Progettato per una configurazione rapida, il modello è compatibile con Excel e PowerPoint, rendendolo la scelta ideale per i modelli di strategia di prodotto.

Ideale per: Strategi di prodotto, gestori di portfolio e responsabili di programma che devono creare roadmap di prodotto di alto livello in linea con la strategia aziendale e comunicare attività cardine, attività e rilasci

Limiti dell'utilizzo di PowerPoint per la roadmap di prodotto

Sebbene i modelli gratuiti di PowerPoint per lo sviluppo dei prodotti siano ampiamente utilizzati per le presentazioni, presentano notevoli limiti quando vengono utilizzati per creare roadmap di prodotto.

Queste sfide possono ostacolare la collaborazione, l'efficienza e l'efficacia nella comunicazione delle strategie di prodotto.

Mancanza di collaborazione: le roadmap PowerPoint sono statiche, limitano il feedback in tempo reale e creano una disconnessione tra i team e le parti interessate ❌

Gestione degli aggiornamenti: le revisioni frequenti creano confusione a causa delle versioni multiple, rendendo difficile il monitoraggio dello stato di avanzamento ❌

Limiti del backlog: PowerPoint non offre alcuna possibilità di monitorare e PowerPoint non offre alcuna possibilità di monitorare e gestire i backlog dei prodotti , con conseguente mancato rispetto delle priorità ❌

Problemi di monitoraggio dei KPI: la difficoltà nel la difficoltà nel monitorare e analizzare i KPI su roadmap statiche influisce sulla misurazione delle prestazioni ❌

Formattazione incoerente: la flessibilità di PowerPoint spesso porta a formati incoerenti, con conseguenti aggiornamenti affrettati o incompleti ❌

📮 Approfondimento ClickUp: I team con prestazioni scarse sono 4 volte più propensi a destreggiarsi tra più di 15 strumenti, mentre i team con prestazioni elevate mantengono l'efficienza limitando il proprio kit di strumenti a 9 o meno piattaforme. Immagina i vantaggi in termini di efficienza quando il tuo team può portare a termine tutto con una sola app

Modelli alternativi di roadmap di prodotto

Per un approccio più dinamico e interattivo alla roadmap di prodotto, ClickUp si distingue come una solida piattaforma di produttività e lavoro con tutte le funzionalità/funzioni necessarie per aiutare a creare una roadmap tecnologica.

In quanto app completa per il lavoro, ClickUp riunisce attività, progetti, documenti, wiki, chat e chiamate in un'unica piattaforma, completa di flussi di lavoro basati sull'IA.

Sei pronto a lavorare in modo più intelligente? ClickUp funziona per ogni team, rende il lavoro visibile e ti consente di concentrarti su ciò che conta, mentre l'IA si occupa del resto. Integra le funzionalità/funzioni degli strumenti di gestione dei prodotti e delle soluzioni di produttività per offrire un'app completa e all-in-one.

Accelera il processo di adozione dei tuoi prodotti con la piattaforma di gestione dei prodotti ClickUp

Con funzionalità/funzioni quali modelli di roadmap personalizzabili, viste Sequenza, Priorità delle attività e Monitoraggio dello stato, ClickUp consente ai team di creare roadmap strategiche e facili da gestire. L'interfaccia intuitiva e la collaborazione in tempo reale lo rendono una soluzione ideale per la pianificazione dinamica dei prodotti.

ClickUp ci aiuta a organizzare la roadmap dei nostri prodotti e delle nostre funzionalità, così possiamo facilmente presentare nuove funzionalità ai clienti e verificare continuamente lo stato di avanzamento dei nostri obiettivi. Alla fine della giornata, il nostro obiettivo principale è realizzare prodotti migliori per i nostri clienti, e ClickUp ci aiuta a farlo.

ClickUp ci aiuta a organizzare la roadmap dei nostri prodotti e delle nostre funzionalità, così possiamo introdurre facilmente nuove funzionalità e funzionalità ai clienti e verificare continuamente lo stato di avanzamento dei nostri obiettivi. Alla fine della giornata, il nostro obiettivo principale è realizzare prodotti migliori per i nostri clienti e ClickUp ci aiuta a farlo.

1. Il modello di roadmap di prodotto ClickUp

Scarica questo modello Crea roadmap chiare e organizzate utilizzando il modello di roadmap di prodotto ClickUp

Immagina di avere un'unica piattaforma centralizzata per gestire l'intero ciclo di vita dello sviluppo del prodotto, dall'idea iniziale al lancio finale. Il modello di roadmap di prodotto ClickUp aiuta a creare una roadmap strutturata per il percorso di sviluppo di un prodotto.

Fornisce un framework per visualizzare le roadmap dei prodotti, gestire i cicli di vita, tenere traccia degli aggiornamenti e condividere lo stato di avanzamento con le parti interessate. I team possono suddividere le attività, allocare le risorse, impostare le priorità e monitorare lo stato di avanzamento rispettando scadenze e budget.

Ideale per: Product manager, project manager e titolari di prodotti che necessitano di una piattaforma centralizzata per gestire i cicli di vita dello sviluppo dei prodotti e comunicare lo stato di avanzamento ai soggetti interessati

2. Modello di lavagna online per la roadmap di sviluppo del prodotto ClickUp

Scarica questo modello Tieni traccia di ogni passaggio del progetto con il modello di lavagna online per la roadmap di sviluppo del prodotto ClickUp

Il modello di lavagna online per la roadmap di sviluppo del prodotto ClickUp aiuta i team a pianificare e realizzare gli obiettivi di prodotto con facilità. Semplifica gli obiettivi, mappa il percorso di sviluppo e aiuta a mantenere team e stakeholder sulla stessa pagina.

Il formato lavagna online interattiva offre una piattaforma flessibile per il brainstorming, rendendola ideale per i responsabili di prodotto e i team di sviluppo. Ti aiuta a:

Semplifica la visualizzazione delle attività: sostituisci i fogli di calcolo con una roadmap intuitiva e visiva, facile da navigare ✅

Individua tempestivamente le sfide: identifica rapidamente i potenziali problemi e gestisci efficacemente le dipendenze tra i team ✅

Migliora il coordinamento del team: mantieni tutti informati e concentrati sugli obiettivi condivisi per una collaborazione migliorata ✅

Ideale per: Product manager, team di sviluppo e designer UX che traggono vantaggio dal brainstorming visivo e dalla pianificazione collaborativa dello sviluppo dei prodotti

💡Suggerimento: non esitare a escludere alcune funzionalità/funzioni dalla tua roadmap. Mostrare chiaramente ciò che non è una priorità può aiutare a definire le aspettative e mantenere il team concentrato su ciò che conta davvero.

3. Il modello ClickUp per lo sviluppo di nuovi prodotti

Scarica questo modello Pianifica il lancio dei prodotti con il modello ClickUp per lo sviluppo di nuovi prodotti

Il lancio di un nuovo prodotto richiede un'attenta pianificazione e un'esecuzione impeccabile. Il modello ClickUp per lo sviluppo di nuovi prodotti è lo strumento definitivo per portare a termine il lavoro.

Fornisce un quadro strutturato che consente ai team di prodotto di pianificare, organizzare e monitorare ogni passaggio. Questo modello offre quattro viste versatili per mantenere il tuo team sulla strada giusta:

Riepilogo/riassunto del progetto: suddividi le attività in sette fasi personalizzabili, dalla selezione delle idee al lancio del prodotto. Aggiungi dettagli fondamentali come date di inizio, date di scadenza, complessità delle attività, lavoro richiesto e livelli di impatto, insieme agli incarichi assegnati al team ✅

Bacheca dei processi: visualizza le attività come schede spostabili ordinate per fase, facilitando il monitoraggio dello stato di avanzamento e l'aggiornamento dello stato con semplici azioni di trascinamento ✅

Grafico Gantt: crea sequenze dinamiche, monitora le dipendenze delle attività e previeni le sovrapposizioni per garantire un'esecuzione fluida dei progetti ✅

Ideale per: Product manager, responsabili del lancio e team di marketing responsabili della pianificazione, organizzazione e monitoraggio di tutte le fasi del lancio di un nuovo prodotto

4. Modello di lavagna online per roadmap di prodotto ClickUp

Scarica questo modello Ottieni una visione olistica dello sviluppo con il modello di lavagna online per roadmap di prodotto ClickUp

I metodi tradizionali di roadmap spesso non offrono la flessibilità e la collaborazione in tempo reale necessarie per lo sviluppo di prodotti di successo. Il modello di lavagna online per roadmap di prodotto ClickUp è uno strumento efficace per pianificare e monitorare visivamente lo sviluppo del tuo prodotto, dall'ideazione al lancio.

Grazie al layout flessibile, la lavagna online mantiene le attività organizzate e offre una panoramica chiara dello stato di avanzamento. I team possono monitorare le scadenze, assegnare responsabilità e discutere gli aggiornamenti, tutto in un unico posto.

Ideale per: Product manager, team di sviluppo e designer UX che traggono vantaggio dal brainstorming visivo e dalla pianificazione collaborativa dello sviluppo dei prodotti

5. Modello di lista di controllo per il lancio di un prodotto ClickUp

Scarica questo modello Assicurati che ogni passaggio sia registrato con il modello di lista di controllo per il lancio di un prodotto ClickUp

Hai paura di dimenticare passaggi cruciali durante il lancio del tuo prossimo prodotto? Il modello di lista di controllo per il lancio di un prodotto di ClickUp è una soluzione completa progettata per facilitare il lancio di un nuovo prodotto o il rilancio di uno esistente. Aiuta a organizzare le attività, monitorare lo stato di avanzamento e coprire ogni dettaglio per un lancio di successo.

Con cinque stati (Completata, In corso, Da revisionare, In attesa e In sospeso), i team possono monitorare facilmente le attività. I campi personalizzati per la categoria e la durata delle attività aggiungono organizzazione, mentre la codifica a colori visualizza il processo di lancio.

Con sei tipi di visualizzazione completi (Attività cardine, Gantt, Per categoria, Sequenza, Attività e Guida introduttiva), mantieni i team sulla strada giusta e garantisci un'esecuzione senza intoppi.

Ideale per: Product manager, coordinatori di lancio e team interfunzionali che necessitano di una lista di controllo completa per garantire che nessun dettaglio venga tralasciato durante il lancio o il rilancio di un prodotto

💡Suggerimento: Utilizza elementi visivi come sequenze, codici colore e icone durante la creazione delle roadmap di prodotto. In questo modo, tutte le parti interessate potranno comprendere facilmente le attività cardine e le priorità.

6. Modello di matrice delle funzionalità/funzioni del prodotto ClickUp

Scarica questo modello Tieni traccia dello stato di ogni funzionalità con il modello di matrice delle funzionalità di prodotto ClickUp

Oltre il 75% dei nuovi prodotti fallisce a causa di un disallineamento con le esigenze dei clienti. Assicurati che la tua roadmap di prodotto sia allineata con le reali esigenze dei clienti utilizzando il modello di matrice delle funzionalità/funzioni del prodotto ClickUp. Si tratta di uno strumento essenziale per i product manager che desiderano valutare e dare priorità alle funzionalità/funzioni dei prodotti in modo efficace.

Questo modello ti aiuta a confrontare le funzionalità/funzioni in base a criteri chiave come valore, esigenze dei clienti, impatto e altro ancora.

Puoi concentrarti sulle funzionalità/funzioni più preziose e di maggiore impatto con la matrice delle funzionalità/funzioni del prodotto. In questo modo, le risorse e i budget saranno destinati alle iniziative che contano davvero per la crescita del prodotto.

Ideale per: Titolari di prodotti, ricercatori di utenti e analisti di prodotti incentrati sulla prioritizzazione delle funzionalità basata sui dati in base al valore, alle esigenze dei clienti e all'impatto aziendale

7. Modello di documento sui requisiti del prodotto ClickUp

Scarica questo modello Descrivi in dettaglio gli aspetti del prodotto con il modello di documento sui requisiti del prodotto (PRD) di ClickUp

Requisiti di prodotto incompleti o mal definiti possono comportare costose rielaborazioni e ritardi nei progetti. Il modello di documento sui requisiti di prodotto (PRD) di ClickUp è uno strumento completo che risponde alle domande chi, cosa, perché, quando e come relative al prodotto.

Questo modello si evolve con il tuo progetto, incorporando aggiornamenti man mano che emergono nuove intuizioni, rendendolo ideale per la collaborazione durante tutto il ciclo di vita dello sviluppo.

È dotato di sei sezioni, tra cui Personaggi e storie degli utenti, Criteri di rilascio e Progetti, e fornisce prompt pratici, come la definizione di parametri di riferimento quali "gli utenti possono modificare i metodi/modalità di pagamento della sottoscrizione"

Ideale per: analisti aziendali, responsabili tecnici e team di sviluppo che necessitano di un documento dettagliato e collaborativo per definire e comunicare i requisiti di prodotto ai team di sviluppo

Leggi anche: Modelli di documento sui requisiti del prodotto (PRD) in Word e Docs

8. Il modello di strategia di prodotto ClickUp

Scarica questo modello Definisci una strategia di prodotto chiara prima dell'esecuzione con il modello di strategia di prodotto ClickUp

Se hai bisogno di allineare più team attorno a una visione condivisa del prodotto e monitorare lo stato di avanzamento delle attività cardine, il modello di strategia di prodotto ClickUp può aiutarti. Semplifica il processo strutturando i piani, unificando i team sugli obiettivi e visualizzando le attività cardine.

Il modello include tre elenchi: Funzionalità/Funzioni, Sequenza e Team. L'elenco Funzionalità/Funzioni gestisce le iniziative con campi quali Categoria, Lavoro richiesto, Priorità e Data di inizio. Dispone inoltre di moduli di invio per assegnare priorità alle idee.

Ideale per: Strateghi di prodotto, dirigenti di alto livello e gestori di portfolio responsabili della definizione e della comunicazione della visione generale e della direzione strategica del prodotto

💡Suggerimento: assicurati che la tua roadmap sia in linea con i tuoi obiettivi aziendali e rimanga flessibile. Rivedila e aggiorna regolarmente per adattarla ai cambiamenti, ai feedback e alle priorità in evoluzione.

9. Il modello di posizionamento del prodotto ClickUp

Scarica questo modello Stabilisci un posizionamento di prodotto efficace con il modello di posizionamento del prodotto ClickUp

Il modello di posizionamento del prodotto ClickUp è la soluzione ideale per i team di marketing di prodotto che cercano un approccio strutturato al posizionamento del prodotto.

Aiuta i team a definire la posizione di mercato di un prodotto e a distinguersi dalla concorrenza. Inoltre, chiarisce i messaggi, le strategie di prezzo e l'analisi della concorrenza. Il modello include tre viste.

La visualizzazione Valutazione del posizionamento del prodotto utilizza un modulo per acquisire dettagli quali nome del prodotto, data di lancio, segmento di mercato e punti di forza esclusivi.

Ideale per: Brand manager, responsabili marketing e analisti della concorrenza incaricati di definire e articolare la proposta di valore unica del prodotto e il vantaggio competitivo sul mercato.

10. Il modello di roadmap agile per team ClickUp

Scarica questo modello Visualizza la pianificazione e l'esecuzione dei prodotti con il modello di roadmap agile per team ClickUp

Il modello di roadmap agile per team ClickUp ora consente ai team agili di apportare modifiche in tempo reale alla strategia di prodotto.

Garantisce una comunicazione chiara con le parti interessate, adattandosi ai cambiamenti del mercato e alle esigenze in continua evoluzione. I team possono visualizzare la propria roadmap su una sequenza temporale, offrendo una panoramica strategica chiara. Supporta la pianificazione degli sprint con stime del lavoro richiesto e della complessità, garantendo obiettivi raggiungibili.

Il modello tiene traccia dello stato di avanzamento e consente di apportare rapidamente modifiche in base a nuove informazioni e feedback, mantenendo i team organizzati e sulla strada giusta per un esito positivo.

Ideale per: Scrum master, team di sviluppo Agile e titolari di prodotti che utilizzano metodologie Agile per pianificare sprint, monitorare lo stato di avanzamento e adattarsi alle mutevoli esigenze

Scegli ClickUp per il tuo modello di roadmap di prodotto

ClickUp si distingue come software ideale per la creazione di roadmap grazie alla sua piattaforma intuitiva e flessibile che supera i limiti tipici delle opzioni tradizionali, come i modelli PowerPoint.

Con viste personalizzabili, collaborazione in tempo reale, gestione delle attività e monitoraggio della sequenza temporale, ClickUp consente aggiornamenti continui tra team e parti interessate. Semplifica inoltre la gestione dei prodotti centralizzando le attività, monitorando lo stato di avanzamento e garantendo la responsabilità in ogni fase dello sviluppo.

A differenza di un modello statico di roadmap di progetto PowerPoint, ogni modello ClickUp è interattivo. Consente ai team di adattarsi e iterare in tempo reale, rendendolo lo strumento perfetto per visualizzare, organizzare ed eseguire rapidamente la tua strategia di prodotto.

Iscriviti oggi stesso a ClickUp per ottimizzare la pianificazione dei progetti e migliorare la collaborazione tra i team. Inoltre, crea roadmap di prodotto chiare e attuabili che si evolvono insieme alle esigenze del tuo progetto.