Mettiti in forma, organizzati: modelli gratuiti di diario degli esercizi per gli appassionati di fitness

🔍 Lo sapevi? 1,8 miliardi di adulti, ovvero il 31% della popolazione adulta mondiale, non raggiunge i livelli di attività fisica raccomandati.

In un'epoca in cui cerchiamo costantemente di trovare il tempo per diversi aspetti della vita, come la carriera, la famiglia, le competenze e altro ancora, la salute e il fitness spesso passano in secondo piano. Questa negligenza è una tendenza preoccupante.

Un registro degli allenamenti è un ottimo modo per iniziare a dare priorità alla tua forma fisica quotidiana. Invece di affidarti a note casuali o fogli di calcolo, questi modelli di registro degli esercizi ti aiutano a registrare le informazioni corrette per raggiungere i tuoi obiettivi di fitness.

Che tu stia aumentando la massa muscolare, perdendo peso o allenandoti per una maratona, un monitoraggio adeguato dell'allenamento è fondamentale per capire cosa funziona e cosa no.

Diamo un'occhiata ad alcuni dei migliori modelli di diario di allenamento per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi di fitness. 🏋️

Cosa sono i modelli di diario degli esercizi?

I modelli di registro degli allenamenti o degli esercizi sono un approccio strutturato al monitoraggio dell'attività fisica. Questi modelli includono in genere sezioni predefinite per registrare dettagli quali il tipo di esercizio, la durata, l'intensità , le ripetizioni e le serie.

Questo approccio strutturato ti consente di tenere traccia dei tuoi allenamenti e creare il piano di cura personale ideale per le tue esigenze.

A seconda dei tuoi obiettivi e del tipo di attività fisica, questi modelli includono campi come: Data: La data dell'allenamento

Tipo di esercizio: Cardio, allenamento della forza, yoga, ecc.

Durata: la durata dell'allenamento

Intensità : quanto è stato impegnativo l'allenamento (ad es. leggero, moderato, intenso)

Esercizi eseguiti: un elenco degli esercizi completati

Serie e ripetizioni: il numero di serie e ripetizioni per ogni esercizio

Peso/Resistenza: il peso o la resistenza utilizzati per ogni esercizio

Periodi di riposo: la durata del riposo tra una serie e l'altra

Distanza/calorie bruciate: se applicabile, la distanza percorsa o le calorie bruciate

Note: Qualsiasi osservazione, come come ti sei sentito o le difficoltà incontrate, per pianificare la settimana e l'intensità dell'allenamento di conseguenza

I modelli di registro degli esercizi sono quindi come una mappa per il tuo percorso di fitness, che ti aiutano a raggiungere i tuoi obiettivi e a visualizzare i progressi nel tempo.

💡 Suggerimento: i modelli di piani di cura personale sono il tuo progetto per il benessere mentale, emotivo e fisico. Ti aiutano a individuare lo stress, a fissare obiettivi realistici e a monitorare i progressi, incoraggiando al contempo l'autodisciplina. Personalizzali per creare strategie di equilibrio e guarda la tua salute interiore ed esteriore prosperare.

Cosa rende un modello di diario degli esercizi un buon modello?

Un modello di registro degli allenamenti funziona in modo simile a un modello di monitoraggio delle abitudini, fornendo un formato strutturato per registrare l'attività fisica, impostare promemoria e visualizzare i progressi. Poiché questi modelli sono utilizzati sia dai principianti che dagli esperti di fitness, dovrebbero idealmente essere:

Facile da usare: il modello deve essere intuitivo e semplice da navigare, consentendoti di registrare rapidamente e facilmente i dati dei tuoi allenamenti

Personalizzabile: dovrebbe essere adattabile ai tuoi obiettivi e alle tue preferenze specifiche in materia di fitness. Dovresti essere in grado di modificare i campi e formattare il documento in base alle tue esigenze

Visivamente accattivante: un modello ben progettato può aumentare la tua motivazione e rendere più piacevole il monitoraggio dei tuoi progressi

Portatile: il modello deve essere accessibile da qualsiasi dispositivo. Deve consentire di monitorare gli allenamenti mentre sei in movimento o offrire un formato stampabile

Integrazioni: idealmente, il modello dovrebbe sincronizzarsi con idealmente, il modello dovrebbe sincronizzarsi con app di monitoraggio degli obiettivi o fitness tracker per ottenere dati migliori e monitorare lo stato di avanzamento

10 modelli di diario degli esercizi

Sebbene tenere traccia della propria forma fisica garantendo al contempo un equilibrio tra lavoro e vita privata sia spesso difficile, i modelli di diario degli allenamenti possono aiutarti a migliorare.

Ecco un elenco selezionato dei migliori modelli di diario degli esercizi che puoi personalizzare facilmente in base alle tue preferenze e alle tue attività fisiche.

1. Modello di diario degli esercizi ClickUp

Scarica questo modello Tieni traccia dei tuoi allenamenti senza sforzo con il modello di registro degli esercizi di ClickUp

Il modello di registro degli esercizi ClickUp ti consente di registrare esercizi, serie, ripetizioni e dettagli aggiuntivi come pesi o durata in un formato strutturato. Inoltre, è completamente personalizzabile per adattarsi ai tuoi obiettivi di fitness, che tu stia sollevando pesi, correndo o spingendoti oltre i tuoi limiti.

Perché ti piacerÃ

Registra vari esercizi insieme a serie, ripetizioni e pesi

Imposta obiettivi di fitness specifici per monitorare i progressi nel tempo

Visualizza i miglioramenti con grafici e riepiloghi/riassunti

Aggiungi riflessioni personali o modifiche per il futuro

Semplifica la registrazione grazie al layout intuitivo

Ideale per: Appassionati di fitness che cercano un registro digitale per monitorare gli allenamenti e gli obiettivi

💡 Suggerimento bonus: vuoi raggiungere i tuoi obiettivi di fitness? Che si tratti di perdere peso o aumentare la massa muscolare, non dimenticare che l'alimentazione e la nutrizione sono fondamentali! Scarica i nostri modelli per pianificare i pasti, alimentare i tuoi progressi e rimanere in carreggiata.

2. Modello ClickUp 75 Hard Wellness Challenge

Scarica questo modello Tieni traccia di ogni aspetto della tua sfida di 75 giorni con il modello ClickUp 75 Hard Wellness Challenge

Rimanere fedeli ai propri obiettivi di fitness può essere difficile, anche quando ci si ripromette "solo una settimana". Immagina di farlo per 75 giorni di fila: una vera sfida di fitness! Il modello ClickUp 75 Hard Wellness Challenge è lo strumento perfetto per guidarti attraverso l'intero programma 75 Hard.

Questo modello ti aiuta a rimanere in carreggiata organizzando attività quotidiane come bere acqua, leggere e allenarti. Inoltre, puoi impostare attività ricorrenti e promemoria per assicurarti di non perdere mai un giorno.

Perché ti piacerÃ

Tieni traccia delle attività quotidiane necessarie per la sfida

Imposta obiettivi specifici di fitness e benessere per monitorare lo stato di avanzamento

Valuta i tuoi progressi alla fine di ogni settimana per rimanere responsabile

Tieni traccia dei tuoi progressi con stati come " Fatto ", " In corso " e " Da fare "

Accedi a più viste (riepilogo/riassunto sfida, grafico Gantt, tabella) per visualizzare efficacemente il tuo percorso

Utilizza tag, attività secondarie annidate ed etichette di priorità per una pianificazione migliorata

Ideale per: chiunque stia affrontando la sfida 75 Hard e cerchi una struttura per rimanere in carreggiata

3. Modello di piano d'azione giornaliero ClickUp

Scarica questo modello Pianifica e assegna priorità alle tue attività quotidiane con il modello di piano d'azione giornaliero di ClickUp per rimanere produttivo

Il modello di piano d'azione giornaliero di ClickUp ti aiuta a rimanere concentrato, suddividere le attività e stabilire le priorità della tua giornata per il fitness e la crescita personale.

Puoi aggiungere facilmente scadenze, promemoria e attività secondarie per assicurarti di non perdere nulla. Inoltre, le funzionalità personalizzabili ti consentono di adattare il modello in base ai tuoi obiettivi di movimento e alle tue abitudini quotidiane. Quindi, prendi in mano il tuo programma e assicurati che la tua routine quotidiana sia in linea con i tuoi piani generali.

Perché ti piacerÃ

Tieni traccia dello stato delle attività con opzioni come Completato , In corso e Da fare

Utilizza descrizioni quali Complessità attività , Reparto , Tipo attività e Stato obiettivo per una migliore organizzazione

Accedi a diverse visualizzazioni, tra cui Passaggi dell'azione, Guida introduttiva, Obiettivi e Sequenza per una gestione completa dei progetti

Monitora il tempo dedicato alle attività per migliorare l'efficienza

Identifica le dipendenze delle attività per garantire il completamento tempestivo delle attività correlate

Ideale per: Persone che desiderano pianificare la propria giornata in modo sistematico, aumentare la produttività e raggiungere obiettivi personali o legati al fitness

4. Modello di agenda giornaliera ClickUp

Scarica questo modello Pianifica l'intera giornata in modo efficiente con il modello di pianificatore giornaliero ClickUp

Il modello di pianificatore giornaliero ClickUp è perfetto per chiunque desideri organizzarsi al meglio e massimizzare la produttività . Questo modello ti consente di pianificare l'intera giornata come un professionista, dall'assegnazione delle priorità alle attività importanti agli obiettivi di movimento, fino alla programmazione delle pause.

Puoi monitorare facilmente le cose da fare e spuntare i giorni di allenamento completati, provando un senso di soddisfazione man mano che procedi. Questo modello è la soluzione completa per la salute, la produttività , il benessere e tutto ciò che sta in mezzo, assicurandoti di affrontare la giornata in modo intelligente.

Perché ti piacerÃ

Assegna fasce orarie specifiche all'attività fisica e ai pasti per gestire in modo efficiente la tua agenda

Organizza la giornata in base ai livelli di priorità per assicurarti di svolgere prima le attività più importanti

Includi note personali o promemoria per tenere traccia delle informazioni importanti durante la giornata

Semplifica la pianificazione quotidiana e migliora l'usabilità grazie al layout intuitivo

Ideale per: Persone che desiderano organizzare le attività quotidiane e gli obiettivi di fitness in un unico strumento

5. Modello di piano di sviluppo personale ClickUp

Scarica questo modello Prendi il controllo della tua crescita personale con il modello di piano di sviluppo personale di ClickUp

Il modello di piano di sviluppo personale ClickUp è la chiave per un esito positivo e una crescita a lungo termine.

Questo modello ti consente di definire obiettivi di fitness, monitorare i progressi e raggiungere le attività cardine. Dalla perdita di peso all'aumento della massa muscolare, scopri come i tuoi allenamenti e le tue ripetizioni ti avvicinano al traguardo.

Inoltre, si adatta alla carriera, alla salute o al benessere, con strumenti per la definizione delle priorità delle attività , promemoria e appunti, offrendo un approccio completo al miglioramento personale.

Perché ti piacerÃ

Definisci obiettivi di sviluppo personali specifici con sequenze temporali chiare

Suddividi ogni grande obiettivo di salute in attività gestibili con date di scadenza

Monitora lo stato con indicatori visivi e percentuali di completamento

Modifica il modello in base alle tue esigenze e preferenze individuali

Ideale per: Persone che desiderano stabilire obiettivi chiari e realizzabili per la crescita personale e monitorare costantemente i propri progressi

💡 Suggerimento utile: l'esercizio fisico non fa bene solo al corpo, ma aiuta anche a mantenere la memoria allenata e a prevenire il deterioramento cognitivo, definito da Oxford come parola dell'anno 2024. Scopri alcuni esercizi di neuroplasticità per rafforzare e rigenerare il tuo cervello.

6. Modello ClickUp per il monitoraggio delle abitudini personali

Scarica questo modello Monitora e migliora le tue abitudini quotidiane con il modello ClickUp Personal Habit Tracker

Sei pronto a costruire abitudini durature con i modelli di registro degli allenamenti? Il modello ClickUp Personal Habit Tracker ti aiuta a monitorare tutto, dal fitness alla salute mentale. Fissa degli obiettivi, sii costante e mantieni alta la motivazione. Inoltre, monitora ogni ripetizione e mantieni i risultati raggiunti!

Questo modello ti consente anche di impostare promemoria per ogni abitudine, visualizzare i tuoi progressi e apportare modifiche per rimanere in linea con i tuoi obiettivi.

Perché ti piacerÃ

Registra le abitudini e le attività quotidiane per monitorare la costanza

Usa grafici e tabelle per visualizzare il tuo percorso verso la creazione di nuove abitudini

Imposta traguardi specifici per ogni abitudine per mantenere alta la motivazione

Includi uno spazio per le riflessioni personali sugli esiti positivi e sulle sfide affrontate

Modifica il modello in base alle tue abitudini e preferenze personali

Ideale per: chiunque desideri monitorare e coltivare nuove abitudini per ottenere costanza ed esiti positivi a lungo termine

7. Modello di produttività personale ClickUp

Scarica questo modello Aumenta la tua efficienza e monitora gli allenamenti con il modello di produttività personale ClickUp

Che tu stia destreggiandoti tra le attività quotidiane o affrontando grandi progetti, il modello di produttività personale di ClickUp ti aiuta a rimanere aggiornato sulla tua lista di cose da fare e a concentrarti sui tuoi obiettivi personali. Ti consente di impostare attività , scadenze e priorità , monitorando la tua produttività durante la giornata.

Inoltre, le funzionalità personalizzabili di ClickUp ti consentono di integrarlo nel tuo flusso di lavoro, impostare attività ricorrenti, aggiungere note e monitorare lo stato di avanzamento con strumenti visivi.

Perché ti piacerÃ

Organizza le attività in base all'urgenza e all'importanza per concentrarti su ciò che conta di più

Tieni traccia dello stato di avanzamento delle attività con stati personalizzabili come Completato , In corso e Non iniziato

Visualizza lo stato di avanzamento con percentuali di completamento e aggiornamenti

Includi note personali o promemoria relativi a ciascuna attività per un contesto migliore

Ideale per: Persone che desiderano aumentare la propria produttività e rimanere al passo con le attività quotidiane

8. Modello di elenco delle cose da fare ogni giorno di ClickUp

Scarica questo modello Rimani aggiornato sulle cose da fare con il modello di elenco delle attività quotidiane di ClickUp per gestire le tue attività in modo efficace

Il modello di elenco delle cose da fare quotidiane di ClickUp è progettato per semplificare le attività quotidiane in un'unica vista. Ti aiuta a organizzare, dare priorità e monitorare in modo efficiente l'elenco delle cose da fare. Che tu stia gestendo progetti di lavoro o allenamenti, questo modello semplifica la definizione degli obiettivi, la creazione di scadenze e garantisce che nulla venga dimenticato.

La parte migliore di questo modello è che si integra perfettamente con il layout intuitivo di ClickUp. Ti consente di assegnare un codice colore alle attività , aggiungere date di scadenza e impostare promemoria per avere tutto sotto controllo.

Perché ti piacerÃ

Contrassegna le attività come completate con un semplice sistema di caselle di controllo

Assegna livelli di priorità alle attività per concentrarti su ciò che conta di più

Imposta scadenze per ogni attività per garantire il completamento tempestivo

Includi dettagli aggiuntivi o promemoria per ogni attivitÃ

Aggiungi spazio per evidenziare i risultati raggiunti alla fine della giornata

Ideale per: Persone che cercano uno strumento semplice ma potente per gestire senza sforzo le attività quotidiane e gli allenamenti

9. Modello di diario degli allenamenti di Vertex42

via Vertex42

Il modello di registro degli allenamenti Vertex42 è uno strumento semplice ed efficace per monitorare i tuoi progressi nel fitness. Questo modello basato su Excel offre sezioni personalizzabili per registrare esercizi, serie, ripetizioni, pesi e durata dell'allenamento.

Che tu sia un principiante o un frequentatore assiduo della palestra, questo modello di allenamento stampabile offre la flessibilità necessaria per adattarsi a diverse routine.

Perché ti piacerÃ

Tieni traccia delle serie, delle ripetizioni e del peso corporeo per ogni esercizio

Visualizza il tuo programma di allenamento settimanale a colpo d'occhio

Registra il tuo One-Rep Max (1RM) come riferimento durante gli allenamenti in palestra

Monitora la durata, la distanza e l'intensità degli esercizi aerobici

Ideale per: Chiunque cerchi uno strumento semplice basato su Excel per monitorare allenamenti, pesi, ripetizioni e gruppi muscolari

10. Modello di diario degli allenamenti Excel di TEMPLATE. NET

Completa l'elenco con il modello Excel Workout Log Template di Template.net. Offre un approccio strutturato alla registrazione degli allenamenti in un formato foglio di calcolo. Questo modello consente agli utenti di inserire i dettagli essenziali dell'allenamento, come i tipi di esercizio, le serie, le ripetizioni, il peso e la durata, in un layout di facile navigazione.

Cerchi la semplicità ? Il design pulito rende facile il monitoraggio dei tuoi allenamenti, perfetto per chi desidera monitorare le prestazioni senza confusione.

Perché ti piacerÃ

Registra gli esercizi eseguiti ogni giorno

Monitora i miglioramenti nel tempo con una rappresentazione visiva dei dati

Modifica i campi in base alle tue preferenze di allenamento personali

Stampa il registro per averlo a portata di mano durante le sessioni in palestra

Ideale per: utenti Microsoft Excel alla ricerca di un modello di registro degli allenamenti personalizzabile e visivamente accattivante

Potenzia il tuo percorso di fitness con ClickUp 💪

Il monitoraggio degli allenamenti non si limita alla registrazione di ripetizioni e serie. Si tratta di ottenere informazioni preziose sulle tue prestazioni, identificare le aree di miglioramento e mantenere alta la motivazione nel tuo percorso di fitness.

I modelli di diario degli esercizi possono aiutarti a monitorare i numeri e motivarti a continuare il tuo percorso. Ma qual è il vero potere di questi modelli?

Questi modelli possono fornirti promemoria tempestivi, aiutarti a pianificare la tua settimana e inserire gli allenamenti, che si tratti della routine mattutina o di una pausa tra una riunione e l'altra!

Per queste decisioni dettagliate, ClickUp è l'app completa per il lavoro, la produttività e il fitness.

Con visualizzazioni personalizzabili, monitoraggio dello stato e sincronizzazione con il tuo programma, ClickUp trasforma i registri di allenamento da "meh" a "controllo missione"

Iscriviti gratis a ClickUp e raggiungi oggi stesso i tuoi obiettivi di fitness!