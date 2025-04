le 10 migliori alternative a Plaud Note nel 2025

È difficile prendere appunti durante una riunione e partecipare alla discussione allo stesso tempo. Fortunatamente, i dispositivi per prendere appunti basati sull'IA come Plaud Note ci hanno semplificato la vita. Consentono la registrazione vocale e la trascrizione audio con IA avanzata.

Tuttavia, Plaud Note è un dispositivo fisico per prendere appunti che funziona meglio per studenti, educatori, medici, consulenti e altri professionisti che desiderano registrare conversazioni faccia a faccia o telefonate.

Ma che dire della registrazione di riunioni virtuali o conferenze web? Plaud Note non funziona bene per questo. Inoltre, non elenca gli elementi importanti su cui intervenire. Quindi, cosa dovresti usare al suo posto?

In questo post del blog abbiamo discusso le 10 migliori alternative a Plaud Note per aiutarti a gestire in modo efficiente le note delle riunioni.

Cos'è Plaud Note?

Plaud Note è un piccolo registratore vocale (delle dimensioni di una carta di credito) basato su IA progettato per registrare riunioni, chiamate e lezioni. È dotato di registrazione in doppia modalità, che consente di registrare sia i suoni ambientali che le telefonate.

Il dispositivo utilizza il modello Whisper di OpenAI per trascrivere le registrazioni in testo e ChatGPT per riepilogare/riassumere le note. Plaud Note viene fornito con accessori come una custodia magnetica, un adattatore di ricarica USB e un adattatore di conversione Type-C, che lo rendono uno strumento hardware efficiente per la registrazione e la trascrizione dell'audio.

5 Limiti di Plaud Note

Come si vede in quasi tutti i dispositivi tecnologici, i vantaggi comportano alcuni svantaggi. Alcuni dei limiti di Plaud Note includono:

Precisione in impostazioni rumorose: Plaud Note potrebbe incontrare difficoltà in ambienti rumorosi o affollati, poiché i rumori di fondo possono influire sulla chiarezza del parlato e ridurre la precisione della trascrizione basata sull'IA

Discussioni complesse o tecniche: Il dispositivo potrebbe avere difficoltà a trascrivere conversazioni altamente specializzate o complesse, con conseguenti potenziali errori di riepilogo/riassunto o comprensione

Batteria con durata ridotta: Per l'uso in mobilità, la durata della batteria potrebbe rappresentare un limite, specialmente in riunioni prolungate o durante i viaggi, che potrebbero richiedere ricariche frequenti

Questioni relative alla privacy: Poiché Plaud Note registra le conversazioni, gli utenti potrebbero avere dubbi sulla sicurezza e la privacy delle informazioni sensibili, in particolare sul modo in cui i dati vengono archiviati o trasmessi

le 10 migliori alternative a Plaud Note nel 2025

Ecco alcune delle migliori alternative a Plaud Note con diverse strategie e funzionalità/funzioni per prendere appunti:

1. ClickUp (Il migliore per la scrittura IA, la presa di appunti e il project management)

Crea riepiloghi/riassunti delle riunioni e elementi di azione con ClickUp Brain

Supponiamo che tu utilizzi Plaude Note per registrare una riunione con un client. A metà della riunione, ti rendi conto di aver dimenticato di premere il pulsante di registrazione o che la batteria del tuo Note sta per esaurirsi. I punti importanti non vengono registrati e dovrai scervellarti in seguito per scrivere gli elementi da mettere in atto.

ClickUp ti risparmia questa seccatura. È l'app per tutto il lavoro che combina la presa di appunti e il project management, il tutto alimentato dall'IA.

AI Notetaker di ClickUp si integra con le riunioni Zoom, Google Meet o Microsoft Teams, trascrive l'intera discussione della riunione e crea riassunti intelligenti. Il software di presa di appunti con IA fa un passo avanti ed elenca anche gli elementi di azione. In questo modo, non è necessario leggere la trascrizione o il riassunto della riunione per capire cosa fare dopo.

Aspetta, c'è di più! Puoi trasformare tutti gli elementi in attività e monitorarli in ClickUp. In questo modo sarà più facile portare avanti il lavoro.

Inoltre, la trascrizione della riunione, il file audio e il riepilogo/riassunto vengono salvati in ClickUp Docs, così potrai consultarli in un secondo momento. Aggiungi facilmente commenti o assegna azioni ai membri del team direttamente all'interno di Docs.

Gestisci le trascrizioni e i riepiloghi/riassunti delle riunioni in ClickUp Docs

Vuoi verificare qualcosa dai tuoi appunti di riunione? Non devi setacciare i manoscritti. ClickUp Brain, l'assistente IA di ClickUp, ti consente di cercare trascrizioni per qualsiasi dettaglio specifico.

Prova ClickUp Brain gratis Cerca facilmente informazioni sulle riunioni con ClickUp Brain

Puoi anche utilizzare ClickUp Brain per trascrivere file audio, riepilogare/riassumere le discussioni delle riunioni e tradurre le note.

Se stai cercando uno strumento per annotare pensieri e idee, ClickUp ti aiuta anche in questo. Con il blocco note di ClickUp, puoi prendere appunti, formattarli correttamente, convertirli in attività e accedervi facilmente dal browser o dall'app mobile.

Hai bisogno di aiuto per iniziare a gestire le note delle riunioni? Prova i modelli ClickUp. I modelli per note di riunione ClickUp ti aiutano a organizzare le linee guida e le note delle riunioni in un unico documento.

Per organizzare le note personali, utilizza il modello ClickUp Cornell Notes . Offre un layout semplice in forma di tabella per organizzare le informazioni in modo ordinato. Inoltre, il modello ClickUp Knowledge Base è perfetto per creare una vasta libreria di note o risorse relative ai progetti.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Limiti di ClickUp

Ha una curva di apprendimento ripida a causa di un'ampia varietà di funzionalità/funzioni

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Questo è il vantaggio speciale di ClickUp: offre la maggior parte degli strumenti necessari per organizzare i progetti in un unico posto. Non solo consente la gestione e l'assegnazione, ma offre anche altri strumenti nello stesso ambiente, come Documenti, dove è possibile prendere appunti e creare report, e l'integrazione con il calendario e le email, tutto in un unico posto. Non è necessario utilizzare programmi esterni o app diverse per ogni funzione.

Scopri come sfruttare l'IA per prendere appunti durante le riunioni!👇

2. Notion (ideale per centralizzare note e attività)

via Notion

Notion è uno strumento di project management che ti aiuta a organizzare le note, tenere traccia delle attività e creare liste di controllo. Puoi utilizzarlo per centralizzare le note delle riunioni e le azioni da intraprendere, gestire le trascrizioni delle riunioni e aggiornare gli elenchi delle attività in modo che tutto il team sia sempre informato.

Personalizza un modello di note per riunioni o un semplice documento Notion per prendere appunti in tempo reale durante una riunione. Inoltre, lo strumento di IA di Notion elenca automaticamente gli elementi da intraprendere e le informazioni importanti dalle note della riunione. Tuttavia, a differenza di Plaud Note, Notion non registra le note delle riunioni. Quindi, se stai cercando uno strumento con funzionalità/funzioni sia di presa di appunti che di gestione dei progetti, Notion potrebbe non essere l'ideale per te.

Le migliori funzionalità/funzioni di Notion

Crea e condividi note con i tuoi colleghi

Genera riepiloghi/riassunti, tabelle o elenchi di cose da fare dalle note con lo strumento di intelligenza artificiale di Notion

Fai riferimento alle note delle riunioni insieme alle attività del progetto

Collabora facilmente con modifiche e commenti in tempo reale, mantenendo i team allineati e produttivi

Limiti di Notion

Ha una curva di apprendimento ripida per i nuovi utenti, soprattutto con configurazioni complesse

Notion presenta problemi di prestazioni con database di grandi dimensioni, causando ritardi

Prezzi di Notion

Piano Free

Piano Plus: 12 $ al mese per postazione

Piano Business: 18 $ al mese per postazione

Piano Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Notion

G2: 4,7/5 (oltre 5900 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2700 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Notion?

io uso Notion letteralmente per monitorare tutto nella mia vita personale e professionale. È incredibilmente versatile: puoi creare note, gestire progetti, costruire database e organizzare attività, tutto in un unico posto. Adoro la sua personalizzazione, che mi permette di adattarlo alle mie esigenze specifiche, che si tratti di monitoraggio degli obiettivi, note di riunioni o pianificazione dei contenuti.

3. Coda (ideale per analizzare le decisioni prese durante le riunioni)

via Coda

Coda è un software di collaborazione per documenti che consente di gestire note di riunioni, informazioni sui progetti ed elementi di azione in un unico posto. È possibile utilizzare modelli con blocchi di costruzione, come tabelle di voto, per registrare rapidamente le decisioni delle riunioni. I modelli per prendere appunti di Coda sono dotati anche di emoji per registrare i sentimenti dei partecipanti e prendere decisioni di conseguenza.

Mentre prendi appunti durante le riunioni dal vivo, lo strumento di IA di Coda analizza automaticamente i punti importanti e li evidenzia nella parte superiore del documento. Puoi integrare Zoom, Google Calendar e Teams per organizzare riunioni e registrazioni in modo efficiente.

Le migliori funzionalità/funzioni di Coda

Condividi le note con i membri del team o i client inviandole direttamente via email dal documento delle note

Visualizza le note delle riunioni con modelli di riepilogo/riassunto

Crea tabelle per registrare rapidamente i punti discussi durante le riunioni

Limiti di Coda

Non offre funzionalità/funzioni di trascrizione delle riunioni o traduzione delle note

Prezzi di Coda

Free

Pro: 12 $ al mese

Team: 36 $/mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Coda

G2: 4,7/5 (oltre 460 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 90 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Coda?

Ha tantissime possibilità. Puoi scrivere documentazione, creare tabelle (complesse), creare pagine all'interno di pagine, menzionare persone e pagine, integrare con Miro, Fogli Google/Documenti Google/ecc., inserire immagini, link... Penso che sia lo strumento più completo che abbia mai usato. Alcune funzionalità/funzioni non sono molto chiare e intuitive. Sebbene l'interfaccia sia molto intuitiva, è necessario capire come utilizzare alcune funzioni.

✨Curiosità: Il 95% dei professionisti è disposto a lasciare che gli avatar IA si occupino delle attività delle riunioni. Ciò dimostra la crescente importanza degli strumenti di IA nel rendere le riunioni più produttive.

4. Obsidian (Ideale per prendere appunti personali)

via Obsidian

Obsidian è uno strumento personale per prendere appunti e gestire le conoscenze che ti aiuta a organizzare i tuoi pensieri in modo flessibile e creativo. Utilizza un semplice linguaggio di testo Markdown, che rende facile creare mappe mentali per le tue note e vedere come sono collegate tra loro.

Questo lo rende particolarmente utile per scrittori, ricercatori e pensatori che desiderano visualizzare e collegare idee. Obsidian consente anche di organizzare le note utilizzando tag. È inoltre possibile trascinare e rilasciare le note per aggiungerle a cartelle separate.

Le migliori funzionalità/funzioni di Obsidian

Visualizza le connessioni tra le note attraverso un grafico interattivo, rendendo facile vedere le relazioni nella tua base di conoscenza

Personalizza la tua area di lavoro con un'ampia gamma di plugin e temi e adatta l'app alle tue esigenze

Memorizza tutte le note localmente, garantendo privacy e accesso offline

Limiti di Obsidian

Potrebbe essere necessario un po' di tempo per abituarsi all'interfaccia

Alcuni utenti segnalano che la funzionalità di ricerca di Obsidian non funziona correttamente

Prezzi di Obsidian

Uso personale: Gratis

Uso commerciale: 50 $ all'anno

Valutazioni e recensioni di Obsidian

Capterra: 4,8/5 (oltre 30 recensioni)

G2: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Obsidian?

Obsidian è la migliore app per prendere appunti che abbia mai usato e la possibilità di collegare le note e organizzarle in un wiki personale la rende molto utile. La community è travolgente perché i numerosi plugin possono sfuggire di mano.

🧠 Lo sapevi? Obsidian offre oltre 500 plugin della community. Puoi utilizzare i plugin per personalizzare ampiamente la tua esperienza di presa di appunti, dall'integrazione dei sistemi di gestione delle attività alla visualizzazione delle tue note.

5. Avoma (Ideale per catturare i dettagli nelle riunioni con i client)

via Avoma

Avoma è una delle migliori alternative a Plaud per le aziende che cercano un assistente per riunioni basato sull'IA. Registra automaticamente le chiamate commerciali, trascrive riunioni e chiamate in tempo reale e genera capitoli intelligenti per trovare facilmente le informazioni rilevanti.

Inoltre, lo strumento di IA di Avoma rileva automaticamente gli argomenti chiave discussi nelle riunioni con i client e li memorizza nel tuo database. La piattaforma offre funzionalità/funzioni quali riconoscimento vocale, trascrizione IA, gestione dell'agenda e monitoraggio delle azioni da intraprendere. Avoma si integra anche con strumenti popolari come Salesforce, HubSpot e Zendesk Sell.

Le migliori funzionalità/funzioni di Avoma

Semplifica le riunioni dei team a contatto con i clienti grazie a una pianificazione senza intoppi, alla gestione dell'agenda e alle videoconferenze

Migliora la produttività con note in tempo reale, elementi da agire e gestione delle attività

Ottieni informazioni approfondite con lo strumento di trascrizione automatizzata, l'analisi e il monitoraggio delle parole chiave per decisioni più intelligenti

Limiti di Avoma

Alcuni utenti segnalano imprecisioni nella trascrizione in tempo reale

Prezzi di Avoma

AI Meeting Assistant: 29 $ al mese per utente

Intelligenza conversazionale: 69 $ al mese per utente

Revenue Intelligence: 99 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Avoma

G2: 4,5/5 (oltre 1300 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Avoma?

Avoma è un ottimo strumento poiché elimina la necessità di prendere appunti dettagliati durante le riunioni (o di prendere appunti in generale). Cattura efficacemente una trascrizione delle riunioni e riepiloga/riassume i punti chiave e lo scopo, in modo che sia facile capire cosa è stato discusso e con quale tono.

📮 Approfondimento ClickUp: l'83% dei knowledge worker si affida principalmente alle email e alla chat per comunicare con il proprio team. Tuttavia, quasi il 60% della loro giornata lavorativa viene perso passando da uno strumento all'altro e cercando informazioni. Con un'app che fa tutto per il lavoro come ClickUp, il project management, la messaggistica, le email e le chat convergono tutte in un unico posto! È ora di centralizzare e dare energia!

6. Evernote (il migliore per prendere appunti digitali)

via Evernote

Evernote è un'app per prendere appunti digitali che ti consente di aggiungere testo, foto, PDF e ricevute per archiviare tutte le informazioni in un unico posto. Ti aiuta a rimanere organizzato con la sua ricerca basata sull'IA, gli allegati di file e le funzionalità di promemoria. Inoltre, le funzionalità di collaborazione di Evernote semplificano la creazione e la modifica delle note delle riunioni in tempo reale.

Puoi aggiungere parole chiave, titoli, date e tag alle tue note e creare filtri per un accesso rapido. Evernote ti consente anche di scansionare documenti e salvarli come note, in modo da avere tutti i file necessari in un unico posto. La sua funzionalità più utile è la possibilità di creare attività all'interno delle note per un migliore contesto.

Le migliori funzionalità/funzioni di Evernote

Usa la potente funzione di ricerca con OCR per trovare rapidamente il testo nelle note, nelle immagini e negli allegati

Sincronizza le note su tutti i dispositivi, consentendo l'accesso e la modifica da qualsiasi luogo

Visualizza le tue note in qualsiasi momento con l'accesso offline

Clip pagine web e articoli e aggiungili alle tue note per creare una base di conoscenza

Limiti di Evernote

Alcuni utenti segnalano di non poter accedere alle loro note offline

Prezzi di Evernote

Free

Evernote Premium: 7,99 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Evernote

G2: 4,4 (oltre 2000 recensioni)

Capterra: 4. 4/5 (oltre 8200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Evernote?

Consolidare la formazione delle note a una velocità incredibile è diventato molto più facile ed efficiente, il che è affascinante. Siamo riusciti a mantenere un alto livello di prestazioni tenendo traccia di numerose note per ogni evento specifico e organizzandole utilizzando taccuini e tag per rendere più facile la ricerca delle informazioni pertinenti. Con Evernote è facile tenere tutti sulla stessa pagina e aggiornati sulla gestione dei progetti, delle riunioni e delle attività quotidiane.

📖 Per saperne di più: Come prendere appunti da un video?

7. Bear (ideale per aggiungere schizzi alle note)

via Bear

Bear è un'app per prendere appunti semplice ed esteticamente gradevole per gli utenti Apple. Ti consente di annotare e organizzare facilmente le tue idee, attività e progetti con testo, foto, tabelle ed elenchi di cose da fare in un'unica nota. Bear utilizza la formattazione Markdown, che semplifica la formattazione e l'organizzazione delle note in modo pulito e flessibile.

La parte migliore è che puoi aggiungere schizzi alle tue note utilizzando la matita Apple o il dito. Vuoi esportare le tue note su un'altra piattaforma o stamparle? Scaricale in formato PDF, documento Word, HTML o JPG.

Puoi creare note vocali o aggiungere testo alle note esistenti su Bear utilizzando la tua voce sull'Apple Watch. Bear trascriverà quindi il tuo discorso in testo all'interno della nota.

Le migliori funzionalità/funzioni di Bear

Goditi un'interfaccia semplificata e accattivante per prendere appunti con facilità

Usa l'OCR per estrarre il testo da immagini e PDF per una migliore organizzazione

Importa ed esporta le note senza sforzo, semplificando la gestione dei tuoi contenuti

Aggiungi note in diverse lingue con il supporto multilingue

Crittografa le note per una maggiore privacy

Limiti di Bear

Disponibile solo su dispositivi Apple

Prezzi Bear

Free

Pro: 2,99 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Bear

G2: 4,6/5 (oltre 40 recensioni)

Capterra: Note recensioni sufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Bear?

Mi piace il fatto che l'app Bear sia volutamente minimale. Quindi ci sono pochissime distrazioni se utilizzi l'app per prendere appunti, annotare idee o creare contenuti per il tuo blog. È semplicissima da usare, offre molte ottimizzazioni e include anche un sacco di scorciatoie da tastiera. Non mi piace l'opzione predefinita che salva le note nello spazio di archiviazione iCloud.

8. HiDock (ideale per registrare le telefonate)

via HiDock

Come Plaud Note, anche HiDock è un portatile IA per prendere appunti che combina funzionalità/funzioni di docking per laptop con la registrazione delle chiamate Bluetooth, consentendo di catturare le chiamate vocali o le riunioni virtuali. Registra, trascrive e riepiloga/riassume le discussioni delle riunioni utilizzando il modello GPT-04.

Puoi utilizzare i suoi segni vocali basati sull'IA per evidenziare i punti chiave e modificare i nomi dei relatori nelle note delle riunioni per una maggiore chiarezza. HiDock ti consente anche di trasferire facilmente le note su Notion o Documenti Google, senza bisogno di copiare e incollare manualmente le note.

Le migliori funzionalità/funzioni di HiDock

Utilizza la funzionalità/funzione di cancellazione del rumore bidirezionale per una maggiore accuratezza della trascrizione

Approfitta dell'identificazione dei parlanti, che rende il riconoscimento vocale facile e preciso

Accedi gratuitamente a trascrizioni IA illimitate e trascrivi senza interruzioni da qualsiasi chat vocale o software per riunioni virtuali

Trascrivi le note delle riunioni in 57 lingue

Limiti di HiDock

Occasionalmente si verificano problemi con il caricamento di riunioni di durata superiore ai 30 minuti, il che influisce sull'esperienza degli utenti

Prezzi HiDock

329 $ per utente

Valutazioni e recensioni di HiDock

Recensioni insufficienti

9. AudioPen (il migliore per convertire le note vocali in testo)

via AudioPen

AudioPen ti aiuta a trasformare le note vocali disorganizzate in testo chiaro e riepilogato/riassunto.

Basta registrare la tua voce e AudioPen rimuoverà i riempitivi come "ehm" e "cioè" mentre organizza i tuoi pensieri in note ordinate e leggibili. Ti permette di personalizzare lo stile delle tue note, con opzioni per copiare lo stile di scrittori famosi come Shakespeare.

Con il supporto di più lingue e l'integrazione con Zapier, AudioPen semplifica l'esportazione delle note in oltre 5000 app, tra cui Notion, per una gestione delle note senza interruzioni.

Funzionalità/funzioni migliori di AudioPen

Personalizza le note modificando gli stili o aggiungendo tag e cartelle in base alle tue esigenze

Converti le note vocali in promemoria, email e articoli

Pubblica le note sul web per una facile condivisione

Limiti di AudioPen

La versione gratuita limita la dettatura a soli tre minuti e dieci riepiloghi/riassunti

Prezzi di AudioPen

Free

Prime: 99 $ all'anno

Valutazioni e recensioni di AudioPen

Recensioni insufficienti

10. FoCase REC (Il migliore per registrare le chiamate iPhone)

via FoCase REC

FoCase REC è una soluzione hardware semplice per registrare chiamate su dispositivi iPhone e Android. Utilizzando una tecnologia avanzata a vibrazione, cattura il suono dall'auricolare e lo trasforma in registrazioni audio chiare. Questo dispositivo funziona con un'ampia gamma di app, tra cui WhatsApp, consentendoti di registrare chiamate da varie fonti.

Funziona alla grande per uso professionale: basta attaccarlo sul retro del telefono, premere il pulsante e iniziare a registrare. FoCase Rec garantisce registrazioni di alta qualità con un design intuitivo e un'ampia compatibilità.

Le migliori funzionalità/funzioni di FoCase REC

Utilizza l'intuitiva app mobile per gestire, riprodurre e condividere senza sforzo le chiamate registrate

Goditi un funzionamento senza interruzioni con un semplice allegato magnetico per una configurazione rapida della registrazione

Garantisci privacy e sicurezza con la protezione tramite password e comode opzioni di backup per archiviare le registrazioni in modo sicuro

Limiti di FoCase REC

Il dispositivo potrebbe non essere compatibile con tutte le custodie per telefoni a causa del suo allegato magnetico

Prezzi di FoCase REC

79,00 $ per utente

Valutazioni e recensioni di FoCase REC

Recensioni insufficienti

Gestisci le note delle riunioni con ClickUp

Tutte le alternative a Plaud Note sopra indicate offrono alcune funzionalità di base. Notion, Coda ed Evernote funzionano meglio per organizzare e filtrare le note. Altri strumenti, come Avoma e HiDock, funzionano meglio se hai bisogno di un assistente IA per trascrivere e riepilogare/riassumere le tue riunioni.

Tuttavia, se stai cercando un'app che faccia tutto: generi trascrizioni delle riunioni, riepiloghi/riassuma le discussioni, traduca i verbali delle riunioni e crei automaticamente elementi di azione per le note delle riunioni, ClickUp è quello che fa per te.

Offre funzionalità/funzioni di presa di appunti con IA, monitoraggio delle attività e gestione dei progetti, così avrai tutto in un'unica piattaforma, riducendo la necessità di passare da un'app all'altra. Il risultato? Azioni rapide e maggiore efficienza. Iscriviti oggi stesso a ClickUp e rendi le tue riunioni più produttive!