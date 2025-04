Come generare immagini utilizzando ChatGPT?

Ricordi quando avevi bisogno di creare un'immagine personalizzata ma non avevi il tempo o le competenze per creare un capolavoro? Forse eri bloccato cercando di trovare la foto giusta per un post sul blog o avevi bisogno di un design accattivante per un progetto.

Beh, fortunatamente per te, ChatGPT può venire in tuo soccorso! Oltre alla creazione di testi, è anche un solido strumento di IA per i designer.

Generare immagini con ChatGPT è semplicissimo: basta un testo prompt. Descrivi semplicemente ciò che desideri, che si tratti di un'immagine realistica o un po' stravagante.

Ti piace un gatto con un cappello a cilindro? O una città futuristica al tramonto? Le possibilità sono infinite. Ma da dove iniziare? Siamo qui per aiutarti!

Ecco tutto quello che devi sapere su come ottenere immagini da ChatGPT, dai prompt artistici IA alle tecniche creative avanzate per aiutarti a generare immagini di qualità professionale.

⏰ Riepilogo/riassunto in 60 secondi

Seleziona l'opzione "Immagine" dalla casella degli strumenti per avviare la creazione dell'immagine

Crea un prompt dettagliato e chiaro per ottenere i migliori risultati (ad esempio, specifica colori, stile e composizione)

Sperimenta con i prompt per regolare i dettagli delle immagini, come l'illuminazione o la prospettiva

Utilizza riferimenti a stili artistici specifici o artisti famosi per guidare l'estetica

Descrivi l'atmosfera o lo stato d'animo per aggiungere profondità (ad es. illuminazione, ambiente circostante)

Perfeziona le immagini richiedendo nuovi prompt per apportare modifiche fino a quando non sei soddisfatto

Tieni presente alcune limitazioni, come i limiti alla quantità di immagini, la dipendenza da strumenti esterni come DALL-E e le restrizioni etiche sui contenuti protetti da copyright

Usa ClickUp per organizzare, gestire e monitorare le immagini generate dall'IA insieme alle attività e ai progetti per una migliore integrazione con il project management

Introduzione alle funzionalità di generazione di immagini di ChatGPT

ChatGPT serve 250 milioni di utenti ogni settimana. Ma scommettiamo che la maggior parte di loro non si rende pienamente conto del potenziale della piattaforma.

Puoi fare di più che generare email o post per il blog? O trovare risposte alle tue domande più urgenti? Certo che puoi, generando immagini.

La funzionalità/funzione di generazione delle immagini della piattaforma utilizza l'IA per trasformare le tue parole in opere d'arte visiva. Grazie alla tecnologia DALL-E 3, ChatGPT è in grado di gestire tutto, dalle immagini realistiche all'arte più astratta.

Questo potente generatore di immagini IA è incluso senza costi aggiuntivi per gli utenti ChatGPT con sottoscrizioni Free, Plus e Teams. Il modello mini GPT-4o, che ha sostituito il precedente GPT-3. 5, mantiene un output di alta qualità pur essendo più efficiente in termini di risorse.

👀 Lo sapevi? Nel 2018, un dipinto generato dall'IA intitolato Edmond de Belamy, creato dal collettivo artistico parigino Obvious, è diventato la prima opera d'arte generata dall'IA ad essere venduta. È stata acquistata all'asta da Christie's per la cifra record di 432.500 dollari, segnando un momento significativo nel riconoscimento mainstream dell'IA come strumento serio per la creazione artistica.

Perché utilizzare ChatGPT per la generazione di immagini?

È semplice: ChatGPT rende la creazione di immagini uniche e di alta qualità facile e accessibile. Che tu sia un autore di contenuti, un titolare di azienda o semplicemente ti diverta, puoi generare immagini realistiche o artistiche con un semplice prompt di testo.

Inoltre, è veloce, personalizzabile e disponibile a portata di mano, consentendoti di risparmiare tempo e migliorare la creatività: forse un'opzione migliore rispetto a molte altre alternative a ChatGPT!

Ecco cosa rende ChatGPT particolarmente utile per la creazione di immagini:

1. Una conversazione naturale batte i comandi complessi

Per essere un buon artista digitale non è necessario imparare sintassi di comandi specifici o strutture di menu. Con ChatGPT, puoi spiegare le tue esigenze in un inglese semplice.

Ad esempio, supponiamo che tu sia un insegnante che desidera creare un supporto visivo per la fotosintesi. In questo caso, puoi semplicemente descrivere il processo che desideri illustrare e ChatGPT ti aiuterà a generare immagini appropriate.

La facilità d'uso consente di ottenere risultati più rapidi ed efficienti senza dover memorizzare istruzioni complesse.

2. Personalizzazioni semplificate

Personalizzare le immagini con ChatGPT è un gioco da ragazzi. Dopo aver inserito il prompt, puoi regolare elementi come lo stile, il colore e le proporzioni in base alle tue esigenze.

Che tu stia cercando una scena realistica o qualcosa di più astratto, la flessibilità di modificare i dettagli garantisce che il risultato finale corrisponda alla tua visione.

Inoltre, puoi sperimentare diverse versioni per trovare il look perfetto, avendo il controllo completo sul processo di creazione delle immagini.

I reparti che fanno un uso intensivo di immagini, come i team di marketing, utilizzano spesso l'arte IA per generare concetti iniziali precisi per le loro campagne, i mockup e i post. L'utilizzo di uno strumento come ChatGPT, che è già presente nei loro piani di lavoro, aiuta a semplificare le cose.

3. Accelera la generazione delle immagini

Con ChatGPT, generare fantastiche opere d'arte con l'IA è veloce ed efficiente. Ciò che prima richiedeva ore utilizzando strumenti di progettazione tradizionali o lavorando con un professionista, ora può essere fatto in pochi secondi.

Basta fornire un prompt di testo e l'IA crea immediatamente la tua immagine. Proprio così! La rapidità di elaborazione ti consente di rimanere in linea con i tempi, rispettando le scadenze senza il fastidio di processi lenti o l'attesa dei designer.

4. Conveniente nel breve termine

Generare immagini con ChatGPT è estremamente conveniente. Invece di investire in costosi software di progettazione o assumere un grafico, puoi creare immagini di alta qualità senza spendere una fortuna.

Questo strumento consente alle aziende, agli autori di contenuti e ai privati di produrre immagini professionali senza costi aggiuntivi, in particolare per chi ha un budget limitato.

Con un account gratuito o opzioni a pagamento convenienti, la generazione di immagini di ChatGPT offre un valore eccellente senza sacrificare la qualità.

Passaggi per generare immagini con ChatGPT

Sei pronto per iniziare, ma prima di generare immagini con ChatGPT, è utile conoscere in anticipo i passaggi da seguire. Comprendere il processo ti garantirà di ottenere i migliori risultati dai tuoi prompt.

Ti guideremo attraverso ogni passaggio in modo che tu sia pronto per creare la tua immagine perfetta.

Passaggio 1: comprendere le basi

tramite ChatGPT

Per utilizzare ChatGPT è necessario creare un account o accedere con quello esistente. Per iniziare, puoi utilizzare il tuo indirizzo email o registrarti tramite Google.

Dai un'occhiata all'interfaccia. La casella Messaggi ChatGPT è dove avviene la magia. Qui puoi aggiungere prompt per le tue esigenze di generazione di testo o immagini.

La barra degli strumenti allegata alla sezione offre molte opzioni per migliorare il tuo lavoro. C'è un'opzione allegato per caricare file da analizzare, una casella degli strumenti (di cui parleremo tra poco) e un'opzione microfono che ti permette di pronunciare le tue query e i tuoi prompt direttamente nella casella di testo.

tramite ChatGPT

Ora, clicca sulla casella degli strumenti e scegli l'opzione Immagine per far sapere a ChatGPT che desideri una creazione visiva. Questo strumento è come avere un artista esperto che dipinge esattamente ciò che descrivi!

Passaggio 2: impostazione del prompt

Tuttavia, la chiave per ottenere immagini fantastiche sta nel prompt efficace di ChatGPT. Più preciso è il tuo prompt, migliore sarà la generazione dell'immagine. Non limitarti a chiedere allo strumento di "dipingere un quadro del tramonto". Scrivi descrizioni specifiche che includano elementi visivi (colori e forme), preferenze di stile (realistico, astratto) e dettagli di composizione (primo piano, sfondo).

Ad esempio, invece di digitare "Un gatto", prova "Un gatto rosso seduto sul davanzale di una finestra al tramonto, con una morbida luce arancione che gli illumina il pelo, in stile acquerello. "

tramite ChatGPT

Noterai immediatamente la differenza tra un'immagine casuale di un gatto generata da ChatGPT e l'immagine di un gatto nello stile esatto che stai cercando!

tramite ChatGPT

Naturalmente, puoi chiedere a ChatGPT di correggere le parti che non ti piacciono. Ripeti il prompt allo strumento per correggere l'illuminazione, il gatto o qualsiasi altra cosa. Puoi farlo tutte le volte che vuoi fino a ottenere esattamente ciò che desideri.

💡Suggerimento: Suddividi il prompt in parti più piccole e digeribili invece di scriverne uno lungo. Ad esempio, prima chiedi a ChatGPT di generare la scena (ad esempio, "Una foresta mistica"), quindi aggiungi dettagli sull'atmosfera, l'illuminazione e i colori in un prompt successivo. Questo ti dà un maggiore controllo sui dettagli e ti consente di perfezionare i risultati.

Suggerimenti per creare prompt efficaci

Vuoi creare splendide opere d'arte con l'IA? Tutto inizia da come formuli il tuo prompt iniziale. Un prompt ben strutturato è il segreto per trasformare la tua visione in realtà. Ecco come creare prompt che aiutano il generatore di immagini ChatGPT a dare vita alle immagini che hai immaginato.

1. Inizia con un concetto di base chiaro

Il prompt iniziale deve contenere un'idea centrale forte: pensalo come se fosse uno schizzo mentale che fornisci a DALL-E prima di aggiungere i dettagli. Un prompt chiaro e descrittivo definisce il tono dell'immagine e garantisce risultati accurati.

Esempio di prompt: Crea una cima montuosa frastagliata e ricoperta di neve con la luce dorata del sole che illumina il versante orientale. Risultato: una vetta montuosa drammatica e affilata, spolverata di neve, che risplende calorosamente dove il sole del mattino bacia il suo ripido versante orientale, proiettando morbide ombre sul lato opposto!

tramite ChatGPT

2. Aggiungi ricchi dettagli visivi

Più dettagli specifici includi, più le immagini create con ChatGPT saranno in linea con la tua visione. L'aggiunta di elementi come l'illuminazione, la prospettiva e l'atmosfera può fare una differenza significativa.

Ad esempio, invece di un prompt vago come "Disegna un'accogliente caffetteria", prova qualcosa di più definito:

Esempio di prompt: Disegna l'interno di una caffetteria rustica con travi in legno, calde lampadine Edison appese al soffitto e la luce del mattino che filtra attraverso le grandi finestre.

Ecco il risultato:

tramite ChatGPT

3. Usa riferimenti stilistici artistici

Quando crei prompt per DALL-E, fare riferimento a stili artistici o artisti specifici può aiutarti a definire l'estetica che hai in mente. Gli stili artistici definiscono il tono della texture, la tavolozza dei colori e il livello di dettaglio, rendendo la tua richiesta più precisa.

Menziona movimenti come l'impressionismo (luminoso e morbido), il surrealismo (onirico e astratto) o il barocco (ricco e drammatico). Puoi anche citare artisti come Monet (paesaggi atmosferici), Van Gogh (vibrante ed emotivo) o Hokusai (disegni giapponesi su blocchi di legno).

Prompt campione: Dipingi un paesaggio boschivo nebbioso in stile anime, con colori pastello tenui e luci sognanti.

Ecco come funziona:

tramite ChatGPT

4. Crea l'atmosfera giusta

Per creare l'atmosfera giusta per la tua immagine ChatGPT, tutto sta nei dettagli ambientali e atmosferici.

Una descrizione vivida crea un'atmosfera specifica che rende viva la tua scena. Includi elementi di illuminazione come "luce dorata del tramonto" o "luce lunare soffusa che filtra attraverso le nuvole" e descrivi l'ambiente circostante come "tundra ghiacciata" o "colline verdi ondulate". Aggettivi come "sereno", "minaccioso" o "maestoso"* possono aggiungere profondità emotiva.

Esempio di prompt: Mostra un castello medievale in una notte tempestosa, con i fulmini che illuminano le sue mura di pietra scura e i merli bagnati dalla pioggia.

Ecco come funziona:

tramite Cha tGPT

5. Guida alla visualizzazione dell'argomento

Indirizzare l'attenzione di DALL-E su aspetti specifici del soggetto può migliorare la qualità dell'immagine. È possibile garantire chiarezza e precisione specificando dettagli quali posizione, funzionalità/funzioni e interazioni con l'ambiente circostante.

Considera la posa, l'espressione e l'interazione del soggetto con l'ambiente circostante per dare vita alla tua visione.

Prompt di esempio: Crea l'immagine di una volpe rossa seduta in allerta nella neve profonda, con il pelo arruffato da una leggera brezza e il respiro visibile nell'aria fredda.

Ecco i risultati!

tramite ChatGPT

Se la tua idea non ti convince, modificala o aggiungi un nuovo prompt. Quando sei soddisfatto della tua opera d'arte, clicca sull'icona di download!

🧠 Curiosità: gli utenti hanno creato oltre 15 miliardi di immagini utilizzando piattaforme come DALL-E 2, Midjourney e Stable Diffusion. È molto più del numero totale di immagini presenti nell'intera libreria di Shutterstock! DALL-E 2 da solo ha generato circa 916 milioni di immagini in soli 15 mesi.

Limiti dell'utilizzo di ChatGPT per la generazione di immagini

Sebbene ChatGPT sia un fantastico aiuto per generare prompt di immagini e stimolare la creatività, non è privo di alcuni inconvenienti. Comprendere i suoi limiti può aiutarti a gestire le aspettative e ad affrontare efficacemente le potenziali sfide.

Il sistema limita il numero di immagini generate per richiesta, in genere a tre, il che può rallentare i progetti che richiedono un'ampia varietà di immagini

La qualità delle immagini dipende in larga misura dalla chiarezza e dal livello di dettaglio dei prompt, il che significa che prompt vaghi spesso portano a revisioni multiple

ChatGPT non genera immagini, ma dipende da strumenti come DALL-E, che potrebbero creare problemi in caso di interruzione del servizio di questi strumenti esterni

Restrizioni etiche e di copyright impediscono l'utilizzo di artisti moderni, marchi o caratteri protetti da copyright, limitando particolari possibilità creative

Non sono disponibili funzionalità/funzioni di collaborazione in tempo reale, il che significa che gli utenti non possono co-creare, condividere prompt o discutere iterazioni direttamente all'interno dello strumento

ChatGPT non può integrarsi in modo nativo con piattaforme di project management come ClickUp, Trello o Asana, richiedendo aggiornamenti manuali ai flussi di lavoro dei progetti

