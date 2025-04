Come disegnare sulla lavagna online di Zoom

Condividere idee in un ambiente remoto può essere complicato. A volte occorrono 10 minuti di spiegazioni verbali dettagliate, tre condivisioni dello schermo e un frustrato "Ti mando un'email invece. "

Ma c'è una soluzione!

La funzionalità lavagna online di Zoom cambia completamente questa dinamica. Integrata direttamente nella riunione virtuale, ti offre tutta la libertà visiva di cui hai bisogno.

Questo post del blog chiarisce ogni dubbio sulle lavagne online di Zoom. Dai disegni di base ai diagrammi avanzati del flusso di lavoro, scopri come rendere più vivaci le tue prossime sessioni di brainstorming a distanza.

Se vuoi saltare la scelta tra "schermo condiviso" e "condivisione lavagna" su Zoom, abbiamo uno strumento bonus che ti aiuterà. Continua a leggere!

Come disegnare nella lavagna online di Zoom

La comunicazione visiva elimina la confusione durante le riunioni.

I team leader possono utilizzarla per mappare i flussi dei progetti in tempo reale, gli insegnanti possono risolvere equazioni passo dopo passo e i team remoti possono fare brainstorming per la loro prossima grande innovazione. E le lavagne online di Zoom rendono tutto più facile.

Non è necessario essere artisti o esperti di tecnologia per utilizzare Zoom in modo efficace. Da semplici diagrammi di flusso alla creazione di diagrammi del flusso di lavoro, le riunioni Zoom rendono ogni collaborazione virtuale più chiara, veloce e di maggiore impatto.

Ecco una guida passo passo per accedere e utilizzare la lavagna online di Zoom:

Passaggio 1: avvia l'applicazione Zoom

Individua l'applicazione Zoom sul tuo computer e fai doppio clic per aprirla. Assicurati di utilizzare l'ultima versione dell'app per una funzionalità ottimale.

Passaggio 2: avvia o partecipa a una riunione Zoom

Esistono due modi per avviare una sessione Zoom:

Crea una nuova riunione: clicca su Nuova riunione per avviare immediatamente una riunione Partecipa a una riunione esistente: se disponi di un ID riunione o di un link, clicca su Partecipa e inserisci le informazioni richieste per connetterti alla sala Zoom

tramite Zoom

Passaggio 3: individuare i controlli della riunione

Una volta nella riunione, cerca i controlli della riunione nella parte inferiore dello schermo. Questa barra degli strumenti include in genere opzioni come disattiva/attiva audio, avvia/interrompi video, condividi schermo e altro ancora

Passaggio 4: trova l'opzione Lavagne online

Vedrai l'opzione Lavagne online nei controlli della riunione. Clicca su questa opzione per procedere.

Se non trovi l'opzione Lavagne online, clicca sui tre puntini etichettati Altro (...). Si aprirà un menu con funzionalità/funzioni aggiuntive

Passaggio 5: scegli o crea una lavagna online

Per iniziare a creare una lavagna online, puoi:

1. Seleziona una lavagna online esistente

Se hai già creato delle lavagne online, saranno elencate qui. Ecco cosa vedrai:

Tutte le lavagne online (tutto ciò a cui puoi accedere)

Recenti (il tuo lavoro più recente)

Le mie lavagne online (quelle che hai creato)

Condiviso con me (materiale collaborativo)

Aggiunti ai preferiti (i tuoi preferiti)

Cestino (quelli che hai eliminato)

Progetti (raccolte organizzate)

2. Crea una nuova lavagna online

Se vuoi ricominciare da capo, creane una nuova. Cliccaci sopra e si aprirà una lavagna online vuota

👀 Lo sapevi? Puoi utilizzare la lavagna online di Zoom nelle sale di discussione. Consente a ciascun gruppo di discussione di avere il proprio spazio collaborativo, rendendola perfetta per attività di gruppo più piccole o discussioni durante riunioni più grandi.

Passaggio 6: Utilizzo della lavagna online

Una volta aperta la lavagna online, nota gli strumenti di annotazione sul lato sinistro dello schermo. Questa barra degli strumenti include vari strumenti per disegnare, aggiungere testo e altro ancora

Passaggio 7: disegnare sulla lavagna online

Visualizzare le idee è più facile con gli strumenti di disegno della lavagna online. Che si tratti di abbozzare un concetto, delineare un piano o aggiungere annotazioni, questi strumenti ti aiutano a dare vita alle tue idee.

Ecco come procedere:

Seleziona lo strumento di disegno

Fai clic sulle icone come Disegna o Penna per iniziare a disegnare

Scegli i colori cliccando sul cerchio colorato accanto allo strumento selezionato

Regola lo spessore delle linee utilizzando le opzioni disponibili accanto al selettore di colori

Inizia a disegnare

Tieni premuto il pulsante del mouse sulla superficie della lavagna online

Trascina il mouse tenendo premuto il tasto per creare i tuoi disegni

Rilascia il pulsante del mouse quando desideri interrompere il disegno

🧠 Curiosità: durante le riunioni, puoi giocare a giochi come tris o impiccato direttamente sulla lavagna online di Zoom. È un modo creativo per rompere il ghiaccio o aggiungere divertimento a una sessione di brainstorming.

Passaggio 8: collabora con i partecipanti

Se desideri che altri partecipanti alla riunione possano disegnare o aggiungere annotazioni sulla lavagna, assicurati di abilitare le autorizzazioni per le annotazioni. Puoi farlo tramite le impostazioni della riunione nello stesso menu in cui hai effettuato l'accesso alle lavagne online.

🧠 Curiosità: puoi aggiungere una faccina sorridente, un pollice in su o persino un coriolano alla tua lavagna online. È un ottimo modo per aggiungere un tocco di personalità e vivacità alle tue riunioni!

Passaggio 9: salva ed esporta il tuo lavoro

Il lavoro che stai facendo viene salvato automaticamente sul cloud. Puoi accedere alla tua lavagna online in qualsiasi momento dall'area di lavoro Zoom.

Se necessario, puoi esportare facilmente il contenuto della lavagna online in formato PDF, PNG e CSV.

Sezione bonus

Puoi usufruire di ulteriori azioni dalla dashboard della lavagna online. Basta cliccare sui tre puntini (•••) accanto a qualsiasi lavagna online per visualizzare le seguenti opzioni:

Copia il link (condividi istantaneamente le tue lavagne online con altri)

Blocca (impedisci modifiche indesiderate)

Rinomina (mantieni tutto organizzato)

Duplica (clona il tuo lavoro)

Apri in una nuova scheda (passa alla versione web)

Visualizza attività (traccia le modifiche)

Passa al progetto (rimani organizzato)

Sposta nel cestino (pulisci)

Seguendo questi passaggi dettagliati, potrai utilizzare in modo efficace la funzionalità/funzione Lavagna online di Zoom durante le tue riunioni per sessioni di collaborazione e brainstorming.

📮ClickUp Insight: Un tipico knowledge worker deve connettersi con 6 persone in media per portare a termine il proprio lavoro. Ciò significa contattare quotidianamente 6 connessioni principali per raccogliere informazioni essenziali, allinearsi sulle priorità e portare avanti i progetti. La lotta è reale: follow-up costanti, confusione tra le versioni e buchi neri nella visibilità erodono la produttività del team. Una piattaforma centralizzata come ClickUp, con Connected Search e AI Knowledge Manager, affronta questo problema rendendo il contesto immediatamente disponibile a portata di mano.

Applicazioni reali delle lavagne online Zoom

Scopriamo alcuni esempi stimolanti di come le persone hanno utilizzato le lavagne online di Zoom. Queste tecniche possono aiutarti a trasformare la tua lavagna virtuale in un potente strumento di brainstorming.

Mappe mentali

Le mappe mentali sono particolarmente utili per i team creativi, i professionisti del marketing e gli sviluppatori di prodotti che devono organizzare visivamente i propri pensieri.

tramite Zoom

Ecco alcuni suggerimenti per creare mappe mentali efficaci:

Inizia con un'idea centrale

Usa colori diversi per rami diversi

Usa il riconoscimento intelligente per connessioni pulite

Flussi di processo

La creazione di flussi di processo è essenziale per i project manager, i team operativi e gli analisti aziendali che hanno bisogno di chiarire i passaggi del flusso di lavoro.

tramite Zoom

Ecco come iniziare a mappare il tuo processo:

Utilizza le forme per i passaggi

Aggiungi frecce per indicare la direzione

Includi caselle di testo per le spiegazioni

Sequenze dei progetti

Le sequenze temporali dei progetti consentono a professionisti come organizzatori di eventi e sviluppatori di software di rimanere in linea con gli obiettivi. Possono visualizzare lo stato e le scadenze.

tramite Zoom

Prova questi suggerimenti:

Disegna linee orizzontali per i periodi

Usa sezioni verticali per team diversi

Aggiungi pennarelli per le attività cardine importanti

Diagrammi didattici

I diagrammi didattici sono fondamentali per educatori e formatori. Rendono semplici e memorabili idee complesse.

tramite Zoom

Ecco come realizzarli:

Usa più colori per maggiore chiarezza

Incorpora passaggi numerati

Salva i diagrammi importanti per riferimento futuro

💡Suggerimento: organizza le tue lavagne online in un repository categorizzato per riferimento futuro.

Limiti dell'utilizzo della lavagna online di Zoom per disegnare

Sebbene Zoom sia una piattaforma versatile per riunioni virtuali, comprenderne i limiti ti aiuta a pianificare la tua collaborazione virtuale in modo più efficace. Ecco le limitazioni chiave di Zoom:

La funzionalità di riconoscimento intelligente non è sempre affidabile: il riconoscimento intelligente di Zoom a volte può essere troppo zelante, levigando le linee e convertendo automaticamente i disegni a mano libera in forme La correzione automatica può compromettere la precisione: questa funzione può rendere meno accurati i disegni precisi, poiché regola le linee per adattarle a forme predefinite I documenti multipagina non sono supportati: la lavagna online di Zoom non supporta documenti multipagina veri e propri, limitando la possibilità di presentare informazioni complesse su più pagine Il tempo di sincronizzazione aumenta con la complessità: più complessi sono i disegni, più lungo sarà il tempo di sincronizzazione I modelli non possono essere importati o esportati: i modelli sono bloccati nell'ecosistema Zoom, il che significa che non è possibile importare i modelli preferiti o esportare modelli personalizzati per utilizzarli in altri strumenti Limite di dimensioni: i disegni complessi con molti elementi possono raggiungere il limite di dimensioni di Zoom e non lo saprai fino a quando la lavagna online non inizierà a rallentare Limite di spazio di archiviazione: gli utenti di Lavagna Plus hanno a disposizione 1 GB di capacità di archiviazione per ogni lavagna, mentre tutti gli altri utenti sono limitati a 200 MB per lavagna Requisiti dell'account esclusi alcuni partecipanti: le lavagne online possono essere condivise solo con i partecipanti che dispongono di un account Zoom, il che potrebbe escludere ospiti o client che non utilizzano Zoom regolarmente Non è possibile utilizzare contemporaneamente la lavagna nuova e quella classica: non è possibile utilizzare contemporaneamente la nuova lavagna Zoom e quella classica nella stessa riunione, poiché ciò potrebbe confondere gli utenti che passano da una versione all'altra.

Esplorare le alternative a Zoom potrebbe essere utile per i team che necessitano di strumenti software di diagramma più robusti, in particolare per esigenze di diagramma complesse o sessioni più collaborative.

Utilizzo di ClickUp per disegnare durante le riunioni

Mentre la lavagna online di Zoom è uno strumento utile per schizzi veloci e brainstorming, ClickUp offre una soluzione più robusta.

Essendo l'app completa per il lavoro, offre un'area di lavoro connessa e completa per visualizzare idee, creare diagrammi e trasformare i piani in azioni.

Ecco come ClickUp si distingue come software di condivisione dello schermo:

Spazio creativo illimitato per tutti i tuoi contenuti visivi

Collaborazione in tempo reale naturale e reattiva

Condividi e accedi al lavoro da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento

Integrazione diretta con attività e progetti

Modelli personalizzabili per qualsiasi scenario

Conversione istantanea delle idee in elementi utilizzabili

Feedback e cicli di iterazione senza interruzioni

Monitoraggio visivo dello stato di avanzamento tra i team

La suite di strumenti visivi di ClickUp offre al tuo team la possibilità di ideare, organizzare ed eseguire tutto in un unico posto.

Lavagne online ClickUp

Le lavagne online di ClickUp sono progettate per disegnare e fare brainstorming. A differenza della lavagna online di Zoom, ClickUp offre una tela completa che ti consente di progettare diagrammi e diagrammi di flusso di livello professionale.

Visualizza le tue idee creative con le lavagne online ClickUp per renderle più interattive

Con le lavagne online di ClickUp puoi:

Trascina e rilascia gli elementi : inizia subito a creare il tuo diagramma trascinando e rilasciando forme, connettori e caselle di testo nella posizione desiderata. È veloce, facile e intuitivo, così puoi concentrarti sulle tue idee e non sullo strumento

Personalizza forme e connettori : personalizza il tuo flusso di lavoro utilizzando forme personalizzabili e connettori intelligenti che si adattano automaticamente mentre sposti gli elementi. Mantieni i tuoi diagrammi puliti e dall'aspetto professionale

Gestisci diagrammi complessi : non preoccuparti dei problemi di prestazioni: le lavagne online ClickUp sono in grado di gestire diagrammi grandi e complessi senza lag o ritardi. Aggiungi più elementi e riorganizzali senza rallentamenti

Organizza le idee in modo flessibile : crea diagrammi di flusso, mappe mentali o qualsiasi struttura visiva. Le lavagne online ClickUp ti offrono la massima flessibilità per collegare le idee in modo organizzato, con il pieno controllo del layout e del design

Genera immagini con l'IA: Esatto, aggiungi dei prompt per descrivere le tue idee e le funzionalità IA di ClickUp nelle lavagne online ClickUp le genereranno per te.

Non vedi l'ora di provare ClickUp per la tua prossima riunione di brainstorming? Inizia con questi modelli di lavagna online gratuiti progettati per vari casi d'uso.

Prova il generatore di immagini IA nelle lavagne online ClickUp per rendere più chiare le tue idee!

Mappe mentali ClickUp

Quando le tue idee visive hanno bisogno di struttura, le mappe mentali di ClickUp trasformano le discussioni delle riunioni in piani d'azione organizzati.

Usa le mappe mentali di ClickUp per dare struttura alle tue idee

Le mappe mentali di ClickUp consentono di:

Organizzazione visiva: crea gerarchie chiare con rami principali per i concetti chiave e sotto-rami per le suddivisioni dettagliate

Modifica dinamica: aggiungi, riorganizza e modifica i rami in tempo reale man mano che le idee si sviluppano durante le discussioni

Funzionalità collaborative: Consenti ai membri del team di commentare, assumere la titolarità di sezioni e monitorare lo stato direttamente all'interno della mappa mentale

Integrazione del flusso di lavoro: converti i rami in attività concrete, collegali alle sequenze temporali dei progetti e condividi piani visivi tra i team

Riunioni ClickUp

ClickUp non si limita agli strumenti visivi. La funzionalità Riunioni di ClickUp offre potenti strumenti per gestire le tue riunioni, in particolare quelle sessioni di brainstorming più complesse.

Programmi delle riunioni e assegnazione delle attività : imposta programmi strutturati e assegna attività durante le riunioni. In questo modo sarai sempre aggiornato e tutte le decisioni chiave prese sulla lavagna online o sulla mappa mentale saranno collegate direttamente alle attività da svolgere

AI Notetaker: Non puoi partecipare a una sessione? Invia Non puoi partecipare a una sessione? Invia ClickUp AI Notetaker al posto tuo. Le note della riunione, gli elementi da fare e i punti chiave saranno raccolti per te!

Trasforma le tue immagini in una comunicazione dinamica

ClickUp porta la collaborazione visiva a un livello superiore con queste due nuove funzionalità/funzioni:

Condividi la tua lavagna su Zoom: Sfrutta al massimo Sfrutta al massimo l'integrazione di ClickUp con Zoom condividendo le tue lavagne online sugli schermi Zoom per mostrare al tuo team diagrammi, diagrammi di flusso o mappe mentali in tempo reale

Registra clip su ClickUp per la condivisione asincrona e per tenere aggiornato il tuo team

Crea Clip ClickUp: registra le tue sessioni sulla lavagna online utilizzando registra le tue sessioni sulla lavagna online utilizzando Clip ClickUp e condividile in modo asincrono per evitare riunioni inutili

Ecco cosa dice la nostra cliente Briettny Curtner, Program Manager presso la Utah Valley University, sull'utilizzo delle lavagne online.

Infine, la funzionalità lavagna online? Ne siamo ossessionati. Questo strumento è stato spesso utilizzato durante le riunioni del team per raccogliere idee o elaborare determinate iniziative.

Infine, la funzionalità/funzione lavagna online? Ne siamo ossessionati. Questo strumento è stato spesso utilizzato durante le riunioni del team per raccogliere idee o elaborare determinate iniziative.

Non lasciare che le tue idee migliori vadano perse nella traduzione

Mentre la lavagna online di Zoom aiuta a visualizzare i pensieri, ClickUp trasforma ogni schizzo in flussi di lavoro attuabili che il tuo team può implementare immediatamente.

Che tu stia mappando la strategia per il prossimo trimestre, esaminando un nuovo progetto o scomponendo concetti complessi, i tuoi disegni diventano parte di un ecosistema più ampio in cui i concetti visivi confluiscono senza soluzione di continuità in attività, sequenze temporali e stati di avanzamento tracciabili.

