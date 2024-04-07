Clockify vs. Toggl: qual è l'app di monitoraggio del tempo migliore?

Volete sentire una storia spaventosa? In passato, le organizzazioni monitoraggio del tempo manualmente. 👻

Usavano carta e penna per scrivere i fogli di presenza e monitorare attività e progetti. Si parla di disordine, incoerenza e noia!

Per fortuna, questo è un ricordo del passato. I tempi sono cambiati grazie alle nuove tecnologie e tendenze, tra cui l'uso di software di gestione del tempo per monitorare il tempo dedicato alle attività e determinare il tasso di produttività. ⏱

Se siete alla ricerca di un perfetto per il monitoraggio del tempo si vuole cercare uno strumento di alta qualità con funzionalità/funzione elevate.

Probabilmente avete già sentito parlare di Clockify e Toggl: sembrano simili, ma qual è il migliore per la vostra azienda?

Questa guida vi offre il confronto approfondito tra Clockify e Toggl che stavate cercando. Inoltre, i loro vantaggi, le differenze in termini di funzioni, i limiti e una forte alternativa che forse non avreste mai immaginato. 🤩

Che cos'è Toggl Track?

Fatturazione in Attivare/disattivare il monitoraggio Toggl è un popolare strumento digitale di monitoraggio del tempo per team piccoli e grandi. Semplifica il monitoraggio del tempo su più dispositivi, offrendo ai manager una panoramica della produttività e della redditività.

I team ottengono una chiara ripartizione del tempo dedicato a ciascuna attività, che può aiutare i membri a identificare i punti deboli e ad apportare modifiche produttive alle loro abitudini di lavoro. È facile da usare, non richiede una formazione approfondita e consente ai manager di impostare contemporaneamente più timer per attività diverse.

Toggl ha molte funzionalità/funzioni utili per i team di piccole dimensioni, ma anche i freelance possono trarre vantaggio come strumento gratuito per il monitoraggio del tempo. Toggl ha un'interfaccia utente pulita con un portale facile da usare.

Questo software lavora su Windows, Mac, Linux e desktop e si integra con diversi strumenti di project management. Toggl offre un pacchetto gratuito con progetti, client e tag illimitati, reportistica esportabile, timer per il Pomodoro, importazioni CVS, rilevamento dei tempi morti e monitoraggio dell'attività personale sul desktop.

Funzionalità/funzioni chiave di Toggl

Monitoraggio del tempo * Sviluppo web: Filtro da Zapier, AzureDevOps, GitHub * Produttività: Todoist, Timeular, estensione Chrome di Zapier

Si integra anche con HR, account, calendari, app di email, gestione delle attività e sviluppo web.

6. Compatibilità con la piattaforma

Toggl e Clockify sono entrambi compatibili con i browser e i sistemi operativi.

Clockify

Clockify è disponibile tramite app desktop, estensioni per browser e applicazioni web. È possibile accedervi su Windows, Mac, Linux, Android e iOS.

Clockify dispone anche di un'estensione per i browser Chrome e Firefox.

Attivare/disattivare Toggl

Toggl è compatibile con l'infrastruttura IT esistente e può richiedere modifiche costose. È possibile accedere a Toggl sulle principali piattaforme mobili e sistemi operativi e integrarlo con oltre 100 strumenti.

7. Prezzi

Siamo realisti: alla fine della giornata, si tratta sempre di una questione di fondo. Quanto vi costeranno davvero questi strumenti?

Clockify

Clockify offre un piano Free che include progetti illimitati, monitoraggio del tempo e reportistica. È adatto a team di tutte le dimensioni. Ecco i piani per funzionalità/funzione più avanzate:

Piano base ($3,99 per utente): Funzionalità/funzione di amministrazione

Funzionalità/funzione di amministrazione Piano standard ($5,49 per utente): Include funzionalità di timesheet e fatturazione

Include funzionalità di timesheet e fatturazione PianoPRO ($7,99 per utente): Include funzionalità/funzione di produttività

Include funzionalità/funzione di produttività Piano Enterprise ($11,99 per utente): Per funzionalità/funzione di sicurezza avanzate

Attivare/disattivare Toggl

Toggl offre una versione di prova gratuita e diversi piani a pagamento in base alle esigenze del team:

Piano Free: Include funzionalità/funzione di base, supporta un massimo di 5 utenti, monitoraggio del tempo,Timer per il Pomodoro, detenzione di inattività e importazione di CSV.

Include funzionalità/funzione di base, supporta un massimo di 5 utenti, monitoraggio del tempo,Timer per il Pomodoro, detenzione di inattività e importazione di CSV. Piano Starter ($10 per utente, al mese): Per piccoli team, stime della durata stimata dei progetti e avvisi, modelli di progetto e valutazioni fatturabili.

Per piccoli team, stime della durata stimata dei progetti e avvisi, modelli di progetto e valutazioni fatturabili. Premium ($20 per utente, al mese): Include tutto ciò che è presente nel piano Starter, più progetti a tariffa fissa, approvazioni dei timesheet, promemoria per il monitoraggio del tempo, email di reportistica e costi di lavoro del team. Piano Premium (20 dollari per utente, al mese): Per più team, funzionalità/funzione starter, verifiche del monitoraggio del tempo, report programmati, dashboard del progetto , blocco delle voci e controllo centralizzato dei costi di manodopera.

Include tutto ciò che è presente nel piano Starter, più progetti a tariffa fissa, approvazioni dei timesheet, promemoria per il monitoraggio del tempo, email di reportistica e costi di lavoro del team. Piano Premium (20 dollari per utente, al mese): Per più team, funzionalità/funzione starter, verifiche del monitoraggio del tempo, report programmati, dashboard del progetto , blocco delle voci e controllo centralizzato dei costi di manodopera. Piano Enterprise: Per progetti grandi e complessi, include funzionalità/funzione premium, supporto a priorità, formazione di esperti e utenti illimitati.

Toggl Vs. Clockify su Reddit

Ci siamo rivolti a Reddit per vedere come si pone la gente nel dibattito su Toggl Vs. Clockify. Quando si cerca Toggl vs Clockify su Reddit, molti utenti di Reddit concordano sul fatto che Toggl è facile da usare e conveniente:

"La traccia di Toggl è gratis e disponibile su tutte le piattaforme. È estremamente semplice da usare e fornisce reportistiche complete"

Altri notano che dopo aver usato ogni strumento sono soddisfatti di entrambi:

"Non ho sentito di aver perso nulla passando a Clockify e da allora ne sono molto soddisfatto"

Che cos'è ClickUp?

Organizzare e aggiungere note per avviare un'attività di ClickUp Project Time Tracking

Lo scenario migliore? Trovate uno strumento di monitoraggio del tempo che offra tutte le funzionalità/funzione chiave della gestione del tempo, che abbia il giusto costo e che non richieda compromessi funzionali.

Questo potrebbe sembrare un po' troppo bello per essere vero, ma in realtà è proprio ClickUp. 🙂

ClickUp è molto di più di un semplice prodotto medio software per il monitoraggio del tempo . Si tratta di una piattaforma di produttività all-in-one dotata di un elenco crescente di funzionalità personalizzabili per riunire tutto il lavoro in un unico luogo.

Progettato per team di qualsiasi dimensione e settore, ClickUp semplifica il monitoraggio del tempo e consente di concentrarsi sul lavoro e di raggiungere gli obiettivi. Monitoraggio del tempo, impostare le stime di durata stimata aggiungere note e segnare il tempo fatturabile praticamente da qualsiasi luogo. È possibile visualizzare reportistica o inserire il tempo in modo retroattivo in caso di dimenticanza! ⏰

Funzionalità/funzione chiave di ClickUp per la gestione del tempo

Monitoraggio del tempo automatico e manuale : Registra il tempo da qualsiasi dispositivo e collegalo a qualsiasi attività di ClickUp

: Registra il tempo da qualsiasi dispositivo e collegalo a qualsiasi attività di ClickUp [ Estensione Chrome]( https://clickup.com/chrome-extension ) per visualizzare, monitorare e rivedere i fogli di lavoro del tempo monitorato in qualsiasi punto dell'area di lavoro

Creare tabelle orarie per raccogliere e visualizzare il tempo tracciato tra le attività e le posizioni dell'attività, per una rapida comprensione dello stato

E queste sono solo le funzionalità/funzione legate al tempo! ClickUp è in grado di gestire qualsiasi cosa, dai semplici Da fare ai progetti più complessi, facendovi risparmiare tempo.

Pro di ClickUp

Il più grande vantaggio di ClickUp è che vi copre da ogni punto di vista. Il monitoraggio del tempo in ClickUp assume un nuovo significato quando esiste sulla stessa piattaforma del resto delle vostre attività e del vostro lavoro diventa più produttivo quando tutte le funzionalità/funzione lavorano insieme nella stessa finestra.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/03/image1-3-1400x944.png Guardate come il vostro team impiega il proprio tempo con la vista Carico di lavoro in ClickUp!

/$$$img/

Fate un passo avanti nella gestione del tempo con la vista Carico di lavoro di ClickUp e vedete come la durata stimata per ogni attività si misura con il tempo totale della vostra settimana.

Ecco alcune delle altre qualità preferite di ClickUp:

Oltre 1.000 integrazioni con gli strumenti di lavoro più comunemente utilizzati

Automazioni di attività e flussi di lavoro per eliminare ogni inutile incombenza

Oltre 15 modi unici per visualizzare il proprio lavoro

Documenti ClickUp , Lavagne online e funzionalità/funzione del diagramma per dare vita al vostro lavoro

Attività personalizzabili , attività secondarie e liste di controllo annidate per elementi d'azione di qualsiasi dimensione

Commenti threadati che possono essere modificati e assegnati in pochi secondi

Prezzi ClickUp

Free Forever: Tonnellate di potenti funzionalità/funzione di monitoraggio del tempo, attività e membri illimitati, 100MB di spazio di archiviazione e altro ancora

Tonnellate di potenti funzionalità/funzione di monitoraggio del tempo, attività e membri illimitati, 100MB di spazio di archiviazione e altro ancora Unlimited ($7 per membro, al mese): Spazio di archiviazione illimitato, integrazioni illimitate, dashboard illimitate, reportistica Agile e altro ancora

Spazio di archiviazione illimitato, integrazioni illimitate, dashboard illimitate, reportistica Agile e altro ancora Business ($12 per membro, al mese): Google SSO, Teams illimitati, esportazione personalizzata, condivisione pubblica avanzata, automazioni avanzate e molto altro ancora

Google SSO, Teams illimitati, esportazione personalizzata, condivisione pubblica avanzata, automazioni avanzate e molto altro ancora Aziende ( contattare il settore commerciale per i prezzi ): White labeling, API aziendali, onboarding guidato, Success Manager dedicato

Cosa ne pensano gli utenti della gestione del tempo e dei progetti con ClickUp

due citazioni positive di utenti verificati di ClickUp sulla loro esperienza con il software

Un'applicazione di produttività sofisticata e ricca di funzionalità/funzione. Un modo per organizzare la propria vita ClickUp è lo strumento di produttività più ricco di funzionalità/funzione che abbia mai incontrato. Ha letteralmente tutto quello che potreste desiderare da uno strumento di produttività: Bacheca, elenchi, calendari, funzionalità/funzione di stima, monitoraggio del tempo, tutto questo. Ha un supporto multipiattaforma con ottime app per iOS e Android. Anche il supporto all'integrazione è completo: è possibile importare attività da altri strumenti come Asana, Todoist o Jira e collegare ClickUp a Gmail e al calendario, per citarne alcuni. Inoltre è in costante miglioramento." - Dushyant P., /href/https://www.g2.com/products/clickup/reviews/clickup-review-6769805G2 Review/%href/ "_La parte migliore di ClickUp è la sua versatilità. Posso organizzare il mio lavoro, la mia attività secondaria e la mia vita privata. Qualsiasi obiettivo io abbia, CU può farlo lavorare. Le integrazioni con il calendario sono fenomenali, così tutto è sincronizzato. E mi piace il fatto che, per la maggior parte, non ho bisogno di usare altre applicazioni. CU può fare tutto" - Kevin T., /href/https://www.g2.com/products/clickup/reviews/clickup-review-6732712G2 Review/%href/

Perché scegliere ClickUp rispetto ad attivare/disattivare e Toggl?

ClickUp è l'applicazione ideale per Clockify e Alternativa di Toggl per i suoi potenti strumenti integrati che centralizzano qualsiasi tipo di lavoro. I team si riuniscono per gestire attività, documenti, obiettivi, idee e altro ancora senza dover mai cambiare scheda.

ClickUp consente di organizzare e svolgere le attività in modo efficace, con conseguente aumento della produttività e crescita aziendale nel lungo periodo.

In più, da fare tutto questo gratuitamente . 💸

Se siete alla ricerca del vostro prossimo strumento di monitoraggio del tempo che unisca il team, vi renda più efficienti e dia un tocco di allegria alla vostra giornata, provate ClickUp . ⏲