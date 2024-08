Notion vs. OneNote: un confronto tra le app per prendere appunti

Notion vs. OneNote: chi è il re di della presa di note app?

Scegliere la migliore tra le due può essere una decisione difficile.

OneNote è di un'azienda di fama mondiale, Microsoft, ed è in circolazione da anni. D'altra parte, Notion è un'applicazione molto popolare software di elaborazione testi .

La comprensione delle loro differenze, dei loro pro e dei loro contro vi aiuterà a scegliere l'opzione migliore.

Questo articolo vi guida attraverso un confronto dettagliato tra Notion e OneNote per aiutarvi a prendere una decisione informata. Scoprirete anche una migliore soluzione per OneNote e per Notion Alternativa di Notion devi provare!

Pronti per la resa dei conti? Diamoci dentro!

OneNote Vs. Tabella panoramica di Notion

Ecco un confronto fianco a fianco tra i due concorrenti:

tabella di ripartizione delle funzionalità/funzione e dei prezzi tra Notion e OneNote notion | OneNote | | | | ------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Piattaforma | iOS, Android, Windows e macOS | iOS, Android, Windows e macOS | | Uno strumento collaborativo che consente di prendere appunti, pianificare e organizzare le idee. Uno strumento collaborativo per prendere appunti che consente di fare aritmetica, scrivere note, organizzare pensieri e ideare | Prezzi | Piano Free con /href/https://clickup.com/it/blog/55997/software-per-la-condivisione-di-file/limited condivisione di file/%href/ e tre piani Premium | Free da scaricare con piani Premium disponibili con una sottoscrizione a Microsoft 365 | | Sincronizzazione | Su tutti i dispositivi | Su tutti i dispositivi | | Modelli | Modelli per prendere appunti per categorie come produttività personale, media e lavoro | Gli abbonati hanno a disposizione modelli integrati /href/ https://clickup.com/it/blog/58063/modelli-di-onenote/OneNote/%href/ come elenchi di cose da fare e sfondi decorativi per le pagine | | Integrazioni | Si integra con centinaia di app per l'ufficio come Gmail, Google Calendar, Asana e Trello | Si integra con servizi cloud popolari come Evernote, Salesforce, Dropbox e DropHQ |

Notion vs. Microsoft OneNote

Sebbene Notion e OneNote abbiano alcune funzionalità/funzioni identiche, i due strumenti si differenziano per alcuni aspetti specifici. Scopriamo quindi cosa li distingue.

1. Esperienza utente

Si desidera uno strumento con un'interfaccia semplice per creare, organizzare e condividere facilmente le note. Un'interfaccia disordinata rende difficile trovare e utilizzare le funzionalità/funzione desiderate.

In breve, lo strumento adatto dovrebbe semplificare la vostra strategie di presa di nota invece di complicarle. Ecco cosa aspettarsi da entrambi gli strumenti.

L'esperienza utente di Notion

Notion consente di creare pagine composte da "blocchi", che lavorano come sezioni. A differenza di OneNote, Notion ha una barra laterale che semplifica la ricerca di un blocco specifico all'interno di una pagina.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/notion-sidebar-product-example.png esempio di prodotto con barra laterale Notion /$$$img/

Funzionalità barra laterale in Notion Questa pratica barra laterale ha una funzionalità/funzione di ricerca che permette di passare da una nota all'altra senza dover fare molti clic o andare avanti e indietro. Molti app per prendere note lavorano in modo simile.

Tuttavia, Notion ha un problema importante che influisce sull'esperienza dell'utente: l'estensione della personalizzazione.

La personalizzazione permette di adattare i documenti dei progetti per ottenere il meglio da essi, ma questa apertura è un problema perché rende più ripida la curva di apprendimento per i nuovi utenti.

Esperienza utente di OneNote

OneNote ha un layout ordinato in cui gli elementi e le note sono facilmente accessibili. Questo strumento per prendere appunti consente di creare note individualmente o di riunirle in un blocco note.

È possibile creare note diverse su pagine diverse e riunirle in un unico quaderno. Si tratta di un modo "antico" di prendere note, modernizzato per il mondo digitale.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/RE2lwga.png esempio di prodotto del taccuino onenote /$$$img/

Creare taccuini in Onenote Tuttavia, OneNote per dispositivi mobili non dispone di una barra laterale facilmente accessibile quando si cerca una sezione specifica in un determinato blocco note.

Verifica_ **Alternative a OneNote !

6. Disponibilità della piattaforma

La migliore app per prendere appunti deve permettervi di accedere alle vostre note anche in movimento, giusto?

Per questo, l'app deve essere disponibile su tutti i dispositivi. Fortunatamente, Notion e OneNote sono disponibili per dispositivi desktop e mobili.

Disponibilità della piattaforma Notion

Le app desktop e mobili di Notion non offrono funzionalità/funzione avanzate per soddisfare uno dei suoi principali punti di forza: la gestione delle attività. Notion project management le funzioni di Notion non sono abbastanza avanzate da consentire una collaborazione senza soluzione di continuità. Mancano funzionalità/funzione quali monitoraggio del tempo, grafici di Gantt integrati e OKR che ci si aspetta da uno strumento di gestione delle attività.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/notion-mobile-app-example.png

/$$$img/ Notion app mobile

Disponibilità della piattaforma OneNote

Sebbene OneNote sia disponibile per tutti i dispositivi, la sua app per Android manca di funzionalità/funzioni importanti come quelle riportate di seguito:

Calcoli aritmetici

Strumenti per le forme e la matita

Simboli

Se queste funzionalità/funzione sono importanti per voi, l'app Android di OneNote potrebbe non essere l'applicazione per prendere appunti che state cercando.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/onenote-mobile-platform-example.png

/$$$img/ OneNote app per dispositivi mobili

7. Spazio di archiviazione e prezzi

In un'area di lavoro in cui si prendono appunti con poco spazio, lo spazio di archiviazione è fondamentale.

Nel caso di OneNote e Notion, lo spazio di archiviazione ha un prezzo. Di seguito sono riportati gli spazi di archiviazione offerti da ciascuna app e il prezzo da pagare.

Spazio di archiviazione e prezzi di Notion

Notion offre un piano Free e tre piani Premium:

Piano Free : Condivisione di file con un massimo di cinque ospiti con una dimensione massima di caricamento di 5MB

: Condivisione di file con un massimo di cinque ospiti con una dimensione massima di caricamento di 5MB Personale Pro : 4 dollari al mese per utente con condivisione e caricamento di file illimitati

: 4 dollari al mese per utente con condivisione e caricamento di file illimitati Team : 8 dollari al mese per utente con condivisione illimitata, caricamento di file, membri del team e autorizzazioni di condivisione

: 8 dollari al mese per utente con condivisione illimitata, caricamento di file, membri del team e autorizzazioni di condivisione Azienda: Prezzo personalizzato con tutte le funzionalità e accesso a un supporto dedicato

Spazio di archiviazione e prezzi di OneNote

Questa app per prendere appunti offre tutte le sue funzionalità/funzione gratis.

Il motivo?

I dati di OneNote vengono archiviati nel cloud (OneDrive) attraverso il vostro account Microsoft. Tuttavia, lo spazio di archiviazione gratis ha un limite di 5 GB. Per ottenere uno spazio di archiviazione aggiuntivo, è necessario acquistare uno dei piani Microsoft 365 Premium:

Personale : 6,99 dollari al mese per utente

: 6,99 dollari al mese per utente Famiglia : 9,99 dollari al mese per utente

: 9,99 dollari al mese per utente Business Basic : $6 al mese per utente

: $6 al mese per utente Business Standard: $12,50 al mese per utente

8. Funzionalità/funzione di IA

Onenote IA

Microsoft ha presentato una nuova funzionalità di Funzionalità/funzione di IA chiamata Copilot che aiuterà gli utenti a redigere e formattare le note in modo più efficace in OneNote, risparmiando tempo e migliorando la produttività. La funzionalità/funzione utilizza l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) per identificare e suggerire informazioni rilevanti e opzioni di formattare mentre l'utente scrive. È in grado di rilevare e interpretare il significato del testo, compresi gli argomenti e i punti chiave, e di fornire suggerimenti per i punti elenco, la formattazione e l'organizzazione.

La funzionalità/funzione Copilot è attualmente disponibile in anteprima in OneNote per Windows e dovrebbe essere lanciata ufficialmente nei prossimi mesi.

Notion IA

Notion ha introdotto diverse nuove funzionalità che utilizzano l'apprendimento automatico per migliorare la presa di note. Queste funzionalità includono elenchi puntati e da fare automatizzati, strumenti di IA per l'organizzazione e i suggerimenti e metriche di produttività personalizzate.

Gli utenti possono ora creare note in modo più rapido ed efficiente, continuando a personalizzare la formattazione e il layout a proprio piacimento. Le funzionalità/funzione di IA sono in grado di analizzare le note esistenti dell'utente per suggerire contenuti pertinenti e persino riepilogare/riassumere. Il cofondatore di Notion, Ivan Zhao, ritiene che le capacità di IA del sistema continueranno a migliorare man mano che gli utenti forniranno feedback e dati. L'azienda sta inoltre valutando la possibilità di integrare il nuovo Funzionalità di IA project management con altri servizi, come l'organizzazione e la gestione dei database.

Notion vs. OneNote: pro e contro

Come ogni altra cosa nella vita, Notion e OneNote hanno vantaggi e svantaggi. Riassumiamo e approfondiamo i pro e i contro di ciascuno strumento.

Pro di Notion

È facile tenere traccia delle note delle riunioni e degli eventi con il maggior numero possibile di sottopagine in un'unica pagina

Possibilità di accedere a modelli già pronti o di crearne di propri per semplificare il processo di annotazione

Notion supporta le icone

La possibilità di usufruire di un'ampia comunità online per imparare a sfruttare al meglio l'app

Contro di Notion

Un po' complessa per i nuovi utenti a causa dell'eccessiva estensione dei personalizzazioni

Richiede una curva di apprendimento significativa a causa delle numerose opzioni

Pro di OneNote

Tagga le pagine per dare priorità alle note in termini di importanza

Supporta diversi formati per prendere appunti, come il disegno e la conversione di note scritte a mano in testo

Fantastica interfaccia utente

Fa parte dell'ecosistema Microsoft e viene fornito con altri servizi Microsoft

Facile protezione dei file con password

Contro di OneNote

Limitato numero di sottopagine per pagina, il che rende difficile la creazione di una gerarchia dei contenuti senza soluzione di continuità

Nessuna funzionalità/funzione di titolo come in Notion

OneNote Vs. Notion su Reddit

Ci siamo rivolti a Reddit per vedere come si pone il dibattito tra OneNote e Notion. Notion. Quando si cerca OneNote vs Notion su Reddit la maggior parte degli utenti concorda sul fatto che Notion e OneNote servono a casi d'uso diversi:

"Sono applicazioni piuttosto diverse. OneNote si concentra su aspetti come la cattura e la rappresentazione libera, mentre Notion ha ogni tipo di funzionalità/funzione che rende facile organizzare Da fare"

Chi vince la battaglia tra Notion e OneNote?

Onestamente, scegliere il vincitore assoluto è una decisione difficile, viste le numerose somiglianze tra i due strumenti.

Scegliete OneNote se avete già una sottoscrizione a Office 365 per usufruire delle funzionalità/funzione premium. È adatto anche se il vostro lavoro prevede la stesura di bilanci e semplici operazioni aritmetiche. È dotato di una calcolatrice integrata che semplifica il lavoro e vi evita di dover lasciare l'app.

Notion è invece adatta a chi prende appunti e preferisce organizzare il proprio lavoro in titoli. Notion offre altri vantaggi, come un insieme di icone e colori per il testo che permettono di distinguere facilmente le chiavi delle note.

Entrambi gli strumenti sono in grado di fare il loro lavoro. Ma Da fare rispondono a tutte le vostre domande in un'unica app?

Qual è la migliore alternativa a Notion e OneNote?

ClickUp è la piattaforma di project management definitiva per gestire il lavoro da remoto da un'unica postazione. L'automazione dei flussi di lavoro aziendali, la chattare con i membri del team o l'impostazione di promemoria sono operazioni facili da fare con ClickUp.

E soprattutto, ClickUp offre due funzionalità/funzione gratuite per prendere appunti: Blocco note e Documenti!

Prendete le note a modo vostro con Il blocco note di ClickUp e trasformarli in attività realizzabili. Ecco Da fare:

Aprire una nota ed espanderla fino a riempire lo schermo

Visualizzare e ripristinare le modifiche nella cronologia delle note

Stampare le note in modo visivamente piacevole

Trovare una parola chiave nelle note utilizzando la funzione di ricerca

Aggiungere modifiche complete conComandi slash* Aggiunge un sito web ad un'attività con il comandoEstensione ClickUp per Chrome /$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/clickup-notepad-1.png funzionalità di blocco note di ClickUp /$$$img/

Organizzate le vostre note, liste di controllo e attività in un unico posto con il blocco note di ClickUp Scaricare l'estensione di ClickUp per Chrome Se avete bisogno di costruire un wiki della conoscenza, procedure operative standard per il team o briefing di progetto , provate ClickUp Documenti! ClickUp Documenti si integrano facilmente con le attività e i progetti, consentendo al team di agire immediatamente e di terminare il lavoro più rapidamente.

Attivate la modalità di messa a fuoco per concentrarvi su un blocco di testo alla volta

Selezione di un'immagine di copertina personalizzata dalla galleria, dal desktop, da un collegato o dalla libreria Unsplash

Assegnare risposte a thread, in modo che gli elementi di azione non vadano mai persi

Creare e accedere al fileCentro modelli di ClickUp dalla barra laterale destra

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/03/image-18-1400x972.png Documenti di ClickUp /$$$img/

Crea bellissimi Teams, wiki e molto altro, quindi collegali ai flussi di lavoro per realizzare le idee con il tuo team Ulteriori informazioni sui documenti Queste sono solo una piccola parte delle funzionalità di ClickUp per dare il via al vostro miglior sistema di produttività per prendere appunti. Scarica ClickUp gratis e godetevi le potenti funzionalità/funzione che non troverete in Notion e OneNote!