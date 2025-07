Kerry Campion: Utilizzo di ClickUp per gestire il mio lavoro ed eccellere in una nuova carriera

Cambiare carriera può essere una delle cose più spaventose che potrai mai fare, ma è anche una delle più gratificanti.

Se ti senti pronto per un cambiamento o hai sempre sognato di fare qualcosa di diverso, questo è il momento giusto per fare il grande passo!

Ascoltate Kerry Campion, insegnante di inglese diventata esperta di copywriting SEO. 👏👏👏

"È stato un salto spaventoso, ma ora... il mio lavoro integra le mie due grandi passioni..."

Intraprendere questa nuova strada ha comportato delle sfide: ha dovuto imparare a gestire i progetti in modo efficace. Fortunatamente, Kerry ha trovato un'app di project management affidabile e flessibile che l'ha aiutata in ogni passaggio del percorso.

Ecco Kerry che racconta come ClickUp l'ha aiutata a costruire solide relazioni con i clienti e l'ha resa più sicura nel suo nuovo ruolo.

Ok, Kerry. Siamo pronti per te! 🎙💁‍♀️

Raccontaci di te

Ciao! Mi chiamo Kerry, sono una copywriter SEO di Valladolid, in Castiglia e León, Spagna. 👋 😊

Ero un'insegnante di inglese come seconda lingua e ho iniziato a lavorare online con il mio blog e podcast per studenti di inglese. Mentre lo costruivo, ho rapidamente sviluppato un interesse molto maggiore per come far arrivare il mio blog alle persone giuste piuttosto che per l'insegnamento. È qui che ho scoperto la SEO e non ci è voluto molto prima che decidessi di fare il grande salto e riqualificarmi come copywriter SEO, lasciandomi alle spalle la mia vecchia attività aziendale.

È stato un salto spaventoso, ma ora, due anni dopo, sto sviluppando una strategia di contenuti SEO per autori di corsi, imprenditori online e aziende SaaS.

Adoro il fatto che ora il mio lavoro integri le mie due più grandi passioni: la scrittura e il marketing, e che io possa lavorare con fondatori incredibili in tutto il mondo. 💜

Non solo, ma mi sono anche ramificata nel settore della formazione online e ora insegno ad altri copywriter come specializzarsi nel copywriting SEO con il mio corso, SERP Slayer. Quindi ho molti piatti da tenere in equilibrio tra il lavoro con i clienti, l'amministrazione aziendale, il marketing (per ENTRAMBI i lati della mia attività), la costruzione e la cura della mia comunità e il supporto ai miei studenti.

Entra in ClickUp, il salvatore della mia sanità mentale. 😌 🙌

Come hai saputo di ClickUp?

Tutti mi dicevano di usare una serie di strumenti, ma era davvero fastidioso dover fare tutto due volte tra sistemi diversi, oltre al fatto che è una spesa aggiuntiva enorme quando si utilizzano così tanti software diversi.

Come copywriter, devo prendere MOLTE note e avevo bisogno di un posto dove archiviare tutti i documenti importanti dei progetti dei miei client e in qualche modo unirli al mio sistema di project management.

Mi hanno consigliato di usare Notion e Asana, ma non mi sono mai trovata bene a dover passare da uno all'altro. Inoltre, non mi piaceva la struttura di Asana. Trovavo fastidioso avere tutti questi "progetti" sparsi in modo casuale e volevo organizzarli in una sorta di gerarchia, cosa che ho trovato in ClickUp.

Per cosa usi ClickUp?

Uso ClickUp letteralmente per tutto: dalla gestione dei contenuti di marketing, alla pianificazione dei social media, al project management dei clienti, all'amministrazione aziendale, alle mie finanze aziendali, alla collaborazione con il mio assistente, alla delega delle attività e persino ai miei programmi di allenamento e ai miei piani alimentari!

I copywriter SEO hanno molti documenti e fogli di lavoro che circolano. Fortunatamente, la funzionalità Documenti di ClickUp mi permette di centralizzare tutti i documenti importanti per ciascuno dei miei clienti in un unico posto. Ho anche creato modelli di progetti e documenti per le mie domande di brief, le domande delle chiamate di scoperta, l'analisi della voce del marchio e scrivo persino la prima bozza del mio testo proprio lì, in ClickUp.

La vista Embed di ClickUp mi è stata molto utile anche per gestire i miei fogli di lavoro importanti. La possibilità di incorporare e modificare un Foglio Google direttamente in ClickUp è stata di grande aiuto. Ora non ho più bisogno di cercare nel mio Google Drive per trovare il foglio di lavoro pertinente per i progetti dei miei client: è subito a portata di mano.

Utilizzo molto anche i moduli ClickUp. Ho creato dei moduli di contatto in modo che i nuovi potenziali clienti possano mettersi in contatto con me tramite il mio sito web compilando un modulo ClickUp. Questo crea automaticamente una nuova attività nel mio elenco "lead", così so che devo dare seguito alla richiesta. È anche un ottimo modo per raccogliere le testimonianze dei clienti, perché possono caricare una foto, dare una valutazione a stelle e concederti l'autorizzazione a pubblicare la testimonianza tramite una casella di controllo.

ClickUp è diventato parte integrante della mia vita lavorativa (e personale) semplicemente perché è davvero l'app che sostituisce tutte le altre. 🔥

Crea il modulo dei tuoi sogni e migliora il tuo processo di acquisizione con la funzionalità Modulo personalizzabile di ClickUp

Con Trello, dovevo passare da una bacheca all'altra e non riuscivo a vedere tutto quello che avevo da fare in un'unica vista. Con ClickUp utilizzo molto la vista Calendario nella scheda "Tutto", così posso vedere tutti i miei progetti, le scadenze e le riunioni in un'unica vista.

Con Asana, non mi è mai piaciuto avere "progetti" che non fossero raggruppati come nella gerarchia di spazi, cartelle, elenchi e così via di ClickUp. Ho anche provato a integrare il mio flusso di lavoro con Notion, ma poi mi sono resa conto che il gestore di documenti nativo di ClickUp lo rendeva praticamente superfluo.

In breve, ho risparmiato tempo e denaro evitando di passare da un sistema all'altro e da un software all'altro. ⭐️

Qual è la tua funzionalità/funzione preferita di ClickUp?

È difficile scegliere, ci sono così tante funzionalità/funzioni che adoro! Ma devo dire che la vista Documento mi ha salvato la vita.

Ho creato un modello per l'intero flusso di lavoro, comprese le domande che devo porre ai miei clienti durante le chiamate iniziali e di avvio. Ora, con un semplice clic su un pulsante, non solo ho mappato l'intero flusso di lavoro del progetto, ma ho anche i modelli di documento di cui ho bisogno per ogni progetto. Mi ha salvato la vita!

Modifica collaborativa, opzioni tipografiche e molto altro in ClickUp Docs

Allora, come è stato il tuo flusso di lavoro con ClickUp?

Mi sento così elegante adesso! 💁‍♀️ 💻 ✨

Mi sento una vera professionista con sistemi e flussi di lavoro reali che hanno impressionato così tanto i miei client che ora tutti commentano quanto sia facile lavorare con me e quanto sia fluido il processo.

Il mio flusso di lavoro di inserimento ora richiede in media meno di 20 minuti. Prima mi ci voleva un'ora e mezza!

Inoltre, mi sento facilmente sopraffatta, quindi ClickUp ha sinceramente migliorato la mia salute mentale perché mi basta aprire la scheda "Tutto" nella vista Calendario e lì c'è tutto il mio programma. Lo adoro. So esattamente cosa sta succedendo e cosa aspettarmi e non ci sono brutte sorprese.

Con il tempo che risparmi ogni settimana, cosa puoi fare ora che prima non avevi tempo di fare?

Ora ho tempo per portare il mio cane a fare una lunga passeggiata nel bosco quasi ogni giorno. Prima di ClickUp e dell'organizzazione dei miei sistemi e flussi di lavoro, non avrei MAI potuto dedicare quasi 2 ore della mia giornata lavorativa a farlo.

Ora che sei un utente appassionato di ClickUp, hai qualche consiglio da dare a chi è nuovo o è interessato a provare ClickUp?

ClickUp ha così tante funzionalità/funzioni incredibili che vorrai provarle tutte in una volta, ma resisti alla tentazione!

Guarda i video introduttivi, usa uno dei semplici flussi di lavoro campione e parti da lì. All'inizio può sembrare più complicato rispetto ad altri software di project management come Asana o Trello, ma procedi poco a poco e ti prometto che non tornerai MAI più a usare qualcos'altro. 😌

Grazie per aver condiviso con noi la tua esperienza con ClickUp, Kerry, e per gli ottimi consigli! 💜

Per ulteriori informazioni su God Save the SERP e per entrare in contatto con Kerry, visita il suo sito web , collegati con lei su LinkedIn e segui i suoi tweet su Twitter .

È il tuo turno: inizia a documentare il tuo lavoro e crea un solido flusso di lavoro in ClickUp 👩‍💻 ⚡️

I documenti sono da tempo uno dei prodotti più utilizzati all'interno della piattaforma ClickUp e uno dei più essenziali per la collaborazione in team.

Con ClickUp Docs, puoi creare documenti, manuali, knowledge base e molto altro ancora! Ti mostreremo come creare, personalizzare e collegare i tuoi documenti alle attività e ai flussi di lavoro tuoi e del tuo team! Per avere un'anteprima di ciò che è disponibile in ClickUp Docs, guarda il video qui sotto. 👇 😊

Accedete gratuitamente ai documenti ClickUp e consultate queste risorse per scoprire come sfruttare al massimo questa potente funzionalità/funzione di documentazione:

🔸 Panoramica 🔸 Documento di aiuto 🔸 Video tutorial