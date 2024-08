Pianificare una campagna di marketing affiliato: Una guida passo dopo passo

/href/ {\AN8}SAM O BRIEN {\a6}Sam O'Brien {\an8}Sam O'Brien

è il Chief Marketing Officer di Affise, un'azienda SaaS globale marketingPRM soluzione. È un esperto di marketing per la crescita con un background di product management e design e una passione per l'innovazione, la crescita e la tecnologia di marketing.{\i}

Gestire un'azienda è difficile. Bisogna indossare una dozzina di cappelli, cercando di fare tutto alla perfezione, ma naturalmente non tutti i cappelli vanno bene allo stesso modo. Per molti, marketing rimane la loro più grande sfida come titolari di una piccola azienda.

Ottenere contatti, aumentare l'esposizione e promuovere le vendite può essere la parte più difficile, ma anche la più gratificante. L'obiettivo della vostra azienda è vendere, fare profitti e far arrivare i soldi. Ka-ching! 💰

Il marketing di affiliazione potrebbe essere la risposta ai vostri problemi. Il mio lavoro è semplice. Offrite a un altro marketer una commissione per aver portato dei contatti e aver fatto conoscere i vostri prodotti e la vostra azienda.

Pagherete i vostri affiliati solo quando avranno ottenuto risultati, aumentando così il vostro ROI e rendendo quasi nulle le possibilità di fallimento dell'investimento. I vostri margini di profitto sono leggermente ridotti, ma da quando il vostro affiliato fa tutto il marketing, ne vale la pena.

Prendete il Programma di affiliazione ClickUp come esempio. Gli affiliati ottengono un impressionante 20% di tutte le transazioni degli utenti che si iscrivono utilizzando i loro collegati. ClickUp, nel frattempo, beneficia dell'esposizione extra e della generazione di contatti che derivano dal lavoro con affiliati di alta qualità. È la definizione stessa di reciproco vantaggio. 🤝

Seguite gli otto semplici passaggi qui sotto per sviluppare un vostro programma di marketing di affiliazione ad alte prestazioni!

8 passaggi per sviluppare un programma di marketing di affiliazione ad alte prestazioni

1. Determinate il vostro traguardo di pubblico

Da fare: sapete chi compra i vostri prodotti? 🤔

Prima di intraprendere un'affiliazione campagna di marketing Dovete sapere chi sono i vostri clienti, dove vivono, la loro età, il loro reddito, ecc. Dovete sapere quali sono i punti dolenti a cui si rivolge il vostro prodotto e quali sono i bisogni e le preoccupazioni del vostro traguardo.

Scoprite chi volete raggiungere e create un avatar del cliente per la vostra azienda. Quanto più chiara è l'immagine del vostro traguardo, tanto meglio capirete chi è, e tanto più facilmente riuscirete a raggiungerlo e a spingerlo nell'imbuto commerciale. È fondamentale allineare il vostro marchio con il suo traguardo, in modo da poter parlare e servire al meglio il pubblico in tutto ciò che fate voi e i vostri affiliati.

Cercate di capire dove si trovano i vostri clienti. Sono su YouTube o Instagram? Cosa cercano su Google? Quali influencer seguono? Quali blog leggono e a quali podcast si iscrivono? Molti affiliati utilizzano il loro seguito sui social media per convincere i follower a cliccare sui collegati.

Una volta ottenuta la risposta a queste domande, saprete quali affiliati assumere per attirare il vostro target.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/01/image3-2.png marketing di affiliazione EasyAffiliate /$$$img/

via EasyAffiliate

2. Impostazione degli oggetti

Se non avete obiettivi, non avete nulla su cui misurare il vostro esito positivo o il vostro fallimento. Definite obiettivi SMART: specifici, misurabili, raggiungibili, realistici e limitati nel tempo. Questi obiettivi di marketing vi aiuteranno a valutare se il vostro programma di affiliazione sta lavorando.

Un esempio di obiettivi SMART obiettivo commerciale potrebbe essere quello di avere, in due mesi, 20 affiliati che portino almeno 2.000 contatti. Dovete valutare l'esito positivo della vostra campagna di marketing di affiliazione rispetto a questi oggetti e definire anche dei KPI per misurare le prestazioni giornaliere e settimanali.

L'impostazione di obiettivi misurabili aiuta a identificare i punti di forza e di debolezza della campagna della vostra strategia di marketing in modo da poter apportare le modifiche più opportune al momento giusto.

È inoltre possibile impostare obiettivi. Si tratta di traguardi che vanno oltre le vostre capacità attuali, ma che vi incoraggiano a impegnarvi di più, a guadagnare di più e a vincere meglio. 🎯

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/01/image4-1.png Obiettivi SMART /$$$img/

via Bodybuildingmealplan.com

3. Scopri la competizione

Cosa vi impedisce di conquistare il mondo? La concorrenza! Se volete che la vostra azienda cresca, dovete sapere qual è la vostra posizione rispetto ai vostri rivali analisi della concorrenza può aiutarvi a decidere un punto di riferimento per il vostro programma di affiliazione.

La ricerca deve rispondere alle seguenti domande:

Qual è la loro strategia di condivisione dei ricavi? L'affiliato guadagna per clic o riceve una commissione standard?

Da fare: Da fare una rete di affiliazione per trovare gli affiliati?

Da fare in che modo il commerciante supporta l'affiliato? Viene offerta una formazione?

Quali sono le condizioni del programma di affiliazione?

Da cosa dipendono le metriche di monitoraggio dello stato?

La ragione di questa ricerca è che potete attirare gli affiliati giusti e far sì che vi scelgano rispetto ai vostri rivali.

Da valutare i programmi di affiliazione dei vostri concorrenti è possibile cercare opportunità di miglioramento e trovare modi per Da fare migliori. 📈

4. Ottimizzare l'imbuto di conversione

Gli affiliati prenderanno in considerazione il vostro tasso di conversione prima di scegliere voi rispetto ad altri. Lavorate sull'esperienza dell'utente, sul design del sito web e sui testi commerciali per migliorarlo Questo avrà un impatto diretto sul vostro EPC e aumenterà i tassi di adozione del programma.

La metrica che interessa alla maggior parte degli affiliati è il guadagno per clic (EPC). L'EPC è una misura della redditività di una campagna di marketing di affiliazione. Gli affiliati preferiscono spendere il loro tempo prezioso per promuovere i prodotti e i servizi che li fanno guadagnare di più.

È difficile trovare affiliati con un EPC basso. Il mondo è volubile, ve lo diciamo noi!

I guadagni miglioreranno con l'aumentare dei tassi di conversione. Non ha senso avere centomila contatti se poi ne convertite solo 100 in clienti acquirenti. Ottimizzate il vostro imbuto di conversione per convertire il numero massimo di contatti e rendere più redditizia la collaborazione con voi.

Più loro possono guadagnare, più affiliati di alto livello attirerete.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/01/image2-2.png imbuto di conversazione /$$$img/

via Crazyegg.com

5. Decidere se si vuole utilizzare una rete di affiliazione

In dipendenza dei vostri oggetti, potete decidere di gestire il vostro programma di affiliazione da soli o di unirvi a una rete di affiliazione. 👥

Da fare da soli può essere una seccatura e aumentare il carico di lavoro che si sta cercando di ridurre.

Invece, potreste unirvi a una rete che vi aiuti a a trovare affiliati e facilita la relazione con loro. Tuttavia, le reti di affiliazione prendono una parte della commissione per ogni vendita in cui sono coinvolte, il che può costituire un problema.

Se decidete di agire da soli e volete trattare direttamente con gli affiliati, avrete bisogno di software di project management per aiutare a gestire le risorse, le attività e a definire obiettivi chiari.

Sia che si scelga gestione del marketing di affiliazione la scelta del software o della rete di affiliazione deve essere fatta in base al budget, alle priorità e alle capacità.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/01/20190417194749-GettyImages-1128554405-crop-1400x933.jpeg Rete di affiliazione /$$$img/

via Entrepreneur.com

6. Trovare gli affiliati adatti

Questa è la parte culminante del vostro percorso di affiliazione: trovare le persone giuste . Quando si avvia un programma di affiliazione, è necessario trovare attivamente dei partner. Le piattaforme dei social media, come Facebook e LinkedIn, dispongono di fiorenti comunità di affiliati a cui è possibile aderire.

Oltre a impegno sui social media è possibile contattare gli affiliati tramite email, iscrivendosi a siti di affiliazione o contattando gli influencer che hanno recensito prodotti simili ai vostri o il cui seguito è simile a quello del vostro target. Non dimenticate di aggiungere un'etichetta la firma dell'email del titolare d'azienda per mostrare ai destinatari con chi stanno parlando.

Fate attenzione alla selezione degli affiliati e non accettate tutti quelli che si candidano. Non volete o avete bisogno di contenuti di bassa qualità: questo danneggia la vostra reputazione. **Accettate solo i candidati che sono in linea con gli oggetti del vostro marchio

Reclutare affiliati che si dimostrino una risorsa è difficile, ma una volta che avrete un buon team che lavora per voi e le vendite inizieranno ad arrivare, saranno incentivati a lavorare ancora più duramente. 🤝

7. Assistenza ai vostri affiliati

Non tutti gli affiliati che assumete saranno professionisti. La maggior parte di essi ha una formazione minima o nulla in materia di marketing di affiliazione.

Dovete essere pronti a supportare i vostri affiliati con un fantastico kit di strumenti di affiliazione. Un'altra buona idea è quella di avere un manager di affiliazione che li supporti per aumentare i loro guadagni e, di conseguenza, le vostre vendite commerciali.

Create una comunità attiva in cui vi impegnate costantemente con i vostri affiliati, aiutandoli quando necessario. I gruppi online su Facebook sono utilizzati da molte aziende per aumentare la conoscenza e la comprensione tra i loro partner.

Potreste anche organizzare un evento di tanto in tanto, o magari ospitare un webinar per condividere suggerimenti e trucchi per aiutare i nuovi affiliati e formarli all'uso del software di monitoraggio e dei dashboard.

Ricordate questo: Migliori sono le prestazioni dei vostri affiliati, maggiori saranno i vostri profitti.

8. Testate tutto

Una volta che il vostro programma di affiliazione è attivo e funzionante, monitoratelo regolarmente e apportate i miglioramenti necessari.

**I test sono fondamentali

L'ideale sarebbe utilizzare i test A/B. Testate due campagne di marketing di affiliazione in parallelo e scartate quella che non funziona.

Utilizzate gli oggetti per sviluppare KPI per i vostri affiliati e per monitorare le loro prestazioni.

Cercate di ottenere un feedback dai vostri affiliati, in modo da poter apportare attivamente modifiche che migliorino i risultati. Aggiornate costantemente il materiale di marketing, i materiali di promozione e i codici delle offerte.

Potete incoraggiare i vostri affiliati inviando loro via email sconti esclusivi, aumentando le valutazioni delle commissioni o inviando loro un regalo.

ottenete altre idee per migliorare la vostra attività campagne di marketing affiliate con i nostri suggerimenti dell'IA .

Iniziare a usare il marketing di affiliazione

A questo punto, dovreste avere un'idea più precisa di come avviare un programma di affiliazione. Che vendiate abbigliamento, gioielli o un servizio nello spazio SaaS, una campagna di marketing di affiliazione può spingere la vostra azienda verso nuove vette.

Il marketing di affiliazione può essere incredibilmente redditizio. Può persino diventare il vostro canale di marketing più positivo, una volta determinato il vostro pubblico e impostati i vostri obiettivi. È anche un "porto sicuro" se non avete tempo di monitorare i bilanci. Potete scegliere di aderire a una rete di affiliazione o di assumere un manager che trovi e supporti i vostri nuovi partner.

Il marketing di affiliazione è uno dei modi più efficaci dal punto di vista dei costi per raggiungere un pubblico di massa a cui non sareste esposti attraverso campagne commerciali e di marketing tradizionali. Utilizzare il modello degli influencer può aiutarvi a raggiungere potenziali clienti a una frazione del costo della pubblicità.

Una campagna di affiliate marketing di successo può guidare il traffico e generare lead come nessun altro canale di marketing ed è estremamente priva di rischi. Cosa state aspettando? Entrate oggi stesso nell'affascinante mondo del marketing di affiliazione. 🤝