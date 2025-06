Come creare un grafico di Gantt in Google Slides

Un grafico Gantt è il miglior amico di un project manager: una sequenza elegante che mappa attività, scadenze e stato di avanzamento.

Se realizzati correttamente, i grafici di Gantt trasformano le sequenze temporali di progetti complessi in roadmap chiare e attuabili utilizzando tecniche di visualizzazione.

Sebbene esistano molti modi per creare grafici Gantt, un modello di Fogli Google potrebbe essere lo strumento preferito da molti. Ma anche Google Presentazioni può aiutarti in questo!

È facile da usare, accessibile e fa parte della potente suite Google Workspace, che vanta oltre 8 milioni di clienti. In questa guida ti mostreremo passo dopo passo come creare un grafico di Gantt in Google Presentazioni.

Ma non è tutto: scopriremo altri strumenti e suggerimenti per rendere i tuoi grafici di Gantt ancora più potenti, con funzionalità/funzioni quali l'assegnazione delle attività e il monitoraggio dello stato. Iniziamo!

⏰ Riepilogo/riassunto in 60 secondi Un grafico di Gantt è uno strumento visivo di project management che tiene traccia delle attività, delle scadenze e delle dipendenze nel tempo

Utilizza i modelli Diagramma sequenza in Google Presentazioni per creare un grafico Gantt di base

In alternativa, creane uno manualmente aggiungendo forme, frecce e griglie per una sequenza completamente personalizzata

Alcune limitazioni della creazione di un grafico di Gantt in Google Slides includono la mancanza di modelli di grafici di Gantt integrati, il monitoraggio limitato delle dipendenze delle attività e la mancanza di integrazione con gli strumenti di project management

Utilizza invece la vista Grafico di Gantt di ClickUp per visualizzare e gestire i progetti con la semplicità del drag-and-drop

Semplifica la pianificazione con il modello di grafico Gantt semplice di ClickUp, che offre viste integrate per obiettivi SMART ed elementi di azione

🧠Curiosità: L'Harmonogram, creato dall'ingegnere polacco Karol Adamiecki nel 1896, è stato uno dei primi precursori del grafico di Gantt. Sebbene simile nello scopo, all'epoca non era molto conosciuto al di fuori dell'Europa orientale.

Come creare un grafico di Gantt in Google Slides

Google Slides offre un modo intuitivo e semplice per creare e personalizzare immagini, rendendole accessibili anche a chi non è un mago della tecnologia!

Ti stai chiedendo come creare un grafico Gantt in Google Slides? È più facile di quanto pensi! Segui i passaggi riportati di seguito e avrai il tuo grafico Gantt personalizzato in pochissimo tempo:

Passaggio 1: inizia con una diapositiva vuota

tramite Google Slides

Inizia aprendo Google Slides e creando una nuova presentazione vuota.

Puoi modificare il layout delle diapositive in base alle tue esigenze, ma mantenerlo semplice con una diapositiva vuota ti consentirà di avere il controllo completo sul tuo progetto.

Da qui, sarai pronto per creare il tuo grafico Gantt da zero.

💡 Suggerimento: Puoi cercare facilmente le immagini giuste nel tuo browser con Google Presentazioni. Basta cliccare su Inserisci > Immagine > Cerca nel web e non sarà necessario scaricare o caricare nulla separatamente.

Passaggio 2: inserisci il diagramma Sequenza

Inserisci un diagramma sequenziale utilizzando una tabella

Clicca su Inserisci e poi seleziona Diagramma

Ora seleziona Sequenza

Ora vedrai una serie di opzioni sulla destra. Puoi personalizzare questi modelli selezionando una miniatura e inserendola nella diapositiva, in modo da creare facilmente il tuo grafico Gantt.

Google Slides non dispone di un grafico di Gantt integrato, ma i suoi modelli di sequenza sono molto simili ai grafici di Gantt semplici.

💡Suggerimento: per presentazioni con più di 10 diapositive, risparmia tempo utilizzando un modello di diapositiva per apportare modifiche generali, eliminando la necessità di modificare ogni diapositiva singolarmente.

➡️ Leggi anche: Grafico di Gantt vs Sequenza: cosa sono e come usarli

Passaggio 3: personalizza il grafico Gantt

Una volta inserita la sequenza, cliccaci sopra per modificarla

Sostituisci il testo segnaposto con le attività o le attività cardine del tuo progetto, utilizzando i nodi della sequenza per i nomi delle attività o le attività cardine. Aggiungi date o intervalli di tempo sotto ciascun nodo per definire quando iniziano e finiscono le attività.

Per renderlo più simile a un grafico Gantt:

Assegna un codice colore alla sequenza per mostrare lo stato delle attività, ad esempio completata, in corso o non avviata

Aggiungi forme o linee per rappresentare attività sovrapposte o dipendenze, se necessario

Usa caselle di testo o forme per etichettare gli intervalli di tempo (ad es. settimane, mesi), aiutando a organizzare visivamente la sequenza temporale

🧠 Curiosità: i grafici di Gantt sono stati utilizzati con grande successo durante la costruzione della diga di Hoover, iniziata nel 1931.

Percorso alternativo

Puoi creare facilmente un grafico Gantt in Google Presentazioni utilizzando manualmente forme e frecce di base per rappresentare le attività e le loro dipendenze.

Questo approccio è un po' pratico, ma offre il controllo completo per personalizzare tutto in modo che si adatti perfettamente al tuo progetto!

Inserisci forme per le attività: seleziona Inserisci sulla barra delle attività e scegli Forma. Nel menu Forme , seleziona rettangoli o rettangoli arrotondati.

Modifica le forme: utilizza queste forme per rappresentare le singole attività nella sequenza. Modifica la lunghezza di ciascuna forma per riflettere la durata dell'attività

Aggiungi frecce per le dipendenze: vai su Inserisci > Forma > Freccia per connettere le attività e indicare le dipendenze tra loro. Posiziona le frecce per mostrare la sequenza delle attività

Crea una griglia sequenziale : aggiungi una linea orizzontale per la sequenza e linee verticali per contrassegnare gli intervalli di tempo (giorni, settimane o mesi). Usa lo strumento Linea per disegnare manualmente le linee della griglia

Attività con codice colore : utilizza colori diversi per le forme per rappresentare categorie, fasi o priorità delle attività, rendendole facili da identificare

Etichetta attività e date: utilizza le caselle di testo per aggiungere i nomi delle attività all'interno delle forme ed etichetta le date lungo la sequenza

📮ClickUp Insight: il 92% dei knowledge worker rischia di perdere decisioni importanti sparse tra chat, email e fogli di lavoro. Senza un sistema unificato per acquisire e monitorare le decisioni, le informazioni aziendali critiche vanno perse nel rumore digitale. Con le funzionalità di gestione delle attività di ClickUp, non dovrai più preoccuparti di questo. Crea attività dalla chat, dai commenti alle attività, dai documenti e dalle email con un solo clic!

Limiti della creazione di un grafico Gantt in Google Slides

Creare un grafico di Gantt in Google Slides è un modo semplice e veloce per visualizzare le sequenze temporali dei progetti, in particolare per progetti o presentazioni di piccole dimensioni. Tuttavia, non è proprio la migliore alternativa al grafico di Gantt e risulta carente rispetto agli strumenti dedicati al project management a causa di alcune limitazioni:

Mancanza di modelli di progetto con grafici Gantt integrati: Google Slides non offre modelli di grafici Gantt predefiniti. È necessario creare o modificare manualmente i diagrammi della sequenza per adattarli alle esigenze del progetto, il che può richiedere molto tempo Monitoraggio limitato delle dipendenze delle attività: a differenza dei software specializzati, Google Presentazioni non collega le attività o le persone alle dipendenze dei progetti, rendendo difficile il monitoraggio dei percorsi critici o la visualizzazione delle interrelazioni tra le attività Aggiornamenti manuali: Qualsiasi modifica alle attività o alle sequenze deve essere aggiornata manualmente poiché non è prevista la sincronizzazione automatica con i dati del progetto in tempo reale, il che può risultare complicato in caso di modifiche frequenti dei dettagli Opzioni di personalizzazione limitate: Sebbene sia possibile effettuare personalizzazioni di base, Google Slides non dispone di funzionalità avanzate come la formattazione condizionale, i menu a discesa integrati o il monitoraggio dello stato di avanzamento, fondamentali per un'efficace gestione del tempo dei progetti Nessuna integrazione con strumenti di project management: Google Slides non si integra con altri strumenti di project management, limitandone l'utilizzo a team più grandi e progetti complessi in cui è necessario un monitoraggio centralizzato

➡️ Leggi anche: Modelli gratuiti di Google Slides per presentazioni di grande impatto

Crea grafici Gantt con ClickUp

E se potessi creare grafici Gantt in pochi secondi in modo intelligente, con i dati di progetto preesistenti, nello stesso posto in cui collabori con il tuo team?

Con ClickUp, puoi farlo!

È l'app per tutto il lavoro che combina tutto il tuo lavoro con ClickUp Chat, potenziandolo con ClickUp Brain che ti aiuta a lavorare in modo più intelligente, non più difficile.

Ecco cosa dice Alexis Correa, utente ClickUp e analista di Business Intelligence presso CPPA:

Grazie a ClickUp siamo riusciti a eliminare un foglio di calcolo in cui aggiornavamo ogni mese un grafico Gantt, ma prima del grafico Gantt utilizzavamo altre app simili per gestire le attività e con Clickup abbiamo risolto questo problema avendo diverse opzioni visive e tutto in un'unica app web.

Aggiungi il grafico Gantt di ClickUp al tuo spazio e visualizzerà automaticamente le tue attività

Se stai cercando un software Gantt gratuito, ClickUp può fare al caso tuo. Ecco perché i grafici Gantt di ClickUp sono perfetti:

Interfaccia intuitiva: Naviga facilmente nei grafici Gantt di ClickUp, anche se sei un principiante, e crea e modifica rapidamente le sequenze temporali dei tuoi progetti

Integrazione della gestione delle attività: collega facilmente le attività, imposta le date di scadenza e monitora la pianificazione del progetto, il tutto nella vista Grafico di Gantt

Collaborazione in tempo reale: aggiorna lo stato delle attività e apporta modifiche in tempo reale, mantenendo il team allineato e assicurando che tutti siano sulla stessa pagina

Viste personalizzabili: Personalizza il tuo grafico Gantt in base alle tue esigenze con opzioni per regolare colori, etichette delle attività e dipendenze

Funzionalità avanzate: Utilizza funzionalità quali la pianificazione con trascinamento della selezione, l'analisi del percorso critico e le informazioni sul margine di flessibilità per tenere sotto controllo le sequenze chiave del tuo progetto

Nuovo su ClickUp? Impostare un grafico Gantt è semplicissimo. Ecco un video che può rendere il processo più fluido

Il modello di grafico Gantt semplice di ClickUp è un ottimo modo per visualizzare tutte le attività e le scadenze in un unico posto, aiutandoti a rimanere organizzato e in linea con i tuoi progetti.

Scarica questo modello Pianifica, gestisci e monitora le attività, le dipendenze e le scadenze dei progetti con il modello di grafico Gantt semplice di ClickUp

Progettato per il livello Elenco dell'area di lavoro, questo modello include più viste e funzionalità/funzioni per semplificare la pianificazione e l'esecuzione dei progetti, ad esempio:

Gantt semplice : visualizza la sequenza del tuo progetto a livello di elenco per una panoramica dettagliata

Piano di progetto : organizza gli obiettivi SMART per iniziativa in una vista Elenco per un migliore monitoraggio degli obiettivi

Gantt del progetto: raggruppa gli elementi di azione per iniziativa in una vista Elenco per pianificare attività specifiche

I campi personalizzati nel modello migliorano il monitoraggio con campi di stato che tracciano automaticamente il completamento delle attività secondarie in percentuale. I campi a elenco a discesa indicano anche la fase di ciascuna attività all'interno del progetto.

Inoltre, funzionalità dell'area di lavoro come Viste, Campi personalizzati, Documenti e altro ancora aiutano a creare un ambiente dinamico ed efficiente.

Questo modello è progettato per essere facile da usare sia per i principianti che per gli utenti esperti di Gantt, in modo da poter iniziare senza sentirsi sopraffatti dallo strumento.

ClickUp semplifica il lavoro

Ricordi che abbiamo detto che ClickUp crea grafici Gantt e molto altro? Ecco alcune funzionalità/funzioni chiave che possono renderlo uno strumento fondamentale per il tuo team:

Flussi di lavoro centralizzati : riunisci tutti i tuoi progetti, le tue conoscenze e le tue conversazioni in un'unica app per ridurre la frammentazione e aumentare l'efficienza

Collaborazione migliorata : fai brainstorming in modo visivo e collaborativo con : fai brainstorming in modo visivo e collaborativo con le lavagne online ClickUp e crea, condividi e modifica i piani in tempo reale con i documenti ClickUp

Maggiore visibilità : mantieni il controllo su ogni progetto con un'unica fonte di informazioni, monitorando lo stato delle attività, le responsabilità e gli aggiornamenti senza bisogno di riunioni o follow-up costanti

Potenti automazioni: semplifica i processi aziendali come l'inserimento dei dipendenti, le richieste IT e la gestione delle spese con : semplifica i processi aziendali come l'inserimento dei dipendenti, le richieste IT e la gestione delle spese con le automazioni di ClickUp

➡️ Leggi anche: Esempi di grafici Gantt per il project management

Visualizza gli obiettivi del progetto con ClickUp

Sebbene possano sembrare intimidatori, i grafici di Gantt offrono una panoramica grafica del tuo progetto per aiutarti a gestire attività, scadenze e dipendenze.

Sebbene Google Presentazioni offra opzioni di base come diagrammi sequenziali e grafici Gantt fai da te utilizzando forme, il processo è noioso. La mancanza di funzionalità avanzate come le dipendenze delle attività e gli aggiornamenti in tempo reale è evidente.

Accedi alla vista Grafico di Gantt di ClickUp, progettata per semplificare i flussi di lavoro, gestire le attività senza sforzo e fornire aggiornamenti in tempo reale man mano che il progetto evolve. Dimentica la seccatura di Google Slides e approfitta delle funzionalità dinamiche.

Con i modelli di grafici di Gantt predefiniti, puoi iniziare subito a organizzare i tuoi progetti.

Perché accontentarsi di qualcosa di basilare quando puoi avere qualcosa di brillante? Iscriviti oggi stesso a ClickUp!