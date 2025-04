i 10 migliori sistemi CRM per il commercio al dettaglio per aumentare il coinvolgimento dei clienti e incrementare le vendite commerciali

I marchi al dettaglio che offrono un'esperienza cliente eccellente registrano profitti tre volte superiori e si riprendono più rapidamente nei periodi di crisi. Questo è il potere innegabile di mettere i clienti al primo posto. 🛍️

Il successo nel dinamico settore retail odierno non si basa solo sulle vendite commerciali, ma anche sulla costruzione di un rapporto di fiducia, sulla fidelizzazione dei clienti e sulla creazione di esperienze indimenticabili. 🛒🤝

Ma garantire questo livello di personalizzazione attraverso innumerevoli interazioni con i clienti e canali multipli è una vera sfida.

È qui che un sistema CRM (Customer Relationship Management) per la vendita al dettaglio cambia le regole del gioco. Ti aiuta a scoprire informazioni sui clienti, prevedere le loro esigenze e creare connessioni che trasformano gli acquirenti occasionali in sostenitori del marchio per tutta la vita.

Ti abbiamo incuriosito? Continua a leggere per scoprire le 10 migliori soluzioni CRM per il settore retail che stanno ridefinendo il futuro della vendita al dettaglio. 🚀

⏰ Riepilogo/riassunto in 60 secondi: Un software di gestione delle relazioni con i clienti può offrire qualcosa a ogni rivenditore, dalle piccole aziende in fase di espansione alle grandi aziende che desiderano perfezionare le proprie strategie. Ecco un elenco dei 10 migliori software CRM per la vendita al dettaglio: SAP: Ideale per la gestione della vendita al dettaglio a livello aziendale

ClickUp: Ideale per semplificare le attività di vendita al dettaglio e l'integrazione CRM

Zoho CRM: Il migliore per scalabilità e personalizzazione

Salesforce: Ideale per la vendita al dettaglio su larga scala e le operazioni B2B

Shopify Plus: Ideale per i rivenditori incentrati sull'e-commerce

ActiveCampaign: Il migliore per le piccole imprese CRM per l'email marketing

HubSpot CRM: Ideale per personalizzare le campagne di marketing nel settore retail

Pipedrive: Ideale per la gestione della pipeline commerciale

Monday CRM: Il migliore per la gestione visiva del flusso di lavoro

Zendesk Sell: Ideale per l'integrazione del servizio clienti

Cosa cercare in un software CRM per il settore retail?

Ma prima di saltare sul carrozzone del CRM per la vendita al dettaglio, assicurati di scegliere un vincitore! Il percorso di ogni acquirente è unico, così come lo sono le tue esigenze aziendali.

Ecco i componenti CRM indispensabili a cui dare la priorità:

Facilità d'uso: scegli una soluzione CRM per il retail intuitiva e facile da usare. Con scegli una soluzione CRM per il retail intuitiva e facile da usare. Con il 40% degli utenti alle prese con strumenti poco pratici, opta per una soluzione che i tuoi addetti alle vendite possano imparare rapidamente. Il vantaggio? Meno errori e processi decisionali più rapidi

Personalizzazione: Adatta il tuo CRM alle tue operazioni di vendita al dettaglio! Personalizza i dashboard per mettere in evidenza i prodotti più venduti, ottimizzare i flussi di lavoro delle vendite di liquidazione e adattarti alla crescita della tua azienda

Visualizzazione a 360° dei clienti: comprendi i tuoi acquirenti come mai prima d'ora. Utilizza informazioni predittive per comprendere i dati demografici dei clienti, analizzare la cronologia degli acquisti e creare campagne di marketing iper-mirate per incoraggiare gli acquisti ripetuti

Automazione commerciale e di marketing: Migliora il follow-up dei carrelli abbandonati, monitora le pipeline commerciali e prevedi i ricavi. Con Migliora il follow-up dei carrelli abbandonati, monitora le pipeline commerciali e prevedi i ricavi.Con il 98% degli acquirenti di CRM che considera l'automazione un must, è la chiave per accelerare l'upselling, il cross-selling e la chiusura delle trattative

Gestione omnicanale dei lead: acquisisci lead da ogni punto di contatto: online, in negozio e sui social media. Assegna priorità ai potenziali clienti più interessanti e indirizzali agli addetti commerciali giusti, migliorando le conversioni e il coinvolgimento dei clienti

Gestione degli ordini e delle consegne: Migliora l'efficienza dell'evasione degli ordini lungo tutta la catena di fornitura. Dall'inserimento dell'ordine alla consegna, ottimizza Migliora l'efficienza dell'evasione degli ordini lungo tutta la catena di fornitura. Dall'inserimento dell'ordine alla consegna, ottimizza il processo CRM per un monitoraggio senza soluzione di continuità e una maggiore soddisfazione dei clienti

🎁 Suggerimento bonus: Aumenta la tua efficienza con il CRM mobile! 📱Consenti al tuo team commerciale di chiudere le trattative ovunque si trovi con una strategia CRM ottimizzata per i dispositivi mobili. Entro il 2034, il mercato del CRM mobile supererà i 58 miliardi di dollari, con un aumento della produttività del 50% e un tasso di esito positivo del 65%. È chiaro perché i rivenditori stanno puntando sul mobile.

🧠 Curiosità: dopo una solida implementazione del CRM, la maggior parte delle aziende registra un aumento del fatturato commerciale compreso tra il 21% e il 30 %. 🎉

Le 10 migliori soluzioni CRM per il settore retail

il 18% delle aziende adotta un software CRM nel primo anno di attività. Entro cinque anni, questa percentuale sale a quasi il 65%. Cosa sta guidando questa rapida adozione?

Si tratta di stare al passo con operazioni più intelligenti, connessioni più profonde con i clienti e migliori risultati aziendali. Ecco perché i rivenditori intelligenti si concentrano sull'efficienza e sulla gestione completa dei dati dei clienti. Il giusto sistema CRM per la vendita al dettaglio rende tutto questo possibile.

Sei pronto a incontrare i protagonisti di questo cambiamento?

1. ClickUp (ideale per semplificare le attività di vendita al dettaglio e l'integrazione CRM)

Semplifica l'inventario, gestisci le pipeline commerciali e supervisiona le strategie di gestione delle relazioni con i clienti con il CRM per il settore retail di ClickUp

Stanco di lottare con sistemi CRM per la vendita al dettaglio ingombranti e poco efficaci? ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro, riscrive la storia con strumenti basati sull'IA per unificare i dati dei clienti, automatizzare i flussi di lavoro e offrire esperienze clienti eccezionali.

Il cuore del CRM di ClickUp è costituito da flussi di lavoro personalizzabili che si adattano alle esigenze specifiche del settore retail. Che si tratti di gestire l'inventario in più posizioni, monitorare le preferenze dei clienti o perfezionare le strategie di vendita omnicanale, ClickUp si adatta alle tue operazioni.

Visualizza l'esito positivo delle tue attività di vendita al dettaglio esattamente come desideri con oltre 15 viste dinamiche, come Elenco, Kanban e Grafico Gantt. Se sei preoccupato per gli altri strumenti nel tuo stack tecnologico, ClickUp si integra con oltre 1.000 app.

Visualizzazioni ClickUp

Ottimizza la tua strategia di vendita al dettaglio visualizzando e dando priorità alle campagne con la vista dinamica del grafico Gantt di ClickUp

Organizza senza sforzo gli account con le oltre 10 visualizzazioni CRM flessibili di ClickUp per una facile segmentazione dei clienti.

Aumenta la produttività automatizzando attività che richiedono molto tempo come follow-up, aggiornamenti dell'inventario e promemoria via email. Hai bisogno di aggiornamenti in tempo reale? Gli strumenti collaborativi di ClickUp allineano il tuo team con chat integrate, condivisione di file e commenti in tempo reale, senza dover cambiare piattaforma

Ma questo è solo l'inizio! ClickUp offre una vasta libreria di modelli CRM per aiutarti a iniziare rapidamente.

Modello CRM ClickUp

Scarica questo modello Decolla più velocemente, costruisci relazioni più solide con i clienti e gestisci i flussi di lavoro nel settore retail con il modello CRM di ClickUp

Uno di questi è il modello CRM ClickUp, progettato per mettere a punto le tue strategie di gestione dei clienti al dettaglio . Centralizza le operazioni, monitora l'inventario e ottimizza le pipeline commerciali su un'unica piattaforma intuitiva. Il risultato? Un team snello e acquirenti più soddisfatti e fedeli.

Ecco perché apprezzerai questo modello:

Traccia i lead e le conversioni senza sforzo per aumentare i ricavi

Consolida i dati dei clienti e la cronologia degli acquisti per un servizio personalizzato

Collabora senza interruzioni con chat, commenti e condivisione di file integrati

Ideale per: Rivenditori con più sedi che necessitano di sincronizzazione dell'inventario, marchi di e-commerce che desiderano ottimizzare i propri negozi e rivenditori ibridi che gestiscono canali online e offline con aggiornamenti in tempo reale per un funzionamento più fluido

⭐Caso di studio: Scopriamo come Lids, leader mondiale nell'abbigliamento sportivo, ha ottimizzato le sue operazioni di vendita al dettaglio, migliorato la collaborazione e ottenuto risultati straordinari utilizzando ClickUp. ✅ L'impatto di ClickUp su Lids: 🕒 Aumento del 66% dell'efficienza delle riunioni settimanali. I team ora collaborano in modo più efficace e prendono decisioni più rapide

💼 Oltre 100 ore di tempo risparmiate dai team. L'automazione e i flussi di lavoro semplificati hanno liberato tempo prezioso da dedicare ad attività di grande impatto

🏬 Maggiore coinvolgimento in 25 negozi: una migliore gestione dei programmi ha garantito operazioni più fluide e un migliore allineamento Unisciti a Lids e a innumerevoli altri rivenditori che utilizzano ClickUp per espandersi in modo più intelligente, risparmiare tempo e offrire esperienze clienti eccezionali.

Funzionalità/funzioni migliori di ClickUp

: monitora visivamente il valore del ciclo di vita dei tuoi clienti, le dimensioni (e le medie) delle trattative e blocca le prestazioni del tuo team commerciale per garantire che le tue tattiche di marketing funzionino Dashboard ClickUp: monitora visivamente il valore del ciclo di vita dei tuoi clienti, le dimensioni (e le medie) delle trattative e blocca le prestazioni del tuo team commerciale per garantire che le tue tattiche di marketing funzionino

Monitora le prestazioni del team, le metriche di inventario e le informazioni commerciali che si adattano ai tuoi KPI di vendita al dettaglio

Definisci i traguardi del team, monitora le attività cardine commerciali e visualizza lo stato di avanzamento con gli Obiettivi di ClickUp

Utilizza la funzionalità integrata di monitoraggio del tempo per controllare come il tuo team impiega il tempo nelle varie attività e nei processi commerciali

Goditi l'accessibilità globale con il CRM mobile, garantendo produttività anche fuori dall'ufficio

Limiti di ClickUp

L'ampio intervallo di funzionalità/funzioni e opzioni di personalizzazione può presentare una curva di apprendimento

Prezzi ClickUp

Free Forever

Unlimited: 7 $ al mese per utente

Business: 12 $ al mese per utente

Enterprise: Contattaci per informazioni sui prezzi

ClickUp Brain: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 7 $ al mese per ogni membro dell'area di lavoro

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4000 recensioni)

Gli utenti sono entusiasti delle funzionalità/funzioni CRM di ClickUp, sottolineandone la flessibilità e le opzioni di personalizzazione. Un recensore soddisfatto su G2 afferma:

Adoro ClickUp! Lo uso per tutto nella mia azienda, dalla gestione della pipeline commerciale e del ciclo di vendita CRM alle comunicazioni del team e ai programmi di produzione... Il grafico Gantt mi permette di combinare tutto per avere una panoramica completa della pianificazione della produzione

Adoro ClickUp! Lo uso per tutto nella mia azienda, dalla gestione della pipeline commerciale e del ciclo di vendita CRM alle comunicazioni del team e ai programmi di produzione... Il grafico Gantt mi permette di combinare tutto per avere una panoramica completa della pianificazione della produzione

Suggerimento rapido: Vuoi trasformare il modo in cui la tua azienda retail gestisce i clienti e promuove le vendite? Approfitta di questi consigli pratici sul CRM per migliorare la tua strategia: Mappa i percorsi dei clienti per identificare i punti di contatto chiave e migliorare il coinvolgimento

Centralizza il database dei clienti per ottenere informazioni più precise sulle preferenze e sulla cronologia degli acquisti

Automatizza attività ripetitive come follow-up e aggiornamenti degli ordini per ottimizzare le operazioni di vendita al dettaglio

Rendi ludica l'adozione del CRM per ispirare il tuo team commerciale e migliorare la fidelizzazione dei clienti

2. Zoho CRM (Il migliore per scalabilità e personalizzazione)

tramite Zoho CRM

Zoho CRM per il settore retail combina funzionalità e personalizzazione per semplificare le operazioni aziendali. Questa soluzione omnicanale va oltre la semplice gestione dei dati dei clienti integrando le funzioni commerciali, di marketing, assistenza e inventario in un'unica soluzione perfettamente integrata.

Personalizza campagne di marketing mirate, monitora l'inventario in tempo reale e migliora la comunicazione con i clienti da un'unica dashboard. Che tu gestisca una boutique o grandi negozi al dettaglio, Zoho si adatta alle tue esigenze, aiutandoti a sfruttare le informazioni per aumentare gli acquisti ripetuti.

Migliori funzionalità/funzioni di Zoho CRM

Automatizza il monitoraggio dell'inventario, la fatturazione e la gestione degli ordini

Mostra i cataloghi dei prodotti, consentendo ai clienti di sfogliare e acquistare senza sforzo

Cogli le tendenze dei social media per perfezionare la tua strategia CRM e aumentare il coinvolgimento

Utilizza l'analisi predittiva per identificare le preferenze dei clienti e creare campagne più intelligenti

Limiti di Zoho CRM

Gli utenti non esperti potrebbero aver bisogno di formazione per padroneggiare le funzionalità/funzioni avanzate

Alcune funzioni avanzate richiedono estensioni, che aumentano il costo

Prezzi di Zoho CRM

Free

Standard: 20 $ al mese per utente

Professional: 35 $ al mese per utente

Enterprise: 50 $ al mese per utente

Ultimate: 65 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Zoho CRM

G2: 4,1/5 (oltre 2700 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 6800 recensioni)

Ecco perché un utente G2 preferisce Zoho CRM:

Zoho è uno dei CRM più belli, meglio progettati e intuitivi che abbia mai utilizzato. La sua interfaccia utente è accattivante e attraente, e la disposizione intuitiva dell'interfaccia utente lo rende adatto all'uso da parte di tutti.

Zoho è uno dei CRM più belli, meglio progettati e intuitivi che abbia mai utilizzato. La sua interfaccia utente è accattivante e attraente, e la disposizione intuitiva dell'interfaccia utente lo rende adatto all'uso da parte di tutti.

➡️ Per saperne di più: I migliori strumenti software CRM per il marketing

3. Salesforce (ideale per la vendita al dettaglio su larga scala e le operazioni B2B)

tramite Salesforce

Gestire processi commerciali complessi e grandi basi di clienti non deve essere un compito arduo. Salesforce offre la precisione e la scalabilità necessarie per semplificare cicli commerciali complessi, unificare i dati dei clienti e migliorare le interazioni con i clienti su tutti i canali.

Dalla previsione della domanda dei clienti alla gestione delle operazioni multicanale o alla cura delle relazioni business-to-business (B2B), Salesforce ti fornisce strumenti affidabili per prendere decisioni basate sui dati.

Funzionalità/funzioni principali di Salesforce

Combina i dati dei clienti online e offline per un marketing mirato e un'esperienza di e-commerce più rapida e coinvolgente

Automatizza la prioritizzazione dei lead, ottimizza le campagne e accelera la risoluzione dei problemi con agenti IA autonomi e basati sui dati

Semplifica le operazioni integrando fornitori, dipendenti e interazioni con i clienti su una piattaforma unificata

Personalizza ogni punto di contatto con strumenti scalabili che si adattano alle operazioni commerciali su larga scala

Limiti di Salesforce

Prezzo più elevato, più adatto alle grandi aziende

Richiede competenze tecniche per la configurazione e la personalizzazione

Prezzi Salesforce

Starter Suite: 25 $ al mese per utente

Pro Suite: 100 $ al mese per utente

Enterprise: 165 $ al mese per utente

Unlimited: 330 $/mese per utente

Einstein 1 Sales: 500 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Salesforce

G2: 4,4/5 (oltre 23.000 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 18.000 recensioni)

4. Shopify Plus (ideale per i rivenditori incentrati sull'e-commerce)

tramite Shopify Plus

Shopify Plus offre ai rivenditori l'agilità e la scalabilità necessarie per semplificare le complessità del retail moderno.

Progettato per far crescere la tua attività, questo software CRM per la vendita al dettaglio colma il divario tra le operazioni online e offline. Gestisci le vendite flash con checkout rapidissimi, espandi i tuoi mercati globali con soluzioni localizzate o facilita gli ordini all'ingrosso, il tutto da un'unica piattaforma.

Le migliori funzionalità/funzioni di Shopify Plus

Semplifica le operazioni all'ingrosso con strumenti incentrati sul B2B per una gestione efficiente degli ordini all'ingrosso

Padroneggia la vendita omnicanale grazie alla sincronizzazione dell'inventario, dei dati commerciali e dei dati dei clienti su tutte le piattaforme

Ottieni informazioni sulle tendenze e sulle preferenze con analisi commerciali avanzate per prendere decisioni basate sui dati

Ottimizza il tuo stack tecnologico utilizzando API, headless commerce e un solido ecosistema di app

Limiti di Shopify Plus

I prezzi potrebbero essere troppo elevati per i piccoli rivenditori o per chi sta appena iniziando a espandersi

La personalizzazione del checkout richiede competenze tecniche o l'assistenza di uno sviluppatore

Prezzi Shopify Plus

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Shopify Plus

G2 : 4,4/5 (oltre 650 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 100 recensioni)

Un utente G2 afferma:

È un'ottima piattaforma per l'e-commerce e dispone di un eccellente CRM che consente a tutti i membri, a qualsiasi livello, di accedere ai dati in base al proprio ruolo.

È un'ottima piattaforma per l'e-commerce e dispone di un eccellente CRM che consente a tutti i membri, a qualsiasi livello, di accedere ai dati in base al proprio ruolo.

5. ActiveCampaign (Il miglior CRM per piccole imprese per l'email marketing)

tramite ActiveCampaign

Hai difficoltà a trasmettere il messaggio giusto al pubblico giusto al momento giusto? ActiveCampaign ti aiuta. Questo CRM per il settore retail combina l'email marketing con l'automazione basata sull'IA, aiutandoti a raggiungere i tuoi traguardi in modo più intelligente, non più difficile.

Vuoi inviare email personalizzate in base alle preferenze individuali dei clienti o coinvolgere nuovamente gli acquirenti che non acquistano da tempo? ActiveCampaign personalizza e convalida le tue campagne di marketing, garantendo che ogni interazione con i clienti sia tempestiva e pertinente.

Migliori funzionalità/funzioni di ActiveCampaign

Scegli tra oltre 250 modelli straordinari e utilizza la segmentazione avanzata per creare campagne di marketing personalizzate

Raggiungi i clienti dove sono più attivi per aumentare il coinvolgimento e stimolare la crescita del tuo business retail

Affronta i costi di spedizione elevati o gli ostacoli al checkout per ottimizzare l'esperienza di acquisto online

Analizza la cronologia degli acquisti e il valore del ciclo di vita dei clienti per massimizzare i ricavi

Limiti di ActiveCampaign

Il prezzo aumenta con l'aumentare dell'elenco dei contatti, indipendentemente dal volume delle email

Ha una curva di apprendimento ripida per i nuovi utenti

Prezzi ActiveCampaign

Starter: 15 $/mese per 1000 contatti

In più: 49 $ al mese per 1000 contatti

Pro: 79 $ al mese per 1000 contatti

Enterprise: 145 $/mese per 1000 contatti

Valutazioni e recensioni di ActiveCampaign

G2: 4,5/5 (oltre 13.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 2.400 recensioni)

Ecco cosa dice un utente G2:

Adoro il fatto che, per una piccola impresa, Active Campaign sia un modo conveniente per iniziare a muovere i primi passi nel mondo del CRM e del marketing.

Adoro il fatto che, per una piccola impresa, Active Campaign sia un modo conveniente per iniziare a muovere i primi passi nel mondo del CRM e dello spazio di marketing.

6. HubSpot CRM (ideale per personalizzare le campagne di marketing nel settore retail)

tramite HubSpot CRM

HubSpot CRM eccelle nell'aiutare i rivenditori ad attrarre, coinvolgere e fidelizzare gli acquirenti attraverso strategie di marketing inbound su misura e una gestione delle relazioni con i clienti senza soluzione di continuità.

HubSpot è progettato per essere versatile e automatizza l'email marketing, il monitoraggio dei lead e la segmentazione dei clienti. Il suo dashboard intuitivo e i dati centralizzati consentono ai team di vendita al dettaglio di rimanere allineati, coltivare i lead e offrire esperienze di acquisto personalizzate su larga scala.

Migliori funzionalità/funzioni di HubSpot

Offri un'esperienza di acquisto personalizzata centralizzando i dati dei clienti

Utilizza strumenti di IA per automatizzare il marketing e generare informazioni approfondite sui clienti

Migliora la collaborazione del team con dashboard condivise per il reparto commerciale, marketing e assistenza

Crea flussi di lavoro su misura per creare segmenti di clienti, coltivare i lead e migliorare le prestazioni aziendali

Limiti di HubSpot

La versione gratuita offre opzioni di personalizzazione limitate

Il passaggio a operazioni su larga scala potrebbe richiedere integrazioni aggiuntive

Prezzi HubSpot

Strumenti gratuiti: Gratis per un massimo di 2 utenti

Starter: 16 $/mese per utente (postazioni aggiuntive a 20 $/mese)

Professional: 1000 $/mese per tre utenti (postazioni aggiuntive a 50 $/mese)

Enterprise: 3800 $/mese per cinque utenti (postazioni aggiuntive a 75 $/mese)

Valutazioni e recensioni HubSpot

G2: 4,4/5 (oltre 12.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 4200 recensioni)

➡️ Per saperne di più: Che cos'è un CRM collaborativo? Funzionalità/funzioni, vantaggi ed esempi

7. Pipedrive (Il migliore per la gestione della pipeline commerciale)

tramite Pipedrive

Processi commerciali disorganizzati e follow-up mancati sono sfide comuni nel settore della vendita al dettaglio. Pipedrive affronta questi problemi in modo diretto con la sua piattaforma CRM visivamente intuitiva, progettata per semplificare la gestione della pipeline e aumentare l'efficienza del team.

Ottieni chiarezza con report in tempo reale e approfondimenti basati sull'IA per ottimizzare il tuo funnel di vendita. Gli strumenti di previsione, definizione degli obiettivi e metriche commerciali avanzate di Pipedrive consentono ai rivenditori di prendere decisioni più intelligenti e rapide, alimentando la crescita delle vendite e la soddisfazione dei clienti.

Migliori funzionalità/funzioni di Pipedrive

Visualizza il lavoro richiesto e lo stato delle attività commerciali con un intuitivo sistema di pipeline drag-and-drop

Automatizza i follow-up e i promemoria delle attività per migliorare il coinvolgimento dei clienti

Ottieni informazioni approfondite e ottimizza le strategie con analisi commerciali dettagliate

Centralizza il database dei clienti per personalizzare le interazioni e migliorare la fedeltà al marchio

Limiti di Pipedrive

Nessun piano Free, che limita l'accessibilità per i team di vendita al dettaglio più piccoli

Funzionalità/funzioni di automazione del marketing limitate rispetto ad altri sistemi CRM per il settore retail

Prezzi Pipedrive

Essenziale: 14 $ al mese per utente

Avanzato: 29 $ al mese per utente

Professional: 59 $ al mese per utente

Potenza: 69 $ al mese per utente

Enterprise: 99 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Pipedrive

G2: 4,3/5 (oltre 2.100 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 3.000 recensioni)

8. Monday CRM (Il migliore per la gestione visiva del flusso di lavoro)

Monday CRM è progettato per stare al passo con le esigenze dinamiche del settore retail. Dalla gestione dell'inventario alle campagne multimediali retail, questa piattaforma centralizza le operazioni allineando i team con flussi di lavoro visivi e personalizzabili.

Che si tratti di lanciare una linea di prodotti o potenziare i programmi di fidelizzazione, Monday CRM combina automazione e dashboard in tempo reale per una collaborazione senza soluzione di continuità. Mantieni il tuo team produttivo, concentrato e pronto a offrire esperienze di acquisto eccezionali.

Funzionalità/funzioni principali di Monday CRM

Accelera il lancio dei prodotti con flussi di lavoro ottimizzati e tempi di commercializzazione più rapidi

Stimola la domanda attraverso campagne di marketing personalizzate e processi ottimizzati

Migliora l'efficienza operativa integrando strumenti di gestione dell'inventario, delle vendite e delle promozioni

Gestisci le attività post-vendita per rimanere aggiornato sui progetti dei client, sul monitoraggio degli incassi e molto altro ancora in un unico hub

Limiti di Monday CRM

I piani di base non includono funzionalità/funzioni CRM avanzate come reportistica dettagliata e analisi

I costi aumentano rapidamente con l'aumentare delle dimensioni del team e delle funzionalità richieste

Prezzi Monday CRM

Base: 15 $ al mese per utente

Standard: 20 $ al mese per utente

Pro: 33 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Monday CRM

G2: 4,6/5 (oltre 900 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 390 recensioni)

Un utente G2 afferma:

Il vantaggio principale del CRM di Monday è che offre molta libertà. Consente di configurare molte opzioni in base alle esigenze e ai requisiti specifici.

La cosa migliore del CRM di Monday è che offre molta libertà. Ti consente di configurare molte opzioni in base alle tue esigenze e ai tuoi requisiti specifici.

➡️ Per saperne di più: Come creare un database CRM per servire meglio i tuoi clienti

9. Zendesk Sell (Il migliore per l'integrazione del servizio clienti)

tramite Zendesk Sell

Zendesk Sell colma il divario tra commerciale e assistenza, creando un CRM per il retail che consente di coltivare le relazioni con i clienti. Offre una visualizzazione a 360 gradi del percorso del cliente, consentendo ai rivenditori di personalizzare ogni interazione, sia online, in negozio o post-vendita.

Offre un monitoraggio dei lead, una gestione della pipeline e un'automazione delle attività senza sforzo per semplificare i flussi di lavoro nel settore retail. Dall'acquisizione di potenziali clienti durante le vendite flash alla semplificazione dei resi, questo CRM per il retail mantiene il tuo team commerciale concentrato e i tuoi clienti soddisfatti.

Funzionalità/funzioni principali di Zendesk Sell

Registra le chiamate, invia testi e monitora le comunicazioni con i clienti da una piattaforma centralizzata

Automatizza il coinvolgimento dei lead con sequenze personalizzate e follow-up intelligenti

Analizza i colli di bottiglia della pipeline e fai previsioni sui ricavi con dashboard predefinite

Segmenta i lead in tempo reale e salva elenchi dinamici per un accesso immediato

Limiti di Zendesk Sell

I prezzi potrebbero non essere adatti ai team di vendita al dettaglio più piccoli

Meno opzioni di personalizzazione rispetto alla concorrenza

Prezzi di Zendesk Sell

Team: 25 $ al mese per utente

Crescita: 69 $ al mese per utente

Professional: 149 $/mese per utente

Enterprise: 219 $/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Zendesk Sell

G2: 4,2/5 (oltre 480 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 150 recensioni)

Ecco perché un utente G2 ama Zendesk Sell:

Le solide funzionalità/funzioni della piattaforma per la gestione dei lead e delle trattative, insieme alle sue capacità di automazione, hanno migliorato significativamente l'efficienza del nostro team nella chiusura delle trattative e nel mantenimento delle relazioni con i client e i lead.

Le solide funzionalità/funzioni della piattaforma per la gestione dei lead e delle trattative, insieme alle sue capacità di automazione, hanno migliorato significativamente l'efficienza del nostro team nella chiusura delle trattative e nel mantenimento delle relazioni con i clienti e i lead.

10. SAP (Ideale per la gestione della vendita al dettaglio a livello aziendale)

tramite SAP

Il software SAP CX e CRM ridefinisce il modo in cui i grandi rivenditori gestiscono le operazioni, coinvolgono i clienti e stimolano la crescita. Questo solido CRM per il settore retail combina informazioni basate sull'IA, e-commerce e dati sui clienti per offrire esperienze personalizzate in ogni punto di contatto.

Vuoi individuare i ritardi prima che abbiano un impatto sui tuoi clienti? Oppure ottimizzare metriche chiave come il valore medio degli ordini e la spesa complessiva di un cliente? SAP garantisce la fedeltà dei clienti e l'evasione degli ordini senza soluzione di continuità, sia che tu stia migliorando i negozi offline o online.

Migliori funzionalità/funzioni SAP

Offri un'esperienza di acquisto unificata su piattaforme digitali e fisiche

Personalizza le promozioni in base alle preferenze dei clienti per un coinvolgimento maggiore

Semplifica l'evasione degli ordini e i resi per migliorare il servizio clienti

Promuovi acquisti eco-consapevoli mettendo in mostra elementi nuovi e usati fianco a fianco

Limiti SAP

Costo elevato, che lo rende più adatto alle aziende di vendita al dettaglio su larga scala

Richiede competenze tecniche per la configurazione e la manutenzione

Prezzi SAP

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni SAP

G2 : 4,1/5 (oltre 800 recensioni)

Capterra: N/A

NetSuite: Ottimizza la gestione dei clienti, l'inventario e le finanze, aiutando i rivenditori a fornire un servizio personalizzato e a ottimizzare le operazioni Ottimizza la gestione dei clienti, l'inventario e le finanze, aiutando i rivenditori a fornire un servizio personalizzato e a ottimizzare le operazioni

: integra i dati dei clienti e i flussi di lavoro, aiutando i rivenditori a gestire le relazioni e le attività commerciali in modo più efficiente Copper CRM: integra i dati dei clienti e i flussi di lavoro, aiutando i rivenditori a gestire le relazioni e le attività commerciali in modo più efficiente

: combina relazioni con i clienti, commerciale e progetti in un'unica piattaforma per migliorare il coinvolgimento e semplificare le operazioni Insightly: combina relazioni con i clienti, commerciale e progetti in un'unica piattaforma per migliorare il coinvolgimento e semplificare le operazioni

🎁 Bonus: Migliora il percorso dei tuoi clienti con una campagna CRM su misura che colpisce la nota giusta in ogni fase del funnel: Parte superiore del funnel: attira gli acquirenti con email sui prodotti di tendenza, annunci sui social media e inviti VIP in negozio per migliorare il coinvolgimento dei clienti

Fase centrale del funnel: coltiva i lead con consigli personalizzati sui prodotti, quiz gamificati e annunci di retargeting per i carrelli abbandonati

Parte inferiore del funnel: Concludi la vendita con sconti esclusivi, anteprime dei nuovi arrivi e recensioni entusiastiche dei clienti

La tua rivoluzione CRM nel settore retail inizia qui con ClickUp

Ecco qua: la linea definitiva di sistemi CRM per il settore retail, pronta a trasformare il modo in cui ti connetti con i clienti e fai crescere la tua attività!

Ma trovare il CRM giusto non significa solo spuntare delle caselle. Significa costruire una soluzione che cresce con te, semplifica le tue operazioni e offre esperienze straordinarie ai clienti in ogni passaggio del percorso.

È qui che ClickUp entra in gioco. È una risorsa potente per progettare flussi di lavoro personalizzati, trasformare i team in motori potenti e creare esperienze che i clienti apprezzeranno.

Non aspettare: inizia oggi il tuo viaggio con ClickUp e guarda la tua attività di vendita al dettaglio trasformarsi! 🚀