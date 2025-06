Le 10 migliori alternative a Webex per il 2025

Nel 2022, l'83,13% degli americani ha trascorso un terzo della propria settimana partecipando a riunioni. E il 50% degli intervistati ha ammesso che i problemi relativi all'audio sono il principale punto dolente delle videoconferenze.

Molti utenti di Cisco Webex segnalano problemi simili. Qualunque sia il motivo per cui stai cercando un'alternativa a Webex, che sia la necessità di un software per videoconferenze più conveniente o una migliore personalizzazione, in questo post del blog troverai le opzioni migliori.

Il team di ClickUp e io abbiamo stilato questo elenco di alternative a Webex sulla base della nostra esperienza e di ricerche approfondite. Esaminiamole una per una.

⏰Riepilogo/riassunto in 60 secondi Prova queste alternative a Webex per riunioni audio e video di alta qualità: Zoom (Ideale per riunioni audio e video senza problemi)

Microsoft Teams (Ideale per l'integrazione con l'ecosistema Microsoft)

Workplace (Ideale per l'utilizzo delle funzionalità/funzioni di social networking)

GoTo Meeting (Ideale per riunioni online e collaborazione remota)

RingEX (Ideale per comunicazioni aziendali all-in-one)

Skype (Il migliore per videochiamate e chiamate vocali gratuite e affidabili in tutto il mondo)

Google Workspace (ideale per una collaborazione senza sforzo)

Slack (Ideale per centralizzare la comunicazione e la collaborazione del team)

Zoho Meeting (Ideale per la collaborazione aziendale)

Dialpad (Ideale per strumenti basati sull'IA)

Altri strumenti di comunicazione video: ClickUp

Cosa cercare nelle alternative a Webex?

Un software di gestione delle riunioni facile da configurare e dal funzionamento fluido fa risparmiare tempo e pazienza a tutti. Nella tua piattaforma di conferenza web, puoi dare priorità a:

Qualità video e audio: Cerca un software per videoconferenze senza ritardi nella configurazione video e audio. Le funzionalità/funzioni di condivisione dello schermo sono essenziali anche per le riunioni online e per una comunicazione chiara

Strumenti di collaborazione: Assicurati una piattaforma di videoconferenza con chat integrata, strumenti di comunicazione visiva, condivisione di file e opzioni di spazio di archiviazione per Assicurati una piattaforma di videoconferenza con chat integrata, strumenti di comunicazione visiva, condivisione di file e opzioni di spazio di archiviazione per una collaborazione più fluida nell'area di lavoro

Prestazioni e affidabilità: Assicurati che eventuali interruzioni della connessione Internet non compromettano la qualità dei tuoi video

Funzionalità avanzate: Cerca funzionalità come la registrazione automatica e le trascrizioni delle riunioni generate dall'IA per rendere più efficienti i follow-up post-riunione

Integrazioni: Assicurati che il tuo strumento supporti integrazioni con applicazioni di terze parti per un flusso di lavoro più fluido

Scalabilità: Pianifica le collaborazioni con strumenti in grado di soddisfare le esigenze di piccoli team e grandi organizzazioni

Facilità d'uso: Escludete le piattaforme con passaggi complessi e requisiti di configurazione per partecipare alle riunioni o quelle con controlli di navigazione complessi

In definitiva, le alternative alle riunioni Cisco Webex devono offrire un'interfaccia migliorata per le operazioni aziendali. Esploriamo alcune di esse per trovare il software di videoconferenza più adatto alle tue esigenze.

Le 10 migliori alternative a Webex

Se anche tu sei stanco di ripetere "Mi senti adesso?" o "Mi vedi?", allora questi strumenti software per videoconferenze potrebbero esserti di grande aiuto!

1. Zoom (ideale per riunioni audio e video senza problemi)

tramite Zoom

Che tu stia organizzando una riunione giornaliera informale con il tuo team o un webinar globale, Zoom semplifica la collaborazione con videochiamate HD e la pianificazione.

Le sue funzionalità/funzioni chiave, come gli strumenti lavagna online integrati, consentono ai team di abbozzare idee o fare brainstorming visivo durante le riunioni. I team remoti traggono notevoli vantaggi da questa funzione, poiché riproduce la creatività di una sessione di brainstorming di persona. Inoltre, puoi nascondere la tua stanza disordinata durante le riunioni e stupire il tuo team con splendidi sfondi virtuali.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zoom

Raccogli feedback o opinioni dai partecipanti con il sondaggio integrato nelle riunioni di Zoom

Annota i contenuti condivisi, evidenzia i punti salienti o aggiungi note in tempo reale durante la condivisione dello schermo utilizzando gli strumenti di disegno in Zoom

Recupera le riunioni perse con una sessione registrata e trascrizioni generate automaticamente

Limiti di Zoom

Il piano Free limita le riunioni a 40 minuti, il che può ostacolare discussioni produttive

Zoom Phone, il servizio telefonico basato su cloud per gestire le chiamate dei clienti, è disponibile solo in piani selezionati

Prezzi di Zoom

Base: Gratis

Pro: 15,99 $ al mese per utente

Business: 21,99 $/utente al mese

Business Plus: Prezzi personalizzati

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Zoom

G2: 4,5/5 (oltre 55.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 14.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Zoom?

Zoom mi permette di connettermi e chattare facilmente con il mio team in modo virtuale e l'esperienza è pari a quella di lavorare di persona. È molto facile da usare grazie alla sua interfaccia semplice. Si integra molto bene con altre applicazioni come Outlook e semplifica la gestione del calendario.

👀 Lo sapevi? Partecipare a riunioni consecutive può portare a un senso di stanchezza. Questo fenomeno è noto anche come "affaticamento da Zoom". 1 donna su 7 e 1 uomo su 20 hanno ammesso di averlo provato in modo intenso.

2. Microsoft Teams (ideale per l'integrazione con l'ecosistema Microsoft)

/immagine

tramite Microsoft Teams

Spesso indicato come una delle migliori alternative a Google Meet, Microsoft Teams è una combinazione di messaggistica istantanea, condivisione di file basata su cloud e chiamate illimitate, il tutto racchiuso in una piattaforma progettata per organizzare il lavoro di squadra a distanza.

È compatibile con Microsoft 365 e consente ai team di collaborare su documenti, gestire progetti e comunicare in tempo reale con la chat integrata e la pianificazione del calendario, raddoppiando la produttività.

Che tu stia organizzando sessioni di brainstorming, ospitando webinar o gestendo le attività quotidiane del team, Microsoft Teams mantiene tutto connesso e organizzato sotto un unico tetto digitale con la registrazione su cloud.

Funzionalità/funzioni migliori di Microsoft Teams

Accedi a video HD con risoluzione 720p nel piano Free e risoluzione 1080p negli altri livelli di prezzo

Crea canali specifici per argomento e aggiungi schede per app, file o dashboard per il project management

Sfrutta la crittografia end-to-end e funzionalità/funzioni come l'autenticazione a due fattori per la massima sicurezza

Limiti di Microsoft Teams

L'ampiezza delle funzionalità/funzioni può intimidire, specialmente per gli utenti alle prime armi o i team più piccoli

Team di grandi dimensioni o uno spazio di archiviazione file eccessivo possono rallentare l'app

Prezzi di Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials: 4 $ al mese per utente

Microsoft 365 Business Basic: 6 $/utente al mese

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/utente al mese

Microsoft 365 Business Premium: 22 $/utente al mese

Valutazioni e recensioni di Microsoft Teams

G2 : 4,3/5 (oltre 15.500 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 9.500 recensioni)

Leggi anche: Come organizzare riunioni produttive e ottimizzare l'efficienza del team

3. Workplace (ideale per l'utilizzo delle funzionalità/funzioni di social networking)

tramite Workplace

Workplace di Meta è come un social network per il tuo ufficio. Combina gruppi, chat e videochiamate per mantenere i team connessi e informati. Se i tuoi dipendenti sanno come funziona Facebook, qui si sentiranno a casa.

Sebbene sia un utile sostituto di Webex, la chiusura di Workplace da parte di Meta nel maggio 2026 rende il nostro elenco ancora più utile per gli utenti alla ricerca di altre alternative.

Funzionalità/funzioni migliori per l'ambiente di lavoro

Connettiti con varie applicazioni come Google Drive e Microsoft Office

Collabora in modo efficace da qualsiasi luogo grazie all'accessibilità mobile

Facilita la collaborazione con partner esterni o client in un ambiente sicuro

Limiti del luogo di lavoro

Con la chiusura della piattaforma prevista per agosto 2025, investire in Workplace potrebbe non essere una soluzione praticabile per i piani a lungo termine

Gli utenti hanno segnalato un eccessivo sovraccarico di notifiche, che può essere fonte di distrazione

La piattaforma offre personalizzazioni limitate per adattarsi alle esigenze specifiche dell'organizzazione

Prezzi per le aziende

Piano Core : 4 $ al mese per utente

Piano Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni sul posto di lavoro

G2 : 4/5 (oltre 1500 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 1000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Workplace?

Dopo aver utilizzato Facebook per anni, funziona in modo simile ed è ottimo per comunicare con molte persone contemporaneamente. Non presenta quasi mai problemi, nonostante le chat di gruppo con molti partecipanti. Funzionalità utili come una barra dei file allegata a ciascuna conversazione, che consente di visualizzare i file o i contenuti multimediali inviati nell'intera conversazione.

4. GoTo Meeting (ideale per riunioni online e collaborazione remota)

tramite GoTo Meeting

Un'altra alternativa alle riunioni Cisco Webex, GoTo Meeting, è facile da usare, anche se non sei un esperto di tecnologia. La qualità audio e video è cristallina, quindi non dovrai preoccuparti di nulla. Inoltre, puoi accedervi praticamente da qualsiasi dispositivo: PC, Mac, qualsiasi cosa.

L'unico inconveniente iniziale? I partecipanti devono solitamente scaricare il software, il che può essere fastidioso se la tua azienda è severa in materia di download.

Funzionalità/funzioni principali di GoTo Meeting

Comunica in modo chiaro e nitido con video HD ed evita malintesi

Condividi il tuo schermo con i colleghi o i client senza intoppi

Crea URL personalizzati per facilitare l'accesso dei partecipanti alle riunioni

Limiti di GoTo Meeting

I partecipanti devono installare un'app, che può rallentare il processo

La versione gratuita limita le riunioni a 40 minuti con un massimo di tre partecipanti

Mancano funzionalità/funzioni avanzate come la lavagna online o la modifica dei file durante la riunione

Prezzi di GoTo Meeting

Professional: 14 $ al mese per organizzatore (fatturato annualmente)

Business: 19 $ al mese per organizzatore (fatturato annualmente)

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di GoTo Meeting

G2: 4,2/5 (oltre 13.000 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 11.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di GoTo Meeting?

GoTo Meeting è il migliore in termini di qualità audio e video, con trasmissioni live in tempo reale. Adoro la facilità con cui è possibile organizzare riunioni e inviare inviti e allegati tramite collegamenti digitali sicuri. Accettare l'invito è immediato, il che rende facile per gli invitati partecipare in modo efficace. Distribuire i ruoli durante le riunioni virtuali è facile, poiché il microfono può essere disattivato e trasferito facilmente a un altro partecipante.

5. RingEX (Ideale per comunicazioni aziendali all-in-one)

tramite RingEx

RingEx offre un kit di strumenti di comunicazione per le aziende. Integra messaggistica, videochiamate e servizi telefonici in un'unica piattaforma. Hai bisogno di chattare, partecipare a una riunione video o fare una chiamata veloce? RingEX di RingCentral ha ciò che fa per te.

Funziona su tutti i tuoi dispositivi, così sei sempre connesso, sia in ufficio che in viaggio. Detto questo, la configurazione può sembrare un po' complicata all'inizio e alcune persone hanno riscontrato problemi di qualità delle chiamate.

Le migliori funzionalità/funzioni di RingEX

Accedi a funzionalità/funzioni quali condivisione di file, gestione delle attività e messaggistica di team per migliorare la produttività

Riunioni video affidabili per una collaborazione virtuale efficace

Integrazione con le applicazioni aziendali più diffuse, come Microsoft 365 e Google Workspace

Limiti di RingEX

Il processo di configurazione iniziale può essere complesso e richiedere molto tempo

Potrebbero verificarsi istanze di chiamate interrotte o qualità audio scadente

Prezzi RingEX

Core : 30 $/mese per 1-5 utenti

Avanzato : 35 $/mese per 1-5 utenti

Ultra: 45 $/mese per 1-5 utenti

Valutazioni e recensioni di RingEX

G2: 4. 1/5 (oltre 1.000 recensioni)

Capterra: 4,2/5 (oltre 1000 recensioni)

Leggi anche: 10 modelli gratuiti per prendere appunti durante le riunioni e redigere verbali migliori

6. Skype (il migliore per videochiamate e chiamate vocali gratuite e affidabili in tutto il mondo)

tramite Skype

Resta in contatto con gli amici, partecipa a chiamate aziendali o condividi note collaborative con i colleghi utilizzando Skype. Questa alternativa a Webex funziona perfettamente su diversi dispositivi, che si tratti di desktop, tablet o smartphone, rendendola la scelta ideale per la comunicazione.

Tuttavia, come ogni strumento, non è perfetto. Alcuni utenti hanno riscontrato una scarsa qualità delle chiamate, problemi di connettività o occasionali malfunzionamenti, che possono essere frustranti.

Funzionalità/funzioni migliori di Skype

Condividi lo schermo durante le chiamate per presentazioni o collaborazione

Chatta in tempo reale con singoli utenti o gruppi

Invia documenti, immagini e altri file direttamente tramite la chat

Limiti di Skype

Può presentare occasionalmente una qualità audio o video scadente

I problemi di connettività, come le chiamate interrotte, sono comuni

Mancano funzionalità/funzioni avanzate per la gestione integrata delle riunioni e del project management

Prezzi di Skype

Piano Free

Cellulari e telefoni fissi, Stati Uniti: 3,59 $ al mese

Cellulari e telefoni fissi, Nord America: 8,39 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Skype

G2: 4,3/5 (oltre 22.000 recensioni)

Capterra: 4,2/5 (oltre 500 recensioni)

👀Lo sapevi? Negli Stati Uniti, ogni anno vengono sprecati 37 miliardi di dollari in riunioni improduttive.

7. Google Workspace (ideale per una collaborazione senza sforzo)

tramite Google Area di lavoro

Google Workspace è anche una famosa alternativa a Microsoft Teams. È progettato per mantenere i team connessi in ufficio o da remoto. L'integrazione tra la sua suite di app (Google Calendar, Meet, Drive, Sheet, ecc.) ti consente di avviare un documento, partecipare a una videochiamata e condividere file da un'unica suite di strumenti senza perdere un colpo.

Funzionalità/funzioni principali di Google Workspace

Archivia e accedi ai tuoi file da qualsiasi luogo con un ampio spazio di archiviazione cloud

Integra strumenti come Gemini per funzionalità avanzate di IA generativa

Accedi al tuo lavoro su qualsiasi dispositivo, che sia un PC, un Mac o un dispositivo mobile

Limiti di Google Workspace

Bug o problemi occasionali possono interrompere il flusso di lavoro

Sebbene sia disponibile la modalità offline, non è così reattiva e affidabile

Potrebbero verificarsi problemi di compatibilità con app non Google o con alcune versioni di Windows

Prezzi di Google Workspace

Versione gratuita: versione di prova di 14 giorni

Business Starter: 7,20 $ al mese per utente

Business Standard: 14,40 $ al mese per utente

Business Plus: 21,60 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Google Workspace

G2: 4,6/5 (oltre 40.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 16.000 recensioni)

Leggi anche: 10 modelli di riunioni individuali per manager

8. Slack (ideale per centralizzare la comunicazione e la collaborazione del team)

tramite Slack

La funzionalità Riunioni giornaliere di Slack è equivalente alle chiacchierate informali durante l'orario di lavoro. Si tratta di chiamate audio rapide e spontanee per discutere di questioni senza uscire dall'app (o dalla propria scrivania). È perfetta per il brainstorming e la condivisione del desktop senza la formalità e i passaggi aggiuntivi necessari per pianificare un'intera riunione.

Tuttavia, per quanto siano ottime per collaborare al volo, la gestione di queste chiamate rapide può talvolta portare a un sovraccarico se non viene tenuta sotto controllo, e i nuovi utenti devono ancora affrontare una leggera curva di apprendimento.

Funzionalità/funzioni migliori di Slack

Condividi schermi, documenti, immagini e altri file all'interno delle conversazioni

Crea canali per diversi progetti o team per organizzare le discussioni

Partecipa o esci dalle riunioni giornaliere in base alle tue esigenze

Trova messaggi e file precedenti con la potente funzionalità di ricerca di Slack

Limiti di Slack

Le riunioni giornaliere non possono essere visualizzate come registrazioni delle riunioni, quindi non è possibile fare riferimento alle discussioni perse

Alcune funzionalità/funzioni di Slack non sono disponibili durante le riunioni giornaliere

Prezzi di Slack

piano Free

Pro : 7,25 $ al mese per utente

Business+ : 12,50 $/utente al mese

Enterprise Grid: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Slack

G2 : 4,5/5 (oltre 30.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 20.000 recensioni)

🧠 Curiosità: Il 71% delle persone ha dichiarato di aver utilizzato le emoji al lavoro nel 2022. Di queste, il 68% ha ammesso di apprezzare l'uso delle emoji da parte dei colleghi durante le comunicazioni di lavoro, mentre il 63% si è sentito più connesso con i propri colleghi.

9. Zoho Meeting (Ideale per la collaborazione aziendale)

tramite Zoho

Zoho Meeting è una semplice alternativa a Webex basata su browser. Rende le videoconferenze e i webinar facili da configurare senza download infiniti o problemi tecnici.

È un'ottima scelta per i team che già utilizzano la suite di app Zoho e può essere conveniente rispetto ad alcuni degli altri strumenti presenti nel nostro elenco.

Funzionalità/funzioni migliori di Zoho Meeting

Registra riunioni e webinar per riferimento futuro o condivisione

Partecipa alle riunioni direttamente dal tuo Google Chrome o da altri browser senza scaricare nulla

Integrazione con altre applicazioni Zoho, migliorando il flusso di lavoro

Limiti di Zoho Meeting

Possono essere segnalati problemi occasionali con la chiarezza dell'audio e del video

Le opzioni di personalizzazione e branding sono piuttosto limitate

Prezzi di Zoho Meeting

Free Forever

Riunione standard: a partire da 1 $ al mese per host

Riunioni professionali: a partire da 3 $ al mese per host

Webinar standard: a partire da 7,50 $ al mese per host

Webinar professionale: a partire da 16 $ al mese per host

Enterprise Webinar: a partire da 66 $ al mese per organizzatore

Valutazioni e recensioni di Zoho Meeting

G2: 4,5/5 (oltre 1.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 850 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Zoho Meeting?

Rispetto ad altre piattaforme come Google Meet, ho trovato Zoho Meetings più stabile e piacevole da usare. La qualità video e audio è sempre eccellente, riducendo al minimo i fastidiosi ritardi e garantendo una comunicazione fluida. L'interfaccia utente è inoltre incredibilmente intuitiva, rendendo facile per il nostro team navigare e utilizzare tutte le funzionalità/funzioni.

tramite Dialpad

Dialpad AI Meetings rende tutto semplice ma intelligente. È uno strumento di videoconferenza con funzionalità di IA come la trascrizione in tempo reale e i riepiloghi/riassunti delle riunioni che ti evitano di prendere appunti all'infinito. La configurazione è rapida e, se utilizzi già altre app Dialpad, tutto funziona alla perfezione.

Detto questo, non è privo di difetti: l'audio e il video possono a volte funzionare male, specialmente durante le chiamate lunghe, e l'app mobile sembra un po' ridotta rispetto alla versione desktop.

Funzionalità/funzioni migliori di Dialpad

Utilizza l'accesso con un solo clic della piattaforma per configurare il sistema in pochi minuti

Accedi ai documenti dei clienti, alle email e agli eventi del calendario durante le chiamate

Integra strumenti di produttività come Google Workspace e Microsoft 365

Limiti di Dialpad

Questa alternativa a Cisco Webex offre funzionalità/funzioni di base per opzioni di personalizzazione come sfondi per le riunioni, loghi o inviti via email personalizzati

Funzionalità/funzioni come la trascrizione in tempo reale e i riepiloghi/riassunti delle chiamate sono utili, ma potrebbero richiedere formazione o un uso frequente per trarne il massimo vantaggio

Prezzi di Dialpad

Free

Business: 20 $/utente al mese

Valutazioni e recensioni di Dialpad

G2: 4,4/5 (oltre 1500 recensioni)

Capterra: 4,2/5 (oltre 500 recensioni)

Leggi anche: Abbandona carta e penna: come utilizzare l'IA per prendere appunti durante le riunioni

Mentre esplori altri strumenti in sostituzione di Cisco Webex, le aziende in crescita dovrebbero prendere in considerazione altre opzioni per gestire il project management complessivo e le esigenze del team.

Ad esempio, non ti piacerebbe iscriverti a una piattaforma all-in-one che può mascherarsi da software di project management gratuito, fornire una migliore esperienza di videoconferenza e svolgere attività aggiuntive?

ClickUp

ClickUp potrebbe non essere (ancora!) uno strumento completo per videoconferenze, ma integra le altre opzioni di questo elenco come app per tutto il lavoro. Ecco come utilizzarlo come alternativa a Cisco Webex.

Registra e condividi il tuo schermo direttamente da qualsiasi attività utilizzando i Clip di ClickUp

Prendi in considerazione ClickUp Clips. Offre una nuova prospettiva alle videoconferenze consentendoti di registrare lo schermo con una voce fuori campo, condividerlo con il tuo team e collaborare in modo asincrono, lavorando insieme senza che tutti debbano essere disponibili contemporaneamente.

Invece delle riunioni dal vivo, i membri del team possono comunicare, condividere aggiornamenti e fornire feedback tramite comunicazione video asincrona. Quindi, se i fusi orari sono un problema per il tuo team, utilizza questa funzionalità.

📮ClickUp Insight: Circa il 41% dei professionisti preferisce la messaggistica istantanea per la comunicazione all'interno del team. Sebbene offra scambi rapidi ed efficienti, i messaggi sono spesso distribuiti su più canali, thread o messaggi diretti, rendendo più difficile recuperare le informazioni in un secondo momento. Con una soluzione integrata come ClickUp Chat, i thread delle chat vengono mappati su progetti e attività specifici, mantenendo le conversazioni contestualizzate e prontamente disponibili.

ClickUp Chat mantiene le discussioni concentrate, sia che tu stia raccogliendo idee, fornendo aggiornamenti o taggando i colleghi per un rapido contributo.

Effettua videochiamate rapide e condividi il tuo schermo con SyncUps nella chat di ClickUp

Puoi anche avviare rapidamente videochiamate e chiamate audio (come le riunioni giornaliere!) con SyncUps nella chat di ClickUp. Il risultato? Un'alternativa a Webex che funziona altrettanto bene per gli aggiornamenti in tempo reale e asincroni.

Riunisci le tue attività, conversazioni e IA con ClickUp Chat

A proposito di aggiornamenti, abbina ClickUp Chat ai superpoteri dell'IA di ClickUp Brain e potrai fare molto di più che inviare e rispondere ai messaggi:

Trasforma i messaggi in attività con un solo clic

Collega le conversazioni alle attività giuste per mantenere il contesto centralizzato

Recupera i messaggi persi con i riepiloghi/riassunti istantanei basati sull'IA

Poni domande sulle discussioni esistenti nella chat e ottieni risposte chiare senza dover contattare i tuoi colleghi

Un'altra brillante funzionalità di ClickUp è ClickUp Meetings. Si tratta di un hub centralizzato per organizzare, pianificare e dare seguito alle riunioni, anche senza una soluzione di videoconferenza integrata. Invece di ospitare videochiamate, si concentra sulla preparazione e sul follow-up delle riunioni, aiutando i team a rimanere allineati e produttivi.

All'interno di ClickUp, puoi creare programmi dettagliati per le riunioni, collegare attività a punti di discussione, assegnare azioni di follow-up e monitorare i risultati.

Scarica questo modello Gestisci facilmente le riunioni con il modello Riunioni di ClickUp

Il modello ClickUp Meetings ti consente di gestire gli ordini del giorno delle riunioni e le azioni da intraprendere e di dar loro seguito direttamente. Offre cinque viste ClickUp: "Elenco", "Bacheca", "Incorpora", "Conversazione" e "Calendario". Puoi anche sfruttare stati personalizzati come "Non pianificato", "Pianificato" e "In corso"

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Registra e condividi aggiornamenti o istruzioni video rapidi in modo asincrono, eliminando la necessità di riunioni non necessarie

Crea relazioni personalizzate tra le attività, come dipendenze, blocchi o elementi correlati

Usa l'integrazione ClickUp Zoom per pianificare riunioni, accedere alle trascrizioni, sincronizzare gli aggiornamenti e monitorare i risultati, tutto in un unico posto, senza dover passare da un'app all'altra

Collega ClickUp al tuo MS Teams utilizzando le integrazioni Microsoft Teams di ClickUp . Trasforma rapidamente le conversazioni in attività concrete, collega gli aggiornamenti direttamente ai progetti ClickUp e condividi lo stato delle attività senza mai uscire da Teams

Limiti di ClickUp

Nonostante offra ottime integrazioni, ClickUp non dispone di una funzionalità di videoconferenza completa e integrata

Gli utenti potrebbero aver bisogno di tempo per comprendere le numerose funzionalità/funzioni di ClickUp

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Unlimited: 7 $ al mese per utente

Business: 12 $ al mese per utente

Enterprise: Contattaci per informazioni sui prezzi

ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di 5 $/area di lavoro per membro al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.500 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Una delle clienti di ClickUp, Samantha Dengate, Senior Project Manager presso Diggs, afferma:

Prima di ClickUp, le riunioni e le comunicazioni via email avanti e indietro portavano a un buco nero in cui gli elementi venivano lasciati invisibili e incustoditi. Per questo motivo, le attività non venivano riviste in tempo e nessuno sapeva come stava andando lo sviluppo creativo. Ora, tutti i membri del team possono vedere chiaramente quando le azioni devono essere completate, chattare e collaborare all'interno delle attività.

💡Suggerimento: Trasforma ClickUp in una "banca dati" per le tue riunioni. Registra le discussioni importanti, aggiungile come Clip e collegale direttamente ai tuoi progetti o alle tue attività. Il tuo team potrà rivivere i momenti chiave delle riunioni precedenti senza dover cercare tra le vecchie note.

Organizza e gestisci la tua prossima riunione con ClickUp

Le riunioni Cisco Webex potrebbero essere state una soluzione ideale per molte aziende, ma le videoconferenze non sono sufficienti per garantire produttività e collaborazione. I team hanno bisogno di strumenti che si integrino con i loro flussi di lavoro, migliorino la comunicazione e si adattino alle loro esigenze specifiche. È qui che entrano in gioco soluzioni come ClickUp!

Come app completa per il lavoro, ClickUp organizza la comunicazione, le attività e la condivisione delle conoscenze del tuo team utilizzando le sue capacità di integrazione, gli aggiornamenti asincroni e la chat basata sull'IA.

Con il piano Free e oltre 1000 integrazioni, il tuo team può iniziare subito a collaborare in modo più efficiente.

Iscriviti a ClickUp gratis!