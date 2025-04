Apple Notes vs Google Keep: quale app per prendere appunti vince?

Apple Notes e Google Keep hanno cambiato il modo in cui organizziamo i nostri pensieri, le attività e le idee. Da promemoria rapidi a elenchi dettagliati e persino foto o memo vocali, consentono di archiviare facilmente tutto in un unico posto.

Grazie alla sincronizzazione su tutti i tuoi dispositivi, le tue note sono sempre a portata di mano: non perderai più di vista i dettagli importanti.

Apple Notes brilla per la sua perfetta integrazione nell'ecosistema Apple, mentre Google Keep è amato per la sua semplicità e il design colorato.

Ma scegliere quella giusta tra queste o altre app per prendere appunti? È qui che le cose si complicano. Ecco un'analisi dettagliata di Google Keep vs. Apple Notes per aiutarti a trovare il tuo taccuino digitale perfetto.

Come bonus, ti presenteremo anche l'AI Notetaker di ClickUp. Aggiungilo alle tue riunioni e goditi trascrizioni generate automaticamente, riepiloghi/riassunti e approfondimenti dettagliati delle tue riunioni più importanti!

Ora, tuffiamoci nella sfida Google Keep vs Apple Notes! ⬇️

Che cos'è Google Keep?

Google Keep è il modo di Google per rendere la presa di appunti semplice ed efficiente come scrivere su un post-it, ma con più vantaggi. Puoi collaborare con altri sulle tue note e l'app ti consente anche di aggiungere codici colore, disegni e persino memo vocali che puoi convertire in testo in tutte le tue note.

Google Keep è un'app per appunti pratica e gratuita accessibile tramite un'app web o un dispositivo mobile. Ti piace scarabocchiare? Lo strumento di disegno è perfetto per schizzi veloci o per dare libero sfogo alla creatività.

Organizza le tue note per colore, filtrale facilmente e non preoccuparti mai di perderle grazie a funzionalità/funzioni come l'archiviazione e il recupero. È basato su cloud, rendendo le tue note accessibili da un telefono Android, iPhone, tablet o desktop.

🧠 Curiosità: alcune ricerche hanno dimostrato che prendere appunti aiuta a ricordare meglio le cose. Invece di assimilare passivamente le informazioni, puoi essere attivo e memorizzarle nella tua memoria a lungo termine.

Funzionalità/funzioni di Google Keep

Diamo un'occhiata alle funzionalità di Google Keep che lo rendono un'ottima alternativa ad Apple Notes:

Funzionalità/funzione n. 1: opzioni multiple per prendere appunti

tramite Google Keep

Google Keep rende meno noioso prendere appunti grazie ai suoi molteplici metodi di annotazione. Da semplici voci di testo per pensieri dettagliati a liste di controllo che ti aiutano a monitorare le attività senza sforzo, si adatta alle tue esigenze.

Abbozza idee su sfondi semplici, a righe o a griglia, oppure disegna su immagini caricate per il brainstorming. Rendi i tuoi scarabocchi ricercabili con l'IA di Keep. Scatta una foto delle note scritte a mano e la funzionalità OCR di Keep le trasformerà in testo ricercabile.

Registra memo vocali con trascrizione automatica per avere le tue idee sempre a portata di mano.

Funzionalità/funzione n. 2: organizzazione e personalizzazione

Keep rende le tue note Google ordinate, colorate e facili da trovare. Il suo sistema basato su codici colore ti consente di organizzare le note in modo visivo: ad esempio, rosso per le cose urgenti da fare e blu per i piani del fine settimana.

Le etichette funzionano come tag, raggruppando le note in categorie come "alta priorità" o "personale"; tutte le note con la stessa etichetta vengono visualizzate in un'unica area di lavoro.

Imposta sfondi colorati o fissa le note importanti per tenerle sempre in primo piano.

Funzionalità/funzione n. 3: Collaborazione e condivisione

Google Keep semplifica il lavoro di squadra consentendo di condividere note e collaborare in tempo reale. Aggiungi collaboratori tramite email e tutti avranno accesso immediato per visualizzare o modificare la nota, con la sincronizzazione degli aggiornamenti per tutti i partecipanti.

Puoi anche creare elenchi separati per il lavoro e i gruppi personali per tenere tutto organizzato e accessibile.

Funzionalità/funzione n. 4: funzione di ricerca

La funzionalità di ricerca di Google Keep ti assicura di non perdere mai traccia di una nota. Trova tutte le tue note, inclusi memo audio, elenchi o scarabocchi, in pochi secondi filtrando le note per colore, parola chiave, etichetta o tipo di nota.

È come avere un assistente personale per le tue idee: digita ciò che ricordi e Keep lo recupererà all'istante.

Funzionalità/funzione n. 5: promemoria intelligenti

Google Keep porta i promemoria a un livello superiore con funzionalità intelligenti che ti assicurano di non perdere mai nulla. Che si tratti di una riunione, di un diario di produttività o di un'idea creativa, Keep sincronizza i promemoria con il tuo account Google, rendendoli accessibili in altre app su tutti i dispositivi.

Imposta promemoria basati sul tempo per scadenze specifiche o scegli promemoria basati sulla posizione (utilizzando le mappe) che ti avvisano quando arrivi in un luogo scelto. Creare un promemoria è semplice come toccare "Ricordami" e personalizzarlo in base alle tue esigenze.

Funzionalità/funzione n. 6: integrazione con i servizi Google

Google Keep si integra facilmente con Google Workspace, facilitando l'accesso alle note negli account Gmail, nei Documenti Google e in Google Calendar.

Esporta le note su Documenti Google con un clic o imposta promemoria che si sincronizzano direttamente con il tuo calendario. Hai bisogno di trascrizioni? Continua a convertire automaticamente le tue note audio in testo. Inoltre, con la barra laterale presente in quasi tutte le app Google, le tue note sono sempre a portata di clic.

Prezzi di Google Keep

Free

Che cos'è Apple Notes?

Apple Notes è il tuo taccuino digitale all-in-one, perfettamente integrato in ogni dispositivo iOS. È perfetto per catturare idee veloci, creare elenchi dettagliati di cose da fare o abbozzare piani.

Grazie alla sincronizzazione senza sforzo tra iPhone, iPad e Mac, puoi iniziare una nota su un dispositivo e riprenderla su un altro senza perdere il filo. Le tue note sono inoltre protette tramite un codice PIN del dispositivo, una password personalizzata, Face ID o Touch ID.

Organizzare le note e tenere traccia delle attività è semplice, grazie alle cartelle, ai tag e alle funzionalità di ricerca intelligente. Inoltre, puoi allegare foto, salvare PDF scansionati o scrivere facilmente del testo nelle tue note su Apple Notes.

Anche la collaborazione è semplicissima, grazie alla condivisione e alla modifica in tempo reale con un massimo di 100 persone, perfetta per progetti di team o per pianificare viaggi. 🤝

Funzionalità/funzioni di Apple Notes

Apple Notes offre funzionalità/funzioni impressionanti, che la rendono una buona alternativa a Google Keep. Diamo un'occhiata:

Funzionalità/funzione n. 1: ricerca intelligente

Con le sue funzionalità di ricerca avanzata, Apple Notes rende semplicissimo trovare le note create in precedenza o quelle recenti. L'app analizza in profondità il testo, gli allegati, i documenti scansionati e gli scarabocchi per fornire risultati accurati in pochi secondi.

Hai una nota ricca di immagini? Nessun problema: Apple Notes riconosce anche i contenuti delle immagini, rendendo facile individuare immagini specifiche. L'opzione "Trova nella nota" va oltre, individuando parole o frasi esatte all'interno delle singole note.

Funzionalità/funzione n. 2: arricchisci le note con allegati

tramite Assistenza Apple

La funzionalità allegati di Apple Notes trasforma semplici note in hub dinamici di informazioni. Aggiungi foto, video, documenti scansionati o persino la tua posizione per fornire un contesto più approfondito alle tue idee.

Per un tocco a mani libere, registra e trascrivi l'audio direttamente nell'app.

Funzionalità/funzione n. 3: Organizza con cartelle intelligenti

Le cartelle intelligenti di Apple Notes raggruppano automaticamente le tue note in base ai tag, rendendo facile trovare tutto in un unico posto senza doverle ordinare manualmente.

Aggiungi tag come #lavoro, #ricette o #idee direttamente nelle tue note e guardale mentre si ordinano ordinatamente nelle rispettive cartelle.

Funzionalità/funzione n. 4: disegna, scarabocchia, risolvi

Apple Notes trasforma la presa di appunti in una forma d'arte, letteralmente. Abbozza le tue idee usando matite, pennarelli o una tavolozza di colori. Regola lo spessore e l'opacità per perfezionare ogni dettaglio.

Usa Apple Pencil per scrivere note a mano che confluiscono senza soluzione di continuità nell'app, con la funzionalità Scribble che le converte istantaneamente in testo chiaro e digitato. Per i maghi della matematica, Apple Notes è uno strumento utile per risolvere equazioni, tracciare grafici, assegnare variabili e persino accedere a una cronologia dei calcoli.

Funzionalità/funzione n. 5: collegamento ad altre note

Apple Notes ti consente di intrecciare le tue idee con la sua funzionalità di collegamento delle note. Collega facilmente una nota all'altra utilizzando l'opzione Aggiungi collegamento e inserisci il titolo della nota, creando una rete interconnessa di pensieri, riferimenti o progetti.

Prezzi di Apple Notes

Free

🔍 Lo sapevi? Secondo alcune ricerche, aggiungere schizzi alle note ha un impatto significativo sull'apprendimento. Disegnare migliora la memoria e aiuta a ricordare meglio le informazioni.

Google Keep vs. Apple Notes: confronto delle funzionalità/funzioni

Vediamo quale strumento vince nel confronto tra Apple Notes e Google Keep.

Funzionalità/funzione n. 1: prendere appunti

Il modo in cui un'app gestisce le note fa la differenza nella tua esperienza di presa di appunti. Vediamo quale app lo fa meglio.

Google Keep

Google Keep è sinonimo di semplicità. Supporta testo normale, liste di controllo, memo vocali e schizzi veloci. La formattazione del testo, come grassetto, corsivo, sottolineato e stile dei titoli, è disponibile solo sui dispositivi Android.

Le note sono come dei post-it che attacchi al frigorifero: semplici, funzionali e facili da gestire. Sono perfette per annotare pensieri veloci o cose da fare quando sei in movimento.

Apple Notes

Apple Notes è un potente strumento per prendere appunti. Supporta tabelle, elenchi puntati, titoli e formattazione di testo avanzata come grassetto, corsivo ed evidenziazione. Consente di creare liste di controllo, incorporare link, disegnare schizzi e persino scansionare documenti con l'app.

La funzionalità Scribble trasforma le note scritte a mano in testo digitato, mentre Apple Intelligence aggiunge un ulteriore livello di funzionalità grazie alla correzione, al riepilogo/riassunto e alla riformulazione del testo. Inoltre, la sincronizzazione tra i dispositivi Apple è perfetta, per un accesso in qualsiasi momento.

🏅 Vincitore: Apple Notes vince questo round grazie ai suoi strumenti di formattazione avanzati e alle sue funzionalità.

Funzionalità/funzione n. 2: funzione di ricerca

Una buona funzionalità di ricerca ti assicura di non perdere mai traccia delle note importanti, indipendentemente da quante ne hai create.

Google Keep

La ricerca di Google Keep è semplice ma efficace. Filtra le note per parole chiave, etichette, colori e tipi di note come immagini, elenchi o audio. Inoltre, l'interfaccia è pulita ed è facile individuare contenuti specifici.

Apple Notes

Apple Notes fa un passaggio in più con la sua potente funzione di ricerca. Scansiona parole chiave, immagini, allegati, documenti scansionati e persino scritte a mano o scarabocchi. L'opzione "Trova nella nota" ti aiuta a cercare nelle note più lunghe.

🏅 Vincitore: Apple Notes domina questo round grazie alla sua capacità di cercare contenuti diversi, comprese note scritte a mano e immagini.

Funzionalità/funzione n. 3: Organizzazione e personalizzazione

Rimanere organizzati e personalizzare le proprie note è la chiave per un'esperienza di presa appunti senza stress. Scopriamo quali strumenti offrono un'opzione migliore.

Google Keep

Google Keep punta sulla semplicità con le sue note e le sue etichette codificate a colori. I colori aiutano a separare visivamente le attività, mentre le etichette raggruppano le note correlate per facilitarne il recupero. Tuttavia, le opzioni di personalizzazione sono limitate a queste funzionalità, rendendo l'app piuttosto basilare.

Apple Notes

L'app Apple Notes offre una maggiore profondità nell'organizzazione e nella personalizzazione. Le cartelle e le cartelle intelligenti consentono la categorizzazione automatica tramite tag. La personalizzazione include strumenti di formattazione come grassetto, corsivo ed evidenziazione, opzioni di lista di controllo e sincronizzazione tra dispositivi per una maggiore comodità.

🏅 Vincitore: Apple Notes è il vincitore per l'offerta di strumenti di organizzazione più ricchi. Fornisce inoltre un livello superiore di personalizzazione che soddisfa esigenze di presa di appunti più dettagliate.

Funzionalità/funzione n. 4: possibilità di aggiungere allegati

L'aggiunta di allegati aiuta a trasformare tutte le note in una risorsa completa.

Google Keep

Google Keep migliora le tue note personali o di riunione aggiungendo immagini, disegni e memo vocali. Sebbene semplice ed efficace, le sue opzioni di allegati sono piuttosto basilari.

Apple Notes

Apple Notes fa un passo in più supportando un'ampia varietà di allegati. Ti permette di aggiungere foto, video, documenti scansionati, link, posizioni e la tua firma. L'app ti permette anche di scansionare direttamente dall'interfaccia di Notes, rendendola incredibilmente comoda. Per gli amanti dell'audio, include la trascrizione oltre alla registrazione.

🏅 Vincitore: la corona va ad Apple Notes, grazie alle sue ampie opzioni di allegati.

Funzionalità/funzione n. 5: Accessibilità

Una buona app per prendere appunti non deve essere solo funzionale, ma anche accessibile e facile da usare per tutti, indipendentemente dal dispositivo utilizzato o dalla situazione.

Google Keep

Google Keep brilla per la sua disponibilità multipiattaforma. Le tue note sono sempre a portata di mano, sia che tu stia utilizzando iOS, Android o un browser web.

Apple Notes

L'app Note eccelle all'interno dell'ecosistema Apple, offrendo una sincronizzazione perfetta tra iPhone, iPad, Mac e Apple Watch. Tuttavia, è limitata ai dispositivi Apple.

🏅 Vincitore: Google Keep è in testa grazie alla sua maggiore accessibilità su diversi dispositivi e sistemi operativi.

Funzionalità/funzione n. 6: Collaborazione e condivisione

La condivisione e la collaborazione sulle note in tempo reale è essenziale per la produttività, soprattutto quando si lavora con team o membri della famiglia.

Google Keep

Google Keep consente agli utenti di condividere note con altri tramite email, consentendo la collaborazione in tempo reale su attività, elenchi e idee.

Apple Notes

L'app Apple Notes supporta anche la condivisione collaborativa, consentendo agli utenti di invitare altri a visualizzare o modificare le note. L'app supporta gli aggiornamenti in tempo reale, rendendola perfetta per il lavoro richiesto dai team o per condividere liste della spesa con la famiglia.

🏅 Vincitore: Sebbene Apple Notes meriti una menzione speciale per la migliore integrazione all'interno dell'ecosistema Apple, Google Keep vince per la più ampia collaborazione su più piattaforme.

Google Keep vs. Apple Notes su Reddit

Abbiamo visitato Reddit per vedere cosa ne pensano gli utenti del dibattito su Apple Notes vs. Google Keep. Molti concordano sul fatto che, sebbene entrambe le app siano ottime per prendere appunti veloci, l'app Note offre più opzioni e funzionalità avanzate.

Un utente ha detto

Trovo che entrambe funzionino alla grande e siano ottime per appunti veloci e tutto il resto, ma Apple Notes ha la capacità di essere un'app per appunti molto più approfondita.

Trovo che entrambe funzionino alla grande e siano ottime per appunti veloci e tutto il resto, ma Apple Notes ha la capacità di essere un'app per appunti molto più approfondita.

Un altro utente ha menzionato che l'utilizzo di Google Keep con Documenti Google potrebbe essere la soluzione.

Per avvicinarsi alle funzionalità di Apple Notes è necessario utilizzare Keep e Docs insieme. Acquisizione rapida e note abbozzate in Keep e note formattate in Docs. Si integrano bene e puoi semplicemente collegarti al documento da Keep. Tuttavia, Apple Notes è più potente.

Per avvicinarsi alle funzionalità di Apple Notes è necessario utilizzare Keep e Docs insieme. Acquisizione rapida e note abbozzate in Keep e note formattate in Docs. Si integrano bene e puoi semplicemente collegarti al documento da Keep. Tuttavia, Apple Notes è più potente.

Alcuni utenti concordano sul fatto che l'integrazione di Google Keep con i servizi Google e l'accessibilità su più piattaforme lo rendono un forte concorrente.

Un utente dice

Google Tasks e Keep non sono equivalenti alle funzionalità di Apple Promemoria e Note. Tuttavia, Keep e Tasks sono facilmente accessibili e completamente funzionali su qualsiasi browser o computer, motivo principale per cui sto passando a questi.

Google Tasks e Keep non sono equivalenti alle funzionalità di Apple Promemoria e Note. Tuttavia, Keep e Tasks sono facilmente accessibili e completamente funzionali su qualsiasi browser o computer, motivo principale per cui sto passando a questi.

Scopri ClickUp: la migliore alternativa a Google Keep e Apple Notes

Cerchi una soluzione più completa per prendere appunti e gestire le attività? ClickUp è la risposta che fa per te.

A differenza di Google Keep e Apple Notes, che si concentrano principalmente sulla presa di appunti di base, ClickUp offre una vasta gamma di funzionalità. È l'app completa per il lavoro: dal project management alla presa di appunti, ecco perché viene anche chiamata il secondo cervello.

Usa ClickUp per monitorare le attività cardine dei tuoi progetti

Inoltre, gli strumenti di collaborazione di ClickUp e le oltre 1.000 integrazioni lo rendono ideale per i team, consentendo di condividere note, assegnare attività e monitorare lo stato in tempo reale. Con funzionalità come ClickUp Knowledge Management, è possibile acquisire, organizzare e recuperare le informazioni in modo efficiente.

Prima vivevo grazie alle mie note scritte, ma dopo due giorni di valutazione di ClickUp, ho capito che era la soluzione giusta per me.

Prima vivevo grazie alle mie note scritte, ma dopo due giorni di valutazione di ClickUp, ho capito che era la soluzione giusta per me.

Scopri come ClickUp migliora la tua esperienza di presa di appunti:

ClickUp è numero 1: ClickUp Docs

Assicurati che le tue note siano ben organizzate con ClickUp Docs

ClickUp Docs porta la tua esperienza di prendere appunti digitali a un livello superiore. Docs ha tutto ciò che ti serve, che tu stia creando wiki, note collegate ad attività o progettando piani di progetto.

Hai bisogno di tabelle? Ci sono. Opzioni di formattazione in abbondanza? Assolutamente sì. Inoltre, con le pagine nidificate e la possibilità di incorporare segnalibri, puoi organizzare i tuoi contenuti esattamente come desideri. ClickUp Docs non si limita all'organizzazione, ma eccelle anche nella collaborazione. Il lavoro di squadra in tempo reale ti aiuta a lasciare commenti, taggare i membri del team e assegnare elementi di azione senza perdere un colpo.

La Modalità Focus ti assicura di non essere disturbato mentre lavori alle tue attività. E quando è il momento di condividere, gestire la privacy è facile grazie ai link condivisibili e al controllo degli accessi. 🔒

Il vantaggio di ClickUp n. 2: ClickUp Brain

Prova ClickUp Brain gratis Crea e riepiloga/riassumi le note con ClickUp Brain

ClickUp Brain porta l'efficienza basata sull'IA nella tua presa di appunti. L'assistenza alla scrittura con controllo ortografico integrato per trascrivere l'audio in testo rende il processo più veloce e accurato.

Modifica, correggi e riepiloga/riassumi direttamente in Docs per un'esperienza più fluida. Tabelle pre-strutturate, intestazioni e altre opzioni di formattazione organizzano facilmente le tue note.

Per chi ha bisogno di gestire note in più lingue, ClickUp Brain traduce i tuoi contenuti in pochi secondi. E se partecipi a riunioni, ti aiuta a prendere appunti in modo efficiente.

ClickUp's One Up #3: Blocco note ClickUp

Crea note veloci mentre sei in movimento con il blocco note ClickUp

ClickUp Blocco note è lo strumento definitivo per annotare rapidamente pensieri, idee e cose da fare in un attimo. Con un'interfaccia facile da usare, è progettato per prendere appunti in modo veloce e in movimento.

Non dovrai più preoccuparti di perdere le tue note; i documenti salvano e sincronizzano automaticamente le note su tutti i tuoi dispositivi. Il blocco note si integra anche con il sistema di gestione delle attività di ClickUp, quindi trasformare le tue note in elementi utilizzabili è semplice come cliccare su un pulsante.

Il vantaggio di ClickUp n. 4: ClickUp AI Notetaker

Ma non è tutto. Prendere appunti diventa 10 volte più potente con ClickUp AI Notetaker , uno strumento creato per trasformare il caos dopo le riunioni in informazioni chiare e utilizzabili.

Ecco come può esserti utile:

Assicura che ogni decisione presa venga registrata e possa essere condivisa facilmente con chiunque, indipendentemente dal fatto che fosse presente nella stanza o meno

Cattura gli elementi da fare e li assegna alle persone giuste

Collega ogni discussione alle attività e ai file pertinenti, fornendo al contempo il contesto completo, in modo che il tuo team possa andare avanti senza dover riproporre argomenti già trattati in passato

ClickUp One Up #5: ClickUp MindMaps

Con le mappe mentali di ClickUp, puoi organizzare visivamente idee e informazioni in un formato creativo e facile da capire, perfetto per il brainstorming e per prendere appunti.

Visualizza le tue note in modo informativo con le mappe mentali di ClickUp

Ecco tutto quello che puoi fare con questa app:

Crea, modifica ed elimina rapidamente attività (e attività secondarie) in modalità Attività

Crea in modalità Blank, dove i nodi non devono essere collegati ad alcuna struttura di attività: il meglio del mind mapping in formato libero

Trascina i rami per regolare la posizione dei nodi e organizzarli in percorsi logici

Condividi le tue mappe mentali con chiunque al di fuori della tua area di lavoro per tenere tutti aggiornati sullo stato di avanzamento del tuo progetto e molto altro ancora

Infine, la funzionalità Attività di ClickUp ti aiuta a trasformare le tue note in cose da fare, assicurandoti di non perdere mai un passaggio.

Migliora le tue note con ClickUp

Google Keep e Apple Notes sono entrambe utili per prendere appunti veloci e organizzare in modo semplice.

Il design intuitivo di Keep e la perfetta integrazione di Apple Notes nell'ecosistema Apple sono ideali per un uso base e individuale.

Tuttavia, ClickUp eleva il livello delle app per prendere appunti grazie alle sue funzionalità complete.

Dall'integrazione della gestione delle attività agli strumenti avanzati di collaborazione e all'assistenza per le note basata sull'IA, ClickUp ti aiuta a scrivere le tue idee e a trasformarle in piani attuabili.

