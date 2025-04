I 7 migliori file manager per Mac del 2025

Hai mai provato a organizzare i tuoi file sul Mac e ti sei sentito come se stessi giocando a nascondino con i tuoi documenti? Ci siamo passati tutti: scorrere all'infinito il Finder, chiedendosi perché quel file di cui hai bisogno sembra essere evaporato nel vuoto digitale.

Entra nel mondo dei file manager per Mac, strumenti progettati per trasformare il tuo caotico sistema di file in un potente strumento organizzato.

Che si tratti di gestire server remoti, trasferire file o semplicemente cercare un file explorer migliore per gestire il disordine, questi file manager sono qui per salvarti la giornata.

In questo blog ti presenteremo i migliori strumenti per padroneggiare il flusso di lavoro sul tuo Mac.

✅ Path Finder: Ideale per un controllo avanzato del file system

✅ Commander One: Il migliore per una gestione dei file senza interruzioni su tutti i dispositivi

✅ ForkLift: Ideale per la gestione e il trasferimento di file a doppio pannello

✅ muCommander: Il migliore per la gestione dei file leggera e open source

✅ Nimble Commander: Ideale per utenti esperti e operazioni avanzate sui file

✅ CRAX Commander: Il migliore per la gestione avanzata dei file e la personalizzazione

Cosa cercare in un file manager per Mac?

Scegliere il miglior file manager per il tuo Mac non è solo una questione di estetica, ma anche di ottenere gli strumenti che rendono il tuo lavoro più veloce ed efficiente. Ecco cosa tenere d'occhio quando ne scegli uno:

Navigazione a doppio pannello: visualizza e gestisci due cartelle affiancate per trasferire e organizzare i file più rapidamente

Accesso remoto ai file: Connettiti a FTP, SFTP, servizi cloud e server remoti per una gestione dei file senza interruzioni su tutte le piattaforme

Opzioni di ricerca avanzate: Individua i file utilizzando criteri come metadati, dimensioni, tipo di file o tag, in modo da non perdere mai traccia dei documenti importanti

Operazioni su file in batch: rinomina, sposta e copia più file contemporaneamente per risparmiare tempo e lavoro richiesto durante rinomina, sposta e copia più file contemporaneamente per risparmiare tempo e lavoro richiesto durante le attività ripetitive

Integrazione con app di terze parti: lavora senza interruzioni con app di archiviazione cloud, editor o strumenti terminali per ottimizzare i flussi di lavoro

Funzionalità drag-and-drop: trasferisci rapidamente i file tra cartelle o applicazioni senza dover cercare nei menu

Strumenti di anteprima dei file: Visualizza documenti, immagini o file multimediali direttamente nel file manager senza aprirli in app separate

Scorciatoie personalizzabili: Imposta tasti di scelta rapida e comandi per una navigazione veloce e l'automazione delle attività ripetitive

Strumenti di compressione integrati: comprimi, decomprimi e gestisci i file compressi senza ricorrere a software aggiuntivi per la condivisione dei file

Funzionalità di sincronizzazione: mantieni i file aggiornati e coerenti su tutti i dispositivi o tra posizioni di archiviazione locali e remote

I 7 migliori file manager per Mac

Sapevi che le aziende Fortune 500 perdono in media 12 miliardi di dollari all'anno a causa delle inefficienze causate da una gestione dei documenti non strutturata?

Esploriamo le opzioni migliori per te:

1. ClickUp (ideale per creare, organizzare e condividere file)

ClickUp è più di un semplice strumento di produttività: è il file manager definitivo per Mac, creato per semplificare il tuo flusso di lavoro.

La gerarchia di ClickUp ti aiuta a rimanere organizzato fornendoti una struttura chiara per gestire tutto, dagli obiettivi generali ai minimi dettagli. Puoi suddividere progetti complessi in passaggi gestibili con aree di lavoro, spazi, cartelle, elenchi e attività.

La ricerca connessa di ClickUp mantiene tutto connesso e facile da trovare, offrendoti una vista chiara e completa senza perdere i dettagli importanti.

Trova i file su unità locali, Google Drive, Slack e altro ancora in pochi secondi con la ricerca connessa di ClickUp

Con ClickUp Docs, puoi creare, condividere e organizzare i tuoi file in un unico hub. Puoi redigere bozze di idee, creare roadmap di progetto o archiviare risorse del team, il tutto in tempo reale con pagine nidificate, modelli e ricche opzioni di formattazione.

Crea, condividi e organizza i tuoi documenti utilizzando ClickUp Docs

Inoltre, ClickUp Brain porta la tua produttività a un livello superiore aiutandoti a generare riepiloghi/riassunti, automatizzare gli aggiornamenti e migliorare i flussi di lavoro senza soluzione di continuità.

Prova ClickUp Brain gratis Automatizza gli aggiornamenti, genera riepiloghi/riassunti e semplifica i flussi di lavoro con ClickUp Brain

💡 Suggerimento bonus: ClickUp Brain impara le tue abitudini e personalizza i risultati della ricerca in base alle tue esigenze. È come avere un assistente personale che sa dove si nasconde il contratto di quel client o la bozza di quel progetto. Onestamente, è una vera rivoluzione per la gestione dei file sul tuo Mac!

Migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Organizza i tuoi file con la gerarchia strutturata di ClickUp. Crea Spazi per categorie generali come team o progetti, Cartelle per raggruppare attività o file correlati e Elenchi per suddividere i progetti in parti gestibili

Usa l'IA per classificare i file in modo intelligente e trovare rapidamente qualsiasi cosa. La ricerca connessa estrae i risultati non solo da ClickUp, ma anche da strumenti integrati come Google Drive, Dropbox e Slack

Assegna attività, imposta date di scadenza e attiva azioni automaticamente per garantire che tutto proceda in modo efficiente

Condividi file, lascia commenti e gestisci le autorizzazioni direttamente all'interno della piattaforma per garantire un lavoro di squadra fluido e la sicurezza dei dati

Automatizza i processi ripetitivi con trigger, flussi di lavoro e azioni assegnate

Limiti di ClickUp

Può sembrare complicato per i principianti a causa del suo ampio intervallo di funzionalità/funzioni

Funzionalità/funzioni avanzate come ClickUp AI sono disponibili solo nei piani di livello superiore

Prezzi ClickUp

Gratis per sempre

Unlimited: 7 $ al mese per utente

Business: 12 $ al mese per utente

Enterprise: Contattaci per i prezzi

ClickUp Brain: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 7 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Parlando dell'usabilità di ClickUp per la gestione dei file, un utente afferma

In generale, ClickUp fa bene il suo lavoro: è molto facile da usare e offre molte opzioni per creare panoramiche di diversi progetti e reparti, il che lo rende facile da integrare in un flusso di lavoro aziendale predefinito. Le opportunità di fornire informazioni aggiuntive per un'attività sono quasi illimitate grazie all'integrazione di immagini, documenti ecc. nella descrizione delle attività semplicemente trascinandoli dal file explorer all'attività. Per me è un'applicazione che utilizzo ogni giorno e che sta crescendo rapidamente all'interno della nostra azienda.

In generale, ClickUp sta facendo le cose per bene: è molto facile da usare e offre molte opzioni per creare panoramiche di diversi progetti e reparti, il che lo rende facile da integrare in un flusso di lavoro aziendale predefinito. Le opportunità di fornire informazioni aggiuntive per un'attività sono quasi illimitate grazie all'integrazione di immagini, documenti ecc. nella descrizione di un'attività semplicemente trascinandoli dal file explorer all'attività. Per me è un'applicazione che utilizzo ogni giorno e che sta crescendo rapidamente all'interno della nostra azienda.

2. Path Finder (ideale per un controllo avanzato del file system)

tramite Path Finder

Path Finder è la scelta ideale se stai cercando un file manager per Mac che ti consenta di avere il controllo totale sul tuo file system. Offre potenti funzionalità/funzioni come la navigazione a doppio pannello, la sincronizzazione delle cartelle e la ridenominazione in batch, consentendoti di semplificare la gestione dei file come mai prima d'ora.

Puoi anche manipolare file nascosti, unire cartelle ed eseguire ricerche avanzate per una migliore organizzazione. Integra anche strumenti come un terminale incorporato e il tagging dei file per flussi di lavoro di gestione dei documenti senza interruzioni.

Migliori funzionalità/funzioni di Path Finder

Visualizzazione a doppio pannello per la navigazione affiancata delle cartelle e trasferimenti rapidi dei file

Confronto e sincronizzazione delle cartelle per mantenere i file coerenti in più posizioni

Rinominazione in batch per gestire numerosi file in modo efficiente

Navigatore di percorsi modificabile per passare rapidamente a qualsiasi directory o posizione

Limiti di Path Finder

Può essere instabile, con crash occasionali o perdita delle impostazioni

Il supporto clienti è stato segnalato come non reattivo da alcuni utenti

Prezzi di Path Finder

29,95 $/utente (download una tantum)

Valutazioni e recensioni di Path Finder

G2: recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Parlando di Path Finder, un utente dice

Pathfinder è un ottimo software. Lo adoro e lo uso tutti i giorni. Tuttavia! Ho pagato una licenza per la versione 10. E quando ho aggiornato la settimana scorsa alla versione 10. 2, hanno invalidato la mia licenza, cercando di dire che era valida solo per un anno, e hanno detto che il mio software ora è una versione di prova e non è attivato. Quando ho acquistato la licenza mi hanno detto che avrebbe funzionato per la versione 10 e che non avrei dovuto effettuare l'aggiornamento fino alla versione 11. Hanno completamente tradito la mia fiducia e non acquisterò più nulla da loro.

Pathfinder è un ottimo software. Lo adoro e lo uso tutti i giorni. Tuttavia! Ho pagato una licenza per la versione 10. E quando ho aggiornato la settimana scorsa alla versione 10. 2, hanno invalidato la mia licenza, cercando di dire che era valida solo per un anno, e hanno detto che il mio software ora è una versione di prova e non è attivato. Quando ho acquistato la licenza mi hanno detto che avrebbe funzionato per la v10 e che non avrei dovuto effettuare l'aggiornamento fino alla v11. Hanno completamente tradito la mia fiducia e non acquisterò più nulla da loro.

💡 Suggerimento: puoi utilizzare la visualizzazione a doppio pannello insieme alla sincronizzazione delle cartelle per mantenere i backup o i progetti su più unità perfettamente sincronizzati senza alcun lavoro manuale.

3. Commander One (il migliore per una gestione dei file senza interruzioni su tutti i dispositivi)

tramite Commander One

Commander One è un software versatile per l'organizzazione dei file per utenti Mac, progettato per semplificare il flusso di lavoro e migliorare l'organizzazione dei file. Con la sua interfaccia a doppio pannello, puoi gestire facilmente più cartelle affiancate, trasferire file senza interruzioni e mantenere efficiente il tuo flusso di lavoro.

Commander One offre una soluzione completa, sia che tu stia comprimendo file, gestendo archivi o lavorando con file su dispositivi connessi come iOS e Android. Le sue funzionalità di ricerca avanzata ti consentono di effettuare ricerche su unità locali, servizi cloud e persino archivi, rendendolo uno strumento potente per chi gestisce file system complessi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Commander One

Gestisci i file e trasferisci rapidamente i contenuti tra cartelle con l'interfaccia a doppio pannello

Cerca e individua i file utilizzando espressioni regolari avanzate e la distinzione tra maiuscole e minuscole su unità locali, archivi e archiviazione cloud

Comprimi ed estrai file senza sforzo e modifica archivi come ZIP, RAR, 7Z e TAR senza decomprimerli

Connettiti e gestisci i file su dispositivi iOS, Android e MTP direttamente dal tuo Mac per una gestione dei file senza interruzioni

Limiti di Commander One

Molte funzionalità/funzioni avanzate richiedono l'acquisto del Pro Pack

Mancanza della funzione di ricerca diretta del percorso dei file per alcuni casi d'uso

Prezzi di Commander One

Licenza personale: 29,99 $

Licenza Team: 99,99 $

Valutazioni e recensioni di Commander One

G2: recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Parlando dell'efficienza e dell'organizzazione di Commander One, un utente afferma

Commenti: Commander One mi aiuta a gestire i miei file più velocemente. Può anche mettere i file in coda. La visualizzazione predefinita a doppio pannello consente agli utenti di spostare facilmente i file da una posizione all'altra.

Commenti: Commander One mi aiuta a gestire i miei file più velocemente. Può anche mettere i file in coda. La visualizzazione predefinita a doppio pannello consente agli utenti di spostare facilmente i file da una posizione all'altra.

🔍 Lo sapevi? Puoi sfruttare la funzionalità di ricerca avanzata per trovare file sul tuo Mac e su servizi cloud e archivi, risparmiando tempo nella gestione di grandi set di dati o archivi remoti.

4. ForkLift (ideale per la gestione e il trasferimento di file a doppio pannello)

via Forklift

ForkLift 4 è uno dei più potenti file manager a doppio pannello per Mac e client di trasferimento progettato per garantire efficienza. Consente di connettersi a più server e trasferire file senza sforzo con la funzionalità drag-and-drop.

Le funzionalità avanzate di sincronizzazione e ricerca lo rendono ideale per confrontare cartelle locali e remote o individuare file su reti. Con funzionalità aggiuntive come la modifica remota, l'integrazione con iCloud e la gestione degli archivi, ForkLift 4 combina flessibilità e potenza per tutte le tue esigenze di gestione dei file.

Migliori funzionalità/funzioni di ForkLift

Confronta e sincronizza cartelle locali o remote con un solo clic, sincronizzazione bidirezionale

Utilizza la ricerca avanzata e i filtri per individuare i file in base al nome, all'estensione, ai tag o al contenuto, anche su server remoti

Gestisci senza problemi i file su archiviazione cloud, iCloud e unità locali con la sua intuitiva interfaccia a doppio pannello

Modifica i file remoti nel tuo editor preferito e carica automaticamente le modifiche mentre salvi

Limiti di ForkLift

Il trasferimento dei file potrebbe subire ritardi occasionali prima dell'avvio

Non esiste un modo chiaro per risolvere i problemi se questi derivano da host esterni o dall'app stessa

Prezzi di ForkLift

Utente singolo: 19,95 $/anno

Licenza familiare: 29,95 $/anno

Piccole imprese: 69,95 $/anno

Valutazioni e recensioni di ForkLift

G2: recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

5. muCommander (Il migliore per la gestione dei file leggera e open source)

tramite muCommander

muCommander è un file manager gratuito e open source per macOS che offre semplicità ed efficienza nella gestione di file e cartelle. L'interfaccia a doppio pannello, le scorciatoie da tastiera personalizzabili, l'archiviazione cloud e il supporto per server remoti lo rendono un'ottima alternativa al file manager predefinito.

muCommander consente l'accesso senza interruzioni ad archivi come ZIP, RAR e 7z e sistemi di file virtuali come FTP, SFTP e Amazon S3. Per chi ha bisogno di un browser di file per Mac leggero ma ricco di funzionalità, muCommander offre una flessibilità senza pari ed è completamente personalizzabile per adattarsi al tuo flusso di lavoro.

Funzionalità/funzioni migliori di muCommander

Gestisci e organizza file e cartelle con il layout a doppio pannello e le operazioni su file batch

Connettiti all'archiviazione cloud e a server remoti come Google Drive, Dropbox, FTP, SFTP e altro ancora

Comprimi ed estrai archivi ZIP, RAR, 7z e TAR, oppure sfogliali come normali cartelle

Personalizza l'interfaccia, le barre degli strumenti e le scorciatoie da tastiera per un'esperienza davvero personale

Limiti di muCommander

Richiede Java 11 o versioni successive per funzionare, il che potrebbe rappresentare un passaggio aggiuntivo per gli utenti

Mancano alcune funzionalità/funzioni avanzate come la sincronizzazione in tempo reale o le funzionalità di ricerca avanzata

Prezzi di muCommander

Gratis (open source)

Valutazioni e recensioni di muCommander

G2: recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Un utente, pur apprezzando la capacità di muCommander di gestire gli archivi senza sforzo, afferma

Utilizzo MUCommander per sfogliare i file .zip senza doverli prima decomprimere. Questa funzionalità da sola vale la pena di averlo. Mi ha fatto risparmiare ore quando tutto ciò di cui avevo bisogno era trovare un'immagine specifica all'interno di un archivio .zip da 675 MB.

Utilizzo MUCommander per sfogliare i file .zip senza doverli prima decomprimere. Questa funzionalità/funzione da sola vale la pena di averlo. Mi ha fatto risparmiare ore quando tutto ciò di cui avevo bisogno era trovare un'immagine specifica all'interno di un archivio .zip da 675 MB.

💡 Suggerimento: Puoi utilizzare muCommander come file manager nativo leggero per macOS per accedere rapidamente a server e archivi remoti. La sua funzionalità/funzione segnalibri universale ti fa risparmiare tempo per i percorsi a cui accedi frequentemente.

6. Nimble Commander (ideale per utenti esperti e operazioni avanzate sui file)

tramite Nimble Commander

Nimble Commander è un file manager alternativo progettato per utenti esperti che desiderano il controllo completo su tutti i file e le cartelle presenti sul proprio Mac. La sua interfaccia a doppio pannello e il design incentrato sulla tastiera lo rendono uno strumento indispensabile per sviluppatori, amministratori di sistema e professionisti IT.

Con funzionalità/funzioni come un emulatore di terminale integrato, una gestione avanzata delle cartelle e la possibilità di visualizzare i file nascosti, Nimble Commander è perfetto per gli utenti che necessitano di efficienza e flessibilità. È leggero, veloce e personalizzabile, il che lo rende un ottimo strumento per sostituire Finder nei flussi di lavoro avanzati.

Migliori funzionalità/funzioni di Nimble Commander

Usa l'emulatore di terminale integrato per sincronizzare i comandi della shell con la navigazione nel pannello dei file

Ordina i file ed esegui la rinominazione in batch con modelli per un'organizzazione perfetta

Sfoglia, modifica e comprimi archivi senza decomprimere l'intero file, ideale per archiviare file in modo efficiente

Connettiti a server FTP, SFTP, WebDAV o Dropbox e modifica i file remoti senza uscire dall'app

Limiti di Nimble Commander

Alcune funzionalità/funzioni avanzate, come la modalità amministratore, non sono disponibili nella versione Mac App Store

Richiede una configurazione aggiuntiva per la personalizzazione e l'integrazione completa con strumenti esterni

Prezzi di Nimble Commander

Versione gratuita disponibile

Valutazioni e recensioni di Nimble Commander

G2: recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

💡 Suggerimento: il terminale integrato e le funzionalità/funzioni client FTP di Nimble Commander sono perfetti per semplificare attività come lo spostamento di file, la modifica di file remoti e la gestione di tutte le cartelle del Mac senza dover passare da un'app all'altra.

7. CRAX Commander (ideale per la gestione avanzata dei file e la personalizzazione)

tramite CRAX Commander

CRAX Commander è un file manager per Mac a doppio pannello altamente personalizzabile, progettato per gli utenti che desiderano un mix di semplicità e potenza nell'organizzazione dei propri file su Mac. La sua interfaccia intuitiva supporta schede e segnalibri, rendendo la navigazione dei file più veloce e organizzata.

Con client SVN, FTP e SSH integrati, eccelle nella gestione dei file remoti, mentre la ricerca avanzata, gli strumenti di rinomina multipla e l'editor con evidenziazione della sintassi lo rendono perfetto per gestire file e cartelle in modo efficiente.

Migliori funzionalità/funzioni di CRAX Commander

Gestisci i file remoti senza problemi con il supporto integrato per FTP, SFTP, SMB e AFP

Esegui operazioni in batch con rinomina multipla, unione di cartelle e calcolo del checksum

Personalizza la tua esperienza di gestione dei file con barre degli strumenti configurabili, scorciatoie da tastiera e strumenti esterni

Confronta e modifica file o cartelle utilizzando la ricerca avanzata integrata e il confronto dei contenuti

Limiti di CRAX Commander

La modalità amministratore e le funzionalità avanzate non sono supportate nella versione Mac App Store

Alcuni utenti potrebbero trovare le sue ampie opzioni di personalizzazione eccessive

Prezzi di CRAX Commander

Versione completa: 25,99 $/utente (download singolo)

Valutazioni e recensioni di CRAX Commander

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Rivisita la gestione dei file e la produttività con ClickUp

Quando scegli un file manager per Mac, non limitarti alle funzionalità/funzioni, ma considera anche la sua capacità di integrarsi nel tuo flusso di lavoro più ampio. Supporta la collaborazione, si integra con i tuoi strumenti esistenti, ottimizza la gestione dei file o aumenta la tua produttività complessiva?

Sebbene strumenti come Path Finder o ForkLift eccellano in aree specifiche, potrebbero non avere la versatilità di una soluzione all-in-one. È qui che ClickUp si distingue. Non si tratta solo di gestire i file, ma di trasformare completamente il tuo modo di lavorare.

Con strumenti come ClickUp Docs, Brain e Connected Search, va oltre l'organizzazione dei file per offrire una piattaforma unificata per attività, collaborazione e automazione.

Sei pronto a semplificare il tuo flusso di lavoro e aumentare la produttività?

Iscriviti oggi stesso a ClickUp: è gratis! 🚀