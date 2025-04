Motion vs. Todoist: trova il prodotto perfetto per la tua produttività

Il giusto strumento di gestione delle attività può trasformare la tua produttività. Motion e Todoist sono due strumenti popolari che promettono di organizzare la tua vita e aumentare l'efficienza.

Ma con funzionalità/funzioni che si sovrappongono e punti di forza unici, come scegliere quello più adatto alle tue esigenze? Che tu abbia bisogno di una pianificazione avanzata con IA o di un modo semplice per organizzare le attività, questa guida analizza tutto ciò che devi sapere su Motion e Todoist. Ti presenta una potente alternativa che potrebbe addirittura eclissare entrambi.

🧠 Curiosità: alcune ricerche hanno dimostrato che dedicare solo 10-12 minuti alla pianificazione della giornata può far risparmiare due ore. Questo fa capire quanto lo strumento giusto possa fare la differenza nell'aumentare la produttività, vero?

⏰ Riepilogo/riassunto in 60 secondi Lo strumento giusto per la gestione delle attività può trasformare la tua produttività, ma come scegliere tra Motion e Todoist? Motion eccelle nella pianificazione basata sull'IA , automatizzando la prioritizzazione delle attività e la gestione del calendario.

Todoist offre semplicità, collaborazione e integrazioni estese a un costo inferiore. Vuoi il meglio di entrambi? Prova ClickUp , una potente alternativa che combina gestione delle attività, automazione, IA e oltre 1.000 integrazioni in un'unica piattaforma.

Cos'è Motion?

Motion è un software di pianificazione delle attività che ti aiuta a gestire meglio il tuo tempo e le tue attività. Combina la gestione delle attività, la pianificazione del calendario e l'automazione IA.

Questo strumento si distingue per la sua pianificazione basata sull'IA. Crea un programma personalizzato assegnando priorità alle attività, alle riunioni e alle scadenze in base all'urgenza e alla disponibilità.

Per aumentare la tua produttività, Motion si integra con molte app popolari, come Google Calendar, Zoom, Google Meet, Zapier, Microsoft Outlook 365 e altre ancora.

È perfetto per professionisti, studenti e team che cercano uno strumento all-in-one e desiderano dedicare meno tempo alla pianificazione e più tempo all'esecuzione.

➡️ Per saperne di più: Recensione dell'app Motion: la pianificazione con IA è adatta a te?

Funzionalità/funzioni di Motion

Discutiamo insieme cosa rende Motion un'ottima alternativa a Todoist. Ecco alcune delle sue migliori funzionalità:

Gestione delle attività

Le funzionalità/funzioni del task manager di Motion includono la prioritizzazione e la creazione delle attività con un solo clic. La sua funzionalità/funzione attività ricorrenti ti assicura di non perdere mai un lavoro importante. Se un'attività non viene completata in tempo, la riprogramma automaticamente per te.

Project management

Motion funziona anche come software di project management. Se stai lavorando a un progetto con il tuo team, Motion creerà un programma con le priorità per ciascun membro del team.

Apri i tuoi progetti nella vista Bacheca per controllare lo stato delle attività o nella vista Elenco per visualizzare un elenco completo di tutte le attività da svolgere.

Lo strumento integra le attività del progetto nel calendario e centralizza tutta la collaborazione relativa al progetto, garantendo un'organizzazione e una comunicazione senza soluzione di continuità su un'unica piattaforma.

Pianificazione del calendario

Una delle funzionalità/funzioni distintive di Motion è il calendario IA, che crea automaticamente un programma per te. Basta aggiungere dettagli come la priorità delle attività, le scadenze e la durata. L'IA tiene conto di questi fattori insieme alle tue attività e agli elenchi delle cose da fare.

Gestire il tuo calendario è molto più facile con Motion, che combina tutti i tuoi calendari in un'unica visualizzazione e blocca automaticamente le tue attività.

E se ti piace creare il tuo programma, Motion ti permette anche di farlo!

➡️ Per saperne di più: Gestione del tempo semplificata: crea il tuo programma settimanale perfetto

Assistente IA per riunioni

L'assistente IA per riunioni di Motion semplifica la pianificazione identificando senza sforzo gli orari ottimali per le riunioni. Basta impostare le tue preferenze e ti suggerirà automaticamente le opzioni ideali.

Crea una pagina personalizzata per la prenotazione delle riunioni e condividi la tua disponibilità. Utilizza il link per le prenotazioni ricorrenti per pianificare riunioni periodiche e garantire la coerenza. Imposta limiti giornalieri per gestire il tuo tempo ed evitare l'affaticamento da riunioni.

Prezzi di Motion

Motion offre tre piani tariffari:

Individuale: 34 $ al mese per utente

Business Standard: 20 $ al mese per utente

Business Pro: Prezzi personalizzati

📽️ Bonus Watch: Vuoi imparare a utilizzare l'IA per l'automazione delle attività? Guarda il video qui sotto:

Cos'è Todoist?

Fondata nel 2007, Todoist è una popolare app per la gestione delle attività e la pianificazione quotidiana. Consente di creare e dare priorità alle attività, aggiungere etichette e organizzare programmi giornalieri.

Controlla le tue attività in viste come elenco, bacheca e calendario. Acquisisci attività mentre sei in movimento, aggiungi promemoria e assicurati di non essere mai in ritardo con le scadenze.

Anche questo ti consente di monitorare meglio le tue attività ordinandole in "oggi", "imminenti" e altre opzioni personalizzate, in modo da vedere solo ciò che è rilevante al momento.

Todoist offre anche oltre 80 integrazioni, tra cui Zapier, Time Doctor, Slack, Google Calendar e Outlook.

🔍Lo sapevi? Il 33% delle persone utilizza elenchi di cose da fare per gestire il proprio lavoro e il proprio tempo!

Funzionalità/funzioni di Todoist

Ecco una panoramica di alcune delle migliori funzionalità/funzioni di Todoist che lo rendono un'ottima alternativa a Motion:

Gestione delle attività

Todoist offre numerose funzionalità/funzioni di gestione delle attività per gestire tutte le cose da fare. Usa la funzionalità Aggiungi rapidamente per creare un'attività con un solo clic. Basta assegnare un nome all'attività e pianificarla.

Imposta date di scadenza ricorrenti, organizza le attività in sezioni, aggiungi attività secondarie e decidi i livelli di priorità per assicurarti di sapere cosa fare prima. Aggiungi contesto alle tue attività con note vocali e screenshot.

Questa app per elenchi di cose da fare ti consente di creare attività direttamente dalla finestra In arrivo della tua email.

Project management

Crea progetti di team e condividi l'accesso con più membri del team con Todoist. Ti consente di creare progetti condivisi (separati dai tuoi progetti personali), assegnare attività ai membri del team e impostare scadenze.

Puoi anche lasciare commenti e allegare file per fornire più contesto alle attività e migliorare il coordinamento.

Monitoraggio della produttività

Vuoi rendere più divertente il monitoraggio della produttività? Todoist lo fa per te con la sua funzionalità Karma.

Ottieni punti per completare le attività e perdi punti per rimandarle. Questo mantiene alto il morale e aggiunge un elemento di divertimento!

Imposta obiettivi giornalieri o settimanali e visualizza l'andamento della tua produttività. Ottieni una panoramica esatta di ciò che hai realizzato con la cronologia delle attività.

Visualizzazioni personalizzabili

Todoist offre tre viste per gestire i progetti: Elenco, Bacheca e Calendario.

Usa la vista Elenco per organizzare le tue attività in modo lineare e ottenere una panoramica di ciò che è in sospeso e di ciò che è terminato. Usa la vista Calendario per monitorare i tuoi impegni presenti e futuri per una pianificazione e una programmazione dettagliate.

La vista Bacheca organizza le attività in colonne con etichette appropriate, facilitando il monitoraggio dello stato in modo semplice e chiaro.

Prezzi di Todoist

Todoist offre tre piani tariffari:

Principianti: 0 $

Pro: 5 $ al mese per utente

Business: 8 $ al mese per utente

Motion vs. Todoist: confronto delle funzionalità/funzioni

Motion e Todoist sono strumenti di produttività molto diffusi, ma i loro punti di forza soddisfano esigenze diverse a seconda del tipo di utente. Ecco un confronto tra Motion e Todoist per aiutarti a comprenderne le funzionalità/funzioni:

Gestione delle attività

La gestione efficiente delle attività è alla base di qualsiasi strumento di produttività. La capacità di organizzare, dare priorità e monitorare le attività influisce in modo significativo sul raggiungimento dei tuoi obiettivi. Vediamo quale strumento vince in questa categoria.

Motion

Motion si concentra principalmente sull'automazione, con la prioritizzazione e la pianificazione delle attività basate sull'IA. Riorganizza l'elenco delle cose da fare in base alle scadenze, assicurando che il lavoro urgente sia sempre in primo piano.

Ti consente inoltre di creare o riprogrammare attività con un solo clic e aggiungere attività ricorrenti.

Todoist

Sebbene non disponga dell'automazione IA, Todoist eccelle in termini di flessibilità. Offre funzionalità di gestione delle attività di base, tra cui l'organizzazione delle attività in progetti, l'aggiunta di etichette, l'impostazione di filtri e l'assegnazione di livelli di priorità.

Con Todoist, aggiungere un'attività con un solo clic o crearla direttamente dalla finestra In arrivo della tua email diventa facile.

🏆 Vincitore: Motion vince questo round di Motion vs. Todoist per la gestione delle attività personali. Le sue funzionalità avanzate di automazione e ottimizzazione del tempo lasciano Todoist alle spalle.

Collaborazione e project management

Gli strumenti di collaborazione sono essenziali per i progetti di team per la condivisione di aggiornamenti, l'assegnazione di attività e il monitoraggio dello stato senza confusione.

Vediamo quale strumento offre le migliori funzionalità/funzioni di project management:

Motion

La collaborazione in Motion è semplice ma efficace per la condivisione delle attività e la pianificazione delle riunioni. Consente agli utenti di creare programmi con priorità, aggiungere lavori di progetto al calendario, aggiungere commenti alle attività e allegare documenti a ciascun progetto.

Tuttavia, poiché è progettato per la produttività individuale, le sue funzionalità/funzioni per team sono inferiori rispetto agli strumenti incentrati sulla collaborazione.

Todoist

Todoist ti consente di condividere progetti, assegnare attività e comunicare direttamente all'interno dell'app utilizzando commenti e menzioni. Puoi etichettare e classificare le attività, impostare priorità, pianificare obiettivi, aggiungere descrizioni delle attività e suddividere le attività in attività secondarie per maggiore chiarezza.

Gli aggiornamenti in tempo reale su chi ha completato un'attività e i promemoria assicurano che tutti rimangano allineati.

🏆 Vincitore: Todoist si aggiudica il primo posto grazie alle sue funzionalità avanzate, tra cui aggiornamenti in tempo reale, etichettatura e categorizzazione delle attività e comunicazione tramite commenti e menzioni.

Pianificazione

Combinare attività ed eventi in un unico piano chiaro? È una svolta epocale. Vediamo quale strumento lo fa meglio.

Motion

La pianificazione è il punto di forza di Motion. La sua IA crea un'agenda giornaliera combinando le tue attività e le tue riunioni, modificandola anche quando ci sono cambiamenti. È come avere un assistente super organizzato.

Todoist

Sebbene Todoist non disponga di uno scheduler integrato, si integra perfettamente con calendari come Google Calendar. Tuttavia, dovrai occuparti tu stesso delle operazioni più complesse.

🏆 Vincitore: Motion vince questa categoria a mani basse, poiché è un pianificatore completo, non solo un elenco di attività.

Facilità d'uso

L'intuitività e la facilità d'uso di uno strumento determinano la rapidità con cui gli utenti lo adottano. Vediamo quale strumento ha un'interfaccia più intuitiva:

Motion

Sebbene potenti, le funzionalità/funzioni basate sull'IA e l'automazione di Motion possono sopraffare i principianti. La curva di apprendimento è più ripida rispetto a quella delle app tradizionali per la gestione delle attività.

Todoist

Nota per la sua semplicità, l'interfaccia di Todoist è intuitiva e facile da navigare. È progettata per un rapido apprendimento, rendendola una delle app preferite dagli utenti che si avvicinano per la prima volta alle app di gestione delle attività.

🏆 Vincitore: Todoist vince questa categoria per la sua interfaccia intuitiva e il design semplice.

Prezzi

Il costo è un fattore importante nella scelta di uno strumento di gestione delle attività, soprattutto quando si devono bilanciare le funzionalità con i vincoli di budget. Ecco come si confrontano i due strumenti:

Motion

Motion si posiziona come uno strumento premium. Il suo piano individuale parte da 34 $ al mese. Offre anche piani per team, con il piano standard a partire da 20 $ per utente.

Todoist

Todoist offre una struttura più economica. La versione per principianti è gratis. Se desideri funzionalità/funzioni più avanzate, la versione pro costa 5 $ per utente, mentre la versione aziendale costa 8 $ per utente.

🏆 Vincitore: Todoist è più accessibile e conveniente, con versioni gratuite per principianti e pro a soli 5 $.

Integrazioni

Vediamo quale strumento offre le migliori integrazioni:

Motion

Le opzioni di integrazione di Motion sono piuttosto limitate. Funziona bene con i calendari Google, Apple e Outlook. Si collega anche ad app come Zoom, Google Meet, Zapier e Microsoft Teams.

Tuttavia, non offre integrazioni con altri strumenti di produttività, project management o collaborazione.

Todoist

Todoist eccelle in questo campo con oltre 80 integrazioni. Si connette con strumenti come Google Calendar, Outlook, Slack, Dropbox e Zapier, consentendo agli utenti di automatizzare i flussi di lavoro e sincronizzare le attività su più piattaforme.

🏆 Vincitore: In questo confronto tra Motion e Todoist, Todoist vince offrendo oltre 80 integrazioni con strumenti di comunicazione, project management ed email.

Motion vs. Todoist su Reddit

Siamo andati su Reddit per vedere quale app preferiscono gli utenti, Todoist o Motion. Questo ci ha aiutato a comprendere meglio questi strumenti.

Molte persone apprezzano lo scheduler IA e le funzionalità avanzate di Motion. Un utente ha commentato:

Uso Motion da 2 mesi tramite la loro app desktop e mi trovo bene. Mi piacciono le seguenti funzionalità/funzioni: può collegarsi al mio calendario di lavoro e vedere i miei slot disponibili; posso assegnargli le mie attività e la loro priorità/scadenza e lui le inserisce automaticamente nel mio calendario in uno slot disponibile; se non riesco a svolgere un'attività, la riprogramma automaticamente nel mio calendario in un momento successivo. Quando ho un'attività su cui iniziare a lavorare, mi appare una notifica sul desktop.

Uso Motion da 2 mesi tramite la loro app desktop e mi trovo bene. Mi piacciono le seguenti funzionalità/funzioni: può collegarsi al mio calendario di lavoro e vedere i miei slot disponibili; posso assegnargli le mie attività e la loro priorità/scadenza e lui le inserisce automaticamente nel mio calendario in uno slot disponibile; se non riesco a svolgere un'attività, la riprogramma automaticamente nel mio calendario in un momento successivo. Quando ho un'attività su cui iniziare a lavorare, mi appare una notifica sul desktop.

Altri hanno trovato Todoist uno strumento migliore. Un utente ha apprezzato la sua vasta matrice di funzionalità/funzioni:

Todoist ti aiuta a gestire attività e progetti in modo efficiente! Ti consente di organizzare e dare priorità alle attività, impostare scadenze e monitorare lo stato di avanzamento. Le sue funzionalità includono flussi di lavoro personalizzabili, promemoria e integrazioni con altri strumenti. Todoist mira ad aumentare la produttività e ridurre lo stress mantenendo tutte le tue attività in un unico posto.

Todoist ti aiuta a gestire attività e progetti in modo efficiente! Ti consente di organizzare e assegnare priorità alle attività, impostare scadenze e monitorare lo stato di avanzamento. Le sue funzionalità includono flussi di lavoro personalizzabili, promemoria e integrazioni con altri strumenti. Todoist mira ad aumentare la produttività e ridurre lo stress mantenendo tutte le tue attività in un unico posto.

Molti utenti utilizzano Motion per la pianificazione. Tuttavia, alcuni lo trovano costoso e lento nel rilascio di nuove funzionalità. Un utente ha detto:

Utilizzo Motion per gestire tutte le mie attività e la mia pianificazione e, sebbene l'app sia solida in termini di funzionalità, non posso fare a meno di sentirmi frustrato dalla mancanza di aggiornamenti frequenti. Rispetto ad altre app come Craft o Todoist, Motion sembra in ritardo nel rilascio di nuove funzionalità o miglioramenti.

Utilizzo Motion per gestire tutte le mie attività e la mia pianificazione e, sebbene l'app sia solida in termini di funzionalità, non posso fare a meno di sentirmi frustrato dalla mancanza di aggiornamenti frequenti. Rispetto ad altre app come Craft o Todoist, Motion sembra in ritardo nel rilascio di nuove funzionalità o miglioramenti.

Dato il costo dell'app, mi aspetterei una cadenza più costante degli aggiornamenti e delle nuove funzionalità, soprattutto considerando la rapidità con cui evolve lo spazio della produttività. Non fraintendetemi, adoro le funzionalità di automazione offerte da Motion, ma ho anche l'impressione di pagare un prezzo elevato per uno strumento che non si evolve allo stesso ritmo di alcuni dei suoi concorrenti. "

Un altro utente ha trovato che il prezzo di Todoist è adeguato alle sue funzionalità/funzioni:

Sono un utente pro di Todoist. Mi piace molto. Inoltre, in combinazione con un espansore di testo/compilatore automatico, è possibile impostare le attività molto rapidamente. Con 3 chiavi posso impostare priorità, tag, date, ecc.

Sono un utente pro di Todoist. Mi piace molto. Inoltre, in combinazione con un espansore di testo/compilatore automatico, è possibile impostare le attività molto rapidamente. Con 3 chiavi posso impostare priorità, tag, date, ecc.

Scopri ClickUp: la migliore alternativa a Motion e Todoist

Se Motion e Todoist sono impressionanti, ClickUp è come quell'amico che fa tutto e, soprattutto, lo fa meglio!

Progettato per essere una piattaforma di produttività completa, ClickUp integra perfettamente la gestione delle attività, la pianificazione e l'automazione in un'interfaccia altamente personalizzabile che si adatta sia ai flussi di lavoro personali che a quelli di team.

Oltre alle sue funzionalità, ClickUp supporta oltre 1000 integrazioni, assicurandoti di avere i tuoi strumenti preferiti sulla stessa piattaforma.

Ecco cosa dice Starr, responsabile degli account presso West Tech Shipping, su ClickUp:

ClickUp mi aiuta a organizzarmi e aumenta la mia produttività sul lavoro. Ora riesco a fare di più in meno tempo perché sono più concentrato.

ClickUp mi aiuta a organizzarmi e aumenta la mia produttività sul lavoro. Ora riesco a fare di più in meno tempo perché sono più concentrato.

Approfondiamo i motivi per cui ClickUp potrebbe essere la scelta definitiva.

Il vantaggio n. 1 di ClickUp: attività di ClickUp

Usa le attività di ClickUp gratis Automatizza le attività ricorrenti con le attività di ClickUp

Le attività di ClickUp ti consentono di creare, condividere e assegnare attività per qualsiasi progetto. Organizza le attività con campi personalizzati, assegnale ai membri del team e monitora i progressi senza sforzo. Raggruppa le attività in cartelle, ordinale per data di scadenza o tipo di attività e automatizza persino le attività ricorrenti.

Aggiungi la priorità alle attività con le priorità delle attività di ClickUp

Usa le priorità delle attività di ClickUp per impostare le priorità di ciascuna attività: urgente, alta, normale e bassa. In questo modo non perderai nessuna attività urgente.

Vuoi aggiungere più contesto? Aggiungi descrizioni dettagliate, allega file e lascia commenti direttamente sulle attività.

Vantaggio n. 2 di ClickUp: liste di controllo delle attività di ClickUp

Crea liste di controllo complete con le liste di controllo delle attività di ClickUp

Non riesci a resistere alla tentazione di spuntare le voci dalla tua lista delle cose da fare? Usa le liste di controllo delle attività di ClickUp per creare una semplice lista delle cose da fare. Ti permette di creare voci nidificabili per aggiungere attività secondarie a ciascuna attività. Se hai bisogno che un altro membro del team lavori su un'attività della tua lista, basta aggiungere un assegnatario.

ClickUp è un passo avanti #3: Visualizzazione Calendario ClickUp

Visualizza le tue attività giornaliere, settimanali e mensili con la vista Calendario di ClickUp

ClickUp Calendar View è un calendario per il project management che offre una panoramica chiara e visiva delle attività, delle scadenze e degli eventi, tutto in un unico posto. Visualizza le attività per giorno, settimana o mese per avere una panoramica chiara.

Sincronizzalo con calendari esterni come Google Calendar e approfitta degli aggiornamenti bidirezionali per mantenere tutto allineato. Trascina e rilascia le attività per riprogrammarle e personalizza la tua vista filtrando per progetti, priorità o assegnatari specifici.

💡Suggerimento: Ti stai chiedendo come organizzare il tuo lavoro con un calendario di project management? Ecco una guida passo passo: Passaggio 1: definisci obiettivi chiari e delinea l'ambito del tuo progetto.

Passaggio 2: Delinea le attività essenziali e le attività cardine.

Passaggio 3: Distribuisci le risorse.

Passaggio 4: Scegli gli strumenti giusti.

ClickUp è un passo avanti #4: ClickUp Brain

Prova Click Brain gratis Scrivi contenuti, riepiloga/riassumi thread o genera idee con ClickUp Brain

ClickUp Brain è il tuo assistente IA che offre un vantaggio innovativo alla produttività. Dall'automazione delle attività ripetitive alla stesura di contenuti e all'analisi dei dati, ti fa risparmiare tempo e lavoro mentale.

Ottieni risposte a qualsiasi domanda relativa al lavoro da ClickUp Brain. Cercherà semplicemente le informazioni pertinenti nella tua area di lavoro e ti fornirà dati accurati.

Utilizza questo strumento per riepilogare/riassumere le note delle riunioni, generare elementi di azione e persino aiutarti a raccogliere idee per il tuo prossimo grande progetto. È come avere un coach personale per la produttività pronto a semplificarti la giornata nella tua area di lavoro.

ClickUp ha un vantaggio in più n. 5: i modelli ClickUp

ClickUp offre molti modelli di gestione delle attività per migliorare la tua produttività.

Ad esempio, il modello Daily Planner di ClickUp ti aiuta a pianificare la tua giornata organizzando e classificando le attività, assegnando loro una priorità e visualizzandone lo stato di avanzamento.

Il modello di pianificazione dei turni dei dipendenti di ClickUp è ideale anche se desideri pianificare gli orari di lavoro dei tuoi team. Ti consente di sincronizzare le attività con la disponibilità del tuo team, assicurando che nulla vada storto.

Scarica questo modello Visualizza e organizza le tue attività con il modello di gestione delle attività di ClickUp

Se hai bisogno di un task manager più completo, dai un'occhiata al modello di gestione delle attività di ClickUp.

Il modello ti consente di visualizzare le attività in base a stato, priorità e reparto. Puoi monitorare lo stato di avanzamento, ottimizzare i flussi di lavoro e collaborare senza soluzione di continuità con il tuo team.

Supporta anche sei viste dinamiche, tra cui elenco, bacheca, riquadro e calendario, consentendoti di scegliere quella più adatta alle tue esigenze.

Trova il prodotto perfetto per la tua produttività con ClickUp

Motion e Todoist eccellono entrambi in modi diversi. Grazie alle funzionalità basate sull'IA, Motion è perfetto per gli utenti che desiderano automazione e un flusso di lavoro ben pianificato. In confronto, Todoist si distingue per la sua semplicità e la collaborazione orientata al team. Ma se stai cercando uno strumento che combini il meglio di entrambi questi strumenti, non cercare oltre ClickUp.

Dalla produttività basata sull'IA e la gestione delle attività alle visualizzazioni del calendario e un'ampia gamma di modelli personalizzabili, ClickUp è progettato per adattarsi alle tue esigenze specifiche. Registrati gratis oggi stesso!