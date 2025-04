Igiene del CRM: migliora la qualità dei dati e le prestazioni commerciali

La scarsa qualità dei dati costa alle aziende in media 13 milioni di dollari all'anno in opportunità perse e risorse sprecate. 📉

Il motivo? I rappresentanti commerciali spesso trascorrono parte della loro giornata a lottare con dettagli di contatto errati, record duplicati e informazioni mancanti invece di chiudere le trattative.

È qui che l'igiene del CRM può fare la differenza. ✨

Sebbene il termine "igiene CRM" possa sembrare un processo di pulizia del software, in realtà si tratta di mantenere i dati dei clienti puliti e affidabili in tutto il sistema CRM. Ciò porta a una migliore qualità dei dati, che a sua volta aiuta i team a prendere decisioni basate sui dati che influiscono positivamente sulle prestazioni commerciali e sul successo dei clienti.

Esaminiamo l'igiene del CRM e stabiliamo alcune best practice che puoi seguire per ottimizzare il tuo sistema CRM.

🏆 Bonus: scopriremo anche come ClickUp può aiutarti a implementare queste best practice con le sue funzionalità!

⏰ Riepilogo/riassunto in 60 secondi 👉 Una cattiva igiene del CRM è il risultato di problemi quali errori di inserimento manuale dei dati, record duplicati, profili incompleti, formattazione incoerente e informazioni obsolete. 👉 Questi problemi portano a uno spreco di risorse, campagne di marketing fallimentari, previsioni commerciali inaccurate e relazioni con i clienti compromesse. 👉 Mantenere una buona igiene del CRM comporta regolari controlli dei dati, protocolli standardizzati per l'inserimento dei dati, automazione delle attività ripetitive e controlli di accesso basati sui ruoli per garantire l'accuratezza dei dati. 👉 ClickUp aiuta a semplificare l'igiene del CRM automatizzando i controlli di qualità, centralizzando le comunicazioni con i clienti e integrandosi con altre piattaforme per una gestione dei dati senza soluzione di continuità. 👉 Sistemi CRM puliti migliorano il processo decisionale, ottimizzano il targeting dei clienti e proteggono la reputazione della tua azienda, aumentando al contempo l'efficienza complessiva.

Che cos'è l'igiene del CRM?

Una dashboard disordinata con note sparse, file casuali e dettagli dei clienti errati: ecco come si presenta un sistema CRM disorganizzato. 😣

Proprio come mantenere in ordine la tua area di lavoro ti aiuta a funzionare meglio, avere dati CRM puliti consente ai team commerciali (e ad altri team associati) di avere sempre a portata di mano i dati giusti.

E questo ci porta al nostro argomento! ✅

L'igiene del CRM si riferisce al mantenimento di dati puliti, accurati e aggiornati all'interno del sistema di gestione delle relazioni con i clienti. Spesso comporta la rimozione di dati non necessari come vecchi indirizzi email, indirizzi postali obsoleti, record incompleti e contatti duplicati dal database. 🤝

Il concetto si basa su due pilastri: qualità dei dati e igiene dei dati. È simile all'organizzazione dello spazio nel tuo ufficio piuttosto che alla conduzione di un audit sul posto di lavoro.

La pulizia dei dati si concentra sulla correzione degli errori e sulla pulizia delle informazioni, mentre la qualità dei dati implica la valutazione della conformità dei dati a standard specifici. 💯

Quando i tuoi rappresentanti commerciali puliscono il loro elenco di contatti (igiene dei dati), potrebbero eliminare vecchie schede e aggiornare i numeri di telefono. Tuttavia, quando esaminano la qualità dei dati, valutano se i contatti sono classificati correttamente, se il punteggio dei lead è accurato e se le informazioni aiutano a portare avanti le trattative.

📌 Esempio: i database di email marketing subiscono un decadimento naturale superiore al 20% all'anno, poiché le persone cambiano lavoro, posizione o aggiornano i propri recapiti. Una pulizia regolare dei dati aiuta a mantenere profili dei clienti accurati, aiutando i team di marketing a evitare di rivolgersi al pubblico sbagliato.

Perché è importante una buona igiene dei dati CRM

ogni anno 35 milioni di numeri di telefono vengono riassegnati a nuovi utenti.

Qual è l'impatto di tutto questo?

Dati di scarsa qualità creano un effetto domino che causa problemi ai professionisti delle vendite. I database di email marketing iniziano a deteriorarsi. I team di marketing sprecano risorse mirando contatti obsoleti, mentre i responsabili commerciali prendono decisioni basate su previsioni inaccurate.

Una manutenzione costante dell'igiene del CRM (in particolare dei componenti CRM ) trasforma il tuo database da un sistema disordinato a un'area di lavoro digitale ben organizzata.

📌 Esempio: un database CRM ben tenuto offre numerosi vantaggi misurabili. I team commerciali chiudono le trattative più rapidamente grazie a informazioni di contatto accurate

Le campagne di marketing raggiungono il pubblico giusto al momento giusto

I team delle operazioni di fatturato effettuano previsioni affidabili basate su dati puliti

Oltre all'efficienza, una buona igiene del CRM protegge anche la reputazione della tua azienda. Inviare email di congratulazioni per una promozione a qualcuno che ha lasciato l'azienda un anno fa o rivolgersi a dirigenti con titoli di lavoro errati danneggia la credibilità. 🙌

Quando i team commerciali e di marketing lavorano con dati puliti, costruiscono relazioni più solide con i clienti.

Anche l'impatto finanziario di una buona igiene del CRM è significativo. Le aziende che utilizzano dati B2B imprecisi rischiano non solo di perdere opportunità, ma anche di essere inserite in blacklist di domini a causa di un numero eccessivo di email respinte. Prospettive perse, opportunità perse, in definitiva un calo dei ricavi e delle vendite.

🔗 Leggi anche: I migliori esempi di software CRM e i loro casi d'uso per aumentare la produttività

Cause comuni di scarsa igiene nei CRM

Come un barista che confonde gli ordini nelle ore di punta, i sistemi CRM possono diventare disordinati e confusi per vari motivi. Di seguito sono riportati i motivi chiave per cui i dati CRM a volte possono andare storti.

Errori di inserimento manuale dei dati: Questi sono i principali responsabili di una cattiva igiene del CRM. Quando i rappresentanti digitano frettolosamente le informazioni tra una chiamata e l'altra, semplici errori di battitura trasformano "john. doe@gmail. com" in "john. doe@gmail. cmo", causando comunicazioni fallite e opportunità perse

Dati duplicati : questo è un altro grave problema: immagina due profili separati creati per lo stesso cliente, che dividono informazioni preziose su più record

Dati incompleti: Questo crea lacune nei profili dei clienti, simili a un puzzle a cui mancano i pezzi di collegamento

Dati mancanti: Questo problema è spesso causato dai membri del team che, durante i periodi di maggiore attività, saltano la compilazione di alcuni campi, lasciando i profili privi di numeri di telefono, titoli professionali o informazioni aziendali

il 91% delle aziende soffre di errori nei dati dei propri sistemi CRM, a dimostrazione di quanto questa sfida sia universale. Non vuoi ritrovarti con questi errori? Ecco 5 precauzioni per la sicurezza dei dati che ogni team professionale dovrebbe adottare per godere di un funzionamento aziendale senza intoppi. ✅

I problemi sopra indicati sono ulteriormente aggravati da informazioni obsolete.

Le aziende cambiano indirizzo, le persone cambiano lavoro e i numeri di telefono vengono riassegnati. Senza aggiornamenti regolari, il tuo CRM diventa come un vecchio elenco telefonico, pieno di numeri che non funzionano più. I silos di dati aggiungono un ulteriore livello di complessità quando reparti diversi mantengono registrazioni dei clienti separate e spesso in conflitto tra loro.

Tutti questi spiacevoli contrattempi risultano in una scarsa igiene del CRM, che costa alle aziende milioni di dollari all'anno.

La soluzione? Di seguito sono riportate alcune best practice che affrontano le ragioni chiave alla base di una cattiva igiene del CRM e ne prevengono il verificarsi.

🔗 Leggi anche: Come implementare con esito positivo un sistema CRM

Best practice per l'igiene dei dati CRM

1. Stabilisci linee guida e vincoli chiari ✅

Le politiche di governance dei dati fungono da regolamento del tuo CRM. Crea formati standardizzati per numeri di telefono, indirizzi e nomi di aziende.

Ad esempio, decidete se i numeri di telefono devono includere i codici di paese o se i nomi delle aziende devono includere "Inc. " o "Limited. " Quando tutti seguono le stesse regole, i dati rimangono coerenti e puliti.

2. Esegui regolarmente controlli dei dati ✅

Pianifica controlli mensili sulla qualità dei dati, come la manutenzione dei server. Verifica che i record dei contatti siano completi, accurati e pertinenti. Arricchisci i tuoi dati CRM rimuovendo o aggiornando le informazioni obsolete, unendo le voci duplicate e verificando i dati critici. Audit regolari aiutano a identificare i modelli di deterioramento dei dati e le aree che richiedono un'attenzione immediata.

3. Standardizzazione e inserimento dei dati ✅

Implementa standard uniformi per l'inserimento dei dati in tutti i team. Crea menu a discesa invece di campi di testo libero, ove possibile.

Ad esempio, standardizza i titoli di lavoro per evitare che variazioni come "Direttore marketing", "CMO" e "Responsabile marketing" ingombrino il tuo database. Imposta i campi obbligatori per acquisire le informazioni essenziali in modo coerente.

🔗 Leggi anche: Governance dei dati: best practice per l'implementazione

4. Automazione e integrazione ✅

Lascia che la tecnologia si occupi delle attività ripetitive. Utilizza moduli web che formattano automaticamente i dati prima dell'inserimento.

Collega il tuo CRM ai sistemi di email per aggiornare automaticamente le informazioni di contatto. Quando i clienti aggiornano i propri dati tramite il tuo sito web, il CRM dovrebbe riflettere tali modifiche senza intervento manuale.

Nel 2023, le aziende statunitensi hanno dovuto affrontare 7 miliardi di dollari di sanzioni IRS a causa di una reportistica dei dati errata. Consulta la nostra guida su come creare report CRM per il tuo team commerciale . 🙌

5. Gestione dei duplicati ✅

Combatti i record duplicati attraverso strumenti di rilevamento automatico. Imposta regole di corrispondenza basate su indirizzi email, numeri di telefono o nomi di aziende.

Quando compaiono potenziali duplicati, assegna un membro del team dedicato alla revisione e all'unione dei record in modo ponderato, anziché eliminare le voci in blocco.

6. Controllo degli accessi basato sui ruoli ✅

Non tutti hanno bisogno di modificare tutto. I rappresentanti commerciali potrebbero aver bisogno di aggiornare i dettagli di contatto, mentre i team di marketing richiedono l'accesso ai dati delle campagne. Definisci ruoli e autorizzazioni chiari per evitare modifiche accidentali dei dati. Quando meno persone possono modificare i campi critici, l'integrità dei dati migliora naturalmente.

📌 Esempio: in una configurazione di vendita al dettaglio, il personale addetto all'inventario può controllare i livelli delle scorte, ma il team commerciale può solo esaminare i dettagli dei prodotti. In questo modo, solo le persone giuste possono apportare modifiche, il che aiuta a ridurre gli errori e a mantenere accurate le informazioni sui prodotti.

7. Promuovi la trasparenza e la collaborazione ✅

Crea un ciclo di feedback tra i team. I rappresentanti commerciali che individuano informazioni obsolete dovrebbero disporre di un processo chiaro per segnalarle.

I team di marketing che scoprono nuove informazioni sui clienti dovrebbero condividerle in modo sistematico. Quando tutti contribuiscono alla pulizia dei dati, l'intera organizzazione ne trae vantaggio.

🔗 Leggi anche: Strategia CRM: 10 strategie CRM per gestire la tua azienda

Migliora l'igiene del CRM con ClickUp

Ora, potresti pensare che gestire tutte queste monotonie relative ai dati non sia certamente un'attività che può essere svolta da una sola persona e, ancora di più, che non sia sicuramente risolvibile da una singola piattaforma.

Ma se esistesse una piattaforma che offre tutte le funzionalità/funzioni necessarie per mantenere pulito il tuo CRM? È qui che entra in gioco ClickUp.

Ricapitoliamo ciò che vogliamo: dati puliti, organizzati e tracciabili per un sistema CRM funzionante. ClickUp soddisfa tutti questi requisiti. ✅

Innanzitutto, le automazioni di ClickUp automatizzano le attività ripetitive come l'individuazione dei record duplicati e l'aggiornamento delle informazioni di contatto.

💡 Suggerimento professionale: un rappresentante commerciale, rendendosi conto di aver trascorso ore a unire profili cliente duplicati, può utilizzare le Automazioni di ClickUp per semplificare il processo, liberandosi così per concentrarsi sulla vendita vera e propria.

Il prossimo passo: l'organizzazione. Pensa a cartelle, elenchi e viste personalizzate che ti offrono una prospettiva a 360 gradi sui tuoi progetti e sulle tue attività.

ClickUp offre potenti viste ClickUp, dalle bacheche Kanban alle viste Elenco, che consentono al tuo team di personalizzare il flusso di lavoro. Ad esempio, i team di vendita possono visualizzare l'intera pipeline di vendita con una bacheca Kanban, rendendo più facile vedere lo stato di ogni trattativa ed evitare duplicazioni.

Ottimizza i tuoi flussi di lavoro con le visualizzazioni di ClickUp per semplificare la gestione dei dati

Ma con così tante trattative e metriche sparse nel flusso di lavoro del tuo team, come puoi assicurarti che le attività e i dettagli importanti non vengano tralasciati?

Le attività di ClickUp svolgono un ruolo importante in questo processo poiché centralizzano tutte le attività dell'organizzazione, consentono di impostare scadenze e assegnare attività ai membri del team.

🏆 Bonus: Con le attività di ClickUp, puoi collegare facilmente obiettivi, mappe mentali, file e altri documenti per assicurarti che tutti siano sempre aggiornati con i dati più recenti. Non perderai più scadenze importanti!

Ma cosa sono i dati senza il monitoraggio dello stato di avanzamento? Naturalmente, ClickUp ha una soluzione anche per questo.

Che tu stia monitorando le attività commerciali o gestendo i dati dei client, le dashboard di ClickUp forniscono una panoramica in tempo reale e includono oltre 50 widget personalizzabili.

Facile monitoraggio delle metriche commerciali e della qualità dei dati con le dashboard ClickUp

I team commerciali possono monitorare il valore del ciclo di vita dei clienti, misurare la qualità dei dati e prendere decisioni informate da un'unica schermata utilizzando i dashboard di ClickUp.

Ti piacciono le funzionalità? C'è un modo semplice per provarle tutte con il modello CRM di ClickUp.

Questo modello è un kit completo di strumenti per gestire efficacemente le relazioni con i clienti. I team commerciali possono monitorare i lead attraverso pipeline personalizzabili, mentre i team di marketing organizzano le informazioni di contatto in un unico hub centrale.

👀 Nota a margine: quando scegli un CRM, assicurati che sia compatibile con i tuoi flussi di lavoro esistenti. Una funzionalità utile da tenere in considerazione è il numero di integrazioni supportate dal sistema CRM (più sono, meglio è).

ClickUp ti supporta anche in questo. Le integrazioni ClickUp supportano più di 1.000 app.

📌 Esempio: Ecco uno scenario in cui queste integrazioni possono aiutarti: per mantenere i tuoi dati coerenti su tutti gli strumenti, utilizza le integrazioni di ClickUp con HubSpot e Zapier. Qualsiasi aggiornamento effettuato in un posto verrà automaticamente visualizzato ovunque. Hai una videochiamata con un client? Utilizza l'integrazione Zoom di ClickUp per impostare le chiamate e salvarle facilmente sul tuo Google Calendar. Che comodità!

Mantieni i tuoi dati sincronizzati su diversi strumenti con le integrazioni ClickUp

ClickUp si integra perfettamente con altri strumenti popolari del settore come Salesforce, Zendesk, Zoho CRM, Pipedrive e Freshworks.

Vuoi saperne di più su come ClickUp integra l'igiene del CRM con le attività e i progetti di routine? 🤔 Consulta il nostro elenco dei 10 migliori sistemi software per database clienti e scopri come combinare CRM e project management in un unico software CRM . " 👍

Sfide e soluzioni per mantenere una buona igiene del CRM

Probabilmente comprendi quanto sia fondamentale per la tua azienda mantenere una buona igiene del CRM. Ma siamo onesti: è più facile a dirsi che a farsi.

Problemi come dati incompleti o record obsoleti possono insinuarsi e creare caos se non vengono affrontati tempestivamente. Quali sono quindi gli ostacoli più comuni e come è possibile superarli? Analizziamoli nel dettaglio:

Sfida 1: Dati incompleti 💢

Prendiamo ad esempio Alex, un rappresentante commerciale che lavora da remoto e aggiorna diligentemente il suo CRM dopo ogni chiamata con un cliente. Tuttavia, ha notato che alcune delle sue voci mancavano di dettagli essenziali, come il metodo di contatto preferito dal cliente. Dati incompleti spesso portano a malintesi e opportunità perse.

🎉 Soluzione: implementare una lista di controllo standardizzata per l'inserimento dei dati.

Assicurandosi che tutti i campi necessari siano compilati prima di salvare un record, Alex può mantenere puliti i dati CRM ed evitare le insidie di una scarsa igiene dei dati.

Sfida 2: Ingombro dei dati 💢

Kevin, un analista commerciale, deve fare i conti con un "accumulo di dati" improprio. Il suo CRM è pieno di lead risalenti a cinque anni fa che non hanno più interagito dopo il primo contatto.

Queste informazioni obsolete falsano le previsioni commerciali e sprecano risorse di spazio di archiviazione.

🎉 Soluzione: Si tratta di impostare regole di archiviazione automatizzate. Regole come queste segnalano i contatti inattivi dopo 18 mesi, consentendo ai team di reattivarli o archiviare questi record per mantenere un database snello e utilizzabile.

Sfida 3: Formattazione errata 💢

Il problema di Arvind, sebbene semplice, richiede molto tempo. Metà del suo team utilizza "Stati Uniti", mentre gli altri scrivono "USA" o "U. S. A." nei campi relativi alla posizione.

Una formattazione incoerente crea caos quando si cerca di segmentare i clienti per regione.

🎉 Soluzione: la creazione di menu a discesa standardizzati per i campi relativi alla posizione può risolvere facilmente il problema.

Eliminare le variazioni gli fornirà lead adeguati e categorizzati da contattare, a cui proporre offerte e con cui concludere accordi.

🔗 Leggi anche: 12 modelli CRM gratuiti in Excel, Google Spreadsheets e ClickUp

Pulisci i tuoi processi CRM con ClickUp

Ricorda, una buona igiene del CRM non è una pulizia approfondita una tantum, ma un processo continuo che richiede l'impegno di ogni membro del team.

Sebbene l'automazione e gli strumenti siano utili per mantenere una buona igiene del CRM, anche i sistemi migliori possono fallire senza una corretta comunicazione all'interno del team.

È qui che ClickUp si distingue come lo strumento perfetto per tutte le tue esigenze CRM. Con ClickUp, il tuo team ha a disposizione un'ampia gamma di strumenti e funzionalità per mantenere accurati i dati dei clienti, semplificare i flussi di lavoro e ottenere migliori risultati commerciali.

Pronto a fare la differenza? Iscriviti oggi stesso a ClickUp e raggiungi gli obiettivi del tuo team! ✅