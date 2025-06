10 esempi di intranet aziendali per migliorare la collaborazione

I luoghi di lavoro moderni hanno reso la comunicazione una necessità. Con team dispersi e modelli di lavoro ibridi, c'è un crescente bisogno di condivisione delle informazioni senza confini. In questo contesto, una intranet aziendale è la spina dorsale della comunicazione e della collaborazione sul posto di lavoro. 🔗

Se pensi al sito intranet come a directory statiche o bacheche per la condivisione delle notizie aziendali, sappi che sono ormai un ricordo del passato.

Le intranet aziendali moderne sono piattaforme dinamiche che promuovono il coinvolgimento dei dipendenti, la collaborazione tra team, l'innovazione e l'efficienza.

In questo articolo, ci immergiamo nel mondo delle intranet aziendali, utilizzando esempi provenienti da diversi settori per illustrare come la intranet aziendale stia rompendo gli schemi della sua controparte tradizionale. Continua a leggere per scoprire come le intranet aziendali stanno trasformando i flussi di lavoro, impostando nuovi standard di lavoro di squadra e colmando le lacune con una connettività senza soluzione di continuità. 🌟

Che cos'è una rete intranet aziendale?

Una intranet aziendale è una rete digitale privata e centralizzata che collega i dipendenti. Pensala come una rete Internet su piccola scala e localizzata per un'azienda, progettata esclusivamente per uso interno. Fondamentalmente, è un hub sicuro per le risorse essenziali, una piattaforma per la collaborazione in team e una fonte delle informazioni più recenti.

Le funzionalità/funzioni tipiche di un sito intranet includono portali per i dipendenti, strumenti di project management, gestione dei documenti ed elementi di social networking che connettono i dipendenti e li mantengono produttivi.

Allo stesso tempo, mira a fornire un senso di comunità e appartenenza che arricchisce la cultura aziendale.

Cosa è disponibile sulla rete intranet aziendale?

In quanto hub centrale per tutto ciò che riguarda l'azienda, i contenuti della rete intranet aziendale rientrano solitamente in diverse categorie.

Ecco cosa troverai tipicamente su una intranet: Analisi e dashboard : approfondimenti sulla produttività del team e dei singoli individui, sui livelli di coinvolgimento e sull'utilizzo delle risorse 📶

Notizie e aggiornamenti aziendali: annunci centralizzati per tenere informata e coinvolta l'intera azienda 🚨

Repository di conoscenze : accesso a procedure operative standard (SOP), domande frequenti, materiali di formazione e altre risorse fondamentali per la gestione delle conoscenze 📚

Strumenti di collaborazione per progetti : aree di lavoro condivise per gestire attività, collaborare su documenti, condividere feedback e altro ancora 🤜🤛

Risorse per i dipendenti : materiale di inserimento per i nuovi dipendenti e dettagli relativi alle politiche aziendali, informazioni sui benefit, elenco dei dipendenti, programmi di riconoscimento dei dipendenti, ecc. 🛠️

Canali di comunicazione dei dipendenti : messaggistica istantanea, forum, intranet sociale e bacheche per migliorare il coinvolgimento dei dipendenti attraverso un'interazione senza soluzione di continuità a livello aziendale 📢

Strumenti HR: turni di lavoro, calendario aziendale, gestione delle ferie, risorse per lo sviluppo della carriera, meccanismo di feedback e altro ancora 📝

🔎 Lo sapevate? L'ARPANET del Dipartimento della Difesa è stata la prima intranet sviluppata negli anni '60 e '70. Collegava i computer del Dipartimento della Difesa, migliorandone l'usabilità e potenziandone le capacità: un passaggio rivoluzionario nell'evoluzione della comunicazione digitale!

Perché è importante una intranet aziendale?

Quando hai il mondo di Internet a portata di mano, cosa offre Internet aziendale? Ecco cosa ha da offrire:

🔮Comunicazioni interne semplificate

La intranet aziendale è un hub centrale per tutte le comunicazioni interne. Rende disponibili informazioni rilevanti, annunci, aggiornamenti e risorse critiche senza dover setacciare lunghe catene di email.

🔮Collaborazione diversificata

La intranet aziendale offre diverse alternative all'email: messaggistica istantanea, bacheche, forum, strumenti collaborativi e altro ancora. La combinazione di questi canali rende l'ambiente di lavoro digitale più coinvolgente, fornendo al contempo supporto per un processo decisionale collaborativo in tempo reale.

🔮Aumento della produttività

La rete intranet aziendale garantisce ai dipendenti l'accesso a tutte le risorse, dalle politiche aziendali ai materiali di formazione e onboarding. Indipendentemente dai canali di comunicazione, ciò consente loro di risparmiare tempo e lavoro richiesto e aumenta la produttività e l'efficienza.

🔮Cultura aziendale rafforzata

La intranet aziendale coltiva un senso di comunità incoraggiando i dipendenti a connettersi. Le funzionalità/funzioni della intranet sociale, come forum, strumenti di riconoscimento dei dipendenti e gruppi di interesse condiviso, coinvolgono i dipendenti e creano un ambiente di lavoro fiorente

🔮Migliore processo decisionale

In termini di funzionalità, le piattaforme intranet aziendali mettono tutti sulla stessa pagina. Inoltre, rendono le informazioni e le risorse facilmente accessibili.

Se abbinata a una piattaforma di analisi dei dati, la visibilità, la trasparenza e la responsabilità generano informazioni utili che migliorano il processo decisionale in tempo reale.

Sei curioso di scoprire come l'IA può aiutarti a creare un solido sistema di gestione delle conoscenze? Guarda il video qui sotto:

I 10 migliori esempi di intranet aziendali

Ecco alcuni esempi reali di intranet aziendali moderne utilizzate in diversi settori in tutto il mondo:

1. Hub di collaborazione sicura di Goldman Sachs (Finanza)

tramite Goldman Sachs

In qualità di leader nel settore finanziario, il design della intranet di Goldman Sachs pone grande attenzione alla sicurezza.

La rete che copre diversi paesi consente una collaborazione senza soluzione di continuità, nel rispetto dei rigorosi requisiti di conformità in tutte le aree geografiche. Integra strumenti di modellazione finanziaria, condivisione dei dati in tempo reale e aggiornamenti delle politiche per migliorare i flussi di lavoro.

Funzionalità/funzioni chiave di una intranet per società finanziarie: ✅ Consenti lo spazio di archiviazione e la condivisione sicura di dati finanziari sensibili e riservati ✅ Automatizza gli aggiornamenti di conformità e il monitoraggio delle politiche ✅ Fornisci accesso in tempo reale alle tendenze e alle analisi di mercato, insieme ai report finanziari ✅ Integrazione con strumenti di modellazione finanziaria e previsione ✅ Condividi aggiornamenti tempestivi su diversi canali di comunicazione

2. Intranet MOMA di Google (Tecnologia)

tramite Google

MOMA, la rete intranet aziendale di Google, è un punto di riferimento in termini di funzionalità e innovazione. Basato sulla tecnologia proprietaria di Google, il sito intranet è progettato per facilitare una comunicazione fluida e ottimizzare la produttività di tutta la forza lavoro globale.

MOMA offre un potente motore di ricerca, dashboard personalizzati e approfondimenti basati sull'IA che riflettono l'impegno dell'azienda verso l'innovazione costante.

Funzionalità/funzioni chiave di una intranet aziendale tecnologica: ✅ Incoraggia l'innovazione attraverso strumenti collaborativi di brainstorming e problem solving ✅ Concedi l'accesso alla documentazione tecnica e alle risorse di codifica ✅ Integrazione con soluzioni di project management e monitoraggio dei bug ✅ Offri personalizzazioni della dashboard per monitorare le prestazioni e le risorse ✅ Fornisci visibilità in tempo reale sullo stato dei progetti, sugli stakeholder, sulle dipendenze e su altri dettagli

3. Portale dei dipendenti della Cleveland Clinic (settore sanitario)

tramite Cleveland Clinic

Il sito intranet della Cleveland Clinic è progettato per soddisfare le esigenze di un ambiente sanitario. Si concentra su quattro elementi fondamentali: migliorare i risultati dei pazienti, consentire la collaborazione tra team interfunzionali, rendere condivisibili i dati sanitari e rispettare le linee guida HIPAA.

Per questo motivo, noterai aggiornamenti in tempo reale sui casi, moduli di formazione e altri strumenti e risorse per incoraggiare i dipendenti a fornire un'assistenza eccezionale ai pazienti.

Funzionalità/funzioni chiave di una intranet aziendale nel settore sanitario: ✅ Facilita l'accesso sicuro alle cartelle cliniche dei pazienti, ai dati diagnostici e ai dettagli clinici ✅ Offri moduli di formazione e accesso agli ultimi sviluppi per il personale medico e gli operatori in prima linea ✅ Centralizza le linee guida cliniche, i protocolli sanitari e le procedure di emergenza ✅ Consenti la collaborazione del team per discutere i casi dei pazienti e i piani di trattamento ✅ Ottimizza i programmi e i turni dei team sanitari per aumentare la produttività dei dipendenti

4. Intranet OneWalmart di Walmart (vendita al dettaglio)

tramite OneWalmart

OneWalmart è una moderna piattaforma intranet che collega i dipendenti Walmart di tutto il mondo. Offre funzionalità/funzioni quali strumenti di pianificazione, risorse di formazione e canali di comunicazione per garantire che tutti i dipendenti possano svolgere i propri compiti.

OneWalmart dispone anche di un portale di feedback che aumenta il coinvolgimento e la partecipazione dei dipendenti e promuove una cultura aziendale coesa.

Funzionalità/funzioni chiave di una intranet aziendale nel settore retail ✅ Semplifica la gestione dei turni e la pianificazione dei dipendenti ✅ Centralizza i materiali di formazione per i dipendenti dei negozi ✅ Fornisci aggiornamenti in tempo reale su inventario, promozioni e altre campagne ✅ Offri strumenti per il coinvolgimento dei dipendenti e il feedback in tutti i negozi ✅ Integrazione con i sistemi POS per una reportistica efficace sui dati finanziari

5. my. Harvard Intranet dell'Università di Harvard (Istruzione)

La my. Harvard intranet dell'Università di Harvard è una piattaforma completa per studenti, docenti e personale.

Questo esempio di intranet integra risorse accademiche, strumenti amministrativi e funzionalità di comunicazione per soddisfare le diverse esigenze dell'università. Dispone inoltre di una sezione dedicata all'utilizzo della homepage della intranet attraverso guide pratiche.

Gli utenti della intranet accedono utilizzando la loro HarvardKey e possono facilmente consultare i loro programmi, i voti e altre informazioni.

Funzionalità/funzioni chiave di una soluzione intranet per l'istruzione: ✅ Fornisci accesso a materiali didattici e knowledge base ✅ Migliora la comunicazione tra studenti, docenti e amministrazione ✅ Supporta la registrazione e la valutazione attraverso flussi di lavoro automatizzati ✅ Centralizza le politiche scolastiche/universitarie, gli annunci, i programmi degli eventi, ecc. ✅ Offri strumenti collaborativi per progetti di gruppo e discussioni accademiche

💡 Suggerimento: Dotate sempre la vostra intranet di canali di comunicazione aziendali dedicati per ridurre la dispersione delle comunicazioni. Una piattaforma di comunicazione completa all'interno della vostra intranet favorisce la chiarezza, aumenta la produttività e mantiene il vostro team connesso, indipendentemente da dove si trovi.

6. Intranet di General Electric (Produzione)

tramite General Electric

Il design della intranet di General Electric è stato creato per supportare le complesse esigenze del leader mondiale nella produzione.

Si tratta di un ambiente di lavoro digitale per team di ingegneri, personale di produzione e reparti amministrativi, che offre strumenti avanzati per la condivisione delle conoscenze, la standardizzazione dei processi e la collaborazione.

Funzionalità/funzioni chiave di una intranet aziendale nel settore manifatturiero: ✅ Centralizza i protocolli di produzione, le procedure operative standard e le linee guida di sicurezza ✅ Condividi aggiornamenti in tempo reale sui livelli di inventario e materie prime e sullo stato della catena di fornitura ✅ Consenti la collaborazione tra i team di ingegneri e produzione ✅ Semplifica la gestione della conformità e la manutenzione preventiva con il monitoraggio automatizzato ✅ Supporta la condivisione delle conoscenze attraverso forum di settore, campagne innovative e risorse

7. Portale del personale della BBC (Media)

via BBC

La intranet del portale del personale della BBC unifica la sua forza lavoro diversificata composta da giornalisti, produttori, personale tecnico e lavoratori remoti. Unifica le comunicazioni interne, stabilisce linee guida editoriali e pianifica funzionalità/funzioni, il tutto su un'unica piattaforma, per soddisfare i requisiti dinamici del settore dei media.

Attraverso la homepage della sua intranet aziendale, la BBC promuove la collaborazione e tiene informati i dipendenti sulle ultime notizie o sugli aggiornamenti interni.

Funzionalità/funzioni chiave di una intranet per un'azienda mediatica: ✅ Consolida le linee guida editoriali e i flussi di lavoro di pubblicazione ✅ Consenti la collaborazione in tempo reale per le ultime notizie e il coordinamento delle trasmissioni televisive in diretta ✅ Supporta la pianificazione e l'allocazione delle risorse per i progetti multimediali ✅ Fornisci strumenti per la gestione dei contenuti storici e degli archivi ✅ Incoraggia la collaborazione tra team creativi, editoriali e tecnici

8. Marriott Global Source di Marriott (Settore alberghiero)

tramite Marriott

Marriott Global Source (MGS) è un portale intranet che rappresenta una risorsa globale chiave per il personale alberghiero.

L'intranet fornisce strumenti per una gestione efficiente delle proprietà, impartisce formazione sul servizio clienti e implementa la strategia di comunicazione interna. Ciò garantisce coerenza nella fornitura dei servizi, indipendentemente dalla posizione, e offre eccellenza operativa.

Funzionalità/funzioni chiave di una intranet per un'azienda di viaggi/ospitalità: ✅ Semplifica la gestione delle proprietà e delle prenotazioni per il personale ✅ Fornisci risorse di formazione per garantire la coerenza del servizio ✅ Centralizza il feedback degli ospiti e il monitoraggio della soddisfazione ✅ Promuovi una comunicazione fluida tra le proprietà e gli uffici aziendali ✅ Abilita la gestione dei turni e le iniziative di coinvolgimento dei dipendenti

9. Intranet dell'UNICEF (organizzazione no profit)

tramite UNICEF

La intranet dell'UNICEF supporta il lavoro orientato alla missione dell'organizzazione. Connette il personale e i volontari in tutto il mondo e fornisce loro strumenti di project management per gestire le attività, le risorse e condividere aggiornamenti in tempo reale sulle campagne in corso.

In questo modo, la intranet crea un ambiente trasparente e collaborativo, mantenendo il team dell'UNICEF allineato.

Funzionalità/funzioni chiave della intranet per le organizzazioni no profit: ✅ Gestisci le risorse a livello centrale per pianificare ed eseguire campagne efficaci ✅ Condividi aggiornamenti in tempo reale sullo stato di avanzamento dei progetti e sullo stato dei finanziamenti ✅ Imposta la collaborazione tra il personale dell'ufficio e i volontari sul campo ✅ Semplifica l'inserimento e la formazione dei nuovi membri ✅ Supporta la reportistica e l'analisi per la trasparenza dei donatori

10. The Hub Intranet di Shell (Energia)

tramite Shell

The Hub di Shell è su misura per le esigenze dinamiche del settore energetico.

La intranet integra strumenti per la gestione della conformità, la formazione sulla sicurezza e le comunicazioni interne globali, rendendola la spina dorsale della forza lavoro geograficamente dispersa dell'azienda. Promuove inoltre la condivisione delle conoscenze e l'innovazione in tutte le sue operazioni.

Funzionalità/funzioni chiave del software intranet nel settore energetico: ✅ Centralizza la formazione sulla sicurezza e documenta le misure di conformità ✅ Fornisci aggiornamenti in tempo reale sulle attività e le operazioni sul campo ✅ Consenti la collaborazione su progetti ingegneristici e ambientali ✅ Consenti la condivisione delle conoscenze per la ricerca e l'innovazione ✅ Imposta la comunicazione tra team geograficamente distanti

La configurazione di una intranet aziendale funzionale ed efficiente richiede strumenti diversi a seconda delle esigenze specifiche della tua organizzazione. Questi strumenti rientrano in genere in categorie generali per garantire funzionalità e usabilità senza soluzione di continuità, sottolineando al contempo l'affidabilità della piattaforma.

È qui che ClickUp ti aiuta come potente soluzione per la comunicazione e la collaborazione interna.

Le sue funzionalità versatili, come ClickUp Docs, Brain, Tasks e Dashboard personalizzabili, lo rendono uno strumento rivoluzionario per migliorare i flussi di lavoro e massimizzare l'efficienza all'interno di un ecosistema intranet.

Ecco un elenco degli strumenti solitamente necessari per configurare una intranet aziendale:

🚀 Software di comunicazione aziendale

Avrai bisogno di un software di comunicazione aziendale per facilitare la collaborazione e l'interazione in tempo reale. Questo software consente ai team di interagire tramite messaggi istantanei, videochiamate, discussioni di gruppo e altri metodi per colmare le lacune di comunicazione tra reparti o posizioni.

Ulteriori informazioni Scambia messaggi in tempo reale con ClickUp Chat

ClickUp funge da gestore delle comunicazioni interne e fornisce uno spazio centralizzato per la comunicazione, eliminando la necessità di email sparse o piattaforme di messaggistica disgiunte.

Ad esempio, ClickUp Chat riduce il sovraccarico di email e ti consente di ospitare conversazioni individuali o di gruppo direttamente all'interno della tua intranet. I team possono anche rimanere connessi tramite thread di commenti, menzioni e discussioni sulle attività.

Questa comunicazione unificata garantisce che tutti siano sulla stessa pagina, indipendentemente dalla posizione o dal ruolo, rendendola una parte indispensabile di qualsiasi intranet aziendale. ✅

🚀 Strumento di gestione dei documenti

Il contenuto della intranet dovrebbe essere centralizzato per stabilire un'unica fonte di verità. Strumenti efficaci per la gestione dei documenti consentono agli utenti della intranet di caricare, organizzare, cercare e condividere file su una rete sicura. Ciò rende le informazioni accessibili e favorisce l'efficienza e la trasparenza.

Potresti anche aver bisogno di un sistema di gestione dei contenuti (CMS) per aggiornare questi repository di dati.

Ulteriori informazioni Collabora con il tuo team direttamente sui documenti con ClickUp Docs

ClickUp Docs trasforma la tua intranet in una piattaforma dinamica per la condivisione delle conoscenze. Crea e archivia documenti (ambito del progetto, procedure operative standard, politiche, ecc.) che possono essere modificati in tempo reale, condivisi con i membri del team e collegati alle attività. ✅

Crea attività per i membri del tuo team direttamente dai documenti ClickUp

Che si tratti di redigere una proposta, documentare processi interni o raccogliere idee, ClickUp Docs offre una perfetta integrazione con le attività. Ciò consente agli utenti di trasformare le idee in passaggi concreti direttamente dal documento.

Queste funzionalità/funzioni consentono di risparmiare tempo e garantiscono che tutte le informazioni vitali siano facilmente accessibili e aggiornabili. ✅

Le attività di routine e ripetitive riducono la produttività. Uno strumento che automatizza tali attività aiuta a semplificare i flussi di lavoro. Dall'assegnazione delle attività all'ottenimento delle approvazioni, gli strumenti di automazione consentono di risparmiare tempo e lavoro richiesto, migliorando al contempo la precisione.

Progetta, gestisci e collabora su qualsiasi attività e progetto con le attività di ClickUp

Il cuore delle funzionalità di ClickUp sono le sue funzionalità complete di gestione delle attività. I team creano, assegnano e danno priorità alle attività, garantendo che ogni progetto rimanga in linea con gli obiettivi.

Inoltre, i flussi di lavoro personalizzabili di ClickUp consentono a ciascun reparto di adattare lo strumento alle esigenze specifiche, come la gestione delle approvazioni dei contenuti, il monitoraggio degli sprint di sviluppo o l'organizzazione di eventi aziendali. Di risultato, si riducono i colli di bottiglia, consentendo un'esecuzione più fluida su tutta la linea. ✅

Nella intranet moderna, gli strumenti di coinvolgimento dei dipendenti sono un meccanismo di feedback. Includono funzionalità/funzioni come sondaggi, votazioni, programmi di riconoscimento e funzionalità di software intranet sociale per migliorare il coinvolgimento, la partecipazione e il morale dei dipendenti. Questi strumenti creano un senso di comunità e appartenenza e promuovono la collaborazione all'interno della intranet.

Migliora il coinvolgimento sul posto di lavoro affrontando le sfide in modo proattivo e implementando strategie con ClickUp

ClickUp è un'ottima scelta per il software di coinvolgimento dei dipendenti. Offre funzionalità/funzioni fondamentali per l'assunzione, l'inserimento e lo sviluppo dei dipendenti.

Con una matrice di strumenti e modelli incentrati sulle risorse umane, come sondaggi sul coinvolgimento dei dipendenti, procedure operative standard (SOP), valutazioni delle prestazioni e piani d'azione, ClickUp fornisce alle organizzazioni gli strumenti per migliorare il coinvolgimento e la soddisfazione dei dipendenti. ✅

🚀 IA e automazione

L'IA e l'automazione sono essenziali per le intranet moderne. Ottimizzano le attività ripetitive, migliorano i flussi di lavoro e forniscono informazioni intelligenti per migliorare il processo decisionale.

Le intranet diventano più efficienti automatizzando processi come l'onboarding, la formazione e la gestione delle attività. Ciò consente ai dipendenti di concentrarsi sulle iniziative strategiche e crea una maggiore produttività organizzativa.

Ulteriori informazioni Automatizza le attività di routine, migliora il processo decisionale e fornisci suggerimenti personalizzati su ClickUp Brain

Le funzionalità di ClickUp Brain sono progettate per semplificare i processi ripetitivi e migliorare il processo decisionale. L'automazione delle attività di routine come i flussi di lavoro di formazione, le procedure di onboarding o gli aggiornamenti ricorrenti dei progetti consente ai team di concentrarsi su iniziative più strategiche.

Brain trasforma anche la gestione delle conoscenze fornendo strumenti affidabili per documentare, condividere e accedere istantaneamente alle informazioni aziendali utilizzando l'IA. Dai modelli wiki predefiniti alle risposte basate sull'IA, ClickUp Brain garantisce al tuo team di archiviare e recuperare facilmente le conoscenze ogni volta che è necessario.

Questo assistente basato sull'IA redige anche contenuti, analizza le tendenze e suggerisce ottimizzazioni, offrendo alla tua intranet il vantaggio di un supporto intelligente. ✅

📮ClickUp Insight: Circa il 43% dei lavoratori invia 0-10 messaggi al giorno. Secondo una ricerca condotta da ClickUp, sebbene l'invio di 0-10 messaggi al giorno suggerisca conversazioni più mirate o deliberate, potrebbe anche indicare una mancanza di collaborazione fluida e la necessità di cercare informazioni importanti in più posizioni, come le email. Per evitare inutili passaggi da una piattaforma all'altra e cambi di contesto, prova ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro. Ottieni un hub centralizzato di conoscenze e informazioni nel loro contesto, completamente ricercabile.

Ogni software intranet deve disporre di funzionalità/funzioni di analisi dei dati e strumenti di reportistica per raggiungere gli obiettivi prefissati. Questi strumenti monitorano l'attività degli utenti, i tassi di adozione della intranet, le metriche di coinvolgimento, l'utilizzo delle risorse e altre metriche per perfezionare la intranet.

Ulteriori informazioni Ottieni una visione completa delle prestazioni del team, dei KPI e di altre metriche sulle dashboard di ClickUp

I dashboard di ClickUp forniscono informazioni in tempo reale sulle prestazioni del team, sulle sequenze dei progetti e sull'allocazione delle risorse.

Nel contesto di una intranet, queste dashboard diventano uno strumento fondamentale sia per i manager che per i dipendenti, offrendo una rappresentazione visiva dello stato di avanzamento e delle priorità. Che si tratti di monitorare lo stato dei moduli di formazione, controllare l'utilizzo delle risorse o analizzare le metriche chiave, le dashboard ti assicurano di avere i dati necessari per prendere decisioni informate. ✅

Strumenti di ricerca e navigazione intuitivi consentono agli utenti di individuare le informazioni, anche se distribuite su più pagine della intranet. Le piattaforme intranet con solide funzionalità di ricerca e navigazione migliorano la produttività e la soddisfazione complessive.

Ulteriori informazioni Ottieni tutto ciò di cui hai bisogno a portata di mano con la ricerca connessa di ClickUp

La ricerca connessa di ClickUp è una vera rivoluzione per le funzionalità intranet. Consente agli utenti di individuare istantaneamente attività, documenti, conversazioni e altre risorse su tutta la piattaforma.

Questa potente funzionalità/funzione elimina il tempo speso nella ricerca di file sparsi o thread di comunicazione, garantendo ai dipendenti un facile accesso alle informazioni necessarie. ✅

La intranet deve proteggere i dati sensibili. A tal fine, deve disporre di funzionalità di sicurezza quali autenticazione degli utenti, accesso basato sui ruoli, crittografia dei dati e altro ancora per proteggere la piattaforma, le risorse e i dati.

Proteggi i tuoi dati con solide misure di sicurezza su ClickUp

ClickUp protegge i tuoi dati con rigorose misure di privacy, tra cui crittografia, controlli avanzati degli accessi e conformità agli standard di settore come GDPR e SOC 2. Queste misure di sicurezza proteggono le informazioni sensibili, rendendo ClickUp una scelta affidabile per la collaborazione sicura e la gestione delle risorse.

Best practice per la manutenzione della rete intranet aziendale

Ora che sai tutto ciò che c'è da sapere sulle intranet aziendali, diamo un'occhiata ad alcune best practice per renderle davvero utili:

Ecco alcuni suggerimenti e best practice per garantire una intranet aziendale sicura: ✅ Mantieni aggiornate le pagine della intranet e i loro contenuti aggiornando frequentemente le notizie, le risorse e gli annunci aziendali

✅ Utilizza sondaggi, forum, questionari e strumenti di riconoscimento per mantenere i dipendenti coinvolti e incoraggiare l'interazione e la partecipazione

✅ Offri tutorial, guide pratiche e altre risorse per fornire formazione e supporto continui ai dipendenti

✅ Utilizza l'analisi dei dati per monitorare il feedback e il coinvolgimento dei dipendenti, identificare problemi e colli di bottiglia e migliorare la funzionalità della intranet

✅ Adotta un design reattivo per la tua intranet, compatibile con tutti i dispositivi mobili per garantire l'accessibilità ovunque ti trovi

✅ Durante la progettazione della intranet, considera l'accessibilità. Prevedi strumenti di assistenza come lettori di schermo e contrasto dei colori

✅ Implementa misure di sicurezza robuste, come la crittografia dei dati end-to-end, l'autenticazione a più fattori, il Single Sign-On, ecc. , per proteggere le informazioni sensibili

Configurazione di soluzioni Intranet intelligenti con ClickUp

Una intranet moderna è un thread vitale che collega i dipendenti. Promuove la collaborazione, imposta repository di dati, supporta il processo decisionale e rafforza la cultura aziendale. 🖇️

Crea la tua intranet aziendale con software di comunicazione aziendale, strumenti di gestione dei documenti, strumenti di automazione delle attività e dei flussi di lavoro, strumenti di coinvolgimento dei dipendenti, strumenti di ricerca e navigazione, strumenti di analisi dei dati e reportistica, nonché strumenti di sicurezza e gestione degli accessi.

In alternativa, puoi condensare tutto in un'unica piattaforma, ClickUp, che offre tutto il necessario per creare e mantenere una intranet intelligente e moderna per la tua azienda.

Iscriviti a ClickUp e scopri come configurare una intranet più intelligente e connessa per un ambiente di lavoro digitale. 🏆