Come utilizzare PERT per individuare il percorso critico nei progetti

Hai mai dovuto sbrigare rapidamente le attività prima di un go-live? O destreggiarti tra scadenze di progetti consecutive?

Che si tratti di un evento occasionale o ricorrente, è sempre frustrante. Ma c'è una soluzione: il metodo del percorso critico (CPM) e la tecnica di valutazione e revisione del programma (PERT). Pensate al CPM come a un GPS per il miglioramento e al PERT come a un turbocompressore per l'esecuzione.

Entrambi i metodi sono ormai considerati standard di riferimento per il PMO in tutti i settori. Combinandoli, otterrete una gestione dei progetti di livello superiore: il percorso critico PERT.

Questo blog spiega i concetti chiave, i vantaggi e i sei semplici passaggi per applicarli, oltre a come ClickUp può aiutarti a ottenere entrambi in modo semplice.

⏰ Riepilogo/riassunto in 60 secondi Comprensione di PERT e CPM: PERT si concentra sulla gestione delle incertezze con stime temporali probabilistiche, mentre CPM mappa le durate fisse per identificare le attività critiche

Perché combinarli? Unisci l'adattabilità del PERT alla struttura del CPM per una migliore gestione dei rischi, allocazione delle risorse, pianificazione olistica e un processo decisionale migliorato

Passaggi per applicare PERT e CPM: Definisci tutte le attività del progetto e coinvolgi team interfunzionali Sequenzia le attività e mappa le dipendenze Crea un diagramma di rete che collega attività e milestone Stima la durata delle attività utilizzando la formula PERT Identifica il percorso critico calcolando lo slack delle attività Monitora i progressi e regola le sequenze secondo necessità

Definisci tutte le attività del progetto e coinvolgi team interfunzionali

Sequenziare le attività e mappare le dipendenze

Creare un diagramma di rete che colleghi attività e attività cardine

Stimate la durata delle attività utilizzando la formula PERT

Identifica il percorso critico calcolando lo slack delle attività

Monitorare lo stato di avanzamento e adeguare le sequenze secondo necessità

Soluzioni che aiutano a superare le sfide Il monitoraggio delle attività può diventare opprimente ed è meglio affrontarlo con strumenti dedicati come il software di project management Il monitoraggio delle attività può diventare opprimente ed è meglio affrontarlo con strumenti dedicati come il software di project management ClickUp Richiede stime di tempo accurate e approfondite che si ottengono al meglio dalle formule automatizzate di ClickUp La collaborazione con più team diventa complicata e richiede uno strumento di documentazione ricco di funzionalità come ClickUp Docs

Il monitoraggio delle attività può diventare opprimente ed è meglio affrontarlo con strumenti dedicati come il software di project management ClickUp

Richiede stime temporali accurate e intensive, che si ottengono al meglio dalle formule automatizzate di ClickUp

La collaborazione con più team diventa complessa e richiede uno strumento di documentazione ricco di funzionalità come ClickUp Docs Definisci tutte le attività del progetto e coinvolgi team interfunzionali

Sequenziare le attività e mappare le dipendenze

Creare un diagramma di rete che colleghi attività e attività cardine

Stimate la durata delle attività utilizzando la formula PERT

Identifica il percorso critico calcolando lo slack delle attività

Monitorare lo stato di avanzamento e adeguare le sequenze secondo necessità Il monitoraggio delle attività può diventare opprimente ed è meglio affrontarlo con strumenti dedicati come il software di project management ClickUp

Richiede stime di tempo accurate e intensive, che si ottengono al meglio dalle formule automatizzate di ClickUp

La collaborazione con più team diventa complessa e richiede uno strumento di documentazione ricco di funzionalità come ClickUp Docs

Che cos'è il PERT?

La tecnica di revisione e valutazione dei programmi (PERT) è uno strumento di pianificazione di rete che consente di progettare, programmare e guidare progetti complessi. Consideratela come la sfera di cristallo del vostro progetto, che vi aiuta a tenere conto delle incertezze e a ottenere una sequenza ottimizzata.

Come? Si concentra su stime precise e probabilistiche della durata di ciascuna attività. La sua implementazione consente di visualizzare le attività chiave, le attività cardine, le dipendenze e la durata delle attività.

Componenti del PERT

Ecco i componenti chiave che costituiscono un grafico PERT:

Componente Cosa significa Nodo Contrassegna l'inizio o la fine delle attività. Ogni nodo è spesso un evento o un'attività cardine correlata allo stato di avanzamento del progetto Frecce Visualizza il flusso delle attività e le dipendenze collegando due nodi. Ogni freccia rappresenta la sequenza e l'attività richiesta per raggiungere l'attività cardine successiva Durata stimata PERT Descrive quanto tempo richiederà ciascuna attività ed è posizionato sopra le frecce. La durata di ciascun PERT è calcolata considerando le stime ottimistiche e pessimistiche

Ecco come appare quando tutto è pronto.

Il metodo PERT si distingue in particolare per le sue stime di durata molto accurate. I calcoli tengono conto dei rischi per creare una sequenza realistica del progetto.

➡️ Per saperne di più: 10 software per creare grafici PERT per progetti

Applicazioni del PERT

Una volta chiariti i componenti chiave, ecco alcune ottime applicazioni del PERT: Sviluppo dei prodotti : tiene traccia dello stato di avanzamento del lancio di nuovi prodotti concentrandosi su grafici relativi a tempi e attività cardine. PERT mantiene i team allineati dall'ideazione al rilascio sul mercato. Inoltre, la sua vista granulare è perfetta per i progetti di ricerca e sviluppo

Pianificazione dei progetti : PERT organizza le attività in sequenza per rispettare le scadenze, ideale per la gestione di progetti complessi. Suddividendo il progetto in attività più piccole, PERT garantisce che ogni attività cardine sia realizzabile

Analisi dei rischi : identifica i potenziali ritardi stimando gli scenari migliori, peggiori e più probabili per ciascuna attività. Le soluzioni con grafici PERT aiutano ad anticipare gli ostacoli e a creare piani di backup. Se applicato in modo efficace, crea una rete di sicurezza e una protezione dalle sorprese

Allocazione delle risorse : mappa le dipendenze delle attività per allocare in modo efficiente i membri del team e gli strumenti. Con PERT, eviti i colli di bottiglia e i sovraccarichi del team, rendendolo ideale per le aziende di sviluppo software

Pianificazione di eventi: PERT semplifica le sequenze temporali di eventi quali workshop e conferenze aziendali. Mantiene tutte le attività in carreggiata, dalla prenotazione della sede all'invio degli inviti

Detto questo, la creazione di grafici PERT dovrebbe essere semplice indipendentemente dall'applicazione.

Per facilitare questo, ClickUp viene fornito con diversi modelli di grafici PERT pronti all'uso. Per utilizzarli bastano pochi clic.

Modello di grafico PERT ClickUp

Ulteriori informazioni Visualizza i processi, pianifica durate stimate dettagliate e collabora con più parti interessate con il modello di grafico PERT di ClickUp

Cerchi una soluzione per diagrammi di rete senza limiti? Il modello di grafico PERT di ClickUp è perfetto per te. Questa soluzione in stile tela è predefinita con nodi, frecce e durate chiare.

Il modello include anche una sezione con una legenda per i nuovi utenti. Ogni contenuto in quello spazio può essere trasformato in un'attività con date di scadenza, assegnatari e livelli di priorità.

➡️ Per saperne di più: Grafici PERT e grafici di Gantt: pro, contro e come crearne uno personalizzato

Che cos'è il metodo del percorso critico (CPM)?

CPM è un approccio che mappa la rete del progetto per migliorarla. Nell'esecuzione di un progetto, le attività che creano colli di bottiglia sono quelle che richiedono più tempo e risorse. Sono le aree chiave da affrontare e ottimizzare per garantire un lavoro senza intoppi.

CPM visualizza la rete attraverso durate fisse delle attività, rendendo più facile identificare questi vincoli. Inoltre, questo metodo individua la sequenza più lunga di tutte le attività dipendenti (il percorso critico di un progetto). Come risultato, è possibile concentrare il lavoro richiesto e ottimizzare le attività che richiedono molte risorse.

Concetti chiave nel CPM

Una volta acquisite le nozioni di base, esaminiamo i componenti principali di un'analisi del percorso critico.

Componente Cosa significa Nodi Rappresenta le attività o le attività nella rete del progetto (a differenza del PERT). I nodi sono spesso rappresentati come rettangoli e, a volte, cerchi Frecce Indica la sequenza delle attività. Le frecce collegano i nodi e mostrano le dipendenze tra le attività. Durata stimata Calcolate come durate fisse per ciascuna attività, poiché sono la stima del nodo, sono posizionate sotto il nome dell'attività. Ciò semplifica l'individuazione del percorso critico.

Non esiste una regola ferrea per il posizionamento di ciascun componente. Tutto è ottimizzato per semplificare la logica e la comprensione. Poiché il CPM mappa le attività con durate fisse, non c'è spazio per ritardi. Pertanto, i project manager calcolano anche un flottante o slack in ciascuna attività per far fronte a eventuali imprevisti.

💡 Suggerimento: Rivedi il significato di ogni componente CPM. Sebbene simile al PERT, ogni sfumatura sottile ma cruciale cambia il modo in cui il CPM descrive il tuo progetto.

Applicazioni del CPM

Ecco alcuni spazi in cui è possibile utilizzare efficacemente il CPM: Revisione della configurazione e della manutenzione: CPM visualizza le attività di routine come l'installazione, il collaudo e le versioni di prova finali. È ideale per migliorare gli aspetti che devono essere ripetuti senza deviazioni. Inoltre, questo metodo aiuta a evitare sovrapposizioni e costosi ritardi durante progetti come la configurazione delle linee

Gestione dei processi fissi: Questo approccio semplifica la preparazione del sito, i lavori di fondazione e le finiture. Identifica le attività critiche in modo che i ritardi in un'attività non compromettano l'intero progetto. Questo lo rende perfetto per mantenere in linea le sequenze temporali di grandi progetti di costruzione

Miglioramento del layout: CPM ottimizza i flussi di lavoro in attività sequenziali come la configurazione delle attrezzature, la produzione e i controlli di qualità. Approfondendo i processi tecnici, CPM è ideale per ridurre al minimo i tempi di inattività sulle linee di produzione

Semplificazione dei processi di gestione: mappa i passaggi fissi per i processi che richiedono un'esecuzione fisica. Nella logistica, il CPM consente di evitare facilmente interruzioni nello stoccaggio, nel recupero e nel trasporto dei materiali. Ciò migliora anche il flusso delle risorse e favorisce l'allineamento delle attività e degli obiettivi

Sebbene il CPM possa essere applicato come il PERT, è più adatto a progetti stabili e alle esigenze prevedibili dei clienti. Con una vasta libreria di modelli, ClickUp offre anche funzionalità/funzioni su misura per il CPM.

🚀 Modello di analisi del percorso critico ClickUp

Ulteriori informazioni Naviga facilmente nel tuo progetto e determina il percorso critico con il modello di analisi del percorso critico di ClickUp

Il modello di analisi del percorso critico di ClickUp è una soluzione ideale per individuare gli ostacoli e i dettagli delle attività chiave. Il suo eccezionale grafico di Gantt mappa facilmente il flusso delle attività e le dipendenze, mentre la vista Calendario allinea le attività e le riunioni per una pianificazione senza soluzione di continuità della capacità del team.

Il modello include anche una bacheca Kanban che visualizza le responsabilità e lo stato per allineare tutti i membri del team. Gli elenchi delle attività semplificano l'individuazione del percorso critico utilizzando campi come le stime della durata.

➡️ Per saperne di più: 10 potenti software per l'analisi del percorso critico

ClickUp ci ha aiutato a eliminare l'uso di vari canali e a semplificare la conversazione per un'azione e una risoluzione più rapide come nostra unica piattaforma di verità per il project management... Avere tutte le dipendenze, i ruoli assegnati, le attività ben documentate e i documenti standard già pensati in un formato riutilizzabile accelererà ulteriormente il nostro obiettivo di ottimizzare i nostri flussi di lavoro.

ClickUp ci ha aiutato a eliminare l'uso di vari canali e a semplificare la conversazione per un'azione e una risoluzione più rapide come nostra unica piattaforma di verità per il project management... Avere tutte le dipendenze, i ruoli assegnati, le attività ben documentate e i documenti standard già pensati in un formato riutilizzabile accelererà ulteriormente il nostro obiettivo di ottimizzare i nostri flussi di lavoro.

Come funzionano insieme PERT e CPM

Esistono differenze nell'obiettivo e nell'intento. Il PERT punta alle incertezze, mentre il CPM si attiene a programmi fissi. Detto questo, molti elementi si sovrappongono.

Oltre alla visualizzazione, PERT gestisce i "what-if" e CPM garantisce quando devono avvenire.

Grazie alla loro innata compatibilità, la combinazione dei due strumenti migliora facilmente la qualità dell'esecuzione dei progetti. Approfondiamo un po' questo argomento.

Combinazione delle probabilità con la pianificazione deterministica

PERT offre stime probabilistiche della durata delle attività, mentre CPM fornisce una struttura che assegna priorità a sequenze fisse e programmi prestabiliti.

Uno mitiga il rischio, l'altro mantiene la stabilità. Quando combinati, le attività incerte vengono contabilizzate con PERT, mentre CPM mantiene il progetto ancorato a un'esecuzione realistica e vincolata da scadenze temporali.

Vantaggi dell'utilizzo di entrambe le tecniche

Ecco quattro vantaggi chiave che otterrai sicuramente con il percorso critico PERT:

Migliore gestione dei rischi: la combinazione dei due approcci consente di anticipare i ritardi senza perdere di vista le attività critiche. Ciò contribuisce a ridurre al minimo le interruzioni e a gestire i rischi in modo efficiente

Migliore allocazione delle risorse: entrambi gli approcci, se combinati, migliorano la definizione delle priorità delle attività e la visibilità delle attività cardine. Inoltre, migliorano la comprensione delle dipendenze del progetto, prevenendo sovraccarichi e difficoltà

Pianificazione olistica: visualizzano passaggi fissi e attività incerte per fornire visualizzano passaggi fissi e attività incerte per fornire una pianificazione del progetto olistica e completa. Inoltre, la combinazione di flessibilità e struttura porta a sequenze accurate e al completamento senza intoppi dei progetti

Migliore processo decisionale: PERT e CPM consentono di definire sequenze realistiche e di prepararsi alle sorprese. Per i responsabili delle decisioni e gli stakeholder chiave, ciò ridefinisce la stabilità e lo stato di avanzamento dei progetti

➡️ Per saperne di più: Vuoi perfezionare il monitoraggio delle attività cardine su un altro strumento di visualizzazione? Dai un'occhiata a Gantt Chart Milestones: The Ultimate Guide.

Passaggi per applicare PERT e il percorso critico nei progetti

Una volta gettate le basi, vediamo come implementare entrambi gli strumenti.

🚀 Scenario: Dobbiamo lanciare un nuovo smartphone. Ecco i sei passaggi necessari per applicare insieme PERT e CPM.

Passaggio 1: definire le attività del progetto

Inizia elencando tutte le attività necessarie per il lancio.

🚀 Come fare:

Suddividete gli obiettivi di alto livello in attività specifiche (ad esempio, preparare la demo del prodotto, sviluppare il prototipo e testare il prototipo)

Coinvolgi tutti i team interfunzionali per identificare tutti i passaggi essenziali. Meglio ancora, trasformalo in un workshop coinvolgente

💡 Suggerimento: registra tutte le attività in un documento dedicato. Quando più team collaborano, tenere tutte le idee in un unico spazio aiuta a mantenere l'organizzazione.

Passaggio 2: Sequenzia le attività

Successivamente, disponete le attività nell'ordine in cui devono essere completate. Ad esempio, non è possibile testare un prototipo prima di svilupparlo e la progettazione del prodotto dipende dai risultati delle ricerche di mercato.

🚀 Come fare:

Utilizza un foglio di calcolo o uno strumento di pianificazione per creare un elenco delle sequenze delle attività

Mappa le dipendenze tra le singole attività. Ciò comporta l'organizzazione delle attività che devi completare prima di passare alla successiva

Passaggio 3: Creare un diagramma di rete

Visualizza le attività e le loro dipendenze in un diagramma di rete.

🚀 Come fare:

Disegna i nodi per ciascuna attività e collegali con frecce che indicano la sequenza

Assicurati che ci sia un flusso logico dall'inizio alla fine

Passaggio 4: stimare la durata di ciascuna attività

Calcola la durata stimata PERT e assegna le durate a ciascuna attività.

🚀 Come fare:

Annotate le durate ottimistiche, pessimistiche e più probabili delle attività

Utilizza la formula della media ponderata PERT:

[Durata ottimistica + (4 x durata più probabile) + durata pessimistica]_____________________________________________________________ 6

Quindi, mappa le stime sul diagramma di rete

Passaggio 5: Identificare il percorso critico

Determina la sequenza più lunga di attività dipendenti in questo progetto.

Disclaimer: La prima parte (calcolo del percorso critico) è ricca di numeri!

🚀 Come fare:

Passa dal primo passaggio all'ultimo. Registra i tempi di inizio e fine più precoci possibili per ciascuna attività Inizio più precoce: controlla l'attività precedente e aggiungi il suo tempo di fine più precoce alla durata dell'attività PERT corrente

Inizio anticipato: Controlla l'attività precedente e aggiungi il suo tempo di fine anticipato alla durata dell'attività PERT corrente

Inizio anticipato: Controlla l'attività precedente e aggiungi il suo tempo di fine anticipato alla durata dell'attività PERT corrente

Fine anticipata: Aggiungere la durata dell'attività PERT corrente con l'inizio anticipato della stessa attività

Nota: Il completamento anticipato dell'ultima attività corrisponde alla durata totale del progetto. In questo caso, è pari a 70,83 giorni

Passa dal passaggio precedente del progetto al primo, iniziando dalla durata totale del progetto. Qui calcoliamo le durate di inizio e fine più tardive possibili senza ritardare il progetto Fine più tardiva: T l'ora di inizio più tardiva dell'attività "successiva", inserita sopra nella tabella, sarà la fine più tardiva dell'attività corrente

Ultimo completamento: l'ora di inizio più recente dell'attività "successiva", indicata nella parte superiore della tabella, sarà l'ora di completamento più recente dell'attività corrente

Ultimo completamento: l'ora di inizio più tardiva dell'attività "successiva", indicata nella parte superiore della tabella, sarà l'ora di completamento più tardiva dell'attività corrente

Inizio più recente: Sottraete il Termine più recente dell'attività corrente dalla durata dell'attività PERT per ottenere la durata dell'inizio più recente

Il calcolo è chiamato "passaggio all'indietro" e ha questo aspetto

Identifica le attività con slack pari a zero. Solo le attività con slack pari a zero fanno parte del percorso critico, poiché non hanno alcun margine di tolleranza per eventuali ritardi. Lo slack è la differenza tra l'inizio più precoce e quello più tardivo (o tra il completamento più precoce e quello più tardivo)

Ora evidenzia tutte le attività con slack pari a zero sul diagramma di rete per arrivare al percorso critico (evidenziato in rosso)

Passaggio 6: Monitorare e adeguare

Man mano che lo stato di avanzamento del lancio, monitorare il completamento delle attività e adattare le sequenze. Ad esempio, il percorso critico può cambiare se il "Test beta" richiede più tempo del previsto.

🚀 Come fare:

Aggiornate regolarmente lo stato delle attività per riflettere la durata effettiva delle stesse

Confronta lo stato effettivo con il piano previsto

Esamina il percorso critico e analizza se le tue risorse sono disponibili o sottoposte a un carico maggiore

Rivedi le sequenze, l'allocazione delle risorse e gli impegni di consegna ai clienti, se necessario

Sfide comuni e come superarle

Sebbene il percorso critico PERT determini lo stato di avanzamento di un progetto, presenta anche una serie di sfide.

Ecco un elenco degli ostacoli più comuni che le aziende devono affrontare e come superarli:

Monitoraggio inefficiente delle attività

Il monitoraggio delle attività in una rete PERT diventa difficile, specialmente per i progetti di grandi dimensioni. Le attività del percorso critico richiedono un monitoraggio costante per garantire che non vi siano ritardi, e le attività multiple e le dipendenze aggiungono ulteriore complessità.

Senza un sistema o uno strumento di monitoraggio chiaro, sono inevitabili comunicazioni errate e scadenze non rispettate.

✅ Soluzione: ClickUp offre uno strumento per visualizzare, monitorare e gestire le attività di progetto senza complicare il diagramma di rete PERT.

🚀 Attività di ClickUp

Ulteriori informazioni Pianifica, organizza e collabora su qualsiasi progetto o attività con le attività di ClickUp

Dalla creazione e assegnazione delle attività all'esecuzione senza intoppi, le attività di ClickUp sono un potente strumento di gestione. Oltre a mappare le attività del progetto, ti consentono di creare dipendenze tra le attività all'interno dell'attività stessa. In questo modo, il flusso del progetto sarà chiaro e facile da gestire.

Lo strumento aiuta anche a dare priorità alle attività del percorso critico e mantiene tutti aggiornati. Inoltre, è possibile allegare documenti, collegare pagine e attività secondarie se un'attività ha più componenti.

ClickUp è stata la soluzione migliore per noi perché combina più strumenti di project management in uno solo. Dalle mappe mentali ai documenti agli Sprint, ClickUp è uno strumento dinamico per organizzare le esigenze di gestione delle attività di qualsiasi reparto e garantire visibilità a tutta l'azienda.

ClickUp è stata la soluzione migliore per noi perché combina più strumenti di project management in uno solo. Dalle mappe mentali ai documenti agli Sprint, ClickUp è uno strumento dinamico per organizzare le esigenze di gestione delle attività di qualsiasi reparto e garantire visibilità a tutta l'azienda.

Stime soggettive e che richiedono molte risorse

Il PERT può essere impreciso se non pianificato o calcolato con attenzione. Dipende dalla durata precisa delle attività, che può essere inaffidabile per progetti nuovi o poco conosciuti. Inoltre, i suoi calcoli possono essere difficili da seguire sul diagramma di rete.

✅ Soluzione: ClickUp aiuta a mappare le variabili con formule personalizzate e automatizzate per affrontare gli errori umani e i calcoli che richiedono molte risorse.

🚀 Campi personalizzati ClickUp

Ulteriori informazioni Visualizza metriche, automatizza i calcoli e implementa una logica condizionale avanzata specifica per la tua azienda con i campi personalizzati di ClickUp

I campi personalizzati di ClickUp sono una funzionalità progettata per semplificare ed espandere il modo in cui mappi le variabili di progetto. Ti consentono di personalizzare i campi dati in base alle tue esigenze, incluso l'uso della logica condizionale e di formule avanzate. Inoltre, ogni campo si aggiorna in tempo reale, sia che si tratti della durata del PERT o delle singole attività.

Centralizza tutte le variabili e applica istantaneamente la stessa logica a tutti i campi. Ciò elimina il copia-incolla manuale e i calcoli che richiedono molte risorse. Il risultato? Stime coerenti, accurate e affidabili ogni volta.

Gestione dei contributi collaborativi

I progetti spesso si basano su attività, input e stime provenienti da molti team. Per mappare tutto con precisione, è necessario il contributo di tutti gli esperti, non supposizioni. Ma senza uno spazio centrale e collaborativo, le cose si complicano. Gli input appaiono sparsi e dettagli importanti potrebbero sfuggire.

✅ Soluzione: La soluzione è un documento in cui tutti possono scrivere i propri contributi. Sebbene ClickUp offra funzionalità/funzioni di collaborazione in ogni strumento, uno strumento di documentazione spicca su tutti.

🚀 Documenti ClickUp

Ulteriori informazioni Mappa le attività del progetto, collabora con la modifica in tempo reale e documenta praticamente qualsiasi cosa con ClickUp Docs

ClickUp Docs è uno strumento dedicato con funzionalità/funzioni per rafforzare la collaborazione e semplificare la documentazione. È progettato per mappare qualsiasi cosa, dai requisiti ai protocolli. ClickUp Docs offre anche la modifica in tempo reale e la condivisione senza interruzioni, ideale per più team per elencare le attività di progetto.

Lo strumento offre anche funzionalità/funzioni di formattazione avanzate per mappare tutto in dettaglio e in un unico passaggio. Inoltre, se ogni team ha bisogno di uno spazio separato, ClickUp Docs consente di includere più sottopagine.

Flusso di progetto frammentato

Il metodo critico PERT ottimizza i progetti attraverso la visualizzazione, ma la pianificazione, il monitoraggio e l'esecuzione spesso richiedono strumenti separati. Ciò può portare a inefficienze, disallineamenti e un monitoraggio laborioso dello stato di avanzamento.

✅ Soluzione: La soluzione migliore è un sistema unificato. Un approccio basato su un unico spazio semplifica la visualizzazione, il monitoraggio dello stato di avanzamento e il project management attivo. ClickUp offre una piattaforma all-in-one per perfezionare ogni fase del tuo progetto PERT.

Ulteriori informazioni Trasforma le idee in azioni, connetti dashboard in tempo reale e integra la gestione delle attività nei diagrammi di rete con il software di project management ClickUp

Il software di project management ClickUp è una soluzione end-to-end che ottimizza ed esegue. È dotato di dashboard analitiche per monitorare i risultati ottenuti dalle informazioni del diagramma PERT.

Ma non è tutto. Il software aiuta anche a creare flussi di lavoro visivi e diagrammi di rete utilizzando strumenti di visualizzazione come le lavagne online ClickUp.

Visualizza le dipendenze delle attività e semplifica i piani di progetto senza sforzo con la vista Grafico di Gantt di ClickUp

Con oltre 1000 integrazioni incluse, connettere app e funzionalità esterne è semplice. Gli strumenti di gestione dei progetti integrati offrono aggiornamenti in tempo reale, automazione avanzata e reportistica. Include anche grafici di Gantt, viste del carico di lavoro e monitoraggio dei tempi per massimizzare l'efficienza del tuo progetto e del tuo team.

Inoltre, l'accesso a ClickUp Brain, uno strumento di IA, riduce il lavoro manuale, fornisce informazioni chiare e facilita la revisione degli obiettivi e i riepiloghi/riassunti.

➡️ Per saperne di più: I 12 migliori grafici per il project management

Supera la certezza e rafforza la pianificazione con ClickUp

Combinando il percorso critico PERT, il caos si trasforma in chiarezza. Applicalo in modo efficace e otterrai una pianificazione strutturata, rischi mitigati e risultati di progetto soddisfacenti.

In sostanza, ti consente di eliminare le scadenze non rispettate e i grattacapi infiniti.

Sebbene la nostra guida abbia trattato tutto, hai ancora bisogno dello strumento giusto per integrare questa potenza nel project management. È qui che ClickUp brilla.

Oltre alla sua straordinaria grafica, ClickUp offre IA e automazione intelligenti, gestione delle attività senza soluzione di continuità e analisi robuste in un unico posto. Pronto a migliorare la mappatura dei tuoi progetti? Registrati oggi stesso a ClickUp gratuitamente!