Come gestire il ciclo di vita del prodotto per un esito positivo a lungo termine

Le produttività sono come le storie. Hanno un inizio, una parte centrale e, se siete fortunati, qualche colpo di scena inaspettato per mantenere l'interesse.

Tuttavia, il viaggio di un prodotto raramente è un viaggio tranquillo.

C'è il brivido del lancio, la frenesia della scalata e la sfida di rimanere freschi mentre il prodotto matura. E poi arriva il momento in cui è necessario lasciarlo andare, il che non è mai facile.

La buona notizia è che, con le giuste strategie, potete far prosperare il vostro prodotto in ogni fase. Scopriamolo insieme.🌟

⏰ Riepilogo di 60 secondi

Il ciclo di vita del prodotto (PLC) monitora un prodotto dal lancio al declino, aiutando le aziende a prendere decisioni informate in ogni fase

Comprende quattro fasi: introduzione, crescita, maturità e declino

Per implementarlo, occorre definire il prodotto e il mercato, identificare la fase del ciclo di vita, raccogliere e analizzare i dati chiave e intraprendere azioni strategiche

Obiettivi come ClickUp semplificano il processo monitorando lo stato, gli obiettivi e le attività cardine per supportare la gestione del ciclo di vita del prodotto

Cos'è il ciclo di vita di un prodotto?

Il ciclo di vita del prodotto è la Sequenza del viaggio del vostro prodotto

Inizia quando il prodotto arriva sul mercato e termina quando non è più sugli scaffali. Questo concetto è una parte chiave di gestione del prodotto aiutando le aziende a decidere quando incrementare i lavori richiesti dal marketing, ridurre i costi di produttività, adeguare i prezzi, esplorare nuovi mercati o rinnovare il look del prodotto per mantenerlo competitivo.

Importanza della comprensione del ciclo di vita del prodotto per l'esito positivo dell'azienda

Comprendere il ciclo di vita del prodotto è come avere un foglio di istruzioni per il suo esito positivo. Ecco perché è importante:

💸 Salva il vostro budget: Vi informa su quando spendere saggiamente in ogni fase ed evitare di buttare soldi dove non funzionano

🤝Individuare nuove opportunità: È la vostra guida per trovare nuovi mercati o nuovi personalizzati al momento giusto

🏁 Rimanere all'avanguardia: Vi aiuta a fare le mosse giuste prima che i concorrenti possano sfruttare le stesse opportunità

💰 Guadagnare di più: Adattando le vostre strategie al momento giusto, otterrete il massimo profitto prima che l'entusiasmo svanisca

⚙️ Ottimizzare l'uso delle risorse: Sapete come allocare tempo, energia e fondi in modo efficiente. In questo modo si evita di investire eccessivamente quando non è necessario

Cos'è la gestione del ciclo di vita del prodotto?

La gestione del ciclo di vita del prodotto (PLCM) è un processo strategico di gestione di un prodotto dalla sua nascita al suo ritiro. Si tratta di sapere Da fare in ogni fase per mantenere il prodotto fresco, redditizio e richiesto.

🚫 Cosa non è il PLCM?

**Solo strumenti: richiede strategia e contesto, non solo strumenti

**Una dimensione unica: il PLCM deve essere adattato a ciascun prodotto, mercato e azienda

**Impostazione e dimenticanza: il monitoraggio continuo e il perfezionamento sono fondamentali dopo il lancio

**Resistere al cambiamento: l'adattamento ai cambiamenti del mercato è essenziale

Ignorare le esigenze dei clienti: Concentrarsi sul modo in cui i clienti interagiscono con il prodotto

Concentrarsi sul modo in cui i clienti interagiscono con il prodotto Decisioni che fanno gola: Affidarsi a intuizioni basate sui dati, non solo all'intuito

**Curiosità: l'idea di gestire la vita di un prodotto in fasi è nata nel 1931. Ma solo nel 1957 Booz Allen Hamilton ha introdotto il ciclo di vita del prodotto in cinque passaggi: introduzione, crescita, maturità, saturazione e declino.

Le quattro fasi del ciclo di vita del prodotto

Ciascuna fase del ciclo di vita del prodotto è il fulcro di dei principi di gestione del ciclo di vita del prodotto e presenta caratteristiche e sfide distinte. Ecco una suddivisione che vi aiuterà a migliorare la vostra strategia di gestione delle fasi del ciclo di vita del prodotto:

1. Fase di introduzione 📣

La fase di introduzione sul mercato è quella in cui il vostro prodotto e il vostro marchio sono nuovi, freschi e stanno passando sotto i riflettori del mercato.

🤔 Cosa succede qui:

Spendete molto per lo sviluppo, gli annunci e per far sì che la gente si accorga di voi

Profitti? Non ancora. È tutta questione di catturare l'attenzione

Gli early adopters potrebbero fare un tentativo, ma l'adozione di massa è un lavoro in corso (WIP)

⚠️ Sfide:

Convincere segmenti specifici di clienti che hanno bisogno del vostro prodotto

Creare fiducia quando nessuno vi conosce ancora

Gestire le spese più alte

Esempio: Il lancio del primo iPhone nel 2007. Apple ha dovuto educare le persone su cosa fosse uno "smartphone". Ora non possiamo più farne a meno.

2. Fase di crescita 📈

Il vostro prodotto sta guadagnando slancio: le vendite salgono e la gente parla.

🤔 Cosa succede qui:

Il periodo di rapida crescita del mercato, in cui le vendite aumentano a dismisura e voi state finalmente conquistando quote di mercato

I concorrenti entrano in scena dicendo: "Ehi, possiamo farlo anche noi"

Vi concentrate sul rendere il vostro prodotto ancora più intelligente e sull'espandere il vostro pubblico

⚠️ Sfide:

Rimanere davanti alla concorrenza

Scalare senza perdere in qualità o esaurire le risorse

Gestire tutta l'attenzione, buona e cattiva

Esempio: Ricordate l'esplosione dei servizi di streaming? Netflix era la star, ma poi Hulu, Disney+ e tutti gli altri sono saliti sul carro.

3. Fase di maturità 🔄

Il vostro prodotto ha raggiunto il picco di accettazione e saturazione del mercato. È ampiamente conosciuto e sta guadagnando bene, ma la crescita sta rallentando.

**Cosa succede nella fase di maturità del mercato?

Continuate a raccogliere profitti, ma la crescita si è stabilizzata

I concorrenti iniziano a copiarvi, a ridurre i prezzi o a offrire versioni leggermente migliori

Lavorate duramente per mantenere i vostri clienti felici e fedeli

⚠️ Sfide:

Combattere la concorrenza senza abbassare costantemente i prezzi

Mantenere il prodotto eccitante (anche quando non lo è) con strategie pubblicitarie creative

Sapere quando innovare e quando attenersi a ciò che già funziona e massimizzarne l'esito positivo

Esempio: Che si tratti di una Keurig, di una Nespresso o di una normale macchina da caffè a goccia, le macchine da caffè sono affidabili, ma non ci sono più cambiamenti rivoluzionari. Si tratta di piccoli aggiornamenti, come il Wi-Fi o le cialde monodose.

4. Fase di declino 📉

I giorni di gloria sono finiti. Il vostro prodotto resiste, ma nuove tendenze o tecnologie hanno rubato la scena.

**Cosa succede nella fase di declino?

Le vendite? In calo. Profitti? Poco. È sempre più difficile giustificare il mantenimento del prodotto

Si può eliminare gradualmente, trovare un pubblico di nicchia o reinventare completamente il prodotto

Il marketing è minimo: perché buttare soldi in qualcosa che sta svanendo?

⚠️ Sfide:

Decidere se lasciar perdere o continuare a lottare per i clienti esistenti

Gestire il calo di interesse dei clienti senza sembrare disperati

Trovare il modo di ridurre i costi senza tagliare gli angoli

Esempio: Un tempo i lettori MP3, come l'iPod, erano un must. Con gli smartphone in grado di fare tutto, il lettore MP3 è stato lentamente eliminato, prendendo polvere nei cassetti.

Perché il ciclo di vita del prodotto è utile ai responsabili della produttività?

Il ciclo di vita del prodotto aiuta i professionisti della gestione del prodotto e del marketing a sapere esattamente a che punto si trova un prodotto, a identificare le fasi chiave del processo di marketing sfide della gestione del prodotto in ogni fase e creare risposte adeguate.

Ecco perché è utile una mappa del ciclo di vita del prodotto:

**Ogni fase richiede un lavoro di marketing unico. Nella fase di introduzione, concentratevi sulla diffusione del prodotto. Nella fase di maturità, sottolineate perché il prodotto è ancora il migliore o introducete nuovi aggiornamenti

Efficienza del budget: Allocare il budget in modo oculato. Spendere molto durante la crescita per distinguersi e ridimensionare la spesa in caso di declino, concentrandosi sui clienti personalizzati

Allocare il budget in modo oculato. Spendere molto durante la crescita per distinguersi e ridimensionare la spesa in caso di declino, concentrandosi sui clienti personalizzati Modifiche ai prodotti: Rivitalizzare o modificare i prodotti in declino, utilizzando le lezioni delle fasi precedenti per migliorare i lanci futuri

Rivitalizzare o modificare i prodotti in declino, utilizzando le lezioni delle fasi precedenti per migliorare i lanci futuri Rimanere davanti alla concorrenza: Differenziarsi durante la crescita e superare i concorrenti nella fase di maturità, affinando le strategie per offerte simili

Implementazione dell'analisi del ciclo di vita del prodotto

Da fare è tenere sotto controllo la situazione del vostro prodotto in ogni fase? Senza le giuste informazioni, è facile perdere le tendenze chiave, il che può rallentare la vostra attività.

Per gestire efficacemente il ciclo di vita del prodotto, avete bisogno di strumenti che vi aiutino a monitorare lo stato, a rimanere organizzati e a collaborare con il vostro team. Servono dashboard personalizzabili, gestione delle attività, monitoraggio dei progetti e collaborazione fluida con il team.

Ecco dove ClickUp è l'app ideale per il lavoro. Riunisce tutti questi strumenti in un'unica piattaforma, semplificando la supervisione di ogni fase del percorso del vostro prodotto. Dal lancio alla piena crescita, alla maturità e al declino, Il software di gestione dei prodotti di ClickUp tiene tutto sotto controllo e consente di prendere decisioni più intelligenti e informate.

1. Definire il prodotto e il mercato

Per prima cosa, è necessario sapere esattamente di quale prodotto si sta parlando e chi è il vostro traguardo.

La definizione di questi aspetti assicura che l'intera analisi del PLC sia corretta. Dopotutto, non è possibile capire a che punto del ciclo di vita si trova il prodotto se non si ha ben chiaro cosa è e _a chi lo si vuole vendere.

🎯 Da fare in modo efficace:

Essere specifici: Andare oltre categorie ampie come "amanti della tecnologia" e concentrarsi su nicchie come "appassionati di tecnologia e dispositivi indossabili per il fitness"

Andare oltre categorie ampie come "amanti della tecnologia" e concentrarsi su nicchie come "appassionati di tecnologia e dispositivi indossabili per il fitness" Rimanere flessibili: Essere aperti a raffinare il proprio traguardo in base ai nuovi dati e alle nuove conoscenze

Essere aperti a raffinare il proprio traguardo in base ai nuovi dati e alle nuove conoscenze **Creare buyer personas: includere dettagli come età, sesso, titolo di studio, interessi, sfide e abitudini di acquisto per guidare la posizione e la strategia del prodotto

Utilizzare Documenti ClickUp per creare un documento dal titolo 'Personaggi del pubblico di riferimento' in cui voi e il vostro team potrete aggiungere in modo collaborativo i dettagli di ogni persona.

Delineate e modificate le buyer personas dettagliate con i documenti di Click Up

Quando arrivano nuovi dati, potete facilmente aggiornare e perfezionare le personas in un unico posto, mantenendo tutto allineato e accessibile.

ClickUp è inoltre dotato di molteplici strumenti personalizzabili e pronti all'uso modelli per la gestione dei prodotti che consentono di risparmiare tempo e lavoro richiesto nell'impostazione dei processi.

Il Modello di roadmap del prodotto ClickUp consente di visualizzare a volo d'uccello l'intero processo di sviluppo del prodotto. Product manager, sviluppatori e marketer possono lavorare insieme in tempo reale per dare vita al piano di marketing del prodotto.

Immaginate di lanciare una nuova funzionalità/funzione per la vostra app. Utilizzate gli stati personalizzati delle attività di ClickUp per monitorare ogni passaggio e sapere esattamente a che punto si trova:

Non Da fare : Le attività non sono ancora iniziate, come il brainstorming di idee per la nuova funzionalità/funzione

: Le attività non sono ancora iniziate, come il brainstorming di idee per la nuova funzionalità/funzione Coping : Le attività sono in fase di definizione, come ad esempio la raccolta delle specifiche per la funzionalità/funzione

: Le attività sono in fase di definizione, come ad esempio la raccolta delle specifiche per la funzionalità/funzione In QA Review: Le attività sono nella fase di garanzia della qualità, per assicurarsi che tutto funzioni correttamente prima del rilascio

Questo monitoraggio attivo vi aiuta a tenere sotto controllo lo stato di avanzamento del progetto.

2. Identificare le fasi in cui si trova il vostro prodotto

Questo aiuta a determinare quali strategie di gestione del prodotto da applicare, sia che si tratti di puntare tutto sul marketing e sui canali di distribuzione, sia che si tratti di iniziare a pensare all'innovazione.

🎯 Da fare in modo efficace:

**Guardare l'andamento delle vendite: un rapido aumento suggerisce una "crescita"; un calo delle vendite indica una "maturità"

Valutare l'interesse dei clienti: L'entusiasmo per gli aggiornamenti indica "crescita" o "maturità"; il disinteresse suggerisce "declino"

L'entusiasmo per gli aggiornamenti indica "crescita" o "maturità"; il disinteresse suggerisce "declino" Valutare la concorrenza: I nuovi concorrenti sono sinonimo di "crescita"; una forte concorrenza indica "maturità" Obiettivi di ClickUp può essere un elemento che cambia le carte in tavola.

I nuovi concorrenti sono sinonimo di "crescita"; una forte concorrenza indica "maturità" Obiettivi di ClickUp può essere un elemento che cambia le carte in tavola. Traccia le attività cardine : Impostate obiettivi per ogni fase del prodotto e seguite lo stato di avanzamento utilizzando il file Attività cardine di ClickUp . Ad esempio, durante la fase di crescita, è possibile impostare un traguardo commerciale e monitorare quanto si è vicini a raggiungerlo

: Impostate obiettivi per ogni fase del prodotto e seguite lo stato di avanzamento utilizzando il file Attività cardine di ClickUp . Ad esempio, durante la fase di crescita, è possibile impostare un traguardo commerciale e monitorare quanto si è vicini a raggiungerlo Misurare i KPI: Utilizzate ClickUp per impostare KPI misurabili (ad esempio, numero di vendite, coinvolgimento dei clienti) per determinare se il vostro prodotto è in fase di crescita, maturità o declino

Monitoraggio di obiettivi specifici in linea con ogni fase del percorso del prodotto tramite ClickUp Obiettivi

3. Raccogliere i dati

L'obiettivo è raccogliere il maggior numero di informazioni possibili per capire come si comporta il vostro prodotto.

**Quali dati raccogliere?

Numeri commerciali : Unità vendute e trend di crescita nel tempo

: Unità vendute e trend di crescita nel tempo Feedback dei clienti : Dati qualitativi (recensioni, sondaggi) e quantitativi (valutazioni della soddisfazione)

: Dati qualitativi (recensioni, sondaggi) e quantitativi (valutazioni della soddisfazione) Tendenze del mercato : Nuove tecnologie, cambiamenti nel comportamento dei consumatori o concorrenti emergenti

: Nuove tecnologie, cambiamenti nel comportamento dei consumatori o concorrenti emergenti Attività dei concorrenti: Rilasci, funzionalità/funzioni e campagne dei concorrenti

🎯 Da fare in modo efficace:

Utilizzare più origini dati come recensioni, vendite, attività dei concorrenti e ricerche di mercato per avere una visualizzazione completa

come recensioni, vendite, attività dei concorrenti e ricerche di mercato per avere una visualizzazione completa Rimanere aggiornati raccogliendo dati aggiornati per individuare le tendenze emergenti

raccogliendo dati aggiornati per individuare le tendenze emergenti Segmentare i dati per gruppi di clienti (età, posizione) per scoprire intuizioni e traguardare il marketing in modo efficace

4. Analizzare dati e tendenze

Avete i dati grezzi. Ora cerchiamo di dare un senso a questi dati per capire cosa sta succedendo al vostro prodotto.

🎯 Da fare in modo efficace:

Confrontare i dati storici per valutare se le cose stanno migliorando o diminuendo

per valutare se le cose stanno migliorando o diminuendo Concentrarsi sulle metriche chiave come i tassi di conversione, il valore della vita del cliente e i tassi di abbandono per ottenere un'istantanea chiara del prodotto

come i tassi di conversione, il valore della vita del cliente e i tassi di abbandono per ottenere un'istantanea chiara del prodotto Cercare i valori anomali per scoprire le intuizioni nascoste che possono informare le decisioni intelligenti

per scoprire le intuizioni nascoste che possono informare le decisioni intelligenti Rendere il tutto visivo con grafici, diagrammi e dashboard per semplificare le tendenze complesse

con grafici, diagrammi e dashboard per semplificare le tendenze complesse Controllare diversi intervalli di tempo per individuare le anomalie a breve termine o i segnali di allarme a lungo termine

Utilizzo ClickUp Dashboard per riunire tutti questi dati in un'unica visualizzazione, offrendo un modo semplice per analizzare e tenere sotto controllo tutto.

Centralizzare le metriche chiave delle prestazioni in un unico luogo con ClickUp Dashboard

Ecco come ci aiuta:

Aggiungere grafici a barre o a linee alla dashboard per monitorare le vendite dei prodotti nel tempo

Filtrare i dati in base alle regioni o ai segmenti di clienti per ottenere informazioni più approfondite

Creare schede personalizzate per monitorare il sentiment, le valutazioni medie o le tendenze di feedback dai sondaggi dei clienti

Aggiungere schede e metriche per monitorare i lanci dei concorrenti, gli aggiornamenti dei prodotti e le campagne

5. Sviluppare azioni strategiche

Sulla base di quanto raccolto, è arrivato il momento di passare alla fase strategica. Le azioni da intraprendere varieranno in dipendenza della fase di sviluppo del prodotto, quindi adattate la vostra strategia di conseguenza.

Ecco alcune azioni da considerare:

Introduzione 1. Lanciate il prodotto con annunci, social media, collaborazioni con influencer o una trovata bizzarra per attirare l'attenzione2. Spiegare i vantaggi e l'unicità del prodotto attraverso blog, video esplicativi e demo3. Attirate gli early adopters con sconti, versioni di prova gratuite o offerte a tempo limitato e costruite la vostra credibilità con le testimonianze Crescita 1. Aumentare il marketing e diffondere il verbo2. Esplorare nuovi mercati o pubblici3. Ascoltate il feedback dei clienti per ottenere informazioni preziose4. Apportare piccole modifiche per trasformare il prodotto in un must-have Maturità 1. Mantenere le cose fresche con nuove funzionalità/funzioni, edizioni speciali o modifiche esclusive2. Semplificate le operazioni tagliando i costi, automatizzando e migliorando il servizio clienti3. Premiare i clienti fedeli con offerte esclusive o vantaggi VIP Declino 1. Rilanciare il prodotto con una nuova campagna, una nuova confezione o funzionalità/funzione se c'è potenziale2. Se è il momento di andare avanti, spostate l'attenzione su nuove idee o abbandonate lentamente il prodotto3. Anche durante il declino del mercato, servite un pubblico più ristretto e dedicato con offerte su misura

Azioni per ogni fase del ciclo di vita del prodotto

🎯 Da fare in modo efficace:

Agire rapidamente durante il declino del mercato per evitare la stagnazione e le opportunità mancate

durante il declino del mercato per evitare la stagnazione e le opportunità mancate Rimanere flessibili monitorando i risultati e modificando le strategie in base alle necessità

monitorando i risultati e modificando le strategie in base alle necessità Privilegiare il profitto concentrandosi sui tagli dei costi, sulla fedeltà o sull'efficienza nelle fasi di maturità e di declino

Che si tratti di un lancio, di un'espansione o di un pivoting, Attività di ClickUp permettono di suddividere le azioni strategiche in attività chiare e gestibili.

Ad esempio, durante la fase introduttiva, potete creare attività per:

Creare campagne di marketing

Produrre video esplicativi

Impostazione di promozioni per gli early adopter

Collaborate con il vostro team e condividete istantaneamente gli aggiornamenti delle attività con ClickUp Tasks

Questo assicura che ogni azione abbia un titolare e una Sequenza ben definiti, in modo da non perdere mai un passaggio cruciale. I membri del team possono anche collaborare direttamente all'interno delle attività, allegando file, lasciando commenti e taggando altri membri del team.

Altro, Lavagne online ClickUp forniscono uno spazio centralizzato e interattivo dove è possibile visualizzare, collaborare e monitorare lo stato del ciclo di vita del prodotto.

Brainstorming di strategie in tempo reale tramite note adesive, forme e disegni nelle lavagne online di ClickUp

📌 Ad esempio:

Durante la fase di introduzione, aggiornate la vostra lavagna online con le attività cardine, come le campagne di marketing e gli obiettivi di acquisizione dei clienti

Nella fase di crescita, tracciate l'espansione delle funzionalità/funzione e la fidelizzazione degli utenti collegando i dati commerciali ai vostri obiettivi

Nella fase di declino, analizzate i feedback e le vendite per identificare i miglioramenti e adattare rapidamente le strategie

Con Automazioni ClickUp è possibile automatizzare gli avvisi per notificare al team quando un prodotto è entrato in una nuova fase (ad esempio, da una fase di crescita a una di maturità). In questo modo si favorisce la tempestività delle transizioni.

Le automazioni attivano automaticamente i risultati quando viene eseguita un'azione in ClickUp

**Ad esempio, quando un'attività contrassegnata come 'Crescita' raggiunge il 75% di completamento, ClickUp invia una notifica automatica al team per iniziare a preparare le strategie di maturità.

💡Pro Suggerimento: Usare modelli di strategia di prodotto per rimanere in carreggiata con obiettivi chiari, passaggi fattibili e monitoraggio dello stato di avanzamento per ogni fase.

Esempi reali di prodotti in diverse fasi del ciclo di vita

Ecco una rapida carrellata di tre esempi di ciclo di vita dei prodotti per vedere come diversi prodotti in linea con le tecnologie emergenti stiano lasciando il segno (o scomparendo) in varie fasi.

☎️ Telefoni fissi

Un tempo la linea telefonica fissa era l'ancora di salvezza per il mondo, ingombrante ma essenziale. Poi sono arrivati i telefoni cellulari con testi, chiamate e Internet, rendendo i telefoni fissi obsoleti. Ora sono per lo più nostalgici o di emergenza, in fase di declino.

🚗 Veicoli elettrici (EV)

I veicoli elettrici sono in fase di crescita. Design eleganti, zero emissioni e marchi come Tesla stanno spingendo la domanda in nuovi mercati. Anche se persistono sfide come l'infrastruttura di ricarica, la rivoluzione dei veicoli elettrici sta guadagnando uno slancio inarrestabile.

🤖 Intelligenza artificiale (IA)

L'IA è passata dalla fantascienza alla vita quotidiana. Dalle raccomandazioni di Netflix alle auto a guida autonoma, sta trasformando settori come la sanità e l'istruzione. Grazie ai continui progressi, l'IA non sta raggiungendo l'apice, ma è solo all'inizio.

Best Practices per sfruttare il ciclo di vita del prodotto

In gestione del portfolio prodotti la gestione di ogni fase del prodotto è la chiave per guidare la crescita e battere la concorrenza. Seguite questi suggerimenti per guidare il vostro prodotto verso l'esito positivo:

**Il PLC non è statico. Monitorate lo stato del vostro prodotto per individuare precocemente i cambiamenti o i cali

Rimanere agili e adattarsi rapidamente: Adattarsi rapidamente in base al feedback o ai cambiamenti del mercato. Testate le idee prima di impegnarvi completamente per rimanere competitivi

Adattarsi rapidamente in base al feedback o ai cambiamenti del mercato. Testate le idee prima di impegnarvi completamente per rimanere competitivi Rimanere centrati sul cliente: In fase di maturità, concentrarsi sul feedback per migliorare, aggiungere funzionalità o rimuovere quelle obsolete, mantenendo il prodotto rilevante

Mantenete il vostro prodotto in ogni fase con ClickUp

La gestione del ciclo di vita di un prodotto può essere travolgente. Senza gli strumenti giusti, i team possono perdere rapidamente la concentrazione.

Con le attività di ClickUp, potete suddividere il ciclo di vita del vostro prodotto in attività gestibili. I dashboard forniscono una panoramica in tempo reale delle fasi del prodotto, aiutandovi a monitorare tutto, dal lancio al declino.

Inoltre, la libreria di modelli di ClickUp vi consente di partire subito con il piede giusto, senza dover perdere tempo nell'impostazione di ogni fase del ciclo di vita del prodotto.

Siete pronti a prendere il controllo del vostro ciclo di vita del prodotto?

/Riferimenti/ https://clickup.com/signup Iscrivetevi a ClickUp /%href/

oggi stesso! 🙌