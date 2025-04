11 Migliori alternative e concorrenti di Lark per il 2025

Se siete arrivati qui, probabilmente è perché siete alla ricerca di uno strumento di project management e di una piattaforma di collaborazione pensati per ottimizzare i flussi di lavoro, aumentare la produttività e far funzionare il vostro team come una macchina ben oliata.

Certo, Lark ha le carte in regola per semplificare le operazioni aziendali, ma Da fare davvero per soddisfare le esigenze del vostro team? Forse desiderate funzionalità/funzione migliori, integrazioni più forti o qualcosa di più facile da usare.

Lo strumento perfetto è là fuori, ma per trovarlo occorre un po' di esplorazione.

Da fare abbiamo raccolto 11 delle migliori alternative a Lark. Che si tratti di una startup o di una grande azienda, questo elenco curato di strumenti di project management e workflow vi aiuterà a trovare la soluzione giusta.

Colloborazione e flussi di lavoro convergono in ClickUp. Provate oggi stesso!

⏰60 secondi di riepilogo/riassunto

Ecco la nostra carrellata delle migliori alternative a Lark:

ClickUp: Il migliore per il project management e la collaborazione completi Zoom: Migliore per le videoconferenze e la collaborazione virtuale Microsoft Teams: Ideale per la comunicazione tra team all'interno dell'ecosistema Microsoft Slack: Ideale per la messaggistica dinamica del team e la comunicazione organizzata sul posto di lavoro Area di lavoro di Google: Ideale per la gestione centralizzata dei file e la produttività basata sul cloud Monday.com: Ideale per il monitoraggio dei progetti e la gestione collaborativa del team Notion: Migliore per il project management e la collaborazione creativa Bitrix24: Migliore per il CRM avanzato e la gestione delle attività Asana: Migliore per l'organizzazione delle attività e l'esito positivo dei progetti Coda: Migliore per la collaborazione documentale e l'efficienza del flusso di lavoro Flock: Migliore per la comunicazione in tempo reale e il coordinamento delle attività

Cosa dovresti cercare nelle alternative a Lark?

Quando si esplorano le alternative a Lark, è necessario cercare soluzioni che offrano funzionalità/funzioni uguali o migliori rispetto a Lark. Ecco alcune funzionalità/funzioni chiave da considerare per scegliere lo strumento più adatto alle vostre esigenze aziendali:

Project management : Cercate soluzioni con funzionalità/funzione come schede Kanban, grafici Gantt, monitoraggio del tempo e flussi di lavoro personalizzabili

: Cercate soluzioni con funzionalità/funzione come schede Kanban, grafici Gantt, monitoraggio del tempo e flussi di lavoro personalizzabili Collaborazione : Trovate uno strumento in grado di migliorare la collaborazione del team attraverso aggiornamenti in tempo reale

: Trovate uno strumento in grado di migliorare la collaborazione del team attraverso aggiornamenti in tempo reale Scalabilità : Scegliete piattaforme che possano essere scalate e personalizzate in base all'evoluzione della vostra azienda

: Scegliete piattaforme che possano essere scalate e personalizzate in base all'evoluzione della vostra azienda Facilità d'uso : Scegliere una soluzione intuitiva e facile da usare

: Scegliere una soluzione intuitiva e facile da usare Integrazioni : Scegliete uno strumento che possa essere integrato con le altre applicazioni che utilizzate nei vostri flussi di lavoro quotidiani

: Scegliete uno strumento che possa essere integrato con le altre applicazioni che utilizzate nei vostri flussi di lavoro quotidiani Supporto clienti: Selezionare una piattaforma con un team di supporto rapido, reattivo e affidabile

Le 11 migliori alternative a Lark

Lark è uno strumento solido per migliorare la produttività e la comunicazione del team. Tuttavia, se siete alla ricerca di integrazioni avanzate, di un maggior grado di personalizzazione o di migliori funzionalità/funzione di collaborazione, ecco alcune delle migliori alternative a Lark da prendere in considerazione.

1. ClickUp (migliore per la collaborazione e il project management completo)

ClickUp è l'app "tutto per il lavoro" per centralizzare la gestione delle attività e la comunicazione di lavoro

Sia che siate consulenti che lavorano su progetti di piccole dimensioni, sia che siate un'azienda che gestisce progetti complessi e su larga scala, Lo strumento di project management di ClickUp è un'ottima scelta.

È l'app tuttofare per il lavoro_ che offre la flessibilità e gli strumenti per gestire le attività legate ai progetti, semplificare la comunicazione tra team, creare flussi di lavoro personalizzabili, gestire le attività, tenere traccia dello stato e utilizzare l'IA intelligente per terminare il lavoro più velocemente.

Scegliete tra più di 100 soluzioni precostituite Automazioni ClickUp o costruite il vostro flusso di lavoro per affrontare le attività di routine. Automatizzate gli aggiornamenti delle attività e l'invio di email, o anche triggerate i riepiloghi/riassunti per i progetti, in modo da poter dirigere la vostra attenzione dove è necessario.

Automazione di attività ripetitive con le Automazioni di ClickUp

Comunicare con i membri del team in tempo reale utilizzando ClickUp Chat . È sufficiente @menzionare un compagno di squadra per invitarlo a una conversazione. Grazie ai superpoteri dell'IA, suggerisce automaticamente le risposte alle domande, riepilogando i thread delle conversazioni, e crea automaticamente attività a partire dai messaggi.

Condividete gli aggiornamenti con i membri del team in tempo reale utilizzando ClickUp Chat

Potete anche creare elementi d'azione per voi stessi o per i membri del team direttamente da un commento usando ClickUp Commenti assegnati . I commenti non risolti si riflettono nell'elenco delle attività dell'assegnatario come promemoria di follow-up e possono essere risolti una volta completato l'elemento d'azione.

Funzionalità/funzioni migliori di ClickUp

Documentazione centralizzata : Creazione di articoli di aiuto, procedure operative standard, wiki aziendali, ecc. formattati in modo ordinato, grazie a Documenti di ClickUp -un'elegante soluzione per la gestione dei documenti. Invita i membri del team a modificare i documenti in tempo reale, crea risorse per la gestione della conoscenza e collega i documenti alle attività per una facile consultazione

: Creazione di articoli di aiuto, procedure operative standard, wiki aziendali, ecc. formattati in modo ordinato, grazie a Documenti di ClickUp -un'elegante soluzione per la gestione dei documenti. Invita i membri del team a modificare i documenti in tempo reale, crea risorse per la gestione della conoscenza e collega i documenti alle attività per una facile consultazione Gestione delle attività : Suddividete progetti complessi in attività realizzabili e assegnatele ai membri del team utilizzando il software Attività di ClickUp . Aggiungere descrizioni delle attività, livelli di priorità, campi personalizzati e date di scadenza per rispettare efficacemente le scadenze

: Suddividete progetti complessi in attività realizzabili e assegnatele ai membri del team utilizzando il software Attività di ClickUp . Aggiungere descrizioni delle attività, livelli di priorità, campi personalizzati e date di scadenza per rispettare efficacemente le scadenze Reportistica e dashboard : Monitoraggio dello stato del progetto, visibilità dei colli di bottiglia e miglioramento delle prestazioni con ClickUp Dashboard . Trasforma i dati grezzi in grafici e diagrammi visivamente accattivanti per facilitarne il consumo

: Monitoraggio dello stato del progetto, visibilità dei colli di bottiglia e miglioramento delle prestazioni con ClickUp Dashboard . Trasforma i dati grezzi in grafici e diagrammi visivamente accattivanti per facilitarne il consumo IA intelligente: Da fare più velocemente con l'IA propria di ClickUp AI- ClickUp Brain . Automazioni di attività banali come aggiornamenti di progetti e attività, modifiche di stato, ecc. Rispondete alle vostre domande sul lavoro in pochi secondi e usate Brain come assistente personale per la scrittura. Creare copie di email convincenti, riepilogare note di riunioni, creare modelli e molto altro ancora

Limiti di ClickUp

C'è una leggera curva di apprendimento dovuta all'ampio set di funzionalità/funzione di ClickUp

Prezzi di ClickUp

Free Forever : gratis

: gratis Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Aziendale : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Da aggiungere a qualsiasi piano a pagamento per $7 per membro al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (9.000+ recensioni)

: 4.7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (4.000+ recensioni)

💡Pro Tip: Semplificate il project management e gestite il vostro lavoro senza dover ricominciare da zero ogni volta grazie a ClickUp modelli per il project management di ClickUp .

2. Zoom (Ideale per le videoconferenze e la collaborazione virtuale)

via Zoom Zoom è una piattaforma di videoconferenza utilizzata dalle aziende di tutto il mondo per la collaborazione virtuale, il lavoro da remoto e le riunioni. Aiuta i team ibridi a lavorare insieme senza problemi grazie alla chat di assistenza in tempo reale, alla condivisione dello schermo e a molteplici integrazioni di terze parti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zoom

Video conferenze : Impostazione facile di riunioni con clienti, partner e altre parti interessate con audio e video in HD, soppressione del rumore e sfondi virtuali

: Impostazione facile di riunioni con clienti, partner e altre parti interessate con audio e video in HD, soppressione del rumore e sfondi virtuali IA companion : Ottenere riepiloghi/riassunti delle riunioni generati automaticamente e trascrizioni per le registrazioni delle riunioni. L'IA companion è anche in grado di identificare i punti chiave della discussione durante le riunioni e di convertirli in elementi attuabili per il follower

: Ottenere riepiloghi/riassunti delle riunioni generati automaticamente e trascrizioni per le registrazioni delle riunioni. L'IA companion è anche in grado di identificare i punti chiave della discussione durante le riunioni e di convertirli in elementi attuabili per il follower Sale conferenze: Consente ai partecipanti in sede e ai lavoratori remoti di partecipare alle riunioni e di interagire in tempo reale utilizzando Zoom Rooms

Limiti di Zoom

Le risposte del supporto clienti sono spesso ritardate

Il pagamento e la fatturazione non sono molto semplici e molti utenti riferiscono di dover pagare per funzionalità/funzione che non utilizzano

Prezzi di Zoom

Free Forever : gratis

: gratis Pro : $15,99/mese per utente

: $15,99/mese per utente Business: $21,99/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Zoom

G2 : 4.5/5 (55.000+ recensioni)

: 4.5/5 (55.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (14.000+ recensioni)

➡️ **Leggi di più 14 Migliori alternative a Zoom

3. Microsoft Teams (migliore per la comunicazione in team all'interno dell'ecosistema Microsoft)

via Microsoft Teams Microsoft Teams semplifica la comunicazione tra team e collaborazione in tempo reale con condivisione di file, comunicazione in tempo reale e riunioni video.

È inoltre dotato di sicurezza di livello aziendale, completata da crittografia end-to-end e funzionalità/funzione di conformità. Inoltre, Teams consente di creare bot personalizzati per automatizzare le attività di routine.

Le migliori funzionalità/funzioni di Microsoft Teams

Videochiamate : Avvio di chiamate di gruppo, messaggi vocali e trasferimenti di chiamata ai membri del team direttamente dall'app di Microsoft Teams

: Avvio di chiamate di gruppo, messaggi vocali e trasferimenti di chiamata ai membri del team direttamente dall'app di Microsoft Teams Chattare in tempo reale : Condivisione di aggiornamenti individuali o di gruppo, miglioramento dei messaggi con emoji e modifiche di testo e condivisione di testi tramite l'app Teamsl'app di messaggistica aziendale Teams Conversazioni simili a quelle di un telefono : Ottenete tutte le funzionalità/funzioni del vostro telefono fisso con Teams Phone, un servizio telefonico basato sul cloud

: Condivisione di aggiornamenti individuali o di gruppo, miglioramento dei messaggi con emoji e modifiche di testo e condivisione di testi tramite l'app Teamsl'app di messaggistica aziendale Teams

Limiti di Microsoft Teams

L'app Teams può essere utilizzata solo dalle aziende che hanno investito nell'ecosistema Microsoft

I problemi tecnici si verificano frequentemente, causando il "blocco" dell'app tra una riunione e l'altra

Prezzi di Microsoft Teams

Essenziale : $4/mese per utente

: $4/mese per utente Business Basic : $6/mese per utente

: $6/mese per utente Business Standard: $12,50/mese per utente

recensioni su Microsoft Teams

G2 : 4.5/5 (15.000+ recensioni)

: 4.5/5 (15.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (9.000+ recensioni)

ClickUp Insights: 83% dei lavoratori della conoscenza si affida principalmente a email e chat per comunicare con il team.

Tuttavia, quasi il 60% della loro giornata lavorativa va persa passando da uno strumento all'altro e cercando informazioni. Con un'app per il lavoro come ClickUp, la gestione dei progetti, la messaggistica, le email e le chat convergono in un unico luogo! È ora di centralizzare e dare energia!

Prova ClickUp oggi stesso

4. Slack (migliore per la messaggistica dinamica del team e la comunicazione organizzata sul posto di lavoro)

via Slack Slack, una popolare app per chattare con i team, offre uno spazio sicuro e centralizzato per la messaggistica diretta con gli stakeholder interni ed esterni e si integra con diverse applicazioni aziendali di terze parti per un flusso di lavoro senza interruzioni.

Consente di creare canali per discussioni basate su argomenti e offre funzionalità/funzione per riunioni giornaliere del team, videochiamate e chiamate vocali.

Le migliori funzionalità/funzione di Slack

Collaborazione esterna : Discutere, condividere e collaborare con le parti interessate esterne senza affidarsi a thread di email

: Discutere, condividere e collaborare con le parti interessate esterne senza affidarsi a thread di email Assistenza IA : Ottenere una rapida panoramica delle conversazioni in corso in qualsiasi canale con il riepilogare/riassumere i thread di Slack IA

: Ottenere una rapida panoramica delle conversazioni in corso in qualsiasi canale con il riepilogare/riassumere i thread di Slack IA Piano delle attività: Creare e gestire progetti utilizzando gli Elenchi di Slackstrumento di gestione delle attività. Assegna attività ai membri del team, aggiunge scadenze e trasforma le conversazioni critiche in elementi d'azione

Limiti di Slack

Gli utenti riferiscono di avere difficoltà a navigare verso i messaggi più vecchi, anche con la funzione di ricerca

Le notifiche possono essere a volte sovraccariche, soprattutto nei canali più frequentati

Prezzi di Slack

Pro : $8,75/mese per utente

: $8,75/mese per utente Business +: $15/mese per utente

+: $15/mese per utente Griglia aziendale: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Slack

G2 : 4.5/5 (33.000+ recensioni)

: 4.5/5 (33.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (20.000+ recensioni)

5. Area di lavoro di Google (migliore per la gestione centralizzata dei file e per la produttività basata su cloud)

via Area di lavoro di Google

Se siete alla ricerca di una suite completa di strumenti di produttività basati su cloud, l'area di lavoro di Google potrebbe essere una buona opzione. Contiene solidi strumenti per comunicazione, documentazione, gestione dei file e spazio di archiviazione.

Le aziende possono personalizzare l'area di lavoro di Google, compresi i domini email, le autorizzazioni e le impostazioni di sicurezza, in base alle proprie esigenze organizzative.

Le migliori funzionalità dell'area di lavoro di Google

Documentazione collaborativa : Utilizzate Google Documenti come strumento di collaborazione per creare e condividere documenti in tempo reale. Invitate più membri del team a modificare, lasciare feedback e rivedere le informazioni simultaneamente

: Utilizzate Google Documenti come strumento di collaborazione per creare e condividere documenti in tempo reale. Invitate più membri del team a modificare, lasciare feedback e rivedere le informazioni simultaneamente Gestione dei file : Gestite tutti i vostri file nel cloud con Google Drive. Limitate l'accesso e le autorizzazioni a seconda delle necessità, sincronizzatevi su più dispositivi e assicuratevi che i dati importanti non vadano mai persi

: Gestite tutti i vostri file nel cloud con Google Drive. Limitate l'accesso e le autorizzazioni a seconda delle necessità, sincronizzatevi su più dispositivi e assicuratevi che i dati importanti non vadano mai persi Calendario e pianificazione: Impostate la vostra disponibilità su Google Calendar e utilizzate promemoria e notifiche per le scadenze o le riunioni più importanti

Limiti dell'area di lavoro di Google

Esistono limiti se si desidera creare domini secondari o alias di dominio

Le interruzioni della connettività Internet possono rendere difficile per i team lavorare offline, poiché l'area di lavoro di Google è interamente basata su cloud

Prezzi dell'area di lavoro di Google

Business Starter : $7,20/mese per utente

: $7,20/mese per utente Business Standard : $14,40/mese per utente

: $14,40/mese per utente Business Plus: $21,60/mese per utente

Aree di lavoro di Google: valutazioni e recensioni

G2 : 4.6/5 (42.000+ recensioni)

: 4.6/5 (42.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (16.000+ recensioni)

➡️ **Leggi di più Come avere riunioni produttive e ottimizzare l'efficienza del team

6. Monday.com (il migliore per il monitoraggio dei progetti e la gestione collaborativa del team)

via Monday.com Monday.com aiuta i team a snellire i flussi di lavoro e a ottenere visibilità su tutto il lavoro da fare. È possibile creare bacheche personalizzabili per monitorare i progetti, fare brainstorming e automatizzare attività banali per risparmiare tempo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Monday.com

Reportistica : Ottenete una panoramica di alto livello delle metriche del progetto che vi interessano

: Ottenete una panoramica di alto livello delle metriche del progetto che vi interessano Automazioni : Utilizzate l'IA di Monday per automatizzare le richieste, assegnare attività ai membri del team e assegnare livelli di sentiment ai dati testuali

: Utilizzate l'IA di Monday per automatizzare le richieste, assegnare attività ai membri del team e assegnare livelli di sentiment ai dati testuali Flussi di lavoro personalizzati: Creazione di flussi di lavoro senza codice per coordinare le attività tra più reparti

Limiti di Monday.com

La piattaforma manca di dettagliate funzionalità/funzione di reportistica, rendendo difficile visualizzare in modo granulare le metriche più critiche

L'impostazione dello strumento è piuttosto complicata e non è molto intuitiva da usare

Prezzi di Monday.com

free Forever : Gratuito per sempre

Gratuito per sempre Basico : $9/mese per utente

: $9/mese per utente Standard : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Pro : $19/mese per utente

: $19/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Monday.com valutazioni e recensioni

G2 : 4.7/5 (12.000+ recensioni)

: 4.7/5 (12.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (5.000+ recensioni)

➡️ Leggi di più: 15 modelli gratuiti di piani di comunicazione di progetto

7. Notion (migliore per il project management e la collaborazione creativa)

via Notion Notion consente ai team di creare sistemi sofisticati per la gestione del project management, la semplificazione dei flussi di lavoro e la centralizzazione delle informazioni importanti.

Su Notion è possibile creare dati estesi per monitorare lo stato dei progetti, gestire le pipeline commerciali, pianificare i post dei blog e altro ancora. La piattaforma offre anche un ampio intervallo di modelli per migliorare la produttività e l'efficienza.

Le migliori funzionalità/funzione di Notion

Area di lavoro connessa : Suddividete progetti complessi in attività realizzabili e assegnatele ai membri appropriati del vostro team con date di scadenza, descrizioni delle attività e dipendenze. Visualizza le attività cardine su una sequenza temporale, organizza le informazioni utilizzando tabelle e visualizza lo stato con grafici

: Suddividete progetti complessi in attività realizzabili e assegnatele ai membri appropriati del vostro team con date di scadenza, descrizioni delle attività e dipendenze. Visualizza le attività cardine su una sequenza temporale, organizza le informazioni utilizzando tabelle e visualizza lo stato con grafici Assistente IA integrato : Per rispondere alle query di lavoro, analizzare i PDF e chattare su qualsiasi argomento con Notion IA

: Per rispondere alle query di lavoro, analizzare i PDF e chattare su qualsiasi argomento con Notion IA Costruttore di siti: Scegliete tra oltre 10.000 modelli per costruire siti web su qualsiasi argomento utilizzando "Sites" - non è richiesta alcuna conoscenza di codifica

Limiti di Notion

Con l'aumentare della complessità del progetto, l'organizzazione di note e documenti può risultare in un'area di lavoro molto disordinata

La condivisione delle note con utenti esterni può essere impegnativa e può complicare i flussi di lavoro, che dipendono in larga misura da soggetti esterni

Prezzi di Notion

**Free Forever

Più : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Business : $18/mese per utente

: $18/mese per utente Aziende : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi Notion IA: Può essere aggiunto a qualsiasi piano al costo di $10/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Notion

G2 : 4.7/5 (5.000+ recensioni)

: 4.7/5 (5.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

**Se il vostro team si concentra molto sui processi legati ai documenti, potrebbe essere una buona idea creare un sistema end-to-end per la gestione dei documenti flusso di lavoro per la gestione dei documenti per tenere a bada inefficienze ed errori.

8. Bitrix24 (il migliore per il CRM avanzato e la gestione delle attività)

via Bitrix24 Piattaforma di gestione aziendale, Bitrix24 offre funzionalità CRM insieme a funzioni per la collaborazione, la gestione delle attività, la creazione di siti web, la gestione delle risorse umane e la gestione delle risorse umane automazioni del flusso di lavoro .

Con soluzioni basate su cloud e on-premise, la piattaforma è adatta alle piccole e medie imprese che desiderano gestire le operazioni quotidiane in un unico luogo.

Le migliori funzionalità/funzione di Bitrix24

Gestione della pipeline commerciale : Gestione di lead, contatti, informazioni sui clienti, offerte e pipeline in Bitrix24 CRM

: Gestione di lead, contatti, informazioni sui clienti, offerte e pipeline in Bitrix24 CRM Costruttore di siti web : Crea pagine di destinazione senza bisogno di codici, cattura i contatti con moduli personalizzati e ospita i tuoi siti web su un CMS gratuito

: Crea pagine di destinazione senza bisogno di codici, cattura i contatti con moduli personalizzati e ospita i tuoi siti web su un CMS gratuito Gestione dei dipendenti: semplificare le operazioni HR e tenere traccia dei profili dei dipendenti, della struttura aziendale, delle prestazioni e delle politiche

Limiti di Bitrix24

Lo strumento offre integrazioni limitate con sistemi aziendali di terze parti

La gestione degli affari e dei funnel commerciali è piuttosto complessa da gestire rispetto ad altri CRM

Prezzi di Bitrix24

free Forever : Gratuito per sempre

Gratuito per sempre Basic : $49/mese per 5 utenti

: $49/mese per 5 utenti Standard : $99/mese per 50 utenti

: $99/mese per 50 utenti Professionale : $199/mese per 100 utenti

: $199/mese per 100 utenti Azienda: $399/mese per 250 utenti

Valutazioni e recensioni di Bitrix24

G2 : 4.1/5 (500+ recensioni)

: 4.1/5 (500+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (900+ recensioni)

9. Asana (il migliore per l'organizzazione delle attività e il project management)

via Asana Asana è un altro potente programma di piattaforma per il project management che può essere utilizzata per la gestione delle campagne, il piano organizzativo, la gestione degli obiettivi, l'onboarding, ecc.

Funzionalità/funzione come regole, modelli, moduli di richiesta di assunzione e aggiornamenti in blocco rendono la gestione del flusso di lavoro in Asana semplice e senza interruzioni.

Le migliori funzionalità/funzione di Asana

Visibilità delle attività : Aggiungere attività e sottoattività per progetti in più passaggi, attività cardine per i punti di controllo critici e semplificare le approvazioni

: Aggiungere attività e sottoattività per progetti in più passaggi, attività cardine per i punti di controllo critici e semplificare le approvazioni Gestione delle risorse : Utilizzate le funzionalità di pianificazione della capacità e del carico di lavoro per garantire che il vostro team lavori al massimo delle sue capacità

: Utilizzate le funzionalità di pianificazione della capacità e del carico di lavoro per garantire che il vostro team lavori al massimo delle sue capacità IA di Asana: Aiutatevi a gestire le richieste in arrivo e ad assegnarle come attività. Redigere copie, assegnare priorità ai lavori e ottimizzare l'allocazione delle risorse con l'IA intelligente

Limiti di Asana

Alcuni utenti hanno dichiarato che è stato difficile ottenere assistenza tempestiva sia in chat che attraverso la funzione di assistenza online

Gli stati delle attività in un progetto devono spesso essere aggiornati manualmente e diventa piuttosto impegnativo quando ci sono più attività e sottoattività secondarie

Prezzi di Asana

free Forever : Per sempre

Per sempre Starter : $13,49/mese per utente

: $13,49/mese per utente Avanzato: $30,49/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Asana

G2 : 4.4/5 (10.000+ recensioni)

: 4.4/5 (10.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (13.000+ recensioni)

Pro tip: Crea modelli di elenchi di attività per i processi ricorrenti, come le reportistiche settimanali o i progetti di onboarding. Duplicateli ogni volta, in modo che il team rimanga organizzato ed efficiente.

10. Coda (Ideale per la collaborazione tra documenti e l'efficienza del flusso di lavoro)

via Coda.io La versatile piattaforma di Coda riunisce documenti, fogli di calcolo e applicazioni in un unico spazio.

Consente di prendere note, costruire tabelle e acquisire informazioni utilizzando documenti interattivi ed elementi personalizzabili. I Teams possono utilizzare Coda per riordinare le aree di lavoro digitali e promuovere flussi di lavoro collaborativi per semplificare il lavoro quotidiano.

Le migliori funzionalità/funzioni di Coda

Documentazione interattiva : Acquisizione di informazioni importanti su documenti che riproducono l'interfaccia familiare di un elaboratore di testi, ma con tabelle interattive, richiami, contenuti pieghevoli e layout a più colonne

: Acquisizione di informazioni importanti su documenti che riproducono l'interfaccia familiare di un elaboratore di testi, ma con tabelle interattive, richiami, contenuti pieghevoli e layout a più colonne Tabelle connesse : Organizzare i dati in modo logico con l'aiuto di fogli di calcolo e utilizzare visualizzazioni personalizzate per visualizzare i dati nel modo preferito

: Organizzare i dati in modo logico con l'aiuto di fogli di calcolo e utilizzare visualizzazioni personalizzate per visualizzare i dati nel modo preferito Assistente di lavoro: Generazione di tabelle, generazione automatica di contenuti e comprensione immediata del lavoro grazie all'IA di Coda

Limiti di Coda

Coda può essere piuttosto lento quando viene utilizzato per progetti grandi e complessi

La creazione di documenti richiede una certa conoscenza del codice, il che lo rende difficile per gli utenti non tecnici

Prezzi di Coda

Free Forever : gratis

: gratis Pro : $10/mese per utente

: $10/mese per utente Teams : $30/mese per utente

: $30/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Coda valutazioni e recensioni

G2 : 4.7/5 (400+ recensioni)

: 4.7/5 (400+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (90+ recensioni)

11. Flock (il migliore per la comunicazione in tempo reale e il coordinamento delle attività)

via Flock

Flock offre funzionalità/funzione come messaggistica istantanea, chiamate audio e video, chat, gestione del team e canali per una collaborazione efficace con i membri del team. È semplice da usare e si adatta bene ai team che preferiscono uno strumento di produttività senza la complessità di strumenti di livello aziendale come Slack o Microsoft.

Le migliori funzionalità/funzione di Flock

Videoconferenze : Connettetevi con i colleghi via voce o video in qualsiasi momento e condividete il vostro schermo per aggiungere un contesto alle discussioni

: Connettetevi con i colleghi via voce o video in qualsiasi momento e condividete il vostro schermo per aggiungere un contesto alle discussioni Monitoraggio delle attività : Creazione di attività condivise direttamente all'interno dell'app per voi e per il vostro team e utilizzo di promemoria per non perdere tempo

: Creazione di attività condivise direttamente all'interno dell'app per voi e per il vostro team e utilizzo di promemoria per non perdere tempo Ricerca: recuperate tutte le informazioni che vi interessano - file, collegamenti, immagini o messaggi specifici - grazie alla funzionalità di ricerca integrata

Limiti di Flock

La funzione di ricerca non è molto utile quando si vuole risalire ai messaggi più vecchi

Alcune volte le notifiche sono ritardate o mancano del tutto, con la conseguenza che si perdono messaggi importanti

Prezzi di Flock

Free Forever : è un'applicazione che non ha bisogno di essere utilizzata

: è un'applicazione che non ha bisogno di essere utilizzata Pro : $6/mese per utente

: $6/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Flock valutazioni e recensioni

G2 : 4.4/5 (200+ recensioni)

: 4.4/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (300+ recensioni)

ClickUp: Tutto ciò che serve per un migliore project management

Lark è un buon strumento per i team che cercano uno strumento di project management che permetta la collaborazione, la documentazione e il monitoraggio delle attività. Da fare, ma se volete qualcosa di più avanzato, potete anche considerare le alternative a Lark.

ClickUp offre un'area di lavoro all-in-one arricchita da IA, perfetta per automatizzare le attività e migliorare la produttività. La sua suite completa di strumenti include la gestione avanzata delle attività tramite campi personalizzati, schede Kanban, elenchi e viste personalizzate per la gestione dei dati.

Aggiungete le soluzioni integrate di ClickUp per la documentazione, la comunicazione con il team e la gestione del tempo, e avrete un vincitore. 🏆

Con ClickUp avete una soluzione ricca di funzionalità e scalabile per tutte le vostre esigenze di project management.

Iscrivetevi gratis a ClickUp

.