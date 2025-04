Come utilizzare NotebookLM per gli sviluppatori

Se siete sviluppatori di software, avrete sicuramente avuto quei giorni in cui il vostro cervello è un turbine di idee, codici e una dozzina di attività in sospeso che sembrano accumularsi. Forse avete provato a organizzare tutti questi pensieri sotto forma di note, per poi tornare indietro e scoprire che non ha assolutamente senso!

Quello che vi serve è un pratico strumento digitale per prendere appunti che trasformi queste note caotiche in intuizioni organizzate. Naturalmente, sarebbe utile se aveste anche un modo per trasformare queste idee in elenchi di cose da fare e condividerle con il vostro team.

Ebbene, salutate NotebookLM.

NotebookLM è uno strumento per prendere appunti che potrebbe risolvere tutti i vostri problemi. In questo post, ci occupiamo in particolare di come gli sviluppatori possono usare NotebookLM per organizzare i loro pensieri, generare idee e migliorare la loro ricerca.

Che cos'è NotebookLM?

via QuadernoLM Sviluppato dai Google Labs, NotebookLM è un pratico strumento di ricerca e di annotazione lanciato nel 2023. È costruito sulla base del grande modello linguistico $$$a 2.0 di Google e agisce come un assistente di ricerca personale, aiutandovi a interagire con le informazioni che vi interessano.

È possibile caricare qualsiasi file su NotebookLM: PDF, URL di siti web, documenti personali, file audio, Documenti Google, Google Slides e persino video di YouTube. Lo strumento analizzerà le informazioni caricate per riepilogare/riassumere le informazioni utilizzando le capacità di comprensione multimodale di Gemini per fornire riepiloghi concisi. NotebookLLM è anche in grado di creare connessioni tra gli argomenti, in modo da consentire una rapida comprensione di argomenti complessi e l'identificazione di modelli.

NotebookLM offre diverse altre funzioni gestione della ricerca funzionalità/funzione, che esamineremo di seguito.

Funzionalità/funzione chiave di NotebookLM

Ecco alcune delle principali funzionalità/funzione di NotebookLM che possono semplificare la vita di studenti, ricercatori e professionisti.

1. Funzionalità/funzione n. 1: Quaderni

I quaderni sono simili alle cartelle in cui si salvano i file sul computer. È possibile creare un blocco note diverso per ogni progetto o argomento. Poiché ogni quaderno è completamente separato dall'altro, NotebookLM non può accedere alle informazioni di più quaderni contemporaneamente.

Creare quaderni per ogni progetto, argomento o materia

È possibile condividere i quaderni con un massimo di 50 utenti se si accede a NotebookLM tramite il proprio ID Gmail personale. Se invece si dispone di un account aziendale, i quaderni possono essere condivisi con un numero illimitato di utenti all'interno dell'organizzazione. A seconda delle preferenze, un blocco note può essere condiviso con accesso di sola visualizzazione o di modifica.

2. Funzionalità/funzione n. 2: approfondimenti immediati

NotebookLM dispone di un'interfaccia simile a una chat in cui è possibile porre domande basate sulle informazioni caricate nello strumento. Con i giusti prompt, NotebookLM è in grado di riepilogare/riassumere le informazioni, generare schemi, formattare le informazioni come FAQ e altro ancora. È inoltre possibile scegliere da un elenco di domande suggerite per risparmiare tempo!

Le risposte includeranno le citazioni utilizzate da NotebookLM per fornirvi le informazioni. In questo modo è possibile verificare l'accuratezza delle risposte e trovare la citazione originale da cui è stata estratta la risposta.

Porre domande relative alle informazioni caricate utilizzando l'interfaccia di chat di NotebookLM

💡Pro Tip: Una cosa da ricordare è che NotebookLM ricava le risposte solo dalle informazioni caricate dall'utente, a meno che non gli venga chiesto esplicitamente di fare altrimenti.

3. Funzionalità/funzione n. 3: Note

Creare note per le informazioni importanti a cui si vuole fare riferimento in seguito. È possibile creare una nuova nota e scrivervi o incollare le informazioni. Oppure si possono salvare come note alcune risposte generate dal NotebookLM.

👀 Da fare? È possibile creare un massimo di 1000 note per ogni quaderno.

Creare note per organizzare i risultati della ricerca

Le note possono anche essere convertite in documenti di origine, il che consente di lavorare con la raccolta di idee messe insieme durante la lettura delle informazioni originali. Questo è utile quando si desidera trasformare le note in contenuti utilizzabili e convertire idee sparse in un risultato coeso per ricerche o presentazioni.

4. Funzionalità/funzione n. 4: panoramiche audio

Questa funzionalità è ancora relativamente nuova in NotebookLM. La panoramica audio trasforma le informazioni in discussioni tra due host IA. Il modello riepiloga tutte le informazioni caricate, stabilisce connessioni tra vari argomenti correlati e, sentite questa, tutto questo viene utilizzato in un botta e risposta che sembra proprio quello di due persone in un podcast.

I file audio possono essere scaricati per essere ascoltati in viaggio. Questo rende più facile e coinvolgente la comprensione di alcuni concetti. Tuttavia, poiché le panoramiche audio sono ancora sperimentali, durante le discussioni possono emergere delle imprecisioni.

Prezzi del QuadernoLM

free Forever: Gratuito per sempre

NotebookLM Plus: $20/mese per utente

Come usare NotebookLM per gli sviluppatori

NotebookLM può essere uno strumento prezioso per gli sviluppatori di software, soprattutto se si gestiscono attività multiple come il debug del codice, la lettura della documentazione, il piano di sprint o l'analisi di concetti tecnici.

Vediamo come è possibile utilizzare efficacemente NotebookLM per affrontare diversi casi d'uso.

1. Gestione della documentazione del codice

Gli sviluppatori usano la documentazione del codice per organizzare le informazioni relative ai progetti di sviluppo del software. Questa documentazione funge da riferimento per le parti interessate e gli utenti, fornendo dettagli su aspetti quali l'architettura della base di codice, le API e le funzioni del software in fase di sviluppo.

NotebookLM può essere utilizzato per la gestione della documentazione del codice nei seguenti modi:

Riepilogare/riassumere la documentazione

Caricate in NotebookLM guide tecniche, documentazione API, diagrammi di architettura, registri delle modifiche e altri file di gestione della base di codice. Il modello può quindi analizzare questi file per generare riepiloghi contestuali che evidenziano i punti critici, in modo da facilitare la condivisione delle chiavi di lettura con i membri del team

Consiglio speciale: Le panoramiche riepilogate/riassuntive della documentazione del codice possono essere utilizzate per integrare rapidamente i nuovi sviluppatori

Connessione di idee e dipendenze correlate

Una volta caricata la documentazione del codice, l'IA può collegare le funzioni, le dipendenze e altri concetti correlati. Questa funzionalità/funzione consente di visualizzare l'interazione tra i diversi componenti della base di codice.

Ad esempio, una funzione menzionata nel file della struttura del progetto può essere incrociata con la logica che la sostiene, memorizzata nella documentazione delle specifiche tecniche. La possibilità di vedere come i diversi componenti sono collegati può facilitare il debugging e il refactoring per gli sviluppatori.

**Da fare? l'80% delle nostre moderne applicazioni utilizzano dipendenze open-source (pezzi di codice precostituiti).

Ciò significa che gli sviluppatori devono essere estremamente attenti alla gestione di queste dipendenze. Una mossa sbagliata può avere un impatto sulla stabilità e sulla funzione del software. L'utilizzo di uno strumento di riferimento incrociato alimentato dall'IA facilita molto il lavoro manuale di monitoraggio e gestione di queste dipendenze.

2. Debug e monitoraggio dei problemi

Il debug richiede che gli sviluppatori rivedano il codice, controllino i problemi e risolvano i bug e gli errori in un programma software.

Il monitoraggio dei problemi prevede che gli sviluppatori classifichino i bug, le richieste di funzionalità/funzione e altre attività legate allo sviluppo all'interno di un sistema centralizzato per tenere traccia del loro stato e gestire la responsabilità.

Centralizzare la documentazione degli sviluppatori

Gli sviluppatori possono caricare frammenti di codice, log, reportistica sui bug e note delle riunioni in un notebook, in modo che tutte le informazioni relative a bug ed errori siano archiviate in un unico luogo

I riferimenti incrociati basati sull'IA possono aiutare gli sviluppatori a connettere le segnalazioni di problemi con la documentazione del codice per trovare la causa principale di un bug collegando gli errori con le possibili cause

Individuare informazioni specifiche

Gli utenti possono sfruttare l'interfaccia di chattare per porre domande a NotebookLM sulla base delle informazioni caricate e questo farà emergere approfondimenti con citazioni. In questo modo è più facile individuare le informazioni esatte relative a un bug o a un errore

Si può anche chiedere a NotebookLM di estrarre i risultati chiave dalle informazioni caricate e di presentarli in un formato strutturato. Un esempio è un documento informativo che evidenzia i problemi chiave consolidati dai bug caricati dagli sviluppatori

Lavorare in modo collaborativo su errori e bug

Utile per il monitoraggio dei problemi, gli sviluppatori possono caricare le note delle riunioni sulle discussioni sui bug e chiedere all'IA di creare un rapporto sui bug in base a quanto discusso

Le risposte possono essere salvate in un blocco note e condivise con gli altri stakeholder. Le decisioni relative alla risoluzione e allo stato di avanzamento possono essere registrate come note

In questo modo, gli sviluppatori possono lavorare in modo collaborativo sui problemi e monitorare lo stato dei problemi segnalati

3. Apprendimento di nuove tecnologie

Gli sviluppatori possono sfruttare le potenti funzionalità/funzione di NotebookLM per facilitare l'apprendimento di nuove tecnologie.

Generare riepiloghi/riassunti

Caricate tutte le risorse relative alla nuova tecnologia in NotebookLM per creare un hub centrale di conoscenze. Utilizzate l'IA per generare riepiloghi, FAQ, guide allo studio e Sequenze dalle informazioni caricate per evidenziare i concetti fondamentali.

💡Pro Tip: Creare un glossario dei termini per aiutare gli sviluppatori a comprendere la terminologia relativa alla nuova tecnologia.

Creare note

Gli sviluppatori possono aggiungere i loro commenti sugli argomenti e salvarli come note per poterli consultare in seguito. Se le note sono estese, possono essere convertite in una fonte per ottenere suggerimenti su possibili miglioramenti, approcci alternativi e altro ancora.

Panoramiche audio

Se sfogliare pagine e pagine di testo sembra troppo opprimente, gli sviluppatori possono semplicemente usare delle panoramiche audio.

🧠 Fatto divertente: NotebookLM converte i testi in discussioni "approfondite", con due host IA che riepilogano/riassumono il materiale e lo trasformano in una conversazione coinvolgente e vivace.

Gli utenti possono sfruttare queste panoramiche audio per imparare in modo più interattivo. Le conversazioni possono anche essere scaricate, in modo che gli utenti possano ascoltarle in viaggio, sfruttando così il tempo che altrimenti rimarrebbe inutilizzato.

4. Condivisione collaborativa delle conoscenze

Con la condivisione collaborativa delle conoscenze, gli sviluppatori possono discutere le sfide e sviluppare soluzioni formate da opinioni di esperti. Migliora la qualità del codice e riduce i silos informativi che possono rallentare lo stato.

È possibile sfruttare il potenziale creativo di Notebook LM come sistema di gestione della conoscenza in più modi:

Condivisione dei taccuini

I team possono condividere i quaderni che contengono tutte le informazioni caricate, in modo che tutti siano allineati e abbiano accesso a un'unica fonte di verità.

💡Pro Tip: Abilitare diversi livelli di accesso quando si condividono i blocchi note per ridurre le modifiche indesiderate e garantire che solo le persone giuste siano autorizzate a modificare le informazioni

Analizzate l'utilizzo dei notebook

Se avete creato una risorsa notebook in condivisione, l'analisi dell'uso è un buon modo per misurare il consumo delle informazioni. Si possono ottenere informazioni sul numero di utenti che hanno avuto accesso al notebook e sul numero di query generate al giorno.

Le metriche di utilizzo più basse possono significare che il team ha bisogno di un contesto più ampio o di risorse aggiuntive che lo aiutino a utilizzare appieno i contenuti dei notebook.

5. Pianificazione e priorità dei progetti

Gli sviluppatori che lavorano su più progetti possono usare NotebookLM per creare centri assistenza, centralizzare le informazioni relative al progetto e analizzare i requisiti.

Creare centri assistenza

Caricare i documenti relativi al progetto in un unico notebook e generare riepilogare/riassumere i documenti più lunghi in modo da renderli facilmente accessibili e consultabili

Utilizzare l'IA per estrarre le chiavi di lettura e strutturarle in vari formati come tabelle, documenti o domande e risposte per una comprensione di alto livello

Identificare e dare priorità alle attività

Porre al NotebookLM domande specifiche sui requisiti del progetto e organizzare le risposte come note. Per istanza, chiedete al modello: "Quali sono le funzionalità/funzione più importanti evidenziate nelle storie dell'utente?"

NotebookLM può anche generare una sequenza temporale che rappresenta le principali attività cardine da completare nel progetto. Gli sviluppatori possono utilizzare queste Sequenze e note per tenere traccia di ciò che deve essere terminato, in base all'importanza e all'urgenza

Analizzare le dipendenze

Usate NotebookLM per identificare le attività e i compiti correlati nel progetto e pianificare il vostro lavoro di conseguenza. Utilizzate le citazioni per individuare le informazioni e identificare rapidamente le aree di interesse

NotebookLM può essere utilizzato anche per analizzare i documenti del progetto e ottenere una panoramica dei rischi potenziali ponendo domande come "Quali sono i rischi di mercato per questo software?"

Pro dell'uso di NotebookLM per gli sviluppatori

Gli sviluppatori possono considerare NotebookLM di Google come il loro compagno di ricerca, completato da tutto ciò che serve per organizzare, riepilogare/riassumere e collegare i punti della documentazione del codice e di altre informazioni tecniche. Ecco alcuni dei vantaggi dell'aggiunta di questo strumento allo stack tecnologico esistente:

Documentazione del codice efficiente per mantenere facilmente un repository centralizzato di informazioni

Riepiloghi/riassunti alimentati dall'IA per evidenziare i punti chiave e i dettagli essenziali

Semplificazione della presa di nota e della condivisione delle conoscenze in modo collaborativo

Comprensione multi-modale che consente di caricare le informazioni in diversi formati

Riferimenti incrociati abilitati dall'IA per suggerire idee e concetti correlati

Panoramiche audio per consentire un apprendimento interattivo

Punti dolenti comuni nell'utilizzo di NotebookLM

Sebbene NotebookLM sia una delle migliori app IA per prendere appunti, fare ricerche e condividere le conoscenze, da fare ha alcuni limiti.

Un'interfaccia goffa che può richiedere un po' di tempo per essere compresa

Le risposte salvate come note non possono essere modificate nuovamente

Nessuna app mobile

Le panoramiche audio possono talvolta introdurre imprecisioni durante le discussioni, quindi non è ancora una funzionalità/funzione affidabile

Il piano Free ha molti limiti e gli aggiornamenti del livello a pagamento non sono abbastanza avanzati per il prezzo che hanno

Strumenti alternativi per sviluppatori da usare al posto di NotebookLM

NotebookLM è una buona opzione se state cercando uno di quegli strumenti di IA semplici che possono aiutarvi con la ricerca e la presa di note. Tuttavia, se state pensando a qualcosa di più avanzato, come un assistente di ricerca virtuale che possa aiutarvi a fare brainstorming di idee, generare automaticamente contenuti e compilare note di ricerca, potreste provare ClickUp. ClickUp è molto più di un semplice strumento per prendere appunti o fare ricerche. Offre una serie di funzionalità/funzione progettate per aiutarvi a lavorare in modo più intelligente, non più difficile.

Provate ClickUp, lo strumento di produttività all-in-one con potenti funzionalità/funzione per prendere appunti, collaborare e molto altro

La piattaforma offre un'area di lavoro centralizzata per collaborare con i colleghi, creare documenti ben formati, creare aree di lavoro personalizzate e altro ancora. Inoltre, ClickUp è arricchito da potenti funzionalità di IA che aiutano a semplificare i processi aziendali, evitando lavori ridondanti.

In che modo ClickUp può essere d'aiuto con project management del software ?

1. Documentazione tecnica alimentata dall'IA

ClickUp AI- ClickUp Brain funge da assistente di scrittura, consentendo di creare automaticamente documenti di specifiche tecniche e materiale sorgente in pochi secondi. Da fare è solo inserire i prompt giusti nello strumento e voilà! Avrete una struttura dettagliata per la documentazione del codice pronta all'uso. È possibile personalizzare la documentazione in base al proprio caso d'uso specifico e apportare le modifiche necessarie per adattarla al meglio al proprio flusso di lavoro.

Utilizzate ClickUp Brain per generare documentazione tecnica con facilità

ClickUp Brain può essere utilizzato anche come strumento per la creazione di documentazione tecnica Strumento di IA per il codice per generare casi di test basati sul codice o sui requisiti di test. Analizza i requisiti, estrae le funzioni chiave e identifica gli scenari di test positivi e negativi. In questo modo le revisioni del codice e i test richiedono la metà del tempo.

che altro può fare ClickUp Brain?

Visualizza gli insight dell'area di lavoro per dare risposte immediate a tutte le domande relative al lavoro

Generare automaticamente reportistica e aggiornamenti sullo stato di avanzamento in base alle modifiche apportate alle attività e ai documenti

Generare tabelle ricche di dati e approfondimenti, tra cui tabelle per il monitoraggio di bug e problemi, tabelle per i casi di test e revisioni dei codici

Riepilogare/riassumere automaticamente i punti chiave discussi durante le riunioni iniziate con Integrazione di ClickUp con Zoom e creare elementi d'azione per un ulteriore follower

💡Pro Tip: Integrare ClickUp con un sistema di zoom strumento di sviluppo software come GitHub, in modo da poter collegare richieste di pull, commit e rami alle attività. In questo modo tutte le attività di sviluppo sono legate ad attività specifiche e tracciabili.

2. Repository centralizzato di informazioni

Creare wiki aziendali o repository di informazioni perfettamente strutturati con ClickUp Documenti . Aggiungete collegamenti, tabelle, immagini e segnalibri per rendere i vostri documenti il più contestuali possibile. Ad esempio, è possibile includere snippet di codice formatati per spiegare come implementare una funzionalità/funzione.

Aggiungere frammenti di codice per chiarire una funzionalità/funzione utilizzando ClickUp Docs

Con ClickUp Docs è possibile organizzare le informazioni in più documenti e cartelle per argomenti come la documentazione API, le specifiche tecniche e altre aree legate al codice. Invitate le parti interessate a modificare i documenti, a lasciare commenti e ad assegnare elementi d'azione direttamente da ClickUp Docs.

Lavorate in modo collaborativo sulle informazioni relative al progetto utilizzando ClickUp Docs

Lavoro veloce con i modelli ClickUp

ClickUp offre anche un'enorme biblioteca di modelli agili modelli di sviluppo software agile per il project management. Ciò significa che non dovrete preoccuparvi di creare un documento da zero ogni volta che inizia un nuovo progetto.

Ecco due modelli con cui iniziare:

Il Modello di sviluppo del software ClickUp fornisce tutto ciò di cui il team di sviluppo software ha bisogno per fornire funzionalità/funzione del prodotto e correggere bug ed errori. Utilizzate le ClickUp Views per visualizzare a volo d'uccello i vostri to-dos e aggiungete tag per filtrare facilmente le informazioni che vi servono.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ClickUp-Software-Development-Template.png Modello di sviluppo software ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-63052129 Scarica questo modello /$$$cta/

Con questo modello è possibile:

Organizzare le attività utilizzando la vista Elenco o Bacheca per una migliore visibilità

Fare un brainstorming di idee e soluzioni utilizzando Lavagne online di ClickUp Aggiungere stati personalizzati alle attività in corso per un migliore monitoraggio

Catturare informazioni specifiche relative a bug, errori e funzionalità utilizzando campi personalizzati

I team di sviluppatori possono anche utilizzare il template Modello di registro delle modifiche del software ClickUp è una struttura completa che garantisce che le richieste di modifica siano gestite in modo fluido ed efficiente. Può aiutarvi a tenere traccia dei processi di modifica e a mantenere una storia dettagliata di tutte le correzioni di bug e dei rilasci terminati in passato.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-273.png Modello di registro delle modifiche del software ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6148104 Scarica questo modello /$$$cta/

È possibile utilizzare questo modello per:

Mantenere un database centralizzato delle richieste di modifica e della documentazione associata

Assegnare le richieste di modifica ai membri del team appropriati

Impostazione Attività ricorrenti in ClickUp per la revisione e l'approvazione di tutte le modifiche apportate

Utilizzate ClickUp Brain per semplificare la pianificazione delle attività e la gestione dei documenti

💡Pro Tip: Mantenete il vostro flusso di lavoro di sviluppo fluido e organizzato utilizzando ClickUp modelli di monitoraggio dei problemi di ClickUp . Standardizzate l'acquisizione di bug, richieste di funzionalità/funzione, miglioramenti e storie degli utenti per risolvere i problemi più rapidamente.

3. Automazioni dei flussi di lavoro

Permettete ai vostri sviluppatori di concentrarsi su ciò che sanno fare meglio e lasciate che l'automazione si occupi del resto. Con Automazioni di ClickUp è possibile semplificare le attività ripetitive, garantendo flussi di lavoro più fluidi e una migliore risoluzione dei problemi.

Creare flussi di lavoro personalizzati di automazione con ClickUp AI Automazioni Builder

Supponiamo che un codice sia stato completato e sia pronto per essere testato e revisionato. Viene creata un'attività e lo stato viene aggiornato a "Revisione codice". Il costruttore di automazioni IA consente di configurare una regola che assegna automaticamente l'attività a uno sviluppatore senior per la revisione. L'automazione può anche includere una notifica da inviare allo sviluppatore e una data di scadenza per l'attività.

È perfetto per gestire revisioni di codice complesse e per accelerare i tempi.

💡Pro Tip: Se si desidera un modo migliore di usare IA per lo sviluppo del software impostare campi personalizzati per le attività di ClickUp. Impostare trigger specifici, in modo che ogni volta che si verifica, Brain popoli automaticamente il campo con l'ultimo aggiornamento di un'attività.

4. Gestire le attività degli sviluppatori

Create, assegnate e gestite facilmente attività come il piano, il codice, lo sviluppo di funzionalità/funzione e la distribuzione ai membri del team appropriati usando Attività di ClickUp . Categorizzare diversi tipi di attività utilizzando elenchi, cartelle e spazi in base a Sprints o reparti come Front End, Back End, ecc.

Assegnare ai membri del team attività relative allo sviluppo del software con ClickUp Tasks

Impostate date di scadenza e promemoria per ogni attività e livelli di priorità, in modo che i vostri team sappiano esattamente su cosa concentrarsi. Aggiungete descrizioni delle attività, campi personalizzati e tipi di attività per assicurarvi che gli assegnatari abbiano tutto ciò di cui hanno bisogno per eseguire i loro elementi.

Suggerimento: Catturate gli invii di bug usando il modulo di gestione delle attività Visualizzazione del modulo ClickUp . Le risposte vengono automaticamente categorizzate e collegate ad attività tracciabili, che vengono poi indirizzate ai membri del team giusti.

5. Creare roadmap visive

Utilizzate il Vista Gantt di ClickUp per rappresentare visivamente i flussi di lavoro del team. Trascinate gli elementi di azione su una sequenza temporale flessibile e utilizzate etichette con codice colore per organizzare le attività e avere una panoramica delle attività cardine.

Visualizzare le attività su una sequenza temporale flessibile con ClickUp Gantt Chart View

Utilizzate le visualizzazioni a cascata per vedere quali attività dipendono da altre e monitorate lo stato di avanzamento del progetto con l'aiuto delle percentuali di avanzamento. Identificate le aree problematiche e i potenziali colli di bottiglia e intervenite prima che si aggravino, per far sì che i vostri progetti procedano senza intoppi.

Prezzi di ClickUp

free Forever : Gratuito

Gratuito Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Si aggiunge a qualsiasi piano a pagamento per $7 per membro al mese

Altre alternative a NotebookLM

Oltre a ClickUp, abbiamo raccolto alcune altre popolari alternative a NotebookLM.

Notion: per la presa di note, la gestione delle attività e la documentazione

Confluence: per la gestione della conoscenza e la documentazione del codice

Slab: per organizzare la documentazione interna

Coda: per la collaborazione del team e il project management

Obsidian: per prendere appunti e visualizzare note interconnesse come un grafico della conoscenza

Migliora il tuo flusso di lavoro con ClickUp

NotebookLM è un ottimo strumento per prendere appunti e una buona soluzione se cercate qualcosa con funzionalità di base per la documentazione del codice e la condivisione della conoscenza. Ma se siete sviluppatori di software alla ricerca di qualcosa che vi aiuti effettivamente a pianificare, gestire ed eseguire i vostri sprint nel modo più efficiente, NotebookLM potrebbe essere troppo di nicchia per voi.

D'altra parte, ClickUp, con il suo ampio elenco di funzionalità, aiuta a semplificare il piano degli sprint, l'implementazione e tutto il resto. Che si tratti di collaborare sul codice, di visualizzare la roadmap del prodotto, di gestire le attività o di fare brainstorming, ClickUp vi ha davvero aiutato.

Quindi, se siete alla ricerca di qualcosa che combini produttività e divertimento, cliccate su ClickUp iscrivetevi a ClickUp oggi stesso! 🌟