Come creare un sondaggio in Slack

Da quale strumento fate uso per la comunicazione interna della vostra organizzazione?

Se avete risposto Slack, siete uno di altri 38,8 milioni di utenti stimati che utilizzano quotidianamente la piattaforma. Si tratta di un valido concorrente!

Slack ha trasformato il modo in cui i team collaborano, offrendo uno spazio dinamico in cui i canali, la messaggistica istantanea e la integrazioni di terze parti semplificano la comunicazione. Ma sapevate che potete usarlo anche per prendere decisioni?

Come? La risposta sono i sondaggi di Slack.

Un sondaggio Slack ben fatto può semplificare il processo decisionale, raccogliere feedback e coinvolgere attivamente i membri del team.

Scopriamo come creare sondaggi di questo tipo in Slack.

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi

I sondaggi in Slack aiutano i team a raccogliere feedback e a prendere decisioni rapide, utilizzando funzionalità/funzione come le reazioni emoji o integrando app di terze parti per opzioni più estese

Simple Poll consente di creare sondaggi rapidi e personalizzabili in Slack utilizzando /poll. Le opzioni includono il voto anonimo, i sondaggi ricorrenti e le risposte a scelta multipla

Polly è un'opzione più avanzata, che offre funzionalità/funzione come sondaggi programmati, risposte anonime e analisi dettagliate

SurveyMonkey lavora molto bene per sondaggi approfonditi. Create moduli sulla loro piattaforma e condividete i collegamenti in Slack per ottenere le risposte

ClickUp si integra con Slack, rendendo i sondaggi e i processi decisionali efficienti e facili da gestire

I moduli di ClickUp forniscono una solida alternativa ai sondaggi di Slack, consentendo di personalizzare i moduli, raccogliere informazioni dettagliate e analizzare le risposte utilizzando le dashboard di ClickUp

Le best practice per il monitoraggio includono la semplicità delle domande, l'impostazione di scadenze chiare e l'utilizzo di strumenti come ClickUp per tracciare e analizzare i risultati in tempo reale

Diversi metodi per creare sondaggi in Slack

Creare sondaggi in Slack è più facile di quanto si pensi . Sebbene Slack non disponga di un autore di sondaggi integrato, ci sono molti modi per farlo lavorare per un rapido sondaggio.

Dalle reazioni rapide con le emoji alle app dedicate ai sondaggi per risposte più dettagliate, Slack ha gli strumenti per rendere facile il sondaggio.

1. Sondaggio con emoji in un messaggio Slack

Le reazioni emoji sono un modo rapido e informale per lanciare un semplice sondaggio in un canale Slack. Ecco come Da fare:

Fate clic sul pulsante Componi per inviare un messaggio Slack che delinea la domanda e le opzioni del sondaggio (ad esempio, "Qual è l'orario migliore per la riunione? Opzione uno: 10.00, opzione due: 14.00")

Aggiungete le emoji corrispondenti al messaggio per ogni opzione di risposta

Chiedete ai membri del team di votare reagendo con l'emoji corrispondente alla loro scelta

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-13.jpeg Sondaggio con emoji in un messaggio Slack /$$$img/

via Slack È possibile individuare la scelta più popolare con un semplice sguardo.

È perfetto per sondaggi veloci o domande singole, ma non per domande multiple o risposte anonime.

🧠Fatto divertente: Slack ha reso popolare l'uso di emoji personalizzate nella comunicazione sul posto di lavoro, permettendo ai team di caricare le proprie emoji per riflettere le loro battute interne, la cultura aziendale o semplicemente per ridere.

2. Sondaggio semplice

Simple Poll è una famosa app per la creazione di sondaggi su Slack. È perfetta per raccogliere input rapidi dal team.

Fate titolo al sito web di Simple Poll o alla Slack App Directory, fate clic su Aggiungi a Slack e autorizzate l'app per la vostra area di lavoro Slack. Si noti che Simple Poll è una piattaforma di terze parti che deve essere aggiunta all'area di lavoro Slack prima di poterla utilizzare.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-223.png Sondaggio semplice /$$$img/

via SempliceSondaggio Ora, ci sono due modi per creare un sondaggio in Simple Poll.

A) Utilizzando una scorciatoia

Nella finestra della chat, in basso a sinistra, c'è un pulsante Attachments & shortcuts (il piccolo simbolo più). Fare clic su di esso per iniziare.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-224.png Utilizzo di uno scorciatoia /img/

Se "Crea un sondaggio con Simple Poll" non appare immediatamente, basta digitare "poll" nella barra di ricerca e dovrebbe apparire.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-14.jpeg Creare un sondaggio con Simple Poll /img/

Una volta fatto clic sullo scorciatoia Simple Poll, apparirà una finestra. È possibile aggiungere le domande, impostare le opzioni e modificare le impostazioni a proprio piacimento.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-226.png Creare un sondaggio con Simple Poll /img/

Quando il sondaggio è pronto, fare clic sul pulsante Anteprima. Verrà mostrato l'aspetto del sondaggio quando sarà attivo.

B) Utilizzo del comando /poll

Andate nel canale Slack o nel messaggio diretto in cui volete creare il sondaggio e digitate il comando /poll seguito dalle opzioni di domanda e risposta. Ad esempio:

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-227.png Utilizzando il comando /poll /img/

Premete invio o invio e il sondaggio sarà attivo.

💡Pro Tip: È possibile personalizzare ulteriormente il sondaggio aggiungendo parole chiave avanzate ai comandi slash, come:

'anonimo' per mantenere le risposte private

'ricorrente' per creare sondaggi ricorrenti a intervalli regolari

'limit votes' per limitare il numero di volte che ogni partecipante può votare

allow-options" per consentire ai membri del team di aggiungere opzioni

Per esempio: /sondaggio "Da fare in modo che la riunione aziendale si svolga più tardi?" "Stato delle assunzioni" "Aggiornamento del partito" "Dati finanziari" allow-options anonymous

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-228.png Interfaccia del sondaggio semplice /img/

Premendo Invio, Simple Poll creerà il sondaggio nel canale o nel messaggio. Il team può iniziare subito a votare!

3. Polly

Polly è un altro fantastico strumento per la creazione di sondaggi su Slack, che offre funzionalità/funzione avanzate come la programmazione dei sondaggi e il voto anonimo.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-229-1400x775.png Interfaccia di Polly /img/

1. Visitate la directory delle app di Slack e aggiungete Polly alla vostra area di lavoro di Slack

2. Nel vostro canale preferito, digitate /polly seguito dalla vostra domanda e dalle opzioni

3. Apparirà una schermata a comparsa che vi permetterà di selezionare diversi tipi di domande:

Scelta multipla

Scale numeriche (1-5, 1-10)

Accordo/Disaccordo

NPS (punteggio netto di promozione)

A risposta aperta

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-15-1167x1400.jpeg Creare una Polly /img/

via Polly 4. Come Simple Poll, è possibile aggiungere opzioni aggiuntive come sondaggi anonimi, voti multipli e sondaggi ricorrenti

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/Simple-Poll-Image.jpg Sondaggio semplice /img/

5. Una volta che il sondaggio è pronto, è possibile eseguirlo immediatamente o programmarlo per i partecipanti

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-16.jpeg Programma Polly /img/

6. Polly fornisce risultati e aggiornamenti in tempo reale, in modo da poter monitorare i risultati dei sondaggi mentre il team risponde.

👀 Da fare? In Polly, una volta creato un sondaggio anonimo, non è possibile renderlo non anonimo in seguito. Ma è possibile cambiare le cose.

4. SondaggioMonkey

SurveyMonkey, un software per la creazione di moduli online è una scelta eccellente per creare sondaggi dettagliati o indagini con tipi di domande avanzate. Anche se non è integrato direttamente in Slack, potete condividere facilmente i vostri sondaggi SurveyMonkey con il vostro team.

Da integrazione di Slack e SurveyMonkey, è possibile utilizzare comandi slash per porre semplici domande e condividere i sondaggi e i risultati con i partecipanti in Slack. Ad esempio: /poll "Su cosa dovremmo fare un brainstorming nella prossima sessione?"

Se avete già costruito un sondaggio più approfondito in SurveyMonkey, potete facilmente condividerlo nel vostro canale Slack con un altro semplice comando: /sondaggio.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-17-1400x875.jpeg SurveyMonkey: sondaggio Slack /$$$img/

via SondaggioMonkey

Limiti dell'uso di Slack per creare sondaggi

I sondaggi di Slack spesso mancano di flessibilità nella personalizzazione dei tipi di domande o dei disegni, limitando così la possibilità di creare sondaggi di tipoil modo in cui si raccoglie il feedback I sondaggi possono talvolta essere dispersi in diversi canali, rendendo difficile la gestione delle risposte o il monitoraggio dei risultati in un unico luogo

La creazione di sondaggi avanzati su Slack (ad esempio, sondaggi a più domande) richiede spesso l'installazione di app di terze parti, che possono comportare costi aggiuntivi o limiti

Creare sondaggi con ClickUp

Quando si tratta di sondaggi e collaborazione senza soluzione di continuità, ClickUp -l'app per il lavoro, offre un potente strumento di alternativa a Slack sondaggi.

Mentre Slack offre ottime opzioni per sondaggi di base e veloci, ClickUp si spinge oltre con la funzione Visualizzazione del modulo di ClickUp eliminando limiti come la personalizzazione limitata e la mancanza di raccolta di dati dettagliati.

🧠Fatto divertente: Il concetto di sondaggio risale al XIX secolo. George Gallup ha condotto il primo sondaggio scientifico sull'opinione pubblica negli Stati Uniti nel 1935, gettando le basi per le moderne tecniche di sondaggio.

Perché ClickUp Modulo?

Immaginate di dover pianificare un ritiro aziendale e di voler raccogliere le preferenze di tutti per le attività... o per il pranzo. Anche se un rapido sondaggio su Slack potrebbe funzionare, probabilmente avrete bisogno di una maggiore flessibilità per catturare più preferenze, commenti o persino classifiche.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-20.gif Modulo ClickUp Visualizzare: sondaggio Slack /img/

Migliora il tuo gioco di sondaggi con ClickUp Modulo View

Con ClickUp Form, potete:

Progettare sondaggi completamente personalizzabili e su misura per le vostre esigenze

Raccogliere risposte dettagliate, compresi i feedback aperti

Condividere il collegato via ClickUp Chat (o Slack) per un facile accesso. ClickUp Chattare consente di evidenziare il collegato come 'Annuncio', in modo da non perderlo. È anche possibile inviare ai rispondenti un messaggio Promemoria via ClickUp per inviare le risposte in tempo!

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-230-1400x931.png Annunci ClickUp: sondaggio Slack /img/

Utilizzare gli Annunci in ClickUp Chat per evidenziare il sondaggio condiviso

Con ClickUp, ogni passaggio del sondaggio avviene all'interno della stessa app, eliminando la necessità di passare da un'applicazione all'altra o di installare strumenti di terze parti. Si inizia creando un sondaggio in Modulo ClickUp, lo si condivide tramite la chat integrata di ClickUp e si analizzano le risposte all'interno di ClickUp tramite report e dashboard personalizzati. È possibile essere più efficienti di così?

Come creare un sondaggio con ClickUp Modulo Visualizza

La creazione di un sondaggio nella Visualizzazione modulo di ClickUp è tanto rapida quanto intuitiva. Ecco come Da fare:

1. Impostazione di un modulo

Passare all'area di lavoro di ClickUp in cui si desidera gestire il sondaggio

Andare alla visualizzazione Modulo e selezionare l'opzione appropriata. È possibile scegliere un modello di modulo esistente o creare un nuovo modulo da zero (i modelli saranno molto più veloci, ovviamente!)

Costruire il sondaggio utilizzando le funzionalità di trascinamento per aggiungere domande/categorie. È possibile utilizzare risposte a scelta multipla, elenchi a discesa o anche caselle di testo per le risposte aperte

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-231.png Visualizzazione del modulo di ClickUp: sondaggio slack /img/

Usufruite di un feedback semplice ma efficace con il Modulo di ClickUp

Questo è il modo più semplice per creare sondaggi. Siete d'accordo?

2. Personalizza il tuo sondaggio

Sfruttare I campi personalizzati predefiniti di ClickUp come "Nome", "Email" o "Priorità" per i sondaggi. È possibile personalizzarli in base alle proprie esigenze

Utilizzare la logica delle condizioni per guidare i rispondenti in base alle loro risposte precedenti. Ad esempio, se qualcuno seleziona "Sì" per partecipare a un ritiro, potrebbe essere prompt a scegliere le date o le attività preferite

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-21.gif Visualizzazione del modulo ClickUp /img/

Generare approfondimenti e risposte dettagliate con la logica delle condizioni nella visualizzazione del modulo ClickUp

Utilizzate i modelli di ClickUp per trarre ispirazione e per velocizzare la configurazione del vostro sondaggio. Ad esempio, il modelloModello di modulo di ClickUp consente di impostare un modulo di registrazione generico per raccogliere le impostazioni degli intervistati in pochi minuti

3. Condivisione del sondaggio

Una volta che il modulo è pronto e pubblicato, è possibile copiare il collegato con un solo clic

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-232-1400x296.png Visualizzazione del modulo ClickUp: sondaggio Slack /img/

Condivisione dei moduli creati in ClickUp Modulo View in pochi secondi

Pubblicateli in ClickUp Chat o nel vostro canale Slack per facilitare l'accesso al team e consentire ai partecipanti di rispondere direttamente

4. Monitoraggio delle risposte

Visualizzate le risposte in tempo reale dal Modulo di ClickUp

Man mano che arrivano le risposte, queste vengono sincronizzate direttamente con Attività di ClickUp . In questo modo è possibile agire immediatamente sul feedback

Integrazione con Slack

Ma non è tutto! Con L'integrazione di ClickUp con Slack consente di inviare notifiche o promemoria per i sondaggi direttamente a Slack. In questo modo si garantisce a tutti la possibilità di partecipare, colmando eventuali lacune tra le piattaforme.

Best practice per un sondaggio efficace

Volete che più persone rispondano ai vostri sondaggi? Dovete iniziare a creare sondaggi migliori!

Ecco alcuni suggerimenti per massimizzare la partecipazione e il coinvolgimento nei sondaggi:

Fissare obiettivi chiari: Iniziare con uno scopo ben definito per il sondaggio per garantire che le domande siano concise, pertinenti e facili da capire

Iniziare con uno scopo ben definito per il sondaggio per garantire che le domande siano concise, pertinenti e facili da capire Mantenere la semplicità: Usare un linguaggio diretto e fornire più opzioni di risposta per soddisfare diversi punti di vista

Usare un linguaggio diretto e fornire più opzioni di risposta per soddisfare diversi punti di vista Promuovere ampiamente: Condividere il sondaggio attraverso email, piattaforme di chat o dashboard per raggiungere un pubblico più ampio. Notifiche di ClickUp vi aiutano promemoria per l'invio delle risposte

Condividere il sondaggio attraverso email, piattaforme di chat o dashboard per raggiungere un pubblico più ampio. Notifiche di ClickUp vi aiutano promemoria per l'invio delle risposte Offrire incentivi: Incoraggiare la partecipazione spiegando come verranno utilizzati i risultati o offrendo piccoli premi

Incoraggiare la partecipazione spiegando come verranno utilizzati i risultati o offrendo piccoli premi Creare un senso di urgenza: Stabilire una scadenza chiara per motivare i partecipanti a rispondere prontamente

Una volta ottenuti i risultati del sondaggio, è altrettanto importante estrarre informazioni utili che possano aiutare a prendere decisioni efficaci:

Identificare le tendenze: Aggregare i dati per scoprire modelli o tendenze nelle risposte. Utilizzare i filtri demografici, se applicabili, per comprendere le prospettive dei diversi gruppi

Aggregare i dati per scoprire modelli o tendenze nelle risposte. Utilizzare i filtri demografici, se applicabili, per comprendere le prospettive dei diversi gruppi Visualizzare i dati: Presentare i risultati attraverso grafici o diagrammi per rendere i risultati più accessibili e fruibili

Presentare i risultati attraverso grafici o diagrammi per rendere i risultati più accessibili e fruibili Evidenziare le chiavi di lettura: Concentrarsi sulle intuizioni che si allineano con gli obiettivi del progetto o con i KPI dell'organizzazione, e non trascurare le risposte anomale o inaspettate che potrebbero fornire prospettive uniche

Concentrarsi sulle intuizioni che si allineano con gli obiettivi del progetto o con i KPI dell'organizzazione, e non trascurare le risposte anomale o inaspettate che potrebbero fornire prospettive uniche Comunicare in modo trasparente: Condividere i risultati con i partecipanti e gli stakeholder per promuovere la fiducia e incoraggiare l'impegno futuro

Implementare queste best practice con ClickUp

ClickUp offre strumenti solidi per rendere i sondaggi e le analisi estremamente efficaci. Create una dashboard personalizzata dei risultati dei sondaggi con Dashboard di ClickUp utilizzando widget come grafici a torta o a barre per visualizzare a colpo d'occhio i dati delle risposte.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-233.png ClickUp Dashboard: sondaggio slack /img/

Visualizzate e analizzate i risultati dei sondaggi direttamente all'interno di ClickUp grazie alle dashboard di ClickUp

Potete anche monitorare i tassi di partecipazione utilizzando widget di monitoraggio dello stato o visualizzazioni delle attività per identificare i livelli di coinvolgimento. Utilizzate gli strumenti di reportistica di ClickUp per generare riepiloghi/riassunti e collegare i risultati del sondaggio a obiettivi specifici utilizzando Obiettivi di ClickUp .

Infine, non dimenticate di aggiungere commenti ai dashboard o ai report e di riepilogare/riassumere i risultati in Documenti di ClickUp per una facile condivisione con il team.

Progettando i sondaggi con obiettivi chiari, analizzando i risultati in modo strategico e utilizzando le potenti funzionalità di ClickUp, è possibile trasformare i sondaggi in una risorsa strategica che migliora la collaborazione del team e guida le decisioni basate sui dati.

Pro Tip: Nella creazione del sondaggio, accanto alle opzioni a scelta multipla, includete una domanda facoltativa a risposta aperta. In questo modo i rispondenti possono condividere intuizioni, suggerimenti o prospettive uniche che le risposte predefinite potrebbero non cogliere.

Tirate fuori il vostro modulo migliore (il gioco di parole è voluto) con ClickUp

Il sondaggio è uno di quegli strumenti sottovalutati che possono semplificare la vita lavorativa. Che si tratti di un rapido sondaggio di reazione con emoji in Slack o di uno più dettagliato con Simple Poll o Polly, si tratta di raccogliere feedback e prendere decisioni democratiche.

Ma a volte è necessario qualcosa di più di un semplice voto.

Quando ci sono scadenze, preferenze e input che arrivano da tutte le direzioni, un rapido sondaggio in Slack è utile, ma ClickUp raccoglie risposte dettagliate, le filtra in base alle priorità del team e le visualizza in reportistica in tempo reale.

Con ClickUp, la creazione di sondaggi è funzionale, utile e, osiamo dire, divertente.

Non accontentatevi di "abbastanza" Registratevi per ottenere il vostro account gratuito ClickUp oggi stesso, e trasformate il vostro prossimo sondaggio in un vero e proprio gioco!