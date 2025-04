I 10 principali generatori di obiettivi intelligenti IA per il 2025

L'impostazione di obiettivi che si mantengano può sembrare un gioco di tentativi ed errori.

Che siate professionisti che mappano le vostre mosse di carriera, studenti che annegano nelle scadenze o persone che monitorano i risparmi mensili, trasformare i vostri obiettivi in un piano chiaro e attuabile non è sempre semplice.

Fortunatamente, i giorni in cui si scarabocchiavano vaghi elenchi di cose da fare e si sperava nel meglio sono finiti. IA alimentata da IA Obiettivi SMART i generatori sono qui per fare il lavoro pesante: trasformare le vostre grandi idee in obiettivi specifici, misurabili, realizzabili, pertinenti e vincolati nel tempo (SMART) e contribuire allo sviluppo personale.

In questa carrellata dei 10 migliori generatori di obiettivi SMART dell'IA, esploriamo gli strumenti più innovativi per aiutarvi a organizzare i vostri pensieri, creare obiettivi ben definiti e concentrarvi su ciò che conta di più.

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi

Cercate il miglior generatore di obiettivi SMART? Ecco i nostri 10 migliori consigli per la creazione di obiettivi SMART:

ClickUp (il migliore per la generazione di obiettivi intelligenti e la gestione integrata di attività/progetti) Notion IA (il migliore per la pianificazione flessibile degli obiettivi con l'assistenza dell'IA) Trello (il migliore per la visualizzazione degli obiettivi con le tavole Kanban) Monday.com (il migliore per gestire gli obiettivi di più team) Todoist (migliore per l'impostazione degli obiettivi personali e l'organizzazione delle attività) Asana (il migliore per allineare gli obiettivi SMART con i flussi di lavoro del team) Weekdone (migliore per il monitoraggio degli OKR e delle prestazioni del team) Smartsheet (migliore per la gestione degli obiettivi in flussi di lavoro strutturati) Taskade (migliore per l'impostazione collaborativa degli obiettivi in team remoti) Wrike (migliore per la gestione degli obiettivi in team di livello aziendale)

Cosa cercare nei generatori di obiettivi SMART dell'IA?

La scelta del giusto generatore gratuito di obiettivi SMART semplifica l'impostazione degli oggetti e la creazione di obiettivi efficaci. Ecco le funzionalità/funzione chiave a cui dare priorità per far lavorare il generatore di obiettivi SMART:

Suggerimenti di obiettivi chiari e concisi: Obiettivi generati dall'IA che sono specifici, misurabili, raggiungibili, pertinenti e limitati nel tempo

Obiettivi generati dall'IA che sono specifici, misurabili, raggiungibili, pertinenti e limitati nel tempo Personalizzazione: Possibilità di adattare gli obiettivi a ruoli, team o settori specifici

Possibilità di adattare gli obiettivi a ruoli, team o settori specifici Monitoraggio in tempo reale: Funzionalità che consentono di monitorare lo stato, impostare promemoria e regolare gli obiettivi in base alle necessità

Funzionalità che consentono di monitorare lo stato, impostare promemoria e regolare gli obiettivi in base alle necessità **Approfondimenti basati sui dati: l'uso dell'IA per analizzare i dati sulle prestazioni e suggerire miglioramenti

Strumenti di collaborazione: Opzioni che consentono ai membri del team di contribuire alla realizzazione degli obiettiviall'impostazione degli obiettivi e al monitoraggio

Opzioni che consentono ai membri del team di contribuire alla realizzazione degli obiettiviall'impostazione degli obiettivi e al monitoraggio Integrazione: Integrazione perfetta con gli strumenti di project management o produttività esistenti

Integrazione perfetta con gli strumenti di project management o produttività esistenti Interfaccia user-friendly: Design intuitivo per facilitare la navigazione e la creazione degli obiettivi

I 10 migliori generatori di obiettivi IA SMART

Vediamo ora i 10 migliori generatori di obiettivi SMART IA che potete utilizzare per raggiungere i vostri oggetti:

1. ClickUp (il migliore per la generazione di obiettivi intelligenti e la gestione integrata di attività/progetti)

Se siete alla ricerca di un generatore di obiettivi SMART IA che colleghi facilmente i vostri obiettivi alle attività e ai progetti, ClickUp è una scelta di spicco.

Allinea il tuo team monitorando gli stati misurabili con ClickUp Obiettivi e genera con successo obiettivi intelligenti ClickUp Obiettivi prendete i vostri oggetti SMART e suddivideteli in Traguardi e Attività Cardine più piccoli e gestibili. Ad esempio, per le campagne di marketing mirate, potete suddividere l'obiettivo generale di aumentare le registrazioni del 20% in Obiettivi come l'aumento del traffico sul sito web del 15%, il miglioramento dei tassi di conversione delle pagine di destinazione del 10% e l'aumento dei tassi di clic delle email del 5%.

Utilizzo di Attività di ClickUp è possibile elencare le singole attività all'interno di ciascuna cardine e seguirne facilmente lo stato. Le barre di avanzamento visive chiariscono lo stato delle cose e si possono aggiornare o modificare i traguardi in base alle necessità.

È importante per me avere il polso dello stato di avanzamento dei nostri obiettivi. ClickUp mi dà rapidamente la visibilità di alto livello di cui ho bisogno e che non avevo con i nostri strumenti precedenti_. Juan Casian , CEO di Atrato

Inoltre, ClickUp mette a disposizione dei modelli precostituiti, come ad esempio il modello Modello di obiettivi SMART di ClickUp che facilita l'ideazione e la documentazione degli obiettivi SMART. Include sezioni dedicate alla definizione degli obiettivi SMART, come campi per la descrizione degli obiettivi, le metriche di esito positivo e le scadenze, garantendo chiarezza e allineamento fin dall'inizio.

Fogli di lavoro e lavagne online integrati consentono al team di collaborare al processo di definizione degli obiettivi e di allineare i lavori richiesti.

Il modello può essere utilizzato anche per impostare, monitorare e superare i propri obiettivi personali.

Il modello fornisce un'immagine di per il monitoraggio dello stato di avanzamento del progetto per monitorare in tempo reale i tassi di completamento e le attività cardine, con strumenti integrati per assegnare responsabilità e collegare le attività direttamente agli obiettivi.

ClickUp Brain l'assistente nativo di ClickUp AI è stato progettato per eliminare le congetture nell'impostazione degli obiettivi. Comprendendo i vostri input e i requisiti del progetto, è in grado di suggerire obiettivi chiari e perseguibili, in linea con i vostri oggetti. Inoltre, automatizza la creazione di attività secondarie a partire dalle vostre attività, in modo che possiate affrontare facilmente gli obiettivi più grandi, passo dopo passo.

Cattura e organizza nuove idee e conoscenze esistenti in modo intelligente con ClickUp Brain

Se un obiettivo prevede il completamento di più attività, ClickUp Brain è in grado di classificare automaticamente le attività, assicurando che quelle più critiche ricevano la prima attenzione. Il IA aiuta anche ad automatizzare le attività ripetitive o di routine consentendo di creare automazioni personalizzate con l'uso di comandi in linguaggio naturale.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Misurare lo stato di avanzamento, monitorare le metriche chiave e gestire le attività o le prestazioni del team, il tutto in un unico luogo con ClickUp Dashboard Adattate l'area di lavoro alle esigenze specifiche del vostro team o progetto con le schede personalizzabili Visualizzazioni ClickUp e monitorare facilmente la Sequenza degli obiettivi

Migliorate la collaborazione del team sugli obiettivi condivisi con commenti sulle attività, notifiche istantanee e modifiche in tempo reale in Documenti ClickUp ,

Monitoraggio dello stato rispetto agli obiettivi SMART con l'applicazioneModello di piano d'azione per obiettivi intelligenti di ClickUp Limiti di ClickUp

I nuovi utenti potrebbero incontrare una curva di apprendimento a causa dell'estensione delle funzionalità/funzione

Prezzi di ClickUp

free Forever : Gratuito

Gratuito Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Da aggiungere a qualsiasi piano a pagamento per $7 per membro al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (9.500+ recensioni)

: 4.7/5 (9.500+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (4.000+ recensioni)

Consiglio per i professionisti: Iniziate ad integrare in ClickUp tutta la documentazione del vostro lavoro, comprese le note delle riunioni, i report, le politiche aziendali e i manuali dei progetti. Quanto più completi sono i dati, tanto più efficacemente ClickUp Brain è in grado di generare obiettivi precisi, contestuali e legati al tempo.

2. Notion IA (il migliore per la pianificazione flessibile degli obiettivi con l'assistenza dell'IA)

via Notion IA Se siete alla ricerca di uno strumento che combini flessibilità e intuizioni basate sull'IA per migliorare l'impostazione e il raggiungimento degli obiettivi, Notion IA potrebbe essere la scelta ideale.

Assiste nell'impostazione di obiettivi SMART offrendo suggerimenti intelligenti, migliorando la loro struttura e assicurando che ogni obiettivo sia specifico, misurabile, limitato nel tempo e perseguibile.

Utilizzate l'adattabilità e la versatilità dei blocchi di Notion per progettare tracciatori di obiettivi personalizzati. La collaborazione è senza soluzione di continuità, con modifiche in tempo reale, aree di lavoro condivise e autorizzazioni dettagliate, il che lo rende ideale per i team di tutte le dimensioni per perseguire insieme i loro Big, Hairy, Audacious Obiettivi (BHAG).

Le migliori funzionalità di Notion IA

Generazione di attività cardine personalizzate per misurare e monitorare efficacemente lo stato di avanzamento dei vostri oggetti SMART

Creare elenchi giornalieri di Da fare analizzando le voci del diario e identificando le azioni specifiche necessarie per raggiungere gli obiettivi

Sfruttare modelli personalizzati per il project management, il monitoraggio dei progetti e la documentazione su misura per le esigenze individuali

Limiti di Notion IA

Non include il monitoraggio nativo delle attività cardine o dei risultati chiave come gli strumenti dedicati agli obiettivi

La curva di apprendimento per le configurazioni modulari può essere impegnativa per i nuovi utenti

Prezzi di Notion IA

Piano Free

Plus : $12/postazione al mese

: $12/postazione al mese Business : $18/postazione al mese

: $18/postazione al mese Azienda : Prezzo personalizzato

: Prezzo personalizzato Notion IA: Componente aggiuntivo a $10/membro al mese

Valutazioni e recensioni di Notion IA

G2 : 4.7/5 (oltre 5.500 recensioni)

: 4.7/5 (oltre 5.500 recensioni) Capterra: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

Fatto divertente: Notion ha deliberatamente progettato il proprio assistente IA con un estetica ludica -dandogli "sopracciglia ondulate e una scrittura a ghirigori", facendo sembrare l'IA più avvicinabile e simile a un essere umano.

3. Trello (migliore per la visualizzazione degli obiettivi con le tavole Kanban)

via Trello Se preferite visualizzare i vostri obiettivi come attività su una lavagna, Trello è una soluzione semplice ma efficace software per l'impostazione degli obiettivi che dovete provare.

Le sue schede in stile Kanban aiutano a suddividere gli obiettivi SMART in attività realizzabili, a organizzarle in fasi (come da fare, da fare e da terminare) e a monitorare visivamente lo stato.

Sebbene la sua offerta principale non includa funzionalità/funzione di IA, Trello si integra con strumenti di terze parti come Butler e Power-Ups per automatizzare i flussi di lavoro e analizzare lo stato degli obiettivi.

Le migliori funzionalità/funzione di Trello

Crea un monitoraggio gerarchico degli obiettivi con elenchi per obiettivi personali e professionali annuali, trimestrali, mensili e giornalieri

Creare elenchi personalizzati come 'Backlog', 'In corso' e 'Completato' per monitorare lo stato degli obiettivi

Impostare scadenze precise per ogni obiettivo e attività. Assegnare gli obiettivi a specifici membri del team per la responsabilità personale

Limiti di Trello

Funzionalità IA limitate rispetto ai concorrenti

Visualizzazioni e reportistica di base e analisi senza Power-Up

Prezzi di Trello

piano Free : Piano standard : Piano standard : Piano gratuito : Piano standard : Piano gratuito

Piano standard Piano standard Piano gratuito Piano standard Piano gratuito Standard : $6/utente al mese

: $6/utente al mese Premium : $12,50/utente al mese

: $12,50/utente al mese Azienda: $17,50/utente al mese (fatturati annualmente)

Valutazioni e recensioni di Trello

G2 : 4.4/5 (13.500+ recensioni)

: 4.4/5 (13.500+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (23.000+ recensioni)

Suggerimento professionale: Iniziate con una semplice struttura a tabellone per organizzare i vostri obiettivi e aggiungete gradualmente livelli complessi di attività e sottoattività man mano che acquisite familiarità con le capacità di monitoraggio degli obiettivi di Trello.

4. Monday.com (il migliore per la gestione degli obiettivi in più team)

via Monday.com Monday.com è stato progettato per i team che devono fissare e monitorare obiettivi SMART su più progetti.

La sua interfaccia intuitiva consente di creare flussi di lavoro per il monitoraggio degli obiettivi, assegnare attività e monitorare lo stato con strumenti visivi come grafici di Gantt, calendari e sequenze.

Grazie alle sue capacità di automazione, Monday.com elimina le attività ripetitive, aiutandovi a concentrarvi su lavori di grande valore e a spostare più velocemente l'ago della bilancia su ciò che conta.

Questo lo rende un'ottima opzione per i team che hanno bisogno di funzionalità di project management e di obiettivi sotto lo stesso tetto.

Le migliori funzionalità/funzione di Monday.com

Utilizzo di visualizzazioni personalizzabili del dashboard per diverse prospettive di obiettivi

Generazione intelligente delle attività in base ai dati storici delle prestazioni

Allineareobiettivi professionali e flussi di lavoro grazie a modelli personalizzabili

Integrazione perfetta con Slack, Zoom, Area di lavoro di Google e altro ancora

Limiti di Monday.com

Le funzionalità/funzione dell'IA sono limitate rispetto alla concorrenza

La piattaforma può risultare eccessiva per la gestione di progetti di piccole dimensioni che non necessitano di tante funzioni e funzionalità

Prezzi di Monday.com

piano Free : Basic

Basic Piano di base : $12/postazione al mese

: $12/postazione al mese Standard : $14/postazione al mese

: $14/postazione al mese Pro : $24/seduta al mese

: $24/seduta al mese Azienda: Prezzi personalizzati

Monday.com valutazioni e recensioni

G2 : 4.7/5 (12.500+ recensioni)

: 4.7/5 (12.500+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (5.000+ recensioni)

Suggerimento pro: Sfruttate la vista "Carico di lavoro" di Monday.com per evitare il burnout dei membri del team, monitorando obiettivi ambiziosi, garantendo una distribuzione equilibrata degli obiettivi e sequenze realistiche di raggiungimento.

5. Todoist (migliore per l'impostazione degli obiettivi personali e l'organizzazione delle attività)

via Todoist Progettato per la produttività personale, Todoist consente di suddividere le proprie attività in obiettivi personali in attività realizzabili, impostare le priorità e monitorare le scadenze.

La funzionalità/funzione Smart Schedule, alimentata dall'IA, suggerisce le scadenze ottimali per le attività in base al carico di lavoro e alle abitudini, aiutandovi a raggiungere gli obiettivi in modo equilibrato.

Grazie a funzionalità come le attività ricorrenti, le etichette e i filtri personalizzati, Todoist consente di organizzare e gestire gli obiettivi.

Le migliori funzionalità/funzione di Todoist

Organizza le attività in modo efficace con etichette, filtri e priorità

Accesso agli obiettivi in qualsiasi momento con il supporto multipiattaforma

Integrazione dei flussi di lavoro con strumenti di terze parti utilizzati quotidianamente, come Google Calendar, Slack e Outlook

Limiti di Todoist

Limitate funzionalità/funzione rispetto ad altri strumenti per la definizione degli obiettivi da parte dei team

Non è ideale per la gestione di obiettivi complessi o di più team

Prezzi di Todoist

Per i principianti: Free

Free Pro : $4/utente al mese

: $4/utente al mese Business: $6/utente al mese

Valutazioni e recensioni su Todoist

G2 : 4.4/5 (500+ recensioni)

: 4.4/5 (500+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (2500+ recensioni)

6. Asana (migliore per allineare gli obiettivi SMART con i flussi di lavoro del team)

via Asana Un buon generatore di obiettivi intelligenti funziona per i team che mirano ad allineare i loro obiettivi con i flussi di lavoro più ampi del progetto. E Asana fa proprio questo. Permette di fissare obiettivi, collegarli alle attività e monitorare il loro stato in tempo reale.

La funzionalità/funzione Obiettivi della piattaforma assicura che il team 1-5-10 anni sono chiaramente definiti, misurabili e connessi a un lavoro fattibile.

Asana offre anche visualizzazioni personalizzabili, tra cui sequenze temporali, tabelle kanban ed elenchi, rendendo facile l'adattamento al flusso di lavoro preferito dal team.

Le migliori funzionalità/funzione di Asana

Visibilità immediata dello stato di avanzamento degli obiettivi con aggiornamenti in tempo reale delle attività completate

Automazione delle priorità con Asana IA alimentata da Work Graph

Collegare i flussi di lavoro con oltre 100 integrazioni di app, tra cui Slack, Zoom e Teams

Limiti di Asana

Curva di apprendimento più ripida per i nuovi utenti

Le visualizzazioni personalizzate sono disponibili solo sui piani a pagamento

Prezzi di Asana

Personale : Free

: Free Starter : $8,50/utente al mese

: $8,50/utente al mese Avanzato : $19,21/utente al mese

: $19,21/utente al mese Azienda : Prezzi personalizzati

: Prezzi personalizzati Azienda+: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Asana

G2 : 4.4/5 (oltre 10.500 recensioni)

: 4.4/5 (oltre 10.500 recensioni) Capterra: 4.5/5 (13.000+ recensioni)

Suggerimento speciale: Sfruttate i modelli di obiettivi e le funzionalità di IA di Asana per standardizzare la creazione di obiettivi in tutta l'organizzazione, garantendo coerenza e allineamento con gli oggetti strategici.

7. Weekdone (migliore per il monitoraggio degli OKR e delle prestazioni del team)

via Settimana Se la vostra attenzione è rivolta al monitoraggio delle prestazioni del team e all'allineamento degli obiettivi SMART individuali con gli OKR (Obiettivi e Risultati Chiave) dell'intera azienda, Weekdone è uno strumento specializzato che semplifica questo processo.

Vi aiuta a suddividere gli obiettivi in OKR misurabili, ad assegnare la titolarità e a monitorare lo stato attraverso check-in e reportistica settimanali.

Grazie a dashboard e analisi intuitive, Weekdone garantisce la trasparenza e la responsabilità del team. È perfetto per i manager e i leader che vogliono un modo strutturato per monitorare gli obiettivi e le prestazioni del team.

Le migliori funzionalità di Weekdone

Visualizzazione dello stato degli obiettivi a più livelli organizzativi grazie aDashboard OKR e analisi

Generazione di reportistiche settimanali via email con approfondimenti sul raggiungimento degli obiettivi

Condivisione e ricezione di feedback attraverso strumenti di collaborazione

Limiti di Weekdone

Manca di funzionalità avanzate di gestione delle attività

Integrazioni limitate rispetto ad altri strumenti

Prezzi di Weekdone

Free per piccoli team (fino a 3 utenti)

(fino a 3 utenti) Pacchetto da 10 utenti: $108/mese

$108/mese Premium: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Weekdone

G2 : 4.1/5 (30+ recensioni)

: 4.1/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (60+ recensioni)

Leggi anche: 60+ esempi di OKR - Come scrivere OKR efficaci

8. Smartsheet (il migliore per la gestione degli obiettivi in flussi di lavoro strutturati)

via Smartsheet Per i professionisti che amano i flussi di lavoro strutturati, Smartsheet combina funzioni simili ai fogli di calcolo con strumenti di gestione degli obiettivi e dei progetti.

È perfetto per gestire gli obiettivi SMART in formati dettagliati e basati su griglie, integrandoli in piani di progetto più ampi.

Le dashboard e i reportistica di Smartsheet permettono di visualizzare chiaramente lo stato di avanzamento, mentre le funzionalità di automazione consentono di risparmiare tempo sui lavori più impegnativi. Le sue funzionalità/funzione di livello enterprise sono ideali per i team di grandi dimensioni che gestiscono flussi di lavoro complessi.

Le migliori funzionalità/funzione di Smartsheet

Sfruttate diverse opzioni di modelli per diversi tipi di obiettivi e livelli di complessità

Possibilità di impostare metriche iniziali e finali

Integrazione con strumenti aziendali come Salesforce e Microsoft Office

Limiti di Smartsheet

Curva di apprendimento più ripida per gli utenti non tecnici

Limitate funzionalità/funzione di collaborazione per gli aggiornamenti in tempo reale

Prezzi di Smartsheet

**Gratuito

Pro : $12/membro al mese

: $12/membro al mese Business : $24/membro al mese

: $24/membro al mese Azienda : Prezzo personalizzato

: Prezzo personalizzato Gestione avanzata del lavoro: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su Smartsheet

G2 : 4.4/5 (17.500+ recensioni)

: 4.4/5 (17.500+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (3.000+ recensioni)

Leggi anche: Smartsheet vs ClickUp: Quale strumento di project management è il migliore?

9. Taskade (il migliore per l'impostazione collaborativa degli obiettivi in team remoti)

via Taskade Per i team remoti, Taskade brilla per le sue funzionalità/funzione di collaborazione in tempo reale.

Il suo modelli di impostazione degli obiettivi consentono di creare obiettivi SMART, di suddividerli in passaggi attuabili e di collaborare con il team utilizzando aree di lavoro condivise, videochiamate dal vivo e messaggistica istantanea.

Le sue funzionalità/funzione IA, come l'automazione delle attività e i suggerimenti intelligenti, aiutano a migliorare l'efficienza del flusso di lavoro e a garantire che gli obiettivi vengano raggiunti in tempo. Il design minimalista di Taskade facilita la concentrazione e l'organizzazione senza sovraccaricare gli utenti di complessità.

Le migliori funzionalità di Taskade

Agenti IA personalizzabili che si adattano alla vostra specifica metodologia di impostazione degli obiettivi

Creazione e visualizzazione degli obiettivi tramite elenchi, elenchi, mappe mentali e diagrammi di flusso

Beneficiare della definizione collaborativa degli obiettivi con la sincronizzazione del team

Limiti di Taskade

Manca di reportistica e analisi avanzate

Può sembrare troppo elementare per progetti grandi e complessi

Prezzi di Taskade

Piano Free : Piano di qualità : Piano di qualità : Piano di qualità : Piano di qualità : Piano di qualità : Piano di qualità : Piano di qualità : Piano di qualità

: : : : : : : : Pro : $10/utente al mese

: $10/utente al mese Teams: $20/utente al mese

Taskade valutazioni e recensioni

G2 : 4.6/5 (50+ recensioni)

: 4.6/5 (50+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (60+ recensioni)

Leggi anche: Impostazione degli obiettivi per la valutazione delle prestazioni

10. Wrike (il migliore per la gestione degli obiettivi in team di livello aziendale)

via Wrike Per i team aziendali che gestiscono progetti su larga scala e obiettivi SMART, Wrike offre strumenti avanzati per mantenere tutto allineato.

La funzionalità Obiettivi di Wrike aiuta a monitorare lo stato di avanzamento, ad assegnare le responsabilità e a garantire il raggiungimento degli oggetti in modo efficiente.

L'Intelligenza del lavoro IA della piattaforma migliora gli obiettivi di produttività fornendo la definizione delle priorità delle attività, la previsione dei rischi e il bilanciamento del carico di lavoro.

Le migliori funzionalità/funzioni di Wrike

Connessione diretta di progetti e attività agli oggetti strategici

Utilizzo di cartelle precostituite per delimitare gli obiettivi aziendali e quelli del team

Monitoraggio completo dello stato grazie a reportistica e analisi dettagliate

Limiti di Wrike

Curva di apprendimento ripida per i nuovi utenti

Sovrabbondante per le esigenze di gestione degli obiettivi di base

Prezzi di Wrike

piano Free : Piano gratuito

Piano gratuito Team : $10/utente al mese

: $10/utente al mese Business : $24,80/utente al mese

: $24,80/utente al mese Azienda : Prezzi personalizzati

: Prezzi personalizzati Pinnacle: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su Wrike

G2 : 4.2/5 (3.500+ recensioni)

: 4.2/5 (3.500+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (2.500+ recensioni)

Suggerimento speciale: Sfruttate i Work Models di Wrike per trasformare gli oggetti più ampi in attività fattibili e tracciabili a tutti i livelli del team.

Trova il tuo generatore di obiettivi SMART perfetto

La scelta del giusto generatore di obiettivi SMART alimentato dall'IA può migliorare significativamente il piano, il monitoraggio e il raggiungimento degli obiettivi, sia che si tratti di un individuo che cerca di crescere personalmente, sia che si tratti di un team che vuole allinearsi a obiettivi aziendali più ampi.

Dalle piattaforme flessibili basate sull'IA come Notion IA e Taskade ai solidi strumenti orientati al team come Monday.com e Wrike, ogni opzione offre punti di forza unici.

Tuttavia, se state cercando la combinazione definitiva di impostazione degli obiettivi, project management e collaborazione, ClickUp è la scelta migliore.

Le sue funzionalità avanzate di IA, i modelli personalizzabili e i dashboard completi ne fanno una soluzione all-in-one per documentare e raggiungere i vostri obiettivi SMART.

Sia che stiate impostando gli obiettivi per voi stessi o per il vostro team, ClickUp garantisce che ogni attività cardine sia perseguibile, misurabile e facile da monitorare.

Siete pronti a migliorare il vostro processo di impostazione degli obiettivi?

