Modelli di moduli d'ordine gratuiti per Excel

La vostra collezione primaverile ha 47 varianti di camicie, la vostra linea autunnale ha bisogno di una previsione delle dimensioni e la vostra felpa con cappuccio più venduta ha innescato un punto di riordino. E il vostro foglio di calcolo? Fatica a monitorare tutti questi dettagli cruciali.

Molte aziende di abbigliamento spesso faticano a gestire in modo efficace gli inventari e gli ordini per grandi volumi. Fortunatamente, i modelli di Excel progettati per le aziende di abbigliamento offrono una gestione sofisticata dell'inventario senza i costi del software.

Utilizzate un modello gratuito di modulo d'ordine in Excel per affrontare le sfide quotidiane del calcolo della matrice delle dimensioni, della previsione dell'inventario e del monitoraggio degli ordini, tutto ciò che tiene svegli i manager dell'abbigliamento.

Questa guida prevede la condivisione di modelli Excel che comprendono le esigenze uniche del settore dell'abbigliamento.

Cosa rende un buon modulo d'ordine un modello Excel?

Con un buon modello di modulo d'ordine, Excel permette alla vostra azienda di abbigliamento di bilanciare la raffinatezza con la semplicità. Serve come base operativa per gestire i calcoli delle dimensioni, gli aggiornamenti dell'inventario e l'elaborazione degli ordini in un unico luogo.

Le funzionalità/funzioni chiave di questi modelli di modulo d'ordine includono:

Adattamento della matrice delle dimensioni: Si adatta a diverse categorie di prodotti, consentendo facili modifiche quando si ha a che fare con linee di abbigliamento diverse come t-shirt, jeans e giacche

Si adatta a diverse categorie di prodotti, consentendo facili modifiche quando si ha a che fare con linee di abbigliamento diverse come t-shirt, jeans e giacche Formule integrate: Consente di utilizzare formule per gestire calcoli complessi come la determinazione dei livelli ottimali delle scorte, gli aggiustamenti dei prezzi in base alle variazioni di dimensione e le stime dei costi complessivi per gli ordini in blocco

Consente di utilizzare formule per gestire calcoli complessi come la determinazione dei livelli ottimali delle scorte, gli aggiustamenti dei prezzi in base alle variazioni di dimensione e le stime dei costi complessivi per gli ordini in blocco Visualizzazione dei dati: Traccia l'inventario in modo facile da capire, con indicatori di colore per i livelli di stock, grafici per le tendenze commerciali e grafici per la distribuzione delle dimensioni

Traccia l'inventario in modo facile da capire, con indicatori di colore per i livelli di stock, grafici per le tendenze commerciali e grafici per la distribuzione delle dimensioni **Monitoraggio delle scorte in più posizioni: assicura che sappiate sempre dove si trova il vostro inventario (particolarmente utile per le aziende che gestiscono più di una sede)

Gestione delle collezioni stagionali: monitoraggio di ciò che è richiesto durante le stagioni specifiche, aiutandovi ad allineare i livelli di inventario con le tendenze del mercato

I migliori moduli d'ordine includono campi standard per l'abbigliamento, come le opzioni di colore, la suddivisione in intervalli di dimensioni e i formati dei numeri di stile, rendendoli utili per le esigenze uniche del settore della moda.

Leggi anche: Come creare un modulo in Excel

Modelli di modulo d'ordine in Excel

Nel settore dell'abbigliamento, la concorrenza spietata fa sì che la velocità di elaborazione abbia un impatto diretto sui tassi di evasione e sui livelli di soddisfazione dei clienti.

I seguenti moduli d'ordine offrono funzionalità/funzione specifiche per aiutare le operazioni aziendali nel settore dell'abbigliamento a svolgersi senza intoppi, coprendo tutte le esigenze, dalla vendita all'ingrosso al modulo d'ordine per la fotografia:

1. Modulo d'ordine di HubSpot

Il modulo d'ordine di HubSpot è una base versatile per le aziende di abbigliamento. Si integra perfettamente con i flussi di lavoro esistenti nei formati Excel, Word e Fogli Google.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-155-1400x1242.png Modello di modulo d'ordine /$$$img/

via HubSpot Oltre al monitoraggio di base dell'ordine, questo modello si concentra su una serie di dettagli:

Calcolo automatizzato delle taglie: Calcola rapidamente i costi per le variazioni di dimensione, tenendo conto dei prezzi diversi per ogni taglia

Calcola rapidamente i costi per le variazioni di dimensione, tenendo conto dei prezzi diversi per ogni taglia Personalizzazione del marchio: Permette di aggiungere il logo e i colori della vostra azienda, rendendo il modulo d'ordine all'ingrosso professionale e coerente con l'identità del vostro marchio

Permette di aggiungere il logo e i colori della vostra azienda, rendendo il modulo d'ordine all'ingrosso professionale e coerente con l'identità del vostro marchio Campi completi per le specifiche del prodotto: Assicura voci d'ordine accurate con tutti i dettagli, come il tipo di tessuto, le istruzioni per la cura e le preferenze di confezionamento nel modulo d'ordine delle magliette

Che si tratti di vendita all'ingrosso o al dettaglio, questo modello supporta istruzioni dettagliate per la cura dei capi, note sull'ordine e altri importanti dettagli sul prodotto.

Ideale per: Le aziende di abbigliamento che hanno bisogno di comunicare i requisiti specifici dei prodotti ai produttori o ai rivenditori

2. Modello di tracciatore di ordini di lavoro di Microsoft

Il modello Work Order Tracker di Microsoft tiene sotto controllo la produttività grazie a un quadro ben organizzato. Utilizza la formattazione a condizioni per aiutare a gestire gli ordini su più linee di produttività.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-156.png Modello di tracciatura degli ordini di lavoro /$$$img/

via Microsoft Le funzionalità/funzioni chiave di questo modello includono:

Numero d'ordine personalizzabile: Si integra facilmente nel sistema esistente, consentendo il monitoraggio continuo di ogni ordine dalla produttività alla consegna

Si integra facilmente nel sistema esistente, consentendo il monitoraggio continuo di ogni ordine dalla produttività alla consegna Descrizioni dettagliate del lavoro: Acquisizione di requisiti specifici per ogni capo, compresi materiali, misure e istruzioni speciali

Acquisizione di requisiti specifici per ogni capo, compresi materiali, misure e istruzioni speciali Aggiornamenti di stato: Mantenere la produttività in corso con un semplice monitoraggio dello stato grazie a indicatori visivi come barre di stato a colori

Il modello supporta il monitoraggio simultaneo di più produzioni ed è eccellente per le operazioni di produzione ad alto volume.

Ideale per: Le aziende che hanno bisogno di un approccio strutturato alla gestione di più linee di produzione

Consiglio: Quando si utilizzano i modelli di modulo d'ordine di Excel, applicare la formattazione a condizione per evidenziare i bassi livelli di inventario, le consegne in ritardo o gli elementi ad alta richiesta. Questo spunto visivo vi aiuta a identificare rapidamente le azioni critiche, assicurandovi di essere sempre al top nella gestione degli ordini.

3. Modulo d'ordine semplice by Template.net

Per le aziende che danno priorità all'efficienza senza complessità, il Modello di modulo d'ordine semplice di Template.net offre funzioni. Il suo design di facile utilizzo accelera l'elaborazione degli ordini, mantenendone l'accuratezza.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-9.jpeg Modello di Modulo d'ordine semplice /$$$img/

via Modello.net Il modello offre:

Veloce voce d'ordine: Campi di facile utilizzo per le specifiche dell'abbigliamento, compresi i menu a discesa per le opzioni più comuni come dimensioni e colori

Campi di facile utilizzo per le specifiche dell'abbigliamento, compresi i menu a discesa per le opzioni più comuni come dimensioni e colori Calcolo automatizzato dei prezzi: Riduzione al minimo degli errori di determinazione dei prezzi grazie al calcolo automatico dei totali in base alla quantità degli elementi, alle dimensioni e agli eventuali sconti applicabili

Riduzione al minimo degli errori di determinazione dei prezzi grazie al calcolo automatico dei totali in base alla quantità degli elementi, alle dimensioni e agli eventuali sconti applicabili Personalizzazione flessibile: Facile adattamento a diverse linee di abbigliamento, ideale per le aziende che producono più tipi di abbigliamento

È inoltre possibile aggiungere o rimuovere facilmente campi per adattarsi a diverse categorie di prodotti, che si tratti di abbigliamento casual, abbigliamento esterno o accessori, se si vende abbigliamento.

Ideale per: Piccole aziende che hanno bisogno di un modulo d'ordine semplice ma efficace per diverse categorie di abbigliamento

4. Modello di ordine di consegna semplice di WPS

Il Modello di ordine di consegna semplice di WPS è stato messo a punto per gestire i dettagli precisi di cui i rivenditori di moda hanno bisogno quando gestiscono le loro spedizioni.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-157.png Modello di ordine di consegna semplice /$$$img/

via WPS Utilizzate questo modello per semplificare:

Gestire la distribuzione di diverse dimensioni a più negozi, assicurando che ogni posizione riceva l'assortimento corretto in base ai dati commerciali

Monitorare le specifiche degli ordini e i programmi di consegna, consentendo di avere una panoramica chiara di quando e dove è prevista ogni spedizione

Questo modello di facile utilizzo aiuta a ottimizzare i livelli delle scorte e a ridurre le situazioni di overstock o stockout nei singoli punti vendita, il che è fondamentale per coordinare le consegne durante le stagioni di punta o i periodi di promozione.

Ideale per: I rivenditori che gestiscono le consegne in più posizioni e hanno bisogno di un monitoraggio preciso della distribuzione

5. Modulo di consegna dell'ordine di merci by WPS

Basato sull'efficienza della gestione delle consegne, il Modello di modulo per la consegna di ordini di merci di WPS adotta un approccio completo all'elaborazione degli ordini. Questo modello è particolarmente adatto a gestire la complessità della distribuzione della moda.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-10-1400x1048.jpeg Modello di modulo per la consegna di ordini di merci /$$$img/

via WPS Con il suo layout semplice, il modello consente di:

Monitorare più ordini mantenendo i dettagli di consegna, facilitando la gestione di una logistica complessa

Mantenere ben organizzate le specifiche e i piani di consegna, riducendo la probabilità di mancate consegne o errori di spedizione

Se gestite un elevato volume di ordini e vi assicurate che ogni dettaglio sia tenuto in conto, questo modello fa per voi!

Ideale per: Grandi dettaglianti o grossisti che gestiscono una logistica complessa con ordini multipli

6. Modello di Ordine di Acquisto con Elenco Prezzi di WPS

Il modello di ordine d'acquisto con elenco prezzi di WPS semplifica la gestione dei prezzi per i rivenditori di moda. In combinazione con una documentazione appropriata attraverso un modello standardizzato di nota di ricevimento merce questo modello semplifica l'intero ciclo di acquisto.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-11-1400x1050.jpeg Modello di ordine di acquisto con elenco prezzi /$$$img/

via WPS Questo modello di ordine di acquisto è disponibile per l'uso tramite la piattaforma WPS:

Semplifica il monitoraggio di vari punti di prezzo tra i prodotti, comprese le diverse dimensioni, i colori e i personalizzati

Supporta una documentazione completa per il ciclo di acquisto, compresi i record dettagliati di ciò che è stato ordinato, a quale prezzo e da quale fornitore

Il modello di modulo d'ordine d'acquisto assicura che tutte le informazioni sui prezzi siano centralizzate e facili da aggiornare, riducendo gli errori durante il processo d'acquisto. Questo è fondamentale per mantenere la trasparenza e facilitare le relazioni con i fornitori.

Ideale per: Le aziende di abbigliamento che necessitano di una gestione razionale dei prezzi per diverse linee di prodotti

Limiti dell'uso di Excel per la gestione degli ordini

I modelli di moduli d'ordine di Excel rappresentano un modo economico per gestire le operazioni di base nel settore dell'abbigliamento, ma con la crescita dell'azienda hanno dei limiti:

Aggiornamenti manuali: I modelli di Excel possono diventare ingombranti quando si aggiorna l'inventario di più sedi. Ogni volta che i livelli di inventario cambiano, devono essere aggiustati manualmente in tutti i fogli di calcolo pertinenti, con conseguenti inefficienze e un maggiore rischio di errori

I modelli di Excel possono diventare ingombranti quando si aggiorna l'inventario di più sedi. Ogni volta che i livelli di inventario cambiano, devono essere aggiustati manualmente in tutti i fogli di calcolo pertinenti, con conseguenti inefficienze e un maggiore rischio di errori Elaborazione di ordini personalizzati: Gli ordini speciali o le richieste di prodotti sfusi spesso richiedono fogli separati, con conseguente frammentazione del sistema. Gestire le specifiche uniche dei clienti in Excel richiede molto tempo e può risultare incoerente, soprattutto quando si gestiscono più ordini speciali contemporaneamente

Gli ordini speciali o le richieste di prodotti sfusi spesso richiedono fogli separati, con conseguente frammentazione del sistema. Gestire le specifiche uniche dei clienti in Excel richiede molto tempo e può risultare incoerente, soprattutto quando si gestiscono più ordini speciali contemporaneamente Coordinamento con i fornitori: Il coordinamento con più fornitori utilizzando fogli di calcolo separati può portare a scadenze non rispettate, errori di comunicazione e ritardi nel programma di produttività

Il coordinamento con più fornitori utilizzando fogli di calcolo separati può portare a scadenze non rispettate, errori di comunicazione e ritardi nel programma di produttività Integrazione del sistema: Le capacità di integrazione limitate con altri software possono risultare in flussi di lavoro disgiunti e in un processo decisionale in tempo reale inefficiente. Senza una perfetta integrazione con gestione dei moduli , CRM, o sistemi di gestione del magazzino, i dati devono essere trasferiti manualmente e riconciliati conmodelli di inventarioche richiede molto tempo ed è soggetta a errori

Le sfide operative poste dai modelli di modulo d'ordine in Excel indicano la necessità di soluzioni più robuste, in grado di soddisfare le moderne esigenze aziendali nel settore dell'abbigliamento.

Modelli alternativi di modulo d'ordine in Excel

Con la crescita della vostra azienda di abbigliamento, potreste aver bisogno di una soluzione più robusta per soddisfare le vostre esigenze in continua evoluzione. ClickUp offre una suite di modelli specificamente progettati per affrontare le sfide della gestione degli ordini e del controllo delle scorte delle aziende di abbigliamento.

È possibile integrare i modelli di ClickUp con Fogli Google o altre applicazioni per automatizzare attività ripetitive come il trasferimento dei dettagli degli ordini. In questo modo si può risparmiare tempo e ridurre il rischio di errori, soprattutto quando si gestiscono più ordini o posizioni.

1. Il modello di modulo d'ordine per prodotti ClickUp

La gestione degli ordini per la vostra collezione primaverile non dovrebbe richiedere il passaggio da un foglio di calcolo all'altro. Il Modello di modulo d'ordine per prodotti ClickUp crea un unico flusso di lavoro che monitora gli ordini dalla prima richiesta del cliente fino alla consegna finale.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-158.png Modello di modulo d'ordine di prodotti ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-205346443&department=operations&\_gl=1\*b3ahpn\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MzI3MzAxODkuQ2owS0NRaUFvNXU2QmhESkFSSXNBQVZvRFd1OW9NSlNvYUx2VGxnN1A3cWJsZE9CNTl2YWd4c0hhRk40UF9yMmFUSF9kNEtwNmNpU2xqZ2FBak51RUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MjA4NTk2ODgwMC4xNzMxOTk0MzM2 Scaricare questo modello /$$$cta/

Sia che si tratti di gestire singoli ordini di magliette in più dimensioni, sia che si tratti di richieste di vendita all'ingrosso, questo modello è in grado di soddisfare tutte le esigenze:

Monitoraggio dello stato dell'ordine: Tracciamento della produttività attraverso le fasi di evasione con chiari aggiornamenti di stato come "Ordinato", "Imballato", "In transito" e "Consegnato"

Tracciamento della produttività attraverso le fasi di evasione con chiari aggiornamenti di stato come "Ordinato", "Imballato", "In transito" e "Consegnato" Dettagli specifici dell'applicazione: Include campi per l'intervallo di dimensioni, i colori e i codici di produttività, assicurando che ogni aspetto del prodotto venga catturato

Include campi per l'intervallo di dimensioni, i colori e i codici di produttività, assicurando che ogni aspetto del prodotto venga catturato Automazione intelligente: Automazione delle voci d'ordine, riducendo al minimo gli errori manuali e liberando tempo per attività più strategiche

Perfetto per gli ordini al dettaglio e all'ingrosso, questo modello centralizza la gestione degli ordini, eliminando la necessità di moduli d'ordine di terze parti e garantendo al contempo consegne accurate e puntuali.

Ideale per: Le aziende che desiderano ridurre gli errori manuali e migliorare l'efficienza nel monitoraggio degli ordini

Leggi anche: 10 Modelli di moduli d'ordine gratis in Excel e ClickUp

2. Il modello di ordine d'acquisto e di inventario di ClickUp

Se le giacche autunnali vengono vendute più velocemente del previsto o se i cappotti invernali hanno bisogno di nuovi slot di produttività, il modello ClickUp per l'ordine di acquisto e l'inventario è il seguente Modello di ordine di acquisto e inventario di ClickUp gestisce sia gli ordini in arrivo che i livelli delle scorte correnti, mantenendo le vostre collezioni stagionali sotto controllo.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-159.png Modello di ordine di acquisto e inventario di ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-110494721&department=operations&\_gl=1\*1ycasn1\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MzI3MzAxODkuQ2owS0NRaUFvNXU2QmhESkFSSXNBQVZvRFd1OW9NSlNvYUx2VGxnN1A3cWJsZE9CNTl2YWd4c0hhRk40UF9yMmFUSF9kNEtwNmNpU2xqZ2FBak51RUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MjA4NTk2ODgwMC4xNzMxOTk0MzM2 Scaricare questo modello /$$$cta/

Questo utile modello di modulo d'ordine semplifica la gestione dell'inventario con i seguenti elementi:

Avvisi automatici di esaurimento delle scorte per prevenire gli esaurimenti di magazzino

Monitoraggio dell'ordine end-to-end dal fornitore all'evasione

Aggiornamenti dell'inventario in tempo reale che riflettono le vendite, i resi e gli incassi

Ideale per: È perfetto per le aziende che gestiscono frequenti movimenti di scorte, dal rifornimento di un singolo articolo agli ordini di ritiro completi.

Leggi anche: 10 modelli di ordine d'acquisto gratis in Excel, Word e ClickUp

3. Il modulo di ordine di modifica ClickUp Ristrutturazioni Modello

Le tendenze dell'abbigliamento sono soggette all'evoluzione dei gusti e delle preferenze dei clienti. È necessario tenersi al passo con le ultime tendenze, ma anche prepararsi a eventuali cambiamenti dell'ultimo minuto nella fornitura.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-160.png Modulo per ordini di modifica ClickUp Ristrutturazioni Modello https://app.clickup.com/signup?modello=t-205470734&department=other&\_gl=1\*1ih8fc7\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MzI3MzAxODkuQ2owS0NRaUFvNXU2QmhESkFSSXNBQVZvRFd1OW9NSlNvYUx2VGxnN1A3cWJsZE9CNTl2YWd4c0hhRk40UF9yMmFUSF9kNENmNpU2xqZ2FBak51RUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MjA4NTk2ODgwMC4xNzMxOTk0MzM2 Scaricare questo modello /$$$cta/

Il Modulo per ordini di modifica ClickUp Ristrutturazioni Modello vi permette di affrontare esattamente questi requisiti con:

Modifica del monitoraggio: Documenta tutte le modifiche alle specifiche - tessuti, dimensioni e design - mantenendo i dettagli dell'ordine originale

Documenta tutte le modifiche alle specifiche - tessuti, dimensioni e design - mantenendo i dettagli dell'ordine originale Panoramica dello stato dell'ordine: Monitoraggio degli ordini personalizzati in ogni fase per garantire la consegna nei tempi previsti

Ideale per: Le aziende che hanno bisogno di mantenere accurati i livelli delle scorte su un ampio inventario

Leggi anche: La nuova funzionalità/funzione dei moduli di ClickUp + suggerimenti per la creazione di moduli

4. Il modello di modulo per l'ordine di fornitura di ClickUp

Il modulo Modello di modulo d'ordine per forniture ClickUp si occupa di un aspetto critico della produttività aziendale nel settore della moda: la gestione del flusso costante di materiali e forniture che consentono di mantenere la produzione senza intoppi.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-161.png Modello di modulo d'ordine per le forniture ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-205355714&department=operations&\_gl=1\*nludec*\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MzI3MzAxODkuQ2owS0NRaUFvNXU2QmhESkFSSXNBQVRFd1OW9NSlNvYUx2VGxnN1A3cWJsZE9CNTl2YWd4c0hhRk40UF9yMmUSF9kNEtwNmNpU2xqZ2FBak51RUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MjA4NTk2ODgwMC4xNzMxOTk0MzM2 Scaricare questo modello /$$$cta/

Utilizzate questo modello per:

Acquisire i dettagli essenziali per i tessuti e le finiture, tra cui la qualità, il colore e le informazioni sul fornitore

Monitorare quale reparto ha richiesto l'ordine, aiutando a mantenere l'accounter e assicurando che le esigenze di ciascun reparto siano soddisfatte senza sovrapposizioni o confusioni

Questo modello semplifica l'intero processo di ordine, dalla richiesta iniziale alla consegna. Le aziende del settore moda possono ottimizzare ulteriormente le loro relazioni con i fornitori utilizzando un modello specializzato modelli di elenco dei fornitori .

Ideale per: Produttori di abbigliamento che gestiscono le richieste di materiale in più reparti

5. Il modello di modulo d'ordine ClickUp Cookie

Non lasciatevi ingannare dal nome: il Modello di modulo d'ordine per biscotti ClickUp offre una notevole versatilità per le operazioni di vendita al dettaglio nel settore della moda.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-162.png Modello di modulo d'ordine per biscotti ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-205447658&department=other&\_gl=1\*8d44j5\*\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MzI3MzAxODkuQ2owS0NRaUFvNXU2QmhESkFSSXNBQVZvRFd1OW9NSlNvYUx2VGxnN1A3cWJsZE9CNTl2YWd4c0hhRk40UF9yMmFUSF9kNEtwNmNpU2xqZ2FBak51RUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MjA4NTk2ODgwMC4xNzMxOTk0MzM2 Scaricare questo modello /$$$cta/

La struttura semplificata del modello si adatta perfettamente alla gestione degli ordini di prodotti alimentari (soprattutto biscotti), rivelandosi particolarmente utile per le aziende che gestiscono più linee di prodotti e ordini personalizzati. Tuttavia, è possibile utilizzarlo per qualsiasi settore.

Si distingue rispetto a modelli di fogli di calcolo nella gestione delle richieste di dessert personalizzati e degli acquisti all'ingrosso. In combinazione con il collaudato suggerimenti per la costruzione dei moduli crea un sistema robusto per il monitoraggio dei campioni e la gestione del ciclo di vita del prodotto.

Ideale per: Gestire efficacemente più linee di prodotti e ordini di abbigliamento personalizzato

6. Il modello per l'evasione dell'ordine ClickUp

Il Modello di evasione dell'ordine ClickUp migliora le operazioni per i rivenditori di moda, portando chiarezza ed efficienza all'intero processo di evasione. Questo modello consente alle operazioni di spedizione di funzionare senza intoppi, dal controllo dell'inventario al monitoraggio dei pacchi.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-163.png Modello per l'evasione degli ordini di ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-4389467&department=operations&\_gl=1\*wvpqxx\*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MzI3MzAxODkuQ2owS0NRaUFvNXU2QmhESkFSSXNBQVZvRFd1OW9NSlNvYUx2VGxnN1A3cWJsZE9CNTl2YWd4c0hhRk40UF9yMmFUSF9kNENmNpU2xqZ2FBak51RUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MjA4NTk2ODgwMC4xNzMxOTk0MzM2 Scaricare questo modello /$$$cta/

Le sue funzionalità/funzione chiave includono:

Segnali di stato dell'ordine: Monitoraggio degli ordini nelle varie fasi con indicatori visivi, che consentono una rapida panoramica di tutti gli ordini attivi

Monitoraggio degli ordini nelle varie fasi con indicatori visivi, che consentono una rapida panoramica di tutti gli ordini attivi **Analisi delle performance della collezione per anticipare le tendenze e prendere decisioni informate sul rifornimento e sul lancio di nuovi prodotti

Le aziende del settore abbigliamento che già utilizzano Modelli di moduli Excel questa soluzione è un passo avanti perché crea un ponte senza soluzione di continuità tra l'inserimento e l'evasione dell'ordine.

Ideale per: I rivenditori che vogliono allineare l'inventario alla domanda dei clienti durante le stagioni di punta

7. Modello per gli ordini di Swag dell'azienda ClickUp

Volete promuovere uno specifico marchio partner o una campagna di marketing sul vostro abbigliamento? Il Modello di ordine per Swag aziendale ClickUp vi copre!

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-164.png Modello per gli ordini di Swag aziendali di ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-6489920&department=operations&\_gl=1\*1w4vq7m\*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MzI3MzAxODkuQ2owS0NRaUFvNXU2QmhESkFSSXNBQVZvRFd1OW9NSlNvYUx2VGxnN1A3cWJsZE9CNTl2YWd4c0hhRk40UF9yMmFUSF9kNENmNpU2xqZ2FBak51RUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MjA4NTk2ODgwMC4xNzMxOTk0MzM2 Scaricare questo modello /$$$cta/

Utilizzatelo per:

Organizzare gli ordini attraverso una semplice progressione di aggiornamenti di stato: "Nuovo" (ordine confermato), "In attesa di forniture" (materiali in attesa), "Pronto per la spedizione" (produzione completata) e "Spedito" (in arrivo al client)

Acquisizione di dati essenziali per la vendita al dettaglio nel settore della moda, come i dettagli dei clienti e le esigenze di taglia, i volumi degli ordini per intervalli di dimensioni, i punti di prezzo e le rotture di quantità, le sequenze di produzione e le preferenze di spedizione

Combinato con modelli di ordini di lavoro è in grado di maintainer registrazioni accurate per le esigenze di distribuzione su larga scala.

Ideale per: Gestire ordini di abbigliamento all'ingrosso e programmi di promozione

8. Il modello di tracciatore commerciale ClickUp

Il Modello di tracciatore commerciale di ClickUp eleva l'analisi del retail della moda grazie a potenti visualizzazioni che trasformano i dati grezzi in informazioni utili per le aziende di abbigliamento.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-165.png Modello di tracciatore commerciale di ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-182104365&dipartimento=vendite-crm&\_gl=1\*10l64mn\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MzI3MzAxODkuQ2owS0NRaUFvNXU2QmhESkFSSXNBQVZvRFd1OW9NSlNvYUx2VGxnN1A3cWJsZE9CNTl2YWd4c0hhRk40UF9yMmFUSF9ktwNmNpU2xqZ2FBak51RUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MjA4NTk2ODgwMC4xNzMxOTk0MzM2 Scaricare questo modello /$$$cta/

Utilizzate le diverse visualizzazioni del modello per avere un'istantanea completa dei diversi aspetti commerciali della vostra azienda di abbigliamento:

La visualizzazione Sales Tracker per un'analisi mensile completa della vostra linea di moda

per un'analisi mensile completa della vostra linea di moda La Visualizzazione dello stato commerciale per prodotto per la gestione delle collezioni

per la gestione delle collezioni La vista Volume delle vendite per mese per una prospettiva di alto livello, essenziale per la pianificazione strategica

Ideale per: I rivenditori di moda che desiderano ottenere una visione più approfondita delle prestazioni dei prodotti e delle tendenze commerciali

9. Il modello di modulo di pagamento ClickUp

Avete mai avuto quelle settimane in cui tutte le operazioni finanziarie della vostra azienda richiedono la vostra attenzione contemporaneamente? La vostra sfilata avrà molti ordini in anticipo, mentre i clienti all'ingrosso confermeranno le consegne primaverili.

In questi momenti di grande affluenza aziendale, la Modello di modulo di pagamento ClickUp organizza i record di pagamento.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-166.png Modello di modulo di pagamento ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-205379878&dipartimento=finanza-&&gl=1\*vzp18v\*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MzI3MzAxODkuQ2owS0NRaUFvNXU2QmhESkFSSXNBQVZvRFd1OW9NSlNvYUx2VGxnN1A3cWJsZE9CNTl2YWd4c0hhRk40UF9yMmFUSF9kNEtwNmpU2xqZ2FBak51RUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MjA4NTk2ODgwMC4xNzMxOTk0MzM2 Scaricare questo modello /$$$cta/

Oltre a gestire le forniture, i fornitori, i clienti e le operazioni aziendali, dovete assicurarvi che i pagamenti e le informazioni sulle transazioni della vostra azienda siano registrati accuratamente nei moduli d'ordine.

Questo modello vi aiuta a catturare le minuzie della cronologia dei pagamenti, consentendovi di:

Monitorare ogni dettaglio della transazione, come i metodi/modalità di pagamento utilizzati, l'importo totale dell'ordine, lo stato attuale, i follower richiesti e le registrazioni delle ricevute

Gestire vari scenari di pagamento comuni nella vendita al dettaglio di abbigliamento, tra cui depositi e saldi all'ingrosso, pagamenti frazionati per ordini di grandi dimensioni, preordini stagionali, depositi dei clienti per lavori personalizzati e monitoraggio delle transazioni internazionali

Ideale per: Il monitoraggio e la gestione dei pagamenti per ordini di abbigliamento all'ingrosso o personalizzati

Indipendentemente dalle vostre esigenze, questi modelli di modulo d'ordine vi aiutano a massimizzare l'efficienza della gestione degli ordini e a semplificare i processi e la logistica in semplici passaggi.

Prendete il controllo del vostro inventario e dei vostri ordini oggi stesso

Che siate una boutique alla prima collezione stagionale o un rivenditore affermato che gestisce catene di fornitura complesse, il giusto modello di modulo d'ordine Excel può fare la differenza.

I modelli Excel offrono soluzioni pratiche, mentre le opzioni ClickUp più avanzate garantiscono flessibilità e scalabilità per esigenze in continua evoluzione.

L'utilizzo di questi moduli può ottimizzare l'elaborazione degli ordini, ridurre gli errori e migliorare l'efficienza complessiva nella gestione della vostra azienda di abbigliamento.

Siete pronti a semplificare la gestione degli ordini? Iscrivetevi gratis a ClickUp per esplorare questi modelli e aiutare le operazioni aziendali a tenere il passo con la crescita del vostro marchio.