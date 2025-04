Come registrare lo schermo del browser:

State cercando di risolvere un problema tecnico complesso con un amico durante una videochiamata. State spiegando un processo di passaggio, ma le parole non sono sufficienti.

Non sarebbe fantastico dimostrare visivamente ciò che intendete? È qui che la registrazione dello schermo si rivela utile.

La registrazione dello schermo è uno strumento essenziale per le esercitazioni online, le dimostrazioni di software e persino video aziendali . Come fa a essere migliore della condivisione dello schermo, vi chiederete? È asincrona!

Non preoccupatevi, è più semplice di quanto pensiate.

In questo post del blog vi illustreremo i passaggi, vi presenteremo alcuni dei migliori software di registrazione dello schermo e vi mostreremo come può rendere più semplice qualsiasi cosa, dalla risoluzione dei problemi in remoto a comunicazione video asincrona molto più semplice.

Come utilizzare un registratore dello schermo nei browser web

Ecco una semplice guida di passaggio per l'utilizzo dei registratori dello schermo nei browser web.

Registrazione su Google Chrome

Per prima cosa, vediamo come registrare facilmente il browser Google Chrome su Windows.

Registrazione su Windows OS

Per gli utenti Windows, esiste uno strumento integrato chiamato Windows Game Bar, che può registrare il gameplay e qualsiasi applicazione sul computer, incluso Chrome.

Vediamo come usarlo per registrare le schede di Chrome.

1. Abilitare la barra dei giochi

via Microsoft Windows Innanzitutto, assicurarsi che la Barra dei giochi sia attivata. Da fare, andare su Impostazioni di Windows, cercare Barra dei giochi e attivare l'opzione "Registra clip di gioco, screenshot..." Questo passaggio è essenziale per iniziare.

2. Aprire Chrome e selezionare la scheda

Una volta attivata la Barra dei giochi, aprire Google Chrome e navigare nella stessa scheda del browser o pagina web che si desidera registrare.

3. Avviare l'overlay della barra dei giochi

Premere il tasto Windows + G per visualizzare l'overlay della barra dei giochi. In questa finestra di anteprima è possibile controllare le impostazioni di registrazione.

4. Avviare la registrazione

Premete il pulsante rosso di registrazione in sovrimpressione o premete i tasti Windows + Alt + R per registrare lo schermo. È così semplice!

5. Interrompere la registrazione

Per interrompere la registrazione, ripetere la barra di gioco e selezionare Arresto, oppure premere lo stesso tasto di scelta rapida, Tasto Windows + Alt + R, per terminare la sessione registrata.

6. Trova il tuo video

Game Bar salva le registrazioni nella cartella Videos sotto Captures per impostazione predefinita. Nelle impostazioni di Game Bar è possibile modificare la posizione di salvataggio e regolare le valutazioni dei video, come la risoluzione e la frequenza dei fotogrammi.

Pur essendo uno strumento di base, la Barra dei giochi di Windows è un'opzione semplice e integrata per registrare le attività di Chrome su Windows 10 e 11. Perfetto per registrazioni rapide senza dover scaricare software di terze parti!

Ora parliamo di come Da fare su un Mac.

Registrazione su MacOS

MacOS dispone di una funzione integrata di screenshot e di registrazione dello schermo è uno strumento semplice da usare e di grande qualità, accessibile con una rapida scorciatoia da tastiera. È semplice da usare e offre catture di grande qualità, accessibili con una scorciatoia da tastiera: Comando + Maiuscolo + 5. Questa funzionalità/funzione rende la registrazione del browser Chrome un gioco da ragazzi.

Per registrare la sessione di Chrome su Mac, seguite questi passaggi:

Aprire la scheda o il sito Web di Chrome che si desidera catturare

Premere Comando + Shift + 5 per visualizzare la barra degli strumenti di registrazione dello schermo

via Assistenza Apple

Fare clic sul pulsante Registra l'intero schermo o scegliere Registra una selezione dal menu

o scegliere dal menu È possibile selezionare l'intera finestra di Chrome o trascinare per scegliere una porzione personalizzata dello schermo

Premere il pulsante Registra per iniziare a catturare il video

per iniziare a catturare il video Da fare, premere nuovamente Comando + Shift + 5 per aprire la barra degli strumenti e selezionare Arresto

Il video verrà salvato automaticamente nella cartella Movies sul desktop. Se si desidera, è possibile cambiare la posizione di salvataggio regolando le impostazioni di screenshot del Mac.

Registrazione su Chrome OS

La funzionalità di cattura dello schermo integrata rende facile la registrazione dello schermo su un Chromebook.

Esistono due modi principali per registrare lo schermo su Chrome OS: uno scorciatoia da tastiera o lo strumento Cattura schermo.

1. Utilizzando lo scorciatoia da tastiera

Per registrare rapidamente la schermata del browser, seguite questi passaggi:

Premere Maiusc + Ctrl + Mostra finestre per visualizzare il menu in basso sullo schermo

per visualizzare il menu in basso sullo schermo Fare clic su Registrazione schermo nel menu

nel menu Scegliere se registrare l'intero schermo, uno schermo parziale o una finestra specifica

2. Utilizzo dello strumento di cattura dello schermo

Se si preferisce un maggiore controllo, è possibile utilizzare lo strumento Cattura schermo:

Fare clic sull'orologio nell'angolo in basso a destra per aprire il pannello Impostazioni rapide

Se il menu è chiuso, fare clic sulla freccia verso l'alto nell'angolo in alto a destra. Quindi, fare clic sul pulsante Cattura schermo

via Chromebook

Nella parte inferiore apparirà una barra degli strumenti. Selezionate l'icona del video per la registrazione dello schermo (l'icona della fotocamera è per gli screenshot)

via Chromebook

Ora, decidete se volete registrare l'intero schermo, uno schermo parziale o solo una finestra specifica. È anche possibile fare clic sull'icona dell'ingranaggio per attivare/disattivare la registrazione audio

A seconda della selezione, seguite i passaggi seguenti per avviare la registrazione:

Schermo intero : Fare clic su un punto qualsiasi dello schermo per iniziare Schermo parziale : Trascinare per selezionare l'area da registrare e fare clic sul pulsante di registrazione Finestra : Fare clic sulla finestra che si desidera registrare per avviare la registrazione



Questo registratore di schermo Chrome integrato consente di registrare in modo semplice tutto ciò di cui si ha bisogno sul Chromebook, sia che si tratti di catturare esercitazioni, riunioni o dimostrazioni veloci.

Da fare? Uno studio recente ha rivelato che il 64% dei lavoratori d'ufficio ritiene che la comunicazione asincrona massimizzi la produttività. Ecco perché dovreste sapere come registrare il vostro schermo!

Registrazione su Firefox

Qui è possibile utilizzare la barra giochi dell'Xbox integrata per registrare lo schermo di Firefox.

Inoltre, si tratta di una registratore di schermo gratis senza filigrana che rende semplice l'uso e la condivisione delle registrazioni.

Ecco come iniziare con Xbox Game Bar:

via Strumento di lavoro

Premere Win + G per aprire la barra di gioco

per aprire la barra di gioco Per regolare le impostazioni audio, fare clic sull'icona audio (suono)

Cliccare sull'icona Capture (camera) e fare clic sul punto bianco di registrazione per avviare la registrazione

e fare clic sul punto bianco di registrazione per avviare la registrazione Da fare, fare clic sul pulsante di arresto nella finestra Stato della cattura per salvare la registrazione

Tuttavia, la barra dei giochi Xbox è disponibile solo su Windows. Le opzioni di registrazione personalizzate sono limitate e le registrazioni vengono salvate per impostazione predefinita in formato MP4. Nonostante questi limiti, si tratta comunque di uno strumento facile ed efficiente per creare registrazioni professionali in pochi clic!

Registrazione con estensioni aggiuntive del browser

È anche possibile esplorare altre estensioni del browser o strumenti online per ottenere funzionalità/funzioni di registrazione dello schermo più avanzate. Queste estensioni possono offrire funzionalità/funzione aggiuntive, come la registrazione di aree specifiche della finestra del browser o la programmazione delle registrazioni.

Alcune popolari estensioni di Chrome per la registrazione dello schermo includere:

1. Loom

via Dashboard di Loom Come estensione di Google Chrome, Loom consente di registrare rapidamente schermate e condividere video per comunicare in modo efficace.

Questo strumento è particolarmente popolare negli ambienti di lavoro e nelle impostazioni educative. Viene spesso utilizzato per inviare messaggi rapidi, fornire feedback o spiegare idee in modo più coinvolgente attraverso i video.

Con Loom è possibile registrare l'audio o il video dallo schermo, catturare il feed della webcam o combinare entrambi per una presentazione più dinamica. Per avviare la registrazione è sufficiente fare clic su un pulsante. Da fare, la condivisione è altrettanto facile con un solo clic.

Le persone amano la versatilità e l'affidabilità di Loom, che lo rendono la scelta migliore per registrazioni dello schermo rapide ed efficienti. Sia che stiate insegnando, spiegando o presentando, l'interfaccia intuitiva di Loom permette di catturare e condividere le idee senza problemi.

2. Screencastify

via Screencastify Il registratore di schermo Screencastify è un'estensione di Chrome semplice e di facile utilizzo, perfetta per creare video coinvolgenti. Insegnanti, studenti e aziende lo usano per creare video tutorial, video didattici, demo e persino video di presentazione prendere note dai video .

Questo strumento aiuta a facilitare la comunicazione, rendendolo ideale per collaborazione sul posto di lavoro .

Consente di registrare simultaneamente video dallo schermo, dalla webcam o da entrambi. È un'opzione versatile per chiunque voglia creare contenuti di qualità video in modo rapido e semplice.

Gli insegnanti amano particolarmente Screencastify per le sue funzioni interattive. Lo strumento consente di aggiungere domande ai video e fornisce analisi illimitate, rendendo più facile il coinvolgimento degli studenti.

**Da fare: è possibile registrare azioni specifiche del browser, come i clic del mouse o lo scorrimento delle pagine. Questo rende le registrazioni dello schermo più interattive ed è perfetto per le esercitazioni o le demo di software!

Vantaggi e funzionalità/funzione dei registratori di schermo per browser

Se desiderate registrare il vostro schermo senza dover ricorrere a software o scarichi complessi, i registratori di schermo basati su browser potrebbero essere la soluzione perfetta. Offrono molti vantaggi e funzionalità/funzione che li rendono interessanti per utenti occasionali e professionisti.

Vediamo di seguito:

Facilità d'uso: Non è necessario scaricare software ingombranti o preoccuparsi di complicati processi di configurazione. Basta aprire il browser, installare l'estensione (se richiesta) e si è pronti per iniziare a registrare

Non è necessario scaricare software ingombranti o preoccuparsi di complicati processi di configurazione. Basta aprire il browser, installare l'estensione (se richiesta) e si è pronti per iniziare a registrare Consumo di risorse ridotto: Questi registratori vengono eseguiti direttamente nel browser, utilizzando meno risorse di sistema rispetto ai software tradizionali. Non si noterà alcun ritardo nelle prestazioni, soprattutto in caso di multitasking

Questi registratori vengono eseguiti direttamente nel browser, utilizzando meno risorse di sistema rispetto ai software tradizionali. Non si noterà alcun ritardo nelle prestazioni, soprattutto in caso di multitasking Condivisibilità: Poiché i video vengono spesso archiviati nel cloud o salvati in un formato facilmente condivisibile, è possibile inviare la registrazione a colleghi o studenti con un semplice collegamento o pochi clic

Poiché i video vengono spesso archiviati nel cloud o salvati in un formato facilmente condivisibile, è possibile inviare la registrazione a colleghi o studenti con un semplice collegamento o pochi clic Reazione rapida: Per i team, è possibile condividere istantaneamente i video per ottenere un feedback, spiegare i concetti o fornire istruzioni dettagliate, senza dover caricare manualmente i file

Tuttavia, alcune funzionalità/funzioni possono fare la differenza nella scelta di uno screen recorder basato su browser. Cercatene uno che includa:

🔎 Opzioni di registrazione: La possibilità di registrare lo schermo, la webcam o entrambi contemporaneamente è essenziale. Alcuni strumenti consentono anche di catturare regioni o finestre specifiche, il che può essere utile per esercitazioni o dimostrazioni, come ad esempio software di tutorial video 🔎 Controlli audio: Verificare la possibilità di registrare l'audio del sistema e del microfono. Questo è importante se si prevede di spiegare le cose durante la registrazione o se si ha bisogno del suono per le dimostrazioni

🔎 Strumenti di modifica: Alcuni strumenti basati su browser sono dotati di funzionalità di modifica integrate. Semplici ritagli, annotazioni o evidenziazioni possono rendere la registrazione più coinvolgente ed efficace

🔎 Nessun watermark: Per un aspetto professionale, scegliete un registratore di schermo che non aggiunga watermark al video

Confronto tra software da scaricare e opzioni basate su browser

La scelta tra un software da scaricare e uno screen recorder basato su browser può richiedere tempo e lavoro richiesto. Entrambi hanno i loro vantaggi, ma qual è quello giusto per voi?

Ecco un rapido confronto per aiutarvi a decidere quale sia il più adatto a voi!

Funzionalità/funzione Software da scaricare Opzioni basate su browser Facilità d'uso Richiede installazione e configurazione Non richiede installazione, è subito pronto all'uso Funzionalità offline Lavora senza connessione a Internet Richiede una connessione a Internet Prestazioni Gestisce attività di registrazione di alto livello (ad esempio, giochi, file di grandi dimensioni) Può essere più lento o limitato per attività che richiedono molte risorse Funzionalità/funzione avanzate Offre modifiche, impostazioni e personalizzazioni più avanzate Funzionalità di base per la modifica (se presente) Integrazione con il cloud Funzionalità/funzioni cloud limitate, spesso richiede il caricamento manuale Integrazione con il cloud senza problemi e condivisione facile Consumo di risorse Può essere pesante dal punto di vista delle risorse e rallentare il sistema Leggero; funziona nel browser senza rallentamenti significativi Costo Spesso a pagamento o in sottoscrizione Di solito gratis con funzionalità/funzione opzionali Collaborazione Richiede il caricamento di file per la condivisione Facile condivisione e collaborazione direttamente tramite il cloud Opzioni di registrazione Opzioni estese, incluse modalità di cattura di alta qualità Registrazione dello schermo e della webcam (limite rispetto al software) Watermark Può aggiungere watermark a meno che non si utilizzi una versione a pagamento La maggior parte delle versioni gratis non aggiunge watermark

**Il primo registratore di schermo basato su browser (Camtasia) è stato rilasciato nel 2004. Consentiva agli utenti di registrare semplici attività web, ma ora è possibile utilizzarlo per catturare video ad alta definizione con strumenti di modifica avanzati nel browser!

Registrazione delle schermate del browser con ClickUp

Registrare piccoli frammenti di video al volo con ClickUp Clip

Se state cercando uno strumento di alto livello per creare registrazioni dello schermo di qualità professionale, ClickUp è ciò che vi serve! Il registratore di schermo è disponibile come parte del suo programma project management piattaforma. ClickUp Clip è uno degli elementi miglior software di registrazione dello schermo che consente di registrare e condividere facilmente video di alta qualità tramite link, email o direttamente all'interno delle attività e dei progetti di ClickUp. Le sue solide funzionalità/funzione e le opzioni di condivisione sicure lo rendono una scelta eccellente per i professionisti che hanno bisogno di registrazioni dello schermo flessibili e condivisibili.

Che si tratti di presentazioni agli investitori, di spiegazioni ai client o di collaborazioni con il proprio team, ClickUp Clip ha tutto ciò che serve.

Registrate rapidamente un video e condividetelo con il vostro team con ClickUp Clip

Con il diffondersi del lavoro da remoto e ibrido, rimanere sulla stessa pagina con il proprio team può essere una sfida. Tuttavia, con Clip la comunicazione diventa più efficace.

Incorporare una Clip direttamente in ClickUp, condividere un link pubblico con chiunque al di fuori dell'area di lavoro di ClickUp o scaricare il video per altri usi

Quando condividete un Clip, il vostro team vede esattamente ciò che vedete voi. Questo elimina i malintesi e velocizza il processo decisionale. Le opzioni di condivisione sono altrettanto versatili.

È possibile incorporare i Clip direttamente in ClickUp, inviare un link pubblico a chiunque o scaricare il video per un uso più ampio. Gli spettatori possono anche aggiungere commenti al video, dando vita a conversazioni su idee specifiche.

Ogni commento è ancorato a un timestamp e a una posizione sullo schermo, per dare chiarezza ai team senza appesantire i thread di testo. Questa concentrazione garantisce che tutti siano sulla stessa pagina senza perdere tempo.

Taggare i membri del team per semplificare la comunicazione in ClickUp Clip

ClickUp si spinge oltre con il suo strumento nativo di IA, ClickUp Brain questa funzionalità/funzione consente di scorrere i punti chiave di un video, di saltare a momenti precisi grazie ai timestamp o di copiare frammenti di testo essenziali. È come avere un assistente virtuale che trasforma i vostri video in approfondimenti immediatamente utilizzabili.

Sfruttate ClickUp Brain per trascrivere i vostri video registrati

ClickUp Brain non si limita a memorizzare le informazioni, ma le rende facilmente accessibili. Con ClickUp Brain, la trascrizione delle informazioni Ricerca connessa è possibile cercare e trovare facilmente le trascrizioni delle Clip. Ponendo domande del tipo: "Quali sono i Clip relativi al progetto di marketing?"_ si recuperano immediatamente tutti i video pertinenti.

Per ottenere informazioni più approfondite, è possibile affinare la query. Chiedete: "Quali sono i prodotti il cui lancio è previsto per il prossimo trimestre?"_ e riceverete un riepilogo dettagliato, completato da Clip e documenti collegati. Questa funzionalità sfrutta l'intero potenziale delle conoscenze dell'area di lavoro, garantendo che nulla di importante vada perso.

Porre domande e ottenere risposte pertinenti con ClickUp Brain

ClickUp Clip e ClickUp Brain ridefiniscono il modo in cui i team collaborano, comunicano e gestiscono la conoscenza. Questi strumenti semplificano i flussi di lavoro, migliorano la chiarezza e avvicinano il team, ovunque si trovi.

Best practice per la registrazione dello schermo

Per ottenere il massimo dalle registrazioni dello schermo, è importante seguire alcune best practice.

Queste garantiranno che i vostri video siano cancellati, coinvolgenti e facili da capire.

1. Pianificare la registrazione

Prima di iniziare, prendetevi un momento per pianificare ciò che volete mostrare.

Ad esempio, se state cercando di capire come videoregistrarsi durante la presentazione di un documento PowerPoint , delineare le diapositive o i punti chiave da trattare. Avere in mente una struttura chiara renderà il processo di registrazione più fluido e farà sì che il video sia più mirato.

2. Siate brevi e dolci

Registrazioni lunghe e prolisse possono perdere l'attenzione dello spettatore. Cercate di mantenere i vostri video concisi, suddividendo le informazioni complesse in parti di dimensioni ridotte.

Ad esempio, se state creando un video tutorial per una nuova funzionalità, concentratevi su un'attività alla volta piuttosto che sovraccaricare lo spettatore con troppe cose in una volta sola.

Da fare: Esiste un fenomeno particolare chiamato "stanchezza da registrazione dello schermo": quando gli utenti guardano troppe registrazioni dello schermo una dietro l'altra, il loro coinvolgimento diminuisce. Quindi, mantenere le registrazioni brevi, dolci e coinvolgenti è una buona idea!

3. L'audio cancellato è fondamentale

Niente rovina più velocemente una buona registrazione dello schermo di un audio scadente. Assicuratevi che il vostro microfono sia di alta qualità e che sia posizionato correttamente per evitare il rumore di fondo.

Inoltre, ricordate di parlare in modo chiaro e con un ritmo regolare. Da fare per un video aziendale o una presentazione professionale, vale la pena investire in un buon microfono.

4. Evitare schermi ingombri

Uno schermo ingombro può confondere gli spettatori. Chiudete le schede e le app non necessarie e ripulite il desktop prima della registrazione. In questo modo si manterrà l'attenzione sul contenuto e si eviteranno le distrazioni del pubblico.

5. Utilizzare annotazioni e sottolineature

L'aggiunta di spunti visivi come frecce, evidenziazioni o testo può guidare l'attenzione degli spettatori. Questi strumenti sono particolarmente utili nei video tutorial in cui si vuole attirare l'attenzione su parti specifiche dello schermo.

La maggior parte degli strumenti di registrazione dello schermo ha opzioni integrate per queste funzionalità/funzione.

6. Prova le tue impostazioni

Prima di premere il pulsante di registrazione, Da fare un rapido test. Assicuratevi che la risoluzione dello schermo, le impostazioni audio e la fotocamera funzionino correttamente. Controllate che non ci siano ritardi o problemi e assicuratevi di catturare ciò che vi serve.

È meglio cogliere i problemi in anticipo che rendersene conto dopo la registrazione.

7. Modifica per chiarezza

Dopo la registrazione, dedicare un po' di tempo alla modifica del video. Tagliate le parti non necessarie, rimuovete gli errori e migliorate il flusso. L'aggiunta di didascalie o sottotitoli può rendere il video più accessibile a un pubblico più ampio, soprattutto nei video aziendali o nelle impostazioni professionali.

**Alcuni registratori di schermo consentono di sfocare le informazioni sensibili nelle registrazioni, come password, dati personali o file riservati, rendendo più facile mantenere la sicurezza e la professionalità.

8. Salvare in più formati

Infine, salvate la registrazione nel formato giusto. Se avete intenzione di condividere il video online, prendete in considerazione l'idea di caricarlo su una piattaforma che supporti più formati.

L'MP4 è una scelta comune per la maggior parte delle piattaforme, ma assicuratevi che il formato sia adatto alle vostre esigenze.

Migliora la registrazione dello schermo del browser con ClickUp!

Capire come registrare le schermate del browser può essere molto utile per creare tutorial, fornire demo di prodotti o semplicemente condividere feedback su siti web o app. È necessario uno strumento che renda questo processo fluido, senza aggiungere watermark indesiderati o configurazioni complicate.

È qui che entra in gioco ClickUp! Offre un registratore di schermo gratis, perfetto per catturare tutto ciò che avviene nel browser. Inoltre, si integra perfettamente nel flusso di lavoro, in modo da non dover attivare/disattivare più strumenti.

Con il registratore dello schermo di ClickUp, si ottengono catture video di alta qualità senza l'ingombro di filigrane. Iniziate a lavorare con ClickUp oggi stesso per registrare senza problemi le schermate dei browser! Buona registrazione!