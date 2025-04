Intranet vs Internet: Differenze chiave e usi della rete

La comunicazione interna può fare o distruggere le prestazioni di un'organizzazione.

Se i dipendenti non dispongono di un modo sicuro per comunicare e collaborare in modo efficiente, la produttività ne risente, le scadenze ne risentono e il rischio di fuga di informazioni riservate aumenta in modo esponenziale.

Per questo motivo le aziende utilizzano spesso una intranet per mettere in connessione i loro team. Ma nell'era di Internet, abbiamo bisogno di una intranet per la comunicazione interna al nostro posto di lavoro? 🤔

Questa è la domanda a cui risponderemo qui. Questo post esplorerà le funzioni e le differenze tra intranet e internet per determinare quale abbia più senso per la vostra organizzazione.

Cos'è Internet?

Internet non ha bisogno di presentazioni. Tuttavia, se avete bisogno di una panoramica su come funziona, sulle sue origini e sulle sue funzionalità/funzioni, ecco una breve panoramica:

Definizione e origini di Internet

Internet nasce come progetto del governo degli Stati Uniti durante la Guerra Fredda, negli anni '60. In parole povere, è una massiccia rete di reti interconnesse tra loro (da cui il nome internet).

La rete della vostra società di telecomunicazioni è connessa a un'altra società di telecomunicazioni, la loro rete è connessa ad altre reti di telecomunicazioni e così via. E non si tratta solo di reti di telecomunicazioni: molte altre reti partecipano a Internet, tra cui:

Le diverse reti locali (LAN) che connettono i dispositivi all'interno di un'organizzazione

Reti di provider di servizi di cloud computing

Reti di società di reti private virtuali (VPN), ecc.

Queste si collegano a una rete globale di cavi di dati sottomarini (chiamati cavi sottomarini), che sono connessi alle reti dei diversi centri dati. In questo modo si crea una massiccia rete informatica globale su cui i dati viaggiano in tutto il mondo e le informazioni possono essere ricercate da qualsiasi luogo. 🛜

Mappatura della rete globale di cavi sottomarini che trasporta tutto il traffico Internet del mondo attraverso la rete Intranet SubmarineCableMap.com

Funzionalità/funzione chiave

Internet, così come lo usiamo oggi, è reso possibile da alcune delle sue funzionalità/funzione chiave che utilizziamo ogni giorno. Queste includono:

World Wide Web (WWW): Questa funzionalità/funzione permette di creare siti web e di accedervi tramite una connessione Internet. Definisce il modo in cui le pagine web vengono progettate e caricate dai browser

Questa funzionalità/funzione permette di creare siti web e di accedervi tramite una connessione Internet. Definisce il modo in cui le pagine web vengono progettate e caricate dai browser Motori di ricerca: I motori di ricerca come Google e Bing ci aiutano a trovare le informazioni pubblicate sul web

I motori di ricerca come Google e Bing ci aiutano a trovare le informazioni pubblicate sul web Email: Facilitata da diversi provider di servizi email (ad esempio, Gmail, Outlook, ecc.), questa funzionalità/funzione svolge un ruolo cruciale nella gestione dei siti webcomunicazione professionalepermettendo ai dipendenti dell'azienda (e alle persone in generale) di scambiare facilmente qualsiasi tipo di informazione

Facilitata da diversi provider di servizi email (ad esempio, Gmail, Outlook, ecc.), questa funzionalità/funzione svolge un ruolo cruciale nella gestione dei siti webcomunicazione professionalepermettendo ai dipendenti dell'azienda (e alle persone in generale) di scambiare facilmente qualsiasi tipo di informazione Social media: Si tratta di LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram e una serie di altri siti web e app simili che consentono alle persone di tutto il mondo di connettersi e di comunicare

Si tratta di LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram e una serie di altri siti web e app simili che consentono alle persone di tutto il mondo di connettersi e di comunicare E-commerce: Una combinazione di WWW con gli standard globali del settore dei pagamenti e la tecnologia dei gateway di pagamento che facilita gli acquisti e le transazioni online

Una combinazione di WWW con gli standard globali del settore dei pagamenti e la tecnologia dei gateway di pagamento che facilita gli acquisti e le transazioni online Messaggistica istantanea (IM): Si riferisce ad app di messaggistica come WhatsApp, Facebook Messenger e Google Chat che permettono di messaggiare e chattare con persone di tutto il mondo in tempo reale

Si riferisce ad app di messaggistica come WhatsApp, Facebook Messenger e Google Chat che permettono di messaggiare e chattare con persone di tutto il mondo in tempo reale Voice over Internet Protocol (VoIP): Protocollo che facilita le videochiamate e le comunicazioni vocali su Internet attraverso piattaforme come WhatsApp, Facebook, Skype, Zoom, ecc.

Ruolo di Internet nelle comunicazioni e nei mass media

Internet ha avuto il ruolo più importante nel rivoluzionare le comunicazioni e i mass media. Tecnologie come email, messaggistica istantanea, social media, VoIP e videochiamate hanno cambiato il panorama della comunicazione, permettendo alle persone di connettersi in tutto il mondo. 🌍

Anche per i mezzi di comunicazione di massa, Internet ha avuto un ruolo importante, grazie a canali come i siti di social network, per facilitare lo streaming e il consumo di massa di contenuti mediatici senza investimenti sostanziali. Questo ha portato a cambiamenti senza precedenti nel nostro modo di vivere, lavorare e comunicare.

Alcuni esempi di questo cambiamento sono:

Lavoro da remoto: È possibile lavorare da remoto per le organizzazioni, grazie alle email, alle piattaforme VoIP, alla messaggistica istantanea e ad altre funzionalità basate su Internet Età dell'informazione: Viviamo nell'età dell'informazione, l'era in cui notizie, dati e informazioni arrivano da un angolo all'altro del mondo in tempo reale Globalizzazione: Grazie a Internet, lavorare con talenti di ogni parte del mondo e servire clienti globali è diventato molto più facile

Capire le Intranet

Mentre Internet è l'impostazione predefinita per la maggior parte delle comunicazioni globali, alcune aziende utilizzano una Intranet per facilitare la comunicazione e la condivisione di informazioni tra i dipendenti.

Che cosa sono e Da fare? Ecco una breve spiegazione:

Definizione e funzioni delle Intranet

Le intranet sono reti private implementate dalle organizzazioni per connettere i dispositivi che operano all'interno della loro sede.

Creano una rete interna sicura e inaccessibile all'esterno dell'organizzazione, in modo che i dipendenti possano trasferire dati riservati, accedere a risorse e condividere informazioni senza il timore di fughe di notizie.

Le intranet fungono anche da:

Sistema di gestione dei contenuti: La maggior parte delle intranet è dotata di un sistema di gestione dei contenuti (CMS) che facilita la creazione e la gestione dei contenuti per diffondere le informazioni all'interno dell'organizzazione

canale di integrazione: I piani intranet possono essere integrati con altri strumenti utilizzati dall'azienda, come un piano Enterprise Resource Planning (ERP) o una piattaforma di gestione delle relazioni con i clienti (CRM)

✅ Medium di comunicazione: Email, messaggi, chattare e altri strumenti funzionalità/funzione della social intranet per consentire ai membri del team di comunicare

Home agli organigrammi: Le piattaforme intranet forniscono ai provider anche un modo per costruire organigrammi dettagliati che consentono l'accesso controllato agli amministratori e ai gestori del team per una rapida panoramica della gerarchia del team

✅ Repository di file centralizzato: Le intranet consentono alle aziende di creare un repository di file centralizzato per archiviare tutti i file e i documenti relativi alle attività aziendali

Il ruolo di Intranet nella comunicazione e nella collaborazione interna

Ovunque venga implementata una intranet, essa svolge un ruolo cruciale nella comunicazione e nella collaborazione interna dell'azienda. Ecco alcune delle sue funzioni importanti nelle operazioni aziendali:

🌟 Unica fonte di verità: La intranet funge da unica fonte di verità per l'organizzazione. È l'hub ufficiale di tutti i documenti, gli aggiornamenti e gli annunci dell'azienda, consentendo ai dipendenti di farvi riferimento per tutte le informazioni organizzative

🌟 Gestione delle risorse umane (HR): Le intranet svolgono un ruolo fondamentale anche nella gestione delle risorse umane di un'azienda. Permette di centralizzare le politiche aziendali, l'inserimento e la formazione dei dipendenti e altri processi HR come la gestione dei congedi e la distribuzione dei benefit per i dipendenti

🌟 Canale di comunicazione e collaborazione: L'intranet fornisce un canale di comunicazione interna canali di coinvolgimento dei dipendenti (ad esempio, email, messaggi, ecc.) per comunicare con i colleghi e collaborare attraverso chat di gruppo o forum di discussione

Un esempio di Intranet in azione

Una società di servizi IT implementa una intranet aziendale utilizzando Sharepoint e una rete privata chiusa per facilitare la comunicazione tra i dipendenti. Crea diversi portali per i dipendenti per l'onboarding, la formazione e le discussioni del team per gestire la comunicazione interna e le esigenze operative.

Quando un nuovo dipendente entra a far parte dell'azienda, il responsabile delle risorse umane lo registra sul portale di onboarding dell'azienda, dopodiché lo accompagna nel programma di formazione.

Una volta completata la formazione, possono lavorare con i membri del team sui portali interni di chat e discussione di gruppo. Inoltre, possono accedere a risorse e file dallo spazio documentale centralizzato dell'azienda ospitato su Sharepoint.

Intranet vs. Internet: Differenze chiave

Esistono alcune differenze fondamentali nella funzione e nella natura di Internet e Intranet. Mentre internet non ha un titolare, una intranet è di proprietà privata dell'organizzazione che la implementa. L'accesso a una intranet è quindi limitato agli utenti autorevoli (ad esempio i dipendenti) ed è accessibile solo all'interno del campus. 🏢

Per questi motivi, la sicurezza di una intranet è superiore a quella di una rete pubblica come Internet, che è il parco giochi di tutti. Tuttavia, ciò significa anche che i problemi di rete devono essere risolti dall'organizzazione in modo autonomo.

Ecco una panoramica della differenza tra Internet e Intranet:

Criteri Internet Intranet Titolarità Pubblico Privato Accessibilità In tutto il mondo All'interno di un'organizzazione Sicurezza Meno sicuro finché non si usano meccanismi di sicurezza Alto Anonimato Possibile Non possibile Accesso in mobilità Possibile Non possibile Requisiti di assistenza e manutenzione informatica Basso Alto Scalabilità Semplice Complesso

Scegliere l'opzione migliore per il proprio traguardo e le proprie esigenze organizzative

Quindi, quale di queste opzioni è la scelta migliore per la vostra organizzazione: una Intranet o Internet? La risposta dipende dalle esigenze della vostra organizzazione.

Se nel vostro settore la sicurezza e la riservatezza dei dati sono fondamentali, avete bisogno di una intranet. Offre migliore privacy grazie alla sua natura isolata e un migliore monitoraggio dell'attività di rete grazie alla sua mancanza di anonimato, titolarità privata e comunicazione centralizzata . 🔏

Tuttavia, i dipendenti non possono accedere ai portali intranet o ai documenti in essi archiviati da qualsiasi luogo al di fuori dell'organizzazione.

Il risultato è che non possono lavorare da remoto. Se il lavoro da remoto è un fattore importante per la vostra azienda, dovreste scegliere un sistema di project management e di gestione dei progetti basato su Internet soluzione di collaborazione basata su Internet per il vostro posto di lavoro.

Implementare le Intranet: Best Practices

L'implementazione di una intranet è terminata dal team interno del supporto IT dell'organizzazione. Tuttavia, ci sono alcune best practice da tenere a mente durante l'implementazione. Queste sono:

1. Determinare la soluzione intranet giusta per la vostra organizzazione

Per prima cosa, è necessario determinare la giusta soluzione software intranet per la vostra organizzazione. Alcuni esempi sono Sharepoint, Workvivo e Simpplr. È necessario sceglierne uno tenendo presente il budget, le dimensioni del team e i requisiti di comunicazione dell'organizzazione. Scalabilità e White label sono altri fattori da considerare quando si sceglie una piattaforma intranet.

2. Sfruttare gli strumenti software

Una volta realizzata l'infrastruttura intranet, costruire strumenti software interni per oggetti specifici. Ciò significa costruire portali interni per i processi HR, la condivisione delle informazioni e altre operazioni aziendali.

Non è necessario costruirli da zero: sono disponibili molte piattaforme compatibili con le intranet per facilitare la creazione di portali interni. Esempi di tali piattaforme sono Notion o WordPress in hosting su un server Xampp.

3. Integrazione con i sistemi esistenti

Una volta costruiti i portali interni, collegateli allo stack tecnologico esistente. Ciò significa collegarli all'email, alla soluzione CRM, alla soluzione ERP e a qualsiasi altro strumento tecnologico utilizzato per la produttività del team.

In questo modo, possono recuperare e alimentare le informazioni necessarie dai sistemi giusti per fornire ai membri del team informazioni aggiornate. ℹ️

Inoltre, consente di impostare regole automatiche per l'esecuzione di determinate attività (come la creazione di un contatto nel CRM quando il team commerciale riceve una nuova email), riducendo al minimo la necessità di passare da un'app all'altra.

4. Garantire l'usabilità e un'esperienza utente positiva

Infine, assicuratevi che i portali intranet e gli altri strumenti che state implementando rimangano utilizzabili e offrano un'esperienza utente positiva. Spesso le aziende finiscono per complicare i processi con l'installazione della intranet non tenendo conto del feedback dei dipendenti.

Per evitare ciò, coinvolgete i vostri dipendenti sia nel piano che nell'implementazione della vostra intranet. Inoltre, continuate a raccogliere regolarmente il loro feedback anche dopo l'implementazione per garantirne l'usabilità nel lungo periodo.

Come ClickUp può aiutare nelle comunicazioni interne ed esterne

Finora abbiamo valutato il ruolo delle intranet nella comunicazione interna di un'azienda e come dovrebbero essere implementate. Sono sicure e personalizzabili, ma non sono ideali per l'accessibilità da remoto. Le intranet sono anche difficili e costose da impostare.

Se questo non fa per voi, c'è un'alternativa migliore e più intelligente: le Intranet ClickUp !

ClickUp, l'app per il lavoro, include tutte le funzionalità/funzioni di una piattaforma intranet sicura combinata con le funzionalità di project management e con la possibilità di gestire i progetti portali client .

Questo lo rende la scelta migliore per la comunicazione aziendale sia interna che esterna. Offre inoltre solide funzionalità/funzione per aiutare i membri del team e gli utenti esterni autorizzati (client, consulenti) a strategizzare, pianificare ed eseguire i progetti.

Usiamo ClickUp per tutte le nostre attività di project management e task management, oltre che come base di conoscenza. È stato adottato anche per il monitoraggio e l'aggiornamento del nostro quadro OKR e per diversi altri casi d'uso, tra cui i grafici di flusso e i moduli per le richieste di ferie e i flussi di lavoro. È fantastico poterli utilizzare tutti all'interno di un unico prodotto, in quanto le cose possono essere facilmente interconnesse.

Thomas Clifford, TravelLocal

Scopriamo come ClickUp sia in grado di svolgere il compito di piattaforma intranet.

Funzionalità/funzione di ClickUp per la gestione di intranet ed extranet

Le funzionalità/funzione di ClickUp sono progettate per migliorare la facilità di comunicazione dei vostri dipendenti. Ecco alcune di queste funzionalità/funzione:

1. Comunicazione ClickUp Chattare è una funzionalità di messaggistica istantanea che consente ai membri del team di comunicare facilmente tra loro. Per una comunicazione senza interruzioni, collega le conversazioni al contesto (ad esempio, progetti, file, ecc.) in modo che il team possa trovare facilmente qualsiasi file o informazione sul progetto mentre chatta. Consente inoltre di inviare file insieme ai messaggi, offrendo un migliore

alternativa alle email . 📩

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickUp-Chat-13-1400x985.png ClickUp Chattare /$$$img/

Utilizzate ClickUp Chat per semplificare la comunicazione tra i dipendenti, inviare file e riepilogare/riassumere le conversazioni

Ma non finisce qui: ClickUp Chattare è dotato di IA ed esegue diverse azioni al vostro comando. ClickUp Brain , la funzione di IA inclusa in ClickUp, rende possibile tutto ciò. È possibile utilizzarla per:

Riepilogare/riassumere una conversazione

Aggiornare lo stato di avanzamento di un progetto dopo l'ultimo accesso

Trovare un file da qualsiasi cartella del progetto

2. Gestione della conoscenza La gestione della conoscenza di ClickUp sono più robuste di quelle delle piattaforme intranet. Questo include funzionalità/funzione di modifica e organizzazione dei documenti integrate per costruire il vostro

base di conoscenza interna .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/rich-formatting-and-slash-commands-in-clickup-docs.gif ricca formattazione e comandi slash nei documenti di ClickUp: Intranet vs. Internet /$$$img/

Create, modificate e organizzate i documenti dei dipendenti con ClickUp Docs per accedere facilmente alle informazioni sui progetti e alle politiche aziendali

È possibile utilizzare Documenti ClickUp per creare e archiviare i documenti relativi a tutti i progetti e organizzarli all'interno delle cartelle dei progetti su ClickUp per facilitarne il recupero. In alternativa, costruite un repository centralizzato di tutte le politiche e le procedure che tutti devono seguire quando lavorano a un progetto.

con ClickUp è facile recuperare le informazioni dalla vostra knowledge base: basta porre una domanda a ClickUp Brain, che troverà la risposta nei vostri documenti.

3. Integrazioni

ClickUp si integra con app di terze parti per la produttività aziendale come Google Drive, Slack, HubSpot, ecc. Questa funzione consente di gestire tutti i lavori da un'unica dashboard, eliminando così la necessità di passare da un'app all'altra.

Ci sono oltre 1.000 Integrazioni di ClickUp che è possibile utilizzare per collegarlo a un ampio intervallo di app aziendali, il che lo rende più flessibile di qualsiasi altra piattaforma intranet.

Funzionalità di gestione delle attività e di collaborazione per le comunicazioni interne

ClickUp offre anche numerose funzionalità di gestione delle attività e di collaborazione che aiutano i membri del team a gestire il loro carico di lavoro. Ecco una breve panoramica di queste funzionalità:

1. Gestione delle attività

ClickUp include un task manager integrato per aiutare i dipendenti a gestire tutto il carico di lavoro dei progetti da un'unica postazione. Utilizzare Attività di ClickUp per suddividere il carico di lavoro del progetto in passaggi attuabili e assegnarli ai diversi membri del team. 🪜

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-150-1400x934.png Attività di ClickUp /$$$img/

Assegnare attività ai membri del team e avviare discussioni basate sul progetto tramite ClickUp Tasks

Ogni attività può avere anche dei file allegati per fornire le informazioni necessarie a completarla. ClickUp Tasks consente inoltre ai membri del team di taggarsi a vicenda per chiarire i dubbi.

2. Collaborazione

ClickUp offre funzionalità di piano e di strategia che consentono ai membri del team e ai client di collaborare ai progetti. Lavagne online di ClickUp consente ai membri del team e ai client di costruire mappe mentali e diagrammi di flusso della strategia del progetto, del processo di esecuzione e molto altro ancora.

Una volta disegnata una strategia o un processo, le attività per tutti i suoi passaggi possono essere lanciate dalla lavagna online stessa.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickUp-Whiteboard-1400x935.png Lavagna online: Intranet vs Internet /$$$img/

Costruire mappe mentali e diagrammi di flusso per gli oggetti del progetto utilizzando ClickUp Whiteboard

Utilizzo di ClickUp Documenti e Lavagne online per la condivisione delle conoscenze e la collaborazione: Un esempio

Un'azienda di sviluppo software è alla ricerca di un sistema di comunicazione interna . Prende in considerazione diverse piattaforme intranet, ma nessuna è adatta perché gli strumenti non consentono l'accesso dall'esterno ed è fondamentale per l'azienda coinvolgere i propri client nei progetti.

Poi si imbatte in ClickUp e inizia a utilizzare ClickUp Documenti per costruire una base di conoscenze specifiche per i progetti Specifiche dei requisiti software (SRS) documenti e processi interni. Modelli di wiki pre-progettati aiutano l'azienda in questa attività. 🤩

Una volta completato, il wiki o la base di conoscenze vengono condivisi tra tutti i dipendenti, che vi fanno riferimento ogni volta che si sentono confusi sui requisiti di un progetto o su una politica aziendale. In questo modo si riducono notevolmente le richieste di informazioni da parte del reparto risorse umane e dei responsabili dei team di progetto, risparmiando tempo prezioso. ⌛

L'azienda inizia anche a utilizzare le lavagne online di ClickUp per pianificare e definire le strategie con i propri client. Questo migliora la qualità del piano del progetto ed elimina la possibilità di incomprensioni. Il risultato è un minor numero di bug in ogni sprint e un completamento più rapido dei progetti, con conseguente maggiore soddisfazione dei client.

Semplificare e mettere in sicurezza la comunicazione interna con ClickUp

Una soluzione intranet è importante per l'esito positivo di un'azienda, in quanto funge essenzialmente da quartier generale digitale. Tuttavia, pur offrendo funzionalità di collaborazione e sicurezza, è costosa e complessa da impostare e manca di accessibilità remota.

È qui che ClickUp si distingue. Combina la sicurezza della intranet con solide funzionalità di project management, comunicazione, collaborazione e integrazione, il tutto in una piattaforma unificata. Inoltre, è facile da usare in remoto, il che lo rende perfetto per un luogo di lavoro moderno, globale e digitale. Iscrivetevi a ClickUp per sperimentare in prima persona questi vantaggi e ottimizzare la collaborazione sui progetti della vostra organizzazione!