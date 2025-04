Superare ogni compito con 15 app per la produttività degli studenti

Inizia sempre allo stesso modo. Ci si siede con le migliori intenzioni - si apre il portatile, magari anche un libro di testo - e cinque minuti dopo ci si ritrova a guardare un video su come sognano le balene.

Vi suona familiare? Rimanere in carreggiata sembra un gioco impossibile tra notifiche infinite e un elenco crescente di compiti da svolgere.

È qui che entrano in gioco le app per la produttività degli studenti. ✅

Se avete bisogno di un modo più intelligente per organizzare gli elenchi di cose da fare, pianificare la vostra settimana con Google Calendar o provare finalmente la tecnica del Pomodoro per sconfiggere la procrastinazione, questi strumenti sono stati progettati per rendere la vita degli studenti più facile.

In questo blog scopriremo le 15 migliori app per la produttività degli studenti. Iniziamo!

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi

Da fare abbiamo terminato il lavoro e compilato le 15 migliori app per la produttività degli studenti:

ClickUp (il miglior strumento di produttività all-in-one)

Google Calendar (il migliore per la programmazione semplificata e la gestione delle attività)

Google Drive (il migliore per la gestione collaborativa dei file)

Forest (la migliore per rimanere concentrati grazie alla gamification)

Microsoft OneNote (il migliore per prendere note in modo versatile e collaborativo)

Free Turkey (il migliore per una produttività senza distrazioni)

Quizlet (Il migliore per strumenti di studio interattivi e personalizzati)

RescueTime (il migliore per il monitoraggio automatico del tempo e per migliorare la concentrazione)

Anki (il migliore per padroneggiare il materiale attraverso la ripetizione a spazi)

Todoist (il migliore per una gestione delle attività semplice e intuitiva)

Notion (il migliore per l'organizzazione completa e la personalizzazione dell'area di lavoro)

Habitica (il migliore per la gestione delle abitudini e della produttività)

Freedom (il migliore per gestire le distrazioni digitali su tutti i dispositivi)

Grammarly (il migliore per migliorare la qualità della scrittura con l'assistenza dell'IA)

Pomofocus (il migliore per la gestione strutturata del tempo e la concentrazione)

**Cosa cercare negli strumenti di produttività per gli studenti?

Gli studenti spesso lottano con gestione del tempo e la ritengono una chiave di stress e di sovraffaticamento quotidiano. In effetti, 45% degli studenti universitari americani ha dichiarato di essere sottoposto a "stress più che medio", mentre il 33% degli studenti ha riferito di essere "mediamente stressato"

Anche se non rappresentano una soluzione completa, le app per la produttività possono contribuire ad affrontare questi problemi in larga misura, aiutando gli studenti a risparmiare tempo, a snellire le attività e a favorire la concentrazione.

Ecco le funzionalità/funzione chiave da ricercare nella vostra app per la produttività:

✅ Elenchi da fare personalizzabili: Selezionare app per la produttività che organizzino le attività con opzioni per l'impostazione di priorità, scadenze e promemoria ricorrenti

✅ Integrazione del calendario: Scegliere app per la produttività con la funzionalità/funzione di sincronizzazione con Google Calendar o strumenti simili per evitare scadenze mancate o sovrapposizioni

✅ Focus timer: Scegliere app per la produttività con timer Pomodoro integrati o funzionalità/funzione di blocco delle app per ridurre al minimo le distrazioni durante le sessioni di studio

✅ Sincronizzazione e backup su cloud: Scegliete strumenti di produttività che permettano di accedere a note, attività e file su più dispositivi, assicurandovi di essere sempre connessi

✅ Opzioni di notebook digitale: Privilegiate gli strumenti di produttività per studenti che fungono da app per prendere appunti con input multimediali come immagini, note vocali e annotazioni scritte a mano

✅ Strumenti di collaborazione: Optate per app di produttività con bacheche di attività condivise, condivisione di file e canali di comunicazione per progetti di gruppo

✅ Monitoraggio del tempo: Concentratevi sugli strumenti di produttività che registrano il modo in cui trascorrete le ore, aiutandovi a identificare i colli di bottiglia della produttività nella vostra vita da studenti

Le 15 migliori app per la produttività degli studenti

La giusta app per la produttività fa la differenza tra sopravvivere e prosperare nella vostra vita accademica. Scopriamo le 15 migliori app per la produttività degli studenti:

1. ClickUp (il miglior strumento di produttività all-in-one per gli studenti)

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ClickUp.gif App di produttività per studenti: ClickUp https://clickup.com/ Prova ClickUp /$$$cta/

Il primo è ClickUp -il vostro compagno di studi definitivo e un'app di produttività all-in-one, progettata per rendere la vita degli studenti un gioco da ragazzi. Che si tratti di gestire i compiti, di monitorare i progetti scolastici o di organizzare la vostra vita personale, ClickUp ha gli strumenti per aiutarvi a stare al passo con i tempi. ClickUp per gli studenti è come avere un assistente personale, un project manager e un guru della produttività in un'unica soluzione. Perfetto per la gestione del tempo nell'impostazione universitaria, ClickUp offre diverse funzionalità/funzione per ottimizzare il flusso di lavoro accademico e rimanere organizzati.

Include funzionalità/funzione come la gestione delle attività, con compiti personalizzabili, attività secondarie e liste di controllo per suddividere i compiti. È possibile utilizzare ClickUp per impostare promemoria per le scadenze, monitorare visivamente lo stato di avanzamento e collaborare a progetti di gruppo utilizzando elenchi di attività e documenti condivisi.

ClickUp facilita anche la presa di note, la creazione di documenti e la definizione di obiettivi, mantenendo tutto il lavoro del corso centralizzato.

💡 Pro Tip: Lo sapevate che Modello di ClickUp per Da fare (Elenco semplice) è ispirato al famoso metodo GTD di David Allen? Utilizzate questo modello per suddividere anche le attività più impegnative in passaggi di dimensioni ridotte, ideali per trasformare il caotico programma di studio o il progetto incombente in un piano libero da stress. Il Modello di produttività personale di ClickUp è un altro strumento bonus che può aiutarvi a rimanere concentrati!

Inoltre, ClickUp Brain aumenta la gestione del tempo consentendo di creare note direttamente dall'assistente di scrittura IA. Inoltre, aiuta a creare email, saggi o bozze raffinate, mentre funzionalità/funzione come la trascrizione e le risposte rapide semplificano la comunicazione.

Tracciate le vostre sessioni di studio e implementate il blocco dell'orario per mantenere la produttività con la funzionalità di monitoraggio del tempo di ClickUp

Se avete difficoltà a gestire il vostro tempo di concentrazione per le sessioni di studio, la funzione Strumento di monitoraggio del tempo ClickUp è un salvavita. Consente di registrare il tempo dedicato ad attività specifiche, come la revisione delle diapositive delle lezioni o il lavoro sui compiti.

Con lo strumento di monitoraggio del tempo potete anche assegnare periodi di studio, come intervalli di concentrazione di 25 minuti seguiti da pause di 5 minuti, a produttività ed evitare il burnout.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ClickUp-Tasks.png Attività di ClickUp https://clickup.com/features/tasks Usare le attività di ClickUp /$$$cta/

Inoltre, Attività di ClickUp è eccellente per suddividere grandi incarichi in attività più piccole e gestibili. È possibile impostare scadenze, assegnare priorità alle attività e aggiungere note o risorse direttamente a ciascuna di esse.

Ad esempio, se state scrivendo un articolo di ricerca, create attività per delineare, ricercare, redigere e modificare, assicurandovi che nessun passaggio venga trascurato. 🛠️

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Mappate le idee, assegnate le attività e create un flusso di lavoro visuale con ClickUp Lavagna online in modo che tutti i membri del gruppo possano vederlo e aggiornarlo in tempo reale

Impostazione di flussi di lavoro tramite ClickUp Automazioni che gestiscono attività ripetitive come l'invio settimanale di un messaggio di posta elettronicapiani di produttività o promemoria per le scadenze dei compiti in modo automatico

Organizzate il vostro carico di lavoro accademico con oltre 15 visualizzazioni personalizzate visualizzando i compiti in un Elenco, monitorando le scadenze dei progetti in un Calendario o curando il programma di preparazione agli esami con i grafici Gantt

Utilizzare Blocco note di ClickUp e ClickUp Documenti per annotare idee o creare documenti completi con pagine annidate

Registrare lo schermo con ClickUp Clip per chiedere un feedback o ottenere chiarezza su compiti specifici e attività correlate

Creare un progetto personalizzato dashboard personalizzata su ClickUp per monitorare i compiti, i voti e le scadenze in un unico posto per visualizzare il semestre

Limiti di ClickUp

Alcune funzioni avanzate, come alcune visualizzazioni, non sono ancora completamente funzionanti sull'app mobile

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Da aggiungere a qualsiasi piano a pagamento per $7/mese per utente

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4.7/5 (9.000+ recensioni)

4.7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (4.000+ recensioni)

➡️ Per saperne di più: 10 Obiettivi SMART per gli studenti universitari (suggerimenti ed esempi di impostazione)

2. Google Calendar (il migliore per la programmazione semplificata e la gestione delle attività)

via Google Calendar Google Calendar è l'ideale per gli studenti che vogliono rimanere organizzati gestendo un'agenda fitta di impegni. La sua capacità di allineare attività, eventi e appuntamenti direttamente su una sequenza visiva lo rende una delle migliori app di produttività per gli studenti che vogliono bilanciare le scadenze accademiche con le attività extrascolastiche.

Volete pianificare l'intera settimana? Trascinate gli eventi sulla Sequenza per vedere dove infilare la tanto necessaria sessione in biblioteca o la pausa caffè. Inoltre, è possibile codificare il calendario in base ai colori per distinguere tra lezioni, sessioni di studio e tempi morti. 🎨

Le migliori funzionalità/funzione di Google Calendar

Aggiungere e tenere traccia delle attività direttamente sul calendario per allineare chiaramente le scadenze

Pianificazione e condivisione di appuntamenti per sessioni di studio o riunioni con collegamenti alla prenotazione

Abilitare le email di programma giornaliere per rimanere aggiornati sul vostro programma ogni mattina

Limiti di Google Calendar

Alcune funzionalità/funzione sono troppo semplicistiche per un project management complesso

Prezzi di Google Calendar

Versione Free

Business Starter: $6/mese per utente

$6/mese per utente Business Standard: $12/mese per utente

$12/mese per utente Business Plus: $18/mese per utente

$18/mese per utente Azienda: Contattare il settore commerciale per i prezzi

Valutazioni e valutazioni di Google Calendar

G2: 4,6/5 (oltre 42.600 recensioni)

4,6/5 (oltre 42.600 recensioni) Capterra: 4,8/5 (oltre 3.300 recensioni)

3. Google Drive (il migliore per la gestione collaborativa dei file)

via

Google Drive

Google Drive è lo strumento più accessibile per gli studenti che gestiscono progetti di gruppo, condividono compiti o organizzano materiali di studio. Lo spazio di archiviazione cloud e le funzionalità/funzione della piattaforma consentono di accedere, modificare e condividere i file in tempo reale su tutti i dispositivi.

Dall'archiviazione delle note delle lezioni alla modifica delle presentazioni con i compagni di classe, Google Drive consente di avere tutto in un unico luogo accessibile. Utilizzate Google Documenti per scrivere insieme dei saggi, Fogli Google per creare elenchi di cose da fare e Google Slides per creare presentazioni e salvatele tutte in Drive! ⭐

Le migliori funzionalità/funzione di Google Drive

Archiviazione e organizzazione di note, progetti e file in classe nel cloud

Collaborare e scansionare documenti fisici e caricarli su Drive per consentire l'accesso immediato agli altri compagni di squadra

Dimenticate il fastidio di salvare e caricare nuovi aggiornamenti importanti su un cloud con Drive che salva automaticamente tutte le modifiche

Limiti di Google Drive

Il limite di 15 GB per lo spazio di archiviazione gratuito è limitante per gli studenti che hanno bisogno di molti file

Funzionalità/funzione di base rispetto ad altri strumenti di produttività per studenti universitari

Prezzi di Google Drive

**Free (fino a 15 GB)

Basic (100 GB): $1,99/mese per utente

$1,99/mese per utente Premium (2 TB): $9,99/mese per utente

$9,99/mese per utente IA Premium (2 TB): $19,99/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Google Drive

G2: 4,7/5 (42.620+ recensioni)

4,7/5 (42.620+ recensioni) Capterra: 4,8/5 (oltre 4.200 recensioni)

4. Forest (Il migliore per rimanere concentrati attraverso la gamification)

via ForestForesta utilizza la gamification per aiutare gli studenti a mantenere la produttività e a ridurre al minimo le distrazioni. Piantando un albero virtuale ogni volta che ci si concentra, l'app incentiva a stare lontani dal telefono 🌳

Nel corso del tempo, la produttività si traduce in piantare alberi virtuali in una rigogliosa foresta virtuale e contribuire a una causa sostenibile. Proprio così, potete usare le monete virtuali di Forest per contribuire a piantare alberi veri! Questo lo rende perfetto per gli studenti che amano la motivazione visiva e si divertono a trasformare le attività in sfide divertenti.

Le migliori funzionalità/funzione di Foresta

Pianta alberi virtuali che crescono mentre ti concentri a trasformare il lavoro in una ricompensa visiva

Rimanete lontani dalle app che vi distraggono, perché se lasciate l'app Foresta il vostro albero morirà

Costruire una foresta virtuale personalizzata nel tempo, che rifletta la vostra concentrazione e produttività

Limiti della foresta

Integrazione limitata con strumenti di produttività esterni, come gestori di attività o calendari

L'estensione per Chrome è limitata e un po' difettosa

Prezzi di Forest

Acquisto una tantum: 3,99 dollari/utente

➡️ Per saperne di più: I più importanti consigli di project management per gli studenti

5. Microsoft OneNote (il migliore per prendere appunti in modo versatile e collaborativo)

via MicrosoftMicrosoft OneNote è una potente app per prendere appunti che si adatta al vostro stile di scrittura unico. Consente di organizzare senza problemi le note delle lezioni, di fare brainstorming e di abbozzare diagrammi.

Le funzionalità/funzione di trascrizione e condivisione vocale sono particolarmente utili per catturare le lezioni in movimento e collaborare con i compagni di classe ai progetti. Inoltre, l'integrazione con Microsoft Office garantisce un flusso di lavoro fluido. Accessibile su qualsiasi dispositivo, OneNote è un ottimo strumento per rimanere organizzati e aumentare la produttività. 📝

Le migliori funzionalità/funzioni di Microsoft OneNote

Utilizzate l'inchiostro digitale per disegnare, annotare ed evidenziare le note per un'esperienza di apprendimento personalizzata

Registrare e trascrivere le lezioni direttamente all'interno dell'app per rivederle facilmente in seguito

Collaborare con compagni di classe o insegnanti condividendo e modificando le note in tempo reale

Limiti di Microsoft OneNote

La sincronizzazione potrebbe essere inaffidabile quando si passa da un dispositivo all'altro o si lavora offline

Prezzi di Microsoft OneNote

Versione Free

Microsoft 365 Personal: $6,99/mese per utente

$6,99/mese per utente Microsoft 365 Family: $9,99/mese per utente (fino a 6 utenti)

Rapporti e valutazioni su Microsoft OneNote

G2: 4,5/5 (oltre 1.800 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (1.790+ recensioni)

💡 Suggerimento: Se non state utilizzando Gli strumenti di IA per le vostre note probabilmente si perde un risparmio di tempo e una maggiore produttività.

6. Tacchino freddo (il migliore per una produttività priva di distrazioni)

via Turco Freddo Cold Turkey è lo strumento definitivo se avete difficoltà a concentrarvi a causa di distrazioni da siti web, app o giochi.

Permettendo di bloccare i siti web, le applicazioni o persino l'intera rete internet, Cold Turkey crea un ambiente di lavoro disciplinato e difficile da imbrogliare. Questo strumento è particolarmente prezioso se lottate costantemente contro la procrastinazione: vi costringe a dare priorità alle attività e a recuperare la vostra produttività.

Le migliori funzionalità/funzione di Cold Turkey

Pause a orari predefiniti con timer basati sulla tecnica del Pomodoro che alternano l'accensione e lo spegnimento del blocco mentre si lavora

Blocco dei contenuti incorporati caricati in un iframe, come i video di YouTube

Blocco delle impostazioni per impedire le modifiche durante i blocchi attivi, assicurando la responsabilità

Limiti del tacchino freddo

I dispositivi mobili non sono supportati a causa dei limiti del sistema operativo

Prezzi per la Turchia fredda

Pagamento una tantum di 39 dollari per utente

7. Quizlet (il migliore per gli strumenti di studio interattivi e personalizzati)

via quizletQuizlet è lo strumento di studio ideale per imparare attraverso flashcard interattive, test pratici e strumenti di IA come Q-Chat che rendono l'apprendimento efficiente e coinvolgente. È particolarmente utile per gli studenti che si preparano agli esami di qualsiasi argomento, in quanto consente loro di creare contenuti personalizzati o di accedere ad impostazioni curate da esperti.

Grazie a funzionalità come la Modalità di apprendimento e il monitoraggio personalizzato dello stato, Quizlet si adatta al vostro stile e ritmo di apprendimento. Gli strumenti di collaborazione e i contenuti verificati dagli esperti garantiscono una preparazione efficace per esami, quiz o compiti in classe di tutti i giorni.

Le migliori funzionalità/funzione di Quizlet

Memorizzare e interiorizzare i concetti in modo più accurato con l'esercizio di recupero

Utilizzo di test di esercitazione personalizzati che passano da domande semplici a domande complesse man mano che si va avanti

Migliorare il coinvolgimento della classe con giochi dal vivo in classe come Quizlet Live

Limiti di Quizlet

Le domande ripetitive in alcune impostazioni diventano fastidiose con il tempo

Più un'app per l'apprendimento che per la produttività per aiutare gli studenti a rimanere concentrati

Prezzo di Quizlet

Piano Free: $0

$0 Quizlet Plus: $7,99/mese per utente

Recensioni e valutazioni di Quizlet

G2: 4.5/5 (280+ recensioni)

4.5/5 (280+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (130+ recensioni)

💡 Suggerimento per i professionisti Utilizzare l'IA per la produttività per creare quiz su misura per il materiale di studio. Inserite le vostre note o gli argomenti chiave e lasciate che l'IA generi domande a scelta multipla o flashcard per verificare la vostra comprensione. È un modo divertente ed efficiente per prepararsi agli esami o per rafforzare l'apprendimento!

**8. RescueTime (migliore per il monitoraggio automatico del tempo e per migliorare la concentrazione)

via RescueTimeTempo di salvataggio aiuta a monitorare automaticamente il proprio tempo e a costruire abitudini produttive. Fornendo informazioni dettagliate sulla vostra giornata, identifica le distrazioni e mette in evidenza le aree di miglioramento, assicurandovi di rimanere in cima ai vostri obiettivi accademici.

Con funzionalità/funzione come Sessioni di messa a fuoco, impostazione degli obiettivi e monitoraggio automatico delle attività, RescueTime aiuta a gestire in modo efficace i programmi di studio. Identificate e comprendete il vostro modello di studio per rimanere in cima ai vostri obiettivi massimizzando la produttività, riducendo al minimo la procrastinazione e creando un migliore equilibrio. 🕒

Le migliori funzionalità/funzione di RescueTime

Blocco dei siti web e delle app che distraggono, con l'impostazione di periodi di concentrazione dedicati

Ottenere informazioni in tempo reale sulle attività quotidiane grazie al monitoraggio automatizzato

Impostazione di obiettivi personalizzati e monitoraggio dello stato con tendenze e approfondimenti dettagliati

Limiti del tempo di recupero

Integrazione limitata tra app mobile e app desktop

Prezzi di RescueTime

Lite: Free Forever per sempre

Free Forever per sempre Premium Solo: $12/mese

$12/mese Premium Teams: $9/mese per utente

RescueTime recensioni e valutazioni

G2: 4.1/5 (85+ recensioni)

4.1/5 (85+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (130+ recensioni)

9. Anki (il migliore per padroneggiare il materiale attraverso la ripetizione spaziata)

via Anki Anki è la scelta migliore per conservare le informazioni in modo efficiente e a lungo termine. La piattaforma utilizza la ripetizione spaziata per migliorare la ritenzione a lungo termine, rendendola ideale per padroneggiare materie complesse.

Le schede di Anki, personalizzabili e ricche di contenuti multimediali, supportano testi, immagini, audio e video, rispondendo ai diversi stili di apprendimento e rendendole indispensabili per imparare una nuova lingua o memorizzare concetti complessi.

Che si tratti di preparare esami, padroneggiare il vocabolario o memorizzare concetti dettagliati, Anki vi aiuta a concentrarvi su ciò che conta di più. 💾

Le migliori funzionalità/funzione di Anki

Ottimizzazione dei tempi di studio con il sistema di programmazione intelligente di Anki per la massima efficienza

Forum degli utenti attivi e ricchi di risorse per aiutare a risolvere i problemi durante l'utilizzo

Sincronizzazione dei documenti su tutti i dispositivi con AnkiWeb per uno studio senza interruzioni in qualsiasi luogo

Limiti di Anki

Le notifiche per AnkiDroid sono a volte incoerenti e spesso richiedono un controllo manuale dell'app

La curva di apprendimento di Anki è un po' più ripida rispetto ad altre app per la produttività degli studenti

Prezzi di Anki

Gratis

App per dispositivi mobili iOS: $24,99 (acquisto unico)

Recensioni e valutazioni di Anki

G2: 4.7/5 (25+ recensioni)

4.7/5 (25+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (20+ recensioni)

10. Todoist (il migliore per la gestione semplice e intuitiva delle attività)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/10.-Todoist-Best-for-simple-and-intuitive-task-management-1400x697.png Todoist /$$$img/

via Todoist Todoist è l'ideale se siete alla ricerca di uno strumento pulito e facile da usare per organizzare efficacemente le vostre attività e priorità. Si distingue per la sua semplicità, offrendo funzionalità/funzione come l'inserimento in linguaggio naturale per aggiungere attività e potenti filtri per una facile categorizzazione in modo rapido.

L'interfaccia intuitiva della piattaforma consente di suddividere le attività in compiti gestibili, di impostare le scadenze e di dare priorità a ciò che è più importante per superare gli studi.

Che si tratti di pianificare compiti, monitorare attività extrascolastiche o impostare promemoria per progetti di gruppo, la flessibilità di Todoist lo rende uno strumento essenziale per gli studenti impegnati. Grazie alla sincronizzazione tra dispositivi e alle funzionalità/funzione intelligenti, è eccellente per rimanere produttivi anche in viaggio. 🗃️

Le migliori funzionalità/funzione di Todoist

Impostazione di promemoria ricorrenti per le abitudini quotidiane, come la revisione delle note o la partecipazione alle lezioni

Organizzare e dare priorità alle attività usando etichette, filtri e Bacheche per una migliore concentrazione

Traccia lo stato di avanzamento grazie agli approfondimenti sulla produttività e alle funzionalità di monitoraggio degli obiettivi

Limiti di Todoist

Limitate funzionalità/funzione di collaborazione rispetto a strumenti completi di project management e ad altre app

Prezzi di Todoist

Beginner: Free

Free Pro: $5/mese per utente

$5/mese per utente Business: $8/mese per utente

Recensione e valutazione di Todoist

G2: 4.4/5 (800+ recensioni)

4.4/5 (800+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (oltre 2.500 recensioni)

11. Notion (il migliore per l'organizzazione all-in-one e la personalizzazione dell'area di lavoro)

via Nozione Con la sua interfaccia altamente personalizzabile, Notion aiuta gli studenti a creare configurazioni personalizzate per la presa di note, il monitoraggio dei compiti e il project management, consentendo loro di ottimizzare la routine di studio. Da costruire elenchi di cose da fare a mantenere un taccuino digitale, Notion si adatta a ogni stile di apprendimento e a ogni esigenza.

L'app permette di collaborare, rendendola ideale per progetti di gruppo e sessioni di studio. Con modelli di produttività per ogni caso d'uso, Notion si adatta al vostro flusso di lavoro e vi aiuta a organizzare il vostro calendario accademico. ✍️

Le migliori funzionalità/funzione di Notion

Costruire dashboard personalizzati con una combinazione di attività, note e database

Creare relazioni dinamiche tra note, programmi e risorse attraverso database collegati

Collaborazione con i compagni di classe in tempo reale con pagine condivise e cronologie delle versioni

Limiti di movimento

Le opzioni di personalizzazione avanzate sono troppo complesse per i nuovi utenti

Le capacità offline limitate rappresentano una sfida senza un accesso costante a Internet.

Prezzi di Notion

Free : $0/mese per utente (limite di 5MB per il caricamento di file)

: $0/mese per utente (limite di 5MB per il caricamento di file) Plus : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Business : $18/mese per utente

: $18/mese per utente Aziende: Contattare per i prezzi

Verifica e valutazione di Notion

G2 : 4.7/5 (5.800+ recensioni)

: 4.7/5 (5.800+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (2.200+ recensioni)

12. Habitica (il migliore per la gamificazione delle abitudini e della produttività)

via Habitica Habitica è un'app per la produttività unica nel suo genere che trasforma la gestione delle attività in un coinvolgente gioco di ruolo. La gamification la rende ideale per gli studenti che vogliono costruire abitudini e mantenersi organizzati. Registrate le vostre abitudini, gli obiettivi quotidiani e le cose da fare, e guadagnate ricompense come equipaggiamento da battaglia, animali domestici e abilità magiche man mano che salite di livello.

Se si saltano delle attività, si incorre in sanzioni, aggiungendo un senso di responsabilità giocoso.

Inoltre, è possibile fare team con gli amici per sconfiggere i mostri e affrontare insieme le missioni. Questo approccio interattivo promuove la responsabilità e la coerenza, aiutando efficacemente gli studenti a gestire il carico di lavoro accademico e gli impegni personali.

Le migliori funzionalità/funzione di Habitica

Costruite abitudini personalizzate, attività quotidiane ed elenchi, guadagnando punti esperienza e usufruendo di obiettivi man mano che lo state facendo

Creare e unirsi a gilde per la responsabilità e l'interazione sociale con gli altri

Personalizzazione degli avatar per riflettere gli stati e i risultati ottenuti

Limiti di Habitica

L'interfaccia utente potrebbe beneficiare di aggiornamenti per migliorare la chiarezza e il personalizzato

Richiede sempre una connessione a Internet stabile e ad alta velocità per funzionare senza problemi

Prezzi di Habitica

Piano Free

Mensile: $4.99/mese per utente

13. Freedom (migliore per la gestione delle distrazioni digitali su tutti i dispositivi)

via Libertà Freedom è un'app per la produttività progettata per aiutare gli studenti a ridurre al minimo le distrazioni digitali, bloccando l'accesso a siti web e applicazioni specifiche su più dispositivi. Creando un ambiente concentrato e libero da distrazioni, Freedom permette agli studenti di concentrarsi sullo studio e di migliorare la produttività generale.

Con Freedom, programmate sessioni di studio mirate, sincronizzate le preferenze di blocco tra i vari dispositivi e utilizzate le funzionalità di rumore ambientale per mantenere la concentrazione. Questo approccio completo aiuta a sviluppare abitudini di studio efficaci e a raggiungere gli obiettivi accademici. 🛡️

Le migliori funzionalità/funzione di Freedom

Blocco dei siti web e delle app che distraggono su tutti i dispositivi con sincronizzazione tra i dispositivi per mantenere la concentrazione

Pianifica e automatizza le sessioni di blocco per allinearle ai programmi di studio

Abilitazione della modalità bloccata per evitare di terminare prematuramente le sessioni di blocco

Limiti di libertà

Gli utenti Android possono attualmente creare un solo elenco di blocchi predefinito, con il limite della personalizzazione

Prezzi della libertà

Premium: $8,99/mese per utente

$8,99/mese per utente Per sempre: $199

14. Grammarly (il migliore per migliorare la qualità della scrittura con l'assistenza dell'IA)

via Grammatica Grammarly non si limita a correggere la grammatica, ma è un programma intelligente di Assistente alla scrittura IA progettato per migliorare ogni aspetto della comunicazione. Le sue funzionalità/funzione avanzate aiutano a **creare saggi, documenti di ricerca e compiti ben strutturati, garantendo una scrittura accademica lucida ed efficace.

Grazie alla perfetta integrazione tra piattaforme diverse come Microsoft Word, Documenti Google e browser web, Grammarly aiuta gli studenti a mantenere una scrittura di alta qualità in diverse applicazioni. 📚

Le migliori funzionalità/funzione di Grammarly

Fornisce suggerimenti avanzati di grammatica, ortografia e tono per una comunicazione raffinata, oltre a controlli di plagio

OfferteStrumenti di IA per la riscrittura delle frasi, il miglioramento del vocabolario e le citazioni automatiche

Generazione e formattazione automatica delle citazioni direttamente dal browser

Limiti di Grammarly

A volte è eccessivamente aggressivo nei suggerimenti, con conseguenti distrazioni

La sottoscrizione per le funzionalità/funzione avanzate potrebbe essere elevata per gli studenti attenti al budget

Prezzi grammaticali

**Free

Pro: $30/mese per utente

$30/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni grammaticali

G2: 4.7/5 (9.700+ recensioni)

4.7/5 (9.700+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (7.100+ recensioni)

15. Pomofocus (il migliore per la gestione strutturata del tempo e la concentrazione)

via Pomofocus 🔎 Lo sapevi? La tecnica del Pomodoro è stata inventata da uno studente universitario di nome Francesco Cirillo alla fine degli anni Ottanta.

Pomofocus è un timer per Pomodoro semplice ma efficace, progettato per aiutarvi a mantenere la produttività e a gestire il vostro tempo in modo efficiente. Grazie a funzionalità/funzione come il monitoraggio delle attività, timer personalizzabili e report visivi sulla produttività, Pomofocus è perfetto per creare un flusso di lavoro strutturato senza distrazioni.

Accessibile tramite browser desktop e mobile, assiste gli utenti nella gestione di attività come lo studio, la scrittura o il codice, promuovendo una concentrazione prolungata e una gestione efficiente del tempo. ⏱️

Le migliori funzionalità/funzione diomofocus

Utilizza un timer Pomodoro personalizzabile per impostare intervalli di lavoro e di pausa mirati e personalizzati in base alle proprie esigenze

Monitoraggio dello stato delle attività e visualizzazione di report dettagliati giornalieri, settimanali e mensili per monitorare la produttività

Salvataggio di articoli web e attività ripetitive come modelli per una configurazione rapida e semplice

Limiti di Pomodoro

Manca di funzioni complete di gestione delle attività e di monitoraggio del tempo presenti in alcune delle migliori app di produttività per studenti

Prezzi di Pomofocus

**Gratis

Premium: $3/mese per utente

Fai il primo passaggio verso la produttività con ClickUp

La scelta delle migliori app gratuite per la produttività dipende dalle vostre esigenze specifiche: gestire le attività, monitorare il tempo o migliorare la concentrazione.

Anche se strumenti specializzati come Forest o RescueTime sono ottimi, una soluzione all-in-one come ClickUp semplifica tutto. ✅

Dalle lavagne online collaborative all'automazione basata sull'IA, la versatilità di ClickUp consente di non avere bisogno di più strumenti per mantenere la produttività. È l'app definitiva che aiuta gli studenti a pianificare, organizzare ed eseguire in modo efficiente in un unico spazio.

Siete pronti a trasformare il modo in cui gestite la vostra vita accademica?

Iscrivetevi oggi stesso a ClickUp

e prendete in mano la vostra produttività!