I migliori software CRM all-in-one da scoprire

La gestione delle relazioni con i clienti non è un'impresa facile.

Destreggiarsi tra tutto, dalle interazioni con i clienti e i potenziali lead alle campagne di marketing e alle pipeline commerciali, diventa presto opprimente e influisce sulla tua capacità di chiudere le trattative.

Ma ecco la buona notizia: il giusto software CRM all-in-one può centralizzare tutto in un unico luogo sicuro, rendendo più facile rimanere al passo con tutte le tue priorità. 💡

Un sondaggio ha rivelato che le aziende che utilizzano sistemi CRM hanno l'86% di probabilità in più di raggiungere o superare i propri obiettivi commerciali. 📈 Perché non far parte di questa statistica?

In questa guida esploreremo il mondo delle soluzioni CRM, evidenziando le funzionalità/funzioni chiave da ricercare e presentando le dieci migliori opzioni di software CRM che semplificano il flusso di lavoro e potenziano la produttività. Continua a leggere!

HubSpot: Il migliore per la gestione dei clienti, delle vendite e del marketing

Salesforce : il migliore per la gestione delle relazioni con i clienti basata sull'IA

Zoho CRM: Il migliore per una gestione sicura e affidabile delle relazioni con i clienti

Pipedrive: Ideale per la gestione dei lead e delle vendite

Freshsales : il migliore per la gestione commerciale basata sull'IA

Keap: Ideale per la gestione automatizzata delle relazioni con i clienti

Insightly: Ideale per la gestione moderna dei clienti e dei progetti

Monday CRM: Ideale per la gestione delle attività commerciali pre e post vendita

Nutshell: Ideale per la gestione dei contatti, della pipeline commerciale e del marketing

Cosa cercare in un CRM all-in-one?

Quando si seleziona una soluzione CRM all-in-one, è necessario considerare diverse funzionalità/funzioni chiave. Analizziamole per aiutarti nel processo decisionale:

Interfaccia intuitiva: Scegli un CRM facile da navigare con una curva di apprendimento minima, anche per i membri del team che potrebbero non essere esperti di tecnologia. Ciò garantisce che tutti possano adottare rapidamente il sistema senza una formazione approfondita

Personalizzabile: Cerca un CRM che offra flessibilità e opzioni di personalizzazione. Ciò ti consentirà di adattare i processi commerciali, aggiungere campi dati personalizzati e progettare flussi di lavoro automatizzati in linea con le tue esigenze aziendali specifiche

Funzionalità complete: Dai la priorità a un CRM che copra un ampio intervallo di funzioni essenziali, quali l'archiviazione dei dati dei clienti, il monitoraggio dei lead, la gestione delle pipeline commerciali e il lancio di campagne di marketing su più piattaforme

Analisi e reportistica: Scegliete un CRM che offra potenti strumenti di analisi e reportistica. Questi strumenti monitoreranno le metriche chiave, come le prestazioni della pipeline commerciale, e genereranno report periodici, aiutandovi a individuare le tendenze e a sviluppare strategie basate sui dati per migliorare

Integrabile e scalabile: Seleziona un CRM con forti capacità di integrazione, che gli consentano di connettersi senza soluzione di continuità con i tuoi sistemi di flusso di lavoro esistenti. Inoltre, scegline uno che possa scalare con la crescita della tua azienda, eliminando la necessità di una revisione completa del sistema in futuro

I 10 migliori CRM all-in-one da scoprire

Ecco un elenco selezionato delle 10 migliori soluzioni software CRM all-in-one, con le loro funzionalità/funzioni principali, i limiti, i prezzi e le valutazioni per aiutarti a prendere una decisione informata:

1. ClickUp (Ideale per la gestione delle relazioni con i clienti e il project management)

Ulteriori informazioni Traccia i lead, crea un database clienti, gestisci le relazioni con i clienti e i progetti e molto altro ancora con ClickUp CRM

ClickUp è una piattaforma all-in-one che elimina la necessità di utilizzare più strumenti. Offre funzionalità di collaborazione, project management e CRM in un unico posto.

Con ClickUp CRM, puoi creare il database clienti ideale per archiviare e analizzare contatti, dati dei clienti e informazioni sulle trattative per i tuoi processi aziendali. Puoi anche centralizzare la comunicazione con i clienti integrando le tue email con ClickUp. Inoltre, puoi visualizzare le relazioni con i clienti e il loro coinvolgimento a colpo d'occhio e analizzare i dati per ottenere informazioni dettagliate sui clienti.

Inoltre, con ClickUp Sales, puoi visualizzare i processi coinvolti nella tua pipeline di vendita, monitorare i lead e l'attività degli account e collaborare in modo efficace alle trattative con i clienti.

ClickUp offre anche una varietà di modelli CRM personalizzabili e facilmente accessibili, che ti consentono di adattare rapidamente la piattaforma alle tue specifiche esigenze aziendali.

Scarica questo modello Gestisci e rafforza facilmente le relazioni con i tuoi clienti con il modello CRM ClickUp

Il modello CRM di ClickUp fornisce la struttura necessaria per gestire l'intero ciclo dei clienti in un unico posto. Ti aiuta a gestire e dare priorità ai tuoi lead, contatti, trattative e account insieme ai membri del tuo team.

Con questo modello, puoi creare un database CRM centralizzato, monitorare lead e opportunità, assegnare priorità alle attività in base alla fase commerciale e utilizzare le informazioni ricavate dai dati dei clienti per instaurare relazioni più profonde con i clienti e promuovere la crescita aziendale.

In questo modo, ti aiuta a:

Ottimizza la gestione dei lead e assicurati di non perdere nessuna opportunità

Centralizza la comunicazione per una migliore collaborazione ed efficienza

Assegna priorità alle trattative e alle attività in base alla fase commerciale

Ottieni informazioni utili per coltivare efficacemente le relazioni con i clienti

Ideale per: Team commerciali e di marketing e aziende che desiderano gestire lead, contatti, trattative e account e costruire solide relazioni con i clienti.

Oltre al modello menzionato sopra, ClickUp offre altri modelli intuitivi e personalizzabili, come il modello CRM di ClickUp e il modello CRM commerciale di ClickUp, per aiutarti a gestire in modo efficiente sia le relazioni con i clienti che i processi commerciali. Questi modelli forniscono un quadro completo per il monitoraggio dei lead, la gestione delle opportunità e l'organizzazione della pipeline commerciale.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Ottieni informazioni dettagliate sui dati dei tuoi clienti e sul processo commerciale con i grafici e i diagrammi visivamente accattivanti delle dashboard di ClickUp

Valuta una libreria di oltre 1000 modelli per semplificare il flusso di lavoro CRM

ClickUp Brain Automatizza il lavoro ripetitivo e crea percorsi personalizzati per i clienti con la potenza delle automazioni di ClickUp

Tieni sotto controllo il flusso di lavoro CRM ovunque ti trovi con l'applicazione mobile ClickUp

Limiti di ClickUp

ClickUp ha così tante funzionalità/funzioni che potrebbe volerci un po' di tempo prima di capire come utilizzarle al meglio per soddisfare le tue esigenze

Lo strumento basato sull'IA di ClickUp è disponibile solo con i piani a pagamento

Prezzi ClickUp

Free Forever

Unlimited: 7 $ al mese per utente

Business: 12 $ al mese per utente

Enterprise: Contattaci per informazioni sui prezzi

ClickUp Brain: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 7 $ al mese per membro

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

ClickUp è stata una soluzione all-in-one, fedele al suo obiettivo, che ci ha permesso di gestire praticamente ogni aspetto delle nostre attività aziendali. Ciò include aspetti quali progetti di web design, ottimizzazione dei motori di ricerca per i client, gestione dei social media e gestione aziendale per altre due società associate.

ClickUp è stata una soluzione all-in-one, fedele al suo obiettivo, che ci ha permesso di gestire praticamente ogni aspetto delle nostre attività aziendali. Ciò include aspetti quali progetti di web design, ottimizzazione dei motori di ricerca per i client, gestione dei social media e gestione aziendale per altre due società associate.

2. HubSpot (Ideale per la gestione dei clienti, delle vendite e del marketing)

HubSpot offre uno dei migliori software CRM all-in-one per team commerciali, team di assistenza clienti, responsabili commerciali, esperti di marketing e titolari di aziende.

Andando oltre la gestione dei contatti, il software CRM di HubSpot include funzionalità/funzioni per la gestione delle trattative, il monitoraggio delle email, la gestione delle attività, la pianificazione delle riunioni, le chat live e molte altre attività.

Consente a te e al tuo team di monitorare e analizzare l'intera pipeline di vendita in tempo reale su un dashboard visivo. Fornisce report dettagliati sull'attività commerciale e sulle prestazioni del team e consente di individuare i colli di bottiglia e le opportunità di crescita.

Supporta anche l'automazione del marketing. Consente di creare e pubblicare campagne di email marketing personalizzate, avvisare il tuo team quando i potenziali clienti aprono le email e pianificare follow-up al momento giusto per favorire le conversioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di HubSpot

Accedi a funzionalità/funzioni quali compositore di email IA, generatore di modelli email e generatore di moduli

Coltiva i lead con strumenti di generazione di lead

Gestisci le pagine di destinazione e gli annunci con il generatore di pagine di destinazione e gli strumenti di gestione degli annunci

Configura una finestra In arrivo condivisa e unificata e fornisci un supporto clienti rapido con la creazione di ticket e altri strumenti di gestione dei clienti

Limiti di HubSpot

Alcuni utenti segnalano che il suo prezzo è più costoso rispetto ad altri strumenti, il che può rappresentare uno svantaggio per le piccole imprese o le startup. Alcuni utenti potrebbero riscontrare una curva di apprendimento quando si tratta di utilizzare strumenti avanzati

Prezzi HubSpot

Free

Piattaforma cliente Starter: 16 $ al mese per utente

Piattaforma professionale per i clienti: 1.300 $/mese per 5 utenti

Piattaforma clienti Enterprise: 4.300 $/mese per 7 utenti

Valutazioni e recensioni di HubSpot

G2: 4,4/5 (oltre 29.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 4.000 recensioni)

3. Salesforce (Ideale per la gestione delle relazioni con i clienti basata sull'IA)

Fonte

Salesforce è una popolare piattaforma CRM all-in-one, progettata per unificare i team commerciali, di vendita, marketing e assistenza, garantendo al contempo la soddisfazione dei clienti.

Il CRM di Salesforce ti offre una visione olistica di ogni interazione commerciale. Ti aiuta a fornire un'esperienza più personalizzata ai clienti, ad attirare più potenziali clienti e a concludere più affari.

Le sue funzionalità IA intelligenti ti consentono di generare piani di follow-up efficaci, progettare campagne di marketing più coinvolgenti e agire più rapidamente su altre attività. In definitiva, ti aiuta ad aumentare la produttività e a incrementare i ricavi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Salesforce

Crea email personalizzate e automatizza i processi commerciali con IA commerciale

Crea una base di conoscenze sui problemi dei clienti e sulle relative soluzioni con gli agenti IA e risolvi in modo soddisfacente i problemi degli attuali clienti

Genera descrizioni dei prodotti ottimizzate per i motori di ricerca, fornisci consigli sui prodotti e crea esperienze di acquisto fluide

Ottieni informazioni dettagliate sui dati relativi al coinvolgimento dei clienti con dashboard dinamici

Limiti di Salesforce

Salesforce ha una curva di apprendimento ripida, che può rendere difficile per i nuovi utenti adattarsi rapidamente alla piattaforma

Alcuni utenti segnalano che l'app mobile ha funzionalità limitate, che possono ostacolare la produttività quando la si utilizza in mobilità

Prezzi di Salesforce

Enterprise: 165 $ al mese per utente

Unlimited: 330 $/mese per utente

Einstein 1 Sales: 500 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Salesforce

G2: 4,4/5 (oltre 80.000 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 18.000 recensioni)

4. Zoho CRM (Ideale per una gestione sicura e affidabile delle relazioni con i clienti)

Fonte

Zoho CRM è un altro esempio popolare di software CRM, che offre un'interfaccia intuitiva e facile da usare. La sua soluzione di migrazione Zwitch rende il trasferimento dei dati dei clienti esistenti semplice e immediato.

Inoltre, ti consente di personalizzare le funzionalità CRM in base alle tue esigenze aziendali specifiche. Ti permette di rimanere sempre aggiornato su ciò che accade in ogni fase del ciclo commerciale, dalla generazione dei lead alla chiusura delle trattative.

Sicuro e affidabile, Zoho CRM garantisce la protezione di tutti i tuoi dati grazie a misure di sicurezza quali crittografia, restrizioni IP e autenticazione a due fattori.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zoho CRM

Automatizza i processi, come l'inserimento dei dati dei clienti, la pianificazione dei follow-up, ecc.

Accedi a funzionalità/funzioni quali Zoho Analytics, Zoho Forms, Zoho Campaigns, ecc.

Rimani sempre aggiornato anche quando sei in movimento con l'applicazione mobile di Zoho

Integrazione con oltre 300 applicazioni di terze parti

Limiti di Zoho CRM

La configurazione iniziale può richiedere un po' di tempo, causando ritardi nell'avvio

L'app mobile può risultare a volte poco intuitiva, il che può influire sull'efficienza e sull'esperienza complessiva dell'utente

Prezzi di Zoho CRM

Standard: 20 $ al mese per utente

Professional: 35 $ al mese per utente

Enterprise: 50 $ al mese per utente

Ultimate: 65 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Zoho CRM

G2: 4. 1/5 (oltre 2.000 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 6.000 recensioni)

5. Pipedrive (Ideale per la gestione dei lead e delle vendite)

Fonte

Pipedrive è un CRM intuitivo per la gestione dei lead e delle vendite che integra tutti i flussi di lavoro commerciali in un'unica area di lavoro.

Pipedrive ti aiuta a diventare più organizzato e a ottimizzare i tuoi lead. Ti aiuta anche a tenere traccia della tua pipeline commerciale e ti fornisce informazioni dettagliate sulle prestazioni in tempo reale, in modo da poter identificare facilmente cosa funziona e cosa no.

Inoltre, ti aiuta a personalizzare e automatizzare i processi nella tua pipeline commerciale, consentendoti di concentrarti maggiormente sulla vendita e sulla conclusione positiva delle trattative.

Le migliori funzionalità/funzioni di Pipedrive

Tieni traccia del valore delle trattative, dei tassi di successo e delle date di chiusura previste

Filtra e ordina i processi commerciali per membro del team o fase

Monitora lo stato di consegna delle email, le aperture, i tassi di clic, ecc.

Integrazione con oltre 500 applicazioni di terze parti

Limiti di Pipedrive

Gli utenti potrebbero trovare alcune integrazioni più complesse da configurare rispetto ad altre

Pipedrive ha un intervallo limitato di funzionalità/funzioni di marketing rispetto ad altri strumenti

Prezzi di Pipedrive

Essenziale: 24 $ al mese per utente

Avanzato: 44 $/mese per utente

Professional: 64 $ al mese per utente

Potenza: 79 $ al mese per utente

Enterprise: 129 $/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Pipedrive

G2: 4,3/5 (oltre 2.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 3.000 recensioni)

🌎 Dati reali: circa il 43% delle aziende ha dichiarato che l'utilizzo di un sistema CRM all-in-one fa risparmiare ai propri dipendenti 5-10 ore di tempo prezioso alla settimana, mentre il 34% ha riscontrato una riduzione della durata media del ciclo commerciale di 1-2 settimane.

6. Freshsales (Ideale per la gestione commerciale basata sull'IA)

Fonte

Freshsales è un software CRM basato sull'IA sviluppato da Freshworks per i team commerciali e le aziende.

Con la potenza dell'IA Freddy, Freshsales aiuta i tuoi team commerciali a progettare e lanciare campagne di marketing intelligenti su misura per specifici profili di utenti. Queste campagne, a loro volta, aiutano a generare e acquisire lead. Aiuta inoltre il tuo team a qualificare e monitorare i lead lungo tutta la pipeline commerciale.

Inoltre, Freshsales aiuta a riordinare la vista del tuo team commerciale e a riorganizzarla in modo che i dettagli chiave siano proprio davanti ai loro occhi. Consente al tuo team di comprendere meglio e interagire con i potenziali clienti e i clienti esistenti su più canali, aumentando le conversioni e aiutandoli a chiudere più contratti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Freshsales

Pianifica il tuo processo commerciale con la vista Bacheca Kanban

Ottieni informazioni dettagliate sui processi commerciali e automatizza quelli ripetitivi con l'IA

Crea email personalizzate e migliora la comunicazione con informazioni contestuali raccolte da Freddy IA

Identifica e dai priorità ai lead più promettenti con un punteggio elevato e aumenta i tuoi tassi di successo

Limiti di Freshsales

Freshsales offre meno integrazioni di terze parti rispetto ad altri strumenti

La versione gratuita offre funzionalità limitate (ad es. spazio di archiviazione limitato, restrizioni alla registrazione delle chiamate, ecc. ) rispetto alle versioni a pagamento

Prezzi Freshsales

Crescita: 11 $ al mese per utente

Pro: 47 $ al mese per utente

Enterprise: 71 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Freshsales

G2: 4,5/5 (oltre 1.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 600 recensioni)

Secondo un sondaggio Freshworks, le aziende che utilizzano un CRM con IA generativa hanno il 34% di probabilità in più di migliorare e segnalare un servizio clienti eccezionale rispetto a quelle che non lo utilizzano.

7. Keap (Ideale per la gestione automatizzata delle relazioni con i clienti)

Keap è uno dei CRM all-in-one più popolari con funzionalità di automazione commerciale e di marketing per le piccole imprese.

Con Keap, puoi raccogliere contatti dai social media, moduli di lead e altri luoghi e archiviare le loro informazioni in uno spazio organizzato. Keap ti consente di gestire sia i dettagli dei clienti che le interazioni in un unico sistema intuitivo.

Puoi utilizzare le funzionalità automatizzate di vendita e marketing di Keap per offrire esperienze personalizzate ai clienti. Keap ti aiuta a costruire relazioni solide con i clienti, aumentare le vendite dei tuoi prodotti/servizi e generare ricavi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Keap

Integrazione con una vasta gamma di app, tra cui Gmail, PayPal, ecc.

Tieni traccia dello stato dei lead e dei client nel tuo sistema

Automatizza il processo di follow-up con i potenziali clienti

Ottieni informazioni dettagliate sulle tendenze e sui modelli di acquisto dei clienti

Limiti di Keap

All'inizio gli utenti potrebbero trovare la navigazione in Keap un po' complicata

Le piccole imprese potrebbero trovare costoso il piano a pagamento di Keap

Prezzi Keap

A partire da 299 $/mese per 2 utenti

Valutazioni e recensioni di Keap

G2: 4,2/5 (oltre 1.000 recensioni)

Capterra: 4. 1/5 (oltre 1.000 recensioni)

8. Insightly (Ideale per la gestione moderna dei clienti e dei progetti)

Fonte

Insightly è un moderno CRM all-in-one con opportunità, pipeline, project management e molte altre funzionalità.

Insightly ti consente di personalizzare i campi e le fasi di project management per soddisfare le tue specifiche esigenze aziendali. Ti aiuta anche a gestire campagne di marketing, attirare visitatori e favorire le conversioni.

Inoltre, ti consente di creare percorsi personalizzati per i clienti con strumenti di marketing. Ti aiuta ulteriormente a rafforzare le relazioni con i clienti, consentendoti di fornire un'esperienza di supporto clienti rapida e affidabile.

Le migliori funzionalità/funzioni di Insightly

Centralizza e amplia la tua base clienti

Utilizza modelli di email flessibili e comunica meglio

Integrazione con oltre 2000 app di terze parti

Accedi ad approfondimenti dettagliati sui tuoi clienti e sul processo commerciale

Limiti di Insightly

Alcuni utenti potrebbero trovare eccessiva la varietà di opzioni di personalizzazione

Il tempo di risposta del supporto clienti può essere talvolta lento

Prezzi Insightly

CRM Plus: 29 $ al mese per utente

Professional: 49 $ al mese per utente

Enterprise: 99 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Insightly

G2: 4,2/5 (oltre 900 recensioni)

Capterra: 4/5 (oltre 600 recensioni)

💡Suggerimento: Hai bisogno di un modo rapido per creare percorsi personalizzati per i clienti? Utilizza i modelli di percorso del cliente per creare esperienze su misura per le esigenze e i desideri dei clienti, dal primo contatto al follow-up post-vendita, e aumenta le conversioni e la fidelizzazione dei clienti.

9. Monday CRM (Ideale per la gestione delle attività pre e post commerciali)

Fonte

Monday CRM è un CRM all-in-one facile da usare, flessibile e personalizzabile per organizzazioni no profit, piccole imprese e aziende.

Monday CRM offre una matrice di funzionalità. Consente di gestire gli account dei clienti, comunicare con loro e tenere traccia delle interazioni, nonché impostare promemoria per le attività imminenti.

Inoltre, ti consente di monitorare lo stato di ogni trattativa, capire a che punto sono le trattative e ottenere informazioni dettagliate sui ricavi previsti con dashboard intuitive.

Le migliori funzionalità/funzioni di Monday CRM

Acquisisci lead e assegnali ai rappresentanti commerciali

Componi email personalizzate con l'IA e inviale ai potenziali clienti

Automatizza il cambiamento dello stato delle attività e delle fasi commerciali

Accedi a una vasta gamma di modelli già pronti e integrali con oltre 200 strumenti

Limiti di Monday CRM

Alcuni utenti potrebbero trovare confusa la struttura dei prezzi per postazione

L'accesso a funzionalità avanzate come le previsioni commerciali è disponibile a partire dai piani a pagamento Pro e superiori

Prezzi di Monday CRM

Base: 12 $ al mese per utente

Standard: 17 $ al mese per utente

Pro: 28 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Monday CRM

G2: 4,6/5 (oltre 800 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 300 recensioni)

💡Suggerimento: Desideri combinare CRM e project management per ottimizzare i tuoi flussi di lavoro? Ecco alcune strategie da seguire: Utilizza i modelli CRM per semplificare il monitoraggio dei lead e i processi commerciali 💻

Sfrutta l'analisi dei dati per ottenere informazioni approfondite e ottimizzare il coinvolgimento dei clienti 📈

Integra il tuo CRM con altri strumenti per flussi di lavoro senza interruzioni 🔗

Automatizza le attività di routine per risparmiare tempo e migliorare la produttività ⏳

Fonte

Nutshell è un popolare sistema CRM ricco di funzionalità/funzioni, dalla gestione dei contatti all'automazione delle vendite e del marketing aziendale.

Ti consente di acquisire le informazioni dei clienti con i moduli Nutshell e di archiviarle e organizzarle facilmente in un unico posto. Ti permette di creare pipeline commerciali personalizzate e di coltivare i lead in modo efficace.

Nutshell CRM offre anche strumenti di collaborazione che facilitano la collaborazione con il tuo team. Puoi utilizzare il suo pianificatore di riunioni online per pianificare e prenotare riunioni con i tuoi potenziali clienti in un momento conveniente per loro e avanzare nel funnel di vendita.

Le migliori funzionalità/funzioni di Nutshell

Elabora strategie per migliorare la gestione dei clienti con l'IA

Connettiti con diversi strumenti come Gmail, Outlook, ecc.

Progetta campagne di email marketing mirate che catturano l'attenzione dei destinatari

Accedi a solide funzionalità di reportistica e analisi

Limiti di Nutshell

Gli utenti potrebbero impiegare un po' di tempo per imparare a utilizzare al meglio le funzionalità di Nutshell

Nutshell offre meno opzioni di personalizzazione rispetto ad altri strumenti CRM, il che può limitare la sua capacità di adattarsi alle esigenze aziendali o ai flussi di lavoro specifici

Prezzi Nutshell

Base: 19 $ al mese per utente

Crescita: 32 $ al mese per utente

Pro: 49 $ al mese per utente

Business: 67 $ al mese per utente

Enterprise: 89 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Nutshell

G2: 4,3/5 (oltre 1.000 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 500 recensioni)

Per ogni dollaro speso in sistemi CRM, le organizzazioni registrano un impressionante ROI medio di 3,10 dollari! Sebbene questa cifra sia leggermente diminuita nell'ultimo decennio, l'adozione del CRM continua a offrire un valore significativo. Con una strategia intelligente e gli strumenti giusti, le aziende possono ottenere rendimenti ancora maggiori, rimanendo all'avanguardia nel mondo frenetico e tecnologico di oggi. 🚀

Gestisci le relazioni con i clienti e aumenta facilmente il tuo fatturato con ClickUp

Una gestione efficace delle relazioni con i clienti è fondamentale per mantenerli soddisfatti e fedeli. Tuttavia, gestire i vari aspetti del CRM può diventare rapidamente un compito arduo.

La buona notizia? Strumenti come ClickUp semplificano il CRM, rendendo più facile coltivare i lead, monitorare le trattative e collaborare tra i team. Con le funzionalità intuitive e personalizzabili di ClickUp, puoi centralizzare i tuoi flussi di lavoro e concentrarti su ciò che conta: costruire connessioni più forti con i clienti.

Pronto per iniziare? Iscriviti al piano Free Forever di ClickUp e prova un modo più intelligente di gestire le relazioni con i clienti.