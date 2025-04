Software Jira vs Gestione del lavoro: Trovare la giusta misura

Disclaimer: Jira Work Management e Jira Software sono stati unificati in una piattaforma comune nel maggio 2024 . Questo articolo esamina le diverse funzionalità/funzione di ciascuno strumento prima della fusione e la nuova offerta unificata per aiutare gli utenti a prendere decisioni informate sulle funzioni della piattaforma.

Da fare: vi sentite spesso sopraffatti nel tentativo di tenere tutto sotto controllo? Gestire le attività da svolgere, rispettare le scadenze e garantire l'allineamento del team può essere una sfida.

Ma con il software giusto al vostro fianco, non deve essere così! All'inizio di quest'anno, Atlassian ha unito due offerte di peso elevato: Jira Work Management e Jira Software.

Questo blog post mette a confronto le precedenti Jira Work Management e Jira Software, i motivi per cui erano distinte e i vantaggi offerti dalla nuova Jira.

Da fare? Jira è stato lanciato originariamente nel 2002 come software di monitoraggio dei bug destinato agli sviluppatori di software. Nel corso del tempo, Atlassian ha ampliato le sue capacità per soddisfare i vari team dei diversi settori.

Che cos'è la gestione del lavoro con Jira?

Jira Work Management è stata la risposta di Atlassian alle esigenze dei team aziendali. Offre una piattaforma completa per la pianificazione, la collaborazione, la consegna e la reportistica sincrona, tutto in un unico luogo.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-696-1400x804.png Gestione del lavoro di Jira /$$$img/

via Gestione del lavoro di Jira Jira Work Management è stato progettato per supportare le operazioni quotidiane di vari team. Include modelli preconfigurati, calendari, sequenze temporali e schede Kanban per visualizzare attività, scadenze e stato.

Grazie a questa piattaforma, i team delle risorse umane hanno potuto gestire facilmente i processi di onboarding, i gestori del team marketing hanno potuto pianificare efficacemente le loro campagne e i dipartimenti finanziari hanno potuto tenere traccia delle approvazioni senza problemi.

Funzionalità/funzione di Jira per la gestione del lavoro

Jira Work Management ha diverse funzionalità/funzioni uniche che lo posizionano tra i migliori strumenti di project management:

Funzionalità/funzione #1: Modelli personalizzabili

Jira Work Management offriva modelli personalizzabili per varie funzioni aziendali, come le risorse umane, il marketing e la finanza.

Che si tratti di pianificare un processo di onboarding, di lanciare il primo progetto o di creare una campagna di marketing, questi modelli aiutavano a iniziare rapidamente e assicuravano di non perdere nessun passaggio importante.

Potete anche modificarli per adattarli alle esigenze del vostro team, in modo che siano adatti al vostro flusso di lavoro.

Funzionalità/funzione n. 2: monitoraggio visivo con le tavole Kanban

Tenere traccia di tutte le attività contemporaneamente può essere difficile. Jira Project Management monitoraggio visivo che mira a semplificarvi la vita aiutandovi a visualizzare i vostri flussi di lavoro.

È possibile gestire semplicemente le attività e spostarle da una fase all'altra, da Da fare a In corso a Terminato, trascinandole e rilasciandole.

In questo modo, tutti i membri del team conoscevano a colpo d'occhio lo stato delle attività e le cose continuavano a procedere senza intoppi.

Funzionalità/funzione #3: reportistica e approfondimenti

Gli strumenti di reportistica hanno permesso di generare sequenze di progetti aziendali, monitorare i tassi di completamento delle attività e comprendere i carichi di lavoro del team, aiutandovi a individuare rapidamente le aree di miglioramento e a ottimizzare l'efficienza del vostro team.

Gli approfondimenti di Jira Work Management sono stati progettati per aiutare i manager aziendali a prendere decisioni informate e a garantire un'allocazione efficace delle risorse.

Cos'è il software Jira?

Il software Jira è stato progettato per i team di software che seguono le metodologie Agile. Era l'hub centrale per sviluppatori, tester e project manager.

Che si tratti di gestire sprint o bug, Jira Software ha creato un'esperienza di flusso di lavoro unificata.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-697.png Software Jira /$$$img/

via Software Jira Il software Jira è stato a lungo preferito dai team tecnici per le sue solide capacità di gestione dell'intero ciclo di vita dello sviluppo del software. Ha fornito ai team Agile l'ambiente perfetto per lavorare in modo efficiente, dal piano di sprint al monitoraggio dei bug e al rilascio dei prodotti.

Funzionalità/funzione del software Jira

Jira Software offre un ampio intervallo di funzionalità/funzione specificamente concepite per gli sviluppatori, che consentono di mantenere tutti sulla stessa pagina, dal piano alla distribuzione:

Funzionalità/funzione #1: schede agili (Scrum e Kanban)

Jira Software ha fornito schede Scrum e Kanban per aiutare i team a gestire visivamente i progetti. Le lavagne Scrum sono ideali per progetti basati su sprint, mentre le lavagne Kanban supportano la gestione continua del flusso di lavoro.

Queste lavagne di Jira Software hanno permesso ai team di vedere cosa era in corso, cosa era bloccato e cosa era terminato, facilitando riunioni di standup e sessioni di piano efficienti.

Funzionalità/funzione #2: Integrazione con gli strumenti per gli sviluppatori

Jira Software si è integrato facilmente con strumenti come GitHub e Bitbucket, permettendo agli sviluppatori di collegare il loro codice direttamente alle attività. Questo ha reso l'intero processo di sviluppo più trasparente e connesso.

L'integrazione tra codice e attività ha garantito che tutte le parti interessate, compresi sviluppatori, tester e manager, fossero sulla stessa pagina durante il processo di sviluppo.

Flusso di lavoro #3: Flussi di lavoro personalizzati

I team hanno potuto creare flussi di lavoro personalizzati in base alle loro esigenze di sviluppo (monitoraggio dei bug, revisione del codice o gestione delle release), assicurando che il software si adattasse perfettamente al loro processo di lavoro.

Questa personalizzazione ha permesso ai team di sviluppo di adattare Jira ai loro processi esatti, sia che lavorassero con release di prodotto complesse che con iterazioni veloci.

Leggi anche: 10 modelli gratuiti di piani di sviluppo del software da utilizzare

Gestione del lavoro Jira Vs. Software Jira

Quindi, anche se a prima vista sembrano molto simili, da cosa si distinguono esattamente questi due strumenti? Ci sono alcune caratteristiche che li contraddistinguono.

Funzione | Gestione del lavoro di Jira | Software di Jira |

| ------------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------- |

| Teams aziendali, come HR, marketing e finanza; team di sviluppo agile, come sviluppatori e tester

| Capacità di integrazione | Integrato con strumenti aziendali come Slack e l'area di lavoro di Google | Integrato con strumenti per gli sviluppatori come GitHub e Gitlab |

| Complessità | Ideale per il monitoraggio di progetti semplici senza complessità tecniche | Progettato per la gestione dello sviluppo di software complessi e per il bug tracking |

| Tipi di visualizzazione delle attività | Calendario, Elenco, Bacheca e Sequenza | Schede Scrum e Kanban |

| Accessibilità | Progettato per utenti non tecnici | Pensato su misura per il project management Agile |

| Casi d'uso | Visualizzazione dei calendari delle campagne o dei processi di onboarding | Gestione degli sprint e dei flussi di lavoro di consegna continua |

| Tipi di reportistica | Report di base per tenere traccia di Sequenza e stato di avanzamento | Approfondimenti avanzati come grafici di velocità e diagrammi di burndown |

| Sprints per i manager | Fornisce una panoramica ai manager per vedere cosa è in corso, in ritardo o in difficoltà | Essenziale per valutare le prestazioni degli sprint e apportare modifiche |

Vediamo in dettaglio alcune di queste differenze chiave:

Funzionalità/funzione #1: utenti e team di traguardo

Jira Work Management si rivolgeva ai team aziendali, offrendo una soluzione di facile utilizzo per la gestione di operazioni quotidiane come i processi di marketing e HR.

Si è integrato con gli strumenti che utilizzano di frequente, come Slack e l'area di lavoro di Google. Jira Software, invece, si rivolgeva ai team di sviluppo Agile, integrandosi con strumenti per sviluppatori come GitHub e Gitlab e concentrandosi sui flussi di lavoro tecnici.

Jira Work Management è stato creato per coloro che necessitano di un monitoraggio semplice dei progetti e di una gestione delle attività senza complessità tecniche. È perfetto per gli utenti aziendali che non hanno familiarità con lo sviluppo di software.

Jira Software, invece, è stato progettato per i team che lavorano con metodologie Agile, concentrandosi sullo sviluppo del software, sul monitoraggio dei bug e sul piano delle iterazioni.

Funzionalità/funzione #2: Creare e visualizzare le attività

Il project management di Jira offre visualizzazioni flessibili delle attività, come il calendario, l'elenco, il tabellone e la Sequenza, rendendolo accessibile anche agli utenti non tecnici.

Queste diverse visualizzazioni hanno permesso ai team di organizzare il lavoro nel modo più adatto alle loro esigenze, sia che si trattasse di visualizzare gli eventi imminenti sul calendario di una campagna, sia che si trattasse di un elenco dettagliato delle attività di onboarding.

Un progetto di Jira Software ha fornito tavole Kanban e Scrum specificamente progettate per il project management Agile. Queste visualizzazioni sono state studiate per aiutare i team tecnici a gestire efficacemente i loro flussi di lavoro.

Per esempio, le lavagne Scrum sono eccellenti per i progetti basati su sprint, dove le attività sono suddivise in periodi di tempo, mentre le lavagne Kanban sono utilizzate per la consegna continua e la visualizzazione degli stati di avanzamento.

Leggi anche: Come tenere traccia delle attività nel mondo del lavoro

Funzionalità/funzione #3: Reportistica e generazione di approfondimenti

Jira Work Management ha fornito reportistica di base per monitorare la Sequenza e lo stato di avanzamento dei progetti aziendali, fondamentale per i team aziendali che devono capire come stanno procedendo i loro progetti JWM.

I report di Jira Work Management, di facile utilizzo, hanno fornito ai manager una panoramica dei progetti in corso, di quelli in ritardo e dei possibili colli di bottiglia.

D'altra parte, Jira Software offriva approfondimenti avanzati, tra cui grafici di velocità, diagrammi di burndown e reportistica di sprint. Questi strumenti sono essenziali per i team Agile che devono valutare le loro prestazioni durante gli sprint, regolare i piani intermedi e assicurarsi di essere al passo con gli obiettivi.

Questo ha reso Jira Software ideale per i team tecnici che vogliono perfezionare i loro processi e migliorare continuamente.

Funzionalità/funzione #4: Struttura e personalizzazione del flusso di lavoro

Jira Work Management offriva flussi di lavoro preconfigurati, progettati per soddisfare le esigenze dei team aziendali senza richiedere una configurazione estesa. Questo strumento ha tutto ciò che serve per iniziare a lavorare.

È possibile automatizzare le attività di routine e persino utilizzare flussi di lavoro predefiniti con una personalizzazione minima. L'obiettivo era quello di aiutare l'utente a completare le attività invece di gestire il software.

Il software Jira, invece, è dotato di flussi di lavoro avanzati e altamente personalizzabili. I team potevano definire tutte le fasi del flusso di lavoro necessarie e ogni fase poteva avere condizioni, approvazioni e trigger specifici.

È anche possibile utilizzare più flussi di lavoro per progetto per gestire più facilmente progetti complicati.

Vincitore: Pur avendo come traguardo utenti e casi d'uso diversi, c'era anche molta sovrapposizione tra Jira Work Management e Jira Software.

Sebbene sia difficile scegliere un chiaro vincitore tra questi due, il loro successore è sicuramente in grado di soddisfare tutte le esigenze, combinando le migliori funzionalità/funzione di entrambi.

Jira - Una combinazione di Jira Work Management e Jira Software

Unendo questi due strumenti, Atlassian ha creato una piattaforma all-in-one più potente che rende la collaborazione più semplice per diversi flussi di lavoro e tipi di problemi.

Jira unificato è stato creato per rispondere ai diversi flussi di lavoro dell'organizzazione, compresi i team tecnici e non tecnici. Offre un valore maggiore grazie alla comunicazione integrata, alla condivisione degli obiettivi e al miglioramento degli approfondimenti.

Funzionalità/funzione di Jira

Jira introduce alcune nuove funzionalità di collaborazione e comunicazione per gli utenti di Jira Software e Jira Work Management, oltre alle funzionalità preesistenti dei suoi predecessori:

Monitoraggio degli obiettivi

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-704.png Monitoraggio degli obiettivi: Gestione del lavoro di Jira vs Software Jira /$$$img/

via Software Jira La nuova piattaforma Jira consente di impostare obiettivi direttamente nelle visualizzazioni delle attività di Jira, rendendo più facile coordinare il lavoro quotidiano con obiettivi più ampi.

Questa funzionalità/funzione aiuta i team a vedere il quadro generale, assicurando che ogni attività contribuisca all'esito positivo di un progetto o di un obiettivo aziendale.

La funzionalità di scomposizione del lavoro di Jira, alimentata dall'IA, aiuta a suddividere i problemi di alto livello (chiamati "epici" su Jira) in problemi più piccoli, consentendo ai team di concentrarsi maggiormente sullo stato di avanzamento piuttosto che sulla configurazione.

Questo include l'automazione guidata dall'IA e la traduzione dal linguaggio naturale a Jira Query Language (JQL) per una migliore efficienza. Grazie all'automazione delle attività ripetitive, i team possono dedicare più tempo ai lavori creativi e strategici, migliorando la produttività.

Vista Elenco

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-698.png Vista Elenco: Gestione del lavoro di Jira vs Software Jira /$$$img/

via Atlassian Oltre alle familiari viste Bacheca e Sequenza, la vista Elenco è perfetta per chi ama la gestione in stile foglio di calcolo, soprattutto per i team di marketing e operativi.

Gestire grandi arretrati, fare aggiornamenti in blocco, assegnare attività e collegare gli stessi elementi del progetto agli obiettivi diventa facile con la modifica in linea.

Avete bisogno di un campo personalizzato? Potete configurarlo e aggiungerlo direttamente nella vista Elenco, per un project management senza soluzione di continuità.

Integrazione con Confluence e Loom

Le integrazioni di Jira con Confluence e Loom promuovono un'efficace collaborazione asincrona, consentendo alle idee della lavagna online di diventare attività realizzabili con un semplice clic.

Questa integrazione permette ai team di fare brainstorming in modo efficace, anche se lavorano da remoto, e garantisce che le idee preziose non vadano perse nelle note delle riunioni.

Con questa fusione, gli utenti di Jira Work Management e Jira Software ottengono un'esperienza unificata, preservando i flussi di lavoro esistenti e aggiungendo ulteriori strumenti di collaborazione.

Ciò significa che i team aziendali possono beneficiare delle funzionalità Agile e i team tecnici possono utilizzare i modelli aziendali, il tutto nello stesso ambiente, garantendo una comunicazione e un flusso di lavoro più fluidi.

Prezzi di Jira

Free Forever per 10 utenti

per 10 utenti Standard: a partire da 8,60 dollari per utente/mese

a partire da 8,60 dollari per utente/mese Premium: A partire da $17 per utente/mese

A partire da $17 per utente/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Gestione del lavoro Jira Vs. Software Jira su Reddit

Su Reddit, il Dibattito sulla gestione del lavoro di Jira contro il software Jira divide gli utenti in base ai casi d'uso e ai requisiti individuali.

Ad esempio, Redditor @TechnicalBid1811 si sente Il software Jira è la scelta giusta quando si tratta di esigenze specifiche, come gli accordi sul livello di servizio (SLA):

_Se tutti i vostri utenti sono utenti JWM, allora JWM potrebbe essere sufficiente. JSM vi dà dei clienti. Con JWM non beneficiate dei commenti interni contro i clienti né degli SLA. Inoltre, con JSM premium si ottengono Opsgenie, Assets o modelli di progetti JSM. Dipende quindi dalle vostre attuali e crescenti esigenze

È inoltre opinione comune che la fusione renda la piattaforma Jira più versatile e preziosa, in particolare per quanto riguarda la collaborazione tra utenti tecnici e non tecnici.

Come ha affermato l'utente Reddit @christophersonne lo ha messo :

_Nessuna fregatura, si tratta solo di combinare due prodotti molto correlati e di aggiungere Atlas, che sarà ottimo per alcuni team (e aggiunge alcune nuove funzioni a Jira) in un unico prodotto che copre molti più casi d'uso per i team _Questa è solo una delle tante nuove funzionalità e produttività in arrivo, ed è una buona mossa da parte di Atlassian

ClickUp: la migliore alternativa a Jira Gestione del lavoro vs. software Jira

Sebbene Jira offra ottime funzionalità, cosa succederebbe se esistesse un'unica soluzione che andasse oltre le capacità unificate di Jira Work Management e Jira Software?

Riunione ClickUp -L'app per il mio lavoro. Sì, non stiamo scherzando.

ClickUp è l'unica app per la gestione del lavoro che si rivolge sia agli sviluppatori che ai team non tecnici, senza che questi debbano sottoscrivere molteplici app di gestione delle attività, strumenti di gestione della conoscenza e dei documenti, app di comunicazione e assistenti di IA.

Perché?

Perché unisce il vostro lavoro e le vostre conversazioni in un'unica potente piattaforma. Rispetto a Jira clickUp offre diverse funzionalità/funzione avanzate, tra cui oltre 1.000 modelli personalizzabili, ClickUp AI nativa e guidata dal contesto, chat integrata e persino un costruttore di automazione in linguaggio naturale per risparmiare tempo, organizzare le attività e lavorare in sincronizzazione con il proprio team.

Leggi anche: 25 migliori software gratuiti per il project management: Strumenti da provare

ClickUp's One-Up #1: Project Management tutto in uno La piattaforma di project management di ClickUp integra il project tracking, la collaborazione documentale, il monitoraggio del tempo, i dashboard in tempo reale e l'automazione in un'unica piattaforma intuitiva. Questo contrasta con Jira, che si concentra principalmente sul monitoraggio dei problemi e sul project management agile.

Inoltre, ClickUp permette agli utenti di personalizzare i flussi di lavoro dei progetti in estensione, adattandosi alle esigenze dei vari team senza la complessità spesso associata alle configurazioni di Jira.

ClickUp enfatizza anche la collaborazione tra i team con funzionalità/funzione quali commenti assegnati, assegnazioni di attività e documenti condivisi, facilitando una migliore comunicazione tra i membri del team.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-699.png Piattaforma di project management ClickUp: Gestione del lavoro Jira vs Software Jira /$$$img/

Gestite facilmente progetti software complessi suddividendoli in attività più piccole e tracciabili con la piattaforma di project management ClickUp ClickUp Brain clickUp AI, l'intelligenza artificiale consapevole del contesto, accelera la pianificazione e l'esecuzione dei progetti. L'AI Project Manager genera automaticamente attività secondarie in base alle descrizioni delle attività, suddividendo in modo efficiente le attività più grandi in componenti gestibili.

Inoltre, automatizza la creazione di riepiloghi/riassunti del progetto, aggiornamenti sullo stato di avanzamento e elementi di azione. Questa funzionalità/funzione riduce il lavoro manuale richiesto per gli aggiornamenti di routine, consentendo ai team di concentrarsi su attività più strategiche mantenendo la visibilità e l'allineamento del progetto.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-700-1400x652.png ClickUp Brain /$$$img/

Interroga ClickUp Brain in linguaggio naturale per scoprire le risposte dalle attività di ClickUp, dai documenti e dalle persone

Inoltre, grazie all'AI Knowledge Manager, è possibile ottenere risposte rapide a domande su attività, documenti e membri del team, senza passare al setaccio più documenti o elenchi di attività, risparmiando tempo e migliorando il processo decisionale. Il risultato? Voi e il vostro team sarete produttivi ed efficienti in ogni situazione.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-701.png Automazioni ClickUp /$$$img/

Configurare flussi di lavoro automatizzati utilizzando un linguaggio semplice con ClickUp Brain e ClickUp Automazioni

Con Automazioni ClickUp è possibile creare sequenze di automazione su misura con azioni, trigger e condizioni progettate per ridurre le attività ripetitive e minimizzare gli errori automatizzando i processi di routine.

Per chi preferisce soluzioni già pronte, ClickUp offre una libreria di ricette di automazione precostituite che possono essere implementate rapidamente per migliorare l'efficienza senza bisogno di configurazioni estese.

In questo modo il team può concentrarsi su lavori ad alto impatto piuttosto che rimanere impantanato in attività manuali.

ClickUp #2: migliore collaborazione e visibilità

ClickUp supporta cicli di sviluppo del software end-to-end con visualizzazioni del progetto altamente personalizzabili, come schede Kanban, Sequenze, grafici di Gantt e dashboard per la gestione del carico di lavoro.

Grazie alla collaborazione in tempo reale e gestione delle attività funzionalità/funzione, ClickUp semplifica il lavoro dei team di software di sincronizzazione, anche quando lavorano in reparti diversi.

Fornisce inoltre integrazioni native con strumenti come GitHub, Slack e Zoom, offrendo una connessione senza sforzo tra diversi canali di comunicazione e reti.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-702.png ClickUp /$$$img/

Muoversi più velocemente con flussi di lavoro flessibili e connettersi in un unico luogo con ClickUp

Mentre ClickUp Sprints facilitano lo sviluppo Agile, ClickUp dashboard forniscono una collaborazione visiva personalizzabile e in tempo reale, aiutando i team a monitorare lo stato, individuare le tendenze e gestire i carichi di lavoro in modo efficiente.

_I nostri ingegneri e responsabili di prodotto erano impantanati in aggiornamenti manuali dello stato tra Jira e altri strumenti. Grazie all'attività di ClickUp, abbiamo recuperato ore di tempo sprecato in attività duplicate. Ancora meglio, abbiamo accelerato i rilasci dei prodotti migliorando il passaggio dei lavori tra QA, tech writing e marketing"

Nick Foster, direttore della produttività di Stampa Lulu

ClickUp's One Up #3: Gestione avanzata delle attività di ClickUp

ClickUp offre un sistema di gestione delle attività flessibile e ricco di funzionalità, che lo posiziona come un solido strumento di gestione delle attività alternativa a Jira . Con ClickUp, le attività diventano più che semplici to-dos: si trasformano in flussi di lavoro completamente personalizzabili.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-703.png Attività di ClickUp: Gestione del lavoro di Jira vs Software Jira /$$$img/

Collaborazione perfetta e gestione delle attività semplificata con ClickUp Tasks Attività di ClickUp consente di pianificare, organizzare e collaborare a qualsiasi flusso di lavoro del progetto. È possibile personalizzare facilmente gli stati di avanzamento, impostare livelli di priorità, aggiungere campi personalizzati per il contesto e collegare le dipendenze per visualizzare i piani.

Inoltre, la collaborazione diventa perfetta: i membri del team possono commentare direttamente le attività, condividere gli aggiornamenti e allegare i file, aggiornando in tempo reale tutte le parti interessate.

Inoltre, Moduli ClickUp permettono ai team di migliorare la raccolta dei dati trasformando gli invii in attività, semplificando l'acquisizione di richieste, feedback o input di progetto direttamente nel flusso di lavoro.

Leggi anche: Abilità di gestione delle attività: Come gestire le attività per il vostro team e per voi stessi

Prezzi ClickUp

Free Forever : gratis

: gratis Unlimitato : $7 per utente/mese

: $7 per utente/mese Business : $12 per utente/mese

: $12 per utente/mese Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Aggiungere a qualsiasi piano a pagamento per $7/mese per membro per area di lavoro

Ottimizzate i vostri flussi di lavoro con ClickUp

ClickUp non si limita a tenere il passo con Jira ridefinisce il project management riunendo tutti i moderni strumenti di lavoro in un'unica interfaccia.

Colma il divario tra i diversi flussi di lavoro, offrendo una piattaforma unificata che si adatta alle vostre esigenze. Perché limitarsi a Jira? Con ClickUp avrete sempre a portata di mano lo strumento giusto, che vi aiuterà a realizzare facilmente ogni progetto.

Grazie alle sue funzionalità/funzione di gestione delle attività, pronte per l'uso e per l'uso, ClickUp è in grado di offrire un'ampia gamma di funzioni modelli di project management pronti all'uso e funzionalità avanzate di reportistica e di analisi, ClickUp aiuta le aziende e i privati a snellire i processi come mai prima d'ora. Iscriviti a ClickUp oggi stesso e trasformate il modo in cui voi e il vostro team collaborate: niente più compromessi, solo un project management senza sforzo dall'inizio alla fine.