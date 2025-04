Jira Project Management: La guida definitiva del 2025

vi state chiedendo se Jira sia un buon strumento per la gestione dei progetti?

Jira è uno strumento di project management offerto da Atlassian che aiuta a pianificare, monitorare e gestire un numero enorme di progetti.

A pensarci bene, Jira è come il Godzilla degli strumenti di project management.

È gigantesco, apparentemente onnipotente e invincibile, e in qualche modo intimidatorio.

ma questo fa di Jira lo strumento di gestione dei progetti giusto per voi?

dipende..

In questo post descriveremo com'è il project management di Jira e come si adatta alla metodologia Agile. Verranno inoltre illustrati alcuni limiti significativi di Jira e come si possono superare. Facciamo un salto nel buio!

Che cos'è Jira?

Jira era un'azienda che si occupava di software di project management che inizialmente si concentrava sul monitoraggio dei bug, ma che ora può aiutare le aziende a gestire anche la maggior parte degli altri progetti.

Fatto curioso:

la parola Godzilla deriva dalla parola giapponese "Go-jira", il che fa di Jira il vero Godzilla degli strumenti di gestione dei progetti

/$$$img/ https://lh6.googleusercontent.com/mOQ8-1focEVOqHI4mNSWQAXL1rh5RCQOX1UQhJ2iCGwP1hYWZux\_RSSyVOoMW-YElv5ikV2O88W8MlGZSrP2Xi-9-LvUQG1hKiti4PDq4w0e28Iuma98UEpVq5x6alS-TcNKZih godzilla /$$$img/

Le aziende utilizzano il software Jira per:

Monitoraggio di bug, problemi, funzionalità/funzione, ecc.

La sua capacità di integrarsi con moltepliciapplicazioni esterne, come Salesforcegit e così via

Funzionalità di progetto come la creazione di un flusso di lavoro personalizzato, ticket flessibili e gestione dei costi

Il loro Scrum e Kanban bacheca

Lo strumento di project management Jira cerca di soddisfare molti di questi requisiti dell'utente, anche se a volte risulta un po' opprimente e controproducente. Per maggiori informazioni, consultate la nostra recensione di Jira. nessuno ha detto che domare Godzilla sarebbe stato facile!

Utilizzo di Jira per il project management agile

Atlassian Jira prende molto sul serio le pratiche Agile.

Nella Metodologia Agile , si suddivide un progetto o un requisito in parti più piccole e più gestibili o attività secondarie .

Quindi, il team Agile inizia a lavorare su queste attività in modo collaborativo, realizzandole una alla volta prima di ricevere il feedback del cliente su ciascuna fase.

Agile si basa su un processo continuo collaborazione e miglioramento.

Quando si gestiscono progetti in modo Agile, lo strumento Jira aiuta a:

Impostazione di un piano di progetto Assegnare ruoli e autorizzazioni al team di progetto Monitoraggio dello stato di avanzamento del progetto Ognuno di questi passaggi è fondamentale per il project management e vedremo perché:

1. Impostazione di un piano di progetto

All'inizio di qualsiasi progetto Agile, dovrete innanzitutto costruire il backlog del progetto (serie di attività) e organizzarlo in sprint.

Le attività di Jira sono chiamate problemi e sono rappresentate da schede digitali.

Ecco come aggiungere un'attività nel software Jira:

Creare un problema Jira dalla dashboard di Jira e scegliere Task come tipo di problema

come tipo di problema Descrivere i dettagli dell'attività o qualsiasi requisito nella scheda

Aggiungere eventuali documenti o immagini di supporto, se necessario

Assegnare le scadenze per il completamento dell'attività

Se necessario, suddividere le attività di Jira in parti ancora più piccole

Una volta creato un problema o un'attività in Jira, è possibile aggiungerlo alla propria cartella piano del progetto .

è come costruire una scultura LEGO

si mettono insieme blocchi di colori e forme diverse per formare l'insieme

E questo non è tutto. Pulse di ClickUp consente di analizzare l'attività nel proprio sito web Area di lavoro in un dato giorno, in base al numero di utenti attivi all'ora. È inoltre possibile conoscere le attività che gli utenti stanno commentando o visualizzando in quel momento, in modo da poter intervenire e collaborare immediatamente.

Tutte queste funzionalità lavorano insieme per darvi un accesso senza precedenti alle prestazioni del vostro team, aiutandovi a sfruttare queste conoscenze per un efficiente project management.

7. Nessuna funzione di chattare

Il project management agile si basa sulla collaborazione continua con i membri del team e le parti interessate.

Certo, si possono usare le email.

Tuttavia, in un ambiente frenetico, perché optare per la posta ordinaria quando invece si può ricorrere alla messaggistica istantanea?

È spontaneo, conveniente e facile da monitorare.

Purtroppo Jira non offre una funzionalità/funzione di live chat per collaborare con il team. Per accedere alla chat dal vivo, è necessario acquistare un componente aggiuntivo separato dal Marketplace Atlassian.

La soluzione di ClickUp: Chattare

ClickUp è una soluzione Chattare vista Team supporta conversazioni rapide e in tempo reale con i membri del team o con altre parti interessate.

La cosa migliore è che non è necessario lasciare l'area di lavoro per avviare una chat. Potete semplicemente scegliere di conversare insieme al vostro lavoro!

Non è tutto. È anche possibile aggiungere allegati, inviare notifiche, condividere codici e persino includere embedding nella chat.

Inoltre, ogni attività di ClickUp ha una propria sezione commenti. È possibile utilizzarla per discutere facilmente delle attività.

/$$$img/ https://lh3.googleusercontent.com/m5bxbeVk0OdzshBhUUfPA4X-CskbwpIp29dmPQKOw0EOVCnw9cJSdfvlRX33mGtnAmDq57IWS3XJLnKURz8yWtC6CiFJywwaMTAfw3F0SuntE7slR4gHjSRLJJMV\\_FiFKD8n7IdJ commenti su ClickUp /$$$img/

E se qualcosa è troppo complicato per il testo, si può registrare un video veloce usando Clip per dimostrare il vostro punto di vista. In questo modo si evitano errori di comunicazione e si facilita la collaborazione tra i membri del team.

/$$$img/ https://lh3.googleusercontent.com/k3zRolf4lYECa6GhyhN2YCc2ccYYqUfYCgG3RMByI2xoYQJeSqoFHbHAMDO1hqjOWVQHBYiM7-jl15h7qirVPo0sJ-GE34u-hQSRcPbgoQlezWEoUx2W9QwxJl\_ezVlO-OkJKzf0 aggiunta di una clip in ClickUp /$$$img/

Ma non è tutto.

Questo

è dotato di molte altre funzionalità/funzioni che vi aiuteranno a essere all'avanguardia rispetto a Jira, come ad esempio:

Commenti assegnati : convertire i commenti in elementi di azione per assicurarsi che vengano presi in carico

convertire i commenti in elementi di azione per assicurarsi che vengano presi in carico Stati personalizzati : personalizzare gli stati per evidenziare le diverse fasi dei flussi di lavoro delle attività

Visualizzazioni multiple : selezionare da visualizzazioni come Elenco , Box , Bacheca e Calendario per ottenere prospettive uniche sul vostro lavoro

selezionare da visualizzazioni come Elenco , Box , Bacheca e Calendario per ottenere prospettive uniche sul vostro lavoro Automazioni **Automazione di azioni ripetitive nel progetto mediante l'impostazione di trigger e azioni personalizzate

Agile Bacheca : anticipare le scadenze utilizzando Velocità , Burndown , Burnup e Flusso cumulativo grafici dal vostro dashboard Agile

anticipare le scadenze utilizzando Velocità , Burndown , Burnup e Flusso cumulativo grafici dal vostro dashboard Agile Viste Gantt Chart : pianificare attività, gestire dipendenze e monitorare lo stato di avanzamento del progetto da un unico punto

pianificare attività, gestire dipendenze e monitorare lo stato di avanzamento del progetto da un unico punto Autorizzazioni **Decidete cosa i membri del vostro team e gli ospiti possono (e non possono) fare all'interno di ClickUp

Tipi di campi personalizzati : aggiungono alle vostre visualizzazioni informazioni ricche come etichette, caselle di controllo, date, file, ecc

aggiungono alle vostre visualizzazioni informazioni ricche come etichette, caselle di controllo, date, file, ecc App mobili : Scaricate l'app ClickUp per Android o iOS per mantenere la produttività anche in movimento

Smettetela di lasciare che Jira vi tolga un morso alla produttività 🐲

Certo, Jira è uno strumento versatile di project management che aiuta a gestire attività, problemi, bug e funzionalità/funzione.

Tuttavia, essendo stato originariamente progettato per aiutare il tipico sviluppatore di software a monitorare bug e problemi, manca di diverse funzioni critiche di project management.

Fortunatamente, ClickUp può più che compensare questi inconvenienti.

È facile da usare, supporta le funzioni di Assegnatari multipli può gestire Obiettivi e fornisce Modelli di attività , tra gli altri fantastici funzionalità/funzione .

Quindi perché non passare a ClickUp da Jira e assicuratevi di rispettare sempre le vostre scadenze!

/$$$img/ https://lh6.googleusercontent.com/P1f7pnbMzDBaslhKdZztNybFX-FIFEVFQOYGx5bTfT\_jB5nvyjtM3WkgaUr0vF4sQc4CN2bKAXFp6e9yC8bNx6ODnlSyp8I4-FJMs4\PTWnr5he8AQubvEgt3sUrmxDfYciYyoY agente di polizia felice /$$$img/