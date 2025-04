Le 15 principali piattaforme software per le comunicazioni unificate nel 2025

Una comunicazione efficace dipende dalle capacità individuali e dal modo in cui ciascuno collabora, anche in un ambiente di team remoto o distribuito. La giusta piattaforma di comunicazione unificata aiuta a colmare questo divario, combinando messaggi, videoconferenze e altro ancora in un'unica interfaccia.

Con così tante opzioni disponibili, trovare la soluzione perfetta può risultare travolgente. Ecco perché abbiamo stilato per voi un elenco delle 15 migliori piattaforme software di comunicazione unificata! 💬

**Che cos'è la comunicazione unificata?

Se si dà un'occhiata superficiale a tutti i canali di comunicazione della propria organizzazione, si noterà che ce n'è facilmente più di uno.

Avrete uno piattaforma di comunicazione aziendale per videoconferenze e riunioni, un'altra per gestire il sistema telefonico aziendale, un'altra ancora per la messaggistica istantanea e uno strumento di collaborazione tra team per la condivisione di file.

Destreggiarsi tra questi strumenti per gestire le comunicazioni interne ed esterne può essere complicato. La comunicazione unificata aiuta a risolvere questo dilemma. Combina vari strumenti di comunicazione in un'unica piattaforma, tra cui chiamate vocali, condivisione di file e altri strumenti di collaborazione.

Offrendo un hub centralizzato per tutte le comunicazioni, si sviluppa una migliore collaborazione, si migliora la produttività e si aiuta l'azienda a team interfunzionali semplificano le discussioni sul lavoro.

Suggerimento: Volete semplificare la comunicazione ma non sapete da dove cominciare? Identificatele lacune di comunicazione sul posto di lavoro ecco i fattori a cui dovete dare la priorità:

Canali di comunicazione : Assicurarsi che la piattaforma integri più canali, tra cui videoconferenze, chiamate audio, messaggistica istantanea, email e condivisione dello schermo, tutti in un unico luogo

: Assicurarsi che la piattaforma integri più canali, tra cui videoconferenze, chiamate audio, messaggistica istantanea, email e condivisione dello schermo, tutti in un unico luogo Funzionalità/funzione di collaborazione : Selezionare una piattaforma di comunicazione unificata in grado di gestire le esigenze di collaborazione di base, come la condivisione di file, la messaggistica unificata e la gestione delle attività per la collaborazione in tempo reale

: Selezionare una piattaforma di comunicazione unificata in grado di gestire le esigenze di collaborazione di base, come la condivisione di file, la messaggistica unificata e la gestione delle attività per la collaborazione in tempo reale Facilità d'uso : Un'interfaccia intuitiva è fondamentale per una rapida adozione e una formazione minima

: Un'interfaccia intuitiva è fondamentale per una rapida adozione e una formazione minima Capacità di integrazione : Deve integrarsi perfettamente con gli strumenti aziendali esistenti, come CRM, software di project management o piattaforme di email, per un flusso di lavoro ottimizzato

: Deve integrarsi perfettamente con gli strumenti aziendali esistenti, come CRM, software di project management o piattaforme di email, per un flusso di lavoro ottimizzato Sicurezza e conformità : Le piattaforme di comunicazione unificata spesso gestiscono informazioni sensibili. Devono disporre di meccanismi di sicurezza come la crittografia end-to-end e la conformità a standard di settore come GDPR, HIPAA o certificazioni ISO

: Le piattaforme di comunicazione unificata spesso gestiscono informazioni sensibili. Devono disporre di meccanismi di sicurezza come la crittografia end-to-end e la conformità a standard di settore come GDPR, HIPAA o certificazioni ISO Scalabilità: La piattaforma scelta deve essere in grado di scalare per soddisfare le vostre esigenzeobiettivi di comunicazione. Optate per soluzioni con prezzi graduali o opzioni personalizzate per soddisfare le vostre esigenze in evoluzione

la prima app al mondo per il project management che unifica la comunicazione e la gestione del lavoro e la potenzia con l'IA per usufruire di una produttività senza precedenti.

Che si tratti di gestire progetti, delegare attività o facilitare le discussioni del team, questa piattaforma permette di terminare tutto, riducendo le inefficienze e migliorando la collaborazione.

La comunicazione tra client, dirigenti e manager è semplificata grazie ai moduli e all'assegnazione di attività ed elenchi. ClickUp è perfetto per lavorare con team numerosi e per gestirli tutti con la funzionalità/funzione team.

scoprite come l'app "Tutto per il lavoro" connette le vostre conversazioni con i vostri compiti_ ClickUp Chattare riunisce tutte le discussioni e le attività in un'unica piattaforma, assicurando che tutto ciò che serve per comunicare e collaborare sia perfettamente integrato. Godetevi le discussioni individuali, la vivace messaggistica di gruppo e i commenti approfonditi su attività o documenti, il tutto senza dover passare da un'app all'altra.

Condivisione di discussioni dettagliate attraverso la registrazione dello schermo con ClickUp Clip . Questa soluzione per i team remoti o per la comunicazione asincrona evita i malintesi e promuove la chiarezza.

Volete migliorare le vostre discussioni? Collaborate senza problemi con gli altri membri del team e fate sessioni pratiche di brainstorming utilizzando ClickUp Lavagna online per un piano efficiente! L'interfaccia intuitiva offre gesti tattili per abbozzare e disegnare la vostra visione in movimento, in modo che tutti i membri del team possano apportare modifiche quando e come vogliono.

La parte migliore? Per eliminare il disordine, la lavagna online si integra con altre funzionalità/funzione, come ad esempio Documenti ClickUp e ClickUp Chat.

Connessione di ClickUp Docs ai flussi di lavoro e accesso alle informazioni da parte di ogni membro del team

Con ClickUp Docs è possibile assegnare rapidamente attività e collegarle ai flussi di lavoro, in modo che tutti i membri del team siano coinvolti in ogni decisione. Modificate i documenti con i membri del vostro team in tempo reale, in modo da poter monitorare le attività e terminare il lavoro rapidamente.

Oltre alla comunicazione interna, lo stesso strumento gestisce tutte le attività, il monitoraggio dei progetti e la visualizzazione dei flussi di lavoro. Con Visualizzazioni ClickUp per ottenere 15+ viste completamente personalizzabili, tra cui Gantt, Tabella, Sequenza, Kanban, Mappa mentale e altre ancora.

In questo modo è possibile condividere rapidamente una visualizzazione dettagliata del progetto o dell'attività e assegnare compiti o titolarità ai membri del team. Utilizzare ClickUp Assegna commenti per garantire che i membri del team agiscano immediatamente su punti specifici.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Riunite tutti i vostri lavori e le vostre comunicazioni in un'unica piattaforma utilizzando l'applicazione ClickUp Chattare piattaforma

Condividete facilmente i documenti con gli altri membri del team grazie a ClickUp Documenti per gestire tutta la documentazione e la base di conoscenze del progetto

Sapere chi sta modificando o lavorando alla stessa attività o allo stesso documento con Rilevamento della collaborazione ClickUp per garantire che non ci siano duplicazioni di lavoro

Sfruttare la potenza dell'IA con ClickUp Brain per aiutarvi a riepilogare testi, a scrivere email efficaci e a migliorare la vostra comunicazione complessiva grazie al controllo ortografico e ai modelli integrati

Limiti di ClickUp

La piattaforma offre un ampio intervallo di funzionalità/funzione, che può risultare eccessivo per i nuovi utenti

La funzione dell'app per dispositivi mobili ha alcuni limiti rispetto alla versione desktop

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Da aggiungere a qualsiasi piano a pagamento per $7/mese per utente

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (9.000+ recensioni)

: 4.7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (4.000+ recensioni)

In generale, la mia esperienza con ClickUp è stata molto positiva. Ha semplificato le attività di project management e migliorato notevolmente la collaborazione del team. Ho apprezzato molto l'ampia funzionalità/funzione di ClickUp, che include la gestione delle attività, le promemoria e il monitoraggio degli obiettivi. Una recensione di Capterra ➡️ Leggi tutto: Modelli di piani di comunicazione di progetto gratis: Excel, Word e ClickUp 2. Nextiva (il migliore per i sistemi telefonici aziendali e le soluzioni VoIP)

via NextivaNextiva è una piattaforma di comunicazione unificata di alto livello riconosciuta per i suoi servizi VoIP (Voice over Internet Protocol).

Offre una suite completa di strumenti di comunicazione per aziende di tutte le dimensioni, tra cui chiamate vocali e videoconferenze, messaggistica istantanea e collaborazione tra team.

Il sistema VoIP della piattaforma è particolarmente apprezzato per la qualità superiore delle chiamate. Con la sua app mobile, i dipendenti possono partecipare a riunioni video, effettuare chiamate VoIP e inviare messaggi istantanei senza essere legati a una scrivania.

Le migliori funzionalità/funzione di Nextiva

Effettuare chiamate vocali di alta qualità via Internet, con funzionalità/funzione come l'inoltro di chiamata e la reception virtuale

Organizzare riunioni video e webinar di alta qualità con condivisione dello schermo e sfondi virtuali

Reportistica in tempo reale sulle chiamate e sulle metriche di comunicazione, per migliorare le prestazioni

Limiti di Nextiva

La configurazione e la personalizzazione possono essere complesse per le piccole aziende o per chi non ha familiarità con i sistemi VoIP

Prezzi di Nextiva

Digitale : $25/mese per utente

: $25/mese per utente Core : $36/mese per utente

: $36/mese per utente Engage : $50/mese per utente

: $50/mese per utente Power Suite: $75/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Nextiva:

G2 : 4.5/5 (3.000+ recensioni)

: 4.5/5 (3.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (900+ recensioni)

Nextiva è facile da usare, facile da impostare e si integra perfettamente con i principali provider di crm. Se avete bisogno di un'impostazione più complicata rispetto a quella di un singolo utente, il team del servizio clienti è rapido nell'aiutarvi e facile da lavorare. Una recensione di G2 3. RingEX (Migliori soluzioni di comunicazione scalabili)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/3.-RingEX-Best-scalable-communication-solutions.png RingEx /$$$img/

via AnelloEXAnelloEX è la scelta ideale per le organizzazioni che desiderano sistemi di comunicazione su misura per soddisfare le esigenze specifiche dei loro team e dei loro client.

Questa piattaforma di comunicazione unificata integra un intervallo di canali di comunicazione, soprattutto chiamate vocali, videoconferenze e messaggi, in un'unica interfaccia, consentendo una collaborazione senza soluzione di continuità.

L'infrastruttura basata su cloud della piattaforma garantisce ai dipendenti la possibilità di lavorare da qualsiasi luogo, mantenendo alti livelli di collaborazione, sia in ufficio che da remoto.

Le migliori funzionalità/funzione di RingEX

Effettuare chiamate da qualsiasi luogo con il sistema telefonico basato su cloud di RingCentral

Organizzare riunioni video di alta qualità con condivisione dello schermo, registrazione e sfondi virtuali

Inviare messaggi istantanei, condividere file e collaborare su una piattaforma centralizzata

Limiti di RingEX

RingEX non si integra con molte applicazioni di terze parti, il che potrebbe essere un limite per esigenze specifiche

Prezzi di RingEX

Essenziale : $19,99/mese per utente

: $19,99/mese per utente Standard : $27,99/mese per utente

: $27,99/mese per utente Premium : $34,99/mese per utente

: $34,99/mese per utente Ultimate: $49,99/mese per utente

Valutazioni e recensioni di RingEX

G2 : 4/5 (900+recensioni)

: 4/5 (900+recensioni) Capterra: 4.2/5 (1.000+recensioni)

In generale, la nostra esperienza è stata buona e continueremo a utilizzare RingCentral in futuro. Il portale online è fantastico. Permette di deviare le chiamate molto facilmente verso un telefono o addirittura di rispondere al computer anziché al telefono fisso

4. Avaya (il migliore per i sistemi di comunicazione di livello aziendale)

via AvayaAvaya è un nome rinomato nel settore delle comunicazioni unificate, che offre soluzioni eccellenti per le esigenze delle grandi aziende.

Con un'attenzione particolare alla scalabilità e all'affidabilità, è una piattaforma di livello enterprise che gestisce un volume elevato di comunicazioni attraverso vari canali. Supporta l'implementazione basata su cloud, consentendo alle aziende di scalare la piattaforma senza preoccuparsi dei limiti dell'infrastruttura.

Grazie agli analytics basati sull'IA, Avaya garantisce l'acquisizione di informazioni sui flussi di lavoro delle comunicazioni, ottimizzando i processi di comunicazione la gestione del team e il miglioramento del servizio clienti.

Le migliori funzionalità/funzione di Avaya

Funzionalità avanzate di gestione delle chiamate come IVR, instradamento delle chiamate e voicemail-to-email per l'efficienza della comunicazione

Effettuare e ricevere chiamate con video HD per riunioni virtuali e collaborazioni chiare

Scalare e gestire i sistemi di comunicazione senza investimenti in infrastrutture pesanti

Limiti di Avaya

La configurazione iniziale può essere più complessa e lunga e richiede un team IT dedicato

Prezzi di Avaya

Digitale : Prezzi personalizzati

: Prezzi personalizzati Voce : Prezzo personalizzato

: Prezzo personalizzato Tutti i media : Prezzo personalizzato

: Prezzo personalizzato Crea il tuo: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Avaya

G2 : 4.1/5 (170+ recensioni)

: 4.1/5 (170+ recensioni) Capterra: NA

_Mi piace la compattezza e la semplicità d'uso di Avaya. L'app non è in primo piano e non occupa un'ampia porzione dello schermo, il che consente di svolgere più facilmente attività multi-task La recensione di G2 5. Dialpad (migliore per la comunicazione e la collaborazione basate sull'IA)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/5.-Dialpad-Best-for-AI-powered-communication-and-collaboration.png /IA Dialpad /$$$img/

via DialpadDialpad è una piattaforma completa di comunicazioni unificate basata su cloud per ottimizzare la collaborazione tra team, il coinvolgimento dei clienti e la comunicazione interna.

Con Dialpad, concentratevi su ciò che conta grazie a IA Recaps, che permette al vostro team di concentrarsi sulle conversazioni, non sul prendere appunti.

L'intelligenza vocale IA trascrive le conversazioni in tempo reale e fornisce analisi sulle chiamate, aiutando i team a identificare tendenze e aree di miglioramento.

Le migliori funzionalità/funzione di Dialpad

Utilizza l'intelligenza vocale IA per la trascrizione e l'analisi in tempo reale, aiutando i team ad analizzare le chiamate

Monitoraggio delle metriche delle prestazioni, delle tendenze delle chiamate e dei livelli di coinvolgimento per migliorare le strategie di comunicazione

Consentire al team di trasferire le conversazioni e spostare le chiamate sui dispositivi preferiti per una maggiore efficienza

Limiti della tastiera

I prezzi possono essere più alti per le piccole aziende

Prezzi del dialpad

Standard: $27/mese per utente

$27/mese per utente Pro : $35/mese per utente

: $35/mese per utente Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Dialpad

G2 : 4.3/5 (250+ recensioni)

: 4.3/5 (250+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (500+recensioni)

_La cosa che mi piace di più di Dialpad Meetings è la sua facilità d'uso combinata con audio e video di alta qualità. L'accesso con un solo clic alla piattaforma elimina la necessità di configurazioni complicate e la sua funzionalità/funzione di trascrizione guidata dall'IA è una svolta per l'acquisizione delle note delle riunioni in tempo reale./IA Una recensione di G2 6. Zoom (il migliore per le videoconferenze e i webinar)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/6.-Zoom-Best-for-video-conferencing-and-webinars.png Zoom /$$$img/

via Zoom Se desiderate una piattaforma di comunicazione unificata per gestire tutte le comunicazioni aziendali, le riunioni con i client, le videoconferenze e perfino i webinar, non c'è bisogno di un'altra piattaforma di comunicazione unificata software di collaborazione visiva si avvicina a Zoom.

Piattaforma ampiamente riconosciuta che ha rivoluzionato le comunicazioni aziendali, Zoom offre una vasta gamma di funzionalità/funzione che rendono il lavoro da remoto senza problemi.

Che si tratti di riunioni interne del team, di chiamate ai client o di webinar su larga scala, la versatilità di Zoom lo rende uno strumento indispensabile per le comunicazioni unificate.

Le migliori funzionalità/funzione di Zoom

Dividete le riunioni in gruppi più piccoli per discussioni più mirate, ideali per sessioni di brainstorming o per riunioni giornaliere del team

Trascrizione delle riunioni con tecnologia IA, per facilitare la revisione delle discussioni e la condivisione dei punti chiave

Connessione di Zoom con Google Calendar, Microsoft Outlook, Slack e altro ancora per una pianificazione e una gestione del flusso di lavoro senza soluzione di continuità

Limiti di Zoom

Limita le riunioni di gruppo a 40 minuti, il che potrebbe non essere sufficiente come piattaforma di comunicazione a lungo termine

Prezzi di Zoom

Basic: $0

$0 Pro: $14,99/mese per utente con fatturazione mensile

$14,99/mese per utente con fatturazione mensile Business: $21,99/mese per utente con fatturazione mensile

$21,99/mese per utente con fatturazione mensile Business Plus: $26,99/mese per utente con fatturazione mensile

$26,99/mese per utente con fatturazione mensile Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Zoom

G2 : 4.5/5 (55.000+ recensioni)

: 4.5/5 (55.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (14.000+ recensioni)

via 8×88×8 è una potente piattaforma di comunicazione unificata che offre strumenti alle aziende che desiderano semplificare la comunicazione su più canali.

Concentrandosi su soluzioni voce, video e contact center, questa piattaforma di comunicazione soddisfa le esigenze dei team globali fornendo comunicazione e collaborazione senza soluzione di continuità tra le regioni.

È particolarmente adatta alle aziende con team diversi che lavorano da remoto o in fusi orari diversi, offrendo una soluzione flessibile per mettere in contatto dipendenti, clienti e stakeholder.

Le migliori funzionalità/funzione dell'8 x 8

Ottenere informazioni sulle prestazioni del team grazie a strumenti di analisi avanzati che ottimizzano le prestazioni del teamstrategie di comunicazione Migliorare le interazioni con i clienti grazie all'instradamento automatizzato delle chiamate e agli assistenti virtuali che guidano i client verso l'agente di supporto più adatto



limiti 8 x 8

I nuovi utenti potrebbero trovare l'interfaccia un po' complessa a causa dell'ampio intervallo di funzionalità/funzione disponibili

I piani entry-level sono dotati di un'archiviazione cloud limitata, che potrebbe non essere sufficiente per le aziende che necessitano di uno spazio di archiviazione di dati su larga scala per riunioni e chiamate

Prezzi 8 x 8

Prezzi personalizzati

8 x 8 valutazioni e giudizi

G2 : 4.2/5 (700+ recensioni)

: 4.2/5 (700+ recensioni) Capterra: 4/5 (300+ recensioni)

_Sebbene 8×8 ci abbia inizialmente offerto ciò di cui avevamo bisogno per operare, nel corso della nostra relazione di lavoro sono state introdotte nuove soluzioni che hanno favorito la nostra capacità di servire meglio le esigenze dei nostri clienti e di adattarci a nuove sfide come il lavoro da remoto _La reportistica può essere semplificata e presentata in dati grezzi, il che consente a coloro che hanno diversi livelli di competenza di suddividere le informazioni in base alle loro capacità Una recensione di G2 8. Cisco (Migliore piattaforma di comunicazione unificata per le grandi aziende)

via Cisco WebexCisco Webex è uno degli strumenti di comunicazione preferiti dalle aziende e dalle grandi organizzazioni.

Nota per la sua affidabilità e per le sue estese funzionalità/funzioni di sicurezza, la piattaforma offre una suite completa di strumenti con una forte attenzione alle riunioni delle aziende globali.

Cisco include funzionalità come WebEx per le videoconferenze, Jabber per la messaggistica istantanea e Cisco BroadCloud per le funzioni di comunicazione basate su cloud. Questi strumenti di comunicazione lavorano insieme senza soluzione di continuità, garantendo una collaborazione fluida tra i team.

Le migliori funzionalità/funzione di Cisco

Protezione dei dati con funzionalità di crittografia e sicurezza, ideali per i settori che richiedono una protezione dei dati rigorosa

Chiamate nazionali illimitate con instradamento delle chiamate, segreteria telefonica e chiamate in conferenza, per aiutare il team commerciale a gestire le comunicazioni in modo efficiente

Scalare l'azienda con il sistema di telefonia cloud di Cisco, riducendo la necessità di infrastrutture on-premise

Limiti Cisco

Le soluzioni Cisco sono adatte alle grandi aziende, quindi le piccole e medie imprese potrebbero trovare il processo di configurazione dispendioso in termini di risorse

Nonostante il piano Free, è limitante per quanto riguarda il numero di partecipanti e le funzionalità/funzione avanzate

Prezzi Cisco

Webex Free

Webex Starter : $17/mese per licenza

: $17/mese per licenza Webex Business : $25/mese per licenza

: $25/mese per licenza Webex Enterprise: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Cisco

G2 : 4.3/5 (24.000+recensioni)

: 4.3/5 (24.000+recensioni) Capterra: 4.4/5 (oltre 7.300 recensioni)

È facile e pratico. Adoro i filtri vocali. Dopo la pandemia del 2020 lavoriamo principalmente a casa, dove ci sono normali rumori domestici, e con questi filtri possiamo avere chiamate di alta qualità.

Molte volte l'Internet di casa non è il massimo, ma con il codec e l'IA le comunicazioni sono ottime. Una recensione di G2 9. GoToConnect (migliore per la comunicazione unificata e l'abilitazione al lavoro da remoto)

via GoToConnectGoToConnect , precedentemente nota come Jive, è una delle migliori piattaforme di comunicazione unificata per le piccole aziende. Offre servizi completi di voce, video e messaggistica in un unico pacchetto.

È una soluzione intuitiva ed economica per tutte le esigenze di comunicazione, che combina la potenza dei sistemi telefonici VoIP, delle videoconferenze e della messaggistica di team.

GoToConnect eccelle nella fornitura di tecnologie di comunicazione unificate, tra cui riunioni video in HD, chiamate audio basate su cloud e messaggistica istantanea, il tutto supportato da un'interfaccia facile da usare.

Le migliori funzionalità/funzione di GoToConnect

Organizza riunioni video con lo strumento di web conferencing e con funzionalità/funzione quali condivisione dello schermo, registrazione delle riunioni, sale di pausa e altro ancora

Si integra perfettamente con le più diffuse aree di lavoro di Google, Microsoft 365 e Salesforce, garantendo un'esperienza di collaborazione senza problemi

Reportistica e analisi dettagliate delle chiamate, per consentire ai gestori del team di monitorare le prestazioni e prendere decisioni basate sui dati

Limiti di GoToConnect

Le organizzazioni più grandi potrebbero trovare le funzionalità/funzione carenti rispetto alle piattaforme più orientate alle aziende

Prezzi diGoToConnect

Sistema telefonico : $26/mese

: $26/mese Connect CX : $34/mese

: $34/mese Contact Center: $80/mese

Valutazioni e recensioni di GoToConnect

G2: 4.4/5 (1200+recensioni)

4.4/5 (1200+recensioni) Capterra: 4.5/5 (600+recensioni)

_Facile da distribuire ai dipendenti in più posizioni. L'impostazione dell'albero delle chiamate e dei piani di chiamata è rapida e facile da modificare in base alle esigenze. Integrazione perfetta tra app desktop e app mobile. Facile e veloce aggiungere e rimuovere utenti e nuovi numeri di telefono ed estensioni Una recensione di G2 10. Mitel (il migliore per le esigenze di comunicazione delle piccole aziende)

via MitelMitel è una piattaforma di comunicazioni unificate basata su cloud, nota per le sue funzionalità avanzate di gestione delle chiamate, la messaggistica di team e le riunioni video.

Con le sue soluzioni Unified Communications as a Service (UCAAS), l'accesso a tutti i moduli di comunicazione da un'unica finestra In arrivo è potenziato, migliorando il recupero delle informazioni e i tempi di risposta.

Mitel supporta la crescita delle aziende adattandosi alle crescenti esigenze di comunicazione senza compromettere la qualità del servizio.

Le migliori funzionalità/funzione Mitel

Utilizzate strumenti di collaborazione altamente potenti per conferenze web in HD, condivisione dello schermo e messaggistica istantanea per una collaborazione perfetta tra team

Funzionalità/funzione di comunicazione avanzate come instradamento delle chiamate, assistenti automatici e analisi per il monitoraggio delle prestazioni delle chiamate

Installate lo strumento sia con soluzioni basate su cloud che on-premise, offrendo alle aziende flessibilità nella configurazione delle comunicazioni

Limiti Mitel

L'interfaccia utente può essere complessa e richiede un certo tempo di apprendimento

Prezzi Mitel

Prezzi personalizzati per tutte le sue soluzioni UCAAS

Valutazioni e recensioni Mitel

G2 : 3.8/5 (200+ recensioni)

: 3.8/5 (200+ recensioni) Capterra: NA

11. Vonage (la migliore per le soluzioni VoIP e di messaggistica flessibili)

via VonageVonage è una delle principali piattaforme di comunicazione unificata, rinomata per le sue soluzioni VoIP e per le profonde integrazioni con varie applicazioni aziendali.

La sua architettura basata su cloud consente di mantenere canali di comunicazione flessibili, affidabili e sicuri, garantendo la connessione dei membri del team indipendentemente dalla posizione.

Vonage si integra con altre canali di comunicazione come Salesforce e Microsoft Teams, consentendo di snellire i flussi di lavoro e migliorare le interazioni con i clienti.

Le migliori funzionalità/funzione di Vonage

Combina voce, video e messaggi di testo in un'unica interfaccia per semplificare la comunicazione

Una soluzione scalabile per la gestione delle telefonate con chiamate in HD, registrazione e instradamento delle chiamate

Utilizzate la potente app mobile di Vonage per rimanere in connessione con i vostri team e clienti, con supporto per dispositivi mobili iOS e Android

Limiti di Vonage

Alcuni utenti hanno segnalato ritardi nella ricezione di un supporto tempestivo da parte dell'help desk Vonage, con conseguente minore soddisfazione dei clienti

Il processo di configurazione e personalizzazione può essere un po' complicato

Prezzi di Vonage

Mobile: $19,99/mese per estensione

$19,99/mese per estensione Premium : $29,99/mese per estensione

: $29,99/mese per estensione Avanzato: $39,99/mese per estensione

Vonage valutazioni e recensioni

G2 : 4.4/5 (450+recensioni)

: 4.4/5 (450+recensioni) Capterra: 4.1/5 (300+recensioni)

12. Zoho Meeting (il migliore per le videoconferenze di facile utilizzo)

Zoho Meeting è una piattaforma completa per videoconferenze e webinar progettata per semplificare le riunioni virtuali e migliorare la collaborazione tra team. Offre un intervallo di funzionalità/funzione per facilitare la comunicazione senza interruzioni, sia internamente che esternamente.

Le migliori funzionalità/funzione di Zoho Meeting

Audio e video di alta qualità per una comunicazione chiara e nitida durante le riunioni

Condivisione facile dello schermo, collaborazione sui documenti e coinvolgimento attivo dei partecipanti

Calendario delle riunioni direttamente dal vostro calendario, semplificando la programmazione e l'organizzazione

Registrare le riunioni per rivederle in un secondo momento o per condividerle con chi non ha potuto partecipare

Organizzate webinar coinvolgenti con funzionalità/funzione avanzate per un pubblico più numeroso

Partecipare alle riunioni dal proprio dispositivo mobile, garantendo la massima flessibilità

Aggiungete il marchio della vostra azienda per un tocco professionale

Limiti delle riunioni di Zoho

Il piano Free può avere dei limiti sul numero di partecipanti, sulla durata delle riunioni o sulle funzionalità/funzioni disponibili

L'integrazione di Zoho Meeting con altre piattaforme al di fuori dell'ecosistema Zoho potrebbe richiedere alcune configurazioni

Prezzi di Zoho Meeting

Piano Free

Riunione standard: $0,75 per host/mese

$0,75 per host/mese Riunione professionale: $1,83 per ospite/mese

i prezzi di Zoho Webinar differiscono_s

Valutazioni e recensioni di Zoho Meeting

G2 : 4.4/5 (1100+recensioni)

: 4.4/5 (1100+recensioni) Capterra: 4.6/5 (800+recensioni)

13. Microsoft Teams (il migliore per la perfetta integrazione con Microsoft 365)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/12.-Microsoft-Teams-Best-for-seamless-integration-with-Microsoft-365.png Piattaforme di comunicazione unificata: Microsoft Teams /$$$img/

via MicrosoftMicrosoft Teams è una scelta naturale per le organizzazioni che già utilizzano Microsoft 365 come piattaforma di comunicazione unificata.

Facilita la comunicazione all'interno e tra le organizzazioni, rendendola particolarmente efficace per le grandi aziende che hanno bisogno di tecnologia UC per comunicazione centralizzata e la gestione del coinvolgimento dei clienti.

Microsoft Teams offre un'opzione altamente sicura per la condivisione di file e la collaborazione in tempo reale, rendendola ideale per la collaborazione sui documenti direttamente all'interno di Teams.

Le migliori funzionalità/funzione di Microsoft Teams

Integrazione di tutte le riunioni e le discussioni con OneDrive e SharePoint, consentendo la condivisione e la collaborazione sui file in tempo reale

Gestire le attività all'interno di Teams con Planner e Da fare, che consentono di assegnare compiti e monitorare lo stato di avanzamento

Utilizzate le app desktop e mobile per una comunicazione rapida ed efficace tra i membri del team e gli stakeholder esterni

Limiti di Microsoft Teams

Il piano Free non dispone di alcune funzionalità avanzate di videoconferenza, come la registrazione delle riunioni e limiti più ampi per i partecipanti

Molto integrato con l'ecosistema Microsoft, crea limiti per coloro che vogliono utilizzarlo con altre app aziendali

Prezzi di Microsoft Teams

Microsoft Teams : Gratis

: Gratis Microsoft 365 Personal : $6,99/mese

: $6,99/mese Microsoft 365 Family: $9,99/mese

Valutazioni e recensioni di Microsoft Teams

G2: 4,3/5 (15.000+recensioni)

4,3/5 (15.000+recensioni) Capterra: 4.5/5 (9000+recensioni)

14. Intermedia Unite (il migliore per una suite di comunicazione e collaborazione all-in-one)

via Intermedia UniteIntermedia Unite è una piattaforma di comunicazione unificata che ottimizza conferenze audio, videochiamate e altre tecnologie di comunicazione in un'unica piattaforma.

Offre funzionalità/funzioni che aiutano le aziende a centralizzare la comunicazione tra i vari reparti, a migliorare la collaborazione e ad aumentare la produttività.

Il suo sistema telefonico basato su cloud consente di gestire le chiamate e le comunicazioni tra i vari team in modo unificato. È dotato di controlli amministrativi avanzati per i responsabili IT, che consentono di monitorare e gestire in modo efficiente le comunicazioni all'interno dell'organizzazione.

Le migliori funzionalità/funzione di Intermedia Unite

Semplificate la comunicazione con un sistema telefonico affidabile e facile da usare che si integra con altri strumenti

Effettuare videochiamate e chiamate vocali di alta qualità con funzionalità avanzate come la condivisione dello schermo, la registrazione e la creazione di flussi di lavoro personalizzati

Utilizzate la stessa piattaforma per la messaggistica, il monitoraggio delle attività e le chiamate dai vostri dispositivi mobili

Limiti di Intermedia Unite

Sebbene lavori bene con i servizi basati su cloud, l'integrazione con le applicazioni non cloud può risultare problematica

Sebbene integri i canali di comunicazione di base, manca di strumenti analitici e di collaborazione dettagliati presenti in altre piattaforme di comunicazione unificata

Prezzi di Intermedia Unite

Pro: $27,99/mese per utente

$27,99/mese per utente Azienda : $32,99/mese per utente

: $32,99/mese per utente Soluzione integrata Microsoft Teams: $22,99/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Intermedia Unite:

G2 : 4.5/5 (350+recensioni)

: 4.5/5 (350+recensioni) Capterra: 4.7/5 (150+recensioni)

15. 3CX (il migliore per le chiamate vocali a basso costo)

via 3CX3CX è una piattaforma di comunicazione unificata che offre una suite completa di funzionalità/funzione a un prezzo accessibile.

Concentrandosi su conferenze audio, messaggistica istantanea e condivisione di file, 3CX è una soluzione di comunicazione unificata potente ed economica. La piattaforma può essere utilizzata come sistema cloud-hosted o on-premise per una maggiore flessibilità nella gestione delle comunicazioni.

Vi aiuta ad andare oltre i prezzi per utente, aiutando i vostri team ad adottare soluzioni UC senza pagare costi aggiuntivi per l'aggiunta di nuovi utenti.

Le migliori funzionalità/funzione di 3CX

Invio di messaggi diretti e chattare in gruppo all'interno della stessa piattaforma, con la possibilità di inviare file e gestire varie conversazioni a proprio piacimento

Gestione di tutte le comunicazioni, compresi i messaggi vocali, le email e le chat, in una finestra In arrivo centralizzata per una gestione più semplice

Gestione avanzata delle chiamate e funzionalità basate sull'IA per aiutarvi con l'accodamento e il monitoraggio delle chiamate, ideali per gestire grandi volumi di chiamate

Limiti di 3CX

L'utilizzo richiede configurazioni avanzate, soprattutto per la versione on-premise, che possono risultare difficili per il personale non tecnico

Sebbene si integri bene con i sistemi CRM più grandi, per le piccole aziende le integrazioni disponibili sono meno numerose

Prezzi 3CX

3CX PRO : $695/anno

: $695/anno 3CX ENT: $870/anno

Nessuna opzione di prezzo mensile. Hosting, assistenza e integrazioni IA sono disponibili come componenti aggiuntivi

Valutazioni e recensioni su 3CX

G2 : 4.4/5 (450+recensioni)

: 4.4/5 (450+recensioni) Capterra: 4.4/5 (400+recensioni)

Migliorare la comunicazione interna e la collaborazione con ClickUp

La scelta del giusto software di comunicazione aziendale contribuisce a creare un ambiente in cui i dipendenti si sentono impegnati, produttivi e in connessione. Poiché le aziende continuano ad adattarsi e ad evolversi, la necessità di una comunicazione e di una collaborazione senza soluzione di continuità non è mai stata così importante.

Quindi, valutate le esigenze specifiche del vostro team e selezionate uno strumento di comunicazione unificata che soddisfi i vostri requisiti.

Con strumenti efficienti come ClickUp, è possibile gestire le attività e tenere traccia dello stato, comunicare in modo efficace, condividere file e creare un flusso di lavoro unificato senza dover passare da una piattaforma all'altra. La piattaforma fa tutto, dalla messaggistica in tempo reale alle videoconferenze, dalla gestione avanzata dei progetti all'automazione del flusso di lavoro!

Siete pronti a rivoluzionare la comunicazione del vostro team? Iscrivetevi gratuitamente al programma e sperimenta il futuro del lavoro.