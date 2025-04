Le migliori agenzie di marketing di Los Angeles per potenziare il vostro marketing nel 2025

Da fare: ci sono più di due anni di vita 30.000 agenzie di marketing negli Stati Uniti.

Los Angeles, in particolare, ne ospita alcune incredibili, dotate di tecnologie all'avanguardia per portare il vostro marchio al livello successivo.

Se state cercando l'agenzia di Los Angeles perfetta per trasformare il vostro marchio, abbiamo fatto i compiti per voi e abbiamo raccolto 30 delle migliori agenzie di marketing di Los Angeles.

Se saltate questo elenco, potreste perdere la possibilità di trovare l'agenzia più adatta alle vostre esigenze. Quindi, rimanete con noi fino alla fine per migliorare i vostri lavori richiesti! 🤝

⏰ Repilogo/riassunto di 60 secondi

Scoprite il meglio di Los Angeles: Esplorate le 30 agenzie di marketing di Los Angeles più quotate che fondono creatività, tecnologia e strategia per trasformare il vostro marchio

Esplorate le 30 agenzie di marketing di Los Angeles più quotate che fondono creatività, tecnologia e strategia per trasformare il vostro marchio Competenza locale senza pari: Le agenzie di Los Angeles eccellono in campagne a target elevato, crossover con il marketing dell'intrattenimento e partnership con gli influencer

Le agenzie di Los Angeles eccellono in campagne a target elevato, crossover con il marketing dell'intrattenimento e partnership con gli influencer **Tendenze emergenti da tenere d'occhio: il design mobile-first, la personalizzazione guidata dall'IA e il social commerce stanno ridisegnando il panorama del marketing

Gestione semplificata del project management con ClickUp: Gestite le campagne pubblicitarie senza soluzione di continuità con strumenti per il brainstorming, il monitoraggio e l'allineamento del team, assicurando l'esito positivo del marketing

Gestite le campagne pubblicitarie senza soluzione di continuità con strumenti per il brainstorming, il monitoraggio e l'allineamento del team, assicurando l'esito positivo del marketing Ecco un'istantanea del nostro elenco:

Il panorama delle agenzie di marketing a Los Angeles

Los Angeles è il luogo in cui creatività e tecnologia si fondono per creare alcune delle campagne di marketing di maggior impatto.

Dai cartelloni pubblicitari iconici sul Sunset Boulevard agli annunci digitali sugli schermi di tutto il mondo, le agenzie di marketing di Los Angeles sanno come far brillare i marchi. Ma ciò che le contraddistingue è la loro capacità di coniugare idee audaci con la cultura della città.

Caratteristiche chiave delle agenzie di marketing di Los Angeles

Ecco alcune delle loro caratteristiche chiave 👇

**Le agenzie di Los Angeles sfruttano la cultura diversificata della città per creare campagne scalabili a livello globale e allo stesso tempo intime per le comunità locali

**Con un punto d'appoggio a Hollywood, molte agenzie di Los Angeles integrano i marchi in film, spettacoli televisivi ed eventi che creano un'esposizione di grande impatto

Integrazione di influencer: Grazie all'accesso a una vasta rete di influencer, le agenzie di marketing di Los Angeles creano partnership che creano affidabilità

Tendenze emergenti nel marketing di Los Angeles

Focus sul mobile-first: Con tutti coloro che usano i loro telefoni in movimento, le aziende stanno dando priorità alle esperienze mobile-friendly. Ciò significa assicurarsi che i siti web abbiano un aspetto eccellente e lavorino bene sugli smartphone

Con tutti coloro che usano i loro telefoni in movimento, le aziende stanno dando priorità alle esperienze mobile-friendly. Ciò significa assicurarsi che i siti web abbiano un aspetto eccellente e lavorino bene sugli smartphone Intelligenza artificiale: Anche l'IA sta diventando un attore importante. Le aziende la utilizzano per personalizzare le interazioni con i clienti, rendendo il tutto più personalizzato per le esigenze individuali

Anche l'IA sta diventando un attore importante. Le aziende la utilizzano per personalizzare le interazioni con i clienti, rendendo il tutto più personalizzato per le esigenze individuali Acquisti sui social media: Le piattaforme dei social media come Instagram e Facebook stanno diventando punti di riferimento per gli acquisti. I marchi di Los Angeles stanno mostrando i loro prodotti direttamente nel vostro feed, rendendo super facile l'acquisto di ciò che vedete

Sapevi che? Sulla famosa Hollywood Sign si dice che la parte "HOLLY" sia stata scritta male di proposito come "abile manovra di marketing".

Vantaggi dell'assunzione di un'agenzia di marketing a Los Angeles

L'assunzione di un'agenzia di marketing a Los Angeles presenta tre vantaggi principali rispetto al lavoro con un'agenzia interna team di marketing interno :

1. Ampio intervallo di servizi a un costo accessibile

A Los Angeles, la maggior parte delle agenzie di marketing ha tutto ciò di cui il vostro marchio ha bisogno, e lo fa a tariffe piuttosto convenienti. Costruire un team interno con le stesse competenze? Può costare molto di più.

2. Competenza e conoscenza del territorio

Grazie alla loro posizione, le agenzie di marketing di Los Angeles hanno una linea diretta con gli influencer, le celebrità e le partnership con i marchi, il che dà loro un vantaggio significativo nel rendere vincenti le campagne pubblicitarie strategie e modelli di marketing vincenti per il vostro marchio. Le agenzie con sede altrove potrebbero non avere lo stesso accesso.

3. Nuove prospettive e strategie di marketing su misura

A volte, tutto ciò che serve è un paio di occhi nuovi! Un'agenzia di marketing può apportare nuove idee che possono portare le vostre strategie di marketing a un livello superiore. Guardano la vostra azienda dall'esterno, individuando opportunità o sfide che potrebbero sfuggirvi.

Le 30 migliori agenzie di marketing di Los Angeles nel 2024

1. Ogilvy

via Ogilvy Fondata nel 1948 da David Ogilvy, questa centrale creativa crede fermamente nella creatività senza confini

Ogni progetto riunisce esperti di pubblicità, branding, customer experience, PR e trasformazione digitale per creare una soluzione d'impatto.

⛳ Area di competenza

Il punto di forza di Ogilvy è la pubblicità. Come agenzia digitale creativa, crea campagne pubblicitarie che entrano in contatto con il pubblico di riferimento a livello emotivo. Concentrandosi su marchi globali e giganti del settore, è il punto di riferimento per il marketing delle aziende.

💪 Specializzazione

Campagne pubblicitarie

Costruzione del marchio

PR e comunicazione

🛍️ Clientela

McDonald's, Samsung, Supercell

Posizione a Los Angeles: Wilshire Boulevard

Settore di traguardo: Realizzazione di campagne di marketing integrate per l'industria alimentare/bevande, giochi e innovatori tecnologici

2. Saatchi & Saatchi

via Saatchi & Saatchi Saatchi & Saatchi, che fa parte del gruppo francese Publicis Groupe, è nota per la comunicazione creativa e per i suoi prodotti piani di marketing .

Basati sul principio "Nulla è Impossibile", coprono tutto, dal piano creativo alla posizione del marchio, fino alle strategie di marketing organico e a pagamento. Inoltre, Da fare anche lo sviluppo web. Si parla di "professionisti a tutto tondo"

⛳ Area di competenza

Saatchi & Saatchi è leader nello sviluppo di campagne pubblicitarie integrate per TV, digitale, social media, esperienziale e altro ancora. Il loro approccio olistico garantisce che ogni punto di contatto sia connesso e coeso.

💪 Specializzazione

Pubblicità a pagamento

Servizi di sviluppo web

Marketing programmatico e basato sui dati

🛍️ Clientela

Toyota, Procter & Gamble, Visa

Posizione a Los Angeles: Aviation Boulevard

Settore di traguardo: Costruzione di campagne culturalmente radicate per marchi di consumo globali, automotive e diversi gruppi di PMI

3. Agenzia Public Haus

via Agenzia pubblica Haus Public Haus è un'agenzia di PR di Los Angeles che lavora con marchi di lifestyle e startup ambiziose. Ciò che la rende speciale è il suo punto di forza nella comunicazione di marca. Nelle sue parole, Public Haus si occupa di aiutare i client a "pensare in grande, distinguersi e crescere rapidamente".

⛳ Area di competenza

L'agenzia Public Haus è specializzata in copertura mediatica, campagne di influencer con un ROI da capogiro e sistemi di distribuzione video

💪 Specializzazione

PR

Influencer marketing

Produzione e distribuzione di video

🛍️ Clientela

Auto Supply, Beast Health, Chevron

Posizione a Los Angeles: Ventura Boulevard

Settore di traguardo: Creazione di campagne PR, influencer e digitali degne di nota per marchi che operano nei settori dello stile di vita attivo, dell'automobile, del benessere, del cibo, del vino e degli alcolici e della cultura pop

4. Prestazioni di M&C Saatchi

via Prestazioni di M&C Saatchi Il Gruppo M&C Saatchi ha fatto molta strada dalla sua nascita nel 1995$$a. Oggi è un'azienda di soluzioni creative a servizio completo con un braccio di marketing digitale per la crescita. Copre tutte le basi del marketing digitale e servizi basati sui dati come la segmentazione dei clienti e la modellazione del valore della vita (LTV).

⛳ Area di competenza

M&C Saatchi Performance si occupa di performance marketing, con un'attitudine speciale per il marketing delle app Dal 2006 aiuta i marchi a far crescere alcune delle più grandi app in circolazione, espandendo la loro base di utenti e rendendole famose nei mercati globali.

💪 Specializzazione

Marketing delle app

Ottimizzazione dei negozi di app

Analisi dei dati

🛍️ Clientela

Amazon, Soundcloud, Canva

📍Los Angeles Posizione: Beverly Hills

Settore di traguardo: Guidare la crescita dei marchi di tecnologia, intrattenimento e mobile-first attraverso il marketing delle performance e delle app

5. Antonio & Parigi

via Antonio e Parigi Antonio & Paris offre i propri servizi per 'Accendere la storia d'amore tra marchi e consumatori' I loro servizi sono suddivisi in tre aree chiave: strategia del marchio, identità del marchio ed esperienza del marchio. All'interno di queste tre aree verticali, Da fare, dal piano delle strategie di marketing alla prototipazione e al branding sensoriale (suono e profumo).

⛳ Area di competenza

A&P si avvale di un team di esperti di branding e Da fare con un focus unico su branding, UI/UX, strategia dei contenuti e animazioni. Nel corso degli anni, hanno ottenuto importanti riconoscimenti attraverso premi come Webby, IDA e Addy per le loro campagne di branding.

💪 Specializzazione

Animazione e motion graphics

Produttività cinematografica

Branding sensoriale

🛍️ Clientela

Istituto Franklin, Microsoft, American Express

Posizione a Los Angeles: 5a Strada Ovest

🎯 Settore di traguardo: Creare emozioni campagne di marketing emozionali per i mercati B2B/B2C con soluzioni come il branding sensoriale e lo sviluppo di contenuti

6. inBeat

via inBeat.co inBeat è un'agenzia di influencer marketing e pubblicità a pagamento con sede a Montreal, in Canada. Tuttavia, a Los Angeles si concentra esclusivamente sull'influencer marketing. Dispone del più grande database di influencer di TikTok e Instagram, con oltre 25.000 autori.

⛳ Area di competenza

inBeat eccelle nella fusione di media a pagamento e micro-influencer marketing per creare campagne misurabili. Con la più grande rete di influencer di Los Angeles, abbina gli autori perfetti al vostro budget e al vostro settore.

💪 Specializzazione

Marketing sui social media

Campioni di produttività

🛍️ Clientela

Bumble, New Balance, Native

Posizione a Los Angeles: Flower Street

Settore di traguardo: Realizzazione di campagne UGC di tendenza attraverso il micro-influencer marketing per marchi D2C, scuole superiori, sanità e app mobili

7. Pietra salata

via Pietra salata Salted Stone si occupa di aiutare le aziende B2B a crescere e, in quanto partner ufficiale di HubSpot, dispone degli strumenti e del know-how necessari per farlo. Si concentra sull'utilizzo di HubSpot per massimizzare la generazione di lead e le conversioni, in particolare nel mondo B2B.

⛳ Area di competenza

Salted Stone è specializzata nell'integrazione di HubSpot nel vostro processo commerciale. Teams imposta pipeline commerciali completamente automatizzate e addestra il vostro team a utilizzarle in modo efficace

💪Specializzazione

Integrazione e onboarding di HubSpot

Progettazione di siti commerciali, CRM e siti web

🛍️ Clientela

Centrix, Brugal Rum, Barlean's

📍Los Angeles Posizione: Monrovia

Settore traguardo: Ottimizzazione delle vendite e del marketing B2B con l'integrazione di HubSpot, RevOps e strategie incentrate sulla conversione per la crescita del marchio

8. Il Gruppo Bruxton

via Il Gruppo Bruxton The Bruxton Group, a Los Angeles, crea confezioni di prodotti di grande impatto, azzeccando al tempo stesso la posizione del marchio e la strategia della campagna pubblicitaria e se non avete un'identità di marchio, ne progetteranno una da zero e la integreranno perfettamente nell'interfaccia utente/ux del vostro sito web o della vostra app.

⛳ Area di competenza

Bruxton Group è specializzato in copywriting, graphic design e brand identity design. Sviluppa anche etichette per bottiglie, lattine, tubetti e qualsiasi altro imballaggio di cui abbiate bisogno.

💪 Specializzazione

Progettazione di imballaggi

Progettazione UI e UX

🛍️ Clientela

Walmart, Solara Suncare, EAT Almonds

📍Los Angeles Posizione: Santa Monica

Settore di riferimento: Progettazione di imballaggi di alta qualità per marchi di bevande, cura della persona, salute e benessere

9. 2 Punto

via agenzia 2POINT 2 Point è attiva dal 2006 e si è trasformata in un'agenzia di marketing a servizio completo con sedi in tutti gli Stati Uniti. È nota per la creazione di siti web animati mozzafiato, la gestione di campagne pubblicitarie PPC, il SEO, l'email marketing, e praticamente tutto ciò che è digitale.

⛳ Area di competenza

l'area di competenza di 2 Point è il web design - progettano siti web animati mozzafiato che non sono la tazza di tè di tutti. Questo è evidente dal loro portfolio di web design, che comprende diversi progetti accattivanti.

💪 Specializzazione

Web design

Ottimizzazione per i motori di ricerca

Gestione dei social media

🛍️ Clientela

InfinixBio, Verizon, Intelligent HealthTech

Posizione a Los Angeles: South Alameda Street

Settore di traguardo: Fornitura di marketing multicanale e siti web animati nei settori della sanità, della vendita al dettaglio, dell'agricoltura e dell'ospitalità

10. UMBRELLA

via UMBRELLA UMBRELLA è un'agenzia di marketing digitale boutique con sede a Los Angeles che ha un peso ben superiore alla media. Pur essendo specializzata nella creazione di contenuti e nel social media marketing, offre l'intero intervallo di servizi di marketing digitale di cui il vostro marchio ha bisogno.

Fondata nel 2016, ciò che rende speciale UMBRELLA è la sua abilità nella creazione di contenuti sotto forma di video, disegni grafici o fotografie professionali.

⛳ Area di competenza

Ciò che distingue UMBRELLA è la sua creazione di contenuti, che mette in mostra con orgoglio sulla sua homepage. Sono specializzati nella realizzazione di contenuti fotografici e video di alta qualità, tra cui la direzione creativa, la fotografia, la produttività, la produzione e la post-produzione di video

💪 Specializzazione

Design di prodotti/imballaggi

Creazione di contenuti (video + fotografia)

Design del logo

🛍️ Clientela

Hyperloop TT, Tossware, BQ Bottle

Posizione a Los Angeles: West Hollywood

Settore di riferimento: Creazione di contenuti creativi di alta qualità (foto/video) per e-commerce, moda e startup tecnologiche

11. SeedX

via SeedX Inc Fondata nel 2015, SeedX intende ridefinire i servizi delle agenzie di crescita. Offre servizi di SEO, PPC, social media marketing, branding, content marketing, web design e sviluppo.

Inoltre, se siete sommersi da strumenti come CRM, CDP o piattaforme CMS, SeedX promette di aiutarvi a capire quali sono gli strumenti mar-tech più adatti alle vostre esigenze e ad allinearli con i vostri dati e il vostro team.

⛳ Area di competenza

SeedX è specializzata nelle soluzioni HubSpot e nella trasformazione digitale. Con una forte attenzione al B2B e all'e-commerce, offre anche servizi di inbound marketing, revenue operations, Search Engine Marketing (SEM), PR, email marketing e altro ancora.

💪 Specializzazione

Integrazione con HubSpot

SEM e SEO

Generazione di lead

🛍️ Clientela

Google, Università di Harvard, AARP

Posizione a Los Angeles: South Figueroa Street

Settore di traguardo: Guidare la crescita di aziende B2B e di e-commerce attraverso l'integrazione di HubSpot, l'acquisto di media e la generazione di lead

12. NoGood

via NoGood NoGood, fondata nel 2017, è un'agenzia di marketing digitale che chiama New York City Home, con una seconda base nella soleggiata Los Angeles. Ciò che li distingue è la loro abilità nel costruire quadri scalabili di lead generation per mettervi in connessione con lead IA di alta qualità.

⛳ Area di competenza

NoGood eccelle nella strategia di marketing digitale full-funnel, specializzata in social ads, performance branding e CRO per guidare una crescita misurabile. Sono maestri nell'utilizzo di marketing analytics per ottimizzare le strategie e massimizzare il ROI.

💪 Specializzazione

Marketing del ciclo di vita

CMO frazionato

Generazione di lead IA

🛍️ Clientela

TikTok, Nike, Amazon

Posizione a Los Angeles: West Hollywood

Settore di riferimento: Guidare la crescita dei marchi SaaS, healthcare, fintech, B2B, consumer e IA attraverso strategie di marketing full-funnel

👀Lo sapevate che? Se Los Angeles fosse un paese, il suo supererebbe l'Arabia Saudita, la Svizzera e la Svezia !

13. Pubblicità dell'eclissi

via Pubblicità su eclissi Eclipse è un'agenzia di marketing per l'intrattenimento. Basta dare un'occhiata all'elenco dei loro client per capire perché! Offre diversi servizi, tra cui pubblicità cartacea, digitale e out-of-home (OOH). Con alcuni dei produttori più importanti di Hollywood come client, Eclipse è il punto di riferimento per chiunque nel settore aziendale cerchi un'esperienza di marketing di alto livello.

⛳ Area di competenza

Eclipse è un'azienda esperta in marketing di film, serie web e spettacoli televisivi, con una forte attenzione alla distribuzione di annunci digitali. Sono noti in città per il loro approccio orientato all'intrattenimento, caratterizzato da una narrazione visiva.

💪 Specializzazione

Creazione di contenuti video

Narrazione visiva e design

🛍️ Clientela

Disney, Marvel Studios, Fox Studios

📍Los Angeles Posizione: Burbank

Settore di traguardo: Creazione di attività di marketing OOH e di intrattenimento per giochi e marchi di media visivi

14. RPA

via RPA Fondata nel 1986, RPA è un'altra agenzia pubblicitaria a servizio completo con il motto "Persone. Relazioni. Risultati" RPA fa di tutto, da piani di marketing strategico e la pubblicità su carta stampata ad altri moduli pubblicitari audiovisivi. Ciò che li distingue è la loro disponibilità ad accettare lavori da segmenti meno conosciuti come il settore dell'energia.

⛳ Area di competenza

RPA ha una grande esperienza nel settore automobilistico. Sebbene abbia creato campagne degne di nota per diversi marchi nei settori della sanità e dell'energia, non ce ne sono tante quante ne abbiamo trovate per le automobili. È chiaro quanto siano addentrati in questo spazio!

💪 Specializzazione

Marketing sportivo

Automazioni creative

🛍️ Clientela

Honda, Marathon, Home.com

Posizione a Los Angeles: Colorado Avenue, Santa Monica

Settore di traguardo: Creazione di esperienze pubblicitarie immersive nei settori dello sport, delle automobili, della sanità, dei viaggi e dell'energia

15. Studi Zbra

via Studi Zbra Zbra Studios è semplice e offre tre servizi fondamentali: **Pur occupandosi dell'identità del marchio e del marketing digitale per i clienti esistenti, il loro obiettivo principale è la padronanza di queste tre aree.

⛳ Area di competenza

Zbra Studios è un esperto di web design, avendo sviluppato oltre 490 siti web dalla sua nascita nel 2004. Ha inoltre vinto il premio "Best Art Direction for A Website" ai Vega Awards e il premio "Best Sports Website" ai NYX Awards nel 2024.

💪 Specializzazione

Web design basato sui dati

Mappatura del calore e integrazione del CRM

🛍️ Clientela

FirstLight Home Care, Dream Vacations, Il mio super avvocato

Posizione a Los Angeles: Silver Lake Boulevard

Settore di traguardo: Progettazione di siti web ad alte prestazioni per aziende in franchising e marchi Fortune 500

16. Gruppo Ayzenberg

via Gruppo Ayzenberg Ayzenberg è un'agenzia di social media marketing con oltre 30 anni di esperienza nella condivisione di storie di brand lungimiranti. Ora è un'agenzia di marketing integrato IA e social-first e offre un intervallo completo di servizi, tra cui gestione delle campagne, strategia del marchio e ricerche di mercato.

⛳ Area di competenza

Ayzenberg è leader nel gaming marketing Ha progettato campagne di marketing per numerosi giochi, tra cui la console Xbox e alcuni dei suoi accessori.

💪 Specializzazione

Marketing sui social media

Creazione di contenuti

Marketing di trasmissione

🛍️ Clientela

Microsoft, Pokémon GO, Xbox

Posizione a Los Angeles: Walnut Street

Settore di riferimento: Creazione di campagne innovative di media, social e influencer marketing per i settori del gioco, dell'intrattenimento e dell'elettronica di consumo

17. Brenton Way

via Via Brenton Brenton Way è un'altra agenzia di marketing di Los Angeles che fornisce quasi tutto ciò che ci si può aspettare da un'agenzia di growth marketing. Il loro team fa annunci PPC, branding, social media marketing, email marketing e SEO. Offrono anche una dashboard di reportistica dedicata ai client, dove è possibile monitorare i risultati del lavoro che fanno per voi.

⛳ Area di competenza

Brenton Way è specializzato in ottimizzazione della conversione. Ha sviluppato diversi strumenti proprietari per il monitoraggio delle azioni degli utenti sul vostro sito web, utilizzando i dati per aumentare le registrazioni o le vendite. Il team di Brenton Way è anche esperto nell'aumentare le entrate con il traffico esistente.

💪 Specializzazione

SEO

PR

Ottimizzazione del tasso di conversazione

🛍️ Clientela

T-Mobile, Adidas, Foreo

Posizione a Los Angeles: Wilshire Boulevard

Settore di traguardo: Fornire strategie e campagne di marketing digitale su misura per settori quali automotive, beauty, gaming, SaaS e salute

18. Optimist Inc.

via Optimist Inc. Fondata nel 2009, Optimist è un'agenzia con sede a Los Angeles. Nell'ambito di queste due aree, Optimist offre servizi di creazione di contenuti, design, packaging, produzione di eventi e altri servizi.

⛳ Area di competenza

Optimist Inc. si distingue per la creazione di soluzioni di design spaziale e AR/VR indimenticabili. È esperta nella trasformazione degli spazi e nell'uso di tecnologie immersive per dare vita ai marchi.

💪 Specializzazione

Creazione di contenuti video

Produttività di eventi

🛍️ Clientela

Red Bull, Nike, Uber Eats

Posizione a Los Angeles: 104a strada ovest

Settore di traguardo: Creare esperienze immersive per settori come la moda, il B2B e il lifestyle

19. Intrepido Digitale

via Intrepido digitale Intrepid Digital è un'agenzia full-service di Los Angeles che si occupa di aiutare le PMI orientate alla crescita, gli investitori privati e le organizzazioni di primo livello ad avere successo. I suoi servizi chiave includono SEO, PPC, CRO, marketing dei contenuti, ottimizzazione del profilo Google Business e gestione dei social media.

Ciò che li contraddistingue è l'utilizzo di tecnologie di marketing all'avanguardia per l'audit dei contenuti, l'analisi delle lacune e la gestione avanzata dei dati.

⛳ Area di competenza

L'agenzia ha lavorato con molti client di questi settori e ha acquisito un'esperienza significativa per guidare le proprie strategie. Tra le piattaforme, sono esperti nel lavorare con Shopify, WordPress e Salesforce.

💪 Specializzazione

Marketing dei contenuti

Servizi di marketing ad hoc

Ottimizzazione GMB

🛍️ Clientela

Expedia, Amazon, Compass

Posizione a Los Angeles: South Flower Street

Settore di traguardo: Fornire strategie e campagne di marketing digitale per settori come quello legale, dei viaggi, del cibo e delle bevande, della blockchain e del SaaS

20. Designory

via Il Designory Il nome potrebbe far pensare che si tratti solo di un'agenzia di design, ma Designory è molto di più. È una centrale creativa a servizio completo, che si occupa di tutto, dai social media al content marketing, dalla strategia digitale al SEO, dagli annunci a pagamento alle campagne integrate cross-canale.

⛳ Area di competenza

Designory è specializzata nella creazione di contenuti su piattaforme digitali, stampa e video. Il loro vero punto di forza è il marketing integrato, in cui fondono storytelling e strategia per realizzare campagne cross-canale.

💪 Specializzazione

Gestione di annunci e campagne

Strategia e piano di marketing

Progettazione di siti web e app

🛍️ Clientela

Nissan, HP, Audi

📍Los Angeles Posizione: Long Beach

🎯Settore di traguardo: Fornire soluzioni di marketing integrato per settori come quello automobilistico e tecnologico

21. Dritto a Nord

via Dritto verso Nord La missione di Straight North è "far crescere le entrate dei nostri clienti". È stata fondata nel 1997, molto prima che Internet diventasse popolare. Oggi si concentra esclusivamente sul marketing digitale, offrendo servizi come SEO, pubblicità a pagamento, web design/sviluppo e design creativo.

La loro esperienza è perfetta per le piccole imprese che desiderano potenziare il marketing del marchio e guidare la crescita aziendale.

⛳ Area di competenza

Straight North è un esperto nell'acquisizione di collegamenti e nel copywriting. Ciò significa che è in grado di fare un lavoro eccellente su SEO, design del sito web, testi pubblicitari e creazione di contenuti in generale.

💪 Specializzazione

Servizi video

SEO

Fotografia, brochure e design collaterale

🛍️ Clientela

Università del Wisconsin, DFin, Clover

Settore di traguardo: Providing di servizi di marketing digitale e web design per organizzazioni B2B e B2C di tutte le dimensioni

22. Marketing per uccelli

via Marketing degli uccelli Bird Marketing, un'agenzia di marketing a servizio completo con sede nel Regno Unito, ha lasciato il segno anche negli Stati Uniti. Attiva dal 2010, è specializzata nel marketing digitale orientato al ROI e alla fidelizzazione del marchio. Dallo sviluppo web al SEO, dal social media marketing al design dell'identità del marchio, offre tutto ciò che ci si aspetta da un'agenzia digitale creativa di alto livello.

⛳ Area di competenza

Uno sguardo attento al portfolio di Bird rivela che la sua competenza principale è web design . Ha completato centinaia di progetti di web design e sviluppo per aziende di tutto il mondo.

💪 Specializzazione

Web design e sviluppo

Marketing sui social media

🛍️ Clientela

Arab Bank, Huawei, Aramex

📍Los Angeles Posizione: Century Park

Settore di traguardo: Fornire soluzioni di marketing e web per settori come la produzione, l'e-commerce, la finanza e la tecnologia

23. Laboratori Deviate

via Laboratori di deviazione Fondata da uno scienziato missilistico e da un banchiere d'investimento, Deviate Labs ha lavorato con aziende di tutte le dimensioni, da startup a rinomati giganti del settore. I suoi servizi comprendono il growth marketing, il content marketing e l'implementazione di processi commerciali automatizzati.

⛳ Area di competenza

Deviate Labs è un esperto di growth e stunt marketing_ dal suo elenco di servizi. Finora ha lavorato con diversi marchi con un focus su questi servizi.

💪 Specializzazione

Branding sonoro

Marketing acrobatico

Pubblicità programmatica

🛍️ Clientela

Michael Marquart, HR Cloud, Radix

📍Los Angeles Posizione: Santa Monica Boulevard

Settore di traguardo: Aziende B2B SaaS con marketing focalizzato sulla crescita, strategie di contenuto, stunt marketing e branding sonoro

24. Pubblicità Hawthorne

via Pubblicità Hawthorne Hawthorne Advertising è specializzata nella creazione di soluzioni di marketing completamente integrate incentrate su analisi dei dati, strategia e pubblicità a pagamento multicanale. Inoltre, offre ai client dashboard di reportistica dedicati con KPI personalizzati per monitorare il loro lavoro.

Tuttavia, se siete alla ricerca di SEO o marketing organico, non è quello che offrono.

⛳ Area di competenza

Il portfolio di Hawthorne riflette una grande esperienza in strategia e acquisizione dei media. Quasi tutti i loro client hanno sfruttato in qualche misura i loro servizi media per attività di PR e branding, quindi devono sapere cosa stanno facendo!

💪 Specializzazione

Copywriting / Scriptwriting / Storyboarding

Grafica in movimento e animazione

🛍️ Clientela

Dyson, Los Angeles Times, L'Oréal

Posizione a Los Angeles: Quinta Strada Ovest

Settore di traguardo: Fornire soluzioni di marketing multicanale su misura per le industrie tecnologiche, della bellezza e della salute per migliorare la portata su più canali

25. Pubblicità Pulsar

via Pubblicità di Pulsar Pulsar è tutto ciò che dice il suo slogan: "Quanto potremmo essere bravi?" In breve, è un'agenzia pubblicitaria e di marketing che offre una serie di servizi. Oltre ai servizi generali (SEO/SEM, social media marketing e PR), Pulsar offre verifiche dell'esperienza del cliente, analisi delle tendenze e design di app/giochi.

⛳ Area di competenza

Pulsar Advertising ha come chiave di lettura la pubblicità, con un portfolio di campagne pubblicitarie digitali e sociali molto ampio. Sono particolarmente bravi a creare video pubblicitari emozionali che colpiscano il pubblico.

💪 Specializzazione

Verifica e mappatura della CX

Imballaggio ed etichetta

Promozione della comunità e dell'azienda

🛍️ Clientela

Dipartimento delle imposte della Virginia, EZ Pass, Agenzia di assistenza sanitaria dell'OC

📍Los Angeles Posizione: Wilshire Boulevard

**Settore di riferimento: provider di soluzioni di marketing e pubblicitarie per settori come i trasporti, la sanità, il settore pubblico e i prodotti di consumo

26. Media sociali 55

via Media sociali 55 Non lasciatevi ingannare dal nome: Social Media 55 è molto più di una semplice agenzia di social media marketing. Dal 2014 fornisce un ampio intervallo di servizi, tra cui produzione di video, progettazione di app per dispositivi mobili, design UI/UX, SEO, email marketing e branding. Grazie a questa gamma di servizi, l'azienda si colloca senza problemi tra le agenzie di marketing digitale a servizio completo.

⛳ Area di competenza

Il team di Social Media 55 è davvero all'altezza del suo nome: è un esperto assoluto di social media. Il suo portfolio è ricco di storie di esito positivo di campagne d'impatto che producono risultati.

💪 Specializzazione

Servizi WordPress

Influencer marketing

Email marketing

🛍️ Clientela

Arbys, Mr. Puffs Dessert Bar, Westmount Square

Posizione a Los Angeles: Wilshire Boulevard

Settore di traguardo: Fornisce soluzioni di gestione dei social media e di marketing in tutti i settori, tra cui CBD, sposa e idraulica, oltre a e-commerce, immobiliare e legale

27. Kastner

via Agenzia Kastner Kastner, precedentemente nota come Kastner & Partners, è un'agenzia di marketing globale con otto uffici negli Stati Uniti e in Europa. Offre strategia di marca, strategia sociale, storytelling, pubblicità, sviluppo di web/app e altri servizi di marketing digitale.

⛳ Area di competenza

L'esperienza di Kastner è nella creazione di campagne di brand globali attraverso il potere dello storytelling e di esperienze di clienti di spicco.

💪 Specializzazione

Marketing sportivo

Marketing esperienziale

Gestione della comunità

🛍️ Clientela

Red Bull, Jockey, Adidas

Posizione a Los Angeles: La Cienega Boulevard

Settore di traguardo: Specializzata in pubblicità creativa e strategia di marca principalmente per marchi lifestyle e sportivi

28. Quigley-Simpson

via Quigley-Simpson Quigley-Simpson, fondata nel 2002, offre servizi di branding, pubblicità e project management. È nota per il suo approccio pubblicitario unico di tipo brand-response, che porta a risultati reali.

⛳ Area di competenza

Quigley-Simpson è esperta in strategia e acquisizione dei media. Quasi tutti i casi di studio presenti sul suo sito web mostrano che i suoi client sfruttano i suoi servizi di gestione dei media in aggiunta ad altri componenti aggiuntivi.

💪 Specializzazione

Piano di scenario guidato dall'IA

Servizio account e marketing

🛍️ Clientela

Hotel Marriott, Vigili del fuoco di Los Angeles, United Explorer

Posizione a Los Angeles: Wilshire Boulevard

Settore di traguardo: Creazione di campagne di marketing mirate per beni di consumo confezionati, servizi finanziari, organizzazioni non profit e marchi di benessere

29. TrixMedia

via TRIXMEDIA TrixMedia è un'agenzia pubblicitaria e di digital branding che opera dal 2003. Progetta l'identità del marchio, i loghi, il materiale di confezionamento, le roadmap di branding e marketing e siti web. Gestisce anche il SEO e il social media marketing per i suoi client.

⛳ Area di competenza

Il portfolio di TrixMedia è ricco di progetti di brand identity e packaging design, a dimostrazione della loro esperienza in questo settore. Hanno anche alcuni progetti di prodotti, quindi sono professionisti in tutto ciò che riguarda il design!

💪 Specializzazione

Progettazione grafica

Design di nomi, loghi e marchi

🛍️ Clientela

Hilton, Coca-Cola, Starbucks

Posizione a Los Angeles: Beverly Hills

Settore di traguardo: Providing di soluzioni creative di design e marketing per settori come la moda, la bellezza e i beni di consumo

30. TAPPA NITRO

via NITRO PLUG Marketing digitale NITRO PLUG, l'ultima agenzia del nostro elenco, si concentra principalmente sull'aumento del traffico e delle entrate per i suoi client, a differenza di altre agenzie che si occupano maggiormente di branding.

Tutti i servizi di NITRO PLUG, tra cui SEO locale, SEO nazionale, pubblicità PPC, email marketing, social media marketing e gestione delle PR, sono incentrati sul raggiungimento del traffico sul sito web e sulla generazione di lead in generale.

⛳ Area di competenza

NITRO PLUG ha un'estesa esperienza nella lead generation. Utilizza strategie e strumenti avanzati, tra cui PPC e SEO, per creare campagne che portano a risultati misurabili.

💪 Specializzazione

SEO

Email marketing

Generazione di lead

🛍️ Clientela

Noble Construction, Davis Construction, DMI Construction

📍Los Angeles Posizione: Wilshire Boulevard

Settore di traguardo: Specializzata in soluzioni di lead generation e marketing per l'edilizia e l'industria legale

Fattori chiave nella scelta di un'agenzia di marketing a Los Angeles

Ormai sapete che a Los Angeles non mancano le grandi agenzie di marketing. Tuttavia, c'è un altro problema a cui pensare: **La scelta!

Con le opzioni arriva la confusione. 😵‍💫

Ma scegliere l'agenzia di marketing giusta non deve essere complicato. Ricordate questi tre fattori al momento della scelta e il vostro lavoro sarà terminato a metà.

🔦 Valutazione delle esigenze e degli obiettivi di marketing

Il primo passaggio consiste nel suddividere i vostri oggetti di marketing. Valutate i vostri oggetti per capire cosa sperate di ottenere con le vostre campagne.

Ponetevi queste domande per restringere il campo obiettivi di marketing :

quali problemi specifici state cercando di risolvere con il marketing (ad esempio, scarso traffico sul sito web, scarsa visibilità del marchio, bassi tassi di conversione)?

quali sono le piattaforme su cui il vostro traguardo è più attivo: social media, motori di ricerca o email? da fare per ottenere risultati a breve termine, come la performance di una campagna, o strategie a lungo termine per la costruzione del marchio?

✅ Come misurerete l'esito positivo: maggiore traffico, migliore coinvolgimento o aumento delle entrate?

🔦 Valutazione dell'esperienza e della reputazione dell'agenzia

Dopo aver grafico una risposta unitaria, cercate le agenzie che soddisfano le vostre esigenze. Quando avete in mente alcune agenzie, filtrate la vostra rosa di candidati. Fate ricerche sulle agenzie, controllate le campagne a cui hanno lavorato e vedete se qualcosa attira la vostra attenzione.

Tenete a mente le seguenti domande mentre discutete l'ambito del lavoro:

da dove fanno scaturire l'ispirazione creativa?

✅ Si sono occupati di progetti simili in passato?

✅ Da fare per capire i vostri oggetti aziendali?

🔦 Comprensione dei modelli di prezzo e budgeting

Come dice il proverbio: "C'è il buono, l'economico e il veloce. Puoi sceglierne solo due"

Un prezzo cancellato è fondamentale nella selezione di un'agenzia. Siate diretti con il vostro partner di agenzia sulle vostre priorità (qualità, budget o velocità). Questo vi aiuterà a fissare i traguardi per tutti i soggetti coinvolti e a sviluppare una partnership di esito positivo.

Ecco alcuni fattori da considerare:

✅ Il loro modello di prezzo è fisso, variabile o misto?

ci sono costi nascosti? Chiedete trasparenza in anticipo

✅ Chiedete una ripartizione dei costi per evitare sorprese in futuro

ClickUp per il project management e la collaborazione nel marketing

Scegliere un'agenzia di marketing è una cosa, ma lavorare con loro è un'altra. Avete bisogno di una soluzione di project management end-to-end come ClickUp per garantire una comunicazione e una trasparenza di altissimo livello.

ClickUp è l'app ideale per il lavoro, grazie alla sua collaborazione con il team e alle sue funzioni project management per il marketing gli strumenti di marketing centralizzano tutto, in modo che nulla si perda nella confusione. Scopriamo come ClickUp semplifica il lavoro per voi👇

🚀 Raccolta dei requisiti senza soluzione di continuità

Date il via alle vostre campagne con chiarezza utilizzando Lavagne online ClickUp .

In breve:

Fai schizzi e dai vita ai pensieri del tuo team con gesti intuitivi. È semplice come usare carta e penna (ma più intelligente)

Connettete le vostre lavagne online direttamente a Attività di ClickUp . Con un solo clic, trasformate i vostri brainstorming in progetti di cui tutti possono tenere traccia

Trasformate qualsiasi idea in un'attività misurabile e tracciabile con le lavagne online di ClickUp

Aggiungete aggiornamenti in tempo reale alle vostre lavagne online, in modo che il vostro team o la vostra agenzia possano allinearsi istantaneamente, senza bisogno di un infinito tira e molla

Condividete le lavagne online, incorporatele all'interno dell'area di lavoro di ClickUp o esportatele in formato PDF per garantire che nessuno si perda nulla

Una piattaforma di project management è essenziale per un team di marketing e ci piace che ci aiuti a rimanere in contatto con gli altri reparti. Usiamo ClickUp letteralmente ogni giorno, per tutto. È stato molto utile per il nostro team di creativi e ha reso il loro flusso di lavoro migliore e più efficiente"

Chelsea Bennett, responsabile del coinvolgimento del marchio, Lulu Press

🚀 Gestire più campagne con progetti dedicati

Immaginate questo: ogni campagna diventa il proprio progetto all'interno della vostra workstation. All'interno di questi progetti, potete suddividere le attività e assegnarle ai membri del team o alle agenzie.

Man mano che le attività vengono completate, il progetto complessivo viene aggiornato in tempo reale. Non dovrete più indovinare chi ha fatto cosa: è tutto organizzato e aggiornato.

Una rapida panoramica di tutte le attività di marketing ordinate in base al loro stato nel Marketing Project Management Software di ClickUp

Ecco cosa Il software di project management per il marketing di ClickUp da fare, sia che stiate gestendo campagne PPC, SEO, social media o qualsiasi altra cosa nel campo del marketing.

💡Pro Suggerimento: Usare Automazioni ClickUp per gestire le attività ricorrenti senza sforzo. In questo modo il vostro team potrà concentrarsi sulla creatività e sulla strategia invece che sui follower manuali.

🚀 Semplificare la documentazione della campagna

Se c'è una soluzione che mette tutti sulla stessa pagina, questa è la seguente Documenti di ClickUp . Ecco come👇

Utilizzate ClickUp Docs per collaborare, assegnare elementi d'azione e monitorare gli aggiornamenti in tempo reale

Create brief o report creativi per le campagne e condivideteli istantaneamente con il vostro team e le agenzie. Potete anche impostare le autorizzazioni per controllare chi può visualizzare o modificare i documenti

Documenti permette a tutti di contribuire simultaneamente, sia che stiate elaborando idee o rivedendo lo stato di avanzamento. Aggiungete commenti, assegnate elementi d'azione e monitorate gli aggiornamenti senza dover cambiare app

Utilizzate Docs Hub per tenere tutto, dai wiki ai brief creativi, in un unico luogo ricercabile. I team interni e le agenzie possono trovare ciò di cui hanno bisogno, quando ne hanno bisogno

Risparmio di tempo: Utilizzate un'applicazione modello di brief creativo per preparare più velocemente i brief con tutti i parametri precostituiti, come il target, i deliverable, il budget, la Sequenza, le attività cardine, ecc. Il mio lavoro è più facile!

🚀 Tenere sotto controllo gli stati di avanzamento

Utilizzare La soluzione di project management creativo di ClickUp per tenere tutte le campagne e le idee in un unico posto. Inoltre, è possibile assegnare le attività in modo più efficace, in modo che nessuno si senta sopraffatto mentre gli altri si girano i pollici.

Inoltre, con questa soluzione all-in-one per il team, potete condividere rapidamente i feedback sui lavori creativi o richiedere modifiche senza perdervi in catene di email.

Con ClickUp Team per le agenzie creative potete pianificare, creare e presentare i vostri lavori migliori in un unico luogo

Abbinatelo ulteriormente con ClickUp Dashboard e il vostro team di marketing potrebbe sentirsi invincibile!

Ecco un'anteprima:

Vi chiedete come stanno andando le vostre campagne di marketing? Le dashboard vi mostrano tutto: tassi di conversione, coinvolgimento sui social media e altro ancora, in modo che possiate sapere cosa sta funzionando e cosa no

Utilizzate le dashboard di ClickUp per visualizzare il cronoprogramma e lo stato di avanzamento del progetto

Dal design degli annunci agli aggiornamenti dei contenuti, le dashboard vi permettono di vedere esattamente dove la vostra agenzia sta concentrando i suoi lavori richiesti

Sapere quanto tempo la vostra agenzia dedica alle attività grazie al monitoraggio del tempo integrato. Questo vi aiuta a rispettare il budget e garantisce che non ci siano perdite di tempo

E proprio quando pensavate che non si potesse fare di meglio, Modello di gestione dell'agenzia ClickUp ha iniziato a semplificare i progetti per voi.

Con questo modello, è possibile:

Visualizzare tutti i progetti in corso in un colpo d'occhio

tutti i progetti in corso in un colpo d'occhio Collaborare e fare brainstorming su idee creative per la campagna

su idee creative per la campagna Automazioni delle attività in base allo stato, alla priorità e alle date di scadenza

delle attività in base allo stato, alla priorità e alle date di scadenza Monitorare e regolare le strategie della campagna in base alle metriche delle prestazioni

Leggi anche: Come il team di marketing di ClickUp utilizza ClickUp?

Impatto di un'agenzia di marketing esperta sul branding

1. La pubblicità del Macintosh di Apple del 1984

🍎 Azienda: Apple

🍎 Campagna: Campagna pubblicitaria del Super Bowl del 1984 per il lancio del Macintosh

🍎 Agenzia di marketing: Chiat/Giorno 🍎 Storia: Nel 1984, Apple ha scosso il mondo con un audace Pubblicità del Super Bowl per annunciare il suo computer Macintosh, una risposta diretta al dominio del PC IBM.

Creato da Chiat/Day, lo spot si distingueva perché non seguiva le regole tipiche della pubblicità di prodotto: non mostrava nemmeno il computer stesso.

Questo approccio non convenzionale suscitò la preoccupazione della Bacheca di Apple, che non era sicura che uno spot così drammatico e privo di prodotto potesse promuovere efficacemente la sua ultima innovazione.

Risultati: L'azzardo è stato premiato e lo spot ha ricevuto il plauso della critica, generando clamore per diverse settimane.

Lezioni ⬇️

✅ Le idee audaci e non convenzionali possono lasciare un'impressione duratura ✅ Le campagne emozionali e narrative hanno una risonanza maggiore rispetto ai dettagli dei prodotti ✅ I rischi calcolati, anche in presenza di ostacoli interni, possono dare risultati rivoluzionari

Best practice ⬇️

coinvolgere il pubblico facendogli provare qualcosa utilizzare eventi ad alta visibilità per massimizzare la portata della campagna

2. Campagna "Le vacanze stanno arrivando" di Coca-Cola

🥤 Azienda: Coca-Cola

🥤 Campagna: Arrivano le vacanze

Agenzia di marketing: WB Terminato

Storia: Coca-Cola aveva già tentato di fare marketing per le vacanze quasi ogni anno nel periodo natalizio, ma nel 1995 non era neanche lontanamente paragonabile a questa campagna.

Quell'anno, l'azienda lanciò una nuova campagna pubblicitaria in cui si vedevano grandi processioni di camion Coca-Cola decorati che attraversavano strade ghiacciate.

Con la musica "Holidays Are Coming" in sottofondo, i camion illuminavano l'atmosfera al loro passaggio.

**Risultati: lo spot ebbe un tale successo da rendere la Coca-Cola un simbolo culturale collegato al Natale. Ancora oggi, i camion di Natale della Coca-Cola sono considerati un segno dell'arrivo delle festività.

Lezioni ⬇️

le immagini iconiche, come i camion della Coca-Cola, possono creare associazioni culturali durature ✅ La musica e l'atmosfera hanno un ruolo importante nel creare connessioni emotive con il pubblico

Best practice ⬇️

✅ Usare simboli forti e collegabili alle tradizioni stagionali del marchio ✅ Creare campagne che evochino gioia e nostalgia per entrare in connessione con il pubblico sfruttare elementi multisensoriali, come musica e immagini, per amplificare l'impatto emotivo

3. Campagna "Equality" di Nike

👟Azienda: Nike

👟Campagna: Equality

👟Agenzia di marketing: Wieden+Kennedy 👟 Storia: Nel 2017, in una stagione di Grammy politicamente carica e incentrata sul razzismo, Nike ha colto l'attimo con il suo ' Equality" . Con la funzionalità/funzione di star come LeBron James, Serena Williams e Megan Rapinoe, lo spot ha debuttato con grande clamore.

Prima dei Grammy, il team di pubbliche relazioni di Nike ha coinvolto in modo strategico gli outlet di sinistra, gli influencer e gli atleti per creare un'eco. Una volta che la campagna è stata lanciata, Nike l'ha amplificata aggiornando i suoi social media con immagini di visualizzazione "Equality", fissando l'annuncio in cima alla pagina e lanciando persino un sito per i fan che possono creare le proprie immagini del profilo a tema Equality.

Risultati: L'annuncio ha avuto un esito positivo, con oltre 800 risposte e 19.000 retweet il giorno successivo ai Grammy. Lo slancio è continuato per diverse settimane dopo l'evento, dato che le persone hanno continuato a cambiare le immagini del display.

Lezioni ⬇️

✅ Campagne tempestive allineate con gli eventi attuali possono amplificare l'impatto ✅ Sfruttare gli influencer e i media aiuta a creare un'atmosfera di pre-lancio ✅ Gli elementi interattivi, come i contenuti generati dagli utenti, sostengono lo slancio della campagna

Best practice ⬇️

collaborare con gli influencer e le piattaforme che risuonano con il pubblico di traguardo includere funzionalità/funzione interattive per coinvolgere il pubblico ed estendere la portata della campagna

Gestione dell'agenzia semplificata con ClickUp

Anche se trovare un'agenzia di marketing di Los Angeles non è difficile, lavorare con loro richiede un piano.

Quando si collabora con un'agenzia di marketing, è necessario uno strumento di project management interconnesso per garantire il mantenimento dei valori del marchio.

ClickUp è un'app per il lavoro che consente di tenere traccia di tutti i progetti creativi.

Grazie a funzionalità avanzate di gestione delle attività e di collaborazione, potete facilmente fare brainstorming con il vostro team, organizzare campagne e comunicare con le parti interessate per produrre campagne fuori dagli schemi che tengano incollato il pubblico. Iscrivetevi gratuitamente a ClickUp .