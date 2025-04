Bing Copilot vs. ChatGPT: Quale strumento di IA è il migliore?

Siete alle prese con diverse scadenze e avete bisogno di risposte rapide o di assistenza creativa. Da fare? Semplice: vi rivolgete al vostro assistente IA.

Oggi gli strumenti avanzati di IA sono parte integrante della nostra routine quotidiana e risolvono le sfide con estrema facilità. il 72% dei lavoratori si fida dell'IA per apportare valore ai loro processi di lavoro, dall'automazione del servizio clienti all'analisi dei dati e alla generazione di contenuti.

Questa rivoluzione dell'IA ha come protagonisti due preferiti dal pubblico: Microsoft Copilot (ex Bing Chat) e ChatGPT. Entrambi questi modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) hanno punti di forza unici, ma Da fare a confronto?

Questo articolo esplorerà a fondo Copilot e ChatGPT, esaminandone le funzionalità/funzioni chiave, i vantaggi, gli svantaggi e i modelli di prezzo. Alla fine saprete quale strumento di IA è più adatto alle vostre esigenze.

E restate nei paraggi: abbiamo un consiglio bonus a sorpresa che vi aspetta!

Cos'è Copilot?

Copilot (ex Bing Chat) è un innovativo chatbot IA integrato nel motore di ricerca Bing di Microsoft. Con Copilot è possibile effettuare query sul web in linguaggio naturale e Copilot fornirà risposte esaurienti attingendo informazioni aggiornate da varie fonti.

È possibile chiedere qualsiasi cosa, da "Che tempo fa?" a "Puoi riepilogare/riassumere questo articolo?", e lui risponderà di conseguenza.

via Microsoft

Funzionalità/funzione di Copilot

Copilot è perfettamente integrato nel browser Microsoft Edge e consente di accedere facilmente all'assistenza contestuale dell'IA. La barra laterale di Copilot presenta funzioni come Chat, Compose e Insights, progettate per migliorare la produttività della navigazione.

Chattare per conversazioni contestuali

Con la funzionalità di chattare, è possibile porre domande direttamente nella barra laterale senza dover cambiare scheda. Copilot legge il contenuto della pagina web in cui ci si trova e fornisce risposte contestuali, riepiloghi/riassunti o spiegazioni semplificate grazie alla comprensione del linguaggio naturale.

via Microsoft Ad esempio, durante la lettura di un articolo approfondito, Copilot può riepilogare i punti chiave o spiegare termini complessi in un linguaggio più semplice, perfetto per una ricerca rapida o una comprensione più approfondita.

💡Pro Tip: Se Copilot non riesce ad analizzare una pagina o a riepilogare il contenuto, attivate "Consenti accesso a qualsiasi pagina web o PDF" nelle impostazioni di Microsoft Edge nella sezione Barra laterale > Copilot.

via Microsoft

Creazione semplificata di contenuti con Compose

La funzionalità di composizione è ideale per creare contenuti su misura. Con le opzioni per impostare il tono, il formato (come i post del blog o le email) e la lunghezza, Copilot fornisce strutture già pronte per la scrittura. Queste funzionalità/funzione avanzate sono particolarmente utili se non si è sicuri di come creare prompt efficaci: Copilot permette di iniziare facilmente con una guida strutturata.

via Microsoft A differenza di ChatGPT, che richiede prompt molto specifici, l'interfaccia intuitiva di Copilot assicura che il contenuto corrisponda alle vostre esigenze.

Approfondimenti avanzati per i contenuti web

La scheda Insights offre analisi dettagliate sulla pagina web che si sta visitando, tra cui Q&A, chiavi di lettura, articoli correlati e analisi del sito, come il nome del dominio e la posizione del traffico. Questa funzionalità/funzione è un'aggiunta unica, che fornisce un contesto e informazioni preziose al di là della generazione del testo.

via Lampadina digitale Con Copilot, la navigazione diventa un'esperienza interattiva e produttiva, adattata alle vostre esigenze di ricerca.

Prezzi di Copilot

Gratuito versione

Piani pro: A partire da 9,99 dollari/mese

Cos'è ChatGPT?

ChatGPT, sviluppato da OpenAI, è un assistente IA costruito per intraprendere conversazioni simili a quelle umane in un'interfaccia dedicata. Grazie all'avanzata architettura Generative Pre-trained Transformer (GPT), è progettato per rispondere in modo contestuale alle domande e ai prompt degli utenti.

Consideratelo come un abile conversatore in grado di affrontare qualsiasi argomento, dall'assistenza nella scrittura alla condivisione di consigli su specifici problemi personali e professionali, fino ad aiutarvi a migliorare la vostra comprensione del mondo.

via ChatGPT

Funzionalità/funzione di ChatGPT

🧠 Fatto divertente: ChatGPT è uno degli strumenti di IA con la crescita più rapida in assoluto, raggiungendo un impressionante numero di 200 milioni di utenti attivi a livello globale in tempi record. Questa cifra supera la crescita iniziale di altre piattaforme popolari come TikTok e Instagram, che in precedenza avevano stabilito record di rapida adozione da parte degli utenti.

Cosa rende ChatGPT uno dei preferiti dai fan, oltre al suo accesso gratuito? Esploriamo:

Elaborazione avanzata del linguaggio naturale

ChatGPT è rinomato per la sua capacità di elaborazione del linguaggio naturale (NLP), che gli consente di comprendere il contesto, l'umorismo e persino il sarcasmo, rendendo le interazioni più simili a quelle umane. Addestrato su enormi set di dati comprendenti diverse fonti di testo, utilizza la tokenizzazione e l'embedding per rappresentare numericamente parole e frasi, consentendo la comprensione e la generazione di sfumature.

Creazione versatile di contenuti

Che abbiate bisogno di aiuto per redigere una poesia con emozioni umane, per generare snippet di codice privi di bug o per formulare un testo di marketing ad alta conversione, ChatGPT vi copre. Si adatta a varie lingue, stili di scrittura e formati, dandovi il controllo creativo sul risultato.

via ChatGPT Suggerimento: Le risposte di ChatGPT sono tanto buone quanto lo sono i prompt che gli vengono forniti. Utilizzate questi modelli di prompt dell'IA gratuiti per ChatGPT per ottenere le migliori risposte.

Interprete del codice di ChatGPT

L'interprete di codice di ChatGPT, disponibile per gli utenti Plus, consente di caricare ed elaborare vari tipi di file, come testo, codice, dati e media. Può anche analizzare e visualizzare dati, eseguire e debuggare codici e modificare file multimediali come immagini, audio e video.

via 365datascienza Questa funzionalità offre un contesto più ricco rispetto alle interazioni standard, elaborando insiemi di dati più grandi e riducendo gli errori. È utile per gli utenti esperti di tecnologia e per quelli che non hanno esperienza di codifica, in quanto esegue attività come la pulizia e la conversione dei dati e offre suggerimenti sul codice.

GPT-4o

GPT-4o, l'ultimo modello generativo di OpenAI, vanta un'architettura più ampia e ottimizzata rispetto ai suoi predecessori, consentendo una comprensione più profonda di query complesse e conversazioni ricche di sfumature. GPT-4 è in grado di gestire input multimodali. È in grado di redigere codici, affrontare complessi problemi matematici e persino interpretare immagini, rendendolo versatile in vari settori come l'istruzione, la codifica e la generazione di contenuti. Grazie a migliori capacità di regolazione fine, offre risultati di qualità superiore adattati a casi d'uso specifici, impostando un nuovo punto di riferimento per i modelli linguistici IA.

Leggi anche: Come funziona ChatGPT? Ottieni il massimo da ChatGPT!

Prezzi di ChatGPT

Gratuito versione

Plus : $20/mese

: $20/mese Teams : $30/mese per utente

: $30/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Bing Copilot vs ChatGPT: Funzionalità/funzione a confronto

Vediamo un confronto dettagliato tra Copilot e ChatGPT, concentrandoci sulle funzionalità/funzioni chiave e sui prezzi. La tabella che segue fornisce una visualizzazione affiancata per aiutarvi a capire le loro capacità e i loro provider:

Funzioni | Copilot | ChatGPT |

| -------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- |

| Modello | GPT-4 di OpenAI (integrato con la produttività Microsoft) | GPT-4 di OpenAI |

| Piattaforma | Integrato con i prodotti Microsoft (Word, Excel, ecc.) | Sito web autonomo, API, app per iOS e Android |

| Accesso a Internet | Si affida al servizio di ricerca Bing quando l'accesso a Internet è attivo | Può eseguire ricerche sul Web con Microsoft Bing (per gli utenti Plus) |

| Generazione di immagini | Disponibile attraverso gli strumenti Microsoft, non fa parte direttamente di Copilot | Può generare immagini utilizzando DALL-E 3 (solo ChatGPT Plus) |

| Funzionalità vocali | Solo testo parlato | Gestisce input/output audio (con GPT-4o) |

| Condivisione delle conversazioni | Può condividere e collaborare con gli strumenti Microsoft | Può copiare o esportare blocchi di testo, condividere collegamenti a intere conversazioni |

| Limiti di utilizzo | 30 chattare per sessione e 300 chattare al giorno | 30 chattare per sessione, 300 totali al giorno (Free), Unlimited con 50 messaggi GPT-4 ogni 3 ore (Plus)

| Prezzi | Gratis; fa parte della sottoscrizione a Microsoft 365, il costo specifico di Copilot varia a seconda del piano | Gratis; ChatGPT Plus è disponibile per 20 dollari al mese |

Funzionalità/funzione #1: Generazione di contenuti

ChatGPT eccelle in scrittura di contenuti offre diversi output, dalla scrittura creativa, alla poesia e alla narrazione di storie, fino a contenuti professionali, come email, frammenti di codice e script. Permette di personalizzare il tono, lo stile e il formato di questi risultati, rendendoli adattabili alle diverse esigenze di contenuto.

via ChatGPT

Microsoft Copilot si concentra maggiormente sulla generazione di contenuti informativi e assiste nelle attività di ricerca. Riepiloga efficacemente i contenuti del Web, fornisce informazioni fattuali pertinenti e crea testi in linea con la query dell'utente, in particolare per attività di ricerca e documentazione.

Vincitore: ChatGPT

ChatGPT è più versatile per la creazione di contenuti diversi, mentre Bing Copilot è più adatto per attività precise e ricche di informazioni.

Funzionalità/funzione #2: Qualità della risposta

ChatGPT fornisce risposte in conversazione e simili a quelle umane, il che lo rende eccellente per le richieste occasionali, il brainstorming e la generazione di idee. Anche se non cita sempre le fonti, il linguaggio e la qualità delle risposte sono elevati, il che è prezioso per chi preferisce un'esperienza più interattiva.

Microsoft Copilot dà priorità alla chiarezza e all'accuratezza dei fatti nelle risposte. Sfruttando i dati web in tempo reale, fornisce risposte dettagliate con le origini dati, consentendo agli utenti di verificare le informazioni. Questa accuratezza lo rende ideale per la ricerca, dove è fondamentale disporre di informazioni precise e affidabili.

via Microsoft Vincitore: Dipende dall'obiettivo

ChatGPT è l'opzione migliore per conversazioni naturali e coinvolgenti. Tuttavia, Microsoft Copilot è in vantaggio per quanto riguarda l'accuratezza e le informazioni verificabili.

Funzionalità #3: Integrazione con le aree di lavoro

Supponiamo che il team di marketing stia conducendo ricerche per il lancio di un prodotto. Raccoglie dati da più fonti, analizza il feedback dei clienti, crea contenuti e organizza i risultati per condividerli con gli stakeholder.

In questo caso, l'integrazione degli strumenti di IA giusti nel loro flusso di lavoro può migliorare significativamente l'efficienza e la collaborazione.

ChatGPT, con le sue funzionalità/funzioni uniche, è accessibile come strumento indipendente. Con il piano Pro, gli utenti possono integrarlo in vari flussi di lavoro grazie alla connessione con applicazioni di terze parti tramite le API di OpenAI. Lavora bene con gli strumenti di produttività, ma l'integrazione richiede una configurazione che può essere più adatta a un personalizzato piuttosto che a una collaborazione già pronta.

Microsoft Copilot fa parte dell'ecosistema Microsoft ed è costruito per integrarsi direttamente con gli strumenti di Microsoft Office 365 come Word, Excel e Outlook. Questo lo rende ideale per i professionisti che si affidano alla suite Microsoft, in quanto possono passare senza problemi da un'attività all'altra utilizzando Microsoft Copilot per generare contenuti, organizzare dati e condurre ricerche all'interno di applicazioni familiari.

via Microsoft Vincitore: Copilot di Microsoft

la compatibilità di Copilot con Microsoft 365 offre un'esperienza semplificata ed efficiente per gli utenti che cercano un'integrazione profonda con gli strumenti di lavoro. ChatGPT offre flessibilità, ma può richiedere più tempo per impostare le integrazioni con le varie aree di lavoro.

Funzionalità/funzione #4: Sicurezza dei dati

ChatGPT si concentra fortemente sulla sicurezza dei dati, soprattutto con gli ultimi aggiornamenti in GPT-4.

OpenAI ha investito molto tempo per perfezionare la sicurezza e l'allineamento, assicurando che GPT-4 sia 82% meno probabile di rispondere alle richieste di contenuti sensibili e il 40% in più di fornire informazioni accurate rispetto alla versione precedente.

Microsoft Copilot, in quanto parte dell'ecosistema Microsoft, beneficia delle estese politiche di sicurezza di Microsoft, come ad esempio Principi di fiducia zero che garantiscono una protezione affidabile dei dati degli utenti all'interno dei provider Bing ed Edge.

Vincitore: Copilot

Entrambi gli strumenti si impegnano a garantire la sicurezza e l'allineamento dei dati, offrendo agli utenti un'esperienza IA più sicura. Tuttavia, a differenza di ChatGPT, Copilot mantiene privati i dati degli utenti, il che gli conferisce un leggero vantaggio in questo confronto testa a testa.

Bing Copilot vs ChatGPT su Reddit

Abbiamo portato il dibattito su ChatGPT e Copilot su Reddit per ottenere informazioni sulle esperienze degli utenti con questi chatbot IA, sottolineando le loro differenze chiave. Un utente, Niss_UCL, ha sottolineato che :

pensa che Copilot non sia così buono come si suppone; ChatGPT ha ancora degli errori, ma il suo margine di errore è minore.

Questo commento riflette un sentimento comune secondo cui, sebbene entrambi gli strumenti abbiano dei difetti, ChatGPT potrebbe offrire un'esperienza complessiva leggermente più affidabile. Un altro Redditor, CK1026, ha messo in evidenza I punti di forza del copilota:

Gli unici due vantaggi di Copilot rispetto a ChatGPT sono l'apprendimento dai dati privati di M365 e il mantenimento dei dati privati.

Gli utenti che danno priorità alla privacy dei dati e alla perfetta integrazione con Microsoft 365 preferiscono Copilot.

Un altro utente ha offerto un'idea di prospettiva più neutrale :

Copilot è buono come ChatGPT? No. Ma i dati sono riservati? Sì

Questo commento visualizza un punto di vista equilibrato, riconoscendo che Copilot, pur non avendo le stesse capacità di conversazione di ChatGPT, offre un importante vantaggio in termini di privacy.

Esaminiamo ora le migliori soluzioni di Copilot e ChatGPT Alternative a ChatGPT .

MeetUp-La migliore alternativa a Bing Copilot vs ChatGPT

Cosa succederebbe se aveste un chatbot IA che combina le capacità di dati live di Copilot con la versatilità creativa di ChatGPT?

Ebbene, ce l'avete.

Riunione ClickUp -l'app per il lavoro - è un'eccellente alternativa a ChatGPT e Copilot.

Monitoraggio degli aggiornamenti del progetto, perfezionamento dei flussi di lavoro e collaborazione con il team: tutto all'interno di ClickUp

Va oltre la generazione di testi in IA, offrendo una solida gestione delle attività, la gestione delle conoscenze, integrazioni senza soluzione di continuità con oltre 1.000 app e strumenti avanzati per la creazione di documenti: tutto su misura per ottimizzare la produttività.

_ClickUp garantisce alti livelli di visibilità ai membri del team e ai gestori del team sui risultati del progetto e sul loro stato di avanzamento. Utilizza inoltre l'IA per ridurre i livelli di amministrazione necessari per tutti gli aspetti dei progetti Matthew Boulden manager, Gestione patrimoniale e performance di Aurecon

Vediamo cosa rende l'utilizzo di ClickUp il non plus ultra IA per lavorare più velocemente.

ClickUp One-Up #1: ClickUp Brain ClickUp Brain è il vostro potente assistente IA, progettato per organizzare le attività individuali e accelerare la produttività del team. Con funzionalità/funzione intelligenti per riepilogare i testi, aggiornare le attività, query sulle conoscenze e brainstorming,

ClickUp Brain aiuta voi e il vostro team a lavorare in modo più intelligente, non di più.

Abbraccia un modo più intelligente di lavorare con ClickUp Brain, l'unico strumento di IA di cui hai bisogno per avere successo

Che si tratti di project management, campagne di marketing o operazioni HR, ClickUp Brain diventa il vostro strumento di lavoro definitivo Strumento di collaborazione IA che rende facile:

Ottenere aggiornamenti istantanei sulle attività tramite IA CatchUps (per i thread di conversazione persi) e IA StandUp™ con l'IA (per i lavori in corso nel team)

Riepilogare/riassumere lunghi thread di commenti e discussioni

Redigere istantaneamente email, progetti e contenuti utilizzando prompt in linguaggio naturale

Ottenere informazioni su attività, persone e documenti dall'area di lavoro di ClickUp semplicemente ponendo domande in linguaggio naturale

Creare flussi di lavoro automatizzati senza bisogno di codici (come l'aggiornamento degli assegnatari delle attività quando il loro stato cambia o l'invio di un'email quando un'attività viene chiusa, ecc

Qual è il principale vantaggio di Brain rispetto a ChatGPT e Copilot? Poiché Brain è direttamente integrato in ClickUp, è possibile fare brainstorming, automatizzare le attività e gestire tutti i progetti in un unico luogo.

Leggi anche: Come usare l'IA per la produttività (casi d'uso e strumenti)

One-Up #2 di ClickUp: ClickUp Documenti

Semplificare la gestione e il personalizzato dei documenti con ClickUp Docs

La maggior parte di noi lavora ogni giorno con più documenti. Trovare, consultare e collaborare su di essi può essere difficile a causa della dispersione delle informazioni. ClickUp Documenti vi tiene organizzati con uno spazio continuo per creare, modificare e archiviare tutti i file essenziali in un unico luogo. Non basta prendere note, scrivere proposte e creare schemi e promemoria in un unico luogo. ClickUp Docs consente a voi e al vostro team di collaborare in tempo reale: modificate i documenti insieme, commentate e menzionate i team in punti rilevanti del documento e assegnate attività direttamente dal contenuto del documento.

È possibile trasformare qualsiasi parte del documento in un'azione Attività di ClickUp e collegarli ai progetti collegati per ottenere un'area di lavoro ben organizzata. ClickUp Docs garantisce l'allineamento dei documenti con i progetti, le attività e i flussi di lavoro del team in un hub centralizzato.

One-Up di ClickUp #3: Lo strumento di project management di ClickUp

Rimanete al passo con i vostri progetti grazie alle potenti funzionalità di project management di ClickUp

Vi sentite sopraffatti dalla dispersione degli obiettivi e dei dettagli del progetto? Utilizzate Gli strumenti di project management di ClickUp per portare ordine e chiarezza. Mentre strumenti di IA come ChatGPT e Copilot eccellono nella generazione di contenuti e nell'assistenza conversazionale, ClickUp è costruito appositamente per trasformare le idee in azioni, il che lo rende una scelta superiore per la produttività e la collaborazione.

ClickUp integra la gestione delle attività, il monitoraggio del tempo, la gestione dei documenti e gli strumenti di IA in un'unica piattaforma, eliminando la necessità di utilizzare più app. Le sue funzioni di collaborazione, come la chat integrata, la creazione congiunta di documenti, i commenti in thread e i dashboard per i team, assicurano che tutti siano allineati, funzionalità/funzione assenti negli strumenti di IA standalone.

Completamente adattabile alle esigenze del team, ClickUp consente di creare visualizzazioni personalizzate, modelli e automazioni su misura per specifici settori o tipi di progetti. Utilizzate ClickUp per

Automazioni per la creazione delle attività : Velocizzare il piano automatizzando la creazione di attività e generando attività secondarie senza sforzo con ClickUp Brain

Gestione delle dipendenze e delle priorità : Concentratevi su ciò che conta di più con Attività di ClickUp con priorità e garantire che le attività critiche non siano bloccate da relazioni di dipendenza

: Concentratevi su ciò che conta di più con Attività di ClickUp con priorità e garantire che le attività critiche non siano bloccate da relazioni di dipendenza Maggiore visibilità e trasparenza : Garantire la trasparenza e l'efficienza della collaborazione attraverso la chat integrata che riunisce i lavori e le conversazioni (maggiori informazioni in seguito)

: Garantire la trasparenza e l'efficienza della collaborazione attraverso la chat integrata che riunisce i lavori e le conversazioni (maggiori informazioni in seguito) Allineamento dei progetti agli oggetti dell'azienda: Permettete al vostro team di allineare i progetti con gli oggetti dell'azienda senza soluzione di continuità grazie a Obiettivi di ClickUp Leggi anche: i 10 migliori strumenti di IA Project Management e software per la gestione dei progetti ### One-Up di ClickUp #4: ClickUp Chattare

Collabora in modo efficace e mantieni la comunicazione di lavoro con ClickUp Chattare

Che si tratti di consultarsi con il team su un progetto, di fare brainstorming, di porre domande o di condividere gli aggiornamenti sullo stato di avanzamento delle attività, ClickUp Chattare mantiene il vostro contesto in connessione e facile da trovare.

Ecco alcune delle funzionalità/funzione di ClickUp Chat, che evitano di attivare/disattivare le tasse e aumentano la produttività:

Profili e pianificazione dei compagni di squadra : Visualizzate le priorità dei compagni di squadra e programmate le riunioni direttamente all'interno della chat

: Visualizzate le priorità dei compagni di squadra e programmate le riunioni direttamente all'interno della chat Funzionalità /IA : Utilizzo dell'IA per risposte istantanee, recupero dei messaggi persi, creazione di attività dai messaggi e ricerca di attività/documenti correlati in tempo reale

: Utilizzo dell'IA per risposte istantanee, recupero dei messaggi persi, creazione di attività dai messaggi e ricerca di attività/documenti correlati in tempo reale Gestione integrata del lavoro : Le chat sono in connessione con il vostro Elenchi, cartelle e spazi in ClickUp, consentendo un project management e aggiornamenti senza soluzione di continuità direttamente dall'interfaccia di chattare

: Le chat sono in connessione con il vostro Elenchi, cartelle e spazi in ClickUp, consentendo un project management e aggiornamenti senza soluzione di continuità direttamente dall'interfaccia di chattare Autorizzazioni per le chat : Le chat possono essere pubbliche o private, con impostazioni che consentono il controllo degli accessi e la gestione della privacy per le comunicazioni del team

: Le chat possono essere pubbliche o private, con impostazioni che consentono il controllo degli accessi e la gestione della privacy per le comunicazioni del team Elementi fissati e organizzazione delle chat : Elementi fissati per le chat importanti per un facile accesso e aggiunta di descrizioni o intestazioni per il contesto e la visibilità

: Elementi fissati per le chat importanti per un facile accesso e aggiunta di descrizioni o intestazioni per il contesto e la visibilità Funzione di ricerca: Ricerca all'interno e tra le chat per trovare rapidamente le conversazioni o le informazioni pertinenti

Questa configurazione consente una collaborazione e un project management efficienti, rendendo accessibili tutte le comunicazioni e la gestione delle attività in un'area di lavoro unificata.

Leggi anche: ChatGPT vs. ClickUp: Quale strumento di IA generativa è il migliore?

Ottimizzare l'esperienza IA con ClickUp

L'intelligenza artificiale non sostituisce l'intelligenza umana, ma è uno strumento che amplifica la creatività e l'ingegno umano.

Fei-Fei Li, condirettore dell'Istituto di Stanford per l'Intelligenza Artificiale incentrata sull'Uomo

Questa prospettiva mette in luce una verità cruciale: l'IA è più potente quando integra la genialità umana piuttosto che cercare di sostituirla. Strumenti come Copilot e ChatGPT incarnano questo principio in modi diversi. Ad esempio, Copilot eccelle nell'integrazione con M365 per ottenere approfondimenti in tempo reale, mentre ChatGPT si distingue per la sua flessibilità creativa e la versatilità della conversazione.

Ma se siete alla ricerca di una soluzione all-in-one che combini la potenza dell'IA con una produttività solida, project management e alle Automazioni clickUp è la vostra risposta. ClickUp integra perfettamente l'IA nella gestione delle attività, nella collaborazione tra team e nell'ottimizzazione del flusso di lavoro, consentendovi di passare dall'ideazione all'esecuzione senza alcuno sforzo.

Che si tratti di generare contenuti, monitorare le attività cardine del progetto o coordinare i lavori richiesti dal team, ClickUp vi garantisce organizzazione e produttività senza dover passare da uno strumento all'altro. Con modelli di progetto personalizzabili clickUp AI, con le sue funzionalità avanzate di IA e i suoi flussi di lavoro centralizzati, offre tutto ciò di cui avete bisogno sotto un unico tetto. Iniziate a lavorare con ClickUp oggi stesso!