Come promuovere uno stile di leadership orientato al futuro nel proprio team

Un vecchio adagio dice che ogni team è veloce quanto il suo membro più lento. Se questo è vero, c'è qualcosa di più vero e pertinente. Ogni team può essere veloce solo quanto il ritmo imposto dal suo leader.

Ad esempio, se un leader è entusiasta dell'IA generativa e incoraggia i membri del team a utilizzarla, l'adozione e, quindi, i risultati miglioreranno, anche se i rischi sono maggiori.

Se invece il leader è scettico e sceglie di aspettare e guardare, l'azienda potrebbe perdere il vantaggio della prima mossa.

In sostanza, il ritmo con cui il leader si adatta ai cambiamenti del mercato definirà la velocità di cambiamento dell'organizzazione. Questo fenomeno è chiamato leadership pacesetting.

In questo post esploriamo cos'è, perché funziona e come potete integrarlo nella vostra organizzazione.

**Che cos'è lo stile di leadership pacesetting?

Lo stile di leadership Pacesetting è un approccio alla gestione aziendale che dà priorità al ruolo del leader nell'ottenere risultati di alta qualità da un team motivato e performante.

Daniel Goleman, noto psicologo e autore, ha introdotto questo stile di leadership insieme ad altri cinque nel suo libro Leadership primaria . Egli delinea sei stili di leadership:

Visionario: Ispira i membri del team con una visione e una direzione chiare

Ispira i membri del team con una visione e una direzione chiare **Coaching: si concentra sullo sviluppo personale dei dipendenti per migliorare i loro punti di forza e superare le debolezze

Affiliativo: Si concentra sulla costruzione dell'armonia del team e sulla capacità di rimanere in connessione

Si concentra sulla costruzione dell'armonia del team e sulla capacità di rimanere in connessione Democratico: Costruisce la collaborazione e il consenso del team

Costruisce la collaborazione e il consenso del team Comando : Risolve i problemi in modo autoritario

: Risolve i problemi in modo autoritario **Impostazione: imposta gli standard di prestazione e dà l'esempio

Ognuno di questi stili di leadership ha esigenze e applicabilità uniche. In questo articolo ci concentriamo sullo stile di leadership pacesetting.

Prima di entrare nei dettagli, è importante notare che "fissare i tempi" non significa accelerare. Non richiede automaticamente di accelerare i tempi. Anzi, in situazioni di crisi o di cambiamento, potrebbe essere utile impostare un ritmo più lento per assicurarsi che tutti siano a bordo e a proprio agio.

Vediamo ora come si presenta in pratica la leadership "pacesetting".

Caratteristiche chiave di una leadership che mette i bastoni tra le ruote

Un buon leader non si limita a stabilire il ritmo. Imposta anche la tabella di marcia e la destinazione del viaggio. Pertanto, è caratterizzato da quanto segue.

Impostazione della barra in alto

I leader che fissano i tempi stabiliscono standard elevati e si aspettano che il team li raggiunga. Inoltre, spesso danno l'esempio e mostrare cosa significa alzare la barra. In questo modo si crea una cultura in cui i membri del team sono alla costante ricerca dell'eccellenza, che è un segno distintivo dei leader pacesetting.

Orientamento al risultato

Lo stile di leadership pacesetting imposta grandi obiettivi e si concentra sul loro raggiungimento. Guida il team verso risultati specifici, migliorando costantemente la produttività individuale e del team.

Miglioramento dell'efficienza

Nel termine "ritmo" sono insiti anche aspetti di coerenza e ripetibilità. Quando i leader che impostano il ritmo richiedono un'esecuzione più rapida senza compromettere la qualità. Questo è l'ideale per gli ambienti veloci con team ad alte prestazioni.

Alta competenza

La leadership di tipo pacesetting lavora al meglio per le persone con alte prestazioni, team autogestiti . Ciò significa che i membri del team devono assumersi la titolarità delle attività ed eseguirle con elevata competenza.

Bassa tolleranza per le prestazioni insufficienti

Il ritmo del progetto dipende quasi interamente dalla capacità del team di tenere il passo. Ciò significa che i leader che stabiliscono i ritmi hanno poca pazienza per le prestazioni insufficienti. Spesso affrontano i problemi direttamente e rapidamente per mantenere alti gli standard.

Nonostante i suoi numerosi vantaggi, la leadership pacesetting non è adatta a tutti i tipi di situazioni. Ecco un'introduzione su quando utilizzare questo stile di leadership. Ma prima di questo, se non siete mai stati un leader, ecco alcuni suggerimenti su come acquisire esperienza di leadership .

Quando usare la leadership con il Pacesetting

Nel suo libro, Goleman scrive che la leadership di impostazione dei tempi ha spesso un impatto altamente negativo sul clima aziendale perché troppo spesso viene eseguita male. Questo dimostra che la leadership orientata ai tempi lavora solo nelle circostanze e negli ambienti giusti.

Se state adottando questa leadership del team stile, considerate i seguenti follower.

Quando si hanno obiettivi stimolanti ed entusiasmanti

La leadership orientata ai ritmi è ideale per le situazioni cruciali in ambito aziendale. Che si tratti di una startup che punta a scalare, di un'azienda che lavora a una fusione o di una piccola impresa che va online, una grande sfida richiede una leadership di tipo pacesetting.

Durante le svolte organizzative

Quando l'organizzazione sta fallendo e ha bisogno di una spinta, la leadership pacesetting aiuta. Le organizzazioni possono superare le sfide finanziarie, il morale basso e la mancanza di innovazione seguendo un leader che impone il ritmo e dà l'esempio.

In caso di crisi o di cambiamenti su larga scala

Lo stile Pacesetting è ottimo anche per guidare il cambiamento . I leader con questo stile prosperano nelle situazioni di crisi identificando rapidamente il problema, impostando aspettative chiare e sporcandosi le mani per risolvere i problemi sul campo.

Quando la qualità è essenziale

Si pensa che il pacesetting sia qualcosa che rende le cose più veloci. Sebbene sia vero, il pacesetting riguarda tanto la velocità quanto l'eccellenza. I leader del pacesetting stabiliscono standard elevati e si aspettano risultati di alta qualità, il che li rende più adatti a creare prodotti differenziati.

Quando si inseguono le scadenze

Infine, la leadership di pacesetting può migliorare notevolmente la velocità. Assicura che siate concentrati sull'obiettivo, che rimaniate sul monitoraggio e che completiate le attività entro o prima del tempo. Questo cambia le carte in tavola quando si è alle prese con scadenze ravvicinate.

Che aspetto ha un leader che fissa i tempi? Abbiamo alcuni esempi.

Esempi di Leadership Pacesetting

Daniel Goleman offre l'esempio di Mark Loehr, l'amministratore delegato di Soundview Technology all'indomani dell'11 settembre, che ha guidato il suo team attraverso il tumulto emotivo di quel periodo. nei giorni successivi, Loehr era presente mentre la gente piangeva insieme", scrive, dimostrando la necessità di una leadership di tipo "social" intelligenza emotiva nella leadership anche.

Quella crisi ha definito il tipo di leader che Loehr era. Ecco altri leader che sono emersi dalle crisi, dalle circostanze e dalle opportunità che si sono trovati ad affrontare.

Elon Musk (Tesla, SpaceX, X)

Elon Musk è noto per lavorare regolarmente 120 ore alla settimana. È anche noto per essere un capo esigente, che si aspetta dai suoi team un orario simile. In un promemoria ha scritto: "Più sei senior, più la tua presenza deve essere visibile. Ecco perché ho trascorso così tanto tempo in fabbrica"

Con questo atteggiamento, imposta e guida il ritmo di funzionamento delle sue organizzazioni in Tesla, SpaceX e X (precedentemente noto come Twitter).

Steve Jobs (Apple)

Steve Jobs è un classico esempio di leader che impone il ritmo. Da fare non solo per la sua organizzazione, ma anche per il settore in generale. Ha guidato l'innovazione e il lancio di prodotti innovativi come l'iPod per la musica, l'iPhone per gli smartphone e l'iPad per i tablet.

Dopo aver sfiorato il fallimento nel 1997, quando Steve è rientrato in Apple, l'ha portata a diventare una delle aziende di maggior valore al mondo.

Jack Welch (General Electric)

Abbiamo visto sopra che i leader che fanno da apripista non tollerano le prestazioni insufficienti. Jack Welch ne è un esempio. Tanto che ha ideato un modello formale chiamato curva di vitalità, che suddivide tutti i dipendenti in tre categorie:

Il 20% che è più produttivo

Il 70% medio che è essenziale e ragionevolmente produttivo

Il 10% inferiore, improduttivo e da licenziare

La serietà con cui prendete le tattiche dello stile pacesetting dipende da voi e dai vostri sfide di leadership .

Per istanza, si potrebbe non licenziare il 10% inferiore, ma supportarlo meglio con formazione e strumenti.

In qualità di leader che stabilisce i tempi, potete scegliere come rispondere a qualsiasi situazione sul posto di lavoro. Tuttavia, alcune best practice possono garantirvi un esito positivo.

Strategie chiave per promuovere uno stile di leadership orientato al progresso

Una buona leadership è fatta di chiarezza e coerenza. In qualità di leader pacesetting, dovete essere chiari sulle vostre aspettative e coerenti nei vostri comportamenti. Il modo più efficace per ottenere entrambe le cose è quello di comunicare e collaborare regolarmente con i vostri team. È qui che una piattaforma di lavoro virtuale come ClickUp può aiutare.

1. Impostazione di aspettative chiare

Un leader che stabilisce le tappe fissa standard elevati e si assicura che tutti i membri del team lo capiscano. Ecco come.

Imposta obiettivi SMART : Mostrare al team cosa ci si aspetta che raggiungano

: Mostrare al team cosa ci si aspetta che raggiungano Creare linee guida : Offrire una serie di suggerimenti o una tabella di marcia su come raggiungere gli obiettivi

: Offrire una serie di suggerimenti o una tabella di marcia su come raggiungere gli obiettivi Rafforzare la Sequenza: Impostare una scadenza per ogni attività e addestrare i membri del team a rispettarla

Uno strumento completo come Obiettivi di ClickUp è un ottimo modo per rendere visibili gli oggetti e lo stato di avanzamento in un unico luogo. Impostate obiettivi, assegnate attività, taggate le persone, organizzate in cartelle e monitorate lo stato in tempo reale.

monitoraggio accurato dei processi con ClickUp Goals

2. Providere feedback e riconoscimenti regolari

Una buona leadership richiede una buona comunicazione. Questo vale per gli obiettivi, i brief e le istruzioni, nonché per il riconoscimento e il feedback.

Per istanza, su Attività di ClickUp per un progetto con scadenze ravvicinate, potreste scrivere istruzioni chiare e criteri di accettazione per ogni attività. Nel corso del progetto, potreste essere disponibili a rispondere a domande o a supportare i membri del team in merito a ClickUp Chat .

Utilizzate ClickUp Chattare per comunicare in tempo reale nel contesto

Se vi trovate in una situazione di crisi, potreste utilizzare uno strumento come Lavagne online di ClickUp per mappare il vostro processo di pensiero e mostrare al team la vostra visione. Alla fine dell'anno o durante le retrospettive, potreste usare le lavagne stili di comunicazione nella leadership per offrire feedback o coaching.

3. Dare l'esempio

Mettete in pratica la vostra leadership da apripista Da fare con lavori difficili. Soprattutto quando si inseguono grandi obiettivi o scadenze ravvicinate, è bene accettare un'attività impegnativa e mostrare come si fa. Questo aiuta a creare fiducia e creatività tra i membri del team.

Uno dei rischi maggiori del dare l'esempio è che il team pensi che una certa attività sia compito vostro. Per esempio, potreste mostrare al team come deve essere programmata una funzionalità scrivendo il relativo codice. Il risultato è che il team potrebbe pensare che anche voi siete uno sviluppatore e che li aiuterete con ogni funzionalità/funzione.

Evitate queste eventualità con Il modello di piano di gestione del team di ClickUp . Utilizzatelo per delineare chi fa cosa, quanto bene sta facendo e come appare l'esito positivo collettivo.

4. Incoraggiare l'autonomia e l'account

La leadership di Pacesetting lavora al meglio in team autogestiti e ad alte prestazioni, con autonomia e responsabilità account del team . Quindi, metteteli in condizione di:

Sfidare lo stato delle cose e porre domande difficili

Esplorare modi innovativi per risolvere i problemi

Sperimentare e fallire nella ricerca dell'eccellenza

Assumersi la responsabilità delle proprie azioni e migliorare continuamente

Un modo semplice per rendere operativa la responsabilità nella vostra organizzazione è utilizzare la matrice RACI. Questo schema divide il team in responsabile, account, consultato e informato (RACI), dando a tutti chiarezza sul proprio ruolo nel processo.

Pronti per iniziare?

/Riferimenti/ https://clickup.com/templates/responsibility-assignment-matrix-t-375255058 Modello di matrice di assegnazione delle responsabilità di ClickUp /%href/

è pronto per essere utilizzato. Questo modello, facile da usare e completamente personalizzabile, è ideale per impostare il ritmo del flusso di lavoro in base alle competenze e ai ruoli di ciascun membro del team.

Bonus: Esplora altri Modelli di grafico RACI per iniziare. Se non si è sicuri dei termini, vedere RACI responsabile vs. account .

5. Monitoraggio dello stato

Da fare per sapere se il ritmo sta lavorando se non si monitorano i risultati? Utilizzare ClickUp Dashboard per monitorare le prestazioni di ciascuna delle metriche impostate. Dalle campagne di marketing agli sprint di sviluppo, queste potenti dashboard vi aiutano a visualizzare le reportistiche in tempo reale.

ottenere informazioni istantanee con i cruscotti di ClickUp

6. Promuovere una cultura del miglioramento continuo

Non impostate il ritmo e poi passate oltre. Valutate continuamente il ritmo e i risultati e migliorate di conseguenza. Questo potrebbe significare:

raccogliere feedback : Cercare un feedback regolare da parte del team sul ritmo, sulle lacune, sui colli di bottiglia, ecc. per il lavoro futuro

: Cercare un feedback regolare da parte del team sul ritmo, sulle lacune, sui colli di bottiglia, ecc. per il lavoro futuro Valutare le prestazioni : Introspezione di ciò che è successo e di ciò che avrebbe potuto essere migliore alla fine di ogni progetto o attività

: Introspezione di ciò che è successo e di ciò che avrebbe potuto essere migliore alla fine di ogni progetto o attività Adeguamento dei processi : Prendere spunto dal feedback e dall'introspezione per migliorare i processi in futuro

: Prendere spunto dal feedback e dall'introspezione per migliorare i processi in futuro Rivalutazione: Continuare il ciclo di miglioramento attraverso rivalutazioni e aggiustamenti regolari Modello di reportistica in corso di ClickUp offre un ottimo punto di partenza per un miglioramento continuo e gestione del team . Aiuta a monitorare le metriche che contano per identificare lacune nella produttività, inefficienze e altri problemi.

Se questo vi ha convinto ad adottare un ruolo di leadership pacesetting nella vostra organizzazione, ecco una valutazione oggettiva dei suoi pro e contro.

Pro e contro della leadership di pacesetting

Lo stile di leadership pacesetting non è l'unico modo. Infatti, lo stesso Daniel Goleman espone i pro e i contro di altri cinque stili di leadership.

Ma se siete orientati a essere un leader pacesetting, ecco i suoi vantaggi e svantaggi.

✅ Pro

Elevate prestazioni: La leadership orientata ai risultati spinge i team a raggiungere risultati eccezionali attraverso l'impostazione di obiettivi ambiziosi. Questo approccio può dare energia a un team altamente qualificato, creando una cultura aziendale di eccellenza e responsabilità.

Motivazione: La leadership che fissa i tempi fa sì che tutti sappiano dove stanno andando. Questo li mantiene motivati e concentrati sui risultati. Inoltre, se guidati dall'esempio, i team si sentono ispirati a fare grandi cose.

Orientamento ai risultati: Il Pacesetting si concentra su risultati misurabili, allineando i lavori richiesti agli obiettivi organizzativi. Questo migliora l'efficienza e riduce al minimo gli sprechi.

Sviluppo delle competenze: Le alte aspettative di un leader che fa del pacesetting spingono i dipendenti a superare i propri limiti e a sviluppare nuove competenze. Nel corso del tempo, questo crea un potente insieme di dipendenti con competenze uniche.

❌ Contro

Concentrazione a breve termine: Sebbene la leadership orientata ai tempi sia efficace per ottenere risultati immediati, potrebbe non essere sostenibile a lungo termine. Si rischia di trascurare il benessere dei dipendenti, lo sviluppo e una cultura sana.

Evitate queste conseguenze monitorandole in modo proattivo. Per istanza, potreste integrare nella vostra organizzazione programmi di salute mentale e benessere per supportare i dipendenti.

Oppure, potreste creare una carta organizzativa su Documenti ClickUp per dimostrare l'aspetto di una sana cultura del lavoro. In questo modo, quando un dipendente si sente non valorizzato, può fare riferimento a questi documenti/manuali e sollevare il problema con voi.

Burnout del dipendente: Le richieste costantemente elevate e l'incessante attenzione alle prestazioni possono dare la sensazione di girare su una ruota per criceti. Con il tempo, questo può ridurre il morale, la produttività e la fidelizzazione dei dipendenti.

Tenete d'occhio il burnout. Raccogliete frequentemente il feedback dei dipendenti utilizzando Visualizza il modulo ClickUp . In base alle risposte, semplificate i processi per evitare il burnout.

Mancanza di supporto: In qualità di leader che stabilisce i tempi, se prendete sul serio l'autonomia, potreste far sentire i dipendenti privi di supporto. Promuovete una cultura della collaborazione essendo disponibili per i vostri team senza compromettere la loro autonomia.

Innovazione soffocata: La ricerca del ritmo e dell'eccellenza può talvolta impedire ai dipendenti di sperimentare o rischiare. In questi ambienti, i membri del team possono dare la priorità alla riunione delle aspettative piuttosto che all'esplorazione di soluzioni innovative, limitando potenzialmente la crescita a lungo termine.

💡Pro Tip: Impegnate del tempo per innovare. Imparate a chiedere: "C'è un modo migliore per Da fare?" Adeguate il ritmo per assecondare i ritardi dell'innovazione. Utilizzate strumenti come le lavagne online di ClickUp per fare brainstorming con il team e mostrare loro che va bene così.

Terminatevi in modo efficace con ClickUp

Il pacesetting è spesso erroneamente inteso come impostazione del ritmo per essere veloci. Sebbene questo sia il modo in cui lavorano i leader che stabiliscono il ritmo, i bravi leader sanno anche che devono darsi il giusto ritmo.

Come un corridore di lunga distanza che inizia la gara lentamente per risparmiare energia, i leader usano il loro ritmo per bilanciare il team durante un progetto importante. Incarnano comportamenti di leadership come l'essere un modello di ruolo, la gestione efficace delle attività e l'assunzione di rischi calcolati per far progredire il team. Creano un ambiente di lavoro sano che favorisce il coinvolgimento dei dipendenti.

Combinano il pacesetting con uno stile di leadership di tipo coaching per portare i dipendenti al passo con i tempi. Lo integrano con uno stile di leadership democratico, in cui raccolgono regolarmente i feedback e si tengono aggiornati con le conoscenze sul campo.

Si avvalgono anche dell'aiuto di strumenti avanzati strumenti di leadership avanzati come ClickUp per rimanere in carreggiata. Che si tratti di impostazione di obiettivi, scrittura di istruzioni, collaborazione creativa o monitoraggio dello stato, ClickUp ha tutto ciò che serve a un leader per stabilire il ritmo e prendere il largo. Provatelo voi stessi. Iscrivetevi gratis a ClickUp oggi stesso .