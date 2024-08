Come sfruttare i diversi stili di comunicazione nella leadership

"La comunicazione è l'unica attività che non si può delegare", ha detto l'ex CEO di Coca-Cola, Roberto Goizueta . Ecco perché lo stile di comunicazione di un leader è fondamentale per il suo esito positivo.

Che si tratti di parlare a un municipio, di fare da mentore a un giovane o di terminare il rapporto di lavoro con un membro del team, una buona comunicazione è un superpotere. In questo post vediamo come si può modellare e gestire il proprio superpotere a proprio vantaggio.

Capire la comunicazione della leadership

Da fare per un amministratore delegato? Il compito di un buon CEO è quello di guidare: prendere decisioni, guidare i membri del team, costruire relazioni e persuadere le parti interessate, siano esse clienti, partner o dipendenti.

Alla base di tutto ciò c'è la comunicazione della leadership, che trasmette lo scopo, facilita la comprensione e ispira l'azione dei follower.

Che cos'è la comunicazione della leadership?

La comunicazione della leadership si riferisce a qualsiasi informazione/istruzione fornita da una persona in posizione di autorità a un suo junior/subordinato. Oltre al messaggio, comprende anche la modalità di trasmissione, le indicazioni non verbali, il tono di voce e molto altro ancora.

Perché la comunicazione della leadership è importante oggi?

La natura del lavoro sta cambiando radicalmente in risposta alla pandemia, alle preferenze della generazione Z, alle dinamiche del mercato globale e alla rapida innovazione guidata dalle startup.

Oggi gli stili di lavoro sono più democratici, con strutture organizzative piatte, in contrasto con la natura autocratica della leadership tradizionale. Pratiche come la servant leadership e la leadership autentica stanno crescendo in popolarità, cambiando il modo in cui i leader comunicano e collaborano con i loro team.

Inoltre, le varie situazioni richiedono uno stile di comunicazione diverso, in dipendenza della sfida da affrontare, dinamiche del team e i risultati attesi. Per esempio, il CEO di una startup deve adottare un approccio completamente diverso nel comunicare un nuovo round di finanziamenti rispetto all'annuncio di licenziamenti.

Per guidare in modo efficace, è necessario comprendere i vari stili di comunicazione della leadership e come utilizzarli.

Tipi di stili di comunicazione della leadership

Ogni leader ha una varietà di stili di comunicazione. Parlerete con uno stile diverso quando avete bisogno che il vostro team sia entusiasta, invece di inviare un banale promemoria sul cambio della macchina del caffè nella caffetteria.

Esploriamo i vari stili di comunicazione e come utilizzarli nel vostro lavoro.

Ascolto

Steve Jobs è noto per aver detto: "Assumiamo persone intelligenti perché ci dicano Da fare", una lezione sullo stile di ascolto della comunicazione della leadership.

Lo stile di comunicazione dell'ascolto si riferisce a un impegno attivo e a un tentativo genuino di comprendere il messaggio, le emozioni e le intenzioni sottostanti dell'oratore. Lo stile di comunicazione della leadership di ascolto è:

Attivo : Concentrarsi sui segnali verbali e non verbali dell'oratore, porre domande ed esplorare l'idea in modo più dettagliato

: Concentrarsi sui segnali verbali e non verbali dell'oratore, porre domande ed esplorare l'idea in modo più dettagliato Riflessivo : Parafrasare/riassumere il messaggio dell'oratore per confermarne l'accurata comprensione

: Parafrasare/riassumere il messaggio dell'oratore per confermarne l'accurata comprensione Empatico: Riconoscere i sentimenti e le prospettive dell'oratore

**Perché l'ascolto è un buon stile di comunicazione?

L'ascolto crea connessioni e fiducia con il team. Rende il team più collaborativo, mettendo insieme le idee di tutti. La diversità prospera quando un leader ascolta.

Aiuta a mantenere la calma in situazioni emotivamente cariche o tese. I leader possono spegnere grandi incendi ascoltando attentamente e confermando: "Va bene essere ansiosi. Capisco i tuoi sentimenti", i leader possono spegnere grandi incendi.

**Quando l'ascolto è lo stile di comunicazione giusto?

L'ascolto è un ottimo stile di comunicazione nelle seguenti situazioni.

Brainstorming per risolvere problemi complessi

Affrontare situazioni difficili, come le lamentele dei clienti o le dimissioni di un dipendente

Quando il leader è nuovo nel team e le connessioni non sono ancora forti

Quando c'è un deficit di fiducia tra i membri del team

Consulenza

I dipendenti guardano ai leader aziendali per avere una direzione. Anche se un leader non può avere tutte le risposte, ci si aspetta che guidi il suo team sulla strada giusta. Lo stile di comunicazione che funziona meglio in questo caso è il consiglio.

Questo stile di comunicazione è caratterizzato da:

Dare un contesto : Offrire una prospettiva, basata sull'esperienza o sulla visibilità, che i team potrebbero non avere

: Offrire una prospettiva, basata sull'esperienza o sulla visibilità, che i team potrebbero non avere Condivisione dell'esperienza : Ricordare approcci del passato per raccomandare risposte al problema in questione

: Ricordare approcci del passato per raccomandare risposte al problema in questione Offrire raccomandazioni : Suggerire alcune opzioni che il team può scegliere in base alle proprie intuizioni

: Suggerire alcune opzioni che il team può scegliere in base alle proprie intuizioni Fornire feedback: Identificare le lacune nelle prestazioni attuali e suggerire modi per migliorare

**Perché consigliare è un buon stile di comunicazione?

È un modo diretto per risolvere i problemi, crea un senso di affidabilità, accelera il processo decisionale e sfrutta la competenza e l'esperienza del leader a vantaggio di tutto il team.

**Quando la consulenza è lo stile di comunicazione giusto?

A nessuno piacciono i consigli non richiesti. Pertanto, lo stile di comunicazione del consiglio deve essere usato con attenzione. È il più adatto nelle seguenti situazioni.

Quando il team presenta un problema che non è stato in grado di risolvere dopo aver provato tutto il possibile

Quando si effettuano revisioni/retrospettive in cui ci si aspetta un consiglio

Durante le sessioni di mentorship/coaching

Direzione

Il termine "dirigere" si riferisce all'impartire istruzioni o comandi chiari, concisi e autorevoli che guidano i membri del team, spesso in modo diretto e inequivocabile, verso i comportamenti da fare.

Lo stile di comunicazione diretto in gestione del team è caratterizzata da quanto segue:

Clarità : Indicazioni specifiche e inequivocabili che delineano cosa Da fare, come farlo e quando

: Indicazioni specifiche e inequivocabili che delineano cosa Da fare, come farlo e quando Feedback immediato: Feedback diretto che viene fornito istantaneamente se la prestazione è al di sotto della norma

Decisione: Le decisioni definitive vengono comunicate in modo chiaro al team

**Perché la direzione è un buon stile di comunicazione?

La regia è diretta e non ambigua. Da fare in modo che la comunicazione non sia soggetta a (errata) interpretazione, creando coerenza e un contesto familiare tra i membri del team.

Pur essendo autorevole, questo stile di comunicazione non deve essere confuso con un approccio autoritario. Le aziende che seguono questo stile di comunicazione hanno spesso controlli e contrappesi sufficienti a mantenere il processo democratico.

**Quando la regia è lo stile di comunicazione giusto?

La regia è adatta, o addirittura necessaria, in situazioni ad alta pressione, emergenze e scadenze ravvicinate. Nelle aziende, questo stile di comunicazione viene spesso evocato in caso di crisi. Per istanza, se c'è un incidente in una fabbrica, i leader diranno ai loro team di andare immediatamente a casa, farsi controllare da un medico, non parlare con la stampa, ecc.

Delegare

Lo stile di comunicazione della delega si riferisce alla capacità di un leader di gestire il lavoro e di far terminare le cose in modo efficace. Per una delega efficace è necessario definire quanto segue.

Attività : Ciò che deve essere terminato

: Ciò che deve essere terminato Metodo (se applicabile): Come deve essere terminato

(se applicabile): Come deve essere terminato Standard : Quali sono i criteri di accettazione dell'attività?

: Quali sono i criteri di accettazione dell'attività? Scadenza : Quando il lavoro deve essere completato

: Quando il lavoro deve essere completato Contesto: Qualsiasi informazione aggiuntiva che possa essere utile

**Perché delegare è un buon stile di comunicazione?

Ogni leader deve delegare, senza il quale non sarebbe in grado di completare alcun lavoro. Inoltre, questo approccio fornisce chiarezza e autonomia ai membri del team, che possono assumere la titolarità dei risultati.

**Quando delegare è un buon stile di comunicazione?

Delegare è sempre una buona pratica, soprattutto quando il leader ha bisogno di supporto per terminare il lavoro.

Motivare

Uno stile di comunicazione motivante si concentra sull'ispirare e incoraggiare i membri del team a dare il meglio di sé e a raggiungere gli obiettivi personali e organizzativi.

La motivazione è caratterizzata da:

Esprimere convinzione : Pronunciare parole che convalidano i membri del team e ispirano fiducia in loro

: Pronunciare parole che convalidano i membri del team e ispirano fiducia in loro Fornire sfide : Impostazione di obiettivi chiari e raggiungibili che sfidano i membri del team ad aspirare a qualcosa di più

: Impostazione di obiettivi chiari e raggiungibili che sfidano i membri del team ad aspirare a qualcosa di più Incoraggiare l'autosviluppo: Raccomandare modi e mezzi per lo sviluppo personale; offrire ai membri del team l'opportunità di partecipare a workshop/formazione, ecc.

**Perché motivare è un buon stile di comunicazione?

Tutti hanno bisogno di una cheerleader al proprio fianco. Lo stile di comunicazione della leadership motivante crea un senso di fiducia, convalida, accettazione e incoraggiamento tra i membri del team. Aiuta le persone a sentirsi considerate.

**Perché motivare è lo stile di comunicazione giusto?

Anche se è sempre bene dire qualche parola motivante, è utile in situazioni in cui:

Il team è un po' giù di morale

La sfida che si sta affrontando sembra insormontabile

Si sta provando qualcosa di nuovo e si è preoccupati del suo esito

Insegnamento

Lo stile di comunicazione dell'insegnamento si riferisce al trasferimento delle conoscenze, delle competenze e delle intuizioni dei leader ai membri del loro team. Un insegnamento efficace comporta una combinazione di istruzioni esplicite, incoraggiamento della curiosità e creazione di un ambiente in cui l'apprendimento abbia valore.

Lo stile di comunicazione dell'insegnamento è caratterizzato da quanto segue:

Spiegazioni : Scomposizione di idee complesse in parti comprensibili

: Scomposizione di idee complesse in parti comprensibili Incoraggiare le domande : Creare un'atmosfera in cui i membri del team si sentano a proprio agio nel porre domande

: Creare un'atmosfera in cui i membri del team si sentano a proprio agio nel porre domande Sperimentazione : Lavorare insieme per risolvere problemi, fare brainstorming su idee, testarle in ambienti sandbox, ecc.

: Lavorare insieme per risolvere problemi, fare brainstorming su idee, testarle in ambienti sandbox, ecc. Aiuto esterno: Organizzare workshop e simulazioni con esperti esterni all'organizzazione

**Perché l'insegnamento è un buon stile di comunicazione?

In un mondo in cui molto lavoro manuale viene automatizzato, il lavoro di conoscenza è quello che rimarrà. Affinché i dipendenti siano consapevoli, a volte è necessario insegnare loro ciò che non sanno. In questi casi, l'insegnamento è un ottimo modo.

**Quando l'insegnamento è lo stile di comunicazione giusto?

L'insegnamento è particolarmente efficace quando il trasferimento delle conoscenze è fondamentale, ad esempio nei laboratori di ricerca. È ottimo anche per la condivisione delle conoscenze tra i reparti, quando il leader commerciale insegna ai team di prodotto le esigenze/richieste dei clienti.

Coaching

Il coaching è un'interpretazione dello stile di insegnamento della comunicazione della leadership. Si concentra sulla guida dei membri del team alla scoperta di soluzioni e alla realizzazione del loro potenziale attraverso l'autoriflessione, l'impostazione degli obiettivi e il piano d'azione.

Lo stile di comunicazione di leadership del coaching è caratterizzato da quanto segue:

Condivisione di esperienze personali : Arricchire l'insegnamento attraverso la condivisione di esperienze e lezioni apprese

: Arricchire l'insegnamento attraverso la condivisione di esperienze e lezioni apprese Incoraggiare l'account : Rendere i membri del team responsabili del loro stato di avanzamento verso gli obiettivi e Da fare con senso di responsabilità.

: Rendere i membri del team responsabili del loro stato di avanzamento verso gli obiettivi e Da fare con senso di responsabilità. Autovalutazione : Offrire quadri e modelli per valutare le proprie prestazioni

: Offrire quadri e modelli per valutare le proprie prestazioni Riflessione: Sia per il dipendente che per il leader, per consentire una crescita reciproca

**Perché il coaching è un buon stile di comunicazione?

Il coaching si concentra sul fornire alle persone gli strumenti, le tecniche e l'incoraggiamento di cui hanno bisogno per crescere. Utilizzando questo stile di comunicazione, i leader possono tirare fuori il meglio dai membri del loro team.

**Quando il coaching è lo stile di comunicazione giusto?

Il coaching è più adatto quando:

C'è tempo per risolvere il problema o per fare uno stato di avanzamento

I cambiamenti necessari sono personali o comportamentali, come lo sviluppo di una mentalità di crescita o il lavoro sulle capacità di presentazione

Il dipendente è motivato a fare uno stato, ma non sa come farlo

Ora che abbiamo imparato a conoscere i vari stili di comunicazione, vediamo come influenzano le dinamiche del team.

Il ruolo della comunicazione della leadership nelle dinamiche del team

I dipendenti di tutte le organizzazioni prendono decisioni in base alle loro sensazioni. Se un feedback li fa sentire attaccati, potrebbero mettersi sulla difensiva. Se un cambiamento di politica sembra restrittivo, potrebbero protestare.

Una parte fondamentale di come i dipendenti si sentono sul posto di lavoro è definita dalla comunicazione della leadership. Questa può avere un impatto su diversi fattori organizzativi. Eccone alcuni.

Creazione di team

Un leader, un manager o un supervisore, è l'ancora di ogni team. Il loro strategia di comunicazione tiene unito il team. Crea unità e scopo:

Crea unità e scopo

Costruisce l'allineamento verso oggetti comuni basati su una visione chiara

Permette di instaurare relazioni di fiducia e di significato con il leader e tra i membri del team

Favorisce la creatività, la collaborazione e l'innovazione

Facilita la risoluzione dei conflitti

In breve, la comunicazione della leadership crea team produttivi, efficaci e resilienti.

Reclutamento Studi dimostrano che per i dipendenti della Gen Z la missione dell'organizzazione è importante quanto il lavoro stesso. La comunicazione della leadership ha un ruolo fondamentale nel modo in cui un'organizzazione viene percepita:

Comunicando la missione, la visione e i valori per coinvolgere coloro che sono allineati con essa

Presentando la cultura aziendale in modo convincente

Impegnando il dialogo durante il processo di assunzione, costruendo relazioni positive con i candidati

Cancellando gli obiettivi e le aspettative dei candidati

Ritenzione dei dipendenti

Efficace comunicazione del team crea una cultura trasparente, inclusiva e di supporto in cui i dipendenti si sentono valorizzati, compresi e in connessione.

Per raggiungere questo obiettivo, la comunicazione della leadership deve includere:

Riconoscimento dei lavori richiesti e dei risultati ottenuti dai dipendenti

Comunicazione sulle opportunità di sviluppo della carriera

Discussioni sulla crescita professionale

Conversazioni fuori sede su ciò che ispira/motiva un individuo

Migliori prestazioni del team

Una buona comunicazione da parte della leadership è un ottimo punto di partenza. I Teams rispondono in modo gentile quando parlano ai loro team in modo aperto e trasparente.

La possibilità di discutere, dibattere e dissentire crea un senso di comunità e di titolarità. Questo investimento emotivo aumenta significativamente il morale, incrementa il coinvolgimento e motiva gli individui ad andare oltre i loro contributi.

Applicare gli stili di leadership per una comunicazione efficace

Gli stili di leadership e gli stili di comunicazione vanno di pari passo. Come gli stili di leadership, che spesso si adattano e si evolvono a seconda delle situazioni, anche la comunicazione lo fa.

Per istanza, un leader il cui stile di comunicazione preferito è l'ascolto o l'affiancamento potrebbe dover ricorrere alla direzione nei momenti di crisi.

Persino Warren Buffet, noto per il suo stile "laissez-faire", ha fatto ricorso alla comunicazione stile di gestione potrebbe passare alla consulenza o all'insegnamento se le cose vanno male.

Di seguito sono riportati alcuni esempi di buona comunicazione di leadership.

Brian Chesky che annuncia i licenziamenti all'inizio della pandemia

Airbnb ha subito un duro colpo a causa della completa chiusura dell'industria dei viaggi all'inizio del 2020. L'azienda ha dovuto licenziare il 25% della sua forza lavoro per rimanere a galla. Brian Chesky, l'amministratore delegato, ha scritto una lettera a comunicazione toccante ed empatica al team. Ha spiegato come e perché hanno preso la decisione. E ha offerto tutto l'aiuto di cui i dipendenti licenziati potevano avere bisogno.

Email del CEO di Airbnb ai dipendenti licenziati

Via Airbnb Per chi è interessato alla comunicazione in tempo di crisi, questo è un ottimo esempio.

Lettera di Andy Jassy del 2022 agli azionisti

Gli amministratori delegati e i leader aziendali scrivono regolarmente lettere agli azionisti. Nel 2022, Andy Jassy, l'amministratore delegato di Amazon, ha scritto sulle loro varie modifiche.

La lunga lettera di Andy esplora le sfide, i disinvestimenti, i licenziamenti e la ridefinizione delle priorità. Parla anche della rinnovata strategia di investimento e della speranza per il futuro.

Questa lettera è un ottimo punto di partenza per chi è interessato alla comunicazione della leadership che intreccia una storia con i numeri.

La prima lettera di Satya Nadella come CEO

Quando Satya Nadella ha assunto l'incarico di CEO di Microsoft, ha inviato una lettera a tutti i dipendenti a tutti i dipendenti con domande (chi sono? perché sono qui? da fare? ecc.) e risposte.

Adotta uno stile di comunicazione motivazionale personale per presentarsi e impostare il tono del suo mandato di leader.

La prima lettera di Satya Nadella come amministratore delegato

via The Verge Leggete la lettera per intero per capire come si può creare entusiasmo intorno a un cambiamento organizzativo così significativo.

Bonus: Ecco come l'ex CEO di PepsiCo, Indira Nooyi, ha scritto ai genitori dei suoi diretti collaboratori per ringraziarli.

Tecniche per attuare con esito positivo gli stili di comunicazione nella leadership

Qualunque sia lo stile di comunicazione scelto dalla leadership, ecco alcune tecniche da utilizzare per implementarlo nella pratica quotidiana. Se il vostro è un team completamente remoto, una software di project management gratis come ClickUp farebbe miracoli.

Effettuare controlli regolari (stile di ascolto)

Ascoltate il vostro team in modi formali e informali. Come pratica formale, programmate riunioni individuali per incoraggiare i membri del team a condividere i loro risultati, le loro esigenze e le loro sfide. Discutete gli stati di avanzamento, affrontate le preoccupazioni e offrite supporto durante queste sessioni.

Ogni giorno, tenete d'occhio le conversazioni del team. La visualizzazione delle chat di ClickUp consente la collaborazione in tempo reale tra i membri del team, che è possibile tenere sotto controllo. Il rilevamento della collaborazione di ClickUp indica chi è online, in modo da poter chattare offline con loro quando sono disponibili.

visualizzare la chat di ClickUp per lo stile di comunicazione della leadership di ascolto

Condivisione delle conoscenze (stile di insegnamento)

Per le situazioni in cui dovete insegnare, provate a Documenti di ClickUp . È possibile costruire senza sforzo la propria base di conoscenze, scrivere un wiki o connettere le idee in flussi di lavoro.

Per insegnare concetti specifici, scrivete gli elementi di cui sopra - spiegazioni, contesto, materiale di formazione, ecc. E ancora? Utilizzate ClickUp Brain anche per riepilogare/riassumere.

costruire la conoscenza dell'organizzazione su ClickUp Docs

Se siete dei tipi che delegano, Attività di ClickUp è un luogo ideale per raccogliere tutte le informazioni di cui il team ha bisogno, come la descrizione dell'attività, il metodo, gli standard, le scadenze e il contesto. È anche possibile assegnare commenti ai membri del team, invitare a rispondere o convertire i commenti in attività.

delegare meglio con i compiti ClickUp_

Brainstorming (stile di insegnamento e consulenza)

Rendete interattivi i vostri consigli con ClickUp Lavagna online . Spiegate visivamente concetti complessi o offrite consigli in più passaggi, combinando disegni, note adesive, diagrammi di gerarchia e altro ancora.

lavagna online per l'insegnamento e la consulenza sugli stili di comunicazione

Liste di controllo (stile diretto)

Se siete a capo di un team il cui lavoro deve soddisfare standard specifici, indirizzatelo a seguire una lista di controllo. Le attività di ClickUp consentono di aggiungere liste di controllo individualmente a ogni attività o di creare modelli da applicare a compiti simili.

Impostazione degli obiettivi (stile di coaching e motivazione)

Guidate il team verso un obiettivo comune obiettivo comune di comunicazione rendendolo sempre visibile. ClickUp Obiettivi è pensato per i leader che hanno bisogno di monitorare il lavoro rispetto alla strategia con traguardi misurabili.

Misurare l'esito positivo con i risultati chiave

Mantenete gli obiettivi organizzati in cartelle

Impostazione di traguardi numerici, monetari, vero/falso e attività

Automazioni per il monitoraggio degli stati di avanzamento

obiettivi ClickUp per motivare gli stili di comunicazione

Se siete un nuovo leader, provate alcuni di questi obiettivi Modelli di piano di comunicazione di ClickUp per dare una struttura ai messaggi.

Comunicare meglio con ClickUp

Sebbene abbiamo discusso dei diversi stili di comunicazione della leadership e di come implementarli, è essenziale capire che non si escludono a vicenda.

Uno stile di comunicazione non è un tipo di personalità. È possibile utilizzare lo stile di comunicazione più adatto alla situazione. È possibile utilizzare anche una combinazione di stili.

Per esempio, se un dipendente è rimasto a lungo bloccato in un passaggio, si può alternare uno stile di comunicazione direttivo con i metodi di coaching. Potete anche combinare la comunicazione motivante con il vostro stile di delega per garantire che il team sia entusiasta del proprio lavoro.

Se, come dice Goizueta, non potete delegare, impostate i sistemi necessari per padroneggiarlo. L'area di lavoro di ClickUp per il project management e la comunicazione è pensata proprio per questo.

Riduce il divario di comunicazione tra voi e i vostri team. Provate gratis ClickUp oggi stesso!

FAQ sugli stili di comunicazione della leadership

1. Qual è lo stile di comunicazione nella leadership?

Lo stile di comunicazione nella leadership si riferisce al modo in cui i leader trasmettono messaggi, condividono informazioni e forniscono feedback ai membri del loro team. Comprende il tono, il linguaggio, i metodi e la frequenza di comunicazione che un leader utilizza per interagire con gli altri all'interno di un'organizzazione.

2. Quali sono i quattro tipi di stili di comunicazione?

I quattro stili di comunicazione principali sono passivo, aggressivo, passivo-aggressivo e assertivo.

Ogni stile riflette un modo diverso di esprimersi e di interagire con gli altri, influenzando le dinamiche interpersonali e l'efficacia della comunicazione.

3. In che modo la comunicazione è un fattore dello stile di leadership?

La comunicazione è un fattore fondamentale per la forma e la definizione dello stile di leadership e il modo in cui un leader comunica - verbalmente, non verbalmente o attraverso le sue azioni - influenza drammaticamente il modo in cui i suoi team vengono guidati.

Per istanza, una comunicazione transazionale durante un evento di trasformazione può demotivare i dipendenti, causandone l'abbandono. D'altro canto, una comunicazione attenta su piccoli cambiamenti, come il cambio del provider assicurativo, può far sentire ai dipendenti un senso di comunità e di appartenenza.

Il modo in cui comunicate è il fattore determinante della vostra efficacia come leader.