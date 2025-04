7 modelli gratuiti di audit dei social media

Gestire più profili e account sui social media spesso sembra un gioco infinito di serpenti e scale. Non appena state per raggiungere il jackpot a 100, un serpente vi morde a 99 e fa crollare il vostro engagement o, peggio ancora, annegate in una valanga di commenti negativi.

Anche con un sistema avanzato di Strumenti di IA per la gestione dei social media ogni giorno dovete gestire un milione di cose diverse. Ma Da fare per sapere se tutti i lavori richiesti dal social media marketing stanno raggiungendo il vostro traguardo e stanno dando i loro frutti?

A cura di Condurre un audit sui social media . Un audit sui social media valuta tutte le metriche importanti su diversi canali, aiutandovi a identificare le lacune nella vostra strategia di social media marketing.

Ma raccogliere una grande quantità di dati e classificarli in gruppi specifici sembra un lavoro molto impegnativo, giusto? Per fortuna non dovete Da fare da soli, grazie a modelli di social media audit pronti all'uso.

Che cosa sono i modelli di audit dei social media?

Un modello di audit dei social media è uno strumento strutturato per analizzare e valutare i vostri canali di social media. Si tratta di una guida con un passaggio per organizzare e rivedere i dati sociali importanti.

Simile a come strumenti di ascolto sociale aiutano a comprendere le discussioni e i contenuti più ampi dei social media, questi modelli aiutano a capire l'efficacia dei lavori richiesti sulle piattaforme dei social media.

I modelli per l'audit dei social media vi aiutano a raccogliere, organizzare e analizzare la vostra attività sui social media, dall'impegno sui contenuti a quello sulle piattaforme influencer marketing efficacia, fornendo un quadro chiaro di ciò che funziona e di ciò che deve essere migliorato.

Che lavoriate da soli o in team, avere un modello ben strutturato è fondamentale per risparmiare tempo e garantire coerenza nel processo di valutazione dei social media.

Cosa rende un buon modello di audit dei social media?

Un buon modello di audit dei social media consente di risparmiare tempo e di massimizzare le prestazioni dei social media concentrandosi sui fattori chiave:

Completezza: Copre tutte le metriche chiave come le valutazioni, il numero di follower, le menzioni del marchio, i post più importanti e i dati demografici di traguardo

Copre tutte le metriche chiave come le valutazioni, il numero di follower, le menzioni del marchio, i post più importanti e i dati demografici di traguardo Semplicità per l'utente: Permette una navigazione facile e una voce semplice per i dati

Permette una navigazione facile e una voce semplice per i dati Adattabilità: Permette di adattarsi a varie piattaforme come Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest e X (ex Twitter)

Permette di adattarsi a varie piattaforme come Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest e X (ex Twitter) Organizzazione visiva: Include elementi visivi come grafici o diagrammi per illustrare chiaramente le tendenze delle prestazioni

Include elementi visivi come grafici o diagrammi per illustrare chiaramente le tendenze delle prestazioni Confronto delle prestazioni nel tempo: Un buon strumento di social media audit dovrebbe consentire di confrontare facilmente le metriche chiave dei post più performanti e di campagne specifiche mese per mese o anno per anno

Con queste funzionalità/funzioni, un modello di social media audit ben progettato diventa uno strumento prezioso per mettere a punto la vostra strategia sui social media.

Fornisce la struttura per valutare e migliorare costantemente i vostri lavori richiesti sui social media, portando a un migliore coinvolgimento, a una maggiore portata e a campagne dall'esito complessivamente positivo.

Modelli di audit dei social media

Ecco sette esempi di social media audit efficaci che possono aiutare a perfezionare la vostra strategia sui social media e a migliorare le vostre prestazioni:

1. Il modello di analisi dei social media di ClickUp

Scaricare questo modello

Il Modello di analisi dei social media di ClickUp raccoglie, organizza e interpreta le metriche chiave dei vostri account sui social media, aiutandovi a monitorare l'efficacia delle vostre azioni.

Questo modello offre anche una certa flessibilità nella gestione dei dati storici. Questa funzionalità/funzione permette ai team di tracciare e archiviare le metriche mese per mese, il che può essere utile per generare reportistica o monitorare le tendenze nei vari periodi.

Questo dovrebbe essere il vostro modello di riferimento modello di reportistica analitica gratis per sfruttare l'analisi delle prestazioni mantenendo una comunicazione centralizzata con il team.

Con questo modello è possibile:

Tenere traccia di tutti i vostri canali sociali in un unico luogo, monitorando metriche essenziali come i like, le visualizzazioni e i tassi di coinvolgimento attraverso un elenco semplificato di analytics

Organizzare le metriche con campi di attività personalizzabili e monitoraggio dei KPI, in modo da potersi concentrare sui dati più importanti per la strategia

Mantenete il vostro team allineato con la comunicazione centralizzata e il monitoraggio delle prestazioni, rendendo più semplici le decisioni basate sui dati

💡 Pro Tip: Nella vista Elenco di Analytics, impostate le metriche di analytics per ogni piattaforma, create attività per ogni metrica e personalizzate i campi per monitorare gli indicatori chiave di prestazione (KPI) .

ideale per: Teams che hanno bisogno di una visualizzazione olistica dei social media su più piattaforme e che vogliono mantenere le analisi centralizzate per un facile accesso e revisione

2. Il modello di flusso di lavoro per la strategia dei social media di ClickUp

Scarica questo modello

Se state cercando uno dei modelli migliori modelli per i social media questo modello è la soluzione definitiva per creare, gestire, eseguire e monitorare le strategie sui social media.

Il Modello di flusso di lavoro per la strategia dei social media di ClickUp assomiglia a un modello di kit di strumenti per il project management dei social media . Vi guida passo dopo passo dal piano alla valutazione, garantendo che l'intero processo sia personalizzato.

Inoltre, gli strumenti del flusso di lavoro di ClickUp aiutano a ridurre i colli di bottiglia, consentendo ai manager di impostare promemoria automatici per le attività, riducendo le probabilità di non rispettare le scadenze.

Questa funzione è particolarmente preziosa durante i periodi di maggiore affluenza, quando molte campagne vengono eseguite simultaneamente monitoraggio di importanti KPI di notorietà del marchio più facile.

Utilizzate questo modello per:

Accedere a cinque visualizzazioni specializzate, tra cui i passaggi della strategia per i social media, la fase di creazione e una Bacheca interattiva

Monitorare le attività con stati personalizzati, assicurando che ogni passaggio si svolga senza problemi dal piano all'esecuzione

Delegare le attività in modo efficiente e mantenere l'account durante tutto il processo

Suggerimento: Personalizzate la Bacheca per il vostro marchio nella vista Bacheca trascinando immagini e aggiungendo testo per dare vita alla vostra visione. Utilizzate questa Bacheca per mantenere l'estetica del vostro marchio coerente su tutti i canali dei social media.

ideale per: I gestori dei social media e i team che desiderano un processo chiaro e ripetibile per la costruzione e l'esecuzione delle strategie sui social media, con strumenti di collaborazione e monitoraggio

Scarica questo modello

3. Il modello di piano dei contenuti per i social media di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-20.jpeg Modello di piano dei contenuti per i social media di ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-3338w8f&department=marketing&\_gl=1\*5i3aom\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MzI3MzAxODkuQ2owS0NRaUFvNXU2QmhESkFSSXNBQVZvRFd1OW9NSlNvYUx2VGxnN1A3cWJsZE9CNTl2YWd4c0hhRk40UF9yMmFUSF9kNENmNpU2xqZ2FBak51RUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MjA4NTk2ODgwMC4xNzMxOTk0MzM2 Scaricare questo modello /$$$cta/

Non lasciatevi sfuggire questo modello se siete principianti e volete semplificare il processo di creazione e programmazione dei contenuti. Il Modello di piano dei contenuti per i social media di ClickUp consente di creare contenuti di qualità costante, organizzando e pianificando i post su tutti gli account dei social media.

Un'altra funzionalità/funzione di questo modello è la possibilità di taggare diversi membri del team e di assegnare ruoli specifici a ogni post. In questo modo, ognuno conosce le proprie responsabilità, che si tratti di creare la grafica, scrivere la didascalia o gestire le risposte della community.

Utilizzate le seguenti funzionalità/funzione per sfruttare il modello in modo ottimale:

Impostazione degli obiettivi: Definire gli obiettivi dei contenuti per sincronizzarli con la strategia generale

Definire gli obiettivi dei contenuti per sincronizzarli con la strategia generale **Pianificazione dei contenuti: pianificare e programmare i post su più piattaforme

Strumenti di collaborazione: Facilitano il lavoro di squadra consentendo commenti, allegati e aggiornamenti in tempo reale

Facilitano il lavoro di squadra consentendo commenti, allegati e aggiornamenti in tempo reale Monitoraggio delle prestazioni: Integrare le metriche delle prestazioni per perfezionare la strategia dei contenuti

Pro Tip: Impostare attività ricorrenti e analizzare le prestazioni per mantenere contenuti freschi e pertinenti.

ideale per: I gestori dei social media o i team alla ricerca di un calendario dei contenuti facile da usare che consenta una programmazione e una collaborazione fluida tra i membri del team

Scarica questo modello

4. Il modello di analisi competitiva ClickUp

Scarica questo modello

Il Modello di analisi competitiva di ClickUp vi aiuta ad analizzare le strategie dei vostri concorrenti e a capire la posizione del vostro marchio sul mercato.

Un altro grande uso di questo modello è l'identificazione delle tendenze del settore. Monitorando le attività dei vostri concorrenti, potete individuare le tendenze imminenti e adattare la vostra strategia. Questo approccio proattivo può aiutare il vostro marchio a rimanere innovativo e all'avanguardia.

Ci sono alcune funzionalità/funzioni che fanno risaltare questo modello in termini di utilizzo:

Matrice interattiva: Categorizzazione dei concorrenti in quattro quadranti strategici: Leader, Contendenti, Giocatori di nicchia e High Performer

Categorizzazione dei concorrenti in quattro quadranti strategici: Leader, Contendenti, Giocatori di nicchia e High Performer Legenda completa: Comprendere esattamente i criteri per la valutazione dei concorrenti

Comprendere esattamente i criteri per la valutazione dei concorrenti Piano strategico: Trasformare le informazioni sui concorrenti in strategie attuabili

Pro Tip: Iniziate a mappare i vostri tre principali concorrenti, poi aggiungetene gradualmente altri per comprendere appieno il panorama competitivo. Rivedete regolarmente l'analisi per rimanere aggiornati sui cambiamenti del settore.

ideale per: I marchi che vogliono rimanere competitivi monitorando gli altri attori del mercato e identificando le opportunità per differenziarsi

Scaricare questo modello

5. Modello di audit dei social media di Hootsuite

via Hootsuite Stavate aspettando un modello di revisione contabile che incorporasse Analisi di TikTok per migliorare la strategia ? Il modello Social Media Audit di Hootsuite vi semplifica la vita convertendo dati complessi in processi strutturati e attuabili che vi fanno risparmiare tempo.

Inoltre, il modello di Hootsuite include sezioni per verificare la coerenza della voce del marchio e la qualità dei follower. Esaminando queste aree, potete assicurarvi che il vostro marchio rimanga fedele al suo messaggio principale e raggiunga il pubblico giusto.

Migliorate la vostra strategia sui social media con quanto segue:

Lista di controllo completata: Navigate in una lista di controllo completa che comprende i dettagli dell'account, la concorrenza, il pubblico e gli obiettivi

Navigate in una lista di controllo completa che comprende i dettagli dell'account, la concorrenza, il pubblico e gli obiettivi **Analisi multipiattaforma: confrontare le prestazioni tra i canali per identificare le tendenze

Quadro SWOT: Valutazione di punti di forza, debolezza, opportunità e minacce

Pro Tip: Aggiornate annualmente la vostra analisi SWOT per essere certi di essere al passo con i cambiamenti del mercato.

ideale per: Professionisti del marketing alla ricerca di un modo approfondito e ben organizzato per verificare più account di social media e ricavarne informazioni utili

Leggi anche: 10 migliori strumenti di marketing su TikTok per far crescere il vostro Business

6. Modello di audit dei social media di SproutSocial

via SproutSocial Da fare un semplice foglio di calcolo per l'audit dei social media che offra anche suggerimenti per gli utenti? Il modello di audit dei social media di SproutSocial fornisce un quadro completo per valutare la vostra presenza sui social e suggerire opportunità di crescita strategica.

Un aspetto che risalta del modello di SproutSocial è la sua attenzione ai dati demografici del pubblico e all'analisi del sentiment. È possibile creare campagne più mirate e d'impatto comprendendo chi è il vostro pubblico e cosa pensa dei vostri contenuti.

Sfruttate al massimo le capacità del modello con:

Automazioni del riepilogo/riassunto: Traccia le metriche di tutti i canali in un'unica panoramica

Traccia le metriche di tutti i canali in un'unica panoramica Monitoraggio intelligente delle prestazioni: Identificazione delle tendenze di crescita con calcoli anno per anno

Identificazione delle tendenze di crescita con calcoli anno per anno Assistenza analitica guidata: Monitoraggio accurato grazie a suggerimenti specifici per la piattaforma

Pro Tip: Iniziate con l'audit del vostro canale più performante, quindi espandetevi per impostare i parametri di riferimento.

✨Ideale per: I brand che hanno bisogno di un modo efficiente e senza complicazioni per verificare i propri social media su tutte le piattaforme, particolarmente utile per coloro che desiderano una reportistica chiara e automatizzata

Scarica questo modello

7. Modello di reportistica sui social media di HubSpot

via HubSpot Tagliate il rumore con un'analisi mensile dei social media. Il modello di reportistica sui social media di HubSpot offre un formato lucido e pronto per le presentazioni per mostrare le prestazioni, le vittorie e le opportunità strategiche dei vostri canali.

Il modello di HubSpot è ottimo per la condivisione di informazioni con stakeholder non tecnici. I suoi grafici e diagrammi visivamente accattivanti aiutano a trasmettere chiaramente i dati sulle prestazioni, rendendo più facile per tutti comprendere l'impatto della vostra strategia sui social media.

Ecco alcune funzionalità/funzione chiave:

Dashboard multipiattaforma: Traccia le metriche dei media posseduti e guadagnati in una visualizzazione unificata

Traccia le metriche dei media posseduti e guadagnati in una visualizzazione unificata **Analisi specifica per ogni piattaforma: personalizzare e monitorare i KPI con sezioni dedicate

Mappatura delle opportunità: Identificazione e documentazione delle opportunità di crescita

Pro Tip: Aggiornare mensilmente per monitorare efficacemente le variazioni mese per mese e includere approfondimenti quantitativi e qualitativi.

ideale per: I team che si occupano di social media hanno bisogno di un report professionale e facile da condividere per comunicare le prestazioni dei social media agli stakeholder, completato da metriche visive e opportunità di crescita

Scarica questo modello

Leggi anche: i 10 migliori strumenti di Instagram Analytics per monitorare le prestazioni

Aumenta la tua presenza sui social media con i modelli ClickUp

Un modello di audit dei social media è uno strumento prezioso che migliora il monitoraggio delle prestazioni, il piano dei contenuti e l'analisi dei concorrenti, aiutandovi a rimanere all'avanguardia.

ClickUp, con la sua varietà di modelli personalizzabili, rende semplice il processo di verifica dei social media.

Integrando ClickUp nel vostro processo di audit, garantirete prestazioni migliori e instaurerete una cultura di miglioramento continuo all'interno del vostro team.

Quindi, se siete pronti a migliorare il vostro gioco sui social media, iscrivetevi per un account gratuito di ClickUp e inizia a verificare il tuo esito positivo sui social media!