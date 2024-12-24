SAFe vs. Scrum: Scegliere il framework giusto per voi

Spotify ha una configurazione unica: piccole squadre autonome lavorano in modo indipendente, ciascuna concentrandosi su una parte specifica del prodotto.

Queste squadre sono essenzialmente mini startup all'interno di Spotify che hanno la possibilità di modificare, aggiornare o addirittura revisionare la propria sezione senza interrompere nulla. Niente attese: solo un'agile struttura scrum in azione.

Nel frattempo, Philips, un gigante globale con team interfunzionali che si occupano di hardware, software e supporto clienti (solo per citarne alcuni), ha adottato le pratiche agili SAFe per armonizzare i lavori richiesti da team distribuiti geograficamente. L'obiettivo è ridurre il time-to-market e migliorare la qualità.

Una cosa è chiara: Scrum o SAFe, tutte le aziende devono integrare un framework agile nel loro flusso di lavoro per semplificare le operazioni. Questo blog affronterà il tema SaFe vs. Scrum e Scrum@Scale e vi aiuterà a capire le somiglianze, le differenze e i fattori da considerare per ciascuno dei framework.

Uno sguardo approfondito a Scrum

Scrum è un framework di gestione che aiuta i team a organizzarsi, collaborare e adattarsi per ottenere risultati efficaci. Si basa su cicli di lavoro brevi (Sprints), ruoli chiaramente definiti e feedback regolari.

Vediamo di spiegarlo con un semplice esempio.

Se doveste avviare un ristorante, avete due modi per gestire lo spettacolo: o voi e il vostro partner vi intromettete nelle attività degli altri, creando il caos, o vi dividete in team più piccoli e mirati.

Un gruppo perfeziona le ricette, un altro si occupa del packaging e un terzo gestisce il marketing. Ogni team è responsabile delle proprie attività, lavora a cicli brevi, si riunisce quotidianamente per condividere gli aggiornamenti e si regola in base ai test di gusto e al feedback dei clienti.

Leggi anche: Che cos'è Agile Scrum? Con le tecniche collaudate di Agile Scrum

Pro e contro di Scrum

Pro Cons Flessibilità: I team possono adattarsi rapidamente ai cambiamenti. Precisa curva di apprendimento: Richiede una formazione adeguata. Consegna più rapida: I rilasci incrementali rendono felici gli stakeholder. Problemi di scalabilità: Non è ideale per progetti grandi e complessi. Collaborazione: La comunicazione aperta migliora il lavoro di squadra. Dipendenza dal team: Si affida a persone esperte e motivate. Soddisfazione del cliente: Gli aggiornamenti regolari incorporano il feedback degli utenti. Limitato a piccoli team: Il mio lavoro funziona meglio con 3-10 membri.

📌 Esempio: Un'azienda di videogiochi utilizza Scrum per aggiornare settimanalmente la sua app, mantenendo i giocatori impegnati con nuove funzionalità/funzioni. Tuttavia, quando si espande a un progetto multigiocatore più grande, il coordinamento tra i team agili diventa un collo di bottiglia, evidenziando le sfide di Scrum in termini di scalabilità.

Leggi anche: Agile Teams: Cos'è e come costruirlo e gestirlo

Per chi è meglio Scrum?

Una sola parola: Teams di software. Ma c'è di più.

Scrum brilla nello sviluppo di software e prodotti lean, nelle startup e nei team più piccoli che hanno a che fare con progetti dinamici, soluzioni sconosciute o frequenti feedback dei client. È perfetto per i team che hanno bisogno di processi iterativi per ottenere risultati più velocemente.

Processi e ruoli di Scrum

Processi:

Il titolare del prodotto crea un Backlog del prodotto, dando priorità alle attività Il team spezza le attività in pezzi più piccoli per formare uno Sprint Backlog Il lavoro è completato in Sprints (2-4 settimane) StandUp giornalieri mantengono tutti allineati Alla fine dello sprint, i risultati vengono rivisti e vengono notate le lezioni da trarre

Ruoli:

Proprietario del prodotto : Definisce le priorità delle attività e si assicura che il team fornisca valore aziendale

: Definisce le priorità delle attività e si assicura che il team fornisca valore aziendale Scrum leader : Coordina il team, facilita le riunioni e rimuove gli ostacoli

: Coordina il team, facilita le riunioni e rimuove gli ostacoli Team di sviluppo: Esperti interfunzionali che possiedono e completano le attività

🌟 Fatto divertente: Amazon Jeff Bezos ha coniato la "regola delle due pizze che dice che un team Scrum dovrebbe essere abbastanza piccolo da poter essere nutrito con due pizze.

Introduzione a SAFe (Scaled Agile Framework)

In poche parole, SAFe (Scaled Agile Framework) è un framework Agile progettato per aiutare le grandi organizzazioni a gestire più team che lavorano a progetti complessi. Si basa su tre pilastri metaforici: Teams, Program e Portfolios. Questi pilastri offrono flessibilità e affrontano le sfide della scalabilità delle pratiche Agile.

Quando Ericsson, leader mondiale nel settore delle telecomunicazioni, ha dovuto affrontare la gestione del team in diversi continenti, si è rivolta a SAFe.

Con gli Agile Release Train e la governance strutturata di SAFe, Ericsson ha raggiunto :

Miglioramento dell'allineamento : I team delle diverse posizioni hanno lavorato senza problemi secondo pratiche Agile coerenti

: I team delle diverse posizioni hanno lavorato senza problemi secondo pratiche Agile coerenti Time-to-market più veloce : Cicli di rilascio più rapidi con l'integrazione continua

: Cicli di rilascio più rapidi con l'integrazione continua Migliore collaborazione : Condivisione delle conoscenze interfunzionali e risoluzione collettiva dei problemi

: Condivisione delle conoscenze interfunzionali e risoluzione collettiva dei problemi Consegna prevedibile : Attività cardine cancellate per garantire trasparenza e affidabilità

: Attività cardine cancellate per garantire trasparenza e affidabilità Maggiore soddisfazione dei clienti: Consegna più rapida e miglioramenti della qualità hanno aumentato la fiducia

Pro e contro di SAFe

Pro | Cons |

| --------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------- |

Scalabile: Perfetto per team grandi e distribuiti | Complesso: L'implementazione richiede un lavoro e una formazione significativi

| Allineamento: Assicura che i team lavorino per obiettivi condivisi | Burocratico: Può introdurre livelli di supervisione

| Consegna più rapida: L'integrazione continua accelera i rilasci | Sfide di personalizzazione: Può non adattarsi a tutte le culture organizzative |

| Miglioramento della qualità: Le pratiche di qualità integrate riducono i difetti | Overhead: Aggiunge processi che possono rallentare i team più piccoli

Predicibilità: Le attività cardine cancellate migliorano il monitoraggio dello stato di avanzamento | Dipendenza dagli strumenti: Si affida molto a strumenti specifici per un esito positivo

📌 Esempio: Una multinazionale del settore manifatturiero ha adottato SAFe per ottimizzare la collaborazione interfunzionale. Pur avendo ottenuto un migliore allineamento e una consegna più rapida dei prodotti, la fase iniziale di formazione ha richiesto mesi, evidenziando la ripida curva di apprendimento di SAFe.

Per chi è meglio SAFe?

SAFe è ideale per le grandi organizzazioni che gestiscono team interfunzionali e progetti complessi.

È utile per:

Aziende che necessitano di un allineamento tra i vari dipartimenti

Organizzazioni con team geograficamente distribuiti

Enterprise che desiderano integrare Agile a livello aziendale

🧠 Da fare: Nonostante SAFe sia il più sensato per le aziende tra gli altri framework, solo il 26% degli utenti Agile ha riferito di aver adottato SAFe .

Strategia di implementazione e governance in SAFe

La governance in SAFe garantisce l'allineamento e l'account attraverso processi e metriche ben definiti.

Gli elementi chiave includono:

Piano : Stabilire ruoli, responsabilità e flussi di lavoro per fare chiarezza

: Stabilire ruoli, responsabilità e flussi di lavoro per fare chiarezza Monitoraggio dei KPI : Monitoraggio del tempo con metriche come il time-to-market e la qualità

: Monitoraggio del tempo con metriche come il time-to-market e la qualità Reportistica di conformità: Garantire l'aderenza agli standard del settore

La governance è una parte fondamentale del Lean Portfolio Management all'interno di SAFe e le responsabilità spesso ricadono su ruoli come il Consulente di Programma SAFe (SPC) o il Chief Scrum Master (CSM)

Questi leader:

Supervisionano i corsi di rilascio agili

Gestire il rischio e la conformità

Promuovere la collaborazione tra i programmi

Leggi anche: I migliori 16 strumenti agili per il project management

Differenze chiave tra Scrum e SAFe

Anche se fanno parte della stessa famiglia Agile, Scrum e SAFe rispondono a esigenze diverse. Vediamo come si differenziano tra loro.

1. Struttura organizzativa e framework

lo Scrum è leggero e si basa su team piccoli e auto-organizzati (5-9 membri) che lavorano in brevi sprint di 2-4 settimane. Non c'è gerarchia: più team di scrum e i loro membri condividono le stesse responsabilità, guidati da ruoli come lo Scrum Master e il Product Owner. I requisiti della struttura includono un Product Backlog, uno Sprint Backlog e cicli di sprint regolari.

💿 SAFe, tuttavia, è costruito per le grandi aziende con più team. È altamente strutturato con livelli come Portfolio, Program e Team per gestire progetti complessi. SAFe richiede sessioni di piano dettagliate, come il Program Increment (PI) Planning, e l'allineamento dei lavori tra i team nell'arco di 8-12 settimane.

📌 Esempio:

Una startup che sviluppa una nuova funzionalità/funzione trarrebbe vantaggio dalla semplicità e dalla velocità di Scrum

Una multinazionale delle telecomunicazioni come Ericsson ha bisogno di SAFe per gestire team distribuiti e assicurare l'allineamento

2. Ruoli e dipendenze

📀 Scrum si basa su tre ruoli: I team si autogestiscono e gestiscono le dipendenze attraverso la comunicazione quotidiana, le revisioni di sprint e le retrospettive.

💿 SAFe introduce ruoli più specializzati come Product Manager, System Architect e Release Train Engineer, riflettendo la sua attenzione al coordinamento di più team. Le dipendenze vengono affrontate durante il PI Planning e i regolari eventi di sincronizzazione per garantire una collaborazione senza intoppi.

📌 Esempio:

Un team Scrum che si occupa dell'aggiornamento di un sito di e-commerce comunica direttamente per risolvere le dipendenze

Un team SAFe che sviluppa un'auto a guida autonoma utilizzerebbe riunioni e strumenti strutturati per allineare i team che si occupano di hardware, software e test

Leggi anche: Come costruire ruoli e responsabilità di un team agile

3. Approccio alla consegna

📀 Scrum enfatizza frequenti aggiornamenti incrementali in cicli brevi, consentendo aggiustamenti rapidi basati sul feedback. Si tratta di consegnare più velocemente le funzioni del prodotto.

💿 SAFe si concentra sulla consegna di soluzioni integrate con i suoi incrementi di programma più lunghi. Il suo modello di consegna strutturato garantisce prevedibilità e qualità, ideale per progetti su larga scala.

Esempio:

Scrum lavora per l'aggiornamento settimanale di un'app di social media

SAFe è adatto per l'implementazione di una piattaforma finanziaria di livello aziendale con più moduli interdipendenti

🔮 Panoramica delle differenze

Riepilogo/riassunto:

Aspect Scrum SAFe Dimensione del team Piccolo (5-9 membri) Grande (più team tra i vari reparti) Scope Progetti per un singolo team Coordinamento a livello di azienda Timeframe Sprints di 2-4 settimane Incrementi di programma di 8-12 settimane Migliore per Startup e piccoli team Grandi organizzazioni con progetti complessi

Similitudini tra Scrum e SAFe

"Le differenze che separano gli esseri umani sono nulla in confronto alle somiglianze che ci uniscono" Sophie Grégoire Trudeau una volta ha detto questo sulle persone, ma chi sapeva che si applicava anche ai framework agili!

1. Principi condivisi dello sviluppo software agile

Entrambi i framework si ispirano al Manifesto Agile e ai suoi principi. Danno priorità a:

Collaborazione con il cliente piuttosto che contratti rigidi

Rispondere al cambiamento invece di attenersi a un piano fisso

Fornire valore attraverso un software funzionante come misura primaria dell'esito positivo

Dare potere ai team che si auto-organizzano per innovare e adattarsi

Leggi anche: Scaled Agile Framework (SAFe) per l'agilità aziendale: Tutto quello che c'è da sapere

2. Collaborazione e sviluppo incrementale

Scrum e SAFe sostengono un approccio collaborativo che consente ai team di fornire frequentemente piccole porzioni di valore. Questo garantisce:

Feedback continuo da parte delle parti interessate

Risposta più rapida all'evoluzione delle esigenze dei clienti

Riduzione dei rischi grazie a consegne tempestive e regolari

Quindi, se siete troppo preoccupati di scegliere tra Scrum e SAFe, non potrete mai sbagliare.

**Sia che un team Scrum esegua aggiornamenti settimanali delle app, sia che un treno SAFe fornisca soluzioni integrate per l'azienda ogni trimestre, entrambi i framework suddividono il lavoro in parti gestibili, assicurando uno stato costante

Leggi anche: Come utilizzare i tre pilastri di Scrum per lo sviluppo del prodotto

Quindi, quando scegliere Scrum rispetto a SAFe?

1. Teams di piccole dimensioni che lavorano su un prodotto in rapida evoluzione

Scenario: La vostra startup sta lanciando una nuova app e avete bisogno di iterare rapidamente con un piccolo team.

Soluzione: Scrum

Ottimo per team di 5-9 membri che si concentrano su obiettivi a breve termine

Consente aggiornamenti frequenti e cicli di feedback veloci

Esempio: Un team di un'app per la consegna di cibo utilizza Scrum per rilasciare aggiornamenti settimanali delle funzionalità/funzione in base al feedback degli utenti.

2. Grandi organizzazioni con diversi team e dipendenze

Scenario: La vostra azienda ha diversi team interfunzionali che lavorano a progetti interconnessi.

Soluzione: SAFe

Teams gestisce le dipendenze tra i team con strumenti come PI Piano

Allinea i lavori richiesti tra i team per raggiungere obiettivi condivisi

📌 Esempio: Un'azienda di telecomunicazioni adotta SAFe per sincronizzare i team software e hardware su scala globale.

3. Progetti con esigenze dei clienti in rapido cambiamento

Scenario: State sviluppando un prodotto che necessita di frequenti input da parte dei clienti e di rapidi aggiustamenti.

Soluzione: Scrum

Ideale per lo sviluppo iterativo e l'incorporazione di feedback costanti

Esempio: Un'azienda di e-commerce utilizza Scrum per modificare l'interfaccia utente a ogni sprint in base ai suggerimenti dei clienti.

Leggi anche: La guida definitiva al project management con Scrum

Scegliere il framework giusto per il proprio team

Ormai è chiaro che ogni framework ha uno scopo unico.

Tuttavia, la scelta tra Scrum e SAFe dipende esclusivamente dalle esigenze del team.

Per questo motivo, dovreste porvi alcune domande per orientare la vostra decisione:

Quanto è grande il vostro team e quanti team devono collaborare?

I vostri progetti sono semplici o ricchi di interdipendenze?

Da fare con iterazioni rapide o è più importante un piano a lungo termine?

I vostri stakeholder cercano aggiornamenti granulari o una visualizzazione a volo d'uccello?

Da fare: avete bisogno di un framework che sia scalabile su più aree geografiche?

Quanto è maturo il vostro team con le pratiche Agile?

Una volta ottenute le risposte, sarà più facile abbinare le esigenze del team al framework giusto.

Fattori da considerare

👥 Dimensioni del team ed esigenze di collaborazione

Scrum è perfetto per piccoli team auto-organizzati che lavorano su progetti indipendenti

SAFe prospera nelle grandi organizzazioni con team interfunzionali che necessitano di lavori sincronizzati

💻 Complessità del progetto

Se il progetto è semplice e non comporta dipendenze, scegliete Scrum

Per progetti con forti interdipendenze e molteplici livelli di complessità, SAFe è la soluzione ideale

⌛ Sequenze di consegna

Scrum consente consegne frequenti in brevi sprint, il che lo rende ideale per progetti dal ritmo sostenuto

SAFe si concentra su risultati strutturati e prevedibili in incrementi più lunghi

📈 Aspettative degli stakeholder

Usate Scrum se gli stakeholder sono soddisfatti di aggiornamenti piccoli e iterativi

Scegliete SAFe quando le parti interessate hanno bisogno di una visualizzazione integrata dello stato di avanzamento in più team

📄 Maturità agile

Scrum lavora meglio per i team che hanno familiarità con i principi agili e lean e sono pronti ad autogestirsi

SAFe è adatto alle organizzazioni che hanno superato l'agilità dei singoli team e hanno bisogno di un coordinamento a livello aziendale

Leggi anche: Tipi di approcci e metodologie per il project management

Scrum@Scale: Combinare il meglio di entrambi i framework

Se avete difficoltà a decidere, potete optare per il meglio dei due mondi. Sì, esiste!

**Riunite Scrum@Scale, la potente combinazione della semplicità di Scrum e della scalabilità di SAFe

Ecco come funziona: Scrum@Scale espande i principi di Scrum alle organizzazioni più grandi. Invece di aggiungere ulteriori livelli di gerarchia, costruisce un'architettura libera dalla scala, creando reti di team piccoli ed efficienti che lavorano in modo coesivo.

L'obiettivo? Raggiungere una scalabilità lineare senza annegare nella burocrazia.

Pensate a questa soluzione come a una burocrazia minimamente praticabile (MVB): fornisce una struttura sufficiente per rimanere organizzati ed evitare inutili ritardi, senza soffocare la creatività o la velocità

📌 Esempio: Immaginate una catena di vendita al dettaglio globale che lancia una piattaforma omnichannel. Piccoli team Scrum si occupano della progettazione delle app, dell'integrazione logistica e delle funzionalità/funzione del servizio clienti. Utilizzando Scrum@Scale, questi team si allineano sulle dipendenze attraverso Scrum giornalieri scalati, con un Executive Action Team che guida la trasformazione e il processo decisionale.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ScrumAtScale-framework-1400x836.png Struttura di Scrum@Scale /$$$img/

via Scrum@Scale

Vantaggi dell'integrazione di Scrum e SAFe

✅ La flessibilità incontra la scalabilità

Combina l'attenzione adattiva di Scrum a livello di team con l'approccio strutturato di SAFe alla scalabilità

I team lavorano in modo indipendente ma si allineano su obiettivi condivisi attraverso l'ecosistema di Scrum@Scale

✅ Collaborazione semplificata

La Scaled Daily Scrum assicura un coordinamento continuo tra i team

Conoscenza condivisa e trasparenza riducono al minimo i colli di bottiglia

✅ Crescita organizzativa efficiente

Incoraggia una scalata organica al proprio ritmo senza sopraffare i team

Supporta i principi agili in aziende di grandi dimensioni con interruzioni minime

Implementazione di framework agili con strumenti e supporto

Come ha giustamente detto Mike Cohn, "se il mese prossimo non sarete migliori, non sarete più agili" Se da un lato i framework Agile promuovono il miglioramento costante, la collaborazione e l'adattabilità, dall'altro i team hanno ancora bisogno del project management per stabilire le priorità delle attività.

Per il miglioramento continuo, servono gli strumenti giusti.

Passaggio 1: suddividere i deliverable in attività realizzabili

Iniziate a suddividere i deliverable in attività piccole e fattibili. Considerateli come i blocchi della vostra casa Agile.

Usando le storie degli utenti, potete riflettere esattamente ciò di cui hanno bisogno i vostri utenti finali sia che si tratti di una nuova funzionalità/funzione, sia che si tratti di correggere qualcosa su cui hanno sollevato dei problemi.

in termini di Scrum, questo è il piano dello sprint. Con ClickUp è possibile prendere gli elementi dal Product Backlog, organizzarli in uno Sprint Backlog e iniziare a lavorare, senza bisogno di post-it.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-30.gif Creazione degli sprint di ClickUp /$$$img/

automatizzare la creazione degli sprint su ClickUp, risparmiando tempo e riducendo gli sforzi_

💜 Caso di studio: Sideways NYC 🤝🏻 ClickUp

Un team che ha imparato l'automazione degli sprint con ClickUp è Sideways NYC.

Vediamo il loro percorso.

Sfida: Il team voleva passare dal monitoraggio del tempo ai punti dello sprint per un approccio più agile al monitoraggio delle capacità. Tuttavia, la gestione manuale delle pianificazioni degli sprint tra team e progetti richiedeva molto tempo ed era soggetta a errori

Ecco come ClickUp ha aiutato: Utilizzando La funzionalità "Automazioni" di ClickUp per gli sprint hanno configurato cicli di due settimane da iniziare ogni Monday, automatizzando l'intero processo di sprint.

Il project manager ha semplicemente inserito il numero di cicli nell'ambito del progetto e ClickUp ha generato automaticamente tutti gli elenchi degli sprint. In questo modo si è risparmiato molto tempo e si è garantita la coerenza tra i team, senza la necessità di aggiornamenti manuali

Passaggio 2: Gestire efficacemente i progetti Agile

Nella gestione dei progetti Agile, ClickUp è come una bussola per il project management.

Potete delineare il vostro Charter Agile in Documenti ClickUp e condividerlo con il team senza interminabili catene di email.

Ecco il procedimento: Una volta organizzate le attività di ClickUp, utilizzate le funzionalità di collaborazione di ClickUp per tenere tutti informati. Potete taggare i membri del team interessati attraverso commenti o menzioni, assicurandovi che ricevano una notifica e che possano intervenire quando necessario

Inoltre, rendete la documentazione agile un gioco da ragazzi usando ClickUp Brain per redigere i requisiti della prossima iterazione del software. È sufficiente fornire i dettagli di base sulle funzionalità/funzioni di una funzione o sugli aggiornamenti e l'IA genererà gli elementi chiave, come i contorni.

/$$$img/ cLICKUP /IA Utilizzate l'assistente di scrittura IA di ClickUp per generare post per il blog, fare brainstorming di idee, comporre email e molto altro /$$$img/

ClickUp Brain rende la documentazione agile un processo semplice

Avete bisogno di organizzare i vostri processi Scrum? La visualizzazione Kanban di ClickUp offre un flusso di lavoro visivo intuitivo che mantiene tutti sulla stessa pagina.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-535-1400x888.png ClickUp Kanban Boards: ClickUp vs. Microsoft Teams /$$$img/

organizzate il vostro lavoro in base allo stato e alla data di scadenza e definite le priorità delle vostre attività con le lavagne Kanban di ClickUp

Grazie alle sottoattività e alle liste di controllo, non dovrete mai preoccuparvi di passaggi dimenticati o di quei fastidiosi "piccoli dettagli"

Leggi anche: 15 migliori strumenti di sviluppo software

Passaggio 3: favorire la collaborazione in tempo reale

L'Agile è tutta una questione di collaborazione; la comunicazione in tempo reale può fare la differenza tra il team e il suo slancio. La chat di ClickUp trasforma il modo in cui i team comunicano, integrando le conversazioni direttamente nei flussi di lavoro.

Ogni elenco, cartella e spazio ha una chat dedicata, che consente ai membri del team di discutere i progetti avendo tutte le visualizzazioni e le attività pertinenti a portata di clic.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-329-1400x985.png ClickUp Chat: SAFe vs Scrum /$$$img/

Inoltre, è possibile aggiungere membri al team, condividere aggiornamenti e persino rendere privato un chattare, il tutto perfettamente legato all'area di lavoro corrispondente.

con tutto ciò che si trova in un unico luogo, si può passare senza sforzo dalla chattare a completare un'attività.

Passaggio 4: visibilità del processo Agile

La visibilità è un altro tassello del puzzle, e ClickUp Dashboard non delude.

Grazie a dashboard personalizzabili, è possibile monitorare lo stato di avanzamento, tracciare le prestazioni e tenere sotto controllo le metriche Agile, come i grafici di burnup e burndown.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-418.png Dashboard di ClickUp /$$$img/

traccia le metriche chiave e monitora i grafici di burnup e burndown con ClickUp Dashboards

Sia che si tratti di capire come le attività di ClickUp fluiscono all'interno del team, sia che si tratti di individuare i punti di strozzatura, ClickUp vi fornisce i dati e gli approfondimenti per correggere la rotta in tempo reale.

Leggi anche: 10 Modelli di Scrum gratis per monitorare il flusso di lavoro

Passaggio 5: attingere alle risorse di supporto e della comunità

Naturalmente, gli strumenti da soli non bastano. L'adozione di framework Agile richiede supporto e comunità. ClickUp offre entrambi, da modelli ed esercitazioni a una comunità di utenti attivi che sono felici di condividere suggerimenti e trucchi.

E quando si incontra un ostacolo? Il team del supporto è sempre pronto a guidarvi.

Sprint verso l'esito positivo con ClickUp

Secondo il sito Pulse of the Profession Reportistica il 53% dei professionisti IT riferisce di utilizzare regolarmente le metodologie Agile.

A questo punto, dovreste avere un'idea più precisa di quale sia il framework - Scrum o SAF - più adatto alla vostra organizzazione. Per essere all'avanguardia e garantire una consegna tempestiva, avete bisogno di uno strumento di project management agile che sia altrettanto agile quanto il vostro team.

È qui che entra in gioco ClickUp, la vostra centrale di produttività all-in-one. Il mio lavoro non sarà più interrotto.

Con ClickUp, la vostra app per il lavoro, preparatevi a usufruire di project management, knowledge management e chattare, il tutto alimentato dall'IA in un'unica piattaforma.

Perché aspettare?

/Riferimenti/ https://clickup.com/signup Iscriversi a ClickUp /%href/

e date ai vostri framework Agile la spinta che meritano!