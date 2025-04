NotebookLM vs Notion: Quale app per prendere appunti è migliore?

Da fare: in media, i dipendenti spendono 1.8 ore ogni giorno, o quasi un'intera giornata di lavoro a settimana, solo per cercare informazioni?

Si tratta di una grossa fetta di tempo persa, sia che si tratti di uno studente che si prepara per un esame, di un professionista che si occupa di progetti multipli o di un libero professionista che gestisce le scadenze.

In questo caso, un'app per prendere appunti può essere d'aiuto. Le app per prendere appunti come NotebookLM e Notion vi aiutano a catturare gli elementi d'azione e gli spunti delle riunioni, a organizzare i dati in attività e priorità e a collaborare con gli altri.

ma quale app per prendere appunti si adatta meglio al vostro stile?

In questo blog, esamineremo le differenze tra NotebookLM e Notion per aiutarvi a trovare quello giusto per il vostro flusso di lavoro. 🎯

Che cos'è NotebookLM?

via QuadernoLM NotebookLM dei Google Labs è un assistente per la ricerca e la presa di note alimentato dall'IA. Utilizza Gemini di Google per fornire varie funzioni, adattandosi alle esigenze dei singoli utenti.

A differenza dei modelli generali di IA che attingono all'ampio database di Internet, NotebookLM basa le sue risposte sui materiali specifici che gli vengono forniti. Questo riduce le possibilità di imprecisioni e allucinazioni. È possibile porre domande di contenuto o richiedere riepiloghi/riassunti delle risposte.

Originariamente creato per ricercatori e studenti, NotebookLM è ora popolare tra i professionisti che hanno bisogno di un modo intelligente per gestire grandi insiemi di dati. Grazie alla scomposizione di informazioni complesse, è possibile utilizzarlo per trarre spunti significativi o idee basate sulle proprie scoperte.

Funzioni di NotebookLM

NotebookLM è un taccuino digitale ricco di strumenti che aiutano a semplificare la ricerca e la documentazione. Dalla generazione di suggerimenti IA per idee innovative alla collaborazione su documenti di ricerca, lo strumento aiuta a creare conoscenze attuabili.

Vediamo le sue funzionalità/funzione in dettaglio. 👇

Funzione/funzione #1: annotazione e azioni suggerite

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Notetaking-and-suggested-actions.png Ordinare e gestire gli approfondimenti della ricerca con NotebookLM /$$$img/

Ordinare e gestire gli approfondimenti della ricerca con NotebookLM

NotebookLM consente di creare, salvare e organizzare ordinatamente le note. Può trasformare le note selezionate in formati strutturati come schemi, guide allo studio, tabelle dei contenuti o riepiloghi, per rendere tutto accessibile.

Questo Strumento di IA per la presa di note unisce le note, critica le idee e condivide i concetti correlati. Queste funzionalità/funzione rendono il contenuto più facile da analizzare e arricchiscono le informazioni.

🧠 Fatto divertente: NotebookLM permette agli utenti di caricare fino a 50 fonti, ciascuna contenente fino a 500.000 parole. Questo lo rende ideale per progetti su larga scala, come tesi di laurea o ricerche estese.

Funzione #2: Integrazione delle fonti e analisi IA

Aggiungere contenuti da diverse fonti con NotebookLM

NotebookLM consente di aggiungere contenuti da diverse fonti, come documenti Google, PDF e URL. Questi documenti servono come base per generare interazioni e approfondimenti.

Partendo da questo processo di scrittura, il software di gestione dei documenti analizza il materiale caricato per generare riepiloghi/riassunti, evidenziare gli argomenti chiave e suggerire domande. Questo processo semplifica le informazioni complesse, rendendole più comprensibili e accessibili.

💡 Pro Tip: Semplificate la vostra giornata con il programma Modello per le note giornaliere di ClickUp . Catturate, organizzate e monitorate senza problemi le vostre attività, idee e priorità quotidiane con questo modello personalizzabile, progettato per aumentare la produttività e mantenere la concentrazione.

Funzione #3: comprensione delle immagini e riepilogo/riassunto audio in stile podcast

Ottenere un riepilogo/riassunto audio delle note con l'ausilio dell'IA

NotebookLM migliora la presa di note con funzionalità/funzione quali l'analisi delle immagini e i riepiloghi/riassunti audio. È in grado di interpretare e fare riferimento alle immagini incorporate nei documenti, facilitando l'inserimento di dati visivi nel lavoro.

Inoltre, è possibile utilizzare NotebookLM per generare riepiloghi/riassunti in stile podcast dei contenuti, fornendo un modo alternativo e coinvolgente per rivedere le informazioni durante il multitasking o in viaggio.

Prezzi di NotebookLM

Gratuito

**Che cos'è Notion?

via Notion **Notion è un'applicazione versatile per la produttività e la presa di note, che funziona come un'area di lavoro all-in-one per singoli e team

Notion consente di creare aree di lavoro personalizzate con pagine, database e bacheche per organizzare attività, documenti e progetti esattamente come si desidera. È anche un'applicazione che funge da sistema di gestione della conoscenza per aumentare la produttività.

Ideale per l'uso personale, la piattaforma consente di impostare pagine personalizzate, aggiungere tipi di contenuto e incorporare calendari ed elenchi di attività nel flusso di lavoro quotidiano.

🧠 Fatto divertente: Ivan Zhao e altri hanno fondato Notion nel 2013. Dal suo rilascio iniziale nel 2016, l'app ha guadagnato popolarità grazie al suo fascino estetico e alle sue funzioni.

Funzionalità/funzione di Notion

L'area di lavoro flessibile di Notion offre diverse funzionalità per migliorare la collaborazione e aumentare l'efficienza. Vediamole in dettaglio. 👇

Funzione #1: pagine personalizzabili e collaborative

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Customizable-and-collaborative-pages-1400x875.png Collaborazione con il team e assegnazione di attività: Notebook LM vs Notion /$$$img/

Collaborare con il proprio team e assegnare attività

Notion offre grandi opzioni di personalizzazione, consentendo di creare pagine personalizzate con contenuti come testo, immagini, tabelle e altro. Questa flessibilità consente di adattare facilmente la piattaforma a diversi flussi di lavoro, che si tratti di documentare ricerche, gestire progetti o organizzare attività personali.

Inoltre, Notion offre funzionalità/funzione di lavoro di gruppo in tempo reale. È possibile condividere documenti, lasciare commenti e fornire feedback istantaneamente al proprio team per un allineamento perfetto. Questi strumenti di collaborazione sono utili per la condivisione di progetti e il monitoraggio dello stato.

🧠 Fatto divertente: A partire dal 2024, Notion ha oltre 100 milioni di utenti e ha un valore di 10 miliardi di dollari.

Funzione #2: project management e automazione

Utilizzare gli strumenti di project management per monitorare lo stato di avanzamento dei progetti

Notion offre solidi strumenti di project management, che consentono di visualizzare i progetti in formati come schede Kanban e calendari. Supporta l'integrazione multipiattaforma e si connette a strumenti come Google Drive per trasferire le informazioni direttamente nell'area di lavoro di Notion.

Per le attività che devono essere ripetute, Notion offre funzionalità/funzioni di automazione per ridurre il tempo dedicato alle attività di routine.

Funzione #3: Assistenza IA integrata e libreria di modelli

Tradurre e riepilogare/riassumere informazioni con Notion IA

L'assistenza IA integrata di Notion aumenta la produttività, aiutandovi a fare brainstorming di idee, a riepilogare/riassumere contenuti e a generare rapidamente informazioni rilevanti.

Inoltre, Notion dispone di oltre 20.000 modelli per creare pagine adatte a qualsiasi scopo, dalla pianificazione di progetti a diversi tipi di informazioni strategie per prendere appunti . È possibile iniziare rapidamente senza dover progettare tutto da zero.

**Da fare: Notion supporta le equazioni in linea con LaTeX. È possibile inserire simboli matematici o equazioni digitando/inline e selezionando l'opzione "Equazione in linea". È una funzionalità/funzione utile per studenti, educatori e analisti.

Prezzi di Notion

Gratis

Plus: $12/mese per utente

$12/mese per utente Business: $18/mese per utente

$18/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

NotebookLM vs Notion: Funzionalità/funzione a confronto

Sia NotebookLM che Notion mirano ad affrontare una delle sfide più importanti per la produttività: lo spreco di tempo. Una recente relazione di McKinsey ha rilevato che le aziende perdono oltre 37 miliardi di dollari all'anno a causa delle scarse pratiche di condivisione delle conoscenze.

Questi due strumenti offrono funzionalità uniche, adatte a esigenze diverse. NotebookLM si concentra sulla presa di note, sulla ricerca e sull'analisi dei contenuti. Notion, invece, fornisce pagine personalizzabili, strumenti di project management e collaborazione in tempo reale.

In questo confronto, analizzeremo le funzionalità/funzione di ogni strumento per aiutarvi a decidere quale sia quello giusto per voi. 💁

Funzionalità/funzione NotebookLM Notion Tipo Strumento per prendere appunti e per la ricerca alimentato dall'IA Piattaforma per prendere appunti, per il project management e per la collaborazione Integrazione dell'IA Utilizza Google Gemini per l'IA Offre l'IA per i riepiloghi/riassunti Gestione dei dati_ Elabora i documenti caricati per ottenere approfondimenti e riepiloghi/riassunti Permette agli utenti di creare database e porre domande basate sulle informazioni memorizzate Fattore unico Converte i documenti in discussioni audio e automatizza la generazione di riepiloghi/riassunti Fornisce modelli flessibili, ampie capacità di database e solidi strumenti di collaborazione Accessibilità dell'utente_ Limita l'accesso con molti utenti attualmente in lista d'attesa Offre un'ampia disponibilità attraverso piani tariffari multipli, compresa una versione gratuita Collaborazione_ Funzionalità/funzione limitate per la collaborazione tra team Offre una solida suite di collaborazione per i team Personalizzazione Si concentra sull'interazione con i documenti con opzioni di personalizzazione minime Offre una personalizzazione estesa attraverso modelli e integrazioni di terze parti Curva di apprendimento_ Semplifica l'onboarding per gli utenti che hanno familiarità con gli strumenti di IA Richiede una maggiore formazione per l'utilizzo a causa delle sue funzionalità/funzione estese

NotebookLM vs. Notion

Funzione #1: interazione con i documenti

NotebookLM

NotebookLM consente di caricare documenti come PDF e file di testo e di interagire direttamente con essi. L'IA genera riepiloghi, approfondimenti e versioni audio dei contenuti per un'esperienza di apprendimento dinamica.

Notion

Notion supporta l'inclusione e il collegamento di documenti, ma non dispone di funzionalità di IA interattive. Ciò significa che è necessario estrarre manualmente informazioni specifiche dai dati.

🏆 Vincitore: NotebookLM eccelle nel fornire un feedback immediato e un'analisi dei materiali caricati.

Funzione #2: collaborazione e personalizzazione

NotebookLM

NotebookLM offre funzionalità/funzione di condivisione di base che consentono la collaborazione sui quaderni, ma non include funzioni avanzate come la modifica o i commenti in tempo reale.

Inoltre, organizza le note in quaderni separati e non collegati, il che limita la flessibilità.

Notion

Notion offre solidi strumenti di collaborazione, tra cui l'assegnazione di attività, aggiornamenti in tempo reale e aree di lavoro condivise per progetti di team.

In più, offre un'estensione personalizzata con Modelli di Notion , database interconnessi e strutture organizzative flessibili per la versatilità.

🏆 Vincitore: Notion si distingue per la sua flessibilità, l'estesa personalizzazione nell'organizzazione di contenuti diversi e le funzionalità/funzione complete per il lavoro in team.

**Da fare: il software Notion si distingue per la sua flessibilità, l'ampia personalizzazione nell'organizzazione di contenuti diversi e le funzioni di collaborazione complete per il lavoro in team Sistema Cornell per prendere le note creato dalla Cornell University, organizza tutte le note in tre sezioni: punti principali, dettagli di supporto e riepilogo/riassunto. Questo layout semplifica il ripasso e aumenta la capacità di memorizzazione, incoraggiando un impegno attivo con il materiale.

Funzione #3: Interfaccia ed esperienza dell'utente

NotebookLM

NotebookLM punta sulla semplicità con un'interfaccia semplice e intuitiva, specifica per l'interazione con i documenti. La sua struttura chiara facilita il coinvolgimento dei materiali caricati attraverso le guide.

Notion

L'interfaccia personalizzabile di Notion consente di progettare l'area di lavoro con diversi tipi di contenuto. La capacità di collegare le note in modo non lineare aumenta la flessibilità. Tuttavia, l'ampio intervallo di opzioni può sopraffare gli utenti.

🏆 Vincitore: Notion è in testa per la sua flessibilità e capacità di adattarsi alle preferenze individuali, nonostante la sua curva di apprendimento più ripida.

NotebookLM vs. Notion su Reddit

Ci siamo rivolti a Reddit per vedere la posizione delle persone su NotebookLM e Notion. Anche se non ci sono thread specifici che confrontano direttamente le due applicazioni, gli utenti hanno condiviso preziose informazioni sulle loro esperienze con ciascuna applicazione.

Usavo Notion per scaricare le mie idee come punti elenco nelle pagine dei miei progetti. Era semplice ma non abbastanza dinamico per le mie esigenze. Così ho iniziato a esplorare altri strumenti per prendere appunti, per vedere come non solo archiviare le mie note, ma anche interagire con esse in modo più intelligente[...] La mia prima tappa è stata Notebook LM, uno strumento davvero promettente. Tuttavia, per accedervi dagli Stati Uniti era necessaria la sottoscrizione di una VPN Proton. Uno svantaggio significativo era l'impossibilità di effettuare ricerche sul web mentre interagisco con le mie note. Questo limite è stato per me un punto di rottura, poiché avevo bisogno di un approccio più integrato.

Redditori

Alcuni utenti preferiscono NotebookLM come un Alternativa a Notion .

_Spero ancora che Notion abbia qualcosa di simile a NotebookLM, utilizzando la sua IA. È incredibilmente frustrante essere vincolati al contesto con l'IA di Notion senza poter effettuare query su più note, fogli, ecc

Alcuni utenti

Gli utenti di Reddit preferiscono Notion per prendere le note, ma hanno riscontrato alcuni problemi.

L'unico problema è che ho avuto problemi con il raggiungimento dei limiti di utilizzo. Notion non dice quali sono i limiti di utilizzo dei token, quindi non se ne ha idea. Una volta che ciò accade, l'IA si "stanca"... inizia a sputare informazioni sbagliate, ad avere allucinazioni o a non rispondere. Questo problema si è verificato una o due volte, ma non lo sto usando abbastanza volte per escludere qualsiasi schema..._

Utenti di Reddit

Conosci ClickUp-La migliore alternativa a NotebookLM vs. Notion

NotebookLM e Notion rispondono a specifiche esigenze di produttività e annotazione, ClickUp offre un'alternativa interessante che combina i loro punti di forza.

Con la sua solida gestione delle attività, i flussi di lavoro personalizzabili e gli strumenti di collaborazione avanzati, tutti in un'unica piattaforma, la sua versatilità è impareggiabile.

Vediamo alcune funzionalità/funzioni che lo rendono la scelta migliore per diverse esigenze. 👀

ClickUp's one up #1: Blocco note

Annotare rapidamente note e idee con ClickUp Notepad ClickUp Blocco Note combina una solida funzione di annotazione con una gestione avanzata delle attività, perfetta per il brainstorming, l'organizzazione delle idee e l'esecuzione dei piani.

Va oltre la semplice annotazione con ricche funzionalità/funzione di formattazione come intestazioni, punteggiature, tag e colori per mantenere tutto chiaro e visivamente accattivante. Le liste di controllo e i compiti annidati semplificano i flussi di lavoro, mentre la capacità di convertire le note in attività tracciabili assicura una facile transizione dal piano all'azione.

📌 Esempio: Uno studente può delineare una ricerca nel blocco note, trasformare i punti chiave in attività e tenere traccia degli stati senza sforzo.

Grazie all'accessibilità multipiattaforma tramite un'app per dispositivi mobili e un'estensione per browser, è possibile prendere note e gestire le attività in qualsiasi momento e ovunque.

ClickUp's one up #2: Documenti

Formattare le note per facilitarne la lettura e la comprensione con ClickUp Docs

Che si tratti di organizzare una knowledge base, di gestire progetti o di redigere note dettagliate, Documenti ClickUp adattarsi alle vostre esigenze e rendere le informazioni chiare e accessibili.

È possibile creare wiki verificati per la condivisione di informazioni, roadmap e documenti ricercati con ricche opzioni di formattare, come pagine annidate, tabelle e modelli. Il software di gestione della ricerca supporta anche la formattazione avanzata, come banner con codice a colori e blocchi di codice evidenziati dalla sintassi, rendendolo ideale per progetti creativi e tecnici.

ClickUp offre inoltre modelli per la presa di note per configurazioni rapide e consente di cercare istantaneamente contenuti specifici. Le impostazioni di privacy consentono un controllo preciso su chi può visualizzare o modificare, assicurando che le informazioni private e sensibili rimangano al sicuro, pur potendo essere condivise da collaboratori esterni.

**In ClickUp Docs è possibile annidare un numero illimitato di sottopagine all'interno di una singola pagina, consentendo di creare gerarchie complesse e di ottimizzare l'organizzazione.

ClickUp's one up #3: ClickUp Brain

ClickUp Brain è in grado di scrivere qualsiasi tipo di contenuto in toni diversi ClickUp Brain è un assistente IA avanzato che offre un hub centralizzato per attività, documenti e conoscenze organizzative. La sua perfetta integrazione con l'area di lavoro di ClickUp, l'area di lavoro di Google e le bacheche dei progetti lo rendono uno strumento di produttività indispensabile.

gli studenti possono utilizzare la funzionalità "chiedi" di ClickUp Brain per recuperare rapidamente le note delle lezioni, i riepiloghi o la posizione di un documento di ricerca all'interno della piattaforma, risparmiando tempo di studio. Un professionista che lavora a un progetto di marketing può connettere i documenti della campagna e gli aggiornamenti del team, consentendo di prendere rapidamente decisioni con approfondimenti rilevanti.

Inoltre, la funzionalità/funzione "Scrivi" consente la creazione avanzata di contenuti, permettendo di redigere email, reportistica o brief di progetto con suggerimenti e modelli generati dall'IA.

🔎 Da fare? Con Ricerca connessa ClickUp consente di trovare rapidamente qualsiasi file su ClickUp, su qualsiasi app connessa o persino sull'unità locale. È possibile aggiungere comandi di ricerca personalizzati, come scorciatoie per i collegamenti e memorizzare testi da utilizzare in seguito, semplificando la ricerca di qualsiasi cosa in un unico posto.

Padroneggiare la presa di note e il recupero di informazioni con ClickUp

Se siete confusi tra NotebookLM e Notion, considerate le vostre esigenze specifiche. Sia che siate attratti dagli approfondimenti guidati dall'IA di NotebookLM, sia che l'impareggiabile personalizzazione di Notion sia ideale per i vostri progetti, la scelta dipende in ultima analisi da ciò che si allinea meglio al vostro flusso di lavoro.

Detto questo, se siete alla ricerca di uno strumento che offra il meglio di entrambi i mondi, ClickUp è la risposta!

Il blocco note di ClickUp mantiene sincronizzate le note e le attività di ClickUp per un'organizzazione perfetta. Avete bisogno di ordinare le vostre idee o di trovare dettagli importanti? ClickUp Brain è la soluzione ideale. E quando è il momento di collaborare, ClickUp Docs permette di lavorare insieme in tempo reale senza alcuno sforzo. Iscrivetevi a ClickUp e sperimenta la miscela perfetta di annotazione, gestione delle attività e collaborazione! ✅