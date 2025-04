50+ domande di sondaggio sul servizio clienti per trasformare gli acquirenti in sostenitori

Il servizio clienti è un fattore di differenziazione competitiva che converte le aziende in marchi. E qual è il modo migliore per capire i clienti a un livello più profondo se non direttamente dalla bocca del cavallo?

I sondaggi sulla soddisfazione dei clienti consentono di raccogliere in modo efficace le loro intuizioni, esperienze e feedback. Aiutano le aziende a creare esperienze memorabili con i clienti che le rendono famose.

Tuttavia, l'abilità sta nel porre le domande giuste che fanno sentire i clienti ascoltati, compresi e riconosciuti. Questo vi aiuterà a soddisfare le aspettative, a identificare le aree di crescita e ad alimentare la fiducia dei clienti.

Abbiamo unito creatività e scienza per sviluppare 50 domande chiave per il sondaggio sulla soddisfazione dei clienti che vi aiuteranno ad ascoltare, migliorare e adattarvi.

Lavoriamo per ottenere quel punteggio di soddisfazione dei clienti!

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi

Un sondaggio efficace trasforma il feedback dei clienti in informazioni preziose.

Un sondaggio sulla soddisfazione del cliente migliora l'esperienza del cliente, aumenta la sua soddisfazione, personalizza il prodotto/servizio in base alle sue esigenze, evidenzia tendenze e modelli per il miglioramento del prodotto/servizio e supporta il processo decisionale informato nella strategia aziendale.

Esploriamo più di 50 domande di sondaggio sul servizio clienti e come ClickUp può aiutarvi a diventare un marchio orientato al cliente.

**Perché utilizzare i sondaggi sulla soddisfazione dei clienti?

Esaminiamo rapidamente la proposta di valore dell'impiego di sondaggi sulla soddisfazione dei clienti.

Ecco perché sono così efficaci per catturare feedback diretti e costruire relazioni positive con i clienti:

Migliora il galateo del servizio clienti identificando le aree di miglioramento e i processi in cui il team del servizio clienti eccelle

il galateo del servizio clienti identificando le aree di miglioramento e i processi in cui il team del servizio clienti eccelle Giudica accuratamente i livelli di soddisfazione dei clienti e misura quanto il tuo prodotto o servizio sia in linea con le aspettative dei clienti

e misura quanto il tuo prodotto o servizio sia in linea con le aspettative dei clienti Capisce le esigenze dei clienti e adatta il prodotto o il servizio in base al feedback dei clienti, per mantenere la vostra azienda rilevante in un mercato competitivo

e adatta il prodotto o il servizio in base al feedback dei clienti, per mantenere la vostra azienda rilevante in un mercato competitivo Identifica le tendenze e i modelli per scoprire i punti dolenti comuni, consentendo di migliorare l'offerta di prodotti o servizi in modo sistematico e coerente

per scoprire i punti dolenti comuni, consentendo di migliorare l'offerta di prodotti o servizi in modo sistematico e coerente Promuove la fiducia e la fedeltà dei clienti dimostrando il vostro commit nel soddisfare le esigenze dei clienti, ascoltandoli attivamente e rispondendo ai loro feedback

dimostrando il vostro commit nel soddisfare le esigenze dei clienti, ascoltandoli attivamente e rispondendo ai loro feedback Assiste un processo decisionale informato poiché integra il feedback dei clienti nelle decisioni aziendali chiave, facendovi risparmiare tempo, lavoro richiesto e risorse

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Customer-satisfaction-survey.jpg Esempio di sondaggio sulla soddisfazione dei clienti tramite Google Modulo /%img/

Esempio di sondaggio sulla soddisfazione dei clienti tramite Google Modulo

**Da fare? 19% dei personalizzati ha smesso di fare affari con un'azienda perché i sondaggi erano troppo lunghi! 😱

Molti clienti ritengono che le loro opinioni siano ignorate, il che porta alla stanchezza e alla frustrazione da sondaggio. Per garantire un feedback di valore, mantenetelo conciso e dimostrate ai clienti che apprezzate i loro contributi.

50+ domande di sondaggio sul servizio clienti Strumenti per il feedback dei clienti non si limitano a raccogliere le opinioni dei clienti. Sono una finestra per comprendere il percorso del cliente, i suoi comportamenti, le sue esigenze, le sue esperienze e i suoi livelli di soddisfazione.

Ecco diversi tipi di domande per il sondaggio sulla soddisfazione dei clienti che vi aiuteranno a misurarla con precisione:

Domande di sondaggio sul servizio clienti con risposta sì o no

I sondaggi sulla soddisfazione dei clienti "sì-o-no" sono semplici: il loro potere risiede proprio in questa semplicità. Queste domande sono facili da rispondere e vi aiutano a determinare rapidamente il sentimento dei clienti su punti specifici

La combinazione di intuizioni chiare e attuabili, alti tassi di risposta e rapidità dei dati ne fanno una scelta eccellente per chi sta iniziando a fare sondaggi sulla soddisfazione dei clienti.

Ecco alcune domande per misurare la soddisfazione dei clienti con semplici risposte affermative o negative:

consiglierebbe il nostro prodotto/servizio a parenti o amici?

è stato soddisfatto del supporto ricevuto?

❓Il nostro team ha risolto la sua query/il suo problema in tempo?

il nostro prodotto/servizio è stato utile?

❓Ha trovato il nostro sito web facile da navigare?

Domande di valutazione del servizio clienti

Le domande del sondaggio sulla soddisfazione dei clienti di tipo valutazione quantificano vari aspetti dell'esperienza del cliente. Questo rende possibile il monitoraggio e il benchmarking **KPI dell'esperienza del cliente più facile nel tempo e ottimizzare la strategia di conseguenza.

Ai clienti viene chiesto di valutare l'esperienza del servizio clienti su una scala numerica (in genere da 1 a 5) per comprendere meglio la soddisfazione complessiva.

Le domande di valutazione sono spesso incluse nei sondaggi per misurare la soddisfazione dei clienti (CSAT), il Net Promoter Score (NPS) o il lavoro richiesto dai clienti (CES).

Ecco alcuni esempi:

❓ Su una scala da 1 a 10, come valuterebbe la sua esperienza complessiva con il nostro team del supporto?

❓Per favore, valuti la disponibilità del nostro rappresentante del servizio clienti

quanto è probabile che raccomandiate i nostri prodotti o servizi ad altri?

❓ In una scala da 1 a 5, come valuterebbe la qualità del nostro prodotto?

quanto è stato facile trovare le informazioni richieste sul nostro sito web?

Domande aperte sul sondaggio del servizio clienti

Le domande aperte consentono ai clienti di esprimere i loro pensieri, le loro prospettive e le loro esperienze in qualsiasi modulo desiderino.

Queste domande di sondaggio sulla soddisfazione dei clienti raccolgono feedback dettagliati che offrono approfondimenti più ricchi e dati qualitativi che le scale numeriche o i semplici sì o no potrebbero non cogliere.

Poiché queste domande richiedono un certo lavoro richiesto, fatele circolare tra la vostra base di clienti fedeli, che saranno più desiderosi di partecipare e condivideranno risposte significative al sondaggio.

Di seguito sono riportati alcuni esempi di sondaggi sulla soddisfazione dei clienti con funzionalità/funzione di domande aperte:

cosa le è piaciuto di più della sua recente esperienza con noi?

❓Può condividere alcune difficoltà incontrate durante l'utilizzo del nostro prodotto?

come possiamo migliorare la sua esperienza con il nostro prodotto o servizio?

dovremmo cambiare qualcosa del nostro prodotto o servizio?

❓ Vi preghiamo di condividere i vostri suggerimenti per migliorare il nostro supporto clienti

Nelle conversazioni con i client, si cerca la qualità, non la quantità. Volete sapere come pensano ai problemi e come prendono le decisioni. Volete entrare nella loro mente. Volete conoscere le loro esigenze, i loro desideri e i loro dolori.

Graham Kenny, CEO di Strategic Factors

Domande sull'uso del prodotto/servizio

acquisire informazioni ricche utilizzando_ moduli ClickUp Domande in sondaggi sulla produttività approfondiscono il modo in cui i clienti interagiscono con i vostri prodotti e servizi.

Comprendendo come, quando e perché i clienti utilizzano le vostre offerte, otterrete un prezioso feedback sul prodotto che vi aiuterà a migliorare l'usabilità, a ottimizzare le funzionalità/funzione e a soddisfare le preferenze dei clienti.

Condividete questi sondaggi tra i clienti soddisfatti per ottenere informazioni su ciò che fate bene e sui clienti persi per aiutarvi a evitare gli errori.

Ecco alcuni esempi di domande di sondaggio sul feedback dei clienti incentrate sul prodotto o sul servizio:

❓ Il prodotto o il servizio soddisfa le vostre esigenze?

❓Con quale frequenza utilizza il nostro prodotto o servizio?

❓Quali funzionalità/funzione utilizza maggiormente?

da quanto tempo utilizza il prodotto/servizio?

❓C'è qualche funzionalità/funzione che trovate difficile da usare?

➡️ **Leggi di più 10 Software di feedback sui prodotti per i team di produttività

Domande di sondaggio demografico

Come indica il nome, le domande di sondaggio demografico aiutano a identificare i clienti ideali. Acquisiscono dati trasversali alle funzioni e qualitativi sul sesso, l'età, la posizione e altre caratteristiche del vostro pubblico.

Sapere chi sono i vostri clienti, in base a questi parametri, vi permette di perfezionare le vostre obiettivi del servizio clienti e le strategie per soddisfare le preferenze e le aspettative del vostro traguardo.

Ecco alcune domande per scoprire le tendenze dei clienti in base ai dati demografici del target e per valutare le preferenze dei clienti:

qual è il vostro intervallo di età?

dove si trova?

qual è la sua occupazione?

❓ Da dove ha sentito parlare di noi?

qual è il motivo principale per cui utilizza il nostro prodotto o servizio?

Domande per il sondaggio sulla soddisfazione dei clienti

I sondaggi sulla soddisfazione dei clienti misurano quanto il vostro prodotto o servizio corrisponda alle aspettative dei clienti. Abbinati a strumenti per il servizio clienti come il feedback dei clienti, genera approfondimenti basati su dati relativi a KPI di soddisfazione del cliente, come CSAT o NPS, per quantificare l'esperienza del cliente.

Le seguenti domande di sondaggio sulla soddisfazione del cliente vengono poste lungo il percorso e il ciclo di vita del cliente per monitorare il suo sentimento:

quanto è soddisfatto del nostro prodotto o servizio?

quale aspetto/funzione del nostro prodotto o servizio è più contenuto?

❓Il nostro team di assistenza clienti ha soddisfatto le sue aspettative?

❓In che modo il nostro team del supporto clienti ha gestito il suo problema?

acquisterebbe di nuovo da noi?

Domande sul marketing e sul sondaggio della concorrenza

Le domande del sondaggio su marketing e concorrenza aiutano a raccogliere feedback su come i clienti visualizzano il vostro marchio rispetto alle altre opzioni disponibili sul mercato.

Capire la vostra posizione sul mercato, soprattutto riguardo ai vostri concorrenti, vi permette di mettere a punto le vostre offerte e migliorare la fidelizzazione dei clienti

Ecco alcune domande di sondaggio sui clienti per avere un'idea della vostra posizione sul mercato:

❓ Ha utilizzato prodotti e servizi simili di altri marchi?

cosa l'ha spinta a scegliere noi rispetto ad altri marchi?

❓Come valuterebbe il nostro prodotto/servizio rispetto alla produttività?

❓Considera il nostro prodotto/servizio un'opzione con un buon rapporto qualità/prezzo?

cosa potremmo migliorare per distinguerci dalla concorrenza?

Domande di comunicazione e assistenza

Queste domande di sondaggio rivelano l'efficacia del team del supporto clienti attraverso la lente della vostra strategia di comunicazione.

Dopo tutto, la comunicazione è la pietra angolare dell'esperienza del cliente. Il sondaggio misura gli aspetti specifici dell'interazione con il servizio clienti, come la reattività o la qualità dell'assistenza, per aiutarvi a migliorare la qualità della comunicazione e la fornitura del supporto clienti per un'esperienza di assistenza eccellente.

Alcune domande da includere in questi sondaggi sulla soddisfazione dei clienti sono:

❓ Come valuterebbe la chiarezza della nostra comunicazione?

❓Come ha fatto il nostro team a capire le sue esigenze?

❓Il nostro team ha risposto alle sue query?

come descriverebbe l'interazione del cliente con il nostro team?

Domande sulla fedeltà al marchio e sull'advocacy

Le domande sulla fedeltà del cliente misurano la soddisfazione misurando quanto i clienti si sentono fedeli al vostro marchio. Questo aiuta a identificare i clienti soddisfatti e i potenziali sostenitori del marchio che influenzeranno altri ad acquistare da voi o a effettuare transazioni con voi.

Ecco alcuni esempi di sondaggi sulla soddisfazione dei clienti per raccogliere il loro feedback sulla fedeltà e la difesa del marchio:

quanto è probabile che continui a utilizzare il nostro prodotto/servizio?

ha consigliato il nostro marchio ad altri?

quanto è probabile che condivida esperienze positive su di noi?

❓Sarebbe disposto a partecipare a una testimonianza del cliente o a un caso di studio?

cosa la mantiene fedele al nostro marchio?

Risposte su funzionalità/funzione future del prodotto

creare moduli a condizione per il feedback sulle funzionalità/funzione future usando_ moduli cliccabili Queste domande di feedback dei clienti raccolgono informazioni su potenziali miglioramenti o funzionalità/funzione del vostro prodotto o delle vostre funzioni esistenti.

Il feedback dei clienti è la vostra tabella di marcia verso l'innovazione. Ascoltando i loro suggerimenti per il miglioramento, potete creare prodotti e servizi che rispondono veramente alle loro esigenze e ai loro desideri, invece di fare un tentativo al buio. Inoltre, vi aiuta a stabilire le priorità delle funzionalità/funzione e a rilasciare per prime quelle di maggiore impatto.

Ecco alcune domande che potete aggiungere ai vostri sondaggi sui clienti:

c'è un servizio che vorresti che offrissimo e che attualmente non offriamo?

come possiamo migliorare l'usabilità del nostro prodotto/servizio?

❓Ci sono funzionalità/funzione che potremmo aggiungere?

❓Quali sono gli aggiornamenti del prodotto o del servizio che ritenete utili?

❓Trovereste un'app mobile più comoda e utile per interagire con i nostri servizi?

Come distribuire il sondaggio sul servizio clienti

Un sondaggio sulla soddisfazione dei clienti ben definito è significativo solo se raggiunge il pubblico nel momento e nel luogo giusto.

per quanto riguarda i tempi, considerate una miscela di cadenze di comunicazione.

utilizzate i sondaggi basati sull'esperienza entro 24-48 ore dall'interazione per catturare l'esperienza del cliente quando è ancora fresca.

abbinateli a sondaggi di periodo (mensili, trimestrali o annuali) per capire il livello di soddisfazione generale.

Per quanto riguarda i canali, ecco alcuni modi efficaci per condividere i sondaggi sulla soddisfazione dei clienti:

Email : Le email dirette e personalizzate sono il mezzo migliore per raggiungere i vostri clienti attuali. Considerate l'invio di sondaggi sulla soddisfazione dei clienti come parte delle vostre email di follower subito dopo un'interazione per migliorare le valutazioni

: Le email dirette e personalizzate sono il mezzo migliore per raggiungere i vostri clienti attuali. Considerate l'invio di sondaggi sulla soddisfazione dei clienti come parte delle vostre email di follower subito dopo un'interazione per migliorare le valutazioni Social media : La condivisione dei sondaggi sulle piattaforme dei social media è un ottimo modo per coinvolgere un pubblico più ampio e catturare il feedback dei clienti in tempo reale. Selezionate le piattaforme dove i vostri clienti sono più attivi e incorporate immagini e incentivi coinvolgenti per massimizzare la partecipazione

: La condivisione dei sondaggi sulle piattaforme dei social media è un ottimo modo per coinvolgere un pubblico più ampio e catturare il feedback dei clienti in tempo reale. Selezionate le piattaforme dove i vostri clienti sono più attivi e incorporate immagini e incentivi coinvolgenti per massimizzare la partecipazione Pop-up del sito web : I pop-up del sito web vi permettono di catturare le opinioni dei clienti direttamente quando si impegnano con il vostro prodotto/servizio o sito web. Allo stesso modo, i sondaggi sull'intenzione di uscita aiutano a ridurre gli ostacoli e i punti dolenti che risultano nella rinuncia dei clienti

: I pop-up del sito web vi permettono di catturare le opinioni dei clienti direttamente quando si impegnano con il vostro prodotto/servizio o sito web. Allo stesso modo, i sondaggi sull'intenzione di uscita aiutano a ridurre gli ostacoli e i punti dolenti che risultano nella rinuncia dei clienti Moduli incorporati: I moduli diretti sul vostro sito web o nell'app offrono ai clienti un modo flessibile e conveniente per condividere il loro feedback. Assicuratevi che i moduli di feedback siano accessibili, ad esempio nella sezione di assistenza o supporto, per ottenere un elevato coinvolgimento

Utilizzare ClickUp per ottimizzare la gestione dei feedback dei clienti

Non importa quale sia il caso d'uso del vostro sondaggio clienti, ClickUp può aiutare!

È l'app per il lavoro che combina project management, documenti, CRM e comunicazione con il team, il tutto in un'unica piattaforma, accelerata da automazione e ricerca IA di nuova generazione. ClickUp per il servizio clienti può essere lo strumento ideale per centralizzare le risposte ai sondaggi e semplificare il processo di feedback.

Ad esempio, Moduli ClickUp consente di creare sondaggi personalizzati che si integrano perfettamente con i flussi di lavoro esistenti. In questo modo si garantisce che il feedback venga catturato in modo dettagliato. Ogni risposta al sondaggio può poi essere convertita automaticamente in un'attività individuale tramite Attività di ClickUp .

Utilizzate le sue potenti funzionalità di gestione delle attività per monitorare, gestire e agire sul feedback dei clienti in un'unica posizione. Inoltre, avrete a disposizione ClickUp Dashboard per analizzare i feedback, individuare gli schemi e prendere decisioni basate sui dati (per saperne di più).

Ciliegina sulla torta? Avrete anche a disposizione una libreria di modelli di sondaggi sulla soddisfazione dei clienti tra cui scegliere!

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickUp-Customer-Satisfaction-Survey-Template.jpg Create e gestite i sondaggi per i clienti per valutare le risposte e analizzare i risultati con il modello di sondaggio sulla soddisfazione dei clienti di ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-182148152&department=support&\_gl=1\*4qenrs\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MzM3MjUzOTguQ2owS0NRaUFwTlc2QmhENUFSSXNBQ21FYmtVenN6TldnOHVOSzhnX0o4WHlLThVdW5OeDY4YNuQTMtVDEyTXpxcHBy1V3WHExbm44MGFBcFdERUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MjMyMzkyNDc1LjE3MzE0MTk2ODA Scaricare questo modello /%cta/

Il Modello di sondaggio sulla soddisfazione dei clienti di ClickUp consente di acquisire informazioni preziose sull'esperienza dei clienti. Vi aiuta a misurare i livelli di soddisfazione dei clienti, a individuare le aree di miglioramento e a coltivare relazioni più forti con il vostro pubblico. È un ottimo strumento per ottimizzare la raccolta di feedback.

Archivio modelli: ClickUp può avvicinarvi ulteriormente ai vostri clienti.

Con Modello di voce del cliente di ClickUp è possibile raccogliere informazioni approfondite direttamente dai clienti, aiutandovi ad allineare l'approccio ai prodotti e ai servizi con le aspettative dei clienti.

In alternativa, Modello di sondaggio sul feedback del prodotto di ClickUp cattura informazioni mirate sui prodotti per facilitare i miglioramenti dei prodotti in base alle preferenze degli utenti.

Best Practices per la creazione di domande di sondaggio sulla soddisfazione dei clienti

Ecco alcune best practice per la creazione di buoni sondaggi sulla soddisfazione dei clienti, a partire dalle domande:

✅ Mantenete le domande chiare, dirette e concise. L'uso di un linguaggio semplice e l'assenza di gergo assicurano che tutti i rispondenti interpretino le domande nel modo previsto

✅ Usare domande precostituite modelli di questionario per formare i moduli in modo rapido ed efficiente senza perdere di vista le aree chiave

assicurarsi che la domanda riguardi solo un'idea alla volta, poiché le domande in più parti possono creare confusione e attirare risposte imprecise

✅ Includere un mix di diversi tipi di domande per il sondaggio sulla soddisfazione dei clienti (sì o no, valutazione, domande aperte, ecc.) per rendere il sondaggio coinvolgente e ricco di spunti

✅ Mantenere un tono amichevole e coinvolgente, in modo da sembrare una conversazione piuttosto che robotica o eccessivamente formale

✅ Evitare un linguaggio distorto e porre domande neutre per incoraggiare un feedback onesto

porre domande specifiche relative a prestazioni, disponibilità, usabilità, funzionalità/funzione, ecc. per capire come i personalizzati percepiscono questi aspetti

impiegare modelli di servizio al cliente per standardizzare il vostro approccio ai sondaggi sui clienti e coprire argomenti essenziali come la soddisfazione del cliente, la qualità del supporto clienti, la facilità d'uso, ecc.

✅ Limitate il numero di domande, perché i sondaggi più brevi in genere producono tassi di risposta più elevati. Puntate su un mix di domande che richiedano cinque minuti o meno per essere completate

Analizzare e agire sui risultati del sondaggio

Una volta raccolte le risposte al sondaggio sulla soddisfazione dei clienti, è fondamentale analizzare il feedback dei clienti e trarre spunti significativi.

Ecco come esaminare e agire sui risultati dei sondaggi sulla soddisfazione dei clienti:

Organizzare e classificare le risposte al sondaggio in temi o gruppi, come problemi di prodotto, feedback sul servizio, suggerimenti sulle funzionalità/funzione, ecc

Identificare le risposte ricorrenti o i punti in comune tra i feedback dei clienti per individuare tendenze e schemi che indichino le aree chiave di preoccupazione o i sentimenti dei clienti

Classificare i feedback in base all'impatto e alla fattibilità, concentrandosi sui problemi che influiscono direttamente sulla soddisfazione dei clienti e che sono in linea con gli obiettivi aziendali

Sviluppare un piano d'azione pratico per tradurre le intuizioni in passaggi attuabili. Il piano d'azione deve definire gli oggetti, assegnare le attività ai team interessati e fissare le sequenze per l'attuazione

Comunicare le modifiche ai clienti e ai partecipanti al sondaggio per creare fiducia e dimostrare che le opinioni dei clienti sono importanti per voi

Monitorare l'efficacia dei cambiamenti e distribuire sondaggi di follow-up sulla soddisfazione dei clienti per misurare l'impatto, monitorando i cambiamenti nei KPI come CSAT, Customer Effort Score (CES), NPS e altro ancora

Semplifichiamo tutti i processi dei nostri reparti integrando piattaforme di business intelligence, strumenti di mailing con automazione e archiviando KPI, moduli, documenti di processo e dipendenze in un'unica app (ClickUp).

Christian Gonzalez, Cámara Nacional de Comercio

🌟 ClickUp in azione: Un flusso di lavoro campione

Così come ClickUp semplifica la raccolta dei feedback, i suoi potenti strumenti e le sue integrazioni migliorano la capacità di analizzare e agire sui risultati dei sondaggi.

Ad esempio, le dashboard di ClickUp rappresentano visivamente il feedback dei clienti, consentendo di identificare schemi e tendenze, di misurare le metriche chiave e di ottenere informazioni attuabili a colpo d'occhio.

Grazie alle funzionalità di gestione delle attività di ClickUp, è possibile convertire facilmente gli elementi d'azione dal feedback dei clienti in attività, assegnare responsabilità, stabilire priorità e fissare scadenze per un'implementazione tempestiva. Tutto questo mentre, ClickUp Brain vi aiuta a generare intuizioni, a creare domande, ad assegnare priorità e a gestire i feedback, tutto in un'unica soluzione!

Infine, L'integrazione di ClickUp con oltre 1000 app, piattaforme e canali di comunicazione consente alle aziende di informare ed educare i clienti sulle modifiche apportate, rafforzando la fiducia e la soddisfazione dei clienti.

Il sondaggio dice: ClickUp porta il vostro marchio in Mappa

I sondaggi sulla soddisfazione dei clienti sono strumenti potenti per approfondire le relazioni con i clienti e convertire gli acquirenti in sostenitori. Con una progettazione accurata delle domande, una distribuzione tempestiva e un'analisi fattibile, potete affermarvi come un marchio incentrato sul cliente.

ClickUp supporta ogni fase di questo processo, dalla creazione di sondaggi sulla soddisfazione dei clienti utilizzando modelli, all'analisi delle risposte con dashboard interattivi e alla gestione delle attività guidate dal feedback.

Con un approccio così olistico e completo per agire sui suggerimenti dei clienti, il vostro marchio costruisce la fedeltà, migliora l'esperienza del cliente e si posiziona come leader affidabile del settore. Iscriviti a ClickUp e fai sentire la voce dei tuoi clienti!