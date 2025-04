Le 10 migliori alternative e concorrenti di RingCentral per il 2025

Che siate a capo di una startup, di una piccola o media azienda o di una multinazionale, avete bisogno di un sistema telefonico cloud per la comunicazione aziendale.

RingCentral è uno dei sistemi telefonici aziendali più utilizzati. Offre funzionalità/funzione come soluzioni di contact center omnichannel, un assistente personale IA per la messaggistica e la presa di note del team e un sistema telefonico VoIP integrato.

Tuttavia, a causa di problemi come le spese di conformità, i costi eccessivi per le funzionalità avanzate, i limiti di tempo per le chiamate attive e i problemi di supporto, gli appassionati di VoIP cercano i concorrenti di RingCentral per colmare queste lacune.

In questo articolo, illustriamo le migliori alternative a RingCentral e i loro pro e contro, per aiutarvi a fare la scelta giusta.

### ⏰60-Second Riepilogo/riassunto

Dialpad: Il migliore per i flussi di lavoro di comunicazione basati sull'IA OpenPhone: Il migliore per le startup e le piccole aziende Nextiva: migliore per i team ibridi e remoti Zoom Phone: Migliore per i team dell'ecosistema Zoom 8×8: il migliore per le chiamate internazionali illimitate Ooma Office: Il migliore per i team con un budget limitato Vonage: Il migliore per i flussi di lavoro personalizzati Grasshopper: Il migliore per i solisti Ringover: Il migliore per l'analisi avanzata dei clienti Phonexa: Il migliore per il monitoraggio delle chiamate multicanale

Cosa cercare nelle alternative a RingCentral?

Esiste un'alternativa ideale sistema telefonico cloud ideale per le vostre esigenze?

Lo scopo principale dei sistemi VoIP è quello di effettuare telefonate via Internet. Ma lo strumento giusto per la vostra azienda deve avere anche le seguenti funzionalità/funzioni:

Flessibilità basata su cloud: Scegliete una piattaforma di comunicazione basata su cloud a cui il vostro team possa accedere da qualsiasi luogo, consentendo un lavoro da remoto senza sacrificare l'efficienza

Scegliete una piattaforma di comunicazione basata su cloud a cui il vostro team possa accedere da qualsiasi luogo, consentendo un lavoro da remoto senza sacrificare l'efficienza Qualità delle chiamate di alto livello: Trovate uno strumento che offra un audio chiaro e una caduta di chiamate minima

Trovate uno strumento che offra un audio chiaro e una caduta di chiamate minima **Informazioni dettagliate e attuabili: scegliete un'alternativa in grado di monitorare i volumi delle chiamate e le prestazioni del team per implementare miglioramenti basati sui dati

Ampio intervallo di integrazioni: Scegliete una piattaforma che si integri con altri strumenti di CRM e produttività per ridurre il costante passaggio da un'app all'altra

Scegliete una piattaforma che si integri con altri strumenti di CRM e produttività per ridurre il costante passaggio da un'app all'altra Registrazione e inoltro delle chiamate: Scegliete uno strumento con queste funzionalità avanzate, perché aiutano a garantire la qualità e la formazione

Scegliete uno strumento con queste funzionalità avanzate, perché aiutano a garantire la qualità e la formazione Analisi dei dati basata sull'IA: Scegliete uno strumento che supporti l'instradamento e l'analisi del sentiment basati sull'IA per facilitare un servizio clienti personalizzato

Le 10 migliori alternative a RingCentral

Ecco il nostro elenco curato delle 10 migliori alternative a RingCentral. Sia che vogliate migliorare la collaborazione tra team remoti o che vogliate uno strumento che vi aiuti con le chiamate internazionali, queste opzioni si distinguono per le loro funzioni uniche.

1. Dialpad (migliore per i flussi di lavoro di comunicazione basati sull'IA)

via Dialpad Dialpad è un'ottima alternativa a RingCentral che combina voce, video, messaggistica e strumenti di contact center in un'unica piattaforma cloud-free e facile da usare.

La sua funzione di Voice Intelligence (Vi), che offre trascrizione in tempo reale, analisi del sentiment e coaching delle chiamate, è particolarmente impressionante. È persino in grado di generare automaticamente riepiloghi/riassunti e monitorare le parole chiave per aiutarvi a comunicare meglio.

Funzionalità/funzione migliori di Dialpad

Assistente per le riunioni /IA : Utilizza 'IA Recaps' - riepiloghi/riassunti delle riunioni - per tenere tutti sulla stessa pagina

: Utilizza 'IA Recaps' - riepiloghi/riassunti delle riunioni - per tenere tutti sulla stessa pagina Integrazioni: Integrazione con i più diffusi sistemi CRM e strumenti di produttività, come Zendesk, Salesforce, ecc.

Limiti del Dialpad

Alcuni utenti segnalano una qualità di chiamata incoerente, in particolare nelle aree con scarsa connessione a internet

Lo strumento manca di flessibilità in termini di gestione e instradamento delle chiamate per i dipartimenti

Prezzi di Dialpad

Comunicazione aziendale

Standard: $27/mese per utente

$27/mese per utente Pro: $35/mese per utente

$35/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

/IA Riunioni*

Gratis

Business: $20/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Dialpad

G2: 4,4/5 (1.800+ recensioni)

4,4/5 (1.800+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (oltre 500 recensioni)

2. OpenPhone (migliore per le startup e le piccole aziende)

via OpenPhone Con OpenPhone è possibile effettuare chiamate, inviare testi e impostare orari aziendali con impostazioni personalizzate da qualsiasi dispositivo di vostra scelta. Altre funzionalità/funzione degne di nota sono la trascrizione della casella vocale, l'assistente automatico e l'integrazione con le email.

Lo strumento si integra perfettamente con HubSpot per registrare automaticamente le chiamate, i testi e i messaggi vocali, facilitando la gestione dei record aggiornati dei clienti senza dover inserire manualmente i dati.

Le migliori funzionalità/funzioni di OpenPhone

Risposte /IA : Risposte di testo suggerite dall'IA in base al contesto della conversazione

: Risposte di testo suggerite dall'IA in base al contesto della conversazione Filtri dei messaggi : Utilizza filtri ed etichette per classificare e localizzare rapidamente conversazioni specifiche

: Utilizza filtri ed etichette per classificare e localizzare rapidamente conversazioni specifiche Trascrizioni dei messaggi vocali: Ottenere trascrizioni e registrazioni audio di tutte le chiamate che raggiungono la casella vocale quando non si è disponibili a rispondere alle chiamate

Limiti di OpenPhone

Il processo di configurazione iniziale può essere confuso, soprattutto quando si configurano integrazioni o funzionalità/funzione personalizzate

Manca un'analisi avanzata delle chiamate, che sarebbe utile per i team che hanno bisogno di approfondimenti sulle prestazioni delle chiamate

Prezzi di OpenPhone

**Gratis

Starter: $19/mese per utente

$19/mese per utente Business: $33/mese per utente

$33/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di OpenPhone

G2: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

4.7/5 (2.000+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (50+ recensioni)

3. Nextiva (migliore per i team ibridi e remoti)

via Nextiva Nextiva offre un'esperienza unificata per i clienti con funzionalità/funzioni chiave quali chiamate nazionali illimitate, chiamate in conferenza, sale di collaborazione, trascrizione della posta vocale e assistente a più livelli. Inoltre, può integrarsi con più di 24 strumenti, tra cui Zendesk, ConnectWise e Microsoft Teams.

La funzionalità/funzione più impressionante di Nexativa è la sua alta qualità videoconferenza asincrona di alta qualità (che supporta oltre 250 partecipanti), rendendolo perfetto per i team remoti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Nextiva

Metriche di performance in tempo reale : Visualizzazione di SLA e KPI sui widget della pagina iniziale per aumentare l'account dei team e migliorare la produttività

: Visualizzazione di SLA e KPI sui widget della pagina iniziale per aumentare l'account dei team e migliorare la produttività Comunicazione centralizzata : Consolidamento delle conversazioni del team attraverso telefonate, testi, chat, video e altro in un'unica piattaforma

: Consolidamento delle conversazioni del team attraverso telefonate, testi, chat, video e altro in un'unica piattaforma Dashboard personalizzate: Analizzare i dati su dashboard personalizzati e intuitivi per prendere decisioni informate

Limiti di Nextiva

Il servizio è inaffidabile e non è tra i più intuitivi e facili da utilizzare

A volte l'app Nextiva presenta problemi e non è possibile silenziare gli avvisi sul desktop senza essere in modalità "Da fare"

Prezzi di Nextiva

Piccole aziende Digitale: $25/mese per utente Core: $36/mese per utente Engage: $50/mese per utente Power Suite: $75/mese per utente

Aziende Essential: $129/mese per agente Professional: $159/mese per agente Premium: $199/mese per agente



Valutazioni e recensioni di Nextiva

G2: 4,5/5 (oltre 3.200 recensioni)

4,5/5 (oltre 3.200 recensioni) Capterra: 4.6/5 (900+ recensioni)

4. Zoom Phone (il migliore per i team dell'ecosistema Zoom)

via Telefono Zoom La soluzione VoIP basata su cloud di Zoom Phone è dotata di funzionalità/funzione quali trascrizione della casella vocale, assistenti automatici illimitati e registrazione delle chiamate. Inoltre, l'IA Companion, un enorme risparmio di tempo per qualsiasi azienda, è in grado di compilare riepiloghi/riassunti post-chiamata e di estrarre attività dai messaggi vocali.

Le migliori funzionalità di Zoom Phone

Collaborazione in team : Conversazioni 1:1 o di gruppo con i membri del team, condivisione di file e riepiloghi/riassunti dei thread di chat per recuperare rapidamente

: Conversazioni 1:1 o di gruppo con i membri del team, condivisione di file e riepiloghi/riassunti dei thread di chat per recuperare rapidamente Registrazione delle chiamate: Registrazione delle chiamate e utilizzo di trascrizioni e playback per recuperare rapidamente le informazioni

Limiti del telefono Zoom

Alcuni utenti hanno riferito che il processo di configurazione è confuso, l'instradamento delle chiamate e altre funzioni sono poco chiare e difficili da impostare

Se la connessione a Internet non è stabile, la qualità della riunione può essere compromessa

Prezzi di Zoom Phone

**A partire da $10/mese per utente

US & Canada Unlimited: A partire da $15/mese per utente

A partire da $15/mese per utente Pro Plus: $21,99/mese per utente

$21,99/mese per utente Business Plus: $26,99/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Zoom Phone

Capterra: 4.6/5 (200+ recensioni)

5. 8×8 (Il migliore per chiamate internazionali illimitate)

via 8×8 8×8 offre chiamate vocali illimitate in 14 paesi. È un'alternativa affidabile a RingCentral, che limita le chiamate e i testi a Stati Uniti e Canada e fa pagare un extra per le chiamate internazionali.

Oltre alle funzionalità/funzione standard, 8×8 include analisi vocale per conoscere in tempo reale le tendenze delle conversazioni, il sentimento dei clienti e l'attività degli agenti. È inoltre possibile condividere le trascrizioni post-call generate automaticamente.

Le migliori funzionalità/funzioni di 8×8

Monitoraggio delle chiamate : Allenate gli agenti durante le chiamate in diretta o passate direttamente al microfono utilizzando la funzionalità/funzione di chiamata quando necessario

: Allenate gli agenti durante le chiamate in diretta o passate direttamente al microfono utilizzando la funzionalità/funzione di chiamata quando necessario Conferenze audio e video : Organizzate riunioni fino a 500 partecipanti e ottenete riepiloghi/riassunti generati dall'IA, istantanee dei contenuti, registrazioni, cronologia delle chat e altro ancora

: Organizzate riunioni fino a 500 partecipanti e ottenete riepiloghi/riassunti generati dall'IA, istantanee dei contenuti, registrazioni, cronologia delle chat e altro ancora Analisi dei dati: Raccogliere e analizzare i dati delle comunicazioni nel cloud per prendere decisioni aziendali migliori

Limiti 8×8

Le notifiche delle app desktop e mobili non si collegano in tempo reale

Le funzionalità di videoconferenza sono un po' difettose, il che la rende una soluzione di lavoro da remoto a tutto tondo non adatta

8×8 prezzi

Prezzo personalizzato

8×8 valutazioni e recensioni

G2: 4.2/5 (700+ recensioni)

4.2/5 (700+ recensioni) Capterra: 4/5 (300+ recensioni)

6. Ooma Office (migliore per i team con un budget limitato)

via Ufficio Ooma Ooma Office è una scelta solida per le piccole aziende con un budget limitato. Il suo piano di base include funzionalità/funzione avanzate come auto-attendenti, fax virtuale, gruppi di squillo e un sistema di indirizzi pubblici.

Inoltre, questo strumento offre segreteria telefonica, inoltro delle chiamate e 500 minuti di chiamate gratuite al mese. È possibile effettuare chiamate illimitate negli Stati Uniti e in Canada e chiamate internazionali illimitate verso oltre 60 paesi. La sua interfaccia intuitiva e facile da usare può integrarsi con strumenti CRM come Salesforce, Microsoft 365 e l'area di lavoro di Google.

Le migliori funzionalità/funzioni di Ooma Office

Ricezione virtuale : Indirizza le chiamate alle estensioni pertinenti e crea messaggi personalizzati per le diverse funzioni aziendali, gli orari di lavoro e le posizioni

: Indirizza le chiamate alle estensioni pertinenti e crea messaggi personalizzati per le diverse funzioni aziendali, gli orari di lavoro e le posizioni Gruppi di chiamata : Creare gruppi di chiamata per vari reparti e far squillare i numeri associati in modo sequenziale o tutti insieme

: Creare gruppi di chiamata per vari reparti e far squillare i numeri associati in modo sequenziale o tutti insieme Videoconferenze: Rendi più produttive le riunioni del team con funzionalità come la soppressione del rumore di fondo, la condivisione simultanea dello schermo, le lavagne online, ecc.

Limiti di Ooma Office

Alcuni utenti hanno segnalato problemi di mancata ricezione dei messaggi e di mancato inoltro delle chiamate

La casella vocale non sempre viene registrata o trascritta correttamente

Prezzi di Ooma Office

Essentials: $19,95/mese per utente

$19,95/mese per utente Pro: $24,95/mese per utente

$24,95/mese per utente Pro Plus: $29,95/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Ooma Office

G2: 4.6/5 (100+ recensioni)

4.6/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (200+ recensioni)

7. Vonage (il migliore per i flussi di lavoro personalizzati)

via Vonage La soluzione VoIP basata su cloud di Vonage è dotata di un'estesa libreria di API, che consente alle aziende di personalizzare e integrare le app di comunicazione direttamente nel sistema telefonico aziendale. Offre inoltre componenti aggiuntivi come il testo dei clienti cross-channel, la registrazione delle chiamate, l'accodamento e il fax virtuale e permette di ospitare e pianificare conferenze virtuali con un massimo di 200 partecipanti.

Con Vonage è possibile effettuare chiamate illimitate e di alta qualità, partecipare a chattare con il proprio team e videoconferenze e utilizzare funzionalità/funzione di comunicazione intelligente come risposte automatiche, code, IVR e registrazione delle chiamate.

Le migliori funzionalità/funzione di Vonage

Collaborative brainstorming : Brainstorming con i membri del team durante le riunioni su una lavagna online virtuale

: Brainstorming con i membri del team durante le riunioni su una lavagna online virtuale Prezzi flessibili : Iniziate con un piano base e pagate solo per le funzionalità/funzione che scegliete, decidendo il costo in base alle vostre esigenze

: Iniziate con un piano base e pagate solo per le funzionalità/funzione che scegliete, decidendo il costo in base alle vostre esigenze Assistente IA: Utilizzare un assistente virtuale IA per l'instradamento delle chiamate o l'automazione del supporto di base

Limiti di Vonage

Alcuni utenti ritengono che l'integrazione di applicazioni di terze parti in Vonage sia impegnativa e richieda competenze tecniche dedicate

Le cadute di chiamata, i ritardi, l'eco e la scarsa connettività spesso ostacolano l'esperienza complessiva dell'utente

Prezzi di Vonage

Mobile: $19,99/mese per estensione

$19,99/mese per estensione Premium: $29,99/mese per estensione

$29,99/mese per estensione Avanzato: $39,99/mese per estensione

Valutazioni e recensioni di Vonage

G2: 4.3/5 (oltre 400 recensioni)

4.3/5 (oltre 400 recensioni) Capterra: 4.1/5 (oltre 300 recensioni)

8. Grasshopper (migliore per i solisti)

via Cavalletta Se siete un esercito di una sola persona e cercate una soluzione semplice e professionale sistema telefonico cloud grasshopper è una buona scelta. Grasshopper consente di indirizzare le chiamate a qualsiasi dispositivo, creare estensioni illimitate e impostare saluti personalizzati per la vostra azienda. Trascrive anche i messaggi vocali e li invia per email, assicurandovi di non perdere mai messaggi importanti.

Quando vi iscrivete a Grasshopper, potete scegliere tra numeri verdi, numeri locali o numeri di emergenza, oppure trasferire il vostro numero esistente. Inoltre, si ha accesso a strumenti come SMS illimitati, risposte automatiche, ed estensioni del numero di telefono.

Le migliori funzionalità/funzioni di Grasshopper

Autentico : Utilizzate l'assistente alle chiamate automatizzato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per ricevere le chiamate, indirizzare i clienti al self-service e prendere i messaggi

: Utilizzate l'assistente alle chiamate automatizzato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per ricevere le chiamate, indirizzare i clienti al self-service e prendere i messaggi Risposte immediate : Impostazione di risposte automatiche in testo con immagini e link ipertestuali per rispondere ai clienti che si rivolgono a loro durante le ore non lavorative

: Impostazione di risposte automatiche in testo con immagini e link ipertestuali per rispondere ai clienti che si rivolgono a loro durante le ore non lavorative Inoltro delle chiamate: Reindirizzare le chiamate di query di routine a estensioni informative e utilizzare saluti personalizzati per coinvolgere i clienti durante l'attesa

Limiti di Grasshopper

Non è possibile inviare testi di massa o più testi a più persone senza che queste vedano i rispettivi numeri di telefono

Alcuni utenti hanno riferito che la piattaforma era lenta e visivamente obsoleta e che l'app per smartphone presentava diversi problemi

Prezzi di Grasshopper

True Solo: $14/mese

$14/mese Solo Plus: $25/mese

$25/mese Piccole aziende: $55/mese

Valutazioni e recensioni di Grasshopper

G2: 4/5 (100+ recensioni)

4/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (300+ recensioni)

9. Ringover (il migliore per l'analisi avanzata dei clienti)

via Ringover Ringover è un'opzione valida per i team commerciali e di assistenza clienti grazie alle sue analisi in tempo reale e agli approfondimenti intelligenti alimentati dall'IA. Lo strumento non si limita a trascrivere le chiamate, ma le tagga e le categorizza in base al sentiment, alle parole chiave e alla qualità della chiamata.

L'analisi avanzata del sentiment e il monitoraggio delle parole chiave aiutano i team a creare un'analisi del sentiment e delle parole chiave programmi per le conferenze e punti di discussione volti a migliorare la soddisfazione e il coinvolgimento dei clienti.

Le migliori funzionalità/funzione di Ringover

Analisi e reportistica : Ottenete una panoramica completa delle attività e delle prestazioni dei membri del team su una dashboard in tempo reale accessibile su app mobile e desktop

: Ottenete una panoramica completa delle attività e delle prestazioni dei membri del team su una dashboard in tempo reale accessibile su app mobile e desktop Integrazioni : Integrazione con strumenti di CRM, comunicazione, archiviazione e produttività per ottimizzare i flussi di lavoro aziendali

: Integrazione con strumenti di CRM, comunicazione, archiviazione e produttività per ottimizzare i flussi di lavoro aziendali Obiettivi e KPI: Stabilire obiettivi e KPI chiari per misurare lo stato di avanzamento e stabilire parametri di riferimento

Limiti del ringover

Ci sono problemi con la stabilità della comunicazione e il software (app desktop) presenta diversi bug

Alcuni utenti hanno avuto problemi nel passare da una linea telefonica all'altra

Prezzi di Ringover

Smart: $29/mese per utente

$29/mese per utente Business: $54/mese per utente

$54/mese per utente Avanzato: $64/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Ringover

G2: 4.6/5 (100+ recensioni)

4.6/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (500+ recensioni)

10. Phonexa (Ideale per i team di marketing)

via Phonexa Phonexa, una popolare alternativa a RingCentral, è una soluzione di automazione del marketing multifunzionale che combina il monitoraggio delle chiamate, la distribuzione dei contatti e l'analisi in un sistema unificato.

La sua piattaforma 'Call Logic' gestisce e monitora le chiamate con approfondimenti dettagliati su canali come la ricerca a pagamento, i social media, le campagne email e il marketing offline. Aiuta gli addetti al marketing ad avere piena visibilità sulla qualità delle conversazioni, sui tassi di conversione e sulla durata delle chiamate.

Le migliori funzionalità/funzioni di Phonexa

Instradamento delle chiamate : Monitoraggio dei contatti provenienti da più canali di marketing e instradamento verso i rappresentanti commerciali giusti

: Monitoraggio dei contatti provenienti da più canali di marketing e instradamento verso i rappresentanti commerciali giusti IVR : Utilizzo di funzioni IVR e di uno studio vocale per il self-service e la programmazione delle chiamate

: Utilizzo di funzioni IVR e di uno studio vocale per il self-service e la programmazione delle chiamate Dashboard personalizzate: Ottieni informazioni in tempo reale sulle prestazioni delle campagne su dashboard dinamiche e personalizzabili

Limiti di Phonexa

Da fare la ricerca dei lead per numero di telefono invece che solo per gli indirizzi email e gli ID dei lead

Manca la capacità di ML e IA per eseguire analisi approfondite

Prezzi di Phonexa

Lite: $250/mese

$250/mese Premium: $500/mese

$500/mese Azienda: $1000/mese

$1000/mese Custom: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Phonexa

G2: 4.9/5 (100+ recensioni)

4.9/5 (100+ recensioni) Capterra: 5/5 (60+ recensioni)

Altri strumenti di comunicazione video

C'è di più per la comunicazione del team di chiamate e messaggi illimitati. Lo strumento ideale non solo semplifica la collaborazione del team, ma gestisce con la stessa competenza ogni altro aspetto della vostra azienda.

Rullo di tamburi 🥁: ClickUp , l'app tutto per il lavoro, si adatta al meglio a questo approccio integrato.

ClickUp, una piattaforma di project management alimentata dall'IA, centralizza la comunicazione e tiene sotto controllo la produttività, il tutto in un'unica piattaforma.

ClickUp: La migliore per il project management e la collaborazione end-to-end

Dalla gestione del project management alla collaborazione in team, gestite tutto in un'unica area di lavoro di ClickUp

ClickUp riunisce la comunicazione di lavoro e la gestione delle attività in un unico posto, aiutandovi a terminare le cose più velocemente senza dover passare da un'app all'altra. ClickUp Chattare trasforma un messaggio in un'attività con un solo clic e le informazioni associate nelle chat, nei documenti, nelle note, ecc. vengono collegate automaticamente. In questo modo non si perde il contesto e tutti sono sempre sulla stessa pagina.

La centralizzazione, o convergenza, come la chiamiamo noi, è una funzionalità/funzione eccezionale quando si gestiscono centinaia di chiamate vocali al giorno.

Sia che si utilizzi RingCentral o le sue alternative, è possibile utilizzare ClickUp per cogliere tutte le note della chiamata in un file ClickUp Documenti , creare elementi di azione dalle note usando Attività di ClickUp , assegnateli alle persone giuste e siete a posto!

Addio al cambio di contesto con ClickUp Chat, che unisce il lavoro e le conversazioni in un'unica piattaforma

Inoltre, avete ClickUp SyncUp sono riunioni giornaliere in cui è possibile connettersi istantaneamente con i propri compagni di squadra per comunicare in tempo reale senza problemi, sia che si tratti di chattare da soli che di gruppo.

Volete salvare una riunione o una giornaliera? Basta Clip.

Sia che stiate documentando i processi, spiegando i passaggi per la risoluzione dei problemi o fornendo aggiornamenti sui progetti, utilizzate Clip di ClickUp per catturare tutto in un video senza passare da uno strumento all'altro. Dopo la riunione, le Clip possono essere condivise con tutti i membri del team per garantire che tutti sappiano cosa fare e come farlo. Se si desidera renderlo pubblico, è sufficiente aggiornare le autorizzazioni.

Una volta registrato il video, ClickUp Brain l'assistente IA integrato di ClickUp, trascrive automaticamente il testo. Si possono facilmente cercare parole chiave nella trascrizione per saltare direttamente alle parti più importanti.

Creare tutorial o brevi video di discussione per il team con ClickUp Clip

Il colpo di genio in tutto questo è Riunioni ClickUp che combina in modo intelligente programmi per le riunioni e follow-up con una piattaforma di project management.

Tutte le registrazioni delle riunioni vengono salvate automaticamente e collegate alle attività collegate, creando un archivio accessibile per riferimenti futuri. E c'è di più:

Gestione integrata delle attività : Programmare, ospitare e registrare riunioni all'interno della stessa area di lavoro in cui si tiene traccia di attività e obiettivi

: Programmare, ospitare e registrare riunioni all'interno della stessa area di lavoro in cui si tiene traccia di attività e obiettivi Collaborazione in tempo reale : Condivisione di schermate, attività collegate e chattare in diretta con un massimo di 200 persone in un unico SyncUp

: Condivisione di schermate, attività collegate e chattare in diretta con un massimo di 200 persone in un unico SyncUp **Registrazione di Clip e loro allegato a qualsiasi conversazione o attività, commenti su sezioni specifiche per query/feedback mirati e ricerca di informazioni con trascrizioni basate su IA

Gestore delle riunioni: Potenziate le vostre riunioni con Le liste di controllo delle attività di ClickUp per monitorare gli elementi in programma e le azioni da intraprendere, Assegnazione di commenti di ClickUp per garantire che ogni attività sia allegata al suo legittimo titolare e Le attività ricorrenti di ClickUp per automatizzare i follower e le promemoria

Riunite il vostro team per fare brainstorming, pianificare progetti e altro ancora con ClickUp Meetings

Limiti di ClickUp

ClickUp offre una matrice di funzionalità/funzione che a volte può risultare eccessiva

Prezzi di ClickUp

free Forever : Gratuito

Gratuito Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Si aggiunge a qualsiasi piano a pagamento per $7 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4,7/5 (9.000+ recensioni)

4,7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (4.000+ recensioni)

Conversazioni ininterrotte con ClickUp

I team moderni, dotati dei migliori strumenti, sono i campioni della comunicazione aziendale.

Le migliori alternative a RingCentral sono scalabili con la vostra azienda, offrono un supporto clienti proattivo e hanno prezzi trasparenti. Dopo aver sistemato la parte relativa alle chiamate, tutto ciò che serve è la piattaforma giusta per integrare tutte queste informazioni nella vostra azienda.

Per questo, ClickUp è la prima scelta dei leader VoIP e combina funzionalità come ClickUp Chattare, ClickUp Brain e ClickUp Clip con il project management.

Con ClickUp non vi limitate a comunicare con i membri del vostro team, ma potete assegnare attività, fissare obiettivi e monitorare lo stato di avanzamento, eliminando così i silos di comunicazione.

Per vedere come il project management potenzia i vostri strumenti di comunicazione aziendale, iscrivetevi gratis a ClickUp .