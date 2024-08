i 10 migliori sistemi telefonici cloud del 2024 (recensioni e prezzi)

Ogni azienda ha bisogno di una comunicazione coerente tra i team.

I sistemi telefonici tradizionali e le linee telefoniche cellulari sono spesso inaffidabili, scomodi e troppo costosi quando si vuole riunire il team e avviare un'attività di comunicazione collaborazione .

Un sistema telefonico cloud è uno dei modi più convenienti per creare un sistema di comunicazione unificato.

Grazie alla loro versatilità, il mercato dei sistemi telefonici cloud-based è cresciuto in modo significativo. Si stima che il mercato VoIP raggiungerà 194,5 miliardi di dollari entro il 2024 .

L'aumento delle valutazioni d'uso è abbastanza evidente, visto che anche nel 2021, il 31% delle aziende si sono affidate a un sistema VoIP. Un centralino privato o hosted PBX è un esempio di sistema telefonico basato su cloud.

Poiché sempre più aziende optano per un software per centralini telefonici cloud, diventa fondamentale essere prudenti nella scelta del software.

Da fare per decidere il migliore per il proprio team o la propria organizzazione? Non preoccupatevi, perché siamo qui per risolvere questo dilemma. Diamo un'occhiata ai 10 migliori sistemi telefonici cloud del 2024.

Cosa si deve cercare nei sistemi telefonici cloud?

Esistono una miriade di sistemi telefonici cloud, tutti con funzionalità/funzione uniche. Tuttavia, ecco alcune funzionalità/funzione standard da aspettarsi da qualsiasi sistema telefonico cloud.

Assicuratevi di tenerle d'occhio quando ne scegliete uno nuovo:

Affidabilità: Assicuratevi che il VoIP abbia servizi affidabili senza guasti di uptime

Assicuratevi che il VoIP abbia servizi affidabili senza guasti di uptime Scalabilità: Scegliere un sistema che possa scalare rapidamente in base alla crescita o ai cambiamenti aziendali

Scegliere un sistema che possa scalare rapidamente in base alla crescita o ai cambiamenti aziendali Efficacia dei costi: Esaminate il modello di tariffazione. Verificate se include costi di configurazione, spese mensili e costi aggiuntivi per le funzionalità/funzione

Esaminate il modello di tariffazione. Verificate se include costi di configurazione, spese mensili e costi aggiuntivi per le funzionalità/funzione Selezione delle funzionalità/funzione: Valutare le funzionalità offerte, come la segreteria telefonica, l'assistente automatico, la registrazione delle chiamate, l'inoltro delle chiamate e le videoconferenze

Valutare le funzionalità offerte, come la segreteria telefonica, l'assistente automatico, la registrazione delle chiamate, l'inoltro delle chiamate e le videoconferenze Integrazione: Considerare le capacità di integrazione con altri strumenti aziendali come il software CRM e le piattaforme di collaborazione

Considerare le capacità di integrazione con altri strumenti aziendali come il software CRM e le piattaforme di collaborazione Compatibilità con i dispositivi: Assicurarsi che il sistema supporti i dispositivi mobili e che forniscacomunicazione senza soluzione di continuità per i lavoratori remoti o mobili

Assicurarsi che il sistema supporti i dispositivi mobili e che forniscacomunicazione senza soluzione di continuità per i lavoratori remoti o mobili Accessibilità: Scegliete un sistema con un'interfaccia intuitiva e facile da usare per facilitare la curva di apprendimento dei vostri dipendenti

Scegliete un sistema con un'interfaccia intuitiva e facile da usare per facilitare la curva di apprendimento dei vostri dipendenti Sicurezza: Valutare le misure di sicurezza adottate per proteggere i dati di comunicazione

10 Migliori sistemi telefonici cloud da utilizzare nel 2024

1. Aircall

via AirCall Questa piattaforma di telefonia e comunicazione aziendale mira a trasformare ogni chiamata in un punto di contatto significativo. Il suo punto di forza è la perfetta integrazione con diverse applicazioni.

Un'altra funzionalità/funzione di AirCall è il sistema telefonico virtuale, che fornisce alle aziende una soluzione di comunicazione professionale e scalabile.

Inoltre, AirCall offre analisi avanzate e strumenti di reportistica che forniscono preziose informazioni sulle prestazioni della comunicazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Aircall

Integrazioni rilevanti: Aumenta la produttività con l'accesso immediato alle informazioni essenziali. Integrate Aircall con il vostro CRM, help desk e altre applicazioni cruciali come HubSpot e Salesforce

Aumenta la produttività con l'accesso immediato alle informazioni essenziali. Integrate Aircall con il vostro CRM, help desk e altre applicazioni cruciali come HubSpot e Salesforce Sistema telefonico virtuale: Semplificate la comunicazione aziendale con il sistema telefonico virtuale di Aircall. Impostazione di numeri locali e internazionali senza sforzo, creazione di menu IVR personalizzati e instradamento delle chiamate con facilità

Semplificate la comunicazione aziendale con il sistema telefonico virtuale di Aircall. Impostazione di numeri locali e internazionali senza sforzo, creazione di menu IVR personalizzati e instradamento delle chiamate con facilità Strumenti di reportistica e analisi: Scavate nei dati delle vostre chiamate con i solidi strumenti di analisi e reportistica di AirCall. Scoprite preziose informazioni sulle prestazioni delle chiamate grazie a funzionalità/funzione come il monitoraggio delle chiamate, la registrazione e l'analisi del sentiment. Tracciate le prestazioni degli agenti, individuate le opportunità di monitoraggio e cogliete i sentimenti dei clienti

Limiti di Aircall

Il processo di accesso deve essere più intuitivo, poiché gli utenti vengono continuamente disconnessi

L'applicazione chiede troppo spesso un feedback, il che la rende un elemento irritante

Manca di stabilità su Mac

L'integrazione degli SMS potrebbe essere migliore

Prezzi di Aircall

Essenziale: $30/licenza

$30/licenza Professionale: $50/licenza

$50/licenza Prezzi personalizzati

Aircall valutazioni e recensioni

G2: 4.3/5 (930+ recensioni)

4.3/5 (930+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (400+ recensioni)

2. Nextiva

via Nextiva Nextiva è una soluzione VoIP efficiente con funzionalità/funzione di spicco come l'app NextivaONE, che trasforma il vostro dispositivo mobile in un ufficio virtuale.

La funzionalità/funzione di chiamata a tre di Nextiva è utile quando è necessario collaborare con i colleghi o risolvere collettivamente i problemi dei clienti. La funzionalità/funzione Call Presence vi permette di monitorare quali agenti sono in chiamata e di indirizzare efficacemente i vostri clienti o altri chiamanti.

Le migliori funzionalità/funzione di Nextiva

$$$a: Con l'app NextivaONE potete trasformare il vostro dispositivo mobile in un ufficio portatile. Garantisce la connessione anche in viaggio

Con l'app NextivaONE potete trasformare il vostro dispositivo mobile in un ufficio portatile. Garantisce la connessione anche in viaggio Chiamata a tre vie: Collaborate senza problemi con i vostri compagni di squadra o partner utilizzando la funzionalità/funzione perfetta: la chiamata a tre vie. Invece di gestire due chiamate separate e di ripetere le informazioni, ottimizzate la vostra produttività facendo un'unica telefonata

Collaborate senza problemi con i vostri compagni di squadra o partner utilizzando la funzionalità/funzione perfetta: la chiamata a tre vie. Invece di gestire due chiamate separate e di ripetere le informazioni, ottimizzate la vostra produttività facendo un'unica telefonata Presenza di chiamata: La funzionalità/funzione Presenza di chiamata consente di monitorare lo stato del telefono dei dipendenti o dei colleghi senza alcuno sforzo. Utilizzate questo indicatore di stato per guidare i clienti verso la persona giusta, invece di indirizzarli verso un dipendente occupato

Limiti di Nextiva

La configurazione della posta vocale deve essere più intuitiva e semplice

Le connessioni wireless dei palmari presentano talvolta problemi

Dovrebbe essere aggiunta un'impostazione per la cancellazione dei messaggi telefonici

Le app del telefono possono essere occasionalmente difettose

Prezzi di Nextiva

Essenziale: $17,39/utente/mese

$17,39/utente/mese Professionale: $20,74/utente/mese

$20,74/utente/mese Enterprise: $27,44/utente/mese

Valutazioni e recensioni di Nextiva

G2: 4,5/5 (oltre 2.800 valutazioni)

4,5/5 (oltre 2.800 valutazioni) Capterra: 4.5/5 (510+ valutazioni)

3. Vai a

via Vai a GoTo Connect è la risposta di GoTo a un sistema telefonico cloud con lo scopo principale di unificare la comunicazione e la collaborazione all'interno e all'esterno dell'azienda.

Si integra con innumerevoli modalità di telefono fisso, consentendo agli agenti di accedere alle chiamate e ad altri moduli di comunicazione direttamente attraverso i loro computer portatili.

Le migliori funzionalità/funzioni di GoTo

Compatibilità con i telefoni fissi: Modernizzate il vostro call center integrando tutti i telefoni fissi con GoTo Connect. La soluzione telefonica cloud è compatibile con oltre 180 modelli di telefoni fissi

Modernizzate il vostro call center integrando tutti i telefoni fissi con GoTo Connect. La soluzione telefonica cloud è compatibile con oltre 180 modelli di telefoni fissi Applicazioni desktop facili da usare: Rimanete in contatto senza sforzo gestendo le chiamate direttamente dal vostro computer portatile. Che si tratti di chiamate, chattare o inviare testi, le applicazioni web e desktop rendono tutto più semplice

Rimanete in contatto senza sforzo gestendo le chiamate direttamente dal vostro computer portatile. Che si tratti di chiamate, chattare o inviare testi, le applicazioni web e desktop rendono tutto più semplice Impostazioni di amministrazione potenti: La gestione delle chiamate aziendali è semplice grazie alle funzionalità/funzione di GoTo Connect. L'editor di piani di chiamata di facile utilizzo, con la semplicità del drag-and-drop, offre una visualizzazione cristallina dei flussi di chiamata personalizzati. Gestite i piani di instradamento delle chiamate senza problemi e ottenete una visibilità senza precedenti con i report e i dashboard di GoTo Connect

Limiti di GoTo

Gli aggiornamenti richiedono spesso tempo per essere implementati

Limitato supporto durante l'onboarding

Manca la sincronizzazione delle email

Le integrazioni devono essere più intuitive

Prezzi di GoTo

Basic: $27/utente/mese

$27/utente/mese Standard: $32/utente/mese

Valutazioni e recensioni di GoTo

G2: 4,4/5 (oltre 1.200 valutazioni)

4,4/5 (oltre 1.200 valutazioni) Capterra: 4.5/5 (oltre 650 valutazioni)

4. RingCentral

via RingCentral RingCentral è specializzata nell'assistenza alle piccole aziende e fornisce l'accesso a servizi di classe mondiale servizio clienti personalizzato modelli utilizzando una soluzione altamente scalabile.

Potete utilizzare i suoi numerosi vantaggi per il servizio clienti per fare una buona impressione sui vostri clienti. Fornisce una pletora di opzioni quando si tratta di gestire i numeri telefonici aziendali.

Inoltre, vi aiuta a rimanere in connessione con i vostri clienti e il vostro team attraverso un'applicazione mobile unificata.

Le migliori funzionalità/funzione di RingCentral

Utilizzare i moduli di miglioramento della CX di RingCentral per coinvolgere i clienti. Impostate i saluti ai clienti e l'instradamento delle chiamate in base al cliente per agevolare un'efficacecomunicazione tra azienda e cliente* Opzioni per il numero di telefono aziendale: Mantenete il vostro numero attuale, ottenete un nuovo numero con un codice di area riconoscibile, impostate un numero verde nazionale o create un numero personale per la vostra azienda

Opzioni per il numero di telefono aziendale: Mantenete il vostro numero attuale, ottenete un nuovo numero con un codice di area riconoscibile, impostate un numero verde nazionale o create un numero personale per la vostra azienda Un'unica applicazione: Rimanete in connessione con gli ultimi avvenimenti in movimento grazie a un'app unificata che vi permette di accedere a tutte le chiamate, i testi e le informazioni da qualsiasi dispositivo

Limiti di RingCentral

Integrazioni limitate

Manca un supporto adeguato per il telefono fisso

Interfaccia utente macchinosa per la gestione delle estensioni

La configurazione per i testi può essere confusa

Prezzi di RingCentral

Core: $20/utente/mese

$20/utente/mese Advanced: $25/utente/mese

$25/utente/mese Ultra: $35/utente/mese

Valutazioni e recensioni su RingCentral

G2: 3,9/5 (750+ valutazioni)

3,9/5 (750+ valutazioni) Capterra: 4.2/5 (1.160+ valutazioni)

5. Ooma

via Ooma Ooma è un sistema telefonico basato su cloud che semplifica la comunicazione aziendale per aiutarvi a terminare di più durante le ore di lavoro.

Il suo principale meccanismo di risparmio di tempo è rappresentato dall'intelligente Virtual Receptionist.

Consente di tenere in contatto più interlocutori grazie alla funzionalità/funzione Multi-Ring e Ring Groups. Inoltre, grazie alla funzione di blocco delle chiamate, vi protegge e vi fa risparmiare ancora più tempo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Ooma

**Automazioni nella gestione delle chiamate in entrata grazie all'intelligente receptionist virtuale di Ooma. Instradate e inviate messaggi ai chiamanti e impostate menu multipli

Blocco delle chiamate avanzato: Risparmiate preziose ore aziendali e proteggetevi dalle chiamate spam e dai truffatori grazie al sistema avanzato di blocco delle chiamate di Ooma

Risparmiate preziose ore aziendali e proteggetevi dalle chiamate spam e dai truffatori grazie al sistema avanzato di blocco delle chiamate di Ooma Comunicazione a livello di team: Sfruttate le funzionalità Multi-Ring e Group Ring di Ooma per consentire a una singola chiamata di rispondere attraverso più telefoni appartenenti a più persone

Limiti di Ooma

Il processo di configurazione è difficile da navigare

Manca di impostazioni automatiche a condizione per l'inoltro delle chiamate

Teams non ha la capacità di inviare fax al team

Può essere aggiornato con elenchi di chiamate rapide per più uffici

Prezzi Ooma

Basic: Free

Free Ooma Office Essentials: $19,95/utente/mese

$19,95/utente/mese Ooma Office Pro: $24,95/utente/mese

$24,95/utente/mese Ooma Office Pro Plus: $29,95/utente/mese

Valutazioni e recensioni di Ooma

G2: 4.5/5 (80+ valutazioni)

4.5/5 (80+ valutazioni) Capterra: 4.4/5 (160+ valutazioni)

6. Zoom

via Zoom Zoom è un nome noto nel mercato dei sistemi telefonici cloud-based per la ricchezza delle sue funzionalità/funzione, la convenienza e la facilità di accesso.

Sebbene sia dotato delle funzionalità/funzione più comuni del VoIP, presenta alcuni tocchi unici che lo distinguono.

La funzionalità/funzione di cancellazione del rumore è un compagno silenzioso (si fa per dire) ma utile durante le ore di lavoro. Zoom monitora l'attività di tutti i contatti per sapere se sono disponibili.

Anche la funzionalità di trascrizione del testo è un'aggiunta interessante per prendere note rapide.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zoom

Annullamento del rumore: Elimina le distrazioni e gli ostacoli inutili e concentrati completamente sulla chiamata

Elimina le distrazioni e gli ostacoli inutili e concentrati completamente sulla chiamata Indicatore di presenza: Estrae informazioni preziose sull'agenda dei vostri interlocutoriclienti e dei contatti più importanti. La funzione Indicatore di presenza mostra se un contatto è disponibile, occupato o in riunione e, se occupato, sfrutta la funzione "Avvisami quando disponibile" per ricevere avvisi automatici non appena è disponibile

Estrae informazioni preziose sull'agenda dei vostri interlocutoriclienti e dei contatti più importanti. La funzione Indicatore di presenza mostra se un contatto è disponibile, occupato o in riunione e, se occupato, sfrutta la funzione "Avvisami quando disponibile" per ricevere avvisi automatici non appena è disponibile Trascrizione dei messaggi vocali: Ricevere una trascrizione in testo dei messaggi vocali per una rapida scansione, migliorando l'accessibilità per i dipendenti con problemi di udito

Limiti dello Zoom

La versione gratuita ha un tempo di chiamata e una funzione di chiamata limitati

Dispositivi di acquisizione HDMI non aggiornati e approvati

Occasionalmente le notifiche o gli avvisi non vengono visualizzati

Scarso supporto clienti

Prezzi di Zoom

Basic: Gratis

Gratis Pro: $149,90/anno/utente

$149,90/anno/utente Business: $219,90/anno/utente

$219,90/anno/utente Business Plus: $269,90/anno/utente

$269,90/anno/utente Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Zoom

G2: 4,5/5 (53.870+ valutazioni)

4,5/5 (53.870+ valutazioni) Capterra: 4.6/5 (13.710+ valutazioni)

7. Cavalletta

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/grasshopper-1.png

/$$$img/

via Cavalletta Grasshopper è uno dei più solidi provider di sistemi telefonici cloud incentrati sul cliente, che vi aiuta a interagire con i vostri clienti in modo più professionale. Separate il vostro lavoro dalla vita privata con un numero di telefono virtuale.

La natura della chiamata, sia essa aziendale o di altro tipo, vi viene notificata, consentendovi di esprimere al meglio la vostra voce in entrambe le situazioni. Le funzionalità avanzate di instradamento delle chiamate vi assicurano sempre di ricevere tutte le telefonate.

Funzionalità/funzione migliori di Grasshopper

Numero di telefono virtuale: Mettete in sicurezza un numero di telefono virtuale per la vostra azienda, usufruendo delle funzionalità del sistema telefonico senza bisogno di dispositivi aggiuntivi. Mantenete il vostro numero privato, assicurandovi di essere sempre al corrente quando un'azienda vi sta contattando

Mettete in sicurezza un numero di telefono virtuale per la vostra azienda, usufruendo delle funzionalità del sistema telefonico senza bisogno di dispositivi aggiuntivi. Mantenete il vostro numero privato, assicurandovi di essere sempre al corrente quando un'azienda vi sta contattando Miglioramenti per le chiamate aziendali: Rimanete informati con Grasshopper, che vi avvisa delle chiamate aziendali e vi permette di presentare la vostra voce migliore. È possibile accedere a saluti ed estensioni personalizzate, per garantire che i chiamanti siano indirizzati al reparto o all'impiegato corretto

Rimanete informati con Grasshopper, che vi avvisa delle chiamate aziendali e vi permette di presentare la vostra voce migliore. È possibile accedere a saluti ed estensioni personalizzate, per garantire che i chiamanti siano indirizzati al reparto o all'impiegato corretto Instradamento avanzato delle chiamate: Rimanete in connessione con le app desktop o mobile, gestendo le chiamate aziendali e i testi da qualsiasi luogo. Gestite più chiamate contemporaneamente instradandole verso un altro telefono o un membro del team, assicurandovi che i vostri clienti non incontrino mai un segnale di occupato

Limiti di Grasshopper

Ha problemi tecnici per cui i messaggi rimangono non inviati o non possono essere ricevuti

Manca la possibilità di inviare messaggi a più persone senza creare una chat di gruppo

Le capacità di sincronizzazione su più dispositivi sono un po' carenti

Prezzi di Grasshopper

True Solo: $14/mese con fatturazione annuale

$14/mese con fatturazione annuale Solo Plus: $28/mese con fatturazione annuale

$28/mese con fatturazione annuale Partner: $46/mese fatturati annualmente

$46/mese fatturati annualmente Small Business: $80/mese con fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Grasshopper

G2: 4/5 (oltre 140 valutazioni)

4/5 (oltre 140 valutazioni) Capterra: 4.4/5 (330+ valutazioni)

8. Vonage

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/vonage-1400x906-1.png

/$$$img/

via Vonage Vonage è una suite completa per le comunicazioni aziendali, accessibile su più dispositivi.

Per alcuni aspetti il mezzo è incentrato sul consumatore, in quanto presenta una finestra In arrivo aziendale che consente di comunicare con i clienti sulle loro piattaforme preferite. Dispone inoltre di una casella di posta elettronica Assistente virtuale IA che aiuta a coinvolgere i clienti.

Sebbene l'applicazione di base sia ragionevolmente competente, l'App Center di Vonage offre anche numerose integrazioni di valore numerico.

Le migliori funzionalità/funzione di Vonage

**L'assistente virtuale IA di Vonage vi consente di creare una nuova forza lavoro digitale che integra il vostro team umano. Avvia interazioni immediate con i clienti, guida le conversazioni per comprendere le loro esigenze ed esegue le azioni necessarie senza soluzione di continuità

Finestra In arrivo: Impegnarsi e collaborare con i clienti nel loro canale preferito, che sia tramite SMS, MMS o Facebook Messenger

Impegnarsi e collaborare con i clienti nel loro canale preferito, che sia tramite SMS, MMS o Facebook Messenger App Center di Vonage: Personalizzate la vostra esperienza Vonage Business Communications utilizzando l'App Center di Vonage. Integrate le applicazioni CRM e aziendali essenziali nella piattaforma VBC, accessibile senza problemi sia su desktop che su mobile

Limiti di Vonage

Indisponibilità di persone reali nel servizio clienti

Assistenza online in chat problematica

Nonregistrazione delle chiamate visualizzazione

La chat di testo non può gestire i file di immagine

Prezzi Vonage

Mobile: $19,99 al mese per linea

$19,99 al mese per linea Premium: $29,99 al mese per linea

$29,99 al mese per linea Advanced: $39,99 al mese per linea

Valutazioni e recensioni di Vonage

G2: 4.3/5 (430+ recensioni)

4.3/5 (430+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (oltre 300 recensioni)

9. Tastiera

via Dialpad Dialpad offre funzionalità avanzate ed estese per ottimizzare le comunicazioni aziendali e migliorare la produttività.

Dialpad vi permette di connettervi con i vostri clienti attraverso più canali grazie alle funzionalità di messaggistica omnichannel. Le funzionalità di reportistica e di analisi che offre sono altrettanto potenti.

Ma IA Voice rimane la sua caratteristica principale, oltre a tutte le funzionalità necessarie per effettuare e ricevere chiamate.

Funzionalità/funzione migliori di Dialpad

IA voice: Migliora la tua comunicazione con il sistema telefonico aziendale di Dialpad, che offre funzionalità/funzioni essenziali come l'instradamento delle chiamate, l'inoltro delle chiamate, la risposta vocale interattiva (IVR) e altro ancora per una gestione efficiente delle chiamate

Migliora la tua comunicazione con il sistema telefonico aziendale di Dialpad, che offre funzionalità/funzioni essenziali come l'instradamento delle chiamate, l'inoltro delle chiamate, la risposta vocale interattiva (IVR) e altro ancora per una gestione efficiente delle chiamate Messaggistica omnichannel: Abbracciate un approccio omnichannel per dare priorità alla soddisfazione dei clienti, migliorare la fidelizzazione e, in ultima analisi, rafforzare i vostri profitti. Raggiungete i clienti sulle loro piattaforme preferite e durante le ore più attive

Abbracciate un approccio omnichannel per dare priorità alla soddisfazione dei clienti, migliorare la fidelizzazione e, in ultima analisi, rafforzare i vostri profitti. Raggiungete i clienti sulle loro piattaforme preferite e durante le ore più attive Analisi del contact center: Esaminare i dati dei clienti e cogliere le metriche essenziali del contact center. Mantenere una comprensione costante delle prestazioni del team, dalle chiamate trascurate a quelle abbandonate, garantendo una panoramica chiara in ogni momento

Limiti del Dialpad

Manca la personalizzazione

Il caricamento dei dati analitici richiede troppo tempo

Problemi di compatibilità con le cuffie wireless

Gli utenti hanno lamentato una certa lentezza nelle ore di punta

Prezzi del Dialpad

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Dialpad

G2: 4.3/5 (210+ recensioni)

4.3/5 (210+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (oltre 500 recensioni)

10. GetVoIP

via GetVoIP GetVoIP non è un software convenzionale per comunicazione . Si tratta di un repository online di strumenti VoIP dedicati che aiuta a confrontare e scegliere quello più adatto alle esigenze aziendali.

La funzionalità avanzata QuoteMatch consente di ottenere preventivi istantanei dai migliori provider in dipendenza della dimensione del team. Inoltre, le guide al confronto consentono di prendere decisioni aziendali migliori. Il sito offre anche una selezione categorizzata dei migliori strumenti in vari campi aziendali e correlati.

Le migliori funzionalità/funzioni di GetVoIP

**Utilizzate QuickMatch per inserire il numero di dipendenti che avete attualmente e lo strumento vi fornirà automaticamente le informazioni relative ai preventivi dei migliori provider che meglio si adattano alle dimensioni della vostra azienda

Guide di confronto: Utilizzate le informazioni dettagliate fornite dalle guide di confronto per prendere una decisione informata e conveniente. Vi informano sugli alti e bassi di ogni soluzione

Utilizzate le informazioni dettagliate fornite dalle guide di confronto per prendere una decisione informata e conveniente. Vi informano sugli alti e bassi di ogni soluzione Selezione di strumenti categorizzati: Cercate esattamente ciò che desiderate utilizzando la sezione degli strumenti suddivisi per categorie. Le categorie sono molto varie e comprendono voci come VoIP aziendale, Call Center, Unified Comms, Hosted PBX, SIP Trunking, sistemi IVR, Conferenze e altro ancora

Limiti di GetVoIP

Non è un software dedicato al VoIP, ma una piattaforma che mette a confronto le soluzioni VoIP esistenti

Da fare non fornisce strumenti propri e rimanda solo a soluzioni esterne

Prezzi di GetVoIP

N/D

Valutazione di GetVoIP

G2: Non abbastanza valutazioni

Non abbastanza valutazioni Capterra: Non abbastanza valutazioni

Altri strumenti di comunicazione

In qualità di azienda fiorente, è necessario andare oltre la scelta delle migliori funzionalità/funzione e scegliere una soluzione che accentui la vostra attuale operazioni aziendali come fa ClickUp.

Ecco come ClickUp vi aiuta a gestire le chiamate in uscita o in entrata con il vostro team e i vostri clienti.

ClickUp

ClickUp offre strumenti di comunicazione utili e privi di ingombri come ClickUp Clip che consente di trasmettere il messaggio con precisione e contesto attraverso la condivisione di registrazioni dello schermo. La leva finanziaria ClickUp Chattare per centralizzare la comunicazione del team per la condivisione degli aggiornamenti, il collegamento delle risorse e la promozione di un'attività di ricerca collaborazione senza soluzione di continuità . Utilizzare Commenti ClickUp per generare istantaneamente elementi di azione e assegnarli a specifici membri del team.

Gestione dei commenti di ClickUp e risoluzione delle attività di ClickUp completate

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Correzione di bozze dei documenti ClickUp: Avvisa i membri del team di qualsiasi modifica apportata o necessaria ai documenti utilizzando la funzionalità/funzione di correzione

Avvisa i membri del team di qualsiasi modifica apportata o necessaria ai documenti utilizzando la funzionalità/funzione di correzione ClickUp Clip: Creare registrazioni di schermate che trasmettano efficacemente il messaggio con chiarezza e contesto. Salvate queste registrazioni per riferimenti futuri, condividetele facilmente tramite collegamenti pubblici e utilizzate altre funzionalità/funzione a seconda delle necessità

Trasmettete il vostro messaggio in pochi secondi con la funzionalità/funzione Clip di ClickUp

ClickUp Chattare: Semplifica la comunicazione del team unendo vari strumenti e conversazioni sparse. Utilizzate ClickUp Chat per condividere aggiornamenti, collegare risorse e collaborare in un'unica piattaforma centralizzata

Condividete facilmente aggiornamenti, collegamenti, reazioni e consolidate le conversazioni importanti con la funzione di chattare in ClickUp

Dashboard di ClickUp condivisa: Illustrate il vostro lavoro in modo completo per il vostro team attraverso rappresentazioni visive. Le dashboard sono il metodo ottimale per costruire viste dettagliate di tutte le attività all'interno dell'area di lavoro. Condividete queste dashboard tra i membri del team per facilitare una comunicazione visiva chiara e concisa

Illustrate il vostro lavoro in modo completo per il vostro team attraverso rappresentazioni visive. Le dashboard sono il metodo ottimale per costruire viste dettagliate di tutte le attività all'interno dell'area di lavoro. Condividete queste dashboard tra i membri del team per facilitare una comunicazione visiva chiara e concisa ClickUp Offline : Le funzionalità/funzione di base della piattaforma funzionano bene anche senza connessione a Internet

: Le funzionalità/funzione di base della piattaforma funzionano bene anche senza connessione a Internet ClickUp Comments: Semplifica il flusso di lavoro generando istantaneamente elementi d'azione con i commenti assegnati. Assegnate queste attività ad altri o a voi stessi, rispondendo alla necessità di una gestione rapida ed efficiente, poiché i commenti spesso risultano in azioni e i dettagli possono perdersi nel processo

Semplifica il flusso di lavoro generando istantaneamente elementi d'azione con i commenti assegnati. Assegnate queste attività ad altri o a voi stessi, rispondendo alla necessità di una gestione rapida ed efficiente, poiché i commenti spesso risultano in azioni e i dettagli possono perdersi nel processo **Migliora la comunicazione esterna utilizzando l'email come metodo preferito per comunicare con persone esterne all'area di lavoro di ClickUp. Riducete la dipendenza dalle email interne attivando l'email in ClickApp. Inviare e ricevere email direttamente all'interno di ClickUp, eliminando la necessità di passare da una piattaforma all'altra

Gestione dei dati dei clienti, delle attività personali e delle comunicazioni in ClickUp da qualsiasi dispositivo

Limiti di ClickUp

Nessuna funzionalità/funzione di telefonia vocale integrata su cloud internet

Alcuni utenti hanno segnalato che l'interfaccia richiede un po' di tempo per abituarsi

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimited: $7/utente/mese

$7/utente/mese Business: $12/utente/mese

$12/utente/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento per $5 per area di lavoro di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 2.000 recensioni)

4,7/5 (oltre 2.000 recensioni) Capterra: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

Comunicazione senza soluzione di continuità attraverso il VoIP

La comunicazione è un'arena che non perdona. Può essere un punto dolente se si permette che la cattiva comunicazione e le ridondanze si riproducano all'interno dei silos di comunicazione. Al contrario, diventa un catalizzatore di esiti positivi se si sfrutta la sua potenza utilizzando sistemi di comunicazione di qualità come ClickUp.

Ricordate che la scelta di un provider di servizi telefonici cloud rispetto ai telefoni tradizionali non è la fine di tutto. Consideratela un'opportunità per adottare uno strumento completo che elevi il vostro livello di comunicazione e offra un'opportunità per la vostra azienda una visualizzazione olistica a 360° di ogni aspetto della vostra azienda.