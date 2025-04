Modelli di Dubsado: Moduli e proposte essenziali per un esito positivo

Quando Lisa ha iniziato la sua attività aziendale di design freelance, si è trovata ad annegare tra email, fogli di calcolo complicati e scadenze non rispettate.

Un giorno, un client le chiese casualmente: "Da fare un modello di proposta?" Lisa si è bloccata: non aveva nulla di pronto.

È stato allora che ha scoperto Dubsado, uno strumento per la creazione di moduli e moduli straordinari, professionali, visivamente accattivanti e altamente funzionali proposte di progetto .

Utilizzando Dubsado, Lisa ha trasformato il suo caotico flusso di lavoro in un sistema raffinato e professionale che non solo ha impressionato i client, ma le ha anche fatto risparmiare innumerevoli ore.

In questo post esploreremo alcuni moduli e modelli di Dubsado veramente funzionali e belli. Inoltre, i loro vantaggi e i consigli per creare moduli e proposte efficaci.

Cosa rende un buon modello Dubsado?

Un buon modello Dubsado deve essere una miscela perfetta di funzione ed estetica.

Ecco cosa cercare:

Flussi di lavoro automatizzati: Connessione con flussi di lavoro automatizzati per facilitare i processi di onboarding e project management dei client

Connessione con flussi di lavoro automatizzati per facilitare i processi di onboarding e project management dei client Funzionalità/funzione che consentono di risparmiare tempo: Utilizzate le funzionalità integrate, come le firme elettroniche, l'elaborazione dei pagamenti e i portali per i client, per ridurre il lavoro manuale

Utilizzate le funzionalità integrate, come le firme elettroniche, l'elaborazione dei pagamenti e i portali per i client, per ridurre il lavoro manuale Termini e condizioni personalizzabili: Adattate i termini e le condizioni ai vostri servizi e alle vostre offerte specifiche

Adattate i termini e le condizioni ai vostri servizi e alle vostre offerte specifiche Personalizzazione on-brand: Personalizzate il modello con i font, i colori e il logo del vostro marchio

Personalizzate il modello con i font, i colori e il logo del vostro marchio Termini di facile comprensione: Evitare il gergo legale e utilizzare un linguaggio semplice e di facile comprensione per i clienti

Evitare il gergo legale e utilizzare un linguaggio semplice e di facile comprensione per i clienti Contenuto ben strutturato: Organizzate le informazioni in modo logico e suddividetele in sezioni digeribili

Modelli Dubsado per i flussi di lavoro

Ecco alcuni modelli di Dubsado che possono essere facilmente personalizzati per adattarsi alle vostre esigenze specifiche:

1. Modello di proposta Dubsado di Ema Katiraee

via Ema Katiraee Volete impressionare i potenziali client con una proposta professionale e straordinaria? Con un solo clic, potete aggiungere la Modello di proposta Dubsado di Ema Katiraee al vostro account Dubsado e personalizzatelo senza sforzo per adattarlo al vostro marchio.

Basta modificare il modello per riflettere i vostri servizi, i prezzi e il vostro marchio. Il modello è costruito sul costruttore di moduli Dubsado, garantendo compatibilità futura e aggiornamenti senza problemi.

Design mobile-friendly che permette ai vostri client di esaminare e firmare le proposte su qualsiasi dispositivo.

Una volta scaricato, un video tutorial con passaggi guidati vi guiderà nel processo di personalizzazione, assicurandovi di creare una proposta che rappresenti perfettamente la vostra azienda.

ideale per: Dirigenti di marketing che desiderano creare moduli senza codice in Dubsado.

Consiglio: Assicuratevi che il vostro modello sia compatibile con i dispositivi mobili, in modo che i client possano esaminare e firmare le proposte su qualsiasi dispositivo.

2. Bundle di moduli Dubsado di The Passions Collective

via Il collettivo PassioniPacchetto di moduli Dubsado di The Passions Collective è una collezione creata per trasformare l'esperienza dei client.

Questo pacchetto include cinque modelli completamente personalizzabili e duplicabili: Due moduli per la cattura di contatti, un contratto, un questionario e una proposta di progetto dinamica. Tutti i modelli hanno istruzioni facili da seguire per aggiungere i font e lo stile unico del vostro marchio.

Con l'accesso immediato, riceverete modelli, video dimostrativi che vi guideranno in ogni passaggio del processo di configurazione e personalizzazione e un supporto dedicato per rispondere a qualsiasi domanda.

I modelli di proposta sono dotati di sezioni diverse, come "Informazioni su di me", "Pacchetti e componenti aggiuntivi", "Dettagli di pagamento", "Testimonianze", "FAQ" e "Galleria/Portfolios", che consentono di adattare ogni modulo al proprio marchio.

ideale per: Fondatori di startup alla ricerca di un pacchetto conveniente di modelli Dubsado senza codice per l'onboarding dei client.

3. Collezione di modelli Juniper Dubsado di Modulo e Flusso

via Moduli e flussi Il Collezione di modelli Juniper Dubsado di Moduli e flussi è stato progettato per facilitare l'esperienza del cliente. Permette di mantenere il vostro marchio in primo piano e di convertire i contatti in clienti paganti.

È stato creato con snippet personalizzati che si integrano perfettamente con l'editor Dubsado! Con pochi clic, potrete accedere a cinque modelli personalizzati, tra cui proposte, questionari, moduli di acquisizione di contatti e contratti, assicurando che tutti i vostri moduli rimangano in linea con il marchio.

Inoltre, include video e tutorial scritti in estensione, che forniscono tutti gli strumenti per impostare e personalizzare ogni modello con sicurezza.

Riceverete anche otto modelli di Canva per i banner dei portali dei clienti nelle varianti desktop e mobile, per aiutarvi a creare un'esperienza invitante e di marca dall'inizio alla fine.

ideale per: Imprenditori che gestiscono aziende basate sui servizi.

💡Pro Tip: Seguite attentamente le impostazioni video e scritte per imparare a impostare e personalizzare ogni modello.

4. Modello Neue Dubsado di Search and Grow

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-195-548x1400.png Neue Dubsado Modello /$$$img/

via Ricerca e crescitaModello Neue Dubsado di Cerca e Cresci è una suite di modelli completa di tutto ciò che serve per creare proposte, contratti, questionari e moduli per l'acquisizione di contatti straordinari senza toccare una riga di codice.

Con 17 generatori di codice personalizzati, anteprime dal vivo e 23 stili di design unici, potete personalizzare completamente i vostri moduli Dubsado ed elevare il look and feel del vostro marchio in pochi clic.

Troverete strumenti avanzati come il generatore di lead capture e la navigazione adesiva, che consente ai client di accedere immediatamente a contratti e fatture.

Inoltre, questa suite di modelli cresce con la vostra azienda grazie agli aggiornamenti a vita, al supporto reattivo e alla possibilità di richiedere nuove funzionalità/funzione.

ideale per: Fondatori creativi che vogliono migliorare l'esperienza del cliente dall'inizio alla fine.

5. Modello di proposta Lola Dubsado di Etsy

via Etsy Con Modello di proposta Lola Dubsado da Etsy non c'è bisogno di Canva o di complicati upload. Questo modello di proposta mobile-friendly si installa immediatamente nel vostro account Dubsado con un solo clic, consentendovi di iniziare a costruire proposte belle e di marca senza alcun problema di progettazione.

È dotato di varie sezioni personalizzabili per creare una proposta accattivante e raffinata. Troverete tutto ciò che vi serve, tra cui una 'Sezione di benvenuto', 'Loghi in primo piano', 'Banner di testo a scorrimento', 'Sezione Informazioni', 'Sequenza e processi', 'Slider di testimonianze', 'Pacchetti e componenti aggiuntivi', 'FAQ', 'Prossimi passaggi' e persino collegamenti ai social media nel piè di pagina.

Il vostro download di modelli di proposte di progetto include un mini-corso con esercitazioni passo-passo per aiutarvi a personalizzare ogni parte della proposta e un workbook per la pianificazione del marchio e dei contenuti a supporto del vostro piano strategico.

ideale per: Titolari di piccole aziende che gestiscono le principali operazioni di marketing.

Limiti dell'utilizzo di Dubsado per i moduli di proposta di progetto

Sebbene i modelli di Dubsado siano popolari per la creazione di proposte di progetto e moduli client semplificati, presentano dei limiti che potrebbero non essere adatti alle esigenze di ogni azienda. Ecco alcune aree in cui i modelli Dubsado possono risultare inadeguati:

🚫 Limitata flessibilità di progettazione

I moduli di Dubsado offrono alcune opzioni di personalizzazione, ma la flessibilità del design è limitata. Se desiderate elementi di branding altamente personalizzati o layout avanzati, potreste trovare l'editor integrato di Dubsado limitante.

👉🏽 Per una personalizzazione avanzata potrebbero essere necessarie conoscenze di codice

Per gli utenti che desiderano implementare stili o funzionalità uniche, come gli snippet di codice personalizzati, è necessaria una conoscenza di base del codice HTML/CSS, il che rende la personalizzazione difficile per chi non ha competenze di codifica.

🔧 Processo di configurazione complesso per i nuovi utenti

L'impostazione di un modulo Dubsado, soprattutto quando si tratta di sezioni multiple come proposte, acquisizione di contatti o contratti, può risultare eccessiva per chi è alle prime armi con la piattaforma. Potrebbe essere necessario del tempo in più per imparare la navigazione e le funzionalità/funzione.

📞 Manca di funzionalità/funzione di collaborazione in tempo reale

I modelli di Dubsado non supportano la collaborazione in tempo reale o la cronologia delle versioni, il che può svantaggiare i team che devono rivedere e revisionare collettivamente le proposte di progetto.

< Limiti nella logica delle condizioni e nell'automazione dei moduli

Dubsado offre automazione per attività come l'invio di email di follow-up, ma la sua logica condizionale per i moduli è limitata. Ciò può ostacolare la creazione di moduli altamente personalizzati o a più percorsi basati sulle risposte dei client, talvolta disponibili in altri strumenti CRM.

Inoltre, se i campi intelligenti non vengono utilizzati correttamente, possono causare errori nei documenti, come spazi vuoti o informazioni errate.

Modelli alternativi di Dubsado

Per i team che cercano un'alternativa olistica ai modelli Dubsado, ClickUp , l'app per il lavoro, offre una soluzione olistica con moduli gratis per ogni esigenza di proposta.

Dubsado è stato progettato per migliorare le interazioni con i clienti, fornendo strumenti per la fatturazione, la pianificazione e la comunicazione con i clienti. ClickUp integra queste funzioni con approfondite funzionalità di project management e di attività.

Le funzionalità/funzione scalabili di ClickUp lo rendono ideale per le aziende che hanno bisogno di qualcosa di più della semplice gestione delle relazioni con i clienti; è progettato per supportare l'efficienza operativa su tutti i fronti, dall'assegnazione delle attività al monitoraggio delle scadenze.

In qualità di utente di ClickUp, Ansh Prabhakar , analista del miglioramento dei processi aziendali, cita:

_ClickUp ha molto da offrire in un unico posto, come la gestione dei progetti, le opzioni di brainstorming, la gestione delle attività, il project management, la gestione della documentazione, ecc. Ha sicuramente reso la vita relativamente più facile, perché è facile da usare, l'interfaccia utente è ben progettata e la collaborazione all'interno del team e con altri team è più semplice. Siamo stati in grado di gestire meglio il lavoro, di tracciare e segnalare facilmente il lavoro svolto e di organizzare riunioni giornaliere in base allo stato di avanzamento; la pianificazione del futuro è stata facile

Ansh Prabhakar, Analista per il miglioramento dei processi aziendali

Ecco alcuni modelli gratuiti di ClickUp che rappresentano un'ottima alternativa ai modelli di Dubsado:

1. Il modello di modulo di ClickUp

Scaricare questo modello Modello di modulo per ClickUp è un modulo di registrazione flessibile e pronto all'uso, progettato per semplificare la raccolta e l'organizzazione delle informazioni del vostro target.

Sia che stiate gestendo le registrazioni a eventi, le richieste dei client o i feedback del team, il Modulo di ClickUp assicura che il vostro flusso di lavoro sia organizzato ed efficiente. Con questo modello è possibile:

Costruire moduli personalizzati con campi su misura per catturare informazioni rilevanti

Raccogliere e gestire le risposte in modo efficiente, con una solida sicurezza dei dati

Organizzare e rivedere gli invii in una visualizzazione semplificata

Per supportare la configurazione senza problemi, il modello include una Guida introduttiva per guidarvi attraverso il processo di personalizzazione e le best practice. Inoltre, le visualizzazioni aggiuntive migliorano la funzione:

Vista Modulo di registrazione per raccogliere i dati dell'utente

per raccogliere i dati dell'utente Vista Fasi per il monitoraggio dello stato di ogni modulo

per il monitoraggio dello stato di ogni modulo Visualizzazione riepilogo/riassunto per una panoramica di tutti i moduli e del loro stato

ideale per: Project management che desidera organizzare e raccogliere facilmente i dati.

2. Il modello di modulo di pagamento ClickUp

Scarica questo modello

Con Modello di Modulo di pagamento di ClickUp consente di semplificare il processo di raccolta e gestione delle informazioni di pagamento. Combina i dettagli dell'ordine e il monitoraggio dei pagamenti in un modulo organizzato e facile da usare.

L'accettazione dei pagamenti online può essere complessa, ma questo modello la rende semplice per i clienti e i membri del team. Utilizzando questo modello, è possibile:

Monitorare in tempo reale gli stati delle transazioni come "Fattura inviata" e "Pagamento ricevuto"

come "Fattura inviata" e "Pagamento ricevuto" Navigare facilmente tra le informazioni relative ai pagamenti grazie a cinque visualizzazioni uniche: "Tracciamento dei pagamenti", "Bacheca di elaborazione", "Vendite di biglietti", "Guida introduttiva" e "Modulo di pagamento"

grazie a cinque visualizzazioni uniche: "Tracciamento dei pagamenti", "Bacheca di elaborazione", "Vendite di biglietti", "Guida introduttiva" e "Modulo di pagamento" Aumentare la produttività con il monitoraggio del tempo, i tag e le email automatiche

ideale per: Titolari di aziende e responsabili commerciali che desiderano monitorare facilmente i pagamenti.

3. Il modello di modulo di preventivo ClickUp

Scarica questo modello

Sia che si tratti di una manciata di preventivi o di un elevato volume di richieste, Modello di modulo di preventivo di ClickUp garantisce la raccolta dei dettagli necessari per fornire prezzi, sequenze e provider accurati.

Questo modello è potente, con 6 stati di attività personalizzabili (In revisione, Pronto, Rifiutato, Preventivo inviato e In corso) e 10 attributi dettagliati per il monitoraggio di tutto, dalle offerte di servizi alle tariffe orarie.

Potete facilmente creare attività per ogni richiesta di preventivo, coordinarvi con il vostro team e rimanere aggiornati tramite notifiche automatiche.

Inoltre, la visualizzazione dinamica del modulo consente di organizzare i dati essenziali dei clienti, come le email dei relatori, le descrizioni dei lavori e le potenziali date di inizio, rendendo più semplice il monitoraggio e la gestione dei preventivi.

ideale per: Professionisti del settore commerciale che devono creare e gestire preventivi.

4. Il modello di modulo di valutazione dell'attività di ClickUp

Scarica questo modello Modello di attività del modulo di valutazione di ClickUp semplifica il processo di valutazione a 360 gradi dei dipendenti, consentendo ai manager di valutare e organizzare le prestazioni dei dipendenti in un'unica area di lavoro intuitiva.

Questo potente modello semplifica il monitoraggio delle prestazioni dei dipendenti con dieci stati di attività personalizzabili, metriche dettagliate per la valutazione delle competenze e funzionalità/funzione di registrazione complete. È possibile documentare tutto, dalle valutazioni delle competenze tecniche e comunicative ai dati quantitativi come le attività completate, il carico di lavoro in sospeso e le ore totali rese.

Inoltre, include campi dedicati per la registrazione dei risultati professionali, dei premi e delle attività cardine, aiutandovi a identificare le opportunità di sviluppo e a fissare obiettivi misurabili per una crescita continua.

ideale per: Responsabili delle risorse umane che desiderano effettuare valutazioni delle prestazioni dei dipendenti.

5. Il modello di proposta di lavoro ClickUp

Scarica questo modello

Con il Modello di proposta di lavoro ClickUp con questo modello potete mostrare esattamente come le vostre capacità ed esperienze contribuiranno all'esito positivo del datore di lavoro, mantenendo la vostra proposta organizzata e professionale.

Con questo modello, potete:

Creare un progetto per tenere traccia di ogni fase dello stato della vostra proposta di lavoro

Fare brainstorming e generare contenuti che mettano efficacemente in evidenza le vostre competenze ed esperienze

Organizzare le attività e stabilire le scadenze per garantire che ogni sezione della vostra proposta sia completata in modo efficiente

Invitare le parti interessate a collaborare o a rivedere la proposta, assicurandosi che sia rifinita e in linea con i traguardi

ideale per: Persone in cerca di lavoro che desiderano creare e inviare facilmente documenti di proposta ai datori di lavoro.

6. Modello di proposta di sovvenzione ClickUp

Scarica questo modello

La richiesta di sovvenzioni può essere complessa e a volte faticosa. Tuttavia, il Modello di proposta di sovvenzione ClickUp semplifica la procedura, guidandovi attraverso ogni elemento essenziale e garantendo una proposta completa e coerente che aumenta le vostre possibilità di esito positivo.

Questo modello è stato progettato per semplificare e organizzare il processo di richiesta di sovvenzione, aiutandovi a risparmiare tempo e a concentrarvi su ciò che conta di più.

È dotato di:

Visualizzazione del progetto per tenere traccia della Sequenza e delle scadenze

per tenere traccia della Sequenza e delle scadenze Vista Elenco per organizzare tutte le ricerche, le idee e le domande di sovvenzione

per organizzare tutte le ricerche, le idee e le domande di sovvenzione Vista Bacheca per visualizzare lo stato di avanzamento e monitorare le attività in corso

ideale per: Ricercatori che vogliono creare proposte di sovvenzione vincenti.

💡Pro Tip: Integrazione con Google Drive o Dropbox per archiviare e accedere ai documenti della proposta.

7. Modello di proposta di libro ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-203.png Modello di proposta di libro ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6189244&department=other Scarica questo modello /$$$cta/

Il Modello di proposta di libro ClickUp semplifica il processo di proposta. Vi aiuta a creare un documento che evidenzia la fattibilità commerciale del vostro progetto di libro e a convincere gli editori a investire nel vostro progetto.

La struttura intuitiva di questo modello organizza le idee degli aspiranti autori, conduce ricerche di mercato e delinea le loro proposte in modo da catturare l'interesse di un editore.

Voi (o il vostro team) potete raccogliere le ricerche in documenti condivisi, esporre visivamente le vostre idee nella vista Bacheca, e suddividere tutti i dettagli importanti (come i riepiloghi della trama e le descrizioni dei caratteri) in attività gestibili.

Inoltre, grazie ai campi personalizzati e alle attività cardine per tenervi in carreggiata, non perderete mai un dettaglio importante o una scadenza. La parte migliore? Potete impostare promemoria automatici per seguire gli editori, in modo da essere sempre al passo con i vostri invii.

ideale per: Aspiranti autori che vogliono inviare a potenziali editori le loro proposte di libri.

8. Il modello di proposta di bilancio ClickUp

Scarica questo modello Modello di proposta di bilancio di ClickUp delinea le spese previste per mettere in sicurezza il vostro prossimo progetto.

Questo modello vi aiuta a suddividere tutte le componenti di costo, fornendo alle parti interessate un quadro chiaro dei requisiti finanziari del coinvolgimento e dei potenziali benefici o svantaggi.

Con questo modello è possibile:

Organizzare e magazzinare i dettagli del progetto usando Documenti ClickUp per centralizzare tutte le informazioni critiche sul budget

usando Documenti ClickUp per centralizzare tutte le informazioni critiche sul budget Usare la vista Gantt Chart per disegnare una sequenza temporale del progetto che allinea le fasi del budget con le attività cardine del progetto

che allinea le fasi del budget con le attività cardine del progetto Creare campi personalizzati per tracciare e calcolare in modo accurato tutti i costi stimati, fornendo una panoramica completa del budget

in modo accurato tutti i costi stimati, fornendo una panoramica completa del budget Impostare una Vista Tabella per una presentazione chiara e personalizzata della proposta di budget

ideale per: Project management che desidera inviare proposte di budget alle parti interessate.

9. Il modello di proposta aziendale ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-205.png Modello di proposta aziendale ClickUp: modelli di dubsado https://app.clickup.com/signup?template=t-205497134&department=operations Scarica questo modello /$$cta/

A volte, è necessario andare oltre la definizione del budget standard ed evidenziare perché siete la scelta migliore. Dovete anche stabilire chiare attività cardine del progetto e fornire sequenze temporali e piani di pagamento dettagliati, il tutto in un unico luogo organizzato.

Il Modello di proposta di budget ClickUp vi aiuta proprio in questo. Potrete creare proposte vincenti e di grande impatto, dotandovi di tutto il necessario per creare presentazioni convincenti e strutturate per i potenziali client o stakeholder.

Ecco come fare:

Pianificare con precisione: La visualizzazione delle fasi della proposta aziendale vi guida attraverso ogni fase, assicurandovi che nulla venga trascurato

La visualizzazione delle fasi della proposta aziendale vi guida attraverso ogni fase, assicurandovi che nulla venga trascurato Comunicare senza sforzo: la visualizzazione Modelli di email consente di accedere rapidamente a modelli pre-scritti per una comunicazione efficiente con i client

la visualizzazione Modelli di email consente di accedere rapidamente a modelli pre-scritti per una comunicazione efficiente con i client **La visualizzazione Priorità vi aiuta a concentrarvi sulle attività più critiche, massimizzando il vostro tempo e le vostre risorse

ideale per: Manager aziendali che cercano di acquisire nuovi business e client.

10. Il modello di proposta di marketing ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-206.png Modello di proposta di marketing ClickUp: modelli di dubsado https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6232304&department=marketing Scaricare questo modello /$$cta/

Sia che siate esperti di marketing o che abbiate appena iniziato, la proposta di marketing di Modello di proposta di marketing ClickUp comprende tutti gli elementi essenziali, dall'identificazione del pubblico di riferimento alla definizione del budget e della Sequenza.

Questa soluzione completa per il piano di marketing ottimizza l'intero flusso di lavoro combinando l'organizzazione della ricerca, la documentazione esecutiva, la gestione delle attività e il monitoraggio del budget in un'unica piattaforma.

Grazie a funzionalità intuitive come le viste Gantt per gli approfondimenti, i documenti integrati per lo sviluppo della strategia, la creazione di attività personalizzabili e la gestione visiva delle tempistiche attraverso i grafici di Gantt, trasforma i piani di marketing complessi in tabelle di marcia chiare e attuabili.

ideale per: Dirigenti di marketing che si rivolgono a nuovi client.

Elevare i flussi di lavoro con ClickUp

I modelli Dubsado di cui ci siamo occupati offrono ai fondatori di startup e ai dirigenti aziendali un modo efficace per creare moduli e proposte professionali che impressionino i clienti e snelliscano il flusso di lavoro.

Questi modelli semplificano la creazione di documenti allineati al marchio che comunicano il vostro valore, chiariscono le aspettative del progetto e rafforzano le relazioni con i client, tutte componenti essenziali per l'esito positivo dell'azienda.

Tuttavia, ClickUp è un'alternativa versatile che combina modelli di moduli e proposte con solidi strumenti di project management e di collaborazione tra team per chi vuole andare oltre.

È possibile gestire tutte le funzioni aziendali e di marketing da un'unica piattaforma centralizzata, integrandosi con gli strumenti più diffusi e organizzando tutto, dalle interazioni con i client alle sequenze di attività e al monitoraggio delle prestazioni. Iscriviti a ClickUp oggi stesso!