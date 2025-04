I 10 principali strumenti di produttività per dirigenti per migliorare l'efficienza

_La produttività non è mai un caso. È sempre il risultato di un commit verso l'eccellenza, di un piano intelligente e di un lavoro richiesto

Paul J. Meyer, oratore motivazionale americano

Conciliare strategia e creatività di alto livello con la riunione delle esigenze quotidiane di gestione del team e dei progetti a distanza non è mai facile, cosa che mi è fin troppo familiare!

Ma non deve essere sempre una lotta. Il giusti strumenti di produttività possono fare un'enorme differenza, trasformando lunghi elenchi di cose da fare in obiettivi raggiungibili e rendendo il lavoro più semplice.

Non posso sopravvalutare l'utilità degli strumenti di produttività per la gestione del tempo. In effetti, alcuni studi suggeriscono che circa l'80% dei dirigenti cerca nuovi strumenti per la produttività prima o poi. Non c'è da sorprendersi!

In questa guida ho raccolto 10 strumenti di produttività che mi hanno aiutato ad aumentare l'efficienza organizzativa, dall'automazione dei flussi di lavoro alla gestione delle priorità dei progetti. Spero che questi strumenti possano aiutare anche voi a essere più produttivi .

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi

Ecco una rapida carrellata dei 10 principali strumenti per massimizzare la produttività:

ClickUp: Il migliore per il project management collaborativo e l'automazione del flusso di lavoro Trello: il migliore per la gestione semplice delle attività e l'organizzazione visuale Slack: Il migliore per la comunicazione in tempo reale Notion: Il migliore per prendere appunti tutto in uno Todoist: Il migliore per il monitoraggio degli obiettivi personali Monday.com: Il migliore per i flussi di lavoro personalizzabili e il monitoraggio dei progetti Asana: Il migliore per la gestione delle attività del team e delle scadenze dei progetti Calendly: migliore per la programmazione e il coordinamento delle riunioni 1Password: migliore per la gestione sicura delle password Google Area di lavoro: Il migliore per la collaborazione tra documenti e lo spazio di archiviazione cloud

Cosa cercare negli strumenti di produttività per dirigenti?

Con così tanti strumenti, quali sono i fattori che devono guidare le vostre scelte? Ecco alcune funzionalità/funzione che ritengo particolarmente importanti da tenere in considerazione:

Sincronizzazione multipiattaforma: Assicuratevi che lo strumento si sincronizzi perfettamente tra i vari dispositivi (desktop, mobile, tablet), consentendovi di riprendere il lavoro da dove l'avevate interrotto in qualsiasi momento e ovunque

Assicuratevi che lo strumento si sincronizzi perfettamente tra i vari dispositivi (desktop, mobile, tablet), consentendovi di riprendere il lavoro da dove l'avevate interrotto in qualsiasi momento e ovunque Automazioni nella reportistica: Cercate report automatizzati e personalizzabili per avere una visione rapida delle prestazioni del team, dello stato del progetto e delle metriche critiche senza compilazione manuale

Cercate report automatizzati e personalizzabili per avere una visione rapida delle prestazioni del team, dello stato del progetto e delle metriche critiche senza compilazione manuale **Gestione efficace delle attività più importanti con funzionalità/funzione quali tag di priorità, avvisi di scadenza e dipendenze

**Accesso e autorizzazioni basati sui ruoli: verificare se lo strumento consente di controllare i livelli di accesso ai dati, limitando le informazioni sensibili ai membri del team interessati

Automazioni del flusso di lavoro: Cercate automazioni che riducano le attività ripetitive (ad esempio, invio di promemoria, aggiornamento degli stati)

Cercate automazioni che riducano le attività ripetitive (ad esempio, invio di promemoria, aggiornamento degli stati) Accesso offline: Cercate uno strumento con accesso offline, che può essere fondamentale per rivedere i documenti e gestire le attività quando siete in viaggio o avete una connessione limitata

Cercate uno strumento con accesso offline, che può essere fondamentale per rivedere i documenti e gestire le attività quando siete in viaggio o avete una connessione limitata Capacità di integrazione: Assicuratevi di potervi integrare con altri strumenti, come email, spazio di archiviazione cloud e calendari

Assicuratevi di potervi integrare con altri strumenti, come email, spazio di archiviazione cloud e calendari Funzionalità/funzione di collaborazione: Mantenete tutti i membri del vostro team sulla stessa pagina, consentendo una collaborazione senza soluzione di continuità, come aree di lavoro condivise, thread di commenti e aggiornamenti in tempo reale

Mantenete tutti i membri del vostro team sulla stessa pagina, consentendo una collaborazione senza soluzione di continuità, come aree di lavoro condivise, thread di commenti e aggiornamenti in tempo reale Sicurezza dei dati: Assicurarsi che lo strumento disponga di solide funzionalità di crittografia e sicurezza per proteggere i dati sensibili da accessi non autorizzati

**Leggi anche Ecco com'è un giorno nella vita di un amministratore delegato

I 10 migliori strumenti di produttività per dirigenti

Come menzionato in precedenza, ci sono molti strumenti di produttività disponibili per i dirigenti più esigenti. Eccone alcuni che ho trovato particolarmente utili:

1. ClickUp (il migliore per il project management collaborativo e l'automazione del flusso di lavoro)

Gestite i vostri progetti con diverse funzionalità/funzione in un unico posto con ClickUp Project Management ClickUp è stata la mia piattaforma di produttività preferita grazie alle sue potenti funzionalità/funzione di gestione delle attività. Posso facilmente stabilire le priorità dei miei progetti, fissare le scadenze e assicurarmi che il mio team sia in regola.

Flussi di lavoro personalizzati di ClickUp

Ciò che la contraddistingue è il Flussi di lavoro personalizzati ClickUp che consente di adattarsi a qualsiasi tipo di progetto, sia che si tratti di pianificare un'iniziativa strategica a lungo termine, sia che si tratti di gestire una campagna di marketing a rapida esecuzione.

Passate da un approccio unico alla gestione personalizzata dei progetti con i flussi di lavoro personalizzati di ClickUp

Attività di ClickUp

Che si tratti della gestione di un progetto complesso o di impegni quotidiani, Le attività di ClickUp consentono di impostare priorità, monitorare il tempo e visualizzare lo stato di avanzamento. Consentendo di stabilire le priorità delle attività di ClickUp, ClickUp assicura che voi e il vostro team sappiate esattamente quali elementi necessitano di attenzione immediata.

Questo aiuta a mantenere i progetti in carreggiata e a evitare colli di bottiglia.

Impostazione di priorità personalizzate per le attività di ClickUp Tasks

ClickUp Monitoraggio del tempo dei progetti ClickUp Monitoraggio del tempo del progetto fa un ulteriore passaggio, consentendovi di monitorare esattamente dove viene impiegato il vostro tempo, di valutare la produttività e persino di modificare le priorità in base alle necessità.

Capire quanto tempo impiegano gruppi di attività per ogni persona del team con il monitoraggio cumulativo del tempo di ClickUp Project

Con gli strumenti visivi di ClickUp per lo stato di avanzamento, come i grafici di Gantt, le Sequenze e le tavole Kanban, si ottiene una panoramica in tempo reale dello stato di avanzamento del progetto con un solo sguardo. Questa visibilità dinamica consente di individuare tempestivamente eventuali ritardi o rischi potenziali e di adattarsi rapidamente.

ClickUp Brain

È possibile utilizzare anche ClickUp Brain , uno strumento di IA, per migliorare la produttività centralizzando informazioni, idee e risorse in un modo di facile accesso e consultazione, creando di fatto un "secondo cervello" all'interno della piattaforma ClickUp.

Quando si è di fronte a un blocco creativo, generare idee usando ClickUp Brain

ClickUp Brain è più di un semplice assistente IA. Può aggiungere un valore reale ai vostri tentativi di massimizzare la produttività:

Integrato direttamente nella piattaforma ClickUp, ClickUp Brain è accessibile in qualsiasi area di lavoro o visualizzazione del progetto, in modo da poter consultare informazioni importanti senza dover passare da un'app all'altra

Per i team, ClickUp Brain è una base di conoscenza collettiva in cui i membri possono condividere intuizioni, best practice e documentazione del progetto, evitando lavori ridondanti e velocizzando l'onboarding

Quando si passa da un'attività all'altra o da un progetto all'altro, si può riprendere da dove si è interrotto. Avere un registro delle riflessioni e delle intuizioni passate migliora la continuità, e produttività dei dipendenti rimane alta anche durante i turni di lavoro del progetto

Ecco cosa Dylan Halliday , responsabile della consulenza di Big Leap Real Estate Services, dice di ClickUp:

Gestisco molti progetti internamente ed esternamente, oltre alla mia vita personale. ClickUp mi permette di gestire tutte queste aree con usi ed esigenze diverse, isolatamente o nell'intera area di lavoro, a seconda della mia dipendenza. Offre un'enorme flessibilità.

Dylan Halliday, titolo di consulenza presso Big Leap Real Estate Services

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Utilizzo ClickUp project management con ClickUp Brain per assegnare attività, fissare scadenze e monitorare lo stato di avanzamento

Utilizzo ClickUp Obiettivi per monitorare le attività cardine del progetto e allineare il team agli oggetti. Combinare diverse visualizzazioni, come la vista Elenco, la vista Kanban o la vista Calendario, per soddisfare le esigenze specifiche di ogni fase del progetto

Mantenete le conversazioni del progetto organizzate all'interno dell'area di lavoro, utilizzando il file ClickUp Chattare . Taggate i membri del team interessati per mantenere le discussioni snelle e ricche di contesto

Connettete le app di lavoro più utilizzate a ClickUp con oltre 1.000 integrazioni, tra cui email e archiviazione cloud

Utilizzo Automazioni di ClickUp per snellire le attività ripetitive, aggiornare lo stato delle attività, inviare notifiche automatiche ed eseguire i flussi di lavoro senza interventi manuali

Limiti di ClickUp

Alcuni utenti hanno segnalato una curva di apprendimento dovuta all'esteso numero di funzionalità/funzione disponibili sulla piattaforma

Prezzi di ClickUp

free Forever : Gratuito

Gratuito Unlimitato : $7/utente al mese

: $7/utente al mese Business : $12/utente al mese

: $12/utente al mese Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Da aggiungere a qualsiasi piano a pagamento per $7 al mese per area di lavoro per membro

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.900+ recensioni)

4,7/5 (9.900+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (4.300+ recensioni)

2. Trello (migliore per la gestione semplice delle attività e l'organizzazione visiva)

via Trello Trello è ideale per i pensatori visivi e i dirigenti che preferiscono un approccio diretto, basato su una bacheca. Permette di suddividere i progetti in attività gestibili e la sua interfaccia drag-and-drop consente di spostare facilmente le attività da una fase all'altra.

L'approccio visivo di Trello al project management aiuta a mantenere le attività organizzate e a vedere le responsabilità a colpo d'occhio.

Questo strumento è altamente personalizzabile. È possibile colorare le attività, aggiungere etichette e raggruppare gli elementi per categoria. Trello funziona bene per i team più piccoli o per progetti che non richiedono flussi di lavoro complessi.

Le migliori funzionalità/funzione di Trello

Assegnare attività a membri remoti del team con date di scadenza e note specifiche

Creare un processo infallibile per far avanzare il lavoro con un sistema di automazione incorporato

Connettere facilmente le app già utilizzate dal team al flusso di lavoro di Trello

Utilizzate l'automazione Butler di Trello per ottimizzare le azioni quotidiane come lo spostamento di schede, l'assegnazione di attività o l'invio di notifiche in base a trigger impostati

Esplorate le Power-Up per ottenere funzionalità aggiuntive come grafici Gantt, viste Gantt o integrazioni con altri strumenti di produttività

Limiti di Trello

Navigazione complicata se si gestiscono più progetti

La mancanza di una reportistica avanzata o di una gestione dei flussi di lavoro può rendere Trello meno adatto a progetti su larga scala

Prezzi di Trello

**Gratuito

Standard: $6/utente al mese

$6/utente al mese Premium: $12,50/utente al mese

$12,50/utente al mese Azienda: A partire da $17,50/utente al mese (fatturati annualmente)

Valutazioni e recensioni di Trello

G2: 4,4/5 (13.600+ recensioni)

4,4/5 (13.600+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (23.200+ recensioni)

Leggi anche: Evernote vs. Trello: qual è il miglior strumento per prendere appunti e gestire le attività?

3. Slack (il migliore per la comunicazione in tempo reale)

via Slack Slack è un software di gestione dinamica delle attività che si integra con altri strumenti di produttività per creare un hub centrale per la collaborazione. Permette di condividere file, collegare le bacheche dei progetti e organizzare le conversazioni per argomento.

Slack permette anche ai team di organizzare le conversazioni creando canali per progetti, client o argomenti diversi. Questa funzionalità/funzione aiuta a mantenere la concentrazione centralizzando le comunicazioni e rendendo le informazioni facilmente reperibili quando necessario.

Le migliori funzionalità/funzione di Slack

Automazioni per le attività di routine con la potenza dell'IA generativa e semplificazione del flusso di lavoro

Chattare facilmente, inviare clip audio e video o partecipare a una riunione giornaliera per discutere attraverso conversazioni dal vivo

Creare canali dedicati per connettersi tra reparti, uffici, fusi orari e persino altre aziende

Utilizzate la funzionalità/funzione Slackbot per impostare promemoria, ottenere risposte a domande comuni e fornire notifiche al team

Integrare Slack con strumenti come Google Drive, Trello e ClickUp per una comunicazione centralizzata

Limiti di Slack

Alcuni utenti possono sentirsi sopraffatti dal numero di notifiche

Non è ideale per il monitoraggio dei progetti o per la gestione dettagliata delle attività; funziona meglio come strumento di comunicazione e coordinamento

Prezzi di Slack

**Gratis

Pro: $8,75/utente al mese

$8,75/utente al mese Business+: $15/utente al mese

$15/utente al mese Griglia aziendale: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Slack

G2: 4,5/5 (33.600+ recensioni)

4,5/5 (33.600+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (23.400+ recensioni)

4. Notion (il migliore per prendere appunti tutto in uno)

via Notion Notion è perfetto per i dirigenti che amano tenere tutto in un unico posto.

La sua interfaccia flessibile consente di creare database, liste di controllo, elenchi di cose da fare e pagine collegate, rendendolo un taccuino digitale e una base di conoscenze in un unico strumento.

Per i progetti che richiedono più tipi di dati (testo, immagini, tabelle, ecc.), Notion offre un approccio modulare che consente di spostare, modificare o incorporare facilmente blocchi di informazioni. Questo è estremamente utile per la gestione di basi di conoscenza, wiki interni o documentazione dettagliata del progetto.

Le migliori funzionalità/funzione di Notion

Gestione dei progetti dall'inizio alla fine in un'area di lavoro collegata

Visualizzare i progetti come una sequenza temporale per capire come si incastrano tra loro, in modo da poter risolvere le dipendenze e rispettare le scadenze con facilità

Aggiunta automatica di storie utente, risultati chiave, aggiornamenti e altro ancora per ogni deliverable del progetto grazie all'IA Autofill personalizzabile

Mantenere record strutturati di informazioni e collegare rapidamente dati correlati con database e database collegati

Lavorare in modo efficiente con i team grazie a funzionalità collaborative come commenti e menzioni

Utilizzate modelli per avviare programmi di riunione, revisioni settimanali e tracker dei progetti

Limiti di Notion

Intuitivo ma con una curva di apprendimento un po' alta, soprattutto per gli utenti che sono alle prime armi con la piattaforma

Manca di alcune funzionalità avanzate di project management, come i grafici di Gantt e il monitoraggio del tempo

Prezzi di Notion

**Gratis

Plus: $12/postazione al mese

$12/postazione al mese Business: $18/seduta al mese

$18/seduta al mese Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Notion

G2: 4,7/5 (5.800+ recensioni)

4,7/5 (5.800+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (2.400+ recensioni)

5. Todoist (il migliore per il monitoraggio degli obiettivi personali)

via Todoist Todoist è una buona scelta per il monitoraggio delle attività e per migliorare la produttività personale. La sua semplice interfaccia permette di creare facilmente elenchi di attività, impostare promemoria e classificare le attività in base alla priorità.

Le panoramiche giornaliere e settimanali di Todoist mi aiutano a tenere traccia degli obiettivi e a concentrarmi sulle attività più importanti.

Una delle funzionalità/funzione più importanti di Todoist è il suo sistema Karma, che premia gli utenti con punti per aver completato le attività, aver mantenuto le strisce giornaliere e aver raggiunto gli obiettivi di produttività. Questo approccio alla produttività basato sui giochi può motivare e aiutare i dirigenti a non perdere la rotta.

Le migliori funzionalità/funzione di Todoist

Pianifica le date di scadenza, visualizza egestire il calendario esecutivoe impostare con facilità attività ricorrenti

Separare le attività personali da quelle di lavoro utilizzando un calendario precostituitomodelli di produttività precostituiti e le categorie in un'area di lavoro condivisa

Ottenere chiarezza mentale ordinando le attività in Oggi, Prossimi o utilizzando filtri personalizzati

Aggiungete attività in modo efficiente usando il linguaggio naturale con Quick Add

Vedere una semplice rappresentazione visiva dello stato di avanzamento delle attività grazie alla visualizzazione del tabellone

Limiti di Todoist

Problemi nell'assegnazione di attività a membri specifici del team quando si utilizza la versione mobile

Opzioni di integrazione limitate rispetto ad altre piattaforme per la produttività

Prezzi di Todoist

Beginner: Free

Free Pro: $5/utente al mese

$5/utente al mese Business: $8/utente al mese

Valutazioni e recensioni su Todoist

G2: 4.4/5 (800+ recensioni)

4.4/5 (800+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (oltre 2.500 recensioni)

6. Monday.com (Il migliore per i flussi di lavoro personalizzabili e il monitoraggio dei progetti)

via Monday.com Monday.com mi permette di adattare la mia area di lavoro alle esigenze specifiche di ogni progetto. È particolarmente utile per il monitoraggio della produttività dei dipendenti e più flussi di lavoro contemporaneamente, con opzioni di automazione che riducono le attività ripetitive.

Una delle migliori funzionalità/funzione di Monday.com è la colonna delle formule, che consente di effettuare calcoli complessi all'interno delle Bacheche dei progetti. È perfetta per i dirigenti che devono monitorare i budget dei progetti e l'allocazione delle risorse.

Le migliori funzionalità/funzione di Monday.com

Connessione di tutte le unità aziendali e dei dati in un'unica area di lavoro per ottenere informazioni in tempo reale

Avanzamento del progetto grazie alle attività e alle fasi suggerite dall'IA

Monitoraggio dello stato di avanzamento degli oggetti strategici tramite il dashboard OKR

Utilizzare le colonne di formula per aggiungere funzionalità di calcolo direttamente alle Bacheca

Trascinate e rilasciate le automazioni per personalizzarle in base al vostro flusso di lavoro

Limiti di Monday.com

La versione mobile può essere difficile da navigare

Per i team che devono monitorare i budget dei progetti, le spese e le prestazioni finanziarie, le funzionalità di Monday.com possono essere alquanto limitate

Prezzi di Monday.com

**Gratis

Base: $12/postazione al mese

$12/postazione al mese Standard: $14/seduta al mese

$14/seduta al mese Pro: $24/seduta al mese

$24/seduta al mese Azienda: Prezzo personalizzato

Monday.com valutazioni e recensioni

G2: 4,7/5 (oltre 12.500 recensioni)

4,7/5 (oltre 12.500 recensioni) Capterra: 4.6/5 (oltre 5.200 recensioni)

7. Asana (migliore per la gestione delle attività del team e delle scadenze dei progetti)

via Asana Asana combina la gestione delle attività aziendali con funzionalità di collaborazione in team, ideale per i dirigenti che gestiscono grandi progetti.

La sua visualizzazione della sequenza temporale chiarisce le scadenze dei progetti, mantenendo il mio team e me in carreggiata. Una delle funzionalità/funzione di Asana è la Sequenza, che visualizza in modo completo, in stile grafico Gantt, i programmi dei progetti, le dipendenze delle attività e le scadenze.

È particolarmente utile per progetti di grandi dimensioni in cui diverse persone lavorano su attività interconnesse.

Le migliori funzionalità/funzione di Asana

Consente ai team di essere sempre responsabili organizzando progetti e attività in un unico posto

Aggiornamenti dei progetti in pochi minuti con automazioni che fanno risparmiare tempo

Misurare quanto tempo si dedica al lavoro, in modo da poter mettere a budget il tempo necessario

Gestire i carichi di lavoro in modo efficiente per bilanciare i lavori richiesti dal team e prevenire il burnout

Limiti di Asana

Alcuni utenti hanno segnalato che i loro progetti scompaiono dalla piattaforma senza che sia possibile rintracciarli

Limitata personalizzazione delle attività visualizzate rispetto ad altri strumenti

Prezzi di Asana

Personale: Free Forever per sempre

Free Forever per sempre Starter: $8,50/utente al mese

$8,50/utente al mese Avanzato: $19,21/utente al mese

Valutazioni e recensioni di Asana

G2: 4,4/5 (10.600+ recensioni)

4,4/5 (10.600+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (13.100+ recensioni)

8. Calendly (il migliore per la programmazione e il coordinamento delle riunioni)

via Calendly Calendly è un semplice strumento di pianificazione delle riunioni per automatizzare la prenotazione di chat, interviste e sessioni di feedback. Si integra con il mio calendario, assicurandomi di essere puntuale e di avere sempre abbastanza tempo tra una riunione e l'altra.

Non devo più saltare da una riunione all'altra (a meno che non sia uno di quei giorni)! È possibile personalizzare ulteriormente il calendario impostando diversi tipi di riunione, come quelle individuali, di team o di gruppo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Calendly

Impostazione della vostra disponibilità e possibilità per gli altri di prenotare il tempo con voi

Sincronizzazione con Outlook e Google Calendar per una maggiore coerenza

Condivisione di collegamenti personalizzati per semplificare la programmazione

Automazioni per promemoria e conferme

Limiti di Calendly

Difficoltà a creare flussi di lavoro complessi che prevedono la prenotazione di più appuntamenti contemporaneamente

Funzionalità limitate in termini di gestione interna delle attività: funziona meglio come componente aggiuntivo di pianificazione

Prezzi di Calendly

Free: Sempre gratis

Sempre gratis Standard: $12/postazione al mese

$12/postazione al mese Teams: $20/seduta al mese

$20/seduta al mese Azienda: A partire da $15K all'anno

Valutazioni e recensioni di Calendly

G2: 4,7/5 (2.200+ recensioni)

4,7/5 (2.200+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.800+ recensioni)

9. 1Password (il migliore per la gestione sicura delle password)

via 1Password 1Password è essenziale per i dirigenti che gestiscono informazioni sensibili. Grazie al suo spazio di archiviazione sicuro, è possibile organizzare e condividere le password con i membri del team senza compromettere la sicurezza.

l'estensione per il browser di 1Password consente di risparmiare tempo grazie alla compilazione automatica dei dati di accesso e all'archiviazione in sicurezza dei documenti sensibili. La funzionalità/funzione Watchtower monitora le vostre password alla ricerca di potenziali vulnerabilità e vi avvisa se una password viene compromessa.

Questa funzionalità/funzione può avere un valore incredibile se si gestiscono più account con dati critici.

Le migliori funzionalità/funzione di 1Password

Archiviazione di password e dati sensibili in un caveau crittografato

Organizza le password con cartelle e tag

Compilazione automatica delle informazioni di accesso in sicurezza

Condivisione di password specifiche con i membri del team in sicurezza

Integrare l'autenticazione a più fattori per una maggiore sicurezza

Monitoraggio delle password compromesse e ricezione di avvisi con Watchtower

Limiti di 1Password

Frequenti malfunzionamenti nella versione per dispositivi mobili

Il widget può essere scomodo da navigare

Prezzi di 1Password

Teams Starter Pack: $19,95 per un massimo di 10 utenti/mese

$19,95 per un massimo di 10 utenti/mese Business: $9,99/utente al mese

$9,99/utente al mese Azienda: Prezzo personalizzato

1Password valutazioni e recensioni

G2: 4,7/5 (oltre 1.300 recensioni)

4,7/5 (oltre 1.300 recensioni) Capterra: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

10. Area di lavoro Google (migliore per la collaborazione tra documenti e lo spazio di archiviazione cloud)

via Area di lavoro di Google L'area di lavoro di Google è preziosa per la collaborazione e lo spazio di archiviazione dei documenti. Da Documenti a Fogli e Drive, potete affidarvi a questa suite di software per lavorare in collaborazione e accedere facilmente ai file da qualsiasi dispositivo.

Con cartelle condivise e spazio di archiviazione cloud, è possibile gestire i documenti e collaborare in tempo reale con il team.

Le migliori funzionalità dell'area di lavoro di Google

Mantenete tutto organizzato e facilmente accessibile con le unità condivise

Collaborazione con i team tramite gli strumenti integrati di commento e suggerimento

Integrazione con app di terze parti come Zoom, Adobe Suite e Lucidchart per aggiungere funzioni

Limiti dell'area di lavoro di Google

Limitata funzione offline

Può mancare delle funzionalità di project management necessarie per monitorare lo stato di avanzamento a livello granulare

Prezzi dell'area di lavoro di Google

Business Starter: $7,20/utente al mese

$7,20/utente al mese Business Standard: $14,40/utente al mese

$14,40/utente al mese Business Plus: $21,60/utente al mese

$21,60/utente al mese Azienda: Prezzo personalizzato

Aree di lavoro di Google: valutazioni e recensioni

G2: 4,6/5 (42.600+ recensioni)

4,6/5 (42.600+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (oltre 16.600 recensioni)

Leggi anche: 10 consigli di produttività per gli imprenditori

ClickUp: La scelta migliore per uno strumento di produttività per dirigenti

Dopo aver testato un intervallo di strumenti di produttività per dirigenti strumenti per la produttività ho trovato ClickUp il più completo per l'efficienza.

È letteralmente l'app ideale per il lavoro, che combina la prioritizzazione delle attività, il monitoraggio del tempo e i flussi di lavoro personalizzati: tutto ciò di cui un dirigente ha bisogno per tenere sotto controllo progetti e team complessi. Le opzioni di reportistica e di visualizzazione in tempo reale consentono di ottenere facilmente informazioni sullo stato del progetto e sulla produttività del team senza perdere un colpo.

ClickUp Brain si integra perfettamente con gli strumenti già in uso, rendendo semplice la collaborazione e l'automazione dei flussi di lavoro. Aggiunge un livello unico centralizzando le conoscenze, in modo che tutto ciò che serve sia sempre a portata di mano.

È più di un semplice gestore di attività: è un ecosistema di produttività costruito per le esigenze del lavoro frenetico e sfaccettato di oggi. Provate gratis ClickUp oggi stesso!