Come creare un efficace format per gli ordini di lavoro

Immaginate una situazione in cui è stata programmata un'attività di manutenzione per riparare un macchinario critico. Tuttavia, a causa di una comunicazione errata e di dettagli mancanti sull'ordine di lavoro, le parti non sono state ordinate in tempo o i tecnici sono stati inviati senza gli strumenti o i materiali essenziali necessari.

le conseguenze? Ritardi nelle operazioni, clienti frustrati e costi aggiuntivi.

come potete quindi assicurarvi che i vostri ordini di lavoro siano accurati, personalizzabili e facili da gestire? Questo articolo fornisce i passaggi e gli strumenti necessari da fare.

Che cos'è un ordine di lavoro?

Un ordine di lavoro è un documento formale che descrive in dettaglio un'attività o un insieme di attività da completare, spesso in risposta a una richiesta o a un'esigenza di manutenzione.📝

Gli ordini di lavoro fungono da fonte centrale di informazioni, specificando tutti i dettagli del lavoro, la Sequenza, il personale responsabile, i costi di manodopera, i contatti e i materiali necessari.

Un sistema di ordini di lavoro ben organizzato è fondamentale per le aziende che operano nei settori della produzione, della gestione degli impianti e dei servizi in campo. Garantisce una comunicazione chiara e flussi di lavoro semplificati.

Gli ordini di lavoro possono riguardare una varietà di richieste, dalla manutenzione di routine alle riparazioni urgenti. Ognuno di essi richiede informazioni specifiche per garantire l'accuratezza e la tempestività del completamento.

Elementi essenziali di un format di ordine di lavoro

Un format di ordine di lavoro ben progettato deve contenere tutte le informazioni necessarie per garantire la comprensione di tutte le lacune.

Ecco gli elementi fondamentali da includere:

Numero dell'ordine di lavoro: Un identificativo univoco per il monitoraggio e il riferimento

Un identificativo univoco per il monitoraggio e il riferimento Data della richiesta: Quando è stato creato l'ordine di lavoro

Quando è stato creato l'ordine di lavoro Descrizione del lavoro richiesto: Descrizione chiara e dettagliata che offre informazioni sull'attività da completare

Descrizione chiara e dettagliata che offre informazioni sull'attività da completare Personale o team assegnato: Gli individui o i team responsabili dell'esecuzione dell'attività

Gli individui o i team responsabili dell'esecuzione dell'attività Livello di priorità: Indica se l'attività è urgente, standard o a bassa priorità

Indica se l'attività è urgente, standard o a bassa priorità Data di completamento prevista: Impostazione di una sequenza realistica per il completamento dell'attività

Impostazione di una sequenza realistica per il completamento dell'attività Materiali e attrezzature necessarie: Elenco di tutte le risorse necessarie per evitare ritardi

Elenco di tutte le risorse necessarie per evitare ritardi Stima dei costi: Progetto dei costi, particolarmente utile per la stesura del bilancio e la fatturazione

Progetto dei costi, particolarmente utile per la stesura del bilancio e la fatturazione Firma/e di approvazione: Autorevolezza per l'attività, essenziale per l'account

Tipi di ordini di lavoro

Gli ordini di lavoro hanno moduli diversi a seconda della natura dell'attività e del settore. Alcuni tipi comuni sono:

Ordini di lavoro per la manutenzione preventiva: programmati per mantenere le attrezzature o i macchinari in condizioni ottimali

programmati per mantenere le attrezzature o i macchinari in condizioni ottimali Ordini di lavoro per la manutenzione correttiva: emessi in risposta a problemi che richiedono una riparazione urgente

emessi in risposta a problemi che richiedono una riparazione urgente **Ordini di lavoro di ispezione: controlli di routine per garantire la qualità, la sicurezza o la conformità

**Ordini di lavoro per servizi: tipicamente utilizzati nei campi personalizzati per servizi come installazioni o riparazioni

Ordini di lavoro per progetti speciali: Progetti unici o irripetibili con obiettivi distinti

Comprendendo queste tipologie, le aziende possono categorizzare e gestire meglio le attività, assicurando l'assegnazione delle risorse appropriate a ciascuna di esse.

Passaggi per creare un format di ordine di lavoro

La creazione di un formato di ordine di lavoro non si limita alla compilazione di un modulo, ma richiede un piano strategico per garantire che il formato sia chiaro, funzionale ed efficiente. Un software di project management completo e di facile utilizzo, come ad esempio ClickUp può semplificare l'intero processo.

Ecco come:

Passaggio 1: Definizione degli oggetti

Documentate i processi, le linee guida o le istruzioni per gli ordini di lavoro in ClickUp Docs

Identificare l'obiettivo del sistema di ordini di lavoro. vi state concentrando sulla manutenzione, sull'assistenza o sul monitoraggio dei progetti?

Utilizzare Documenti di ClickUp per monitorare le note collaborative sugli oggetti. Consente di:

Collaborazione in tempo reale: Più membri del team possono lavorare contemporaneamente sullo stesso modello di ordine di lavoro, semplificando il processo di creazione

Più membri del team possono lavorare contemporaneamente sullo stesso modello di ordine di lavoro, semplificando il processo di creazione Commenti e feedback: Lasciare commenti e suggerimenti direttamente sul documento, facilitando una collaborazione e un feedback efficienti

Lasciare commenti e suggerimenti direttamente sul documento, facilitando una collaborazione e un feedback efficienti Assegnazione di compiti: Assegnazione di attività specifiche relative alla creazione o alla revisione degli ordini di lavoro a diversi membri del team, assicurando una chiara responsabilità

Passaggio 2: Identificare i dati chiave

Catturate ogni dettaglio per qualsiasi progetto utilizzando i campi personalizzati di ClickUp

Determinare quali Campi personalizzati di ClickUp sono necessari in base agli oggetti. Questo vi aiuterà a personalizzare modelli di moduli d'ordine o registri di lavoro pronti per l'uso che si desidera utilizzare.

📌 Esempio:

Campi testo: Per input aperti come "Descrizione della richiesta" o "Commenti"

Per input aperti come "Descrizione della richiesta" o "Commenti" Campi a discesa: Da usare per 'Priorità' o 'Stato' per standardizzare le opzioni

Da usare per 'Priorità' o 'Stato' per standardizzare le opzioni Campi data: Assegnare 'Data di inizio' e 'Data di scadenza' per pianificare le tempistiche

Alcuni esempi di campi dati corrispondenti a oggetti comuni:

Obiettivo 1: identificare e gestire lo stato di avanzamento dei lavori

Nome del richiedente/azienda

Data della richiesta

Descrizione della richiesta

Categoria/tipo di richiesta

Data effettiva di completamento

Obiettivo 2: Assegnare e monitorare lo stato di avanzamento dei lavori

Assegnato a

Stato

Data di inizio e data di scadenza

Obiettivo 3: Monitoraggio delle risorse e dei costi

Ore stimate

Requisiti del materiale

Stima dei costi

Obiettivo 4: garantire la qualità e la conformità

Lista di controllo dei requisiti

Campi di approvazione

Allegati

Obiettivo 5: analizzare e migliorare i flussi di lavoro

Livello di priorità

ID dell'ordine di lavoro

Commenti/Note

Inoltre, Attività di ClickUp è un'ottima funzionalità/funzione per essere più organizzati e catturare ogni dettaglio degli ordini di lavoro.

Personalizzare il flusso di lavoro con ClickUp Tasks

Ecco come può essere utile:

Aggiornamenti sullo stato delle attività: Traccia lo stato di avanzamento di ogni attività in tempo reale, consentendo di visualizzare lo stato generale dell'ordine di lavoro

Traccia lo stato di avanzamento di ogni attività in tempo reale, consentendo di visualizzare lo stato generale dell'ordine di lavoro Monitoraggio del tempo: Integrare il monitoraggio del tempo per monitorare il tempo speso per ogni attività, aiutando a ottimizzare l'allocazione delle risorse e la definizione del budget

Integrare il monitoraggio del tempo per monitorare il tempo speso per ogni attività, aiutando a ottimizzare l'allocazione delle risorse e la definizione del budget Tracciamento dei progressi: Utilizzare barre di avanzamento o liste di controllo per visualizzare lo stato di completamento di ogni attività, fornendo una panoramica chiara dello stato dell'ordine di lavoro

Passaggio 3: Impostazione dell'area di lavoro

Una volta preparati gli oggetti e i dati del campo, è il momento di iniziare a formattare l'ordine di lavoro. Da fare in tre modi:

Metodo 1: Utilizzo Moduli ClickUp Questa opzione funziona meglio se si dispone di un piano Unlimited di ClickUp.

Nello spazio ClickUp scelto, fare clic su '+'> Modulo > Modulo d'ordine. Si aprirà un formato modificabile per personalizzare l'ordine di lavoro.

Regolate i campi, le opzioni e il layout in base alle vostre esigenze specifiche e ai requisiti del settore. È quindi possibile aggiungere e assegnare facilmente attività, impostare priorità e date di scadenza, monitorare lo stato di avanzamento e altro ancora.

Metodo 2: Utilizzo Vista Tabella ClickUp È ideale per creare formati classici e semplificati.

Scegliete uno spazio in cui lavorare o createne uno nuovo per il vostro nuovo ordine.

Andare su + Vista > Tabella per avviare il formato tabella di base.

Iniziare a personalizzare la tabella in base agli oggetti e alle attività di dati identificati durante il passaggio 2 della creazione del formato dell'ordine di lavoro.

È sufficiente aggiungerli come attività, impostare le date di scadenza e le priorità facendo clic sulle icone a destra, quindi salvare ogni attività.

Una volta soddisfatti della tabella, condividere il formato con i membri del team e gli stakeholder interessati per una collaborazione in tempo reale.

Metodo 3: Utilizzo di Modello di richiesta di lavoro ClickUp /$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-112.png Modello di richiesta di lavoro ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-182377143&department=operations Scarica questo modello /$$cta/

La piattaforma ClickUp si trasforma in un'applicazione dedicata software per gli ordini di lavoro con diverse funzionalità/funzione e modelli di ordini di lavoro .

Ad esempio, l'aggiunta dell'area di lavoro di ClickUp all'area di lavoro viene precaricata con campi e strutture adatti alla gestione di richieste e ordini di lavoro.

Tutti i campi qui riportati possono essere rinominati e personalizzati in base alle vostre specifiche esigenze e preferenze.

Questo modello di ordine di lavoro semplifica il processo di gestione e monitoraggio delle richieste di lavoro, rendendolo uno strumento prezioso per:

Consolidare tutte le richieste di lavoro in un'unica posizione per una migliore visibilità

Ridurre il rischio di perdere o gestire male le richieste

Creare moduli personalizzati per acquisire i dettagli necessari (ad esempio, priorità, descrizione del lavoro, scadenza)

Assicurare informazioni complete e accurate per ogni richiesta

Consigli rapidi:

Utilizzare Attività cardine di ClickUp e ClickUp Calendario visualizzato per monitorare tutte le scadenze e garantire consegne, aggiornamenti e revisioni tempestive

Impostazione di notifiche automatiche per garantire che tutti siano sulla stessa pagina per quanto riguarda lo stato delle attività

Visualizzare facilmente i progetti con Vista Bacheca di ClickUp

Passaggio 4: monitoraggio dello stato e reportistica

Visualizzate la vostra produttività con ClickUp Dashboard

Utilizzare ClickUp Dashboard per monitorare tutti gli ordini di lavoro attivi e completati. La funzionalità di reportistica aiuta ad analizzare le tendenze, come il tempo medio per completare gli ordini di lavoro e i tipi di richiesta più frequenti.

Funzionalità/funzione professionali per una gestione perfetta degli ordini di lavoro

Creare un format d'ordine efficace è solo l'inizio. Il giusto gestione degli ordini di lavoro il software per la gestione degli ordini di lavoro vi permetterà di trasformare il vostro sistema da funzionale a ottimizzato, fornendovi vantaggi come la flessibilità e una maggiore precisione e aiutandovi a risparmiare tempo.

Ecco alcuni vantaggi di un formato personalizzato per gli ordini di lavoro:

**Soluzioni efficienti dal punto di vista del tempomodelli di ordini di lavoro preconfezionati e strumenti di automazione possono far risparmiare ore di lavoro manuale grazie alla compilazione automatica dei campi e al monitoraggio delle scadenze

Molteplici opzioni di condivisione: La condivisione senza soluzione di continuità tra dipartimenti, client e fornitori consente a tutti di essere informati

La condivisione senza soluzione di continuità tra dipartimenti, client e fornitori consente a tutti di essere informati Creazione in diversi formati: Con software come ClickUp, è possibile creare ordini di lavoro come documenti, moduli o liste di controllo, a seconda del tipo di lavoro e delle preferenze

Strumenti per il monitoraggio, la gestione e l'organizzazione dell'inventario

Il monitoraggio delle risorse e dell'inventario è la chiave per gestire in modo efficiente gli ordini di lavoro. Le funzionalità di automazione e integrazione di ClickUp possono snellire e ottimizzare in modo significativo i processi di gestione degli ordini di lavoro.

L'automazione di attività ripetitive e l'integrazione con altri strumenti possono migliorare l'efficienza, ridurre gli errori e aumentare la produttività.

Automazione di attività ripetitive nella gestione degli ordini di lavoro con ClickUp Automazioni ClickUp Automazioni consente di impostare flussi di lavoro automatizzati per triggerare azioni specifiche in base a condizioni predefinite. Ad esempio, quando si crea un nuovo ordine di lavoro, è possibile assegnarlo automaticamente al tecnico o al team appropriato.

Inoltre, è possibile programmare azioni automatiche in momenti specifici, come l'invio ai tecnici di promemoria sulle scadenze imminenti o la generazione di report settimanali o mensili.

Utilizzare le integrazioni ClickUp per semplificare la gestione degli ordini di lavoro

Senza soluzione di continuità Integrazioni ClickUp con vari strumenti possono contribuire a migliorare la gestione degli ordini di lavoro. L'integrazione con il sistema CRM consente di creare automaticamente ordini di lavoro a partire dalle richieste dei clienti o dai ticket di assistenza, garantendo tempi di risposta più rapidi.

L'integrazione con gli strumenti di gestione dell'assistenza in campo consente di inviare automaticamente i tecnici, monitorare la loro posizione e aggiornare lo stato dell'ordine di lavoro in tempo reale. Inoltre, l'integrazione con i sistemi di gestione dell'inventario consente di aggiornare automaticamente i livelli delle scorte quando i pezzi vengono utilizzati per gli ordini di lavoro, evitando carenze e garantendo un'allocazione efficiente delle risorse.

Infine, l'integrazione con strumenti di comunicazione come Slack o Microsoft Teams consente di inviare notifiche e aggiornamenti sugli ordini di lavoro direttamente ai membri del team interessati, migliorando la collaborazione e riducendo i tempi di risposta.

Leggi anche: 10 modelli gratuiti di politiche e procedure aziendali in Word e ClickUp

Perché è importante standardizzare gli ordini di lavoro?

La standardizzazione degli ordini di lavoro e di ordini di acquisto in tutta l'organizzazione dà un senso di struttura e affidabilità. Garantisce che tutti i team seguano lo stesso format, con conseguente riduzione delle discrepanze e maggiore coerenza dei dati tra i progetti.

Questa standardizzazione è fondamentale per i settori che si basano sulla conformità, come la sanità, la produzione e i servizi governativi.

L'utilizzo delle funzionalità reportistiche e analitiche di ClickUp offre approfondimenti sulle tendenze degli ordini di lavoro, sui tassi di completamento e sull'allocazione delle risorse. Grazie all'accesso ad analisi dettagliate, i manager possono prendere decisioni informate, creare e ottimizzare i flussi di lavoro e migliorare la qualità del servizio, ottenendo migliori risultati e produttività.

Leggi anche: Come creare un pratico documento 'Lavora con me'

Settori che utilizzano formattare gli ordini di lavoro

Molti settori dipendono dagli ordini di lavoro per snellire le operazioni e monitorare le attività essenziali.

Eccone alcuni:

Produzione: Aiutano il team di manutenzione a tenere traccia delle riparazioni delle apparecchiature, della manutenzione e delle attività di produttività

Aiutano il team di manutenzione a tenere traccia delle riparazioni delle apparecchiature, della manutenzione e delle attività di produttività Gestione delle strutture: Pianifica la manutenzione regolare, le ispezioni e le riparazioni di emergenza

Pianifica la manutenzione regolare, le ispezioni e le riparazioni di emergenza Costruzioni: Gestisce le ispezioni degli edifici, i problemi in loco e i progetti speciali

Gestisce le ispezioni degli edifici, i problemi in loco e i progetti speciali Sanità: Organizza la manutenzione delle apparecchiature, i servizi per i pazienti e la manutenzione delle strutture

Organizza la manutenzione delle apparecchiature, i servizi per i pazienti e la manutenzione delle strutture Servizi informatici: Pianifica installazioni, riparazioni e manutenzione della rete

Pianifica installazioni, riparazioni e manutenzione della rete Ospitalità: Gestisce le riparazioni delle camere, i programmi di pulizia e i servizi per gli ospiti

Questi settori utilizzano gli ordini di lavoro per garantire che le attività siano eseguite in tempo, che le risorse siano gestite in modo adeguato e che i servizi soddisfino gli standard di qualità.

Leggi anche: Consigli di carriera 101: tutto quello che c'è da sapere prima di iniziare un nuovo lavoro

Usare il giusto strumento per la gestione degli ordini di lavoro

Un sistema di gestione degli ordini di lavoro ben organizzato è essenziale per un esito positivo, e una piattaforma completa come ClickUp garantisce tale efficienza.

ClickUp offre opzioni di automazione, integrazione e personalizzazione che lo rendono una scelta valida in tutti i settori. Dalla riduzione del lavoro manuale all'aumento dell'efficienza e della responsabilità, gli strumenti di ClickUp permettono ai team di lavorare in modo più intelligente, non più difficile.

Portano chiarezza, controllo e personalizzazione a ogni progetto. Provate ClickUp oggi!